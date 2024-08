10 beste Software zur Leistungsbewertung von Mitarbeitern im Jahr 2024

Leistungsbeurteilungen sind sowohl für Unternehmen als auch für die Mitarbeiter wichtig. Sie bieten den Führungskräften die Möglichkeit, den Mitarbeitern ein konstruktives Feedback zu geben, das ihnen zeigt, wie ihre Arbeit zu den Unternehmenszielen beiträgt und ihnen hilft, sich beruflich weiterzuentwickeln.

Leistungsbeurteilungen ermöglichen es den Unternehmen auch, klare Leistungserwartungen festzulegen und die Leistungen der Mitarbeiter anzuerkennen, um eine Kultur der Wertschätzung zu fördern.

Möchten Sie die Leistungsbeurteilungsprozesse in Ihrem Unternehmen verbessern? Dann sollten Sie eine Software für Leistungsbeurteilungen ausprobieren. Sehen Sie sich diese Liste der besten Softwareoptionen für Mitarbeitergespräche an, die im Jahr 2024 für Teams verfügbar sind.

Worauf sollten Sie bei Software für Leistungsbeurteilungen achten?

Bei der Suche nach der richtigen Software für die Leistungsbeurteilung sollten Sie auf Faktoren achten wie:

Benutzerfreundlichkeit : Sie möchten eine Plattform, die sowohl für Manager als auch für Mitarbeiter leicht zu bedienen ist

: Sie möchten eine Plattform, die sowohl für Manager als auch für Mitarbeiter leicht zu bedienen ist Anpassungsmöglichkeiten : Suchen Sie nach einer Software für die Leistungsbewertung, die Sie an die individuellen Leistungskennzahlen und Ziele Ihres Unternehmens anpassen können

: Suchen Sie nach einer Software für die Leistungsbewertung, die Sie an die individuellen Leistungskennzahlen und Ziele Ihres Unternehmens anpassen können Integrationsmöglichkeiten : Suchen Sie nach einer Software, die sich nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Ihr Unternehmen verwendet, wie z. B. Projektmanagement- oder HR-Systeme, um den manuellen Datentransfer zu vermeiden

: Suchen Sie nach einer Software, die sich nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Ihr Unternehmen verwendet, wie z. B. Projektmanagement- oder HR-Systeme, um den manuellen Datentransfer zu vermeiden Robuste Berichts- und Analysefunktionen: Gewinnen Sie datengestützte Erkenntnisse, die Trends, Stärken und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufzeigenverbesserung innerhalb Ihrer Belegschaft ## Die 10 besten Softwarelösungen für die Leistungsbeurteilung im Jahr 2024

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine einzigartige Lösung, weil sie unglaublich vielseitig ist. Es handelt sich nicht um eine spezielle Software für Mitarbeitergespräche, aber sie ist leistungsfähig und vielseitig genug, um von Personalverantwortlichen in Unternehmen jeder Größe und Art als Software für Mitarbeitergespräche eingesetzt zu werden.

ClickUp kann als leistungsstarke Software eingesetzt werden HR-Software die Ihnen hilft, bessere Mitarbeitergespräche zu führen, zu analysieren und umzusetzen. Viele Unternehmen verwenden ClickUp als Software für das Leistungsmanagement, und zwar vorlage für Leistungsbeurteilung ist eine der am häufigsten heruntergeladenen Vorlagen auf der Plattform.

ClickUp bietet viele kostenlose Vorlagen für Leistungsbeurteilungen die es Ihnen leicht machen, Leistungsbeurteilungsprozesse einzurichten und sie an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp-Ziele ermöglichen es Arbeitnehmern, sich mit ihrer Arbeit und Arbeitgebern zu verbinden, um ihre Fortschritte zu verfolgen. Sie können Zeitvorgaben und Ziele festlegen und die Fortschrittsverfolgung automatisieren. Erstellen Sie Ordner, um Ihre Team- und Einzelziele an einem Ort zu verfolgen. ClickUp lässt sich außerdem gut mit einer Vielzahl vonzielvereinbarungs-Software* Organigramm-Vorlagen helfen Ihnen, Ihre gesamte Teamstruktur zu visualisieren. Sie wissen immer, wer Ihr Team leitet und welche Teammitglieder für welche Aufgaben und Projekte zuständig sind. Wenn Verantwortung und Hierarchie klar sind inteammanagementist es einfacher, relevante und sinnvolle Leistungsbeurteilungen zu gestalten

Tools zur Mitarbeiterüberwachung bieten Ihnen nicht nur eine Zeiterfassung, sondern auch detaillierte Produktivitätsberichte. Manager erhalten Leistungsdaten in Echtzeit und verwertbare Erkenntnisse (lesen Sie unseren Leitfaden über die bestentools zur Mitarbeiterüberwachung für Mac benutzer!)

Tools zur Mitarbeiterbindung und Vorlagen fördern das Verantwortungsbewusstsein und erkennen und belohnen die Leistungen der Mitarbeiter. ClickUp bietet Dutzende vonvorlagen für 1-on-1-Meetings,HR-bezogene Vorlagen, Umfragen zum Engagement, Aktionspläne und vieles mehr, um Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und zu engagieren.

ClickUp Einschränkungen

Die vielen Funktionen und die große Vielseitigkeit der Plattform können zu einer gewissen Lernkurve führen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. PerformYard

über PerformYard PerformYard ist ein beliebtes Tool zur Mitarbeiterbewertung, mit dem Unternehmen Leistungsbewertungen erstellen und verwalten können. Es bietet auch Zielmanagement, regelmäßiges Feedback und die Durchführung von Umfragen zum Engagement.

Die Software konzentriert sich auf die Leistungsbeurteilung, bietet aber zusätzliche Funktionen zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements. Es ist eine flexible und einfach zu bedienende Plattform für Personalverantwortliche.

PerformYard beste Eigenschaften

Einfache Erstellung von Hierarchien und Zuweisung von Beurteilern

Leistungsstarkes und vielseitiges Zielvereinbarungsmodul

Moderne Benutzeroberfläche

Leicht anpassbar

Einschränkungen von PerformYard

Könnte bessere Integrationen mit beliebteren Team-Management- und HR-Tools bieten

Preise für PerformYard

Kontakt für Preisangebot

PerformYard Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (660+ Bewertungen)

: 4.7/5 (660+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90 Bewertungen)

3. Connecteam

über Connecteam Connecteam eignet sich hervorragend für kleinere Teams und Remote-Teams. Es befasst sich zwar mit dem Leistungsmanagement, sein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Engagement der Mitarbeiter.

Es ist eine mobile Anwendung, die Teams hilft, ihre Kommunikation zu verbessern, Prozesse effizienter zu gestalten und zeit zu sparen .

Connecteam beste Eigenschaften

Effiziente und erschwingliche Leistungsbewertungssoftware

Teamkommunikation und Schulungsmaterialien sind reichlich vorhanden und leicht zu finden

Der Kundenservice ist sehr reaktionsschnell

Connecteam Einschränkungen

Das Planungsmodul der App ist im Vergleich zu anderen Leistungsbewertungsprogrammen etwas schwierig zu verwenden und mit anderen gängigen Kalenderanwendungen zu integrieren

Preise für Connecteam

Kostenlos

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Erweitert: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Experte: $99/Monat pro Benutzer

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (39 Bewertungen)

: 4.3/5 (39 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (290 Bewertungen)

4. BambooHR

Über BambooHR BambooHR ist eines der bekanntesten und umfangreichsten HR-Systeme, das von kleinen und mittelständischen Unternehmen für Einstellungen, Leistungsbewertungen und vieles mehr genutzt wird. Es verfügt über Leistungsmanagement-Funktionen, umfasst aber auch wichtige HR-Funktionen wie die integrierte Gehaltsabrechnung, bewerberverfolgung , Onboarding-Tools, Urlaubsüberwachung und mehr.

Es ist eines der beliebtesten Tools für Unternehmen, die ihre HR-Teams mit einer All-in-One-HR-Lösung ausstatten wollen.

BambooHR beste Eigenschaften

Großartige Funktionen zur Zeiterfassung und Urlaubserfassung

Leistungsstarke und anpassbare Onboarding-Module für Mitarbeiter

Einfach zu erstellende Organigramme

Leistungsfunktionen für Mitarbeiter, einschließlich eines Leistungsbewertungsprozesses

BambooHR Einschränkungen

Da es sich bei der Plattform um eine All-in-One-HR-Lösung handelt, liegt der Schwerpunkt nicht so sehr auf den Funktionen zur Leistungsbeurteilung, auch wenn diese vorhanden sind.

BambooHR Preise

Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,440+ Bewertungen)

4.5/5 (1,440+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

5. Eloomi

über Eloomi Eloomi ist eine Lernmanagement- und Lernerfahrungsplattform, die auch als Leistungsmanagement-System dient. Obwohl sie in erster Linie konzipiert ist für mitarbeiterschulung und Kompetenzentwicklung kann es auch als Software für die Leistungsbeurteilung dienen.

Sie hilft Managern bei der Erstellung automatisierter Entwicklungsprozesse und optimiert 1-1-Gespräche, indem sie Gesprächspunkte und Aktionspunkte vorschlägt. Dies macht es zu einer großartigen Lösung für den Leistungsbewertungsprozess von Mitarbeitern.

Eloomi beste Eigenschaften

Robust und sehr intuitiv

360°-Feedback

Analyse der Qualifikationslücke und empfohlene Kurse

Erweiterte Personal- und Datenanalyse

Einschränkungen von Eloomi

Ziemlich begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Softwarelösungen für das Leistungsmanagement von Mitarbeitern

Einige Benutzer berichten über Probleme mit benutzerdefinierten Workflows

Eloomi Preise

Kontakt für Preise

Eloomi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (31 Bewertungen)

4.7/5 (31 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (90 Bewertungen)

6. Kultur Amp

über Kultur Amp Culture Amp ist eine neue, robuste Plattform für Mitarbeitererfahrungen mit einem kulturorientierten Ansatz. Mit Funktionen wie Fluktuationsvorhersage, vorgefertigten Umfragen, Mitarbeiterengagement und leistungsstarken Analysen ermöglicht sie Arbeitgebern, ein tiefes und umfassendes Verständnis ihrer Mitarbeiter aufzubauen.

Bessere 1-1s, Zielverfolgung und Multi-Source-Feedback-Funktionen sind ebenfalls verfügbar. Dank hervorragender Funktionen zur Zielverfolgung wird das Leistungsmanagement einfach, leicht und nahtlos für alle Teams.

Culture Amp beste Eigenschaften

Selbstreflexion und Peer-Feedback für verbesserte Leistungsbeurteilungen

Automatische Synchronisierung mit HR-Software und -systemen (BambooHR, Workday, Personio, Namely, etc.)

Umfangreiche Bibliothek mit Umfragevorlagen zur Einbindung der Mitarbeiter oder zur Verfolgung der Mitarbeiterleistung

Culture Amp Einschränkungen

Etwas steile Lernkurve im Vergleich zu anderer Performance-Management-Software in dieser Liste

Nicht genügend Kompatibilität und Anpassungsoptionen

Keine kostenlose Testversion

Preise für Culture Amp

Kontakt für Preise

Culture Amp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (576 Bewertungen)

4.6/5 (576 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (74 Bewertungen)

7. Arbeitsmensch

über Workhuman

Workhuman ist ein Unternehmen für Human Capital Management mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Die Lösungen von Workhuman basieren auf sozialen Anerkennungslösungen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, sich gegenseitig zu bewerten und zu belohnen, um eine stärkere Kultur zu schaffen und die Mitarbeiterbindung zu verbessern.

Die Leistungsbewertungsfunktionen sind kulturübergreifend und daher skalierbar, mit Optionen für über 30 verschiedene Sprachen.

Workhuman beste Eigenschaften

KI-gestützte soziale Analyselösung im Performance-Management-System

Integrierbar mit gängigen Business-Tools wie Microsoft Teams, Slack, Yammer

Offene API ermöglicht die nahtlose Integration mit mehreren Systemen

Workhuman Einschränkungen

Keine HR oder Gehaltsabrechnungsoftware-Integrationen* Teuer für kleine Unternehmen

Workhuman Preise

Kontakt für Preise

Workhuman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (68 Bewertungen)

4.3/5 (68 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (4 Bewertungen)

8. Eckpfeiler

über Eckpfeiler Cornerstone ist eine kompetenzorientierte Plattform, die neue Arbeitsformen ermöglicht. Diese leistungsmanagement-Tool umfasst Leistungsmanagement, Lernmanagement, Rekrutierung, Onboarding, Mitarbeiterentwicklung und mehr.

Als Software für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern verfügt Cornerstone über hochgradig konfigurierbare Funktionen und ist eine hervorragende Lösung für häufige Gespräche, Umfragen und Bewertungen. Der Beurteilungsprozess kann automatisiert und mit Zielen und Kompetenzbewertungen integriert werden.

Arbeitgeber können mit Hilfe von 180- und 360-Grad-Feedback und Selbsteinschätzungen leicht Kompetenzlücken identifizieren. Nachfolgemanagement sind ebenfalls verfügbar.

Die besten Eigenschaften von Cornerstone

Intuitive Verwaltungsoberfläche

Bequeme Checklisten

Pulsumfragen zum Engagement

Cornerstone Einschränkungen

Onboarding ist komplex

Einige Rezensenten beschweren sich über den Kundensupport

Preise für Cornerstone

Kontakt für Preise

Cornerstone Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (115 Bewertungen)

3.9/5 (115 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (35 Bewertungen)

9. KlarUnternehmen

über ClearCompany ClearCompany ist eine Full-Service-HR-Lösung mit robusten Tools für die Leistungsbewertung. Sie wurde entwickelt, um den Beurteilungsprozess zu automatisieren, zu verbessern und zu rationalisieren, indem sie bessere Beurteilungen durchführt, den Beurteilungszyklus vereinfacht, die Mitarbeiterentwicklung fördert und besseres Feedback einholt.

ClearCompany verfügt über Beurteilungsvorlagen, die den Schwerpunkt von der Einstufung und konservativen Bewertung auf das Wachstum und das Potenzial der Mitarbeiter verlagern. Die Arbeitsabläufe, Formate und Skalen des Beurteilungszyklus lassen sich leicht anpassen, und vorgefertigte Vorlagen machen den Prozess schneller und effizienter.

ClearCompany beste Eigenschaften

Vorlagen für alle gängigen Beurteilungsformate

Mobilfreundliche und mehrsprachige Software für Leistungsbeurteilungen

Ausgezeichnete Zielplanungswerkzeuge

Vorgefertigte Berichte

ClearCompany Einschränkungen

Die Berichterstattung ist begrenzt und erfordert einige Bereinigungsarbeiten

Langsamer Kundensupport

Etwas langsame Integration und Einarbeitung

ClearCompany Preise

Kontaktieren Sie ClearCompany für ein Preisangebot

ClearCompany Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (286 Bewertungen)

4.6/5 (286 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (311 Bewertungen)

10. Gitternetz

über Gitter Lattice ist eine robuste Plattform für den Mitarbeitererfolg, die Arbeitgeber bei der Durchführung von Leistungsbeurteilungen, der Festlegung von Zielen und der Durchführung von Umfragen unterstützt. Die Funktionen ermöglichen es allen Beteiligten, alle Standardbewertungsformate zu erstellen und daran teilzunehmen, mit schnellen und nahtlosen Zyklen von projektbasierten bis hin zu 360-Grad-Bewertungen.

Diese Software für Leistungsbeurteilungen trägt zur Beschleunigung des Prozesses bei, indem sie den Kontext von Updates und Peer-Feedback hervorhebt und auch Anpassungen in der Mitte des Zyklus ermöglicht.

Lattice beste Eigenschaften

Automatische Regeln, Inline-Notizen und -Tags sowie vorgefertigte Vorlagen

Nahtlose Integration mit über 20 HR- und Produktivitäts-Tools

Transparente Preisgestaltung

Eine der besten Performance-Management-Softwareoptionen für wachsende Unternehmen und HR-Teams

Einschränkungen von Lattice

Komplexe Navigation und verbesserungswürdige UX

Preise von Lattice

Leistungsmanagement + OKRs & Ziele : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Engagement : +$4/Monat pro Benutzer

: +$4/Monat pro Benutzer Wachstum : +$4/Monat pro Nutzer

: +$4/Monat pro Nutzer Vergütung: +$6/Monat pro Nutzer

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,701+ Bewertungen)

4.7/5 (3,701+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (108 Bewertungen)

Finden Sie die beste Performance-Management-Plattform für Ihr Team

Jedes Unternehmen hat einen eigenen Leistungsbewertungsprozess. Deshalb ist es so wichtig, eine Software zu finden, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Teams passt. Die beste Software für das Leistungsmanagement automatisiert Ihre wichtigsten Aufgaben und spart so Zeit und Mühe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

ClickUp ist eine der am meisten empfohlenen Performance-Management-Lösungen auf dem Markt. Sie ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiterentwicklungsprozesse und Leistungsbeurteilungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Ihr Mitarbeiterbeurteilungsprozess jederzeit reibungslos abläuft.

Wenn Sie noch auf der Suche nach dem richtigen Performance-Management-Tool und der richtigen Talent-Management-Lösung für Ihr Unternehmen sind, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Es ist völlig kostenlos, leicht zu automatisieren und enthält Dutzende von vorgefertigten Vorlagen zur Verbesserung Ihres Leistungsmanagementprozesses. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an wenn Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter auf einfache und transparente Weise bewerten möchten.