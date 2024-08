10 kostenlose Vorlagen für Balanced Scorecards für Ihr Unternehmen

Wenn Sie die Leistung Ihres Unternehmens verbessern wollen, müssen Sie sich mit einer Vielzahl von Daten auseinandersetzen, die überwältigend sein können. Aber keine Angst, denn Vorlagen für Balanced Scorecards helfen Ihnen dabei, dies mit Leichtigkeit zu bewältigen. 🙌

Sie ermöglichen es Ihnen nicht nur, den Überblick über alle Daten zu behalten, sondern auch die Ergebnisse auszuwerten und sie dem oberen Management klar und deutlich zu vermitteln. Mit einem solchen gut durchdachten Bewertungssystem können Sie fundierte kollektive Entscheidungen treffen und Ihre Strategie effektiver gestalten.

Wir stellen Ihnen 10 unserer beliebtesten Balanced Scorecard-Vorlagen mit ihren wichtigsten Merkmalen und Vorteilen vor. Und das Beste daran: Sie sind alle kostenlos zu verwenden!

Was ist eine Balanced Scorecard-Vorlage?

Balanced Scorecard-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke für die strategische Planung. Sie können sie verwenden, um Unternehmensziele zu kommunizieren, Strategien zu entwickeln und Fortschritte in vier Schlüsselbereichen zu verfolgen:

Finanzen: ROI, Gewinn und Umsatz Kundenperspektive: Kundenzufriedenheit Interne Geschäftsprozesse: Produktivitätsraten und Markteinführungszeit Lernen und Wachstum: Leistung und Fähigkeiten der Mitarbeiter

Balanced Scorecards ermöglichen es Ihnen, von den Führungskräften entscheidende Informationen zu diesen vier Bereichen, insbesondere zu ihren Zielen und Initiativen, zu erhalten. Sie vermitteln Ihnen ein klares Bild von der Gesamtleistung Ihres Unternehmens und zeigen Schwachstellen sowie Wettbewerbsvorteile auf.

Balanced Scorecard-Vorlagen sind Dokumente, die sich an verschiedene Szenarien und Zielgruppen anpassen lassen. Sie ermöglichen es Ihnen, alle Informationen an einem Ort aufzubewahren und unterstützen eine nahtlose kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Sektoren und Führungsebenen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Balanced Scorecard aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für eine Business Scorecard ist:

Geradeheraus : Einfach, auf den Punkt gebracht und leicht zu verstehen

: Einfach, auf den Punkt gebracht und leicht zu verstehen Aktionsfähig : Enthält spezifische und erreichbare Maßnahmen

: Enthält spezifische und erreichbare Maßnahmen Umfassend : Berücksichtigt erfolgreich alle vier Perspektiven

: Berücksichtigt erfolgreich alle vier Perspektiven Abstimmung mit Ihrer Strategie : Reflektiert die Werte und den Auftrag Ihres Unternehmens

: Reflektiert die Werte und den Auftrag Ihres Unternehmens Relevant: Aktuell und Gegenstand regelmäßiger Überprüfungen und Überarbeitungen

Bei entsprechender Gestaltung und Verwendung ermöglicht Ihnen die Vorlage die Planung und Priorisierung von Aufgaben, um den Erfolg und ein stabiles Wachstum zu gewährleisten, damit Sie Ihre strategischen Ziele erreichen. Sie können dieses Dokument auch verwenden, um die Wirksamkeit früherer Initiativen zu bewerten und in Zukunft effizientere Initiativen zu entwickeln.

10 Must-Have-Vorlagen für Balanced Scorecards für eine effektive Führung

Beginnen Sie mit einer unserer 10 bevorzugten Balanced Scorecard-Vorlagen in ClickUp, Excel oder PowerPoint, und sparen Sie wertvolle Zeit. So können Sie sich auf dringendere Dinge konzentrieren, z. B. darauf, Ihr Unternehmen zum Blühen zu bringen. 🌻

Beachten Sie, dass einige dieser Vorlagen nicht genau dem Balanced-Scorecard-Rahmen folgen, aber sie sind für einen oder mehrere der vier entscheidenden Aspekte relevant.

1. ClickUp Balanced Scorecard Vorlage

ClickUp Balanced Scorecard-Vorlage

Lassen Sie sich nicht von der Einfachheit dieser Vorlage täuschen whiteboard-Vorlage . Richtig eingesetzt, kann es ein leistungsfähiges Instrument sein, das Ihr Unternehmen verändern kann.

Um mit der Verwendung des Balanced Scorecard Vorlage von ClickUp beachten Sie die kurzen Anweisungen auf der rechten Seite. Wie die Vorlage nahelegt, besteht der erste Schritt darin, die Hauptvision Ihres Unternehmens zu definieren. Wenn Sie bereits eine haben, kann diese als Erinnerung dienen und alle Beteiligten auf die bevorstehende Diskussion vorbereiten.

Als nächstes sollten die Führungskräfte in ihren jeweiligen Bereichen ihre ziele und Schlüsselergebnisse (OKR) und entscheiden Sie sich für Initiativen, die für alle Beteiligten funktionieren. Teilen Sie sie in Schritte auf und weisen Sie jedem Teammitglied Verantwortlichkeiten zu.

Neben dem reinen Text können Sie in die Vorlage Checklisten zur Vereinfachung einfügen priorisierung von Aufgaben . Sie können auch interaktive Elemente wie Banner, Schaltflächen und Links hinzufügen, um den Inhalt visuell ansprechender und informativer zu gestalten.

Sobald die Vorlage fertiggestellt ist, dient sie als Landkarte für die Reise Ihres Unternehmens in Richtung Innovation und Wachstum. Sie eignet sich hervorragend, um den Beteiligten künftige strategische Ziele zu präsentieren und alle auf den gleichen Stand zu bringen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Bilanz Vorlage

ClickUp-Bilanz-Vorlage

Gesunde Finanzen sind das Fundament eines jeden Unternehmens. Deshalb müssen Sie mit äußerster Sorgfalt und Präzision mit ihnen umgehen. ClickUp's Bilanzvorlage ermöglicht Ihnen den Überblick über Ihre finanzielle Situation zu behalten . Es handelt sich um ein Dokument, das aus verschiedenen Feldern und Tabellen besteht, mit denen Sie Ihre finanzielle Situation bewerten können. Es enthält die folgenden Kategorien:

Finanzielle Vermögenswerte, wie Bargeld und Forderungen

Nicht-finanzielle Vermögenswerte, einschließlich Grundstücke, Ausrüstung und Infrastruktur

Verbindlichkeiten und Schulden, d. h. Bankkredite, Leasingverträge und Steuern

Reinvermögen, d. h. Gesamtvermögen minus Gesamtverbindlichkeiten

Die Verwendung der Vorlage könnte nicht einfacher sein. Füllen Sie alle Felder aus und erstellen Sie bei Bedarf eigene, und berechnen Sie dann die Summen, um zu sehen, wo Sie stehen. Sie können Aufgaben hinzufügen und Links zu Dokumenten einbetten, in denen Sie die einzelnen Produktverkäufe verfolgen.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vergleichstabelle zu dieser Vorlage hinzufügen, können Sie mit diesem Balanced-Scorecard-Modell aktuelle Zahlen mit denen früherer Quartale vergleichen. Sie können sie auch mit Branchen-Benchmarks und Ihren Wettbewerbern vergleichen. Mit allen Informationen an einem Ort können Sie und Ihr Team immer auf dem Laufenden bleiben und auf der Grundlage von Daten kluge finanzielle Entscheidungen treffen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Große Strategie Matrix Vorlage

ClickUp Große Strategie-Matrix-Vorlage

Jedes Unternehmen ist bestrebt, seine Konkurrenten zu übertreffen, sich einen bedeutenden Marktanteil zu sichern und mehr Gewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, muss es den Markt stets im Auge behalten und sich entsprechend anpassen. ClickUp's Grand Strategy Matrix Vorlage besteht aus einem zwei-mal-zwei Raster, wobei Marktwachstum auf der einen Seite und Wettbewerbsposition auf der anderen Seite in diesem Balanced-Scorecard-Modell stehen. Nachdem Sie die Zahlen berechnet haben, platzieren Sie sich in der Matrix neben Ihren Konkurrenten. Sie können genau sehen, wie viel Wert Sie dem Markt hinzufügen, Ihre Stärken und Schwächen identifizieren, Verbesserungsbereiche bestimmen und die Genauigkeit Ihrer Vorhersagen überprüfen.

Es ist leicht, sich in der ganzen Arbeit zu verlieren und sich zu sehr auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren. Mit dieser Vorlage können Sie das Gesamtbild sehen und Ihre Arbeit rationalisieren strategische Planung und den Markt zu erobern, um Ihren Hauptzielen näher zu kommen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Business Model Canvas Vorlage

ClickUp Business Model Canvas Vorlage

Basierend auf einem bekannten Rahmenwerk gleichen Namens, dem Business Model Canvas Vorlage von ClickUp ist ein umfassendes Werkzeug zur Entwicklung eines Geschäftsplans. Egal, ob Sie einen neuen Plan erstellen oder Ihr bestehendes Geschäftsmodell dokumentieren möchten, die Balanced Scorecard-Vorlage erleichtert Ihnen die Arbeit, indem sie detaillierte Richtlinien bereitstellt.

Sie besteht aus neun Komponenten, die jeweils eine entscheidende Frage zu folgenden Themen darstellen geschäftsprozessmanagement :

Wertversprechen: Was werden Sie Ihren Kunden bieten? Schlüsselressourcen: Was werden Sie benötigen, um Ihr Wertversprechen zu erreichen? Kundensegmente: Wer soll angesprochen werden? Kanäle: Wie werden Sie Ihr Zielpublikum erreichen? Kundenbeziehungen: Wie werden Sie mit Ihren Kunden interagieren? Schlüsselaktivitäten: Mit welchen Mitteln werden Sie Ihre Ziele und strategischen Vorgaben erreichen? Schlüsselpartner: Mit wem werden Sie zusammenarbeiten? Kostenstruktur: Wie viel wird Sie das alles kosten? Einnahmequelle: Auf welche Weise werden Sie Ihre Gewinne erwirtschaften?

Mit all diesem Wissen, das in einer einzigen Vorlage übersichtlich dargestellt ist, können Sie Ihre Geschäftsaktivitäten effektiv planen und durchführen. Wenn Sie in Ihrer Balanced Scorecard von Anfang an einen klaren Fahrplan für die Erreichung Ihrer Ziele erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen in die richtige Richtung startet und Sie gleichzeitig die Kundenperspektive berücksichtigen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Gehe zu Marktstrategie Vorlage

ClickUp Go to Market Strategie-Vorlage

Verglichen mit der Gründung eines neuen Unternehmens mag die Einführung eines neuen Produkts wie ein Kinderspiel erscheinen. Dennoch erfordert es, wie jedes andere unternehmerische Vorhaben auch, eine sorgfältige Planung. ClickUp's Go to Market Strategie Vorlage hilft Ihnen bei der Markteinführung eines neuen Produkts, einer neuen Funktion oder einer neuen Dienstleistung mit dieser Balanced Scorecard-ähnlichen Vorlage. Während die vorherigen Vorlagen einsteigerfreundlich waren, erfordert diese Vorlage aufgrund ihrer Komplexität fortgeschrittenere Kenntnisse.

Die Balanced Scorecard-Vorlage schlüsselt die markteinführung prozess in sechs Hauptschritte, die jeweils verschiedene Teilaufgaben umfassen:

Entdeckung : Strategiekarte der Customer Journey,wettbewerbsanalyse *Analyse: Produktfahrplan, Preisstrategie

: Strategiekarte der Customer Journey,wettbewerbsanalyse *Analyse: Produktfahrplan, Preisstrategie Forschung : Finanzielle Prognosen, Risikoanalyse der strategischen Ziele

: Finanzielle Prognosen, Risikoanalyse der strategischen Ziele Planung : Produkt-GAP-Analyse, Zeitplan für die Veröffentlichung von Funktionen

: Produkt-GAP-Analyse, Zeitplan für die Veröffentlichung von Funktionen Umsetzung : Plan zur Kundenbindung und Lead-Generierung

: Plan zur Kundenbindung und Lead-Generierung Berichterstattung: Verkaufsbericht, Engagement-Analysen

Sie können Aufgaben anpassen, ihren Status aktualisieren und Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben festlegen, aber auch Checklisten und andere Anhänge hinzufügen, die Sie bei der Erledigung der Aufgaben unterstützen.

Sie minimieren die Risiken und erhöhen die Chancen, mit Ihrem Produkt erfolgreich auf den Markt zu kommen, wenn Sie einen strukturierten Rahmen haben und all diese Punkte berücksichtigen, bevor Sie Ihr Produkt auf den Markt bringen produkteinführung . Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projekt Metriken Vorlage

ClickUp Projekt-Metriken-Vorlage

Für reibungslose projektdurchführung verwenden ClickUp's Vorlage für Projektmetriken . Diese Vorlage für eine Balanced Scorecard ist anfängerfreundlich und enthält viele nützliche Informationen und Funktionen für alle Teammitglieder.

Sie basiert auf Aufgaben- und Unteraufgabenlisten, die nach ihrem Status ("Zu testen", "In Arbeit" usw.) geordnet sind. So können Sie sie verwalten:

Definieren Sie Ziele und Messmethoden für jede Aufgabe und kennzeichnen Sie sie mit farblich gekennzeichneten Kategorien Weisen Sie den Teammitgliedern Aufgaben zu Setzen Sie Fristen, um die Verantwortlichkeit zu erhöhen Hinzufügen von Prioritätskennzeichnungen für jede Aufgabe, um den Grad der Dringlichkeit anzugeben Bestimmen Sie wichtige Leistungsindikatoren

Für einen reibungsloseren zusammenarbeit im Team können Benutzer Kommentare, Dateien und Checklisten zu Aufgaben hinzufügen. Sie können ihre Zeit auf drei Arten erfassen (mit einem Timer, durch Angabe einer Zeitspanne oder der Gesamtzahl der geleisteten Stunden) und so die abrechenbaren Stunden leicht erfassen. Die Benutzer müssen sich nicht mit mehreren Tools herumschlagen, wie z. B zeiterfassungsgeräte , Messaging-Apps und Metrik-Dokumente. Stattdessen ist es einfach, die meisten Aspekte eines Projekts in der App zu verwalten.

Mit dieser Vorlage haben die Teammitglieder immer einen präzisen Überblick über die umfang der Arbeit und den Fortschritt der einzelnen Projekte. Sie können jedes Mal darauf zurückgreifen, wenn sie etwas zu bearbeiten haben. Auf einen Blick wissen sie genau, was zu tun ist und bis wann, anstatt ihre Kollegen anpingen zu müssen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Finanzmanagement Strategie Vorlage

ClickUp Finanzmanagement-Strategie-Vorlage

Excel-Blätter kann ein sinnvolles Provisorium sein kontoplanungslösung , aber ihnen fehlen viele Funktionen. Für eine umfassende Lösung sollten Sie sich an ClickUp's Finanzmanagement-Strategie-Vorlage .

Es ist eine All-in-One-Lösung, mit der Sie Zahlungen, Rechnungen, Angebote, Rückerstattungen oder jeden anderen Aspekt Ihrer finanziellen Perspektive verfolgen können.

Es besteht aus Listen, die nach Typ in Gruppen organisiert sind. In den Spalten können Sie das Fälligkeitsdatum einsehen und den Status der einzelnen Einträge ändern. Sei es eine Person auf der Gehaltsliste oder eine anstehende bestellung klicken Sie auf den Namen des Eintrags, um weitere Details zu sehen. Sie können benutzerdefinierte Spalten hinzufügen und dabei zwischen Dutzenden von Optionen wählen - von einfachem Text und Kontrollkästchen bis hin zu Formeln und Fortschrittsbalken.

Wie bei den vorherigen Vorlagen können Sie zur Vereinfachung der Kommunikation einfach Prioritätskennzeichnungen, Tags und Kommentare hinzufügen. In der Kalenderansicht können Sie anstehende Fristen überwachen und mögliche Verzögerungen und Strafen eindämmen.

Diese Vorlage ist ein leistungsstarkes Finanzplanungstool - insbesondere für Unternehmen mit ressourcenbeschränkungen . Optimieren Sie Ihr Budget, um langfristig erfolgreich zu sein, und verpassen Sie keine kritischen Informationen über Ihre finanzielle Perspektive. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Stakeholder Analyse Matrix Vorlage

ClickUp Stakeholder-Analyse-Matrix-Vorlage

Die ClickUp Stakeholder-Analyse-Matrix-Vorlage ist ein einfaches Raster, das zwei Dimensionen abdeckt: Interesse der Stakeholder und Macht oder Einfluss, den sie auf Ihr Unternehmen haben. Sie können auf beiden Dimensionen hohe oder niedrige Werte erreichen, was insgesamt vier Gruppen ergibt.

Nachdem Sie Ihre Stakeholder identifiziert haben, sollten Sie Daten über sie sammeln, z. B. ihre Erwartungen und Bedürfnisse. Ziehen Sie dann jeden Namen per Drag & Drop in eine der Gruppen und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen:

Aufmerksam beobachten: Hohe Macht+hohes Interesse Zufrieden halten: Hohe Leistung+geringes Interesse Informiert bleiben: Geringe Leistung+hohes Interesse Überwachen: Geringer Stromverbrauch+geringes Interesse Stakeholder-Zuordnung ist ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Initiativen eines jeden Unternehmens. Dank der ClickUp-Vorlage für die Strategiekarte können Sie diese Aufgabe mit Leichtigkeit bewältigen. Wenn Sie bestimmen, wo jede Partei in der Matrix steht, wissen Sie, wie Sie Ressourcen zuweisen müssen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Vorlage herunterladen ### 9. Creately Excel Balanced Scorecard Vorlage

Versuchen Sie einen anderen visuellen Ansatz mit Creately's Balanced Scorecard Template

Wenn Sie Tabellenkalkulationen bevorzugen, schauen Sie sich diese Balanced Scorecard-Vorlage für Excel von Creately an. Sie folgt einem anderen Format als die Standard-Zwei-mal-Zwei-Matrix .

Es handelt sich um eine Tabelle mit vier Zeilen, die die vier wesentlichen Unternehmensfunktionen darstellen, was einfach genug ist, oder? Aber die vier Spalten stehen für Ziele, Maßnahmen und Vorgaben.

Die Ziele sind für den Erfolg Ihrer Strategiekarte und Ihres Balanced Scorecard-Rahmens von zentraler Bedeutung, und die Tabelle ermöglicht es Ihnen, diese in einzelnen farbigen Ellipsen darzustellen. Außerdem gibt es einen separaten Abschnitt, in dem Sie den Auftrag und die Vision Ihres Unternehmens skizzieren können, damit Sie Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren kennen.

Neben dem .csv-Format können Sie die Vorlage auch in andere Formate exportieren, z. B. .jpeg, .svg und .pdf. Diese Vorlage herunterladen

10. SlideModel PowerPoint Balanced Scorecard Vorlage

Richten Sie die wichtigsten Aspekte Ihres Unternehmens mit SlideModel's einfacher Balanced Scorecard PowerPoint Vorlage aus

Wenn Sie eine vereinfachte Version benötigen, um sie einem breiteren Publikum zu präsentieren, sollten Sie die Balanced Scorecard-Vorlage für PowerPoint von SlideModel in Betracht ziehen. Ähnlich wie bei ClickUp ist die Vorlage in dieser Strategiekarte in vier Quartale unterteilt, von denen jedes eine wichtige Geschäftsfunktion darstellt und die Vision und Strategie in den Mittelpunkt stellt.

Im Gegensatz zu ClickUp fehlen hier jedoch spezielle Felder für spezifische Ziele und Vorgaben. Obwohl Sie einige davon in die Präsentation aufnehmen sollten, müssen Sie nicht jedes Mal ins Detail gehen. Das hängt davon ab, vor wem und aus welchem Grund Sie die Präsentation halten - ob es darum geht, eine finanzielle Perspektive zu erhalten oder wichtige Leistungsindikatoren zu messen.

Um die Vorlage herunterladen und verwenden zu können, müssen Sie sich auf der Website anmelden. Sie können zwischen drei Layout-Versionen wählen. Diese Vorlage herunterladen

Balanced Scorecard-Vorlagen - Ein Überblick

Hier finden Sie eine Zusammenfassung aller Vorlagen und wie sie für Ihr Unternehmen von Nutzen sein können:

Balanced Scorecards - eine Berichtskarte für Ihr Unternehmen

So sehr die meisten von uns Zeugnisse in der Schule auch gefürchtet haben, können wir nicht leugnen, dass sie unglaublich hilfreich waren. Sie gaben uns und den Lehrern Orientierung und förderten unsere Motivation.

Wie ein Zeugnis zeigt Ihnen eine Vorlage für eine Balanced Scorecard, in welchen Bereichen Sie sich mehr anstrengen müssen, sei es aus der Sicht der Kunden oder Ihrer Investoren. Aber anders als in der Schule kann ein Versäumnis nicht nur Ihre Eltern enttäuschen, sondern auch Ihr Unternehmen zum Scheitern bringen.

Um solche düsteren Szenarien zu verhindern, verwenden Sie eine dieser Balanced Scorecard-Vorlagen als Strategiekarte und überwachen Sie den Fortschritt oder die Leistungskennzahlen in wichtigen Geschäftsbereichen. Wenn Sie sie richtig einsetzen, können Sie bessere, datengestützte Entscheidungen treffen und Ihr Unternehmen zum Erfolg führen. ✨