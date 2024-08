10 Matrixvorlagen zur Organisation Ihrer Projektmanagement-Ideen

Ein unorganisiertes Projekt führt zu Chaos - und Chaos führt zu minderwertiger Arbeit. 😵‍💫

Projektmanager haben schon genug zu tun. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, um schnell, effizient und pünktlich hochwertige Arbeit zu leisten. ⚙️

Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihr Team und dessen Arbeitsbelastung, indem Sie sich auf eine dynamische Projektmanagementlösung verlassen, die Ihnen die schwere Arbeit abnimmt.

Das ist nichts Neues - wir wissen, wie man richtig projektmanagementsoftware kann den Stresspegel eines jeden Projektmanagers täglich erhöhen, aber diese Tools sind nur so leistungsfähig wie die Menschen, die sie benutzen! Im Ernst: Was nützt es, in all diese Funktionen zu investieren, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sie in Ihre Arbeitsabläufe integrieren und mit Ihrem Team teilen können?

Genau hier kommen die Vorlagen ins Spiel. 🙌🏼

Heutzutage gibt es für alles eine Vorlage, und sie können ein mächtiges Hilfsmittel sein, um einige der zeitaufwändigsten Aspekte des Projektmanagements zu rationalisieren, z. B. die Entwicklung neuer Ideen, die Planung ganzer Projekte und verwaltung von Arbeitsabläufen .

Wenn Sie derzeit mit genau diesen Problemen konfrontiert sind, Ihre aktuellen Prozesse auffrischen möchten oder einfach so schnell wie möglich etwas in Bewegung bringen müssen, ist dieser Blog genau das Richtige für Sie. Wir haben das Meer der Vorlagen durchforstet, um Ihnen diese kuratierte Liste von 10 Matrixvorlagen zur Verwaltung, Organisation und Umsetzung Ihrer Projektmanagement-Workflows zu präsentieren brainstorming bis zur Ausführung . 📈

Was ist eine Matrixvorlage?

Matrixvorlagen helfen bei der Organisation und ihre Ideen zu priorisieren nach Projektdurchführbarkeit und Nutzwert. Ihre Matrixvorlage hilft Ihnen dabei, ein Verfahren und ein Managementsystem zu entwickeln, mit dem Sie bestimmen können, welche potenziellen Projekte am ehesten durchgeführt werden und erfolgreich sein werden.

Die gute Nachricht ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Arbeitsstil eine Matrixdiagramm für jeden Anwendungsfall.

Vielleicht möchten Sie zusätzliche Spalten oder Zeilen für Ihr Matrixdiagramm hinzufügen, um z. B. große Datensätze, zusätzliche Details, Medien oder Kontext unterzubringen. Aber das ist nicht erforderlich, es geht nur darum, was für Sie am besten funktioniert! Tabellenkalkulationen , Tabellen und diagramme sind allesamt hervorragende Rahmen für die Erstellung Ihrer Matrix, weshalb Tools wie Microsoft Excel und PowerPoint häufig als Ziel für diese Ressourcen dienen. Aber nur weil diese Tools beliebt sind, bedeutet das nicht, dass sie die funktionellsten, intuitivsten oder flexibelsten sind. 👀

Das ist einer der Gründe, warum Matrixvorlagen so wichtige Ausgangspunkte sind. Sie bilden die Grundlage für eine effizientere Nutzung dieser Tools und, was noch wichtiger ist, sie helfen Ihnen, Ihr Matrixdiagramm schneller zu erstellen!

p.S.: Wir haben Vorlagen für Excel, PowerPoint und andere Programme beigefügt, damit Sie Ihre bevorzugte Software nicht wechseln müssen, um Ihre Matrixvorlage optimal zu nutzen 🙂

Aber wie sieht eine gute Matrixvorlage eigentlich aus? Und was sind die wichtigsten Elemente, die Sie vor dem Download kennen sollten? Wir zeigen es dir. 🤓

Worauf Sie bei Ihrer nächsten Matrixvorlage achten sollten

Die besten Matrixvorlagen sind:

Anpassbar

Kollaborativ

Leicht zu bearbeiten

Hochgradig visuell

Intuitiv zu bedienen und zu lesen

Diese Eigenschaften klingen wie Selbstverständlichkeiten, aber es ist schwieriger als es klingt, Vorlagen zu finden, die in jedem dieser Bereiche hervorragend sind.

Wenn Ihre Vorlage nicht anpassbar ist, dann ist es keine Vorlage. Matrixvorlagen bieten einen vorgefertigten Rahmen für die Erstellung Ihres Matrixdiagramms. Sie bieten Ihnen nicht nur Platz, um Ihre Projektdetails entsprechend auszufüllen, sondern geben Ihnen auch Anweisungen, welche Informationen wohin gehören.

Einer der Hauptvorteile der Erstellung eines Matrixdiagramms besteht darin, dass Sie Ihre obersten Prioritäten in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit, Wichtigkeit und Durchführbarkeit visualisieren und klar darstellen können. Mit einer der folgenden Matrixvorlagen können Sie damit beginnen, Ihre Projektideen zu sortieren oder zu filtern, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Fangen wir also ohne Umschweife an. 🛠

10 Matrixvorlagen, die jeder Projektmanager braucht

Matrixdiagramme wägen das potenzielle Risiko gegen den potenziellen Nutzen einer bestimmten Idee ab. Theoretisch könnten Sie sogar ein Matrixdiagramm erstellen, um festzustellen, welche dieser Vorlagen die richtige für Sie ist!

Sie können zwar ein Matrixdiagramm von Grund auf neu erstellen, aber mit Hilfe von Vorlagen können Sie bei Bedarf zusätzliche wichtige Informationen einfügen, und - was noch wichtiger ist - Sie können Ihr Diagramm schnell erstellen. 💨

Außerdem sind sie schön anzuschauen! Wenn Sie Ihre Entscheidungen gegenüber Vorgesetzten oder wichtigen Interessengruppen rechtfertigen müssen, können Matrixvorlagen als saubere und klare visuelle Hilfe dienen, um Ideen schnell zu präsentieren.

Verwenden Sie eine dieser 10 Matrixvorlagen, um mit ClickUp, PowerPoint und Google Slides ein visuelles und kollaboratives Element in Ihren Projektmanagement-Entscheidungsprozess zu bringen.

1. Assumption Grid Entscheidungsmatrix-Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie diese Entscheidungshilfe, um Ideen nach dem Grad der Sicherheit und den Risiken zu ordnen

Ob Sie nun ein Budget planen, eine Abteilung leiten oder eine Marketingkampagne erstellen, eine strategische entscheidungsvorlage ist ein Muss für jeden Tech-Stack. Sie ist nicht nur ClickUp die ultimative Produktivitätsplattform zur Verwaltung dieser umfangreichen Projekte, aber die Assumption Grid Decision Matrix Template von ClickUp ist die ultimative Vorlage, um die entsprechenden Entscheidungen mit Leichtigkeit und Vertrauen zu treffen.

Diese anpassbare und flexible Matrixvorlage ordnet Ihre Ideen auf der Grundlage von Sicherheit und Risiko gegeneinander an, indem sie ClickUp's kollaborative Whiteboards . In diesem vorgefertigten Diagramm können Sie jeder Idee auf einer eigenen Haftnotiz einen wichtigen Kontext hinzufügen und sie dann in einer farbcodierten Matrix sortieren.

Dieses Matrixdiagramm deckt die Grundlagen ab und lässt Ihnen Raum, um weitere Details, Farben und Medien hinzuzufügen, wenn sich Ihre Ideen weiterentwickeln. Und während digitale Whiteboard-Software ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, aber ClickUp Whiteboards sind die einzige Option, die Ihnen die Möglichkeit gibt, jede Idee direkt in eine umsetzbare Aufgabe zu verwandeln. Das bedeutet, dass Sie diese Vorlage verwenden können, um Ihre Top-Idee zu priorisieren und sofort Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, um den gesamten Workflow aufzubauen.

Ein weiterer großer Vorteil dieser ClickUp-Vorlage? Es wird automatisch eine Einstiegshilfe angewendet ClickUp-Doku um Sie durch jedes Detail zu führen und sicherzustellen, dass Sie diese Vorlage optimal nutzen.

Diese Vorlage herunterladen

2. Impact Effort Matrix Vorlage von ClickUp

Mit Hilfe einer Impact-Aufwand-Matrix können Sie eine visuelle Darstellung des Aufwands erstellen, der für jede Funktion erforderlich ist, damit Sie Aufgaben und Ressourcen besser priorisieren können

Die strategische Entscheidungsfindung umfasst die Definition des Problems, die Sammlung von Informationen, die Ermittlung von Alternativen und die Überwachung der Ergebnisse. Die Impact Effort Matrix Vorlage von ClickUp erleichtert diesen Prozess, indem es Projektmanagern hilft die Grundursache zu identifizieren von Problemen zu ermitteln und Lösungen auf der Grundlage von Aufwand und Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen auszuwählen.

Diese auch als Aktionsprioritätenmatrix bekannte, anpassbare Vorlage ist bei Managern ebenso beliebt wie bei Teams. Sie hilft den Mitgliedern, ihre Aufgaben effizienter zu priorisieren und schnell zu erkennen, wo sie ihre Zeit am besten verbringen. Bei einer strategischeren Arbeitsauslastung mit ClickUp Whiteboards hilft die Impact-Effort-Matrix-Vorlage Teams bei der Optimierung ihrer projektzeitpläne und Ressourcen, um ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig Zeit- und Arbeitsverschwendung zu vermeiden.

Die Vielseitigkeit und das intuitive Design machen diese Matrixvorlage wertvoll für Projektmanager, Teamleiter und Scrum Master, die die Produktivität ihres Teams maximieren möchten.

Das ClickUp Impact Effort Matrix Template stellt Aktivitäten gegenüber:

Das Niveau des Aufwands : Zeigt die Kapazität und die Ressourcen, die benötigt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen

: Zeigt die Kapazität und die Ressourcen, die benötigt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen Die Ebene der Wirkung: Um zu bestimmen, wie viel Wert das Ergebnis für das Projekt oder das Unternehmen haben wird

Diese Vorlage herunterladen

3. Messaging Matrix Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie diese Vorlage, um Messaging-Ideen mit einer Roadmap für Ihre Markenpositionierung zu starten

Sie haben also Monate damit verbracht, ein neues Produkt zu entwickeln - jetzt ist es an der Zeit, es der Welt zu präsentieren! Vor der Markteinführung müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Kanäle wählen, um Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Die Messaging Matrix Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, die effektivsten Messaging-Strategien mit einer vorgefertigten und anpassbaren Roadmap für Ihre Markenpositionierung zu nutzen.

Unternehmen stützen sich oft auf Werbekampagnen, um vor der Markteinführung Begeisterung für ihr Produkt zu wecken. Diese Matrixvorlage fasst das Messaging Ihrer Marke zusammen und systematisiert es, um sicherzustellen, dass alle Inhalte, die Sie veröffentlichen, mit Ihrem zentralen Wertversprechen übereinstimmen.

Diese prall gefüllte Ordner verwendet Funktionen wie Tags, benutzerdefinierte Status und mehrere Projektansichten, um Ihnen zu helfen, die kritischen aktionspunkte einer erfolgreichen Produkteinführung für E-Mail, soziale Plattformen, Website-Texte und SMS.

Diese Vorlage herunterladen

4. Eisenhower Matrix Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Eisenhower-Matrix kann in einer Whiteboard-Vorlage bearbeitet werden, um Ihre Ideen zu visualisieren, bevor Sie Aktionspunkte erstellen

Die Eisenhower Matrix Vorlage von ClickUp ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Matrixdiagramm-Anfänger. Verwendung von ClickUp-Whiteboards und Listenansicht hilft diese Vorlage visuellen Denkern und Problemlösern, Aufgaben, Zeit und Ideen zu verwalten.

In der Tat ist diese einfache, aber effektive Vorlage ein Favorit unter Projektmanagern für aufgaben schnell zu priorisieren mit Benutzerdefinierte Felder und die Entwicklung von Ideen aus der Planungsphase auf ihrem gemeinsamen Whiteboard.

Das ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage dient als aktuelle und verlässliche Quelle der Wahrheit während des gesamten Projektmanagementprozesses, um den Teams zu helfen, die Prioritäten und Ergebnisse ihrer Projekte besser zu verstehen projektzeitpläne .

Unser Whiteboard-Matrixdiagramm besteht aus vier Quadranten, die auf Dringlichkeit und Wichtigkeit basieren, so dass Projektmanager effektiv Löschen, Delegieren, Durchführen oder Entscheiden können, wie sie die anstehenden Maßnahmen vorantreiben wollen:

Quadrant 1 ist für wichtige oder dringende Aufgaben

ist für wichtige oder dringende Aufgaben Quadrant 2 ist für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben

ist für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben Quadrant 3 ist für weniger wichtige, aber dringende Aufgaben

ist für weniger wichtige, aber dringende Aufgaben Quadrant 4 ist für weniger wichtige und nicht dringende Aufgaben

Diese Vorlage herunterladen

Bonus:_ Technischer Verschuldungsquadrant

5. Prioritätsmatrix Vorlage von ClickUp

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage für eine Prioritätsmatrix, um kritische Aufgaben nach Dringlichkeit, Auswirkung und Wichtigkeit geordnet zu identifizieren

Wenn Sie nach einer Matrix-Mustervorlage suchen, um Ihre Aufgaben zu sortieren und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges versehentlich auf die lange Bank geschoben wird, dann brauchen Sie die Prioritätsmatrix-Vorlage von ClickUp ! Diese Vorlage ist eine Entscheidungshilfe, die Ihnen hilft, sich zu konzentrieren auf langfristige Ziele indem sie einen Rahmen für die Priorisierung dringender Aufgaben vorgeben.

Das Tolle an dieser Whiteboard-Matrixvorlage ist, dass sie angepasst und auf praktisch jeden Anwendungsfall angewandt werden kann. Damit ist sie ideal für vielbeschäftigte Teams, ganze Abteilungen oder Manager, die ihre Gesamtproduktivität steigern möchten. Wie bei einem Matrixdiagramm hilft diese vorgefertigte Vorlage bei der Analyse von Aufgaben, indem sie diese in vier Quadranten unterteilt:

Quadrant 1 für dringende Aufgaben zum Do-First

für dringende Aufgaben zum Quadrant 2 für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben, die Sie später erledigen können

für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben, die Sie erledigen können Quadrant 3 für nicht wichtig, aber dringend aufgaben, die delegiert werden können

für nicht wichtig, aber dringend aufgaben, die werden können Quadrant 4 für Aufgaben, die letztendlich Eliminiert werden können

Diese Vorlage herunterladen

6. BCG Matrix Whiteboard Vorlage von ClickUp

Probieren Sie die ClickUp BCG-Matrix-Vorlage aus, um Ihren Entscheidungsprozess für Produkte mit hohem oder niedrigem Wachstum zu visualisieren

Auch bekannt als Wachstumsanteilsmatrix, die BCG Matrix Whiteboard Vorlage von ClickUp ist ein Portfoliomanagement-Rahmenwerk für mittlere bis große Unternehmen zur Verwaltung ihrer Produktlinien.

Diese BCG-Matrix-Vorlage gliedert das Produktportfolio in überschaubare Kategorien, die auf Faktoren wie Preis (Beliebtheit), Qualität (Premium) und Funktionalität basieren. Diese Vorlage ist besonders für Projektmanager hilfreich, da sie einfach zu benutzen ist und komplexe und abstrakte Informationen visuell vermitteln kann.

Wachstum und Marktanteil sind die beiden primären Messgrößen für die Bestimmung des Erfolgs eines Produkts mit dieser Vorlage, und sie werden entlang der beiden Achsen dargestellt, um die vier Matrixquadranten zu erstellen:

Cash Cows : Repräsentiert Produkte mit einem hohen Marktanteil, aber in einer wachstumsschwachen Kategorie

: Repräsentiert Produkte mit einem hohen Marktanteil, aber in einer wachstumsschwachen Kategorie Dogs: Repräsentieren Produkte mit geringem Marktanteil und geringem Gewinn in einer reifen Branche, die eingestellt werden sollten

Repräsentieren Produkte mit geringem Marktanteil und geringem Gewinn in einer reifen Branche, die eingestellt werden sollten Sterne: Sind leistungsstarke Produkte, die ständige Investitionen erfordern, um die Konkurrenz auszustechen und den Marktanteil zu halten

Sind leistungsstarke Produkte, die ständige Investitionen erfordern, um die Konkurrenz auszustechen und den Marktanteil zu halten Frage Merkmale: Produkte in dieser Kategorie bedürfen einer eingehenden Analyse. Investitionen können diese Produkte zu Goldeseln machen oder scheitern und zu Hunden verkommen lassen

Diese Vorlage herunterladen

7. Stakeholder-Analyse von ClickUp

Die ClickUp-Matrixvorlage für die Stakeholder-Analyse hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie mit den verschiedenen an Ihrem Unternehmen beteiligten Parteien umgehen müssen

Unabhängig davon, wie viel Zeit und Forschung Sie investiert haben, um Ihre neue Initiative zu begründen, hängt alles von folgenden Faktoren ab projektbeteiligte genehmigung. 😳

Es ist unerlässlich, die Zustimmung der Beteiligten zu Ihren Projekten zu gewinnen - egal, ob es sich um Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte oder Kunden handelt. Ihre Stakeholder müssen schnell und einfach verstehen, wie Ihr Projekt in das Gesamtbild des Unternehmens passt.

Die Stakeholder-Analyse-Matrix-Vorlage von ClickUp hilft Teams und Projektmanagern zu bestimmen, wie sie mit Führungskräften, Kunden oder potenziellen Stakeholdern auf der Grundlage von Macht, Einfluss und Interesse angemessen verfahren sollen.

Diese umfassende Analyse verwendet ein Matrixdiagramm, um die wichtigsten Stakeholder auf der Grundlage ihres Einflusses und ihrer Interessen zu identifizieren und zu priorisieren. A stakeholder-Analyse die Analyse der Interessengruppen, in diesem Fall die Stakeholder-Analyse, bereitet Sie auf die notwendige Interessenvertretung vor - und auf den möglichen Widerstand, auf den Sie stoßen könnten.

Dieses ClickUp wird auch als Macht-Interessen-Raster bezeichnet Whiteboard-Projektmanagement vorlage hilft Ihnen:

Vertrauen zu gewinnen, um die Akzeptanz für zukünftige Projekte zu erhöhen

Sammeln Sie wichtige Informationen für ein erfolgreiches Projekt

Vorausplanen und sich auf mögliche Rückschläge vorbereiten

Ressourcen und Investitionen zu sichern, um auf Kurs zu bleiben

Diese Vorlage herunterladen

8. Matrix PowerPoint Vorlage

Über SlideBazaar Ob Sie nun eine Projektbewertung oder eine SWOT-Diagramm wird die Matrix PowerPoint Vorlage die Arbeit erledigen. 💪🏼

Diese anpassbare Vorlage eignet sich hervorragend zur Darstellung von Produktentwicklungsprozessen, zur Hervorhebung des Informationsflusses oder zur Erstellung komplexer Matrixdiagramme, in denen Ideen gegen mehrere verschiedene Faktoren abgewogen werden.

PowerPoint verfügt zwar bereits über eingebaute Matrixstile, doch sind diese ziemlich veraltet. Mit dieser Vorlage sehen Ihre Diagramme ästhetischer und leichter lesbar aus, denn Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Designstilen, die zu verschiedenen Projekten passen.

Diese Vorlage herunterladen

9. Entscheidungsfindungsmatrix-Vorlage für PowerPoint

Über DiaJäger Als Projektmanager müssen Sie viele schwierige Entscheidungen treffen, aber diese Vorlage bietet eine klare Struktur, die Ihnen hilft, Emotionen und Vermutungen aus Ihrem Entscheidungsprozess zu entfernen.

Die Metrix-Vorlage für die Entscheidungsfindung kann in PowerPoint oder Google Slides verwendet werden und enthält drei Foliendesigns, was sie zu einer hilfreichen visuellen Ressource macht, um große Entscheidungen gegenüber Managern und Stakeholdern in Meetings zu rechtfertigen.

Insbesondere bei der Präsentation von Risikobewertungen, der Modellierung einer gewichteten Entscheidungsmatrix oder dem Vorschlag einer Ursachenanalyse hilft Ihnen diese Vorlage dabei, für eine Vielzahl von Themen praktikable Schlussfolgerungen zu ziehen und zu kommunizieren.

Diese Vorlage herunterladen

10. Kommunikationsmatrix-Vorlage

Über DiaModell Das Tolle an dieser Vorlage ist, dass sie für Google Slides, PowerPoint oder Keynote verwendet werden kann! Die Vorlage für die Kommunikationsmatrix ist immer dann nützlich, wenn ein Projektmanager, eine Personalabteilung oder ein Teamleiter mitteilen möchte, wer für welche Phase eines Projekts und die erwarteten Ergebnisse zuständig ist.

Diese Vorlage ist ideal für die Erstellung einer aktionsplan die Sie in Ihrer Abteilung verteilen können. Sie können jede Spalte an Ihren spezifischen Anwendungsfall anpassen, um Dinge wie anstehende Maßnahmen, Chancen oder die Budgetplanung zu vermitteln, und dann die an den nächsten Schritten beteiligten Personen aufschlüsseln.

Dies ist auch eine großartige visuelle Darstellung für zu Ihren SOPs hinzufügen die geeignete Kommunikationskanäle und vorgeschlagene Richtlinien für die interne Kommunikation mit anderen Abteilungen, Managern oder Interessengruppen enthalten.

In dieser Matrixvorlage sind verschiedene interne Kommunikationskategorien in separaten Spalten angeordnet, darunter:

Format : Kommunikationsmittel wie E-Mail, Videoanruf, Chat und Messaging

: Kommunikationsmittel wie E-Mail, Videoanruf, Chat und Messaging Häufigkeit : Wie oft Sie Nachrichten senden sollten

: Wie oft Sie Nachrichten senden sollten Eigentümer : Die für die Bearbeitung von Anfragen zuständigen Abteilungsleiter

: Die für die Bearbeitung von Anfragen zuständigen Abteilungsleiter Verteilung : Die beteiligten Abteilungen

: Die beteiligten Abteilungen Skalierung: Wege zur Bearbeitung und Weiterleitung von Fragen oder Anfragen

Sieh dir das an Kommunikationsplan-Vorlagen* !

Diese Vorlage herunterladen

Verwandte Ressourcen

Die 'eine' Lösung für Ihren Bedarf an Matrixvorlagen

Editierbare Matrixvorlagen bieten Teams einen klaren und unkomplizierten Weg zu besserer Kommunikation und Zusammenarbeit.

Ob zwischen Ihren wichtigsten Interessengruppen oder einigen wenigen Teammitgliedern, die Klärung Ihrer projektziele und Ideen erhöht Ihre Chancen, Termine einzuhalten, beträchtlich - denn seien wir ehrlich: Niemand arbeitet gerne an einem Projekt, das schlecht kommuniziert wird.

Glücklicherweise bietet ClickUp die Funktionen, Ressourcen, Integrationen und die Leistung, die Sie benötigen, um all dies und mehr zu erreichen.

Die in dieser Liste aufgeführten Matrixvorlagen kratzen nur an der Oberfläche, wenn es um die Anzahl der Möglichkeiten geht, die ClickUp bietet prozesse rationalisieren von oben nach unten. Seine ständig wachsende Vorlagenbibliothek bedient jeden Anwendungsfall, und da ClickUp tonnenweise leistungsstarke Funktionen in jeden Preisplan packt, ist dieses All-in-One produktivitätswerkzeug bietet Komplettlösungen für Ihr gesamtes Unternehmen.

Greifen Sie auf diese anpassbaren Matrixvorlagen zu, eine reichhaltigen Satz an Funktionen für die Zusammenarbeit , über 1.000 Integrationen , unbegrenzte Aufgaben und mehr, wenn Sie sich anmelden bei ClickUp's kostenloser Forever Plan . Und schalten Sie noch mehr Funktionen mit kostenpflichtigen Plänen ab nur $5 frei. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und beginnen Sie noch heute damit, Ihre Projekte zu organisieren und Ihre Ideen zu verwirklichen.