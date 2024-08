10 Diagrammbeispiele für jede Art von Projekt

Wir alle kennen den Satz "Qualität vor Quantität", nicht wahr?

Aber genau das ist der Punkt! Wir wissen jetzt, dass Qualität und Quantität notwendige und konstante Elemente des Lebens sind.

Unabhängig davon, ob Ihre Informationen qualitativ oder quantitativ sind, müssen wir diese Elemente als separate Einheiten betrachten, um sie richtig zu verstehen. Hier kommen Diagramme und Schaubilder ins Spiel.

Numerische Informationen werden in Form von Säulen, Liniendiagrammen, Balkendiagrammen oder - mein persönlicher Favorit - Kuchendiagrammen dargestellt.

Qualitative Daten (Informationen, die nicht durch eine einzige Zahl definiert sind) werden besser durch Diagramme dargestellt wie Mind Maps oder Gantt-Diagramme .

Beide sind der Schlüssel zum Erfolg eines jeden gesunden Unternehmens, aber manchmal ist es schwer, die richtigen Diagramme zu finden, um qualitative Informationen am besten zu vermitteln. Deshalb werden Sie diesen Blog lieben.

Betrachten Sie diesen Artikel als Ihren neuen Leitfaden für die 10 wichtigsten Diagramme, die Sie für alle Arten von Arbeitsabläufen kennen müssen, einschließlich der Frage, wann sie zu verwenden sind, Beispiele, Erfahrungsberichte aus der Praxis und die wichtigsten Tricks für eine schnelle Erstellung.

10 Arten von Diagrammen Beispiele für Ihr Team

Bevor wir hier weitermachen, sollten wir etwas klarstellen. Was sind qualitative Daten?

Qualitative Daten sind alle Informationen, die nicht mit einem numerischen Wert ausgedrückt oder gezählt werden können. Dazu können Schritte in einem Arbeitsablauf, Mitglieder einer Organisation, Bilder, Konzepte, Zeitleisten und vieles mehr gehören.

Wie bei quantitativen Daten gibt es auch bei qualitativen Daten einen richtigen und einen falschen Weg, sie auszudrücken, je nachdem, was man mit ihnen erreichen will. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Zweck Ihrer Informationen zu bestimmen, bevor Sie sich auf einen bestimmten Diagrammtyp festlegen.

Das mag sich wie eine große Herausforderung anhören, aber für alle visuellen Lernenden da draußen macht es viel mehr Sinn, wenn Sie Beispiele in der Realität sehen - und die haben wir für Sie!

Hier sind also ohne Umschweife unsere 10 Lieblingsdiagramme mit Beispielen.

1. Mindmap-Diagramm

Mind Maps sind eine hervorragende werkzeug zur Erstellung von Diagrammen , Planung von Arbeitsabläufen, Datenvisualisierung, brainstorming für neue Prozesse -und dabei kreativ sein!

Diese Diagramme beginnen in der Regel mit einer Hauptidee oder mit einem Endziel, das sich verzweigen soll, und Ihr Diagramm nimmt von da an ganz natürlich Gestalt an. Sie sind sehr anschaulich, und die besten Diagramme sind außerdem flexibel, anpassbar und kollaborativ.

Wie ein Netz oder sogar ein Bewusstseinsstrom verbinden Mind Maps Ideen (Knoten) miteinander, um visuell darzustellen, wie ein projektphase führt zur nächsten.

Erstellen Sie einen Workflow, um den Prozess der technischen Dokumentation aus der Vogelperspektive darzustellen - mit ClickUp Mind Maps

Und das ist noch nicht einmal der beste Teil! Mind Maps können so strukturiert oder frei gestaltet werden, wie Sie möchten. Mit Ressourcen wie digitale Whiteboards können Sie Ihre Mind Map wie ein tägliches Doodle erstellen, indem Sie Formen, Verbindungen und Medien hinzufügen und sogar das gesamte Team einbeziehen.

Wann sollte man ein Mind Map-Diagramm verwenden?

Mind Maps sind zwar ein beliebtes Diagramm für die Planung neuer Geschäftsprozesse oder Projekte, werden aber auch für Dinge wie Netzwerkkarten verwendet, die verschiedene Rollen in einem Unternehmen beschreiben, für ein Brainstorming möglicher Antworten auf eine zentrale Frage oder für die Erkundung von Unterthemen eines größeren Themas.

Fühlen Sie sich hier nicht zu sehr von den Regeln eingeengt, denn Mind Maps sind dazu gedacht, angepasst zu werden. Außerdem können Sie mit Hilfe einer der vielen kostenlosen Mind Map-Vorlagen und Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, werden Sie sich bei der Erstellung Ihrer ersten Mind Map nicht allein gelassen fühlen.

Verwenden Sie Mind Maps, um Pläne oder Strategien für Aufgaben in Ihrem persönlichen und beruflichen Leben zu entwerfen, einschließlich:

Unternehmenswachstum

OKRs

Brainstorming

Infografische Präsentationen

Einarbeitung

Fahrpläne

Zeitmanagement

Sind Sie bereit, eine eigene Mind Map zu erstellen?

Optimieren Sie Ihr Brainstorming mit der ClickUp Simple Mind Map Vorlage

2. Diagramm der Hierarchie

Wenn Sie genau hinhören, können Sie fast das einstimmige "Ahhhh" und zustimmende Nicken von jedem ClickUp-Benutzer auf der ganzen Welt . Wir lieben Hierarchiediagramme - sie sind die Grundlage unserer Plattform!

Wie eine russische Schachtelpuppe beginnen Hierarchiediagramme mit einem allumfassenden Thema (z. B. Ihr gesamtes Unternehmen oder eine große Abteilung) und kategorisieren alles unter diesem Dach, indem sie es in ähnliche, leichter zu handhabende Teile zerlegen.

ClickUp's einzigartige Hierarchie gibt Ihnen die Flexibilität, Teams jeder Größe zu organisieren

Wir könnten tagelang über unser Hierarchiesystem sprechen! Lesen Sie mehr darüber, wie ClickUps einzigartige Hierarchie kann Ihnen helfen, die perfekte Infrastruktur für die Skalierung Ihres Unternehmens zu schaffen.

Wann sollte man ein Hierarchiediagramm verwenden?

Hierarchiediagramme sind eine sehr visuelle Methode, um alles zu organisieren - von Organisationen über Abteilungen und komplexe Projekte bis hin zu täglichen Aufgaben.

Während Organigramme die Beziehungen zwischen den Personen in den einzelnen Rollen aufzeigen, zeigen Hierarchiediagramme, wie jede tägliche Aufgabe oder jedes Projekt in das Gesamtbild passt.

3. Matrix-Diagramm

Diese Art von Diagramm haben Sie bestimmt schon einmal gesehen - vielleicht haben Sie es sogar benutzt, um sich über eine komplizierte Situation oder eine wichtige Entscheidung klar zu werden!

Matrixdiagramme sind ideal, um mehrere Elemente zu kategorisieren, und bestehen aus vier Quadranten auf zwei Achsen. Jeder Quadrant steht für eine andere Kategorie, während die beiden Achsen manchmal zwei gegensätzliche, konstante Themen darstellen - z. B. wie gut oder schlecht sich etwas entwickelt, wie viel oder wie wenig etwas vorkommt usw. Dennoch müssen die Achsen nicht unbedingt etwas darstellen. In einigen Fällen dienen die Achsen einfach als Grenzen, um die Daten visuell in vier Bereiche zu unterteilen.

Wie bei Mind Maps, matrix-Vorlagen sind anpassbar. Die Informationen können in Form einer Liste in Quadranten unterteilt oder an bestimmten Punkten relativ zu den Achsen dargestellt werden.

Wann wird ein Matrixdiagramm verwendet?

Matrixdiagramme können sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich eingesetzt werden. Projektmanager können diese Art von Diagramm verwenden, um:

Den potenziellen Erfolg eines neuen Projekts zu ermitteln

Bedarfsbereiche in ihrer Geschäftsstrategie zu identifizieren

Prioritäten für neue Ideen zu setzen

Ihre Projekte vergleichen ' die eigene Wettbewerbsfähigkeit mit ähnlichen bestehenden Projekten

Verwenden Sie ClickUp's Traceability Matrix Vorlage um alle technischen Details Ihres Unternehmens zu erfassen.

Die ClickUp-Vorlage für die Rückverfolgbarkeitsmatrix bietet eine einfache Möglichkeit, diese Beziehungen in einer organisierten und umfassenden Weise darzustellen.

Und haben wir schon erwähnt, dass Matrixdiagramme branchenübergreifend nützlich sind?

Eines der wichtigsten Diagramme, die ich immer verwende und befürworte, ist die Matrix für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, auch bekannt als RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) Die RACI-Matrix ist Teil des größeren Bereichs der_ Stakeholder Management Die RACI-Matrix ist ein Instrument, das es dem Team und dem Projektleiter ermöglicht, den Überblick zu behalten und sich einzubringen. Der Zweck der RACI-Matrix besteht darin, die Stakeholder zu bewerten und die Rolle und Verantwortung der einzelnen Personen in einem bestimmten Projekt zu dokumentieren RACI-Matrizen müssen einfach und leicht verständlich sein; jedes Teammitglied sollte die Matrix ohne Schwierigkeiten einsehen und verstehen können. Der Hauptverantwortliche für eine RACI-Matrix ist der Projektmanager und das Projektteam, denn dieses Diagramm dient am besten dazu, dass sich die einzelnen Mitglieder gegenseitig für ihre Arbeit zur Rechenschaft ziehen und gleichzeitig als Referenz für die Projektmanager dienen, um delegate work _an die richtige Person.

Christian Figueroa , Projektleiter bei National Council of State Boards of Nursing (NCSBN)

Beispiel für ein Matrixdiagramm von Christian Figueroa für NCSBN

4. Kreisdiagramm

Kreisdiagramme sind fast so etwas wie das qualitative Gegenstück zum klassischen Kuchendiagramm und zeigen, wie verschiedene Elemente zusammenkommen, um ein ganzes Produkt oder eine Idee zu schaffen. Aber jetzt kommt der Clou: Anstatt zu zeigen, wie viel von dem Kreis (oder der Torte) jede Komponente ausmacht, werden die Abschnitte eines Kreisdiagramms alle gleichmäßig aufgeteilt.

Kreisdiagramme können mit einem Kreis erstellt werden, der durch eine bestimmte Anzahl von Kategorien geteilt wird, oder als eine Anzahl von Kreisen, die in einem Kreis angeordnet sind. 🤯

Sie können Ihr Kreisdiagramm mit Farben oder Bildern, die sich auf die einzelnen Komponenten beziehen, individuell gestalten. Sie können auch die einzelnen Teile des Kreisdiagramms mit Hilfe von konzentrischen Kreisen in eine Rangfolge bringen, um die Hierarchie oder Wichtigkeit der einzelnen Ebenen zu vermitteln.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Formen, Text und Notizen hinzufügen und sogar Elemente in Ihrem Kreisdiagramm in Aufgaben umwandeln

Wann sollte man ein Kreisdiagramm verwenden?

Diese Art von Diagramm ist äußerst vielseitig. Ganz gleich, ob Sie die verschiedenen Städte eines Staates oder die für ein einzelnes Projekt erforderlichen Phasen darstellen, Kreisdiagramme sind ein hervorragendes visuelles Hilfsmittel, das man bei Besprechungen mit projektbeteiligten bei der Präsentation neuer Ideen oder bei der Aufschlüsselung eines mehrstufigen Prozesses.

5. Diagramm zur SWOT-Analyse

SWOT-Analysediagramme sehen den Matrixdiagrammen sehr ähnlich, und manche Teams verwenden sie sogar austauschbar. Dennoch haben SWOT-Analyse-Diagramme ein eng definiertes Ziel.

Viele Diagramme auf dieser Liste haben wunderbar unscharfe Grenzen, die Sie biegen und an Ihre Bedürfnisse anpassen können, aber SWOT-Diagramme sind nicht notwendigerweise identisch. Sie können z. B. Ihr Matrixdiagramm in ein SWOT-Diagramm umwandeln, aber nicht andersherum. Und das liegt daran, dass die Grenzen dieses Diagramms in seinem Namen festgelegt sind!

S: Stärken W: Schwächen O: Chancen T: Bedrohungen

Wie bei einem Matrixdiagramm verwenden Sie zwei Achsen, um vier Quadranten zu erstellen, und beschriften dann jeden Quadranten, um die vier Bereiche der SWOT darzustellen.

SWOT-Analysediagramme werden verwendet, um festzustellen, wie Ihr Unternehmen oder Produkt in Bezug auf interne und externe Faktoren abschneidet.

Was sind die Stärken Ihres Produkts?

Gibt es interne Schwachstellen oder Gründe, die einen Kunden davon abhalten könnten, sich für Ihr Produkt zu entscheiden?

Wie können Sie externe Chancen nutzen, um zu wachsen? Gibt es Bereiche, auf die Sie Einfluss nehmen können, z. B. Schulungen, Mitarbeiter oder Ressourcen, die Ihnen helfen können, sich zu verbessern?

Welche externen Faktoren bedrohen die Leistung Ihres Produkts? AKA, billigere Alternativen, Hindernisse, ähnliche Wettbewerber usw.

Die Kreativität in Ihrem SWOT-Diagramm zeigt sich in der Art und Weise, wie Sie Ihre vier Quadranten, Farben, Medien, Bilder und Details, die Sie zu Ihrer Ressource hinzufügen, gestalten. Das ist das Schöne an diesem Diagramm!

Sie lassen sich leicht auf Papier oder auf einem digitalen Whiteboard erstellen, so dass Sie viel Zeit haben, Ihr Diagramm nach Belieben auszufüllen. 🎨

Wann sollte man ein SWOT-Diagramm verwenden?

Unabhängig von Ihrem Unternehmen oder Produkt sind SWOT-Analysediagramme von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Eignung Ihres Produkts für den Markt zu bestimmen oder Ihren künftigen Erfolg zu belegen.

Ein SWOT-Diagramm kann verwendet werden, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines Unternehmens zu ermitteln und zu bewerten Eine SWOT-Analyse ist keine statische Übung - sie sollte regelmäßig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt und aktuell sind In unserem Fall hat sich diese Übung als äußerst nützlich erwiesen. Sie half uns, unsere Bemühungen auf die Bereiche zu konzentrieren, die am ehesten zum Erfolg führen, und Strategien für den Umgang mit potenziellen Problemen zu entwickeln. So haben wir z. B. den Einführungsprozess für neue Mitglieder stark verbessert, was zu einer wesentlich schnelleren Integration in das Team geführt hat._

Asako Ito, Gründerin von Göttliche Peitschen

Beispiel für ein SWOT-Analyse-Diagramm von Asako Ito bei Divine Lashes

Sie müssen nicht Ihr eigenes Unternehmen gründen, um von SWOT-Analysen zu profitieren. Sie können sie auch nutzen, um Ihre eigenen Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten als Führungskraft, Freiberufler oder Unternehmer zu ermitteln.

Als Unternehmensstratege erstelle ich jedes Quartal eine SWOT-Analyse für mein Unternehmen, und ich rate meinen Kunden, dies ebenfalls zu tun. Eine SWOT-Analyse erinnert Führungskräfte an die Stärken ihres Unternehmens, aber auch an die Schwachstellen, an denen gearbeitet werden muss, sowie an externe Chancen und Bedrohungen, die es zu beachten gilt. Da sich die Geschäftswelt und insbesondere die Online-/Digitalwelt so schnell weiterentwickelt, hilft eine vierteljährliche SWOT-Analyse den Unternehmen, Trends zu nutzen und ihre Geschäfts- oder Marketingstrategie rechtzeitig zu ändern

Jennifer Drago , CEO und Gründerin von Peak to Profit, LLC

Beispiel für ein SWOT-Analyse-Diagramm von Jennifer Drago bei Peak to Profit

6. Organigramm-Diagramm

Ähnlich wie ein Hierarchiediagramm schlüsselt ein Organigramm die Rollen und Beziehungen zwischen den einzelnen Positionen in einer Organisation auf. Organigramme können von oben nach unten, horizontal, als Diagramm dargestellt werden organisationsmatrix oder, ehrlich gesagt, jede andere Möglichkeit, die Ihnen sinnvoll erscheint.

Denken Sie an Ihre organigramm als Familienstammbaum Ihres Unternehmens - es zeigt, wie die Befehlskette durch die gesamte Organisation verläuft und wer wem direkt unterstellt ist.

Wann sollte man ein Organigramm verwenden?

Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Sie Ihre Organisationsstruktur schon ziemlich gut im Griff haben, aber es ist immer eine gute Idee, ein organigramm als Ressource für andere Teammitglieder, neue Mitarbeiter, potenzielle Investoren und Interessengruppen zur Verfügung.

Außerdem ist das einzig Beständige im Leben der Wandel. Ein Organigramm ist oft die effektivste Methode, um die Befehlskette auf den neuesten Stand zu bringen und zu zeigen, wie sich Entscheidungen auf die gesamte Gruppe auswirken und wie interne Umzüge ablaufen.

Darüber hinaus ist ein aktualisiertes und leicht zugängliches Organigramm eine gute Möglichkeit, die interne Vernetzung zu fördern.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten oder potenzielle Mentoren anzusprechen, die sie sonst vielleicht nie getroffen hätten!

Als Startup-Unternehmen ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter in der Organisation aufeinander abgestimmt sind und klare Zuständigkeiten haben. Wir haben ein dynamisches Organigramm, das klare Berichtsstrukturen für alle Mitarbeiter im Unternehmen aufzeigt. Wenn jeder seine Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Berichtsstrukturen kennt, arbeiten wir effizienter zusammen, verstehen die Erwartungen der anderen und erreichen gemeinsame Ziele, während wir gleichzeitig ehrlich und offen kommunizieren

Chad Rubin , CEO und Gründer von Profasee

Organigramm-Beispiel von Chad Rubin bei Profasee

7. Gantt-Diagramm

Ein weiterer ClickUp-Favorit. 💖

A Gantt-Diagramm stellt die Zeitachse eines Projekts dar, die horizontal in einem Balkendiagramm angeordnet ist.

Wie das Matrixdiagramm liegt auch das Gantt-Diagramm auf zwei Achsen. Die X-Achse bezieht sich direkt auf die Zeitachse - die Tage, Wochen oder Monate, die benötigt werden, um das gesamte Projekt abzudecken. Auf der Y-Achse befinden sich die einzelnen Aufgaben, die für die Fertigstellung des Projekts erforderlich sind; jede Aufgabe wird als Balken auf der Zeitachse dargestellt.

Indem Sie jeden Balken (Aufgabe) über die Tage oder Wochen strecken, die für ihre Erledigung erforderlich sind, nimmt Ihr Gantt-Diagramm Gestalt an. Der Anfang jedes Balkens steht für das Startdatum jeder Aufgabe und das Ende des Balkens für die Frist.

Gruppieren, filtern oder blenden Sie Aufgaben in ClickUp 3.0-Gantt-Diagrammen aus, um Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu verbinden

Das Schöne an Gantt-Diagrammen ist, dass man so viele Informationen auf einem Bildschirm darstellen kann. Je nach der von Ihnen verwendeten Projektmanagement-Software oder der von Ihnen gewählten Vorlage können Gantt-Diagramme visuell kommunizieren:

Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten

Aufgaben-Meilensteine

Mehrere Projekte zur gleichen Zeit

Geplante vs. tatsächliche Fälligkeitstermine

Gantt-Diagramme sind der Traum eines jeden Projektmanagers.

Wann sollte man ein Gantt-Diagramm verwenden?

Gantt-Diagramme sind leicht zu lesen und einfach einzurichten, so dass sie sich für praktisch jeden Anwendungsfall eignen bauprojekte , Marketingkampagnen, Schulungen, tägliche Aufgaben, Veranstaltungsplanung und vieles mehr.

Und mit Hilfe eines flexiblen Vorlage war es noch nie so einfach, ein eigenes Gantt-Diagramm zu erstellen!

Erkennen Sie frühzeitig Blockaden und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen für einen reibungslosen Projektabschluss mit der ClickUp Simple Gantt Chart Template

8. Workflow-Diagramm

Das Schöne an qualitativen Daten ist, dass sie auf so viele verschiedene Arten ausgedrückt werden können! Vielleicht bemerken Sie bereits einige Überschneidungen bei den Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Diagrammbeispielen auf dieser Liste oder Sie sehen, wie Sie zwei Arten von Diagrammen verwenden können, um dieselbe Menge an Informationen darzustellen.

Mehrere dieser Diagramme sind in gewissem Maße nützlich für die Planung von Arbeitsabläufen, aber workflow-Diagramme haben ein spezifischeres Endziel und erfordern einige nicht verhandelbare Informationen.

Workflow-Diagramme helfen Ihnen die Zeit und die Aufgaben zu verwalten die mit dem Erreichen eines Ziels verbunden sind, indem man die Dinge aufschlüsselt:

Was muss getan werden

Was in Arbeit ist

Was bereits abgeschlossen ist

Diese Diagramme können viele Formen annehmen, je nach Komplexität Ihrer bestehenden Prozesse, aber alle folgen einer logischen Struktur, start-zu-Ende-Fluss von Aufgaben anhand eines Zeitplans, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Einige gemeinsame Merkmale von workflow-Diagrammen gehören Swimlanes um festzulegen, wer für welche Aufgaben zuständig ist, und Pfeile oder Verbindungslinien, um die Beziehungen zwischen den Aufgaben darzustellen.

Wann sollte man ein Workflow-Diagramm verwenden?

Workflow-Diagramme sind im Projektmanagement sehr beliebt, können aber auch für praktisch jeden persönlichen Prozess verwendet werden, z. B. für Ihren Arbeitstag, Ihre Quartalsziele, Ihre Ausbildungsplanung oder sogar die Ausbildung Ihres neuen Hundes.

Indem Sie jede Phase eines Projekts oder Ziels klar abbilden, können Sie Engpässe vermeiden, bevor sie entstehen, die Kommunikation in Ihrem Team verbessern, die Effizienz steigern und mehr Verantwortung für die Dinge übernehmen, die Sie erreichen. Wir lieben das.

Wenn Sie ein Gruppen-Coaching-Programm oder eine Kohorte leiten, kann es sich so anfühlen, als ob alle Teile der Verwaltung, der Lehrplanentwicklung, der Durchführung und der Studentenbetreuung durcheinander geraten sind. Als Beraterin von Gründern von Online-Ausbildungs- und Zertifizierungsprogrammen habe ich festgestellt, dass die Schaffung kohärenter programm management _ist wesentlich für die Effizienz der Verwaltung der Online-Bildung. _In ClickUp habe ich einen primären Bereich unter dem Arbeitsablauf "Gruppencoaching" mit mehreren Ordnern zu diesem speziellen Thema angelegt. Indem ich die Kalenderansicht für den gesamten Bereich verwende und die Listen und Ordner in ClickUp farblich anordne, kann ich erkennen, welche Live-Sitzungen anstehen, welche E-Mails welchen Status haben und welche Beiträge für die Community-Gruppe geplant oder geschrieben werden. Dieser Arbeitsablauf ist für virtuelle Lernerfahrungen am sinnvollsten, kann aber auch für die persönliche Weiterbildung angepasst werden

Melody Johnson, Gründerin von The Course Consultant

Beispiel für ein Workflow-Diagramm, erstellt in ClickUp von Melody Johnson bei The Course Consultant

9. Flussdiagramm Ähnlich wie ein Workflow-Diagramm,

flussdiagramme visualisieren den Weg den Sie in einem bestimmten Prozess zurücklegen werden.

Legen Sie zunächst einen klaren Anfangs- und Endpunkt für Ihr Diagramm fest und verwenden Sie dann Formen, um jeden Schritt in Ihrem Prozess darzustellen. Verbinden Sie diese Formen mit Linien und Pfeilen, um die Reihenfolge der Vorgänge auszudrücken.

ClickUp Whiteboards bieten alle kreativen und kollaborativen Funktionen, die Sie benötigen, um die Flussdiagramme Ihrer Träume zu erstellen

Wann sollte man ein Flussdiagramm verwenden?

Während Flussdiagramme üblicherweise verwendet werden, um eine Reihe von Ereignissen vom Anfang bis zum Ende darzustellen, können Sie auch Ja- oder Nein-Optionen zu Ihren Formen hinzufügen, um zusätzliche Prozesse in Ihr Diagramm aufzunehmen, falls sich etwas ändert.

In Positionen im Gesundheitswesen, in denen Sie mit Patienten zu tun haben, im Kundendienst tätig sind oder ein Problem lösen, kann dies sehr hilfreich sein!

Für Projektmanager sind Flussdiagramme ein hervorragender Ausgangspunkt, um die Zeit, die Ressourcen und die Schritte abzuschätzen, die für die Durchführung neuer Vorhaben erforderlich sind.

Verwenden Sie ClickUp's Flussdiagramm-Vorlage für Schwimmspuren für Ihr nächstes Projekt!

Machen Sie das Beste aus Ihren Arbeitsabläufen mit Whiteboards mit der ClickUp-Vorlage Swimlane Flowchart

10. PERT-Diagramm

Die letzten auf unserer Liste sind PERT-Chart-Diagramme die ähnlich wie Mind Maps in erster Linie auf die projekt-Meilensteine die Ihr Projekt ausmachen kritischer Pfad .

Wie Flussdiagramme, PERT-Diagramme verbinden Formen (Aufgaben) mit Pfeilen, um den Ablauf von Ereignissen in einem Projekt darzustellen, werden aber eher zur Definition von Aufgabenbeziehungen als zur Aktualisierung des Projektablaufs verwendet.

Mit der richtigen Projektmanagement-Software können Sie mit PERT-Diagrammen jedoch sehr weit gehen! PERT-Diagramme, kurz für Program Evaluation Review Technique, können Ihnen helfen, mehrere Wege zur Fertigstellung zu visualisieren und Ihre wichtigsten Aufgaben zu priorisieren.

Ein Nachteil der PERT-Diagramme besteht darin, dass das Einrichten, Bearbeiten und Aktualisieren der Diagramme etwas zeitaufwändig sein kann.

Die PERT-Diagramm-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, einen detaillierten visuellen Zeitplan für Ihr Projekt zu erstellen, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben und kein Detail übersehen wird.

Wann sollte ein PERT-Diagramm verwendet werden?

PERT-Diagramme bieten einen Überblick über ein Projekt auf einer höheren Ebene. Dies sind hilfreiche Diagramme für die Planung Ihres Projekts wichtigen Meilensteinen oder die Festlegung des kritischen Pfades. Außerdem können PERT-Diagramme Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, wie lange jede Aufgabe dauern könnte, insbesondere wenn Sie Ihr Projekt nicht mit einer klaren Zeitschätzung im Kopf angehen.

Nick Cotter , Gründer von Growann

Beispiel eines PERT-Diagramms von Nick Cotter bei Growann

Diagramme mit ClickUp erstellen

Okay, das waren eine Menge Diagramme - und irgendwann werden Sie sie wahrscheinlich alle verwenden müssen!

ClickUp ist die ultimative All-in-One-Produktivitätsplattform, um Projekte zu verwalten, schöne Diagramme zu erstellen und mit dem Team zusammenzuarbeiten, ohne jemals einen weiteren Tab öffnen zu müssen. Zu der ständig wachsenden Liste vollständig anpassbarer Funktionen von ClickUp gehören integrierte Mind Maps, Gantt- und digitale Whiteboard-Tools - was will man mehr?!

Wir zeigen Ihnen, wie sie funktionieren. 🤓

Gantt-Ansicht in ClickUp

ClickUp wurde entwickelt, um Ihre Prozesse zu optimieren und Ihnen Zeit zu sparen, unabhängig von der Größe Ihres Teams oder Ihrer Branche. Normalerweise bedeutet die Erstellung eines Gantt-Diagramms und die manuelle Aktualisierung eine Menge Arbeit, um sicherzustellen, dass es für Sie nützlich bleibt Aber in ClickUp ist das nicht der Fall. 👏 Gantt-Ansicht in ClickUp ist direkt mit Ihrem Arbeitsablauf verbunden und wird automatisch aktualisiert, um alle Fortschritte, die Sie machen, widerzuspiegeln.

Anzeige weiterer Elemente wie Beauftragte, Fälligkeitsdaten und mehr in der Seitenleiste der Gantt-Ansicht

Ihre Zeitleiste nimmt natürlich Gestalt an, wenn Sie Ihrem Projekt Aufgaben, Fristen und Starttermine hinzufügen.

ClickUp Mind Maps ClickUp Mind Maps eignen sich perfekt für die Erstellung von Netzwerkdiagrammen, die den Verlauf Ihres Projekts skizzieren. Mind Maps sind auch ideal für Organigramme, Flussdiagramme, PERT-Diagramme, Workflow-Diagramme und vieles mehr - sie sind so vielseitig!

Planen und organisieren Sie Ideen, Aufgaben, Arbeitsabläufe und vieles mehr visuell mit der intuitiven Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp. Ziehen Sie dann Zweige, um Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten darzustellen, oder passen Sie die Positionen Ihrer Knoten an, um Ihren Arbeitsbereich zu organisieren und neu anzuordnen.

Und wenn Sie nicht wollen, dass sich Ihre Mind Map alle um die Aufgaben dreht, versuchen Sie es mit dem Leermodus! Die Knoten sind nicht an eine bestimmte Aufgabenstruktur gebunden, so dass Sie so kreativ werden können, wie es Ihr Herz begehrt. ❤️‍🔥

Gestalten Sie Ihre Mind Map von Grund auf in ClickUp mit dem Blanko-Modus

ClickUp Whiteboards Digitale Whiteboard-Software ist im Moment der letzte Schrei, aber wussten Sie, dass ClickUp eine der wenigen Plattformen ist, die ihre eigene Whiteboard-Funktion von Grund auf selbst entwickelt? 🍪

ClickUp Whiteboards bieten eine unendliche Leinwand zum Zeichnen von Diagrammen jeder Art - sogar Mind Maps, Matrix-, SWOT-, Kreisdiagramme und praktisch alles andere. Ganz zu schweigen davon, dass ClickUp eine Vielzahl von Diagrammvorlagen speziell für seine kollaborativen Whiteboards anbietet, um Ihnen zu helfen zeit zu sparen und legen Sie so schnell wie möglich los.

Fügen Sie Formen hinzu, die sich direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln und mit Ihrem Workflow verbinden lassen, und zeichnen Sie dann Verbindungen zwischen ihnen, um die Reihenfolge der Aufgaben einfach darzustellen.

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Ganz gleich, wie viel Erfahrung Sie haben, wie kreativ Sie sind oder welche Art von Diagramm Sie bevorzugen, ClickUp Whiteboards wird Ihr neues Lieblingsspielzeug sein.

und haben wir schon erwähnt, dass alle diese Funktionen kostenlos sind? völlig kostenlos ?

Machen Sie Ihren Diagramm-Prozess einfacher, visueller und intuitiver mit Mind Maps, Gantt-Ansicht und Whiteboards in ClickUp! 📈