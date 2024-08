PERT-Diagramm-Leitfaden mit 6 Beispielen & Vorlagen für Ihr Team

Sie haben von Gantt Diagrammen gehört, Sie haben sich mit Mindmaps beschäftigt, und wir wissen, dass Sie ein gutes Flussdiagramm lieben... aber was ist mit PERT Diagrammen?

PERT-Diagramme hatten einst einen schlechten Ruf wegen ihres mühsamen Setups, ihrer Bearbeitung und ihres Aktualisierungsprozesses - aber sie sind nicht so schwierig, wie wir einst dachten.

Diese workflow-Diagramme haben seit ihrer Erfindung in den 1950er Jahren durch die US-Marine einen langen Weg zurückgelegt. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht, mit all den Möglichkeiten des Projektmanagements, für die sie geschaffen wurden, ohne die Kopfschmerzen bei der Konfiguration.

Mit der Hilfe von flexible und effiziente Software für das Projektmanagement erleben PERT-Diagramme ein Comeback. Und obwohl dieser Diagrammstil im Vergleich zu anderen Diagrammen weniger bekannt ist Agile Methoden pERT-Diagramme sind schneller zu erstellen und einfacher zu verwalten als je zuvor!

PERT-Diagramme sind sehr anschaulich und bieten eine Menge Vorteile für die Identifizierung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die Einhaltung von Terminen und vieles mehr! Lesen Sie mit uns, was es mit PERT-Diagrammen auf sich hat, und sehen Sie sich sechs hilfreiche Beispiele für PERT-Diagramme für verschiedene Software und Anwendungsfälle an. 📈

Was ist ein PERT-Diagramm?

Wir schreien Sie nicht an, PERT soll groß geschrieben werden. 🙂

PERT-Diagramme sind die Abkürzung für "Program Evaluation Review Technique" und unterteilen die wichtigsten Aufgaben in überschaubare elemente der Aktion und ordnen Sie sie grafisch auf Ihrem zeitleiste für das Projekt .

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Die Komplexität Ihres PERT-Diagramms hängt von der Nummer der meilensteine des Projekts entlang Ihres kritischen Pfades und die geschätzte Zeit, die für das Abschließen jeder Aufgabe benötigt wird.

warten Sie, was ist der kritische Pfad?

Die methode des kritischen Pfades (CPM) ist ein beliebtes Projektmanagement-Konzept, das sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentriert, die zum Abschluss eines Projekts erforderlich sind.

Bestimmung des kritischen Pfades

ist vorteilhaft für Projekte, die gefährlich hinter dem Zeitplan zurückbleiben oder sich zu kompliziert anfühlen, um überhaupt begonnen zu werden.

Indem Sie die absolut notwendigen Elemente ermitteln, die für den Abschluss Ihres Projekts unerlässlich sind, und sie in einem PERT-Diagramm anordnen, findet Ihr Team die richtige Richtung. 🧭

Wie

mindmaps

jede Aufgabe in Ihrem PERT-Diagramm ist eindeutig mit einem klaren Ziel oder Thema verknüpft, aber es gibt vier Schlüsselkomponenten, die PERT-Diagramme auszeichnen:

Jeder Knoten in Ihrem PERT-Diagramm stellt einen bestimmten Meilenstein dar Meilenstein-Aufgaben sind mit Pfeilen verbundenwie ein Flussdiagramm3. Die Pfeile stellen die Reihenfolge der Aufgaben und die Abhängigkeiten der einzelnen Aufgaben dar, um Engpässe zu vermeiden Jeder Meilenstein und jede Aufgabe ist zeitlich an einen bestimmten Termin gebunden

Wenn Sie also alle Zeitvorgaben pro Aufgabe in Ihrem PERT-Diagramm zusammenzählen, haben Sie eine klare Vorstellung davon, wie lange Sie Ihr Projekt abschließen werden. 🙌🏼

Sind Sie bereit, Ihr eigenes PERT-Diagramm zu erstellen? Wir haben sechs Beispiele für PERT-Diagramme, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. 🗺

6 Beispiele für PERT Diagramme in ClickUp, LucidChart, Adobe und Smart Draw

Wie ein schönes Stück Pfefferminzrinde gibt es PERT-Diagramme in allen Formen und Größen, aber die grundlegenden Elemente bleiben in allen Formularen gleich.

Hier finden Sie sechs Beispiele für PERT-Diagramme für Teams aus verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Anwendungsfälle. Folgen Sie ihnen oder erstellen Sie eines mit uns! Diese Beispiele für PERT-Diagramme sind kostenlos zu erstellen. 🤓💸

1. ClickUp Inhalt Marketing PERT Diagramm Beispiel

Beispiel eines PERT-Diagramms für Content Marketing in ClickUp

In diesem Beispiel für ein PERT-Diagramm für das Content-Marketing verfolgen wir den Lebenszyklus einer einzelnen Blog-Aufgabe, wobei die Form Startdatum angibt, wann die Aufgabe erstellt wurde, und die Form Veröffentlichungsdatum, wann diese Aufgabe als abgeschlossen markiert wurde.

Erstellt in ClickUp Whiteboards dieses Diagramm zeigt, wie viele Mitglieder des Teams und Genehmigungen eine Aufgabe in einem Blog durchlaufen muss, bevor ein endgültiger Entwurf veröffentlicht wird. Wir sehen, dass nach der Erstellung der Aufgabe das SEO-Team, der Content Manager, der Grafikdesigner und der Autor zusammenarbeiten, um verschiedene Elemente in diesem Prozess abzuschließen.

Vor allem, wenn Sie neue Mitglieder Ihres Teams in einen Ihrer Hauptprozesse einweisen oder anderen Abteilungen Ihren Workflow erläutern möchten, bietet dieses PERT-Diagramm einen klaren Überblick über die grundlegenden Schritte. Von hier aus können Sie bei Bedarf in die kleineren Details und Unteraufgaben vordringen.

2. ClickUp Website Start PERT Diagramm Beispiel

Beispiel für ein PERT-Diagramm zum Start einer Website in ClickUp

Nun, da wir die Grundidee verstanden haben, lassen Sie uns einen Blick auf einen komplizierteren Workflow werfen! Dieses Beispiel eines PERT-Diagramms in ClickUp zeigt den mehrstufigen Prozess, der mit dem Start einer Website verbunden ist.

In diesem PERT-Diagramm ist jeder Pfeil mit einem Zeitstempel versehen, um zu zeigen, wann die einzelnen Aufgaben im Projekt anfallen werden. Ein wichtiger Punkt in diesem Beispiel ist, dass jeder grüne Kreis eine Aufgabe darstellt - was wir aber nicht sehen, sind alle

unteraufgaben

und kleinere Schritte, die zum Abschließen jedes größeren Elements erforderlich sind. In klassischer PERT-Diagramm-Manier ist dies eine allgemeine Momentaufnahme von nur_ den Meilensteinen des Projekts oder den wichtigen Elementen der Aktion.

Dieses PERT-Diagramm wurde in ClickUp Whiteboards, erstellt, Sie können es aber auch mit

Leermodus in Mindmaps

! Wie Sie das zu erledigen haben, zeigen wir Ihnen etwas später in diesem Artikel. 🤓 ⬇️

3. PERT-Diagramm für Software

pERT Diagramm Beispiel von Nick Cotter bei Growann_

Da PERT Diagramme von einer übergeordneten Ansicht Ihres Projekts ausgehen, eignen sie sich hervorragend für die Abbildung von Benutzerbewegungen und die Visualisierung, wie sich Daten in einem System von Punkt A nach Punkt B bewegen. Für Mitglieder ohne tiefes Verständnis für ein bestimmtes Thema oder funktionsübergreifende Teams pERT-Diagramme helfen dabei, komplizierte Probleme in klare, prägnante Ideen zu zerlegen.

In diesem Fall wird dieses Beispiel eines PERT-Diagramms intern von einem Software-Ingenieur verwendet, um zu spezifizieren, wo Probleme auftreten, und um diese Erkenntnisse visuell an sein Team weiterzugeben.

Wir haben bei der Entwicklung unserer Webanwendung für unser Geschäft ein PERT-Diagramm verwendet. Ich bin kein Ingenieur, aber mein Mitbegründer ist einer. Deshalb war es für ihn wichtig, ein Diagramm zu erstellen, das den Flow unserer Systeme zeigt und wie sie voneinander abhängig oder unabhängig sind. So kann ich den Flow der Daten, das Rendering der Anwendung und die Zeitleiste für den Datenfluss durch unsere verschiedenen Systeme visualisieren. Anhand dieses Diagramms kann mein Mitbegründer leicht artikulieren, wo derzeit Probleme mit unserer Anwendung auftreten, und diese mit anderen Personen und mir in unserem Team freigeben.

Nick Cotter

, Gründer von

Growann

4. Lucidchart PERT Diagramm

via Lucidchart PERT-Diagramme können für jedes Projekt von Nutzen sein - sogar für die Renovierung der Wohnung! Dieses Beispiel für ein PERT-Diagramm von

Lucidchart

zeigt die mehrstufige Reihenfolge der Arbeitsschritte für einen neuen Bau und verfolgt nur den kritischen Pfad. Dieses Diagramm ist zwar nicht ideal, um kleinere Details herauszuarbeiten, aber es ist hilfreich, um die geschätzte Zeit bis zum Abschluss des Projekts mit der bereits aufgewendeten Zeit zu vergleichen.

Mehrere Faktoren wirken sich aus projektmanagement im Bauwesen es gibt viele tägliche Prozesse, die ein PERT-Diagramm erforderlich machen. Wenn Sie Kunden über Ihre Fortschritte informieren oder erklären müssen, warum ein Teil des Bauprozesses in Verzug geraten ist, helfen Ihnen PERT-Diagramme, die größeren Probleme schneller zu erkennen.

Bonus: Vergleiche Miro Vs. Lucidchart

5. Smart Draw Beispiel

via Smart Draw Diese Smart Draw PERT Diagramm Beispiel dient auch als Vorlage, um die allgemeine Idee zu verdeutlichen. Und obwohl die meisten von uns wahrscheinlich keine Flugzeuge entwerfen, ist dies ein großartiges Beispiel dafür, wie komplexe Workflows schnell vereinfacht werden können und dennoch dem Team zugute kommen, indem die kritischen Elemente und die verbleibende Zeit bis zum Abschluss eines Projekts angezeigt werden.

6. Adobe PERT Diagramm Beispiele

über Adobe Express Wenn Sie nach einem Diagramm mit etwas mehr Flair suchen, Adobe Express bietet eine Vielzahl von Beispielen für PERT-Diagramme für kleinere Workflows mit benutzerdefinierten Farben und Schriftarten. Diese PERT-Diagramme sind zwar schwieriger zu handhaben, wenn es um die Nachverfolgung von Aufgaben geht, aber sie lassen sich schnell einstellen und sind nützlich, um anderen Abteilungen oder Gruppen, die kein umfassendes Hintergrundwissen über Ihr Projekt haben, Ideen zu präsentieren.

Da PERT-Diagramme die größeren Elemente des Projekts abdecken, hilft das Beispiel des PERT-Diagramms von Adobe dabei, die Idee des großen Ganzen durch einfache Schritte in einem Prozess zu vermitteln, der keine zusätzlichen detaillierten Elemente erfordert - denken Sie an Reisepläne, Tagesordnungen für Klassenzimmer oder Schulpräsentationen.

Wie man ein PERT-Diagramm erstellt

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihres PERT-Diagramms ist die Auswahl der besten Projektmanagement-Plattform, auf der Sie es aufbauen können! ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätslösung für Teams aller Branchen, die ihre Arbeit zusammenführen und an Projekten jeder Größe zusammenarbeiten möchten. ClickUp ist mit Hunderten von flexiblen Features mit mehr als 15 Möglichkeiten, Ihre Projekte zu visualisieren, Zeit zu verwalten und Ressourcen so effizient wie möglich zuzuweisen. Zu den anpassbaren Ansichten für den Workflow gehören Liste, Gantt, Zeitleiste, Board und ClickUp Mindmaps -AKA, Ihre neue bevorzugte Ressource für die Erstellung dynamischer und detaillierter PERT-Diagramme.

Brainstorming von Ideen und Zeichnen einer kostenlosen Mind Map im Blanko-Modus in ClickUp

Erstellen Sie Ihr PERT-Diagramm mit Mindmaps in ClickUp durch das Erstellen von Knoten, das Hinzufügen von farbcodierten Verbindungen und das Anordnen von Aufgaben in einer logischen Reihenfolge. Ein großer Vorteil von ClickUp Mindmaps ist, dass sie leicht zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben sind. Und wenn sich Ihr Projekt noch in der Phase der Planung befindet, verwenden Sie den Blanko-Modus, um Ihr Diagramm in freier Form zu skizzieren und die Knoten dann in ClickUp Aufgaben um Ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Eine weitere Möglichkeit, Ihr PERT-Diagramm zu erstellen, ist mit digitaler Whiteboard-Software . ClickUp Whiteboards sind das einzige virtuelle Whiteboard-Tool, mit dem Sie Ideen von der Brainstorming-Phase bis zur Entwicklung bringen können, ohne Ihr Board zu verlassen. Objekte und Formen können direkt von Ihrem ClickUp Whiteboard in Aufgaben umgewandelt werden, zusammen mit allen verknüpften Dateien, ClickUp Dokumente und Medien für zusätzlichen Kontext.

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Whiteboards wurden für die Erstellung aller Arten von Workflow-Diagrammen, einschließlich PERT-Diagrammen, entwickelt. Aber für jemanden, der noch nie eine Whiteboard-Software oder diese Art von Diagramm verwendet hat, kein Problem! ClickUp bietet eine Vorlage für ein PERT-Diagramm für Whiteboards mit Formen, Text, Pfeilen und einer Legende, um die Sache in Gang zu bringen.

PERT Diagramm Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

Was ist der Unterschied zwischen einem Gantt und einem PERT Diagramm?

Wenn Sie anfangen zu denken, dass PERT-Diagramme sehr ähnlich wie Gantt Diagramme aussehen und klingen, liegen Sie nicht falsch, aber es gibt einige Unterschiede, die Sie beachten sollten.

Projekte planen, Abhängigkeiten verwalten und aufgaben nach Prioritäten ordnen mit Gantt-Ansicht in ClickUp

Der größte Unterschied zwischen den beiden Ansätzen des Projektmanagements besteht darin, wann sie eingesetzt werden sollen.

PERT-Diagramme bieten Ihnen eine übersichtliche Ansicht der Zeitleiste Ihres Projekts, da sie sich auf den kritischen Pfad konzentrieren. Das macht sie zu einer praktischen Ressource für interne Teams, aber wenn Sie detaillierte Aktualisierungen an Stakeholder und Vorgesetzte berichten müssen, Gantt Diagramme sind das Mittel der Wahl .

Im Folgenden wird näher erläutert, wann Sie PERT-Diagramme und wann Sie Gantt-Diagramme verwenden sollten:

vergleich zwischen PERT-Diagrammen und Gantt-Diagrammen und wann man welches Diagramm verwenden sollte | PERT-Diagramme | Gantt-Diagramme | | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Wird von internen Teams als Projektplanungstool verwendet | Kann als Tool zur Darstellung detaillierter Fortschritte verwendet werden | | Konzentriert sich auf übergeordnete Meilensteine und den kritischen Pfad | Konzentriert sich auf die Verwaltung der Aufgaben und Unteraufgaben, aus denen sich jeder Meilenstein zusammensetzt | | Für Teams, die wissen wollen, wie lange das gesamte Projekt dauern wird | Für Teams, die wissen wollen, wie lange jede einzelne Aufgabe dauern wird | | Um zu sehen, wie sich die Abhängigkeiten von Aufgaben auf die Zeitleiste des gesamten Projekts auswirken | Um zu sehen, wie sich die Abhängigkeiten von Aufgaben auf die Eigentümer der Aufgaben auswirken |

Sie sind noch nicht bereit, sich für ein Diagramm zu entscheiden? Das ist kein Problem! Mit Gantt-Ansicht in ClickUp können Sie schnell die wichtige Meilensteine unter Ihren Aufgaben im Projekt durch einfaches Umschalten auf das Feld Critical Path calculation tool in der oberen rechten Ecke Ihres Diagramms.

Sehen Sie Ihre Workload anhand der Aufgaben auf dem kritischen Pfad mit einem einzigen Umschalten in ClickUp!

Dadurch erhält Ihr Diagramm die PERT-Diagramm-ähnliche Ansicht Ihrer wesentlichen Aufgaben, ohne dass die Details der Aufgaben verloren gehen, die Sie in einem Gantt-Diagramm sehen würden. Das Beste aus beiden Welten. 💕

Tauchen Sie tiefer in die Vorteile, Anwendungsfälle und Unterschiede zwischen PERT- und Gantt-Diagrammen .

Was sind Abhängigkeiten von Aufgaben und warum sind sie wichtig?

Erinnern Sie sich an PEMDAS? 👀

Das Regelwerk aus der Grundschule, mit dem wir lernten, wann wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren müssen? Nun, mit den Abhängigkeiten von Aufgaben verhält es sich ähnlich.

Eine klare Reihenfolge ist absolut notwendig, um Ihr Projekt rechtzeitig durchzuführen, und PERT-Diagramme sind auf sie angewiesen, um effektiv zu sein! Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben kommunizieren den Flow von Aufgaben in jedem Projekt, die in einer bestimmten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen. Die Nichtbeachtung dieser Beziehungen führt zu Engpässen, Verzögerungen und Ressourcenverschwendung - alles Dinge, die Ihr Projektleiter am wenigsten bevorzugt.

Ohne die Beziehungen zwischen den Aufgaben in Ihrem Projekt können Sie nicht vorankommen. PERT-Diagramme sollen Ihnen dabei helfen, diese Beziehungen zu erkennen, während Ihr Diagramm Form annimmt.

Einige Abhängigkeiten von Aufgaben sind leicht zu finden, andere dagegen nicht so leicht. Zum Beispiel treten logische Abhängigkeiten (auch zufällige Abhängigkeiten genannt) natürlich in bestimmten Phasen eines Workflows auf, und man kann sie nicht vermeiden. So wie ein Drehbuch vor dem Film kommt oder wie Ihre Socken vor Ihren Schuhen kommen, hoffe ich. 🧦

Andere Arten von Abhängigkeiten von Aufgaben sind:

Ressourcenabhängigkeiten : Wenn zwei oder mehr Aufgaben die gleichen Ressourcen zur Erledigung benötigen, diese aber nicht gleichzeitig zur Verfügung stehen

: Wenn zwei oder mehr Aufgaben die gleichen Ressourcen zur Erledigung benötigen, diese aber nicht gleichzeitig zur Verfügung stehen Team-übergreifende Abhängigkeiten : Wenn eine Aufgabe im Projekt sich auf Mitglieder des Teams in verschiedenen Abteilungen auswirkt

: Wenn eine Aufgabe im Projekt sich auf Mitglieder des Teams in verschiedenen Abteilungen auswirkt Externe Abhängigkeiten: Jedes unerwartete Ereignis, das außerhalb des Einflusses der Mitglieder des Teams liegt und sich auf das Projekt auswirkt

Und viele, viele mehr. 😳

_Weitere Informationen beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben _? Wir haben noch mehr Begriffe und Tipps für Sie, die Sie unbedingt kennen müssen!

Mit PERT-Diagrammen vorausplanen

Egal, ob Sie Ihr PERT-Diagramm mit einer bestimmten Vorlage oder mit einem digitalem Whiteboard alles beginnt mit der von Ihnen gewählten Projektmanagement-Software, die alles zusammenführt.

