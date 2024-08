11 kostenlose PERT-Diagrammvorlagen für Projekte und Aufgaben

Die Branche des Projektmanagements wächst schneller als je zuvor. Aber es gibt ein großes Problem, das das Wachstum behindert: ein ineffizientes Projektmanagement.

Ungefähr 54% der Unternehmen können heute ihre KPIs nicht nachverfolgen, wodurch 12 % ihrer Ressourcen verschwendet werden.

Wünschen Sie sich als Projektleiter eine projektmanagement tool das die Nachverfolgung von Abhängigkeiten vereinfacht und die Einhaltung von Fristen erleichtert? Beenden Sie Ihre Suche bei PERT-Diagrammen.

In diesem Blogbeitrag werden wir PERT-Diagramme im Detail untersuchen und unsere 11 besten Vorlagen auflisten, die Ihnen bei der Verwaltung von Projekten helfen.

Was sind PERT Diagramm Vorlagen?

Ein PERT-Diagramm stellt die Aufgaben und Abhängigkeiten eines Projekts visuell dar und hilft bei der Planung, Terminierung, Organisation und Koordinierung komplexer Projekte.

PERT steht für Bewertung von Projekten Überprüfungstechnik. Unter Berücksichtigung von Unsicherheiten hilft diese Technik, die optimale Zeit für den Abschluss eines Projekts zu ermitteln.

Die Software erstellt PERT-Diagramme um das Projektmanagement zu erleichtern und zu beschleunigen. Mit diesen Diagrammen können Sie Ihre Fristen einhalten, insbesondere bei Projekten mit wechselnden Zeitleisten.

PERT-Diagramme ähneln Flussdiagrammen und haben Meilensteine, die mit Pfeilen verbunden sind. Die Pfeile zeigen die Abhängigkeiten von Aufgaben und verhindern Verwechslungen oder Engpässe. Die Nummer der meilensteine des Projekts und die für das Abschließen der Aufgaben benötigte Zeit bestimmen die Komplexität Ihres PERT-Diagramms.

Es ist leicht zu verwechseln PERT Diagramme mit Gantt Diagrammen da sie beide das Projektmanagement durch die Abbildung und Organisation von Projekten unterstützen. Ersteres wird jedoch hauptsächlich für die interne Planung verwendet, während letzteres eher für die Kommunikation mit den Beteiligten geeignet ist.

Was macht eine gute Vorlage für ein PERT-Diagramm aus?

Eine gute Vorlage für ein PERT-Diagramm hat mehrere Eigenschaften, die das Projektmanagement erleichtern. Von einer benutzerfreundlichen Oberfläche bis hin zur Nachverfolgung von Abhängigkeiten sollte sie über alle Features verfügen, die das Management von Projekten erleichtern.

Lassen Sie uns einige von ihnen besprechen.

Benutzerfreundlich : Eine gute Vorlage ist leicht zu bedienen, auch für Personen mit begrenzter oder geringer Erfahrung im Projektmanagement. Mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle können Sie effiziente und intuitive Diagramme erstellen

: Eine gute Vorlage ist leicht zu bedienen, auch für Personen mit begrenzter oder geringer Erfahrung im Projektmanagement. Mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle können Sie effiziente und intuitive Diagramme erstellen Anpassbar : Die Vorlage sollte sich leicht an die Anforderungen Ihres Projekts benutzerdefinieren lassen. Eine Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Ansichten ist am besten geeignet, um sie auf Ihre individuellen Anforderungen zuzuschneiden

: Die Vorlage sollte sich leicht an die Anforderungen Ihres Projekts benutzerdefinieren lassen. Eine Vorlage mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Ansichten ist am besten geeignet, um sie auf Ihre individuellen Anforderungen zuzuschneiden Visualisierung : Die Vorlage sollte klare visuelle Darstellungen der Abhängigkeiten, Dauern und Meilensteine Ihrer Aufgaben bieten

: Die Vorlage sollte klare visuelle Darstellungen der Abhängigkeiten, Dauern und Meilensteine Ihrer Aufgaben bieten Fortschrittsüberwachung: Eine Vorlage mit der Möglichkeit, den Status der Aufgaben zu aktualisieren und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen, hilft Ihnen, das Projekt auf Kurs zu halten

Eine Vorlage mit der Möglichkeit, den Status der Aufgaben zu aktualisieren und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen, hilft Ihnen, das Projekt auf Kurs zu halten Nachverfolgung von Abhängigkeiten: Ihr PERT-Diagramm muss es Ihnen ermöglichen, die Abhängigkeiten von Aufgaben einfach zu erstellen und zu verwalten

Weitere Punkte, die bei der Auswahl einer Vorlage zu beachten sind, sind die Verwaltung von Aufgabendetails, Benachrichtigungen und Alarme sowie Tools für die Zusammenarbeit.

11 Kostenlose PERT Diagramm Vorlagen

Wir haben die 11 besten Vorlagen für PERT-Diagramme auf der Grundlage der oben genannten Features in die engere Auswahl genommen, damit Sie Ihr Projektmanagement revolutionieren können.

Da keine Vorlage der anderen gleicht, ist es wichtig, diejenige auszuwählen, deren Features Ihren Anforderungen entsprechen.

1. ClickUp PERT Diagramm Vorlage

Die PERT-Diagramm-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, eine detaillierte visuelle Zeitleiste für Ihr Projekt zu erstellen, damit Sie auf dem Laufenden bleiben und kein Detail übersehen wird.

Erhalten Sie eine detaillierte visuelle Zeitleiste und identifizieren Sie Abhängigkeiten mit dieser PERT-Diagramm-Vorlage von ClickUp.

Erstellen einer projekt Plan ist der Grundstein für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts. Der PERT Diagramm Vorlage von ClickUp trägt zum Erfolg Ihres Projekts bei, indem es sicherstellt, dass jedes Detail beachtet wird.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie nicht nur eine detaillierte visuelle Zeitleiste, sondern können auch Abhängigkeiten und die Dauer von Aktivitäten ermitteln. Sie können Ihr Projekt auch in kleine Teile unterteilen.

Die Vorlage hilft Ihnen außerdem, Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten zu erstellen. Mit diesen Features können Sie den Fortschritt Ihres Projekts besser verfolgen, die Zeitleiste visualisieren und die Reihenfolge der Aufgaben leicht erkennen. Die Vorlage ist anfängerfreundlich, und die Bearbeitung ist denkbar einfach. Verwenden Sie die ClickUp Docs, um Listen von Aufgaben zu erstellen, die Dauer jeder Aufgabe zuzuweisen, die Reihenfolge zu bestimmen und das PERT-Diagramm zu erstellen.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Aufgaben effizient und ohne Terminkonflikte abschließen. Außerdem hält es alle Mitglieder Ihres Teams über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden.

2. ClickUp Einfache PERT Diagramm Vorlage

Zerlegen Sie Projekte in einfachere Aufgaben zur besseren Organisation mit der ClickUp Simple PERT Diagramm-Vorlage

Sind Sie auf der Suche nach einer intuitiven und dennoch anfängerfreundlichen Vorlage? ClickUp Einfache PERT Diagramm Vorlage ist eine großartige Möglichkeit, Klarheit zu schaffen und die Zusammenarbeit in Ihrem Projekt Team zu fördern.

Mit dieser Vorlage ist es einfach, Ihre Projektstruktur auf einen Blick zu verstehen. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte in einfachere und kleinere Aufgaben zu unterteilen. Zur Nachverfolgung des Fortschritts können Sie benutzerdefinierte Status wie "offen" und "geschlossen" festlegen. Dank der übersichtlichen Ansicht können Sie alle potenziellen Probleme erkennen und proaktiv lösen.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie die zusätzlichen Vorteile von Tags, Beschreibungen von Prioritäten, geschachtelten Unteraufgaben und vielem mehr für eine bessere Nachverfolgung und verwaltung von Prioritäten .

Bleiben Sie auf der gleichen Seite, visualisieren Sie Ihre Aufgaben im Projekt und arbeiten Sie effizient mit der einfachen Vorlage für das PERT-Diagramm zusammen.

3. ClickUp Einfache Gantt Vorlage

Gantt Diagramm Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Einfache Gantt-Vorlage ist eine hervorragende Ergänzung für Ihr Projektmanagement. Es ermöglicht eine einfache und ansprechende Visualisierung von Abhängigkeiten und bietet einen Überblick über Ihr Projekt.

Die drei Status der Aufgaben, "abgeschlossen", "in Bearbeitung" und "zu erledigen", sind zum schnellen Verständnis farblich gekennzeichnet. Die Vorlage bietet Ihnen außerdem drei benutzerdefinierte Felder (Projektphase, Projektfortschritt und Anhänge).

Wenden Sie die vier verschiedenen Ansichten von der Produktentwicklung auf das Projektmanagement an.

4. ClickUp Prozess-Diagramm Vorlage

Stellen Sie Arbeitsabläufe visuell dar, um Engpässe zu erkennen und zu beseitigen - mit der ClickUp Vorlage für die Karte der Prozesse

Einige Teile Ihrer Projekte werden mehr Prozesse haben als andere. Diese Prozesse erfordern eine sorgfältige Dokumentation zur Standardisierung. Die ClickUp Prozess Flow Diagramm Vorlage ist ein effektiver Weg, um alle Ihre Prozesse zu standardisieren, ohne stundenlang ein Flow Diagramm erstellen zu müssen.

Wie die vorherigen Vorlagen ist auch diese anfängerfreundlich und bietet erweiterte Möglichkeiten. Sie erhalten benutzerdefinierte Status, Felder, Ansichten und hervorragende Möglichkeiten für das Projektmanagement.

Verwalten, karte und visualisieren Sie den Prozess, indem Sie Diagramme erstellen und diese für Ihre Mitglieder im Team freigeben, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Da Sie alle Schritte dokumentieren, ist es einfach, Probleme zu finden und zu lösen. Außerdem erhalten Sie umfassende Aufzeichnungen für zukünftige Referenzen.

Mit dieser Vorlage können Sie zum Beispiel Ihren Einstellungsprozess optimieren. Stellen Sie Aufgaben ein und definieren Sie Prozesse mit der Ansicht "Einstellungsablaufdiagramm". Mit der Ansicht "Leitfaden für den Einstieg" können Sie außerdem einen umfassenden Leitfaden erstellen.

Die Verwendung des Diagramms ist einfach: Verwenden Sie das ClickUp-Dokument, um Ziele zu formulieren, fügen Sie Details mit benutzerdefinierten Feldern hinzu, visualisieren Sie Ihren Prozess mit der Board-Ansicht, und verwenden Sie das Gantt-Diagramm, um die Reihenfolge der Aufgaben zu bestimmen.

5. ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage

Behalten Sie die Registerkarten für Projektentwicklung, Budget, Workload des Teams und Status mit der ClickUp Vorlage für das Project Management Dashboard

Möchten Sie eine robuste Vorlage, um Ihr Projektmanagement zu optimieren? ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage erledigt das und mehr. Sie hilft Ihnen, den Überblick über Ihr Projekt zu behalten und Ihre projektzeitplan kann diese Vorlage alle Ihre Anforderungen erfüllen.

Sie verfügt über acht benutzerdefinierte Felder: Geplante Kosten, tatsächliche Kosten, verbleibendes Budget und Projektphase. Sie erweitert außerdem nachverfolgung von Projekten mit Achtung vor Abhängigkeiten, Tags und Features für die Zeiterfassung.

Sie erhalten sieben Ansichten, um Ihre Informationen zu organisieren und zugänglich zu machen. Hier sind einige von ihnen:

Ansicht "Erste Schritte" Anleitung: Für einen Überblick über die Verwaltungstools

Board-Ansicht: Für eine visuelle Darstellung der einzelnen Aufgaben und ihres Status

Aktivitätsansicht: Für die Nachverfolgung des Fortschritts

Ansicht "Kapazitätsplanung": Für eine Übersicht über Workloads und Ressourcen

Ansicht "Teamleistung": Für eine Übersicht über die Leistung des Teams

Sie können Ihren Aufgaben vier Status zuweisen - abgeschlossen, in Bearbeitung, in der Warteschleife und zu erledigen. Mit dem ClickUp Dashboard können Sie den Fortschritt in Echtzeit mit leistungsstarken Datenvisualisierungen überprüfen.

Diese Vorlage stellt sicher, dass Ihr Team problemlos zusammenarbeiten kann, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Mit dem Feature E-Mail können Sie auch Erinnerungen an Ihr Team senden.

6. ClickUp Vorlage für die Arbeitsaufteilung

Behalten Sie alle Teile Ihres Projekts mit der ClickUp Vorlage für den Arbeitsplan im Auge

Große Projekte sind oft komplex und bedürfen der Unterstützung. Ein effektiver Weg, komplexe Projekte zu managen, besteht darin, das Projekt in überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Die ClickUp Vorlage für die Arbeitsteilung hilft Ihnen, Ihre Aufgaben aufzuschlüsseln und sie an einem Ort zu organisieren.

Erstellen Sie Ziele für jede kleine Aufgabe, weisen Sie sie verschiedenen Mitgliedern Ihres Teams zu, und legen Sie mit dieser Vorlage separate Zeitleisten fest. Ordnen Sie dann die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit in eine Rangfolge.

Die Vorlage gibt Ihnen einen umfassenden und klaren Überblick über alle Aufgaben und Zeitleisten Ihres Projekts. Sie können die benötigten Kosten und Ressourcen besser abschätzen, Risiken erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten finden prozesseffizienz .

Die Vorlage für den Projektstrukturplan bietet benutzerdefinierte Ansichten, Felder und Status für eine bessere Verwaltung. Damit der Projektstrukturplan ein Erfolg wird, sollten Sie zunächst Ihre Ziele für das Projekt klar umreißen.

7. ClickUp Vorlage für Projektbewertung

Mit der ClickUp Vorlage für die Projektbewertung sparen Sie Zeit und steigern Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement.

ClickUp Vorlage für die Bewertung von Projekten bietet eine umfassende Ansicht der Projektbewertung. Bewertungen helfen Ihnen bei der Qualitätskontrolle, dem Risikomanagement, der Kommunikation mit den Beteiligten und der kontinuierlichen Verbesserung.

Die Vorlage ist zwar einsteigerfreundlich, bietet aber professionelle Grafiken, die die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtern und beschleunigen.

Sie können Ihre Leistung anhand vorgegebener Ziele bewerten und bei Bedarf Schritte zur Verbesserung unternehmen. Sie können auch überprüfen, ob Ihre Ziele mit den Aufgaben und Fortschritten des Projekts übereinstimmen, indem Sie sie besser visualisieren.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, für jedes Ziel ein Projekt zu erstellen, jede Aufgabe in Kategorien zu organisieren und mit den Beteiligten zusammenzuarbeiten. Verwenden Sie Liste, Gantt-Diagramm, Kalender und mehr, um Workflows zu entwickeln und Einstellungen vorzunehmen workflow-Automatisierung für eine bessere Nachverfolgung des Fortschritts.

Feiern Sie Meilensteine, indem Sie sie in ClickUp mit dieser Vorlage für die Projektbewertung erstellen.

8. ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage

Visualisieren Sie Ihre gesamte Zeitleiste des Projekts mit dieser Vorlage auf einem Whiteboard

Die ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage erstellt eine übersichtliche und organisierte Zeitleiste. Mit der Vorlage können Sie Ihre gesamte Zeitleiste auf einer einzigen whiteboard .

Benutzerdefinierte Details, einschließlich Aufgaben, Dauer und Abhängigkeiten, ermöglichen eine bessere Planung von Aufgaben. Für eine bessere Nachverfolgung des Fortschritts können Sie zwei Status zuweisen - offen und abgeschlossen.

Alle Mitglieder Ihres Teams und alle Beteiligten können sich direkt über den aktuellen Status informieren.

Die ansprechende und umfassende Visualisierung hilft Ihnen, Projektkonzepte und Zeitpläne besser zu verstehen.

Die Vorlage unterstützt eine einzige Ansicht für eine übersichtliche Nachverfolgung des Fortschritts sowie Features wie Tagging, mehrere Mitarbeiter, Beschreibungen der Priorität usw.

9. PowerPoint PERT Diagramm Vorlage von Office Zeitleiste

über OfficeTimeline Suchen Sie ein Diagramm, das sich für die Planung und Berichterstellung von Projekten eignet? Die PowerPoint-Vorlage für PERT-Diagramme von Office Zeitleiste ist ein hervorragendes Tool, um beides zu erledigen.

Sie hilft Ihnen, die Aufgaben eines Projekts effizient und mühelos zu planen. Legen Sie die Priorität Ihrer Aufgaben fest und visualisieren Sie die Informationen so, dass sie von allen Beteiligten verstanden werden können.

Die Vorlage wird von PowerPoint erstellt und ist somit für alle Mitglieder Ihres Teams leicht zugänglich und gemeinsam nutzbar. Und das ist noch nicht alles. Mit dem Office Zeitleisten-Plug-in für PowerPoint wird Ihr Zeitplan automatisch aktualisiert, sodass Sie ihn nicht mehr manuell erledigen müssen.

10. Präsentation PERT Diagramm Vorlage von Slide Hunter

Erstellen Sie mit dieser Vorlage Ihre eigenen PERT-Diagramme mit PowerPoint 2010 und 2013.

Eine weitere stellare PowerPoint Vorlage, diese Präsentation PERT Diagramm Vorlage von Slide Hunter erledigt genau das, was es sagt. Es macht Ihre Präsentationen mit Hilfe des PERT Diagramms ansprechender.

Mit dieser Vorlage können Sie PERT-Diagramme in PowerPoint 2010 und 2013\ erstellen. Verwenden Sie sie auch, um Workflows zu entwerfen, Zeitpläne zu erstellen und Folienentwürfe mit Leichtigkeit zu planen.

11. Excel PERT Diagramm Vorlage von Excelonist

Verwenden Sie diese Vorlage, um ein PERT-Diagramm in Excel zu erstellen

Wenn Sie sich gut mit Tabellenkalkulationen auskennen und gerne mit Excel arbeiten, dann ist die Excel PERT Diagramm Vorlage von Excelonist ideal für Sie. Diese Vorlage bietet Ihnen die Vielseitigkeit, ein PERT Diagramm mit den robusten Funktionen von Excel zu erstellen.

Definieren Sie Ihre Meilensteine für das Projekt, weisen Sie den erwarteten Zeitrahmen für jede Aufgabe zu und identifizieren Sie die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben - alles in Ihrer bevorzugten Tabellenkalkulationssoftware. Diese Vorlage bringt die Projektmanagement-Fähigkeiten eines PERT-Diagramms nach Excel und passt sich automatisch an Ihre Eingaben an, so dass Sie Ihre Zeitleiste leichter planen, verwalten und aktualisieren können.

Ganz gleich, ob Sie ein Excel-Fan sind oder einfach nur den Komfort eines vertrauten Tools bevorzugen, mit dieser Vorlage haben Sie die Leistungsfähigkeit von PERT-Diagrammen direkt zur Hand.

Optimieren Sie Ihren Prozess mit der richtigen Vorlage für PERT-Diagramme

Die Zeiten, in denen übermäßig komplizierte und zeitaufwändige PERT-Diagramme erstellt wurden, sind vorbei. Heute leben wir in einer Zeit, in der erstellung eines PERT-Diagramms ist einfach! Mit diesen dynamischen und benutzerfreundlichen Vorlagen für PERT-Diagramme können Sie Ihre Planung rationalisieren und den Fortschritt mühelos nachverfolgen.

ClickUp ist eine moderne Lösung mit mehr als tausend vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, darunter Design, Marketing, Betrieb und CRM. Sie vereinfacht Ihre Prozesse und macht Ihnen das Leben um einiges leichter - und das kostenlos.