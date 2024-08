10 PERT Chart Maker Software für Projekte im Jahr 2024

Diagrammsoftware ist ein Muss, wenn Sie oder Ihr Team sich auf Tools wie PERT-Diagramm s für das Projektmanagement und die Projektverfolgung. Diese hochgradig visuellen Workflow-Diagramme machen projektbewertung und Analyse ein Kinderspiel. 🍃 PERT-Diagramm-Vorlagen und Software sollen Ihnen helfen, Diagramme schneller zu erstellen, damit Ihre Projekte so schnell wie möglich anlaufen können. Sie ersparen Ihrem Team wertvolle Zeit, helfen Engpässe oder Rückschläge zu vermeiden und maximieren Ihre Effizienz von Anfang bis Ende. Aber wie finden Sie das beste PERT-Diagramm-Tool für Ihr Projekt? Hier kommen wir ins Spiel.

Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen eines PERT-Diagramms und einen detaillierten Vergleich der 10 besten PERT-Diagramm-Software für das Projektmanagement.

Worauf sollten Sie bei einem PERT-Diagrammersteller achten?

PERT-Diagramme (Project Evaluation Review Technique) dienen der visuellen Darstellung von Projektzeitplänen. Sie gliedern komplexe Projekte in einzelne Aufgaben auf und ermöglichen so eine unkomplizierte Planung und Verwaltung.

Der Schlüssel liegt darin, das perfekte Projektmanagement-Tool zu finden, das mit PERT-Diagrammen kompatibel ist - unabhängig davon, ob Ihr Team sie als visualisierungstechnik in der Brainstorming-Phase oder von Anfang bis Ende als Fahrplan.

Bei der Auswahl einer PERT-Diagrammvorlage oder eines Tools für Ihre Projekte sollten Sie auf einige Dinge achten:

Verschiedene Projektmanagement- undwerkzeuge zur Prozessverbesserung für eine bessere Projektplanung und -analyse

Budgetfreundlich, um Projektressourcen zu schonen

Kompatibilität mit anderen Geräten

Integration mit anderen Projektmanagement-Tools

Anpassbare PERT-Diagrammvorlagen zur Beschleunigung des Einrichtungsprozesses

Funktionen zur Verfolgung von Projektplänen, Meilensteinen und Aufgaben, damit alles im Zeit- und Kostenrahmen bleibt

Echtzeit-Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen zur Unterstützung Ihrer Teammitgliederschneller zusammenzuarbeiten ## Die 10 besten PERT-Diagramm-Software im Jahr 2024

Die Sichtung von Dutzenden von tools zur Datenvisualisierung ist nicht Teil eines straffen Arbeitsablaufs. Vor allem, wenn wichtige Projektaufgaben nach Ihnen rufen.

Wir haben den schwierigen Teil für Sie erledigt und die 10 besten PERT-Diagramm-Softwaretools auf dem Markt herausgesucht. Vergleichen Sie einfach die wichtigsten Funktionen, Einschränkungen, Preise und Bewertungen, um das beste Tool für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihr Flussdiagramm in ClickUp zu erstellen

ClickUp ist die ultimative All-in-One-Produktivitätssoftware, die Ihre Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einer dynamischen Plattform zusammenführt. Mit über 15 flexiblen Ansichten, anpassbaren Dashboards, Dokumenten und mehr, die direkt in das Tool integriert sind, ist es die ideale Lösung für Teams, die komplexe Projekte in verschiedenen Branchen verwalten.

ClickUp macht es einfach, ein PERT-Diagramm mit Hunderten von umfangreichen Projektmanagement-Funktionen und mehreren Möglichkeiten zur Visualisierung Ihres Projektzeitplans zu erstellen. Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ihr Diagramm gemeinsam mit dem Team zu erstellen, ohne dass es zu Überschneidungen kommt, und wandeln Sie dann jedes Objekt auf Ihrem Board direkt in eine umsetzbare Aufgabe um, um Ihre Ideen in die Tat umzusetzen.

Sie sind ein großer Fan von Mind Mapping? Das ist kein Problem. ClickUp Mind Maps ermöglichen es Ihnen, Beziehungen zwischen Aufgaben und Ideen zu ziehen, um Konzepte in Sekundenschnelle zu erstellen.

Außerdem bietet ClickUp eine umfangreiche Vorlagenbibliothek für jeden Anwendungsfall - einschließlich flussdiagramm-Vorlagen , sitemap-Vorlagen und die ClickUp PERT-Diagramm-Vorlage . Sie ist vielseitig, anpassbar und vor allem völlig kostenlos.

ClickUp beste Eigenschaften

Integrationen mit über 1.000 anderen projektmanagement-Tools wie Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive und GitHub

Über 100 vorgefertigteAutomatisierungen zur Erstellung von Aufgabenabhängigkeiten, zur Erledigung von Routineaufgaben und zur Beseitigung von Routinearbeiten

Mehr als 1.000 Vorlagen für alles, vom PERT-Diagramm bis zum einfachen Gantt-Diagramm

Mehrere Ansichten verfolgen den Zeitrahmen Ihres Projekts, den Fortschritt bei einzelnen Aufgaben, die Produktivität der Teammitglieder und vieles mehr

Benutzerdefinierte Dashboards und Freigabeoptionen für Stakeholder, Teammitglieder, Projektmanager und andere wichtige Parteien

ClickUp-Einschränkungen

Die Beherrschung der fortgeschrittenen Funktionen von ClickUp kann eine gewisse Lernkurve aufweisen

ClickUp AI steht Nutzern des Free Forever Plans nicht zur Verfügung - es gibt jedoch eine kostenlose Testversion

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,800+ Bewertungen)

4.7/5 (8,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Edraw Max

über Edraw Max Edraw Max ist ein Diagrammierungswerkzeug von Wondershare. Mit dieser Software können Sie ganz einfach ein professionelles PERT-Diagramm, Netzwerkdiagramm, Flussdiagramm oder eine Geschäftspräsentation erstellen.

Der Edraw Max PERT-Diagramm-Generator verwendet die kritischen Pfad methode (CPM), die Sie bei der Verwaltung aller Aspekte Ihres Projekts unterstützt. Damit können Sie Aufgaben planen, Projekte überwachen, Engpässe vermeiden und Ihr Team im Zeitplan halten.

Edraw Max beste Eigenschaften

Über 200 Arten von Vorlagen für PERT-Diagramme, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Netzwerkdiagramme, Projektstrukturpläne, Softwareentwicklungsdiagramme, Balkendiagramme und mehr

Kompatibel mit Windows, macOS, Linux und den meisten Browsern

Gestalten Sie Ihre PERT-Diagramme visuell ansprechend, indem Sie SVG-Vektoren erstellen, PNG- oder JPG-Bilder einfügen und farbcodierte Knoten verwenden

Verfolgen Sie den Projektfortschritt, aktualisieren Sie Zeitschätzungen, verwalten Sie Abhängigkeiten von Aufgaben und sorgen Sie für einen reibungslosen Projektablauf von Anfang bis Ende

Einschränkungen von Edraw Max

Einige Rezensionen erwähnen die Unfähigkeit, Edraw Max auf mehreren Computern mit einem individuellen Abonnement einzusetzen

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten bei der Skalierung von Bildern und Symbolen

Preise für Edraw Max

Einzelabonnement: $99/Jahr

$99/Jahr Einzelabonnement auf Lebenszeit: $198 einmalige Zahlung

$198 einmalige Zahlung Einzelabonnement auf Lebenszeit im Paket: $245 Einmalzahlung

$245 Einmalzahlung Team-Abonnement: $119/Jahr pro Benutzer

$119/Jahr pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Edraw Max Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

3. Creately

über Kreativ Creately ist eine visuelle software zur Zusammenarbeit die sich gut für die Erstellung von PERT-Diagrammen eignet. Mit den verschiedenen Frameworks und Vorlagen auf der Plattform können Sie sich schnell durch die Phasen der Ideenfindung, Planung, Ausführung, Lieferung und Überprüfung bewegen.

Teams können Creately nutzen, um Ideen zu sammeln, Projekte zu verwalten, Wissen zu erfassen, Endtermine zu verfolgen und visuelle Rahmen für komplexe Dokumente zu erstellen.

Die besten Funktionen von Creately

Hunderte von Vorlagen bieten alles, was Sie für das Projektmanagement brauchen, einschließlich hilfreicherPERT-Diagramm-Beispiele für die ersten Schritte

Integrationen mit Slack, Confluence und Google Drive helfen, die Arbeit zu zentralisieren

Smart Visual Canvas bietet einen anpassbaren Raum für Teams, um Ideen und Wissen mit kreativer Freiheit zu teilen

Erweiterte Funktionen ermöglichen es Ihnen, geschätzte Zeiten und Fälligkeitsdaten festzulegen, Ressourcen zuzuweisen und Fähigkeiten zu verfolgen

Einschränkungen von Creately

Einige Bewertungen erwähnen Probleme mit Bildern und Dokumenten, die nicht korrekt gespeichert werden oder aus Ordnern verschwinden

Der kostenlose Plan bietet keinen Zugang zu erweiterten Funktionen und ist auf 5 GB Speicherplatz beschränkt

Creately Preise

Kostenlos

Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $149/Monat für unbegrenzte Benutzer

$149/Monat für unbegrenzte Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

4.4/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4. SmartDraw

über SmartDraw SmartDraw ist ein Diagrammwerkzeug für umfangreiche Projekte mit Funktionen auf Unternehmensebene. Es bietet Vorlagen, Werkzeuge und Symbole für PERT-Diagramme, Prozessabbildung, Workflow-Planung und mehr.

Teams können mit SmartDraw den Projektfortschritt verfolgen und Diagramme aus vorhandenen Daten generieren, was auf lange Sicht Zeit und Geld spart. Jede Menge fantastischer SmartDraw-Alternativen gibt es für diejenigen, die dieses Programm bereits ausprobiert haben. 👀

SmartDraw beste Eigenschaften

Der PERT-Diagrammersteller bietet eine Vorlage mit dem Start- und Enddatum des Projekts und mehreren dazwischen liegenden Projektaufgaben

Über 1.000 Diagrammvorlagen für verschiedene Branchen, von Marketing bis Technik

Integrationen mit Microsoft Office, Google Workspace und mehr

Visio-Import- und Exportfunktionalität

SmartDraw-Einschränkungen

Benutzerrezensionen berichten von häufigen Abstürzen, die zu Arbeitsverlusten führen

Rezensionen erwähnen einen Mangel an Anpassungsmöglichkeiten, Farben, Rahmen und anderen visuellen Werkzeugen zur Verbesserung der grundlegenden PERT-Vorlage

SmartDraw Preise

Einzelperson: $9.95/Monat

$9.95/Monat Team: $8,25/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer)

$8,25/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer) Standort: $2.995/Jahr pro Unternehmen

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

5. MindOnMap

über MindOnMap MindOnMap ist ein einfaches Mind-Mapping-Tool mit integriertem PERT-Diagramm-Ersteller. Es wurde entwickelt, um die Kreativität anzuregen und berufliche und persönliche Ideen mit einfachen visuellen Darstellungen und einer browserbasierten Plattform zum Leben zu erwecken.

Mit MindOnMap können Sie auch fertige PERT-Diagramme mit Kollegen und Teamkollegen teilen, Aufgaben zuweisen und komplexe Projekte in einem vereinfachten, kreativen Bereich verfolgen.

Die besten Funktionen von MindOnMap

Exportieren Sie PERT-Diagramme als PDF-, PNG-, JPG- und SVG-Dateien, um die Weitergabe an Ihr Team und Ihre Stakeholder zu erleichtern

Verlaufsfunktion speichert zuvor erstellte PERT-Diagramme zu Ihrer Referenz

Verwenden Sie runde und rechteckige PERT-Diagrammknotenformen sowie benutzerdefinierte MindOnMap-Formen für zusätzliche Vielfalt

Verbinden Sie Meilensteine durch verschiedene Pfeile mit anpassbarem Text, so dass Sie jede Aufgabe und Teilaufgabe beschreiben können

Einschränkungen von MindOnMap

Die kostenlose Version hat einen eingeschränkten Zugang zu Funktionen und Wasserzeichen auf allen Exporten

Es ist schwierig, die typische Benutzererfahrung einzuschätzen, da es keine Bewertungen auf beliebten Plattformen gibt

Preise für MindOnMap

Kostenlos

Monatlich: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Jährlich: $120/Jahr pro Benutzer

MindOnMap Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

über Miro Miro ist ein digitaler Arbeitsbereich mit einer PERT-Diagrammvorlage für große Teams und Projekte. Verbinden Sie Ihre Teammitglieder auf einer visuellen Plattform, die Zugang zu kreativen entwicklungstools die die Zeit bis zur Fertigstellung verkürzen sollen.

Verwenden Sie Miro, um das Projektmanagement zu optimieren, eine kundenorientierte Kultur zu fördern und einen gemeinsamen Teamraum zu erhalten. Für diejenigen, die es bereits ausprobiert haben, gibt es eine Vielzahl von Miro-Alternativen stehen ebenfalls zur Auswahl. ✨

Miro beste Eigenschaften

Echtzeit-Zusammenarbeit und Freihandeingabe auf Tafeln vereinfachen das Brainstorming mit entfernten Teammitgliedern

Verwenden Sie die PERT-Diagrammvorlage, um Aufgaben zu identifizieren, Abhängigkeiten aufzulisten, Projektmeilensteine zu definieren und einen kritischen Pfad zu bestimmen

Experimentieren Sie mit anderen Vorlagen, um eine Vielzahl von Funktionen wie Ablaufdokumentation und Mindmapping zu nutzen

Greifen Sie auf eine Reihe innovativer Funktionen zu, darunter Tools für die Visualisierung von Daten in Echtzeit, die Moderation von Workshops und die Erstellung von Diagrammen

Einschränkungen von Miro

Der kostenlose Plan ist auf drei bearbeitbare Boards beschränkt und bietet keinen Zugang zu den meisten Funktionen von Miro

Bewertungen von Projektmanagern und Teamleitern erwähnen Probleme aufgrund der fehlenden Integration mit Microsoft- und Google-Tools

Miro Preise

Kostenlos

Starter: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,100+ Bewertungen)

4.8/5 (5,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

7. Figma

über Figma Figma ist eine cloudbasierte Plattform für Produktentwicklungs- und Designteams. Sie ermöglicht es Projektmanagern, Prototypen gemeinsam zu nutzen und Teams dabei zu unterstützen, ihre Produkte so schnell wie möglich zu erstellen, zu testen und fertigzustellen.

Das PERT-Diagramm von Figma ist eine einfache Vorlage, mit der Sie den Verlauf Ihres Projekts in einem visuellen Raum abbilden können. Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um einen effizienten Arbeitsablauf mit hervorragender Sichtbarkeit von Anfang bis Ende zu gewährleisten.

Figma beste Eigenschaften

Erlernen Sie die Erstellung von PERT-Diagrammen anhand der in der Vorlage enthaltenen Schritt-für-Schritt-Anleitung von Figma

Verbessern Sie die Funktionalität mit Plugins, die Sie und Ihr Team an Ihre Bedürfnisse anpassen

Entwicklungsteams können Prototyping-Funktionen nutzen, um den Ablauf von Anwendungen zu simulieren und ihre Entwürfe zu verbessern

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit einem farbenfrohen Projektplan, praktischen Widgets und benutzerdefinierten Add-ons

Figma-Einschränkungen

Die kostenlose Version ist auf drei Figma-Dateien beschränkt und bietet keinen Zugang zu vielen erweiterten Funktionen und Vorlagen

Nutzerbewertungen berichten von einer steilen Lernkurve, wenn man sich mit den Figma-Tools vertraut macht, und vom Fehlen einiger wesentlicher Funktionen

Figma Preise

Starter: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Professionell: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Organisation: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Unternehmen: $75/Monat pro Benutzer

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

4.7/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

8. Nulab Cacoo

über Nulab Cacoo Cacoo von Nulab ist eine Diagrammsoftware, die ideal ist für erstellung von PERT-Diagrammen, Flussdiagrammen, Mind Maps, Wireframes und mehr. Es wurde für Brainstorming und Zusammenarbeit entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Pläne und Zeitpläne mit Teammitgliedern in Echtzeit zu teilen.

Cacoo bietet eine Vorlagenbibliothek, die von PERT-Vorlagen bis hin zu Diagrammen für die Softwareentwicklung reicht. Nutzen Sie es, um alle Ihre Projekte zu organisieren und auf Kurs zu halten.

Nulab Cacoo beste Eigenschaften

Mit den Video- und Chat-Funktionen in der App können Sie sich mit entfernten Teammitgliedern für eine unkomplizierte Zusammenarbeit verbinden

Ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung desselben PERT-Diagramms durch mehrere Benutzer für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Ansicht des Revisionsverlaufs, um zu verfolgen, wie sich Ihr PERT-Diagramm im Laufe des Lebenszyklus Ihres Projekts verändert und erweitert hat

Integrieren Sie Cacoo mit anderen Nulab-Tools, Backlog, Typetalk und Nulab Pass

Einschränkungen von Nulab Cacoo

Benutzerberichte berichten von Verzögerungen bei der Erstellung von visuellen Diagrammen und PERT-Diagrammen, was die Arbeit für Remote-Teams verlangsamt

Der kostenlose Plan bietet keinen Zugang zu mehreren erweiterten Funktionen und ist auf sechs Blätter begrenzt

Preise für Nulab Cacoo

Kostenlos

Pro: $6/Monat für einen Benutzer

$6/Monat für einen Benutzer Team: $6/Monat pro Benutzer

Nulab Cacoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

9. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart ist ein plattform für visuelle Zusammenarbeit für PERT-Diagramme, Whiteboarding, Diagrammerstellung und Organigramme. Verwenden Sie die PERT-Vorlage oder laden Sie eine vorhandene CSV-Datei hoch, um vorhandene Daten zu importieren und den Prozess zu beschleunigen.

Teams können über die Lucidchart-Plattform zusammenarbeiten und komplexe Projekte aller Größenordnungen mit anpassbarem Nur-Ansichts- und Redaktionszugang verfolgen. Wenn Sie neugierig sind, wie es sich schlägt, vergleichen Sie Lucidchart vs. Visio und sehen Sie, welches Diagrammtool die Nase vorn hat. 🎂

Lucidchart beste Eigenschaften

Nutzen Sie den PERT-Diagrammgenerator, um mit Ihrem gesamten Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten und zu visualisieren

Importieren Sie vorhandene PERT-Diagrammdaten aus Microsoft Excel, um Ihre Projekte effektiver zu bewerten und zu planen

Passen Sie Vorlagen und Formen für alle zukünftigen PERT-Diagramme an und speichern Sie Ihre Favoriten in Ihrer Symbolleiste

Visualisieren Sie die Organisationsstruktur und die Prozesse Ihres Teams, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und Projekte schneller abzuschließen

Lucidchart Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von einer steilen Lernkurve und einem Mangel an Tutorials

Der kostenlose Plan ist auf eine Auswahl von Grundfunktionen und maximal drei Dokumente beschränkt

Lucidchart Preise

Frei

Einzelperson: $7,95/Monat für einen Benutzer

$7,95/Monat für einen Benutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,700+ Bewertungen)

4.5/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

10. Visuelles Paradigma

über Visuelles Paradigma Visual Paradigm ist eine Präsentationsplattform mit einem Online-PERT-Diagramm-Tool. Verwenden Sie es, um den Start- und Endtermin Ihres Projekts zu planen, Abhängigkeiten zu identifizieren, Aufgaben zu planen und Projektaktivitäten zu koordinieren.

Mit Werkzeugen, die für Softwareentwicklungsteams entwickelt wurden, kann Visual Paradigm dabei helfen, Ideen in genaue Entwürfe zu verwandeln, die den Anforderungen entsprechen. Dennoch können Teammitglieder aller Qualifikationsstufen Formen und Verbindungen mit einem einzigen Klick erstellen und die Ausrichtungshilfe für eine präzise Positionierung verwenden.

Visual Paradigm beste Eigenschaften

Teammitglieder können PERT-Diagramme und andere Diagramme gleichzeitig für eine nahtlose Zusammenarbeit bearbeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formen und Schablonen, indem Sie SVG-, JPG- und PNG-Bilder zur Verwendung in Ihrem PERT-Diagrammentwurf hochladen

Drucken Sie Diagramme aus oder exportieren Sie sie als Bilder, um Ihre Arbeit leichter mit anderen zu teilen

Die Integration mit Microsoft Office-Anwendungen und die Möglichkeit, Visio-Schablonen zu importieren, beschleunigt Ihren Arbeitsablauf

Visual Paradigm Einschränkungen

Einige Benutzerberichte erwähnen unterbrochene Arbeitsabläufe aufgrund fehlender Funktionen für die Zusammenarbeit

Die kostenlose Version bietet keinen Zugang zu fortgeschrittenen Funktionen wie dem Prozessdiagrammersteller und ist auf einen Benutzer beschränkt

Visual Paradigm Preise

Kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Fortgeschrittene: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Combo: $20/Monat pro Benutzer

Visual Paradigm Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

Von der Planung zur Ausführung

Die PERT-Diagrammsoftware ist unerlässlich für ein effizientes Projektmanagement, für die Planung und die Ausführung. Intuitive Vorlagen machen es einfach, komplexe Projekte in überschaubare Teile zu zerlegen, Ressourcen zuzuweisen und die Projektzeitleiste zu visualisieren.

Als wäre das noch nicht genug, kann eine PERT-Diagrammvorlage oder ein Tool Teams dabei helfen, effektiv zusammenzuarbeiten, den Fortschritt zu verfolgen und mögliche Engpässe zu erkennen.

Mit ClickUp können Sie ganz einfach jede Art von Workflow-Diagramm erstellen und auf Hunderte von anderen Projektmanagement-Tools zugreifen, die Ihnen helfen, Ihren Projektfortschritt zu visualisieren und zu verfolgen.

Warum warten? Bringen Sie Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an -Es ist kostenlos! 🌻