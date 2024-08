Die 10 besten Miro-Alternativen: Pro, Kontra und Preisgestaltung

Gespräche, Besprechungen, Projektmanagement - fast alles ist heute digitalisiert.

Natürlich sind auch Whiteboards dazugekommen, und jetzt haben wir digitales Whiteboard apps wie Miro. Sie ermöglichen es Ihnen, mit Ihrem Team in Echtzeit zu brainstormen und zusammenzuarbeiten, indem Sie Bilder auf einer leeren Leinwand verwenden.

Aber macht Miro Ihnen das Leben schwer? Oder testen Sie einfach den Markt und suchen nach Miro-Alternativen?

Wie auch immer, Sie werden heute Ihre Antwort finden.

In diesem Artikel besprechen wir die 10 besten Miro-Alternativen, die Sie verwenden können!

Los geht's.

Warum eine Miro Alternative suchen?

Videokonferenzen in Miro Miro ist ein Online-Whiteboard app für die visuelle Zusammenarbeit .

Perfekt für Remote-Arbeit, bietet die Plattform verschiedene Funktionen für solide brainstorming sitzungen. So können Sie zum Beispiel einfache Wireframes ohne jegliche Design-Erfahrung erstellen, was auf einem physischen Whiteboard nicht möglich ist.

Und obwohl das cool klingt, hat Miro einige eklatante Nachteile.

Im Folgenden werden einige der Hauptprobleme dieser virtuellen Whiteboard-Plattform aufgezeigt, und es wird erläutert, warum Sie sich besser woanders umsehen sollten:

Es werden nicht alle Plattformen unterstützt

Miro unterstützt die Plattformen Windows und Mac. Juhu, kein Platz für die berüchtigte Windows-gegen-Mac-Debatte!

aber warum unterstützen wir nicht Linux_, Miro?

Wenn Sie in der Software-Entwicklung arbeiten, wo Linux-Systeme der letzte Schrei sind, würden Sie sich übergangen fühlen.

Es gibt keine Aufgaben-Zeiterfassung

Miro verfügt über einen Countdown-Timer, mit dem Sie die Zeit für Ihre Whiteboarding-Sitzungen begrenzen können. Aber sie haben der Plattform keine reguläre Zeiterfassung hinzugefügt.

Der Timer von Miro zählt in der Navigationsleiste herunter

Sie wissen schon, so wie der Timer, der die Minuten und Stunden für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten zählt. ⏰

Wie sollten Sie sonst nachverfolgen, wie Ihr Team seine Zeit verbringt - vor allem, wenn die Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten? Schließlich können Sie auf diese Weise Ihren Kunden Rechnungen stellen und Ihre Mitarbeiter genau bezahlen!

Es gibt eine begrenzte kostenlose Version

Miro ist ein kostenloses Tool, und das ist eine gute Nachricht.

Aber die Liste der kostenlosen Funktionen ist sehr begrenzt.

Sie können zum Beispiel nur drei bearbeitbare Tafeln auf einmal erstellen. Das bedeutet, dass Sie warten müssen, bis Sie an der Reihe sind, während drei andere ihr Brainstorming beenden.

Und fangen wir gar nicht erst damit an, was in der kostenlosen Version fehlt. Kein Countdown-Timer. Kein Video-Chat. Keine gemeinsame Nutzung benutzerdefinierter Vorlagen.

Das Fazit ist, dass Miro nicht das beste kostenlose Whiteboard ist kollaborationswerkzeug da draußen. Und deshalb gehen wir jetzt zu den Alternativen über.

Die 10 besten Miro-Alternativen im Jahr 2024

Wenn Sie Zweifel haben oder neugierig sind, was es sonst noch gibt, sind Sie hier genau richtig. Wir haben die 10 besten Miro-Alternativen aufgeschlüsselt, um die besten Funktionen, die größten Nachteile und die Preise zu ermitteln.

ClickUp Whiteboards bieten alle kreativen und kollaborativen Funktionen, die Sie benötigen, um die Flussdiagramme Ihrer Träume zu erstellen

ClickUp ist die weltweit größte am höchsten bewertete Produktivitäts- und Projektmanagement-Tool verwendet von zehntausende von kleinen Start-ups und großen Unternehmen .

Und was es zur besten kostenlosen Miro-Alternative macht, ist, dass ClickUp hat leistungsstarke Whiteboard-Funktionen die Sie bei der visuellen Planung und Organisation von Ideen, Aufgaben, Arbeitsabläufen und vielem mehr unterstützen. Dank der einfachen Drag-and-Drop-Funktionalität ist es ein Kinderspiel, Workflows einzurichten, Gedanken zu organisieren oder Aufgaben visuell mit Teams zu verbinden.

Weitere beliebte Funktionen von ClickUp Whiteboards

Unzählige Integrationen zur Verbesserung Ihrer Prozesse

Freigabe- und Datenschutzberechtigungen, um Ihr Brainstorming mit dem Team und den Beteiligten zu teilen

Vorlagen für Flussdiagramme ,konzeptabbildung, Retrospektiven,brainstormingund mehr. Wählen Sie eine ausClickUp's wachsende Bibliothek von Vorlagen hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Whiteboard zu machen, selbst wenn es Ihr erstes ist.

Visuelle Plattformen erfordern oft die Notwendigkeit, visuell zu kommunizieren. Clip in ClickUp ist eine einfache Funktion, mit der Sie Ihren Bildschirm in einem leicht verständlichen Video aufzeichnen können. Egal, ob Sie neuen Mitarbeitern zeigen möchten, wo sie eine Einführungsunterlage finden, oder ob Sie Ihrem Team eine visuelle Aufschlüsselung eines neuen Prozesses geben möchten, verwenden Sie Clip, um eine Bildschirmaufnahme zu starten und teilen Sie sie direkt auf ClickUp.

Erstellen Sie informative Bildschirmaufnahmen, die Sie per Link mit Clip in ClickUp teilen können

Der digitale Arbeitsbereich von Miro kann einfach nicht mit ClickUp mithalten. Hier können Sie die Aktivitäten jedes Teammitglieds sehen und Geistesblitze, Ideen, Aufgaben und Notizen in visuelle Kooperationsmöglichkeiten auf einer kreativen Leinwand verwandeln.

Zusätzlich, ClickUp's Mind Maps funktion bietet eine visuelle Möglichkeit, Ideen und Projekte zum Leben zu erwecken. Mit dem Aufgabenmodus ist es einfach, Aufgaben zu erstellen, zu löschen und zu bearbeiten oder Beziehungen zwischen ihnen herzustellen. Ziehen Sie Zweige, um die Position der Knoten anzupassen, und ordnen Sie sie entsprechend an, um Ihren Arbeitsbereich neu anzuordnen.

Sie möchten nicht, dass Ihre Mind Map aufgabenbezogen ist? Verwenden Sie stattdessen den Leerzeichenmodus. Hier sind die Knoten nicht mit einer Aufgabenstruktur verbunden, so dass Sie so kreativ werden können, wie Sie wollen!

Gestalten Sie Ihre Mind Map von Grund auf in ClickUp mit dem Blanko-Modus

ClickUp-Profis

Schauen Sie sich unser Angebot an entwicklungsfahrplan um zu sehen, was auf uns zukommt.

ClickUp-Preise

Wählen Sie zwischen vier Preisoptionen:

Für immer kostenlos Über 50 native Integrationen Unbegrenzte Anzahl von Aufgaben Unbegrenzte Benutzer

Unbegrenzt ($7/Benutzer pro Monat) Zusammenarbeit in Echtzeit Sprints Unbegrenzter Dateispeicher

Business ($12/Benutzer pro Monat) Ziele Unbegrenzte Spaces Benutzerdefinierte Ansichten

Enterprise: (Benutzerdefinierte Preise) Weiße Beschriftung Erweiterte Berechtigungen Einmalige Anmeldung (SSO)



ClickUp-Benutzerbewertungen

Capterra: 4.7/5 (2,980+ Bewertungen)

4.7/5 (2,980+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (4,520+ Bewertungen)

2. Microsoft Whiteboard

Kollaboration in Microsoft-Whiteboard Microsoft Whiteboard ist eine digitale Leinwand oder Whiteboard-App, die Teil der Microsoft-Suite ist.

Um auf die Webversion unter Windows, Mac und auf mobilen Geräten (iOS & Android) zugreifen zu können, benötigen Sie lediglich eine kostenlose Microsoft konto oder ein Microsoft 365-Konto. Da es sich jedoch um Microsoft handelt, gilt dies nicht für iOS- und Mac-Plattformen.

So fehlt zum Beispiel die Bing-Bildersuchfunktion in der iOS-App. Es gibt auch keine Desktop-App für Mac-Nutzer, was ein ziemlicher Minuspunkt ist.

**_Bonus: Sehen Sie sich unseren ultimativen Leitfaden an Microsoft-Projektmanagement .

Microsoft Whiteboard Hauptmerkmale

Hinzufügen und Bearbeiten von haftnotizen * Hinzufügen von Dokumenten zu Ihrem Whiteboard

Bietet eine "unendliche" oder nie endende Leinwand

Microsoft Whiteboard-Profis

Unterstützt Android- und iOS-Geräte

Sie können auf das Whiteboard in einem Microsoft Teams-Meeting zugreifen

Unterstützt mehrere Whiteboards

Einschränkungen von Microsoft Whiteboard

Keine Integration mit Nicht-Microsoft-Anwendungen

Aufgaben können nicht über das Whiteboard erstellt werden

Whiteboard-Vorlagen sind für Webbrowser-Benutzer nicht verfügbar

Preise für Microsoft Whiteboard

Wenn Sie über ein Microsoft-Konto verfügen, ist Microsoft Whiteboard für Windows, Android und iOS inbegriffen, andernfalls haben Sie die folgenden Optionen:

Business Basic ($5/Benutzer pro Monat) Microsoft Teams Exchange SharePoint *Business Standard ($12.50/Benutzer pro Monat) Outlook Word Excel

Business Premium ($20/Benutzer pro Monat) :

PowerPoint Herausgeber Azure Informationsschutz

:

Microsoft Whiteboard Benutzerbewertungen

Capterra: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

4.2/5 (60+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Versuchen Sie diese_ Microsoft Whiteboard Alternativen !

3. Konzepttafel

Hinzufügen einer Vorlage zu einer Begriffstafel weißwandtafel

Conceptboard ist eine einfach zu bedienende Whiteboard-App, die sich hervorragend für den Austausch von Ideen mit Kollegen eignet, die aus der Ferne arbeiten.

Mit seiner unendlichen Leinwand sind Ihrer Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber dann platzt die Seifenblase, weil es keine Zeiterfassung oder Kalenderfunktion gibt.

zeit ist Geld, Leute!

ich schätze, Conceptboard konnte dieses Konzept nicht begreifen

Conceptboard Hauptmerkmale

Unterstützt Kommentare für Kommunikationsfeedback

Verschiedene Zugriffsebenen für verschiedene Benutzer

Zeigt einen vollständigen Überblick über alle Aktivitäten

Conceptboard Vorteile

Hinzufügen und Kommentieren von Bildern, Videos, PFDs usw. auf dem Whiteboard

Freigabe von Whiteboards über passwortgeschützte Links

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Gantt-Diagramme,fishbone-Diagrammekanban-Tafel, usw.

Conceptboard Einschränkungen

Unterstützt nur wenige Integrationen

Keine Kalenderfunktion

Fehlende Automatisierungen

Preise für Conceptboard

Conceptboard hat drei Preisoptionen:

Frei 500MB Dateispeicher Live-Moderation Unbegrenzte Anzahl von Boards

Premium: ($6/Benutzer pro Monat) 20GB Dateispeicher Unbegrenzte Board-Objekte Standard-Unterstützung

Business: ($9.50/Benutzer pro Monat) 1TB Dateispeicher Unbegrenzte Anzahl von Boards Unbegrenzte Projekte



Conceptboard-Benutzerbewertungen

Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4. Wandbild

Überblick über Wandgemälde whiteboard-Funktion Mural ist ein weiterer großartiger Kandidat auf dieser Liste von Miro-Alternativen .

Es handelt sich um eine Plattform für die Zusammenarbeit, auf der Ihr Team in Echtzeit arbeiten und mehrere Kommunikationsoptionen nutzen kann, darunter Freigabe, Kommentare, Text-Chat usw. Wenn Sie jedoch nach einer Miro-freie Alternative suchen, ist Mural nicht das Richtige .

Es ist ein bisschen schade, dass der Preis höher ist als mehrere projektmanagementsoftware vor allem, wenn einige der bereits erwähnten kostenlosen Tools viel mehr können als Mural.

Mural Hauptmerkmale

Unterstützt Freihandzeichnen und -schreiben

Zugriff auf eine Bibliothek mit Symbolen

Super Lock, um Objekte auf dem Whiteboard an ihrem Platz zu halten, während Sie sie verschieben

Wandbild-Profis

Zahlreiche vorgefertigte Vorlagen für Agile und Design-Teams

Schnelle Sprachanrufe für die Teamzusammenarbeit

Integriert mit AzureDevOpsmicrosoft Teams und Asana

Mural Einschränkungen

UI, die schwierig zu navigieren sein kann

Keine Workflow-Verwaltung

Kann im Vergleich zur Konkurrenz für kleine Unternehmen teuer sein

Mural Preise

Mural hat zwei Preisoptionen:

Starter ($12/Benutzer pro Monat) Unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern Remote-Besprechungen Alle Integrationen

Plus ($20/Benutzer pro Monat) Unbegrenzte Gäste Vorrangige Unterstützung Vorlagenbibliothek



Wandbild-Bewertungen

Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (970+ Bewertungen)

5. Erklären Sie alles

Überblick über Erklären Sie alles whiteboard-Funktionen

Explain Everything macht seinem Namen alle Ehre.

Ganz gleich, ob Sie ein Whiteboard für eine Projektplanungssitzung, einen Kurs oder eine Diskussion über Entwürfe verwenden möchten, Explain Everything kann Ihnen dabei helfen.

es ist also perfekt?

Nicht ganz. Vielleicht kann es alles erklären, aber es kann sicher nicht alles tun. Es ist ein Whiteboard-Tool, das nicht mehr zu bieten hat.

Früher oder später werden Sie den Bedarf an zusätzlichem Projektmanagement oder zeiterfassung werkzeuge. Und dann haben Sie am Ende einen Haufen verschiedener Tools für unterschiedliche Zwecke.

Explain Everything Hauptmerkmale

Videoaufzeichnung Ihrer Whiteboard-Diskussionen

Erstellen Sie eigene Cliparts

Hinzufügen von Kommentaren zu den Screencasts

Erklären Sie alles Profis

Whiteboard-Videoaufzeichnungen im MP4-Format herunterladen

Freigabe über einen Weblink oder einen Zugangscode

Der kostenlose Tarif bietet 500 MB Speicherplatz

Erklären Sie alles Einschränkungen

Kein Zeiterfassungssystem

Kein Workflow-Management

Kein Aktivitäten-Dashboard

Preise von Explain Everything

Für dieses Tool sind drei Preispläne verfügbar:

Kostenlos Ein Benutzer Drei Projekte Video-Chat

Einzelpersonen ($6.99/Monat) Unbegrenzte Aufnahme Standard-Clipart Cloud-Sicherheit

Teams ($11.99/Benutzer pro Monat) Premium-Unterstützung Erweiterte Berichte Globale Zusammenarbeit



Explain Everything Benutzerbewertungen

Capterra: 4.8/5 (6 Bewertungen)

4.8/5 (6 Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

6. Lucidspark

Verwalten von Ideen auf einer Pinnwand in Lucidspark Lucidspark digital whiteboard-Software verbessert Ihren Brainstorming-Prozess mit mehreren Projektmanagement-Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen.

Lucidspark Hauptmerkmale

Emoji-Reaktionen, Abstimmungs- und Tally-Funktionen, um guten Ideen Anerkennung zu zollen

In-Board-Chat-Funktion

Beschwörungsfunktion, um mehrere Teammitglieder an bestimmte Stellen auf dem Board zu rufen

Breakout Boards für die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen

Lucidspark-Profis

Viele beliebte projektmanagement-Tools wie z. B. Zeiterfassung, um den kreativen Schwung aufrechtzuerhalten

Vorgefertigte Vorlagen für mehr Struktur auf der Tafel

Lucidspark-Einschränkungen

Sie müssen in eine andere Software investieren oder Lucidspark mit einem anderen Tool integrieren, um Ihre Idee während des gesamten Projektlebenszyklus zu verfolgen

Keine Integration mit ClickUp

Lucidspark Preise

Es stehen vier Preisoptionen zur Auswahl:

Frei Drei editierbare Boards Basisfunktionen für Kreativität und Zusammenarbeit Grundlegende Integrationen

Einzelperson: ($7,95/Nutzer pro Monat) Unbegrenzte Anzahl von Boards Schlagwörter Gruppierung zur Organisation von Ideen

Team: ($9/Benutzer pro Monat) Erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit Abstimmungsmodus und Timer Grundlegende Admin-Kontrollen

Enterprise: (Kontakt für Preise) Erweiterte Integrationen Erweiterte Administrationskontrollen SSO



Lucidspark-Benutzerbewertungen

Capterra: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

4.7/5 (330+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (1,850+ Bewertungen)

Verwandt: Vergleich zwischen Miro und Lucidchart !

7. Limnu

Videokonferenzen auf einem Limnu whiteboard

Limnu ist ein leistungsfähiges digitales Whiteboard-Tool für Lehrkräfte und Studierende, die sich für das Fernstudium interessieren. Visuelle Präsentationsfunktionen sind das A und O - und Videokonferenzen mit der Option für den Solo-Zeichenmodus sind perfekt für ein virtuelles Klassenzimmer.

Limnu Hauptmerkmale

Mehrere Marker und Zeichenwerkzeuge

Videokonferenzen mit bis zu acht Teilnehmern

Zusammenarbeit an einer einzigen Tafel oder individuelles Zeichnen möglich

Limnu Vorteile

Einfache UI

Großartig für Schüler in praktisch jeder Klassenstufe

Bietet viel Freiheit für Lehrer, die vor einer kleinen Klasse präsentieren

Limnu Einschränkungen

Acht Teilnehmer sind für Klassenzimmer oder Team-Brainstorming-Sitzungen eher klein

Keine Aufgabenverwaltungsfunktionen, um Ihre Whiteboard-Ideen weiterzuentwickeln

Begrenztes kostenloses Tool im Vergleich zur Konkurrenz

Limnu Preise

Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Optionen:

Frei: 14-tägiger Zugang zu kollaborativen oder einzelnen Whiteboards Unbegrenzte Anzahl von Mitwirkenden Eingeschränkte Verwaltungs- und Sicherheitskontrollen

Pro: ($5/Benutzer pro Monat) Unbegrenzte Anzahl von Tafeln Unbegrenzte Anzahl von Mitwirkenden Optionen für private und kollaborative Boards

Team: ($8/Benutzer pro Monat) Gemeinsame Nutzung von Boards mit externen Mitarbeitern Team- oder private Boards Team-Sicherheitskontrollen

Enterprise: (Preise auf Anfrage) Dedizierte kundenerfolg manager Personalisiertes Schulungs- und Onboarding-Programm

API: (Kontakt für Preise) Keine Downloads erforderlich Keine Limnu-Benutzerregistrierung oder Branding Limnu hostet alle Aspekte der Whiteboard-Nutzung



Limnu-Benutzer-Bewertungen

Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

8. Ziteboard

Ein Beispiel für eine Skizze, die in Ziteboard Betrachten Sie Ziteboard als Ihren zuverlässigen Skizzenblock. Zitebaord wurde für Dozenten und Designer in allen Branchen entwickelt, um Wireframes zu erstellen, Brainstorming zu betreiben, Präsentationen zu erstellen oder sogar Gleichungen zu grafisch darzustellen - und das von jedem Gerät aus.

Ziteboard Hauptmerkmale

Anonyme Funktion für externe Mitwirkende, die Ihrem Board beitreten können

Archivieren Sie Ihre Tafel in Photoshop, indem Sie sie in PNG- oder SVG-Dateien exportieren

Der Konfetti-Button hebt die Moral und feiert selbst die kleinsten Siege

Ziteboard-Profis

Mehrere Funktionen zur Zusammenarbeit

Mehrere Möglichkeiten, Ihre Ideen über Import und Export oder in einer Präsentation zu teilen

Einschränkungen von Ziteboard

Es gibt keine Verbindung zwischen Aufgaben und Ihrem Arbeitsablauf, so dass es keine Möglichkeit gibt, die in Ziteboard erstellten Entwürfe zu bearbeiten

Sie benötigen eine andere Software oder eine leistungsstarke Integration, um Ihre Ideen weiterzuentwickeln

Begrenzte kostenlose Version im Vergleich zur Konkurrenz

Preise für Ziteboard

Starter: (kostenlos) Drei Boards und Farben Unbegrenzte Anzahl von Mitwirkenden Import von niedrig aufgelösten Bildern Begrenzter PDF-Import

Eine Woche Pro: (einmalige Zahlung von $5) Unbegrenzte öffentliche und private Boards Benutzerdefinierte Farben Vollständiger PDF-Import Text-Chat, öffentliche und private Boards

Monatlich Pro: ($9 pro Monat) Alle Funktionen des One Week Pro Plans auf monatlicher Basis

Jährlich Pro: ($85 pro Jahr) Alle Funktionen des One Week Pro Plans auf jährlicher Basis

Enterprise: (Preise auf Anfrage) Anpassungen White-Label-Lizenz SSO Dedizierter Server



Ziteboard-Benutzerbewertungen

Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

5/5 (3 Bewertungen) G2: 4.4/5 (4 Bewertungen)

9. Google Jamboard

Skizzen und Funktionen in Google Jamboard Google Jamboard bietet sowohl digitale Whiteboard-Software als auch Hardware für Zeichnungen, visuelle Organisation, Flussdiagramme und Brainstorming.

Google Jamboard Hauptmerkmale

Der Einstieg in Jamboard ist sehr einfach, wenn Sie ein Google-Konto haben

Verschiedene Hintergründe zur Formatierung Ihres Jamboards

Sie können Arbeiten aus Google Docs, Sheets und Slides übernehmen oder Bilder aus dem Internet hineinziehen

Google Jamboard Vorteile

Wenn Ihr Unternehmen bereits mit der G Suite arbeitet, ist Jamboard eine erschwingliche Lösung für grundlegende digitale Whiteboard-Funktionen

Die Verwendung von Jamboard mit anderen Google-Produkten erweitert die Möglichkeiten von Jamboard

Einschränkungen von Google Jamboard

Jamboard ist für sich genommen eher einfach, Sie benötigen andere Tools, um es leistungsfähiger zu machen

Es können nur begrenzte Medien auf das Board gebracht werden - noch kein Video oder Ton verfügbar

Preise für Google Jamboard

Die Google Jamboard-Anwendung und die Plattform sind verfügbar mit einem Google Workspace-Konto , das vier Tarifoptionen bietet.

Frei für Privatpersonen 15 GB Speicherplatz pro Nutzer in Google Drive

Business Starter: ($6/Nutzer pro Monat) 30 GB Cloud-Speicher pro Nutzer Benutzerdefinierte geschäftliche E-Mail Standard-Support

Business Standard: ($12/Nutzer pro Monat) 2TB Cloud-Speicher pro Benutzer Werbefreie E-Mail Digitales Whiteboard

Business Plus: ($18/Benutzer pro Monat) 5TB Cloud-Speicher pro Benutzer Automatische Annahme von Einladungen Website-Baukasten

Unternehmen: Google Workspace-Pläne verfügbar

Google Jamboard-Nutzerbewertungen

Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (3 Bewertungen)

Vergleich_ Jamboard und Miro !

10. Fibery

Erstellen eines Flussdiagramms auf einer Fibery whiteboard

Fibery ist eine Gemeinschaftsarbeit, no-code Projektmanagement-Tool für Agenturen, Softwareentwickler und Start-ups. Wie viele Ihrer bevorzugten Aufgaben- und Projektmanagement-Plattformen bietet Fibery mehrere Ansichten, einen Dokumenteneditor und digitale Whiteboards.

Fibery Hauptmerkmale

Flowcharting-, Brainstorming- und Customer Journey-Funktionen im Whiteboard von Fibery

Projektmanagement-Funktionen wie kollaborative Dokumente und Kanban-Boards machen das digitale Whiteboard noch wertvoller

Fibery Profis

Projektmanagement-Funktionen helfen Ihnen, mehr aus Ihren Ideen in Fibery zu machen

Sehr erschwinglich - oder mit einem großzügigen Rabatt - für ukrainische Unternehmen, einige Startups, gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen und mehr

Einschränkungen von Fibery

Zahlreiche Funktionen, aber die Benutzeroberfläche ist eher unübersichtlich und nicht intuitiv

Steile Lernkurve

Aufgaben können aus Dokumenten erstellt werden, aber nicht aus Fibery Whiteboards

Fibery Preise

Solo: (kostenlos) Ein Benutzer 90 Tage Versionshistorie Fünf Benutzer mit Lesezugriff

Standard: ($10/Benutzer pro Monat) Unbegrenzte Nur-Lese-Benutzer

Pro: ($17/Benutzer pro Monat) Unbegrenzte Versionshistorie Gruppenberechtigungen SAML



Fibery-Benutzerbewertungen

Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

4.7/5 (3 Bewertungen) G2: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

Steigen Sie ein mit ClickUp!

Miro ist definitiv gut in dem, was es tut, hat aber einige große Probleme.

Anstatt darauf zu warten, dass sie behoben werden, können Sie mit ClickUp vorankommen - einem Tool, das die Mängel von Miro ausgleicht und noch viel mehr kann.

ClickUp ist das ultimative Projektmanagement-Tool, das Ihnen bei der Aufgabenverwaltung, der Einrichtung agiler Arbeitsabläufe, der Erstellung von Notizen, der Bildschirmaufzeichnung und sogar als Online-Whiteboard dienen kann.

Alles zur gleichen Zeit.

wie cool ist das denn?

Also holt ClickUp heute kostenlos um alle Ihre wunderbaren Ideen zu visualisieren.