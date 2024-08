Wir haben die 15 besten Google Jamboard Alternativen & Konkurrenten getestet (Digitale Whiteboards) 2024

Jamboard ist ein revolutionäres kreatives plattform für Zusammenarbeit die Kreativen geholfen hat, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Da sich die Art und Weise der Interaktion jedoch täglich weiterentwickelt, kann es sein, dass Jamboard Ihren Erwartungen und Anforderungen nicht gerecht wird.

In einem solchen Fall sollten Sie das Internet nach Alternativen zu Jamboard durchforsten, die Ihrem Team eine authentische virtuelle Zusammenarbeit ermöglichen.

In diesem Artikel werden verschiedene digitale Whiteboards auf der Grundlage von Funktionen, Nutzerfeedback und Preisen untersucht und Ihnen die besten Jamboard-Alternativen vorgestellt.

Was ist das interaktive Whiteboard von Jamboard?

Jamboard ist eine Cloud-basierte Plattform, die es ermöglicht echtzeit-Interaktion zwischen verbundenen Nutzern.

Die Plattform verfügt beispielsweise über Räume, in denen die Nutzer im selben Raum Dateien austauschen und Änderungen vornehmen können (Sync-Working). Dieses interaktive Whiteboard-Tool nutzt Google Drive, Google Sheets und Google Docs für die Zusammenarbeit.

Diese Technologie war während der COVID-19-Pandemie ein Rettungsanker für Kreativteams, Lehrer und Schüler sowie für verschiedene Unternehmen. Sie ermöglichte es den Lehrern, interaktive Online-Sitzungen mit ihren Schülern vorzubereiten, und hielt die Teams aus der Ferne in Verbindung. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Marmortafel über Google Arbeitsbereich

Einschränkungen des Whiteboards von Jamboard

Laut Nutzerbewertungen weist Jamboard in vielen Bereichen Mängel auf, darunter:

Mangelnde Autonomie des Administrators - Pädagogen haben von Fällen berichtet, in denen Schüler Lerndateien ohne Benachrichtigung des Administrators löschen können

Es hat keine Offline-Funktion

Es können nur 50 aktive Benutzer gleichzeitig aufgenommen werden

Benutzer können nur maximal 20 Folien pro Jamboard haben

Benutzer müssen Teams integrieren oder für die verbale Kommunikation zoomen

Diese Einschränkungen haben viele Nutzer dazu veranlasst, nach anderen digitalen Whiteboard-Alternativen zu suchen, die ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen.

Werfen wir einen Blick auf die 14 besten Jamboard-Alternativen von heute. 👀

15 virtuelle Whiteboard Jamboard-Alternativen im Jahr 2024

1. ClickUp Interaktives Whiteboard

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen mit ClickUp - alles in einem Whiteboard ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die kürzlich eine interaktive digitale Whiteboard-Funktionalität hinzugefügt hat. Die neue ClickUp-Whiteboard richtet sich an verteilte Teams, die ihre Ideen auf einer virtuellen Plattform präsentieren und in Echtzeit zusammenarbeiten möchten. Es ermöglicht Teams, die perfekte Leinwand für Brainstorming, Strategieplanung, agile Arbeitsabläufe und vieles mehr zu schaffen.

Features:

Google Drive-Kompatibilität : Wenn Sie Aufgaben auf dem Google Drive von Jamboard haben, können Sie diese schnell auf ClickUp Whiteboard übertragen und es ist nahtlos kompatibel mit ClickUp Docs : 4.7 Sterne von 4.179 Bewertungen

: Wenn Sie Aufgaben auf dem Google Drive von Jamboard haben, können Sie diese schnell auf ClickUp Whiteboard übertragen und es ist nahtlos kompatibel mit ClickUp Docs : 4.7 Sterne von 4.179 Bewertungen Capterra-Bewertung : 4.7 Sterne aus 2.698 Bewertungen

2. Miro

über MiroMiro ermöglicht es Teams, virtuell zusammenzuarbeiten und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Das Online-Whiteboard ist mit iOs, Android- und Desktop-Geräten kompatibel und zeichnet sich durch ein interaktives, benutzerfreundliches Design aus. Die Benutzer können mit der gewünschten Vorlage oder einem neuen leeren Whiteboard arbeiten.

Anders als Jamboard, Miro kann eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern gleichzeitig aufnehmen und verwendet Zoom als Mittel der verbalen Kommunikation. Darüber hinaus verfügt Miro über einige der besten interaktiven Tools auf dem Markt.

Features:

Vorgefertigte Whiteboard-Vorlagenwie z.B. UX-Design Sind Sie auf der Suche nach Jamboard-Alternativen für Ihr Bildbearbeitungsteam? Nun, Wandbild canvas bietet mehrere Whiteboards, ähnlich wie Photoshop Artboards. Die Mural-Whiteboards können jedoch neu angeordnet und in der Größe an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Features:

Vorgefertigte Templates

Vorgefertigte Raster

Kontext-Boxen

Mehrere Räume für verschiedene Teams

Eingebaute Bearbeitungswerkzeuge

Chat-Werkzeuge

Fokusmodus und Timer

Pros:

Reibungslos kollaborative Arbeit Stormboard ist ein interaktives Whiteboard mit einem Layout im Stil von Haftnotizen, wobei jede Haftnotiz ein Whiteboard hält. Sie können einem Team eine Haftnotiz und sein Whiteboard zuweisen. Die schnittstelle macht die Teamverwaltung einfach Das digitale Whiteboard Limnu ist als Android-, iOS- und Desktop-Version erhältlich und bietet eine konservative digitale Zusammenarbeit. Die Plattform eignet sich für Teams, die nicht vollständig digital arbeiten wollen. Daher bietet sie nur begrenzte Tools und einige Aufgaben müssen mit physischer Berührung erledigt werden.

Features:

Realistische Marker-Zeichnungen

Kollaborative Werkzeuge

Großartige Administrator-Kontrollen

Einsteigerfreundliche Schnittstelle

Pros:

Einfach zu bedienen

Großes Whiteboard-Display auf der Benutzeroberfläche

Chat- und Videokommunikationskanäle

Kosten:

Für die Video- und Sprachkommunikation ist ein Zoom erforderlich

Die Löschfunktion kann fehlerhaft sein

Preisgestaltung:

Pro Plan : $5/Monat

: $5/Monat Team : $8/Monat

: $8/Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Bewertungen:

G2-Bewertungen: 4.9 Sterne von 13 Bewertungen

Capterra-Bewertungen: 4.8 Sterne von 12 Bewertungen

6. Konzepttafel

Über SchalttafelKonzepttafel ist ideal für Teampräsentationen und Brainstorming und damit die beste Jamboard-Alternative für Unternehmensteams, die ihre Ideen und Lösungen mit ihren Kunden teilen möchten. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Customer Journey abzubilden und eine Persona auf dem Board zu erstellen, während Sie Erwartungen und Strategien mit Ihren Kunden diskutieren.

Features:

Anpassbare Vorlagen

In-App-Bildschirmfreigabe

Chatboard-Widget

Aufgaben-System

Optionen für Telefonkonferenzen

Pros:

Das kostenlose Online-Whiteboard bietet bis zu 500 MB Speicherplatz und unbegrenzte Tafeln

Zuverlässige Kommunikationskanäle, einschließlich Konferenzschaltungen

Einfache Export- und Freigabeoptionen

Kosten:

Das Hochladen von Bildern dauert lange

Die Benutzeroberfläche ist weniger attraktiv

Preisgestaltung:

Kostenlos

Premium : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise für 250 Benutzer

7. InVision Freehand

Über InVision Freehand InVision Freehand ist eine ideale Option für Bildredakteure, aber seine Vielseitigkeit bedeutet, dass jedes Team damit arbeiten kann. Die Plattform synchronisiert Ihre Skizzen und Fotoshops und nutzt sie, um Echtzeit-Feedback zu erstellen.

Features:

Anpassbare Vorlagen

Bildschirmfreigabe

Kollaborative Werkzeuge

Pros:

Benutzerfreundliche Oberfläche, insbesondere für Designer

Die kostenlose Version bietet Zugang zu vielen Funktionen

Einfaches Hochladen von Dateien und Hinzufügen von Textkommentaren

Gegner:

Keine Chat-Tools, außer für den Kommentarbereich

Preisgestaltung:

Kostenlos

Pro : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen:

G2-Bewertung: 4.4 Sterne von 743 Bewertungen

Capterra-Bewertung: 4.6 Sterne von 666 Bewertungen

8. Microsoft Whiteboard

Über MicrosoftMicrosoft-Whiteboard die Cloud-Software ermöglicht Teams die Zusammenarbeit beim Zeichnen von Formen, Erstellen von Tabellen und Entwerfen von Produkten. Funktionen wie der Kommentarbereich erleichtern Feedback-Kanäle durch Echtzeit-Interaktion. Darüber hinaus stehen den Nutzern verschiedene Stiftoptionen zur Verfügung, mit denen sie Bilder bearbeiten, Formen auf der Leinwand zeichnen und Haftnotizen austauschen können.

Features:

API

Werkzeuge für die Zusammenarbeit

Werkzeuge zur Kommentierung

Diagrammerstellung

Live-Leinwand

Analyse und Berichte

Anpassbare Vorlage

Pro:

Verbunden mit der Office 365 Umgebung

Ein vielseitiges Tool, das in jeder Branche eingesetzt werden kann

Kosten:

Funktionen können beim Wechseln von Leinwänden fehlerhaft sein

Mangel an wichtigen Funktionen im Vergleich zu hochwertigen digitalen Whiteboards wie ClickUp und Miro

Preisgestaltung:

Microsoft 365 Personal : $6,99/Monat pro Benutzer

: $6,99/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Family : $9,99/Monat pro Benutzer

: $9,99/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Bewertung:

G2-Bewertung: 4.2 von 30 Bewertungen

Capterra-Bewertung: 4.3 Sterne von 59 Bewertungen

Sieh dir das an! *Microsoft Whiteboard Wettbewerber* !

9. Witeboard

Über Mitteilungsblätter Die kollaborative, cloudbasierte Plattform Witeboard ermöglicht es den Nutzern, Ideen auf der Whiteboard-Leinwand zu erstellen, zu bearbeiten und auszutauschen. Die Teammitglieder müssen Benutzerprofile erstellen, die vom Teamleiter zur Plattform hinzugefügt werden.

Die Plattform unterstützt nur die Webversion und ist für alle Unternehmensebenen geeignet.

Features:

Werkzeuge für die Zusammenarbeit

Brainstorming

Skizzier-Werkzeuge

Whiteboard

Digitale Leinwand

Fokus-Funktion

Pros:

Einfaches Beitreten von Teams und Hinzufügen von Mitgliedern

Einfach zu benutzen

Anpassbare Vorlagen

Die Fokusfunktion erhöht die Produktivität

Gegner:

Nur auf Webbrowsern verfügbar

Begrenzte Kommunikationskanäle

Preisgestaltung:

Kostenlos

Bewertung:

G2-Bewertung: 4.2 Sterne von 30 Bewertungen

10. Draw Chat

Über Auslosungs-Chat Mit den interaktiven Whiteboards von Draw Chat können Sie Besprechungen abhalten und verschiedene Teams verwalten. Sie bieten interaktive Whiteboards in Echtzeit, auf denen die Teammitglieder bearbeitbare Links zu ihren Zeichnungen austauschen können. Teams kommunizieren über Chats, Audionachrichten oder Videokonferenzen.

Features:

Zeichentafel

Textnachrichten

Videokonferenzen

PDF annotieren

24/7-Unterstützung

Benutzerhandbuch

Pros:

Verschiedene Kommunikationskanäle

Reaktionsschnell und einfach zu bedienen schnittstelle Whiteboard Fox ist ein interaktiver Online-Arbeitsbereich, der Hand in Hand mit Zoom und Google Meet arbeitet, um Online-Meetings zu erleichtern. Die Plattform verfügt über eine Vielzahl von Werkzeugen, darunter Zeichenfarben und einen Stift, mit denen die Nutzer Bilder und Formen auf der Leinwand entwerfen und bearbeiten können.

Features:

Zeichentools

Kollaborative Werkzeuge

Zoom und Meet sind kompatibel

Eine Zeichenfläche

Pros:

Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern

Nahtlose Kommunikation per Zoom

Eine Vielzahl von Bearbeitungs- und Zeichenwerkzeugen

Kosten:

Die Textfarbpalette ist begrenzt

Das Board deaktiviert sich nach einer gewissen Zeit der Nutzung

Preisgestaltung:

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $7/Monat

: $7/Monat Unternehmen: $15/Monat pro Benutzer

Bewertung:

G2-Bewertung: 4.2 Sterne von 12 Bewertungen

Capterra-Bewertung: 4.3 Sterne von 20 Bewertungen

12. Ziteboard

Über Ziteboard Ziteboard ist ein leichtgewichtiges Whiteboard, das nur auf Webbrowsern verfügbar ist, aber sowohl mit Handy- als auch mit Computerbrowsern kompatibel ist. Die Plattform wurde speziell für Bildungsexperten entwickelt und eignet sich gut für den Online-Unterricht.

Es ist eine einfache Alternative zu übermäßig komplexen digitalen Whiteboards wie Jamboard. Nichtsdestotrotz verfügt sie über einige der besten Funktionen.

Funktionen:

Kollaboratives Werkzeug

Werkzeuge zum Zeichnen

Pdf- und Bild-Anmerkungen

Pros:

Einfach zu benutzen

Erfordert einfache Gerätespezifikationen

Nachteile:

Aufgrund seines geringen Gewichts fehlen ihm viele Funktionen und Tools

Preisgestaltung:

Wöchentlich Pro : $5/ Einzelperson

: $5/ Einzelperson Monatlich Pro : $9/ Einzelperson

: $9/ Einzelperson Jahres-Pro : $85

: $85 Unternehmen: Vielseitig

Bewertung:

G2-Bewertung: 4.2 Sterne von 4 Bewertungen

Capterra-Bewertung: 5.0 Sterne von 3 Bewertungen

13. Canva

Über Canva Mit der Canva-Plattform können Sie Whiteboards erstellen, bearbeiten und mit Ihren Teammitgliedern teilen. Die Plattform ist ein Favorit unter Designern in der Digital-, Mode- und Grafikdesignbranche.

Features:

Benutzerdefinierte Vorlagen

Kollaborative Werkzeuge

Kostenlose Bearbeitungstools

Kostenlose Animationswerkzeuge

Werkzeuge zur Videobearbeitung

Profis:

Einfach zu bedienen

Kompatibel mit verschiedenen Geräten

Großartige Bearbeitungswerkzeuge

Ideal füreffektives Team-Brainstorming Crayon (Cr4yon.com) ist eine kostenlose Online-Whiteboard-Option mit begrenzten Funktionen. Diese kostenlose Plattform verfügt über keine Kommunikationskanäle und hat begrenzte werkzeuge für die Zusammenarbeit, an Bord. Die Website befindet sich noch in der Aufbauphase und hat noch einen langen Weg vor sich.

Features:

Einfache Zeichenwerkzeuge

Kollaborative Werkzeuge

Pros:

Es ist keine Kontoerstellung erforderlich

Es ist kostenlos

Unkompliziert

Gegner:

Fehlende Erstellungswerkzeuge für komplexe kreative Aufgaben

Hat keine Kommunikationskanäle

Nur auf Webbrowsern verfügbar

Preisgestaltung:

Frei

15. Zoom Whiteboard

über Zoom

Zoom Whiteboard ist ein digitales Kollaborationstool, das für Benutzer, die bereits Zoom für ihre Videokonferenzen nutzen, sehr zugänglich ist. Es bietet eine interaktive Tafel, auf der Teammitglieder während Zoom-Meetings in Echtzeit Brainstorming betreiben, planen und Ideen austauschen können.

Features:

Kollaborationstools zum Hinzufügen von Formen, Text und Freihandzeichnungen zu Whiteboards

Funktionen für Videokonferenzen

Pros:

Hinzufügen zu Zoom-Meetings

Speichern Sie Ihr Whiteboard ganz einfach als PNG

Rückgängig machen & Wiederholen von Aktionen

Kosten:

Eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu anderenwhiteboard-Tools,

Zoom ist erforderlich

Benutzer berichten über Leistungsprobleme bei der Zusammenarbeit

Preisgestaltung:

Whiteboard: $2,49/Monat pro Benutzer

Whiteboard Plus: $7.00/Monat pro Benutzer

Verbessern Sie Ihre visuelle Zusammenarbeit mit digitalen Whiteboards Software für visuelle Zusammenarbeit ,

hat die Kommunikation in verschiedenen Bereichen revolutioniert. Beispielsweise können Sie jetzt virtuelle Brainstorming-Sitzungen mit Teammitgliedern auf der anderen Seite des Globus abhalten. 👋 🌎

Jamboard ist eine der führenden interaktiven Whiteboard-Plattformen; es gibt jedoch auch andere bemerkenswerte Alternativen, wie z. B ClickUp Interaktives Whiteboard,

das Ihrem Team ein grenzenloses Gemeinschaftserlebnis bietet.

Die Whiteboard-Funktion von ClickUp stellt eine direkte Verbindung zu Ihren Aufgaben, Teammitgliedern und mehr her

Wenn es um Brainstorming und Projektmanagement geht, brauchen Sie ein Tool, mit dem Sie Ihre Ideen visuell ausdrücken, sie einfach mit Ihrem Team teilen und alle wichtigen Arbeiten verwalten und miteinander verbinden können.

Mit ClickUp können Sie dies und noch viel mehr tun - alles an einem Ort.

Mit über hundert anpassbaren Funktionen, darunter ein leistungsstarkes und kollaboratives Whiteboard, haben Sie und Ihr Team alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um jede Art von Projekt zu stemmen! 🔥