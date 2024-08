Miro vs. Jamboard: Welche Whiteboard-Software ist im Jahr 2024 besser?

Treten Sie näher, Leute, für den aufregendsten Showdown des Jahres 2023 - Miro gegen Jamboard: Das Duell der digitalen Whiteboards! In dieser Ecke steht Miro, der Maestro mit den vielen Features, der die Zusammenarbeit auf die Spitze treibt. Und in der gegenüberliegenden Ecke: Jamboard, Google Workspace's ist ein stromlinienförmiges Wunderkind, das durch seine Einfachheit und Leichtigkeit besticht.

Bei beiden Tools handelt es sich eindeutig um marktbeherrschende Whiteboard-Plattformen. Und wir werden sie überprüfen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob sie Ihre Investition wert sind.

Gemeinsam erkunden wir die Landschaft der whiteboard-Software und vergleichen sie in allen Einzelheiten, um den ultimativen Champion des Jahres 2023\ zu krönen. Alles, was diese beiden Tools in Bezug auf Features und Preise zu bieten haben, wird in der Tabelle aufgeführt. Halten Sie also Ihre Hüte fest und lassen Sie die große Whiteboard-Schlacht beginnen!

Was ist Miro?

über Miro Miro ist ein vielseitiges Online-Whiteboard-Tool, das die Zusammenarbeit in Echtzeit, das Brainstorming und das visuelle Projektmanagement für verteilte Teams erleichtert. Mit seinem umfangreichen Array an Features und Tools zielt die Plattform darauf ab, den kreativen Prozess zu rationalisieren und die Zusammenarbeit von verteilten Teams zu erleichtern.

Mit diesem Tool können Mitglieder des Teams Vorschläge und innovative Lösungen zu entwickeln unabhängig von ihrem physischen Speicherort. Miro bietet eine intuitive Schnittstelle für seine Benutzer.

Die Software verfügt über Online-Whiteboards, die z. B. für die Planung von Sprints, Design Thinking, agile Workflows und vieles mehr verwendet werden können. Miro bietet einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen, anpassbaren Objekten und leistungsstarken Integrationen mit beliebten Tools für die Produktivität wie ClickUp .

Alles in allem unterstützt Miro Teams bei der effizienten Zusammenarbeit an Projekten, beim Freigeben von Feedback und bei der Visualisierung komplexer Konzepte - alles auf einer einzigen Plattform.

Miro Features

In diesem Abschnitt werden wir uns die Features von Miro genauer ansehen, um seine Fähigkeiten besser zu verstehen.

1. Unendliche Leinwand

Dank der unendlichen Leinwand von Miro sind Ihrer Erstellung von Whiteboards nur noch Grenzen gesetzt

Erkunden Sie einen praktisch grenzenlosen Workspace, in dem sie ihre Pläne, Ideen und Konzepte erstellen, organisieren und visualisieren können, ohne durch den physischen Space des Boards limitiert zu sein. Benutzer können in die Leinwand hinein- und herauszoomen, um sich auf bestimmte Details zu konzentrieren oder eine Ansicht des gesamten bearbeitbaren Boards aus der Vogelperspektive zu erhalten, was eine nahtlose Zusammenarbeit und Brainstorming ermöglicht.

2. Vorgefertigte Vorlagen

Miro bietet eine vielfältige Sammlung vorgefertigter Vorlagen, die auf verschiedene Business-Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Diese Vorlagen decken einen breiten Bereich von Szenarien ab, darunter projektplanung , Customer Story Mapping, SWOT-Analyse und vieles mehr. Mithilfe dieser Vorlagen können Teams ihre Projekte schnell in Gang bringen und von Best Practices und bewährten Frameworks profitieren.

3. Zusammenarbeit in Echtzeit

Mit dem Feature für Echtzeit-Zusammenarbeit von Miro können mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Board arbeiten. Änderungen, die ein Mitglied des Teams vornimmt, werden sofort von allen anderen übernommen, so dass alle immer auf dem neuesten Stand sind. Dies fördert eine hochgradig interaktive und produktive Umgebung, in der Ideen in Echtzeit freigegeben, verfeinert und diskutiert werden können, unabhängig vom Speicherort oder Gerät der Teammitglieder.

4. Kommentieren und Taggen

Benutzer können Kommentare zu bestimmten Elementen innerhalb eines Boards hinterlassen, Mitglieder des Teams erwähnen oder taggen, um sie auf einen bestimmten Punkt aufmerksam zu machen, und Threads für Unterhaltungen erstellen, um die Diskussionen zu organisieren. Dieses Feature fördert eine effiziente Kommunikation, regt die Zusammenarbeit an und stellt sicher, dass wichtige Erkenntnisse oder Vorschläge nicht inmitten des Inhalts des Boards verloren gehen.

Miro bietet ein umfassendes Set an Zeichen- und Schreib-Tools, mit denen die Benutzer ihre Ideen visuell ausdrücken können. Zu diesen Tools gehören verschiedene Stifte, Formen und Textoptionen, die eine flexible Darstellung von Informationen ermöglichen. Ob Sie Konzepte skizzieren, Bilder mit Anmerkungen versehen oder diagramme erstellen mit diesen Tools können Benutzer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Gedanken effektiv vermitteln.

6. Anpassbare Objekte

Fügen Sie Objekte wie Post-it-Notizen, Bilder und Symbole hinzu und benutzerdefinieren Sie sie, um die visuelle Attraktivität Ihrer Boards zu erhöhen und Ihre Ziele effektiv zu vermitteln. Diese benutzerdefinierte Funktion ermöglicht eine persönlichere und ansprechendere Erfahrung bei der Arbeit an gemeinsamen Projekten.

7. Integrationen

Die Integration von Miro in beliebte Tools für Produktivität und Zusammenarbeit, darunter ClickUp, Slack und Google Workspace, verbessert den gesamten Workflow und die Verbindung über verschiedene Plattformen hinweg. Diese Integrationen ermöglichen einen nahtlosen Informationsaustausch, Datensynchronisation und aufgabenmanagement zwischen Miro und anderen Tools. Durch die Konsolidierung ihrer Arbeitsprozesse straffen Teams ihre Workflows, eliminieren überflüssige Aufgaben und fördern einen stärkeren Zusammenhalt und eine produktivere Arbeitsumgebung.

8. Präsentationsmodus

Präsentieren Sie Ihre Boards in einem diaähnlichen Format. Benutzer können systematisch durch den Inhalt des Boards navigieren, Schlüsselpunkte hervorheben und eine kohärente und visuell ansprechende Präsentation sicherstellen, die ihre Ideen effektiv vermittelt.

9. Zugriffskontrollen und Berechtigungen

Miro bietet Administratoren granulare Zugriffskontrollen und Einstellungen für Berechtigungen, mit denen sie verschiedene Zugriffsebenen für Teammitglieder festlegen können. Dieses Feature stellt sicher, dass sensible oder vertrauliche Informationen sicher und nur für autorisierte Personen zugänglich bleiben.

10. Offline-Modus

Genießen Sie granulare Zugriffskontrollen und Einstellungen für Berechtigungen, so dass Sie verschiedene Zugriffsebenen für Teammitglieder festlegen können. Dieses Feature gewährleistet, dass sensible oder vertrauliche Informationen sicher und nur für autorisierte Personen zugänglich sind.

11. Zeitraffer Feature

Verfolgen Sie die Entwicklung Ihrer Boards im Laufe der Zeit. Durch die Visualisierung der am Board vorgenommenen Änderungen und des Fortschritts bei den Zielen erhalten Teams wertvolle Einblicke in ihre ideenfindungs- und Entscheidungsfindungsprozesse . Dieses Feature erleichtert die Reflexion, Analyse und kontinuierliche Verbesserung indem er eine historische Perspektive auf die Entwicklung des Boards bietet.

12. Optionen exportieren

Speichern Sie Ihre Boards in verschiedenen Formaten, z. B. als PDF, Bild oder CSV. Diese Vielseitigkeit beim Exportieren ermöglicht das nahtlose Freigeben fertiger Projekte für Beteiligte, die Archivierung für zukünftige Referenzen oder die Integration in andere Tools und Plattformen. Benutzer können das Exportformat wählen, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit auch außerhalb der Miro-Umgebung zugänglich und nutzbar ist.

Miro-Preise

Free : $0/Monat pro Benutzer

: $0/Monat pro Benutzer Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Geschäft: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage bei Miro

Was ist Google Jamboard?

über Google Jamboard ist eine von Google entwickelte kostenlose digitale Whiteboard-Software, die sich nahtlos in die Apps des Google Workspace-Ökosystems integrieren lässt. So können Teams einfach auf Tools wie Google Drive, Google Docs und Google Tabellen zugreifen und diese optimieren.

Der Hauptzweck dieser Miro-Alternative ist die Erleichterung effizienter und ansprechender visueller Sitzungen zur Zusammenarbeit. Jamboard wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit und Kreativität in Echtzeit zu verbessern, und bietet eine interaktive Leinwand für Teams, die vor Ort oder aus der Ferne arbeiten, um Ideen freizugeben und zu brainstormen.

Jamboard Features

Die Features von Jamboard ermöglichen es Ihnen, Ihre Pläne effektiv auszudrücken und zu visualisieren. Sehen wir uns nun einige der wichtigsten Aspekte an.

Interaktive Leinwand

Jamboard bietet Teams eine interaktive und intuitive Leinwand, die sauber, einfach und benutzerfreundlich ist. Diese Leinwand dient als kollaborativer Space, in dem die Mitglieder des Teams zusammenkommen, Ideen erstellen und in Echtzeit freigeben können, was eine nahtlose und ansprechende Zusammenarbeit ermöglicht.

Mit den Zeichen- und Schreib-Tools von Jamboard können Benutzer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Ziele effektiv ausdrücken. Ob mit Stiften, Markern oder Textmarkern - Mitglieder des Teams können ihre Absichten visuell kommunizieren, Skizzen erstellen und Konzepte illustrieren und so die Klarheit und Wirkung ihrer Ideen auf der digitalen Leinwand verbessern.

Haftnotizen

Mit dem Feature für virtuelle Haftnotizen von Jamboard können Benutzer ganz einfach Gedanken notieren, Kommentare hinterlassen oder Feedback auf dem Board geben. Diese Haftnotizen dienen als digitale Platzhalter für schnelle und prägnante Informationen, fördern die Zusammenarbeit und halten wichtige Erkenntnisse fest, ohne die Leinwand zu überladen.

Einfügen von Bildern

Fügen Sie visuelle Elemente ein, um das Verständnis zu verbessern und Absichten zu vermitteln. Mit diesem Feature können Teams ein klareres Bild ihrer Ideen zeichnen, indem sie relevante Bilder nahtlos in ihren gemeinsamen Workspace integrieren.

Google Workspace-Integration

Jamboard lässt sich nahtlos in Google Drive, Google Docs und Google Tabellen integrieren, so dass Teams ihre Workflows rationalisieren und Dateien effizient freigeben können. Diese Integration sorgt für einen kohärenten und einheitlichen Workspace und ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf relevante Dokumente, Daten und collaborative tools innerhalb des Google Workspace-Ökosystems.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Mehrere Benutzer können gleichzeitig an einem Board arbeiten. Änderungen, die ein Teilnehmer vornimmt, sind sofort für alle anderen sichtbar, was das aktive Engagement fördert und die Produktivität des Teams steigert. Dieses Feature für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es Mitgliedern des Teams, in einer dynamischen und synchronisierten Umgebung zusammenzuarbeiten, Ideen beizusteuern und Konzepte zu überarbeiten.

Zugriffskontrollen

Um die Sicherheit und den Datenschutz der Daten zu gewährleisten, bietet Jamboard Optionen zur Zugriffskontrolle. Benutzer können Zugriffsberechtigungen festlegen und bestimmen, wer private Ansichten oder Bearbeitungen vornehmen kann. Dieses Feature ermöglicht es Teams, den Zugang zu ihrem kollaborativen Space zu kontrollieren, sensible Informationen zu schützen und die Vertraulichkeit gemäß ihren spezifischen Anforderungen zu wahren.

Gerätekompatibilität

Die Jamboard-Software ist mit verschiedenen Geräten kompatibel, darunter Tablets, Smartphones und spezielle Jamboard-Hardware. Diese Kompatibilität trägt den unterschiedlichen Präferenzen der Benutzer und der Verfügbarkeit der Geräte Rechnung und ermöglicht Teams eine nahtlose Zusammenarbeit, unabhängig von dem Gerät, das sie verwenden.

AutoSpeichern

Teams können vertrauensvoll an ihren Ideen arbeiten, da sie wissen, dass ihre Fortschritte kontinuierlich gespeichert werden und leicht wiederherstellbar sind. Das gibt Sicherheit und eliminiert das Risiko eines versehentlichen Datenverlusts.

Exportoptionen

Mit Jamboard können Sie Ihre Erstellungen als PDF- oder Bilddateien exportieren, um fertige Projekte freizugeben oder für spätere Zwecke zu archivieren.

Jamboard-Preise

Webbasierter Desktop und Jamboard App sind Free mit einem Google Konto

Testen Sie diese Jamboard Alternativen !

Jamboard vs. Miro: Wer gewinnt den Kampf um das digitale Whiteboard?

Beide Plattformen verfügen zwar über zahlreiche Tools und Funktionen zur Unterstützung von Team-Brainstormings, erfüllen aber unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben.

Der Unterschied zwischen Miro und Jamboard liegt in ihrem Fokus und ihren Integrationsmöglichkeiten. Miro bietet umfassendere Features und mehr Integrationen mit verschiedenen Produktivitätstools. Das macht es zu einer vielseitigen Lösung für Teams, die nach einer All-in-One-Plattform für die Zusammenarbeit suchen.

Die Hauptstärke von Jamboard hingegen liegt in der nahtlosen Integration in das Google Workspace-Ökosystem. Für Unternehmen, die sich stark auf G Suite verlassen, ist es eine ideale Wahl.

Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen Miro und Jamboard von den individuellen Anforderungen und Vorlieben Ihres Teams ab. Beide Plattformen bieten wertvolle Features zur Förderung von Zusammenarbeit und Kreativität, und die Wahl der richtigen Plattform hängt von den spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufen Ihres Unternehmens ab.

Lassen Sie uns also die freigegebenen Features vergleichen.

Interaktive Leinwand

Sowohl Miro als auch Jamboard bieten eine interaktive Leinwand, auf der sich die Mitglieder des Teams verbinden und Lösungen für ihre dringendsten Probleme finden können. Die Leinwand von Miro ist unendlich groß, so dass Sie ohne Platzbeschränkungen arbeiten können, während die Leinwand von Jamboard aus einer festen Nummer von Rahmen besteht.

Sowohl Miro als auch Jamboard bieten verschiedene Tools zum Zeichnen und Schreiben. Miro bietet jedoch im Vergleich zu Jamboard mehr Möglichkeiten zur Anpassung der Farben und Größen der Tools.

Einfügen von Bildern

Mit Miro und Jamboard können Sie Bilder auf ihren Boards einfügen. Miro bietet mehr Bildbearbeitungs- und Größenänderungsoptionen, während Jamboard sich auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit konzentriert.

Integrationen

Miro bietet viele Integrationen mit beliebten produktivität Apps und Kollaborationstools wie Slack. Die Hauptstärke von Jamboard bei der Integration liegt in der nahtlosen Kompatibilität mit dem Google Workspace-Ökosystem.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Miro und Jamboard unterstützen Echtzeit-Chat und -Zusammenarbeit, so dass die Mitglieder gleichzeitig an einem Board mit Live-Chat und Updates arbeiten können.

Zugriffskontrollen und Berechtigungen

Miro bietet im Vergleich zu Jamboard detailliertere Einstellungen für die Zugriffskontrolle und die Berechtigungen. Dadurch können Miro-Administratoren besser team verwalten zugriff der Mitglieder und Gewährleistung des Datenschutzes.

Gerätekompatibilität

Beide Plattformen sind mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, darunter webbasierte Desktop-, Tablet-, iOS-, iPhone- und Android-Mobilgeräte, Windows-Desktop, Linux-Desktop, Linux-Mobilgeräte, Mobilgeräte, Mac-Desktop und spezielle Hardware. Jamboard ist jedoch speziell für die Arbeit mit der Hardware von Google konzipiert.

AutoSpeichern und Exportieren

Sowohl Miro als auch Jamboard bieten eine Funktion zum automatischen Speichern und die Möglichkeit, Boards als PDF- oder Bilddateien zu exportieren, um sie einfach freizugeben und zu archivieren.

Es ist schwierig, einen endgültigen Gewinner zwischen Jamboard und Miro zu bestimmen, da die richtige Wahl von den individuellen Anforderungen und Vorlieben jedes Teams abhängt.

Betrachtet man jedoch die Vielseitigkeit und den Reichtum an Features, so erweist sich Miro als der stärkere Mitbewerber. Mit seinen umfangreichen neuen Features, anpassbaren Vorlagen und einem breiten Bereich von Integrationen ist Miro für verschiedene Anwendungsfälle geeignet und kann Teams unterschiedlicher Größe und Komplexität aufnehmen.

Dennoch bleibt Jamboard eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die Wert auf Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und eine nahtlose Integration von Google Workspace legen.

Jamboard vs Miro auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Leute von Jamboard und Miro halten. Auf die Frage, wie ihre Erfahrungen mit Jamboard vs. Miro sind alsa kollaboratives tool sagte ein Reddit-Benutzer:

"Glücklich genug. Es ist ziemlich [ähnlich wie] andere wie Mural aber [hat] mehr Features als Google Jamboard."

Es gibt jedoch nicht nur Lob für Miro. Andere Redditer merken an, dass Miro noch immer einige Features fehlen, die sie sich wünschen. Hier sind einige Berichte von Benutzern:

ich habe mehrere Automatisierungen in Zapier eingerichtet, die Boards erstellen, wenn (eine) Bedingung erfüllt ist. Ich möchte entweder in der Lage sein, a) Boards zu löschen, wenn die Bedingung erfüllt ist, oder b) Boards zu archivieren, wenn die Bedingung erfüllt ist.[...] Eine Automatisierung richtet für jedes Projekt ein neues Board ein. Ich habe Dutzende in meinem Team, jedes hat Dutzende von Projekten, nach einiger Zeit habe ich Tausende von Boards angesammelt."_

ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber das Erste, was ich bei fast jedem Board erledige, ist, ein riesiges Quadrat hinzuzufügen, die Farbe in Grau/Schwarz zu ändern, es zu sperren, es zurückzuschicken und dann darauf zu zeichnen. Ich habe meine erste Mitgliedschaft wegen des fehlenden Dunkelmodus gekündigt und bin nur wegen der Erweiterbarkeit von Miro zurückgekommen. Wenn eine andere Alternative auftaucht, die einen dunklen Modus hat, werde ich sofort und ohne zu zögern mein ganzes Team darauf umstellen."

Auf der anderen Seite der Medaille hatten die Benutzer sowohl positive als auch negative Dinge über Google Jamboard zu sagen. Einem Benutzer gefiel die Einfachheit von Jamboard:

"Ich verwende Google Jamboard oft. Es ist nichts Ausgefallenes, aber es ist kostenlos, kollaborativ, leicht zu erlernen und vielseitig. Man kann zeichnen, Bilder hochladen, Formen, Text und Post-its verschieben, alles in drei Ebenen angeordnet."

Einige haben sich darüber beschwert, dass Googles Signatur Whiteboard der Konkurrenz hinterherhinkt:

wie viele Google-Produkte fühlt sich auch das aktuelle Jamboard wie eine vernachlässigte Nebenerscheinung an, die nur dazu dient, ein Kästchen auf der Liste der Features abzuhaken. Dies sollte das herausragende Feature sein, und ich denke, dass dies die Richtung ist, in die alle Arbeitsplatzangebote gehen."_

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Miro vs. Jamboard

Auch wenn Miro und Google Jamboard ihren Platz an der Sonne haben, sehnen Sie sich vielleicht nach einem vielseitigeren All-you-can-eat-Buffet an Produktivitäts-Features. Sagen Sie Hallo zu ClickUp - dem Schweizer Taschenmesser der whiteboard-Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit, bei denen sich Ihr Team fragen wird, wie es jemals ohne sie leben konnte.

Entfesseln Sie Ihren inneren Picasso mit Whiteboards

Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben, Verbinden von Workflows und Visualisieren Ihres Projekts mit ClickUp Whiteboard

Kanalisieren Sie die Kreativität Ihres Teams mit ClickUp Whiteboards -eine Spielwiese für Brainstorming, Planen und die Verwirklichung Ihrer wildesten Ideen. Genau wie Miro und Jamboard sind auch die ClickUp Whiteboards voll ausgestattet mit Zeichen- und Schreib-Tools, Haftnotizen und Möglichkeiten zum Einfügen von Bildern.

Das i-Tüpfelchen? Verknüpfen Sie Ihre Whiteboards direkt mit Aufgaben und beobachten Sie, wie sich die Meisterleistung Ihres Teams in greifbare Ergebnisse verwandelt.

Vorlagen: Ihr Startpunkt für Produktivität

Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben in nur wenigen Klicks mit einer der hunderten von ClickUp workflow-Automatisierung vorlagen

Warum das Rad neu erfinden, wenn ClickUp einen Schatz an Vorlagen bereithält, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern? Wir haben die ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage mit der Sie aufgaben nach Prioritäten ordnen wie ein Profi. Oder die ClickUp Kreativ- und Design-Vorlage die Design-Projekte und Assets in bester Form hält.

ClickUp ist zum Beispiel ein hervorragendes tool für den Kundenservice oder sogar für Live-Anrufe, um die Karten der Customer Journey zu aktualisieren, während Sie mit ihnen sprechen. Verwenden Sie unser anpassbares Customer Journey-Vorlagen als Ihre Geheimwaffe, um Zeit zu sparen und Arbeitsabläufe zu rationalisieren.

Mindmaps: Entwirren Sie das Geflecht der Ideen

Entwickeln Sie Ideen mit dem Team, indem Sie sie in einer kostenlosen Mind Map im Blanko-Modus in ClickUp aufzeichnen

Entwirren Sie Ihre Gedanken und lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf mit ClickUp Mindmaps. Diese visuell beeindruckenden Geistesblitze lassen sich nahtlos in die ClickUp-Funktionen zur Aufgabenverwaltung integrieren. Sie helfen, die mentale Gymnastik Ihres Teams in eine gut orchestrierte Symphonie der Produktivität zu verwandeln.

Mit mindmaps, können Sie Ihre kreativen Muskeln spielen lassen, Probleme lösen und Projekte mit unvergleichlicher Finesse planen.

The Dark Horse Victor in the Whiteboard Battle Royale: ClickUp

Kurz gesagt: ClickUp ist der Superheld unter den Produktivitätsalternativen, der mit seiner All-in-One-Plattform für das Aufgabenmanagement den Tag rettet, zusammenarbeit und die Dinge zu erledigen.

Mit seinem breiten Bereich an Features, einschließlich Whiteboards, Vorlagen und Mindmaps, unterstützt ClickUp Teams dabei, effizient zu arbeiten und organisiert zu bleiben, was es zu einem würdigen Anwärter in der Welt der digitalen Collaboration-Tools macht. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an und beginnen Sie noch heute mit Whiteboarding!