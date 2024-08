10 Google Workspace-Alternativen im Jahr 2024: Tools wie G Suite

Der moderne Arbeitsplatz stützt sich in hohem Maße auf Tools für die Zusammenarbeit, um in Verbindung zu bleiben, produktiv und organisiert. Software-Suiten wie Google Arbeitsbereich (ehemals G Suite) haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert und machen es möglich, mit einem Teamkollegen auf der anderen Seite der Welt zusammen zu arbeiten.

Für 5,40 $ (ermäßigter Preis) und mehr, Google Arbeitsbereich nutzer erhalten eine benutzerdefinierte Geschäfts-E-Mail, Kundensupport und Zusammenarbeit mit Dokumenten tools wie Drive, Docs, Slides, Meet und mehr. Das ist eine breite Palette von Funktionen, die alle in der vertrauten Welt von Google zu finden sind.

Die jüngsten Preiserhöhungen haben jedoch dazu geführt, dass sich kleine und mittlere Unternehmen nach Alternativen zu Google Workspace umsehen.

Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Optionen für Teams (und Budgets) unterschiedlicher Größe. In diesem Artikel stellen wir 10 Alternativen zu Google Workspace für KMUs, Unternehmen, Freiberufler und Studenten vor.

Worauf sollten Sie bei G Suite-Alternativen achten?

Bei der Bewertung von G Suite-Alternativen sollten Sie überlegen, welche Art von Tools und Funktionen für die Zusammenarbeit für Sie am wichtigsten sind. Denken Sie dabei an Dokumente, Datenbanken, Dateifreigabe, Videoanrufe, E-Mail und alles, was die Zusammenarbeit mit Google Workspace erheblich fördert Echtzeit-Zusammenarbeit für Ihr Team.

Listen Sie auf, was nicht verhandelbar ist und was Sie gerne haben möchten. Sie benötigen beispielsweise ein integriertes Chatsystem, eine fortschrittliche Nachverfolgung von Dokumentänderungen und eine Schnittstelle, die auch für nichttechnische Benutzer leicht zu bedienen ist.

Vielleicht hätten Sie auch gerne E-Mail-Layout-Optionen und eingebettete Zeiterfassung aber sie sind für Sie kein Hindernis. Listen Sie auch auf, was Sie nicht wollen oder brauchen - wie einen langen Einführungsprozess oder 100 TB an Speicherplatz.

Sobald Sie Ihre Anforderungen und Ihr Budget festgelegt haben, ist es an der Zeit, sich nach Alternativen zu G Suite umzusehen und zu erfahren, was deren Nutzer von ihnen halten. Dann sind Sie hier genau richtig!

Schauen wir uns 10 Plattformen an, die Google Workspace ersetzen können. Erfahren Sie mehr über ihre Funktionen, Vor- und Nachteile, Preispläne und Durchschnittsbewertungen.

Die 10 besten Google Workspace-Alternativen

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp ist ein leistungsfähiges Projektmanagementsoftware . Es ist eine unglaublich anpassbare Plattform, die den Prozess des Aufgaben- und Projektmanagements rationalisiert.

Dank einer Drag-and-Drop-Oberfläche ist sie auch für Studenten und technisch nicht versierte Benutzer intuitiv zu bedienen. Sie können Mit Teammitgliedern chatten , erstellen Sie funktionsreiche Dokumente und visualisieren Sie Zeitpläne und Arbeitslasten - alles von einem zentralen Ort aus.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und Schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Im Gegensatz zu anderen Google Workspace-Konkurrenten verfügt ClickUp auch über systemeigene Tools zur Verfolgung von Projekt-KPIs und Visualisierung von Projekthierarchien . Die Benutzer können die Software an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und so ein System aufbauen, das am besten zu ihren Arbeitsabläufen passt.

Die kostenlose Version von ClickUp ist eine gute Möglichkeit für Teams, um Die Plattform auszuprobieren und überzeugen Sie sich von ihrem Potenzial. Und wenn Sie von der Software beeindruckt sind, können Sie auf einen der kostenpflichtigen Pläne upgraden, um erweiterte Funktionen wie Projektzeitleisten und Analytik.

ClickUp Hauptmerkmale:

Vollständige Suite von Tools für Zusammenarbeit und Produktivität, einschließlichClickUp Docsgemeinsame Nutzung von Dokumenten, Whiteboards und Chat

15 Möglichkeiten zur Ansicht IhrerProjekte und Aufgaben (Listen, Boards,Kalender-Ansicht, Gantt-Diagramme, Grafiken und mehr)

Verschachtelte Aufgaben für komplexere Projekte

Intuitive Kalenderplanung zur Visualisierung von Projektzeitplänen und Teamauslastung

über 1.000 Integrationen für Ihr Team, einschließlich nativer und Zapier-Integrationen

Pro:

Die Migration von anderen Plattformen, wie z. B. Google Workspace, ist unkompliziert und einfach

Die Automatisierungsfunktion ermöglicht es den Nutzern, schnell Workflows zu definieren und so viel Zeit zu sparen

Mit dem Cloud-basierten System von ClickUp und der Synchronisierung von Konten über mehrere Geräte hinweg haben Sie überall Zugriff auf Ihre Daten

Sie erhalten Echtzeit-Updates zum Status von Aufgaben und halten alle Beteiligten auf dem Laufenden

Kostenlose Schulungen für neue Benutzer und 24-Stunden-Support

Nachteile:

Erweiterte Funktionen können für manche Benutzer, die mit Projektmanagement-Software weniger vertraut sind, überwältigend sein

In der mobilen App sind (noch) nicht alle 15 Ansichten verfügbar

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Microsoft 365

über Microsoft 365 Microsoft 365 fasst die Microsoft Office-Anwendungen in einer Cloud-Plattform zusammen. Die Software, wie Word, Excel und PowerPoint, ist vielen Nutzern vertraut. Wenn Sie also mit Google Docs, Sheets und Slides vertraut sind, brauchen Sie wahrscheinlich nicht viel Training, um sie zu nutzen.

Es ist jedoch eine der teureren Google Workspace-Alternativen auf dieser Liste, was es für kleine Unternehmen weniger ideal macht.

Die wichtigsten Funktionen von Microsoft 365:

Microsoft Office-Anwendungen wie Forms outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams und OneDrive

Intelligente Hilfen wie Analyze Data in Excel, Researcher in Word und Briefing-E-Mails, die Sie bei der Tagesplanung unterstützen

Integration mit Tausenden von Unternehmenssoftware und -diensten über Microsoft AppSource

Pro:

Sichere Dateispeicherung auf Unternehmensebene und fortschrittlicher Schutz vor Bedrohungen mit mehreren Sicherheitsebenen

Unterstützt die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und mit externen Partnern durch Yammer, ein Tool für soziale Netzwerke im Unternehmen

Regelmäßige automatische Updates

Nachteile:

Kompatibilitätsprobleme mit älteren und maßgeschneiderten Unternehmenssystemen

Teurer als konkurrierende Plattformen

Lange Downloadzeiten für Updates

Preisgestaltung:

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

$22/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Apps für Unternehmen: 8,25 $/Monat pro Nutzer

8,25 $/Monat pro Nutzer Office 365 Enterprise E1 Plan: $8/Monat pro Nutzer

$8/Monat pro Nutzer Office 365 Enterprise E3 Plan: $20/Monat pro Nutzer

$20/Monat pro Nutzer Office 365 Enterprise E5 Plan: $35/Monat pro Nutzer

$35/Monat pro Nutzer Behördliche Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

4.6/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

3. Bitrix24

Über Bitrix24 Bitrix24 erleichtert die Zusammenarbeit und Produktivität mit seinen Teamwork-Tools, umfassenden Projektmanagement-Funktionen und vielseitigen Kommunikationsoptionen. Dank des hohen Maßes an Anpassungsmöglichkeiten können Sie das System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen - Sie können beispielsweise individuelle Dashboards erstellen, um KPIs zu verfolgen.

Aber Bitrix24 hat auch seine Nachteile. Wenn Sie von Google Workspace umsteigen, werden Sie die Benutzeroberfläche von Bitrix24 möglicherweise nicht intuitiv finden, was einige Nutzer dazu veranlasst, sich nach Bitrix24-Alternativen .

Die wichtigsten Merkmale von Bitrix24:

EingebautCRM mit Kundendatenbank, Lead Funnel und Vertriebsautomatisierung

HR-Module wie Personaleinsatzplanung und Stundenzettel

Business-Intelligence-Funktionen, einschließlich eines Analyse-Dashboards und interaktiver Berichte

Umfangreiche integrierte Anwendungen wie E-Commerce-Shops, Buchhaltungssoftware und Web-Konferenzfunktionen

Pro:

Für die Nutzung der Business Intelligence-Tools sind keine SQL-Kenntnisse erforderlich

Sie können die Plattform offline nutzen und Ihre Arbeit automatisch in die Cloud hochladen lassen, sobald Sie online gehen

Der Kundensupport ist schnell und hilfreich

Nachteile:

Begrenzte Optionen für Benutzerrollen und Zugriffsberechtigungen

Aufgabenstatus kann nicht angepasst werden

Komplizierte Einrichtung und UI

Preisgestaltung:

Kostenloser Plan

Basic: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Standard: $99/Monat für 50 Benutzer

$99/Monat für 50 Benutzer Professional: $199/Monat für 100 Benutzer

$199/Monat für 100 Benutzer Enterprise: $399/Monat für 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (400+ Bewertungen)

4.1/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (600+ Bewertungen)

4. Dropbox Business

über Dropbox

Dro

p

kasten

begann mit einem engen Ziel: die Freigabe, Synchronisierung und den Zugriff auf Dateien für mehrere Benutzer zu vereinfachen. Heute verfügt es über genügend Funktionen, um es zu einer potenziellen Alternative zu Google Workspace zu machen.

Mehr als 300.000 Unternehmensteams und über die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen nutzen Dropbox als digitalen Arbeitsbereich und Cloud-Speicherlösung. Aber Dropbox ist zwar eine Leistungsfähige Dateifreigabe und Kollaborationstool, aber es bietet von Haus aus keine wichtigen Kommunikationsfunktionen, die Gmail oder Meet ersetzen könnten.

Die wichtigsten Funktionen von Dropbox Business:

Erweiterte Dateiverwaltungsfunktionen wie Versionierung, automatische Backups, Dateisuche, freigegebene Ordner, Kommentierung und externe Freigabe

Aktivitätsnachverfolgung, die Ihnen Einblicke in die Aktionen der Nutzer gibt

Projektkoordination mit Zeitplänen, Tabellen und Listen

Integration mit Drittanbieter-Tools wie Slack und Zoom, ohne dass Sie die Plattform verlassen müssen

Pro:

IT-Profis stehen umfassende Verwaltungsfunktionen zur Verfügung, die die Verwaltung von Benutzerkonten mit detaillierten Berechtigungseinstellungen erleichtern

Die erweiterte Versionskontrolle macht es einfach, auf frühere Dateiversionen zurückzugreifen, wenn Sie einen Fehler machen

Zwingt Sie nicht, Dateien zu komprimieren

Nachteile:

Gelegentliche Verlangsamungen oder Fehler bei der Synchronisierung von Dateien zwischen Geräten

Die Speicherbegrenzung kann für Unternehmen mit vielen Daten restriktiv sein

Manchmal scheint man sich mehr auf die Einführung neuer Funktionen zu konzentrieren als auf die Stärkung der grundlegenden Funktionalität

Preisgestaltung:

Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Erweiterter Plan: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (20,000+ Bewertungen)

4.4/5 (20,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (21,000+ Bewertungen)

5. Asana

über AsanaAsana ist eine Cloud-basierte Plattform für Zusammenarbeit und Projektmanagement, die Teams hilft, Aufgaben zu koordinieren, Projekte zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und in Verbindung zu bleiben. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die Teams helfen, intelligenter und effizienter zu arbeiten.

Obwohl Asana eine extrem leistungsfähige Workflow-Management tool, verfügt aber nicht über spezielle Tools für die Erstellung von Dokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen. Wenn Sie Asana als Alternative zu Google Workspace verwenden möchten, sollten Sie sich die Zeit nehmen, die App-Integrationen zu studieren, damit Sie alle benötigten Tools auf einer Plattform verbinden können.

Die wichtigsten Funktionen von Asana:

Kommunizieren Sie über Kommentare, @Mentions und anpassbare Benachrichtigungen

Sie können Aufgaben delegieren, Fälligkeitstermine zuweisen und Arbeitsabläufe per Drag-and-Drop priorisieren

Aufgabenabhängigkeiten auf einen Blick in Form eines Work Graph®-Datenmodells und Gantt-Diagrammen anzeigen

Integrationen mit anderen Diensten wie Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive und mehr als 1.000 Drittanbieter-Apps

Pro:

Erweiterte Suchfunktionen

Robuste mobile Unterstützung und Echtzeit-Synchronisierung für Apps (Apple iOS und Android)

Geeignet für die Koordinierung und Verfolgung großer, komplexer Projekte

Nachteile:

Kann schwierig zu bedienen sein, wenn Sie mit Projektmanagement-Software nicht vertraut sind

Mangelnde Flexibilität beim Einrichten wiederkehrender Aufgaben

Man wird automatisch für E-Mail-Benachrichtigungen freigeschaltet, was den Posteingang überfluten und wichtige Benachrichtigungen überdecken kann

Preisgestaltung:

Basic: Kostenlos

Kostenlos Premium Plan: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

6. Zoho Workplace

über ZohoZoho-Arbeitsplatz ist eine Cloud-basierte Produktivitätssuite wurde entwickelt, um Unternehmen, Teams und Einzelpersonen dabei zu helfen, zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und die Arbeit zu erledigen. Sie umfasst eine Vielzahl von Funktionen wie die Erstellung und Speicherung von Dokumenten, Aufgabenverwaltung, E-Mail-Hosting, Videokonferenzen und Projektverfolgung.

Im Vergleich zu einigen der Optionen auf dieser Liste ist Zoho Workplace keine bekannte Alternative zu Google Workspace. Das bedeutet, dass Sie weniger Ressourcen finden werden, die Ihnen zeigen, wie Sie das Beste aus dieser Plattform herausholen können.

Die wichtigsten Funktionen von Zoho Workplace:

Zia, ein KI-Assistent für das Schreiben und die Datenanalyse

Ein E-Mail-Tool mit vielen Funktionen

Erweiterte Suchfunktion für alle Workplace-Apps

Pros:

Nahtlose Integration in das Zoho-Ökosystem, das CRM-, Finanz- und Marketing-Plattform umfasst

Workplace Dashboard bietet Ihnen eine Gesamtansicht der Anwendungen, so dass Sie nicht zwischen Browsern wechseln müssen

Viele Designs und Vorlagen für Präsentationen sowie die Möglichkeit, Multimedia-Inhalte einzubetten

Nachteile:

Einige Zuverlässigkeitsprobleme, z. B. wird die Arbeit nicht gespeichert, wenn das Internet unterbrochen wird

Nicht so beliebt wie andereKollaborations-Appsdaher gibt es nur wenige Online-Ressourcen für die Fehlerbehebung und Ideen

Schwieriger Wiederherstellungsprozess für versehentlich gelöschte Dateien

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Standard: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Professional: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Nur E-Mail: $1/Monat pro Benutzer

$1/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

7. LibreOffice

über LibreOffice LibreOffice ist eine Open-Source-Produktivitätssuite, die Werkzeuge für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Datenbanken und vieles mehr enthält. Es ist mit einer Vielzahl von Dateiformaten kompatibel, einschließlich Microsoft- und G Suite-Dateien, und kann unter Windows, macOS und Linux verwendet werden.

"Libre" ist spanisch für kostenlos - und genau das ist LibreOffice auch. Es hat nicht viel Schnickschnack, aber es funktioniert als Alternative zu Google Text & Tabellen, Sheets und Folien .

Die wichtigsten Funktionen von LibreOffice:

Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Datenbanken & mehr

Office-Paket mit Werkzeugen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung

Leistungsstarke Funktionen zur Datenanalyse

Automatisierung von Geschäftsprozessen durch Makros und Skripte

Pro:

Funktioniert auf jedem Betriebssystem

Unterstützt eine breite Palette von Dateiformaten für den Export

Kontinuierliche Aktualisierung von Funktionen und Merkmalen

Nachteile:

Nicht Cloud-basiert, daher müssen die Dateien lokal oder auf einem Server gespeichert werden

Es fehlt ein E-Mail-Programm

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit für verteilte Teams

Preisgestaltung:

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

8. OnlyOffice

Über OnlyOffice OnlyOffice ist eine Office-Suite, die Teams bei der Zusammenarbeit und der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt. Sie können es entweder über die Cloud oder vor Ort einsetzen. Es ist eine gute Alternative zu G Suite, wenn Sie einen Großteil Ihrer Arbeit mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware erledigen.

Wenn Sie sich für eine Vor-Ort-Installation entscheiden, müssen Sie in einen privaten Server investieren (und diesen warten).

Die wichtigsten Funktionen von OnlyOffice:

Enthält eine Reihe von Tools für die Zusammenarbeit, einschließlich Projektmanagement, E-Mail, Kalender, CRM und Kommunikation

Funktioniert plattformübergreifend (Linux, Mac, Windows)

Verfügt über eine breite Palette von Dokumentvorlagen

Unterstützt Erweiterungen, so dass Sie weitere Funktionen hinzufügen können

Vorteile:

Verfügt über Cloud- und On-Premises-Optionen

Einfach zu verwenden und zu erlernen

Sie erhalten mehr Kontrolle über Ihre Daten und den Datenschutz, wenn Sie sich für eine lokale Bereitstellung entscheiden

Nachteile:

Formatierungsinkompatibilitäten mit gängigeren Dateitypen wie Word-Dokumenten und Excel-Arbeitsblättern

Nicht ideal für die Erstellung komplexer Dokumente, Datenbanken und Präsentationen

Kein E-Mail-Client und keine Kalender-App

Preisgestaltung:

Cloud

Kostenlos

Business: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für ein Angebot

vor-Ort

Enterprise: $2,200/Server für 50 Benutzer

$2,200/Server für 50 Benutzer Enterprise Plus: $3,300/Server für 50 Benutzer

$3,300/Server für 50 Benutzer Enterprise Premium: $4.450/Server für 50 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (56 Bewertungen)

4.4/5 (56 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

9. Wrike

Über WrikeWrike ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die Teams helfen soll, effizienter zusammenzuarbeiten. Sie umfasst eine Vielzahl von Funktionen wie Aufgabenlisten, Ressourcenmanagement, Zeiterfassung und Berichterstattung, benutzerdefinierte Dashboards, automatisierte Arbeitsabläufe und mehr.

Wrike verfügt auch über eine mobile App, damit Sie auch unterwegs auf Projekte zugreifen können.

Im Gegensatz zur Einfachheit der Nutzung von Google Workspace und anderen Wrike-Konkurrenten wenn Sie sich für Wrike entscheiden, werden Sie wahrscheinlich nicht auf Anhieb erfolgreich sein. Bitten Sie das Wrike-Team, Ihnen bei der Einrichtung eines Systems zu helfen, das auf die Prozesse und Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Die wichtigsten Merkmale von Wrike:

Projektmanagement mit Gantt-Diagramm und Kanban-Boards in Verbindung mit der Einsicht in die Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder für ein angemessenes Ressourcenmanagement

Anzeige von benutzerdefinierten Berichten zum Projektstatus mit Echtzeitdaten und visuell ansprechenden Dashboards

Verfolgung von Zeitplänen und der tatsächlichen Arbeit im Vergleich zu den geschätzten Kosten, um den Budgetrahmen einzuhalten

mehr als 400 vorkonfigurierte Integrationen

Profis:

Über Formulare eingereichte Anfragen können automatisch in Aufgaben umgewandelt werden

Aktualisiert automatisch die Fristen in Gantt-Diagrammen, wenn Projektzeitpläne geändert werden

Die Vertriebs- und Support-Teams verfolgen einen beratenden Ansatz, um Ihnen zu helfen, Wrike an Ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen

Nachteile:

Es braucht einige Zeit, um Wrike zu erlernen und zu nutzen, da Sie eine neue Denkweise darüber annehmen müssen, wie Sie die Projekte Ihres Unternehmens organisieren

Fehlende Optionen für die Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen bei Aktualisierungen

Einige Kritiken sagen, dass die Benutzeroberfläche nicht sehr intuitiv ist und es verwirrend sein kann, ein Element zu finden

Preisgestaltung:

Kostenlos

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24,80/Monat pro Benutzer

$24,80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für ein Angebot

Kontakt für ein Angebot Pinnacle: Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

10. Montag.de

über Monday.comMonday.com ist ein webbasiertes Arbeits-OS, in das Sie Anwendungen als Bausteine integrieren können, um die von Ihnen benötigte Produktivitätssuite aufzubauen. Es umfasst eine Vielzahl von Funktionen wie Taskboards, Dashboards, Dateifreigabe, Messaging und mehr.

Der "Baustein"-Ansatz ist zwar neuartig und kreativ, aber nicht für jeden geeignet, so dass manche nach einer anderen Lösung suchen Monday-Alternativen . Lesen Sie weiter, um festzustellen, ob Monday wirklich die Google Workspace-Alternative ist, die Sie brauchen.

Die wichtigsten Funktionen von Monday:

Einfache Verfolgung von Fortschritten und OKRs mit Drag-and-Drop-Boards, Zeitleisten und Diagrammen sowie anpassbaren Dashboards

Produkte, die für bestimmte Anwendungsfälle entwickelt wurden: Arbeitsmanagement, Marketing, Vertrieb, Projekte und IT-Entwicklung

Arbeit mit Dateien von anderen Plattformen wie Microsoft 365, Dropbox und Google Workspace durch Integrationen und No-Code-Rezepte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen und Auslöser, oder nutzen Sie die monday.com API, um die Prozesse Ihres Unternehmens besser zu integrieren

Profis:

Klare Beschriftungen und intuitive Menüs, die auch unerfahrene Benutzer schnell verstehen können, was die Einarbeitung beschleunigt

Die Drag-and-Drop-Funktion ist einfach zu bedienen und vereinfacht die Erstellung von Workflows

Mit Anhängen auf Aufgabenebene und Chats erhalten Sie mehr Kontext zu Aufgaben

Nachteile:

Kann schwer als Basis für umfangreiche Operationen verwendet werden, da es an nützlichen Funktionen für Projekte auf Unternehmensebene mangelt

Importieren und Exportieren von Projekten aus und in andere projektmanagement-Tools kann manchmal selbst für fortgeschrittene technische Benutzer schwierig sein

Begrenzte Textformatierungsoptionen

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

Finden Sie eine Google Workspace Alternative, die Ihre Erwartungen übertrifft

Wie Sie sehen können, gibt es eine Vielzahl von Google Workspace Alternativen, die leistungsstarke Funktionen bieten, um Teams bei der Zusammenarbeit zu unterstützen und die Arbeit zu erledigen.

Unabhängig davon, ob Sie nach einer erschwinglichen Lösung oder einer Lösung mit erweiterten Funktionen suchen, sollten die in diesem Artikel vorgestellten Optionen Ihren Anforderungen entsprechen. Jede Plattform hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Informieren Sie sich also, bevor Sie sich für die richtige Lösung entscheiden.

Mit all diesen verfügbaren G Suite-Alternativen war es noch nie so einfach, das perfekte Collaboration-Tool für Ihr Team zu finden!