Wir haben die besten Wrike-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024 getestet

Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten und benutzerfreundlichen Alternative zu einer weithin anerkannten Lösung wie Wrike sind, kann es sich so anfühlen, als müssten Sie sich mit weniger zufrieden geben. Unabhängig davon, ob Sie aufgrund von Budgetbeschränkungen, der Notwendigkeit bestimmter Features oder der Vorliebe für ein anderes Benutzererlebnis eine Alternative suchen, ist die Suche nach dem richtigen Tool, das alle Ihre Anforderungen an das Projektmanagement erfüllt, eine wichtige Entscheidung, die sich auf Ihr gesamtes Geschäft auswirken kann.

Als leitender Editor, der mit einer Vielzahl von Projektmanagement Setups bei meinen Clients gearbeitet hat, weiß ich, dass jedes Tool einen einzigartigen Ansatz für traditionelle Features, optimierte Zusammenarbeitspotenziale und die Nachteile eines ineffizienten Projektmanagements hat. In diesem Blog werden wir uns mit den 15 besten Alternativen und Konkurrenten von Wrike im Jahr 2024 beschäftigen.

Jede dieser Alternativen bietet einzigartige Features und Vorteile, die den Wettbewerb mit Wrike aufmischen. Sie werden alles über sie erfahren, damit Sie eine gut informierte Entscheidung für die Bedürfnisse Ihres Teams im Bereich Projektmanagement treffen können. Lassen Sie uns für Ihr Team die beste Produktivitätsplattform für Ihren Workflow finden!

Die 15 besten Wrike-Alternativen im Jahr 2024

1. ClickUp - Beste All-in-One-Software für das Projektmanagement

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und erreichen Sie Ihre Ziele schneller mit ClickUp's All-in-One Projektmanagement Software

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt der Projektmanagement-Apps sind oder ein erfahrener Benutzer, ClickUp lässt sich an jede Größe des Teams anpassen - egal, ob Sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten - und sorgt so für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Die Mitglieder Ihres Projektteams werden nicht zu einer bestimmten Art der Arbeit gezwungen. Stattdessen können sie ganz natürlich auf die anstehende Arbeit reagieren und erhalten dabei hilfreiche Features. Projektmanager sind nicht an ein festes System gebunden. Stattdessen können Sie es an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Sie können ClickUp sogar für die Bearbeitung von Sprint einrichten, Scrum und mehr Agiles Projektmanagement methodologien.

Neu im umfangreichen Feature-Set von ClickUp ist ClickUp Gehirn ist ein bahnbrechendes KI-Tool, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Projektmanagement-Aufgaben zu verbessern. Mit ClickUp Brain können Teams Routineprozesse automatisieren, intelligente Vorschläge zur Priorisierung von Aufgaben erhalten und die schreibassistent zum Zusammenfassen von Notizen, Brainstorming, Erstellen elemente der Aktion und mehr. ClickUp Brain rationalisiert Arbeitsabläufe, minimiert menschliche Fehler und verschafft Teams Zeit, sich auf kreative und strategische Aufgaben zu konzentrieren, die menschlichen Einfallsreichtum erfordern.

Automatisieren Sie Workflows und skalieren Sie Ihr SaaS-Geschäft mit ClickUp AI

Beliebte Ansichten für einfaches oder komplexes Projektmanagement:

Listenansicht: Verstehen Sie auf einen Blick, wo Ihre gesamte Arbeit steht, indem Sie Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen organisieren

ClickUp Board-Ansicht : Gruppieren Sie Boards nach Status, Mitarbeiter, Priorität und mehr zu engpässe zu erkennen und Ihre Projekte voranzutreiben * ClickUp Gantt-Ansicht: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Prioritäten auf höchster Ebene,abhängigkeitenund Aufgaben, um mit den Änderungen im Projekt Schritt zu halten

Workload-Ansicht: Einstellung und Nachverfolgung von Workload-Kapazitäten für Ihr Team, um leicht zu sehen, wer unter oder über seiner Kapazität liegt

ClickUp Vorteile

ClickUp Nachteile

Manche Benutzer finden die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp überwältigend, was zu einer steileren Lernkurve für neue Mitglieder des Teams führt.

Die Funktionen der mobilen App sind manchmal nicht so stabil wie die der Desktop-Version.

ClickUp Preisgestaltung *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

👉 Wenn Sie eine vollständige Software-Suite benötigen, um Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihren Erfolg zu sichern! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

sind Sie bereit, ClickUp auszuprobieren? Importieren einer CSV-Datei von Wrike um loszulegen.**_

2. Asana - Das Beste für das Arbeitsmanagement

über Asana Es ist der ultimative Showdown: Wrike vs. Asana!

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Wrike-Alternativen sind und sich von den Komplikationen fernhalten wollen, dann ist Asana ein vernünftiges Projektmanagement-Tool. Es ist leicht zu navigieren und hat ein erstaunliches Design mit einfachen und leichten Features für das Projektmanagement.

Allerdings ist es eine Verschlechterung gegenüber Wrike, und Asana verfügt nicht über so viele hilfreiche Features oder fortgeschrittene Funktionen für das Projektmanagement. Beide haben benutzerdefinierte Workflow- und Aufgaben-Optionen, was gut ist, wenn ein Projekt ein wenig angepasst werden muss, falls es aus der Norm fällt.

Einer der Schlüssel zum Erfolg von Wrike gegenüber Asana ist der Activity Stream. Mit diesem Feature können Sie Aktualisierungen und Benachrichtigungen aus allen Projekten sehen, so dass Sie bei Bedarf sofort eingreifen können.

Sowohl Asana als auch Wrike bieten eine interessante Dashboard-Berichterstellung, mit der Sie schnell den Status von Projekten, Aktualisierungen und das Workload-Management einsehen können.

Bei Asana stoßen Sie jedoch auf ähnliche Probleme wie bei Wrike. Es ist nämlich schwierig, die gesamte Organisation an Bord zu holen. Asana ist eine der besseren Wrike-Alternativen, aber es bietet immer noch nicht viele verschiedene Ansichten oder die benutzerdefinierten Anpassungen, die Sie vielleicht brauchen, und es ist oft nicht verfügbar.

die Vorteile von Asana liegen auf der Hand: Asana vs Monday !**_

Asana Profis

Verwaltung von Aufgaben

Wiederholende Aufgaben

Benutzerdefinierte Felder

Startdaten

Mobile App

Vorlagen

Asana Nachteile

Nicht ideal für komplexe Projekte mit mehreren Workflows

Kein Feature für mehrere Mitarbeiter

Asana Preise

Personal (kostenlos): Unlimited Nachrichten, Projekte und Aufgaben

Starter ($13.49/Benutzer pro Monat): Formulare, Meilensteine und Zeitleiste

Advanced ($30.49/Benutzer pro Monat): Workload, Genehmigung und Portfolios

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

wie? ClickUp im Vergleich zu Asana und mehr Asana Alternativen .

verwenden Sie Asana jetzt? Importieren Sie Ihre Daten, um noch heute zu ClickUp zu wechseln !**_

3. Monday - Am besten geeignet für die Visualisierung von Zeitleisten für Projekte

über MondayMonday bietet großartige Ansichten auf hoher Ebene, was bei Wrike nicht so gut ist. Der Grid-Stil macht es zu einem attraktiven Projektmanagement-System. Außerdem ist es nicht schwer zu bedienen. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die Dinge so anordnen, wie es jeder Einzelne bevorzugt.

Die visuelle Zeitleiste bietet außerdem einen schnellen Überblick darüber, woran Ihre Mitglieder im Team arbeiten. Projektleiter können damit Workloads, Ressourcen und Zeit abschätzen.

Das Problem ist folgendes: Monday.com bietet nur Übersichten auf hoher Ebene. Als eine der beliebten Wrike-Alternativen verfügt Monday nicht über Aufgaben oder gar Projekte. Es ist ein weiteres Projektmanagement-Tool, das Sie zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Liste mit Aufgaben und dem bestehenden Workflow erledigen müssen.

Und ernsthaft, warum nennen Sie sich Monday? Niemand mag Montags .

haben Sie Zweifel? Sehen Sie sich unser umfassendes**_ Monday Rückblick

Montag Profis

Benutzerdefinierte Felder und Status

Farbcodierung

Board-Ansicht

Gantt Diagramme

Mobile App

Monday Nachteile

Die Features sind im Vergleich zu anderen Asana-Alternativen auf dieser Liste nicht sehr umfangreich

Dashboards sind ein kostenpflichtiges Premium Feature

Montag Preise

Individual (kostenlos): unbegrenzte Boards, 200+ Vorlagen und 500MB Speicher

Basic ($9/Benutzer pro Monat): gemeinsam nutzbare Formulare, Aktualisierungsbereich und 5 GB Speicher

Standard ($12/Benutzer pro Monat): Zoom-Integration, Kanban-Ansicht und 20 GB Speicher

Pro (19 $/Benutzer pro Monat): Private Boards, Diagramm-Ansicht und 100 GB Speicher

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Monday Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (3,290+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,540+ Bewertungen)

wie.. ClickUp vergleicht mit Monday als eine der besten Wrike-Alternativen.**_

lieben Sie ClickUp und möchten Sie von Monday wechseln? Importieren Sie Ihre Daten von Monday heute .**_

4. Toggl - Am besten für die Zeiterfassung

über Toggl Toggl ist eine Projektmanagement-Software und mitunter eine der unbekannten Wrike-Alternativen. Sie besteht aus drei verschiedenen Lösungen: Toggl Track, Toggl Plan und Toggl Hire. Die visuellen Roadmaps von Toggl Plan ergänzen das Änderungsmanagement, wenn die Verwaltung mehrerer Projekte in Tabellenkalkulationen mehr Arbeit macht als sie unterstützt.

Im Vergleich zu Wrike bietet Toggl nur eine begrenzte Flexibilität bei der Berichterstellung, unterstützt nicht das Blockieren von Websites und erfordert den Erwerb separater Pläne für die Zeiterfassung, das Projektmanagement und die Personalbeschaffung.

Toggl Vorteile

Rationalisierung der Kommunikation mit Kommentaren und freigegebenen Zeitleisten für Projekte

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit wiederholenden Aufgaben

Toggl Nachteile

Der Export von Projektdaten zur Verwendung mit anderen Tools ist ein kostenpflichtiges Feature (Lösungen für den Export finden Sie unterToggl-Alternativen)

Workspace-Gastbenutzer (externe Beteiligte oder Teamkollegen) sind kostenpflichtige Premium-Features

Toggl Preise

Team ($8/Monat pro Benutzer): unbegrenzte Zeitleisten für Teams, visuelles Workload-Management und unbegrenzte Plan-Boards

Business ($13,35/Monat pro Benutzer): Einladung von Workspace-Gastbenutzern, Export von Projektdaten und Prioritäts-Support

Toggl Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

5. Flow - Das Beste für die Verwaltung von Aufgaben

über Flow Flow bewirbt sich selbst als einfache tool zur Verwaltung von Aufgaben und genau das ist es auch. Die Aufgaben sind übersichtlich angeordnet, so dass die Benutzer schnell wissen, wo sie sich befinden.

Ein weiteres Plus ist die Berichterstellung über den Fortschritt von Aufgaben und Projekten. Man erfährt, wie weit eine Aufgabe ist, bis sie abgeschlossen ist, und wie jedes Mitglied des Teams zu ihr beiträgt.

Das Problem ist, dass die Projekte nicht mit größeren Workspaces verknüpft sind, was zu Verwirrung führen kann. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, wenn Ihr gesamtes Unternehmen nur eine bestimmte Untergruppe verwendet.

Hinzu kommt, dass Sie zu diesem Preis nicht allzu viele Features für das Projektmanagement erhalten.

Ja, es ist günstiger und erschwinglicher in unserer Liste der Wrike-Alternativen, aber was bekommen Sie wirklich?

Eine einfache Software zur Aufgabenverwaltung kann viele Probleme nicht lösen, die Projektmanagement-Lösungen wie ClickUp Ihnen kostenlos bieten können!

Flow Profis

Ressourcen-Management

Zeiterfassung

Mobile Apps

Board-Ansicht

Listenansicht

Flow Nachteile

Es fehlt ein zentraler Orchestrator, der bei der zentralen Bereitstellung und Überwachung hilft

Flow-Preise

Basic ($6/Benutzer pro Monat): 25 Benutzer, unbegrenzte Aufgaben und Projekte

Plus ($8/Benutzer pro Monat): Wiederholende Aufgaben, Suche und 250 GB Speicher

Pro ($10/Benutzer pro Monat): private Teams, umfangreiche Kommentarfunktionen und unbegrenzter Speicher

Flow Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

ansicht wie_ ClickUp vergleicht mit Flow als eine Alternative zu Wrike. Importieren Sie Ihre Flow-Daten in ClickUp über eine CSV-Datei !_

6. Jira - Das Beste für Software Teams

über Jira Verstehen Sie mich nicht falsch, Jira ist ein sehr leistungsfähiges tool für das Projektmanagement. Es hat eine Menge Funktionen, einschließlich Problemverfolgung, Fehlerverfolgung und mehr, die für agile Projektmanagement Teams arbeiten können.

Die Suchfunktion ist erstaunlich - wenn man weiß, wie man sie benutzt. Und das ist der Schlüssel zu Jira als eine der besten Wrike-Alternativen - Sie müssen häufig in den Hilfedokumenten nachschlagen. Jira wurde für Software-Entwicklungsteams entwickelt aber es verwendet ein Design und eine Methodik der alten Schule. Daher funktioniert es nicht gut mit funktionsübergreifenden Teams zur Verwaltung komplexer Projekte.

Es eignet sich hervorragend für Entwicklungs- und IT-Teams, die viele Dinge reparieren müssen, aber es ist sicherlich nicht für alle geeignet. Wenn Sie versuchen, es für alle zu nutzen, wird niemand es verwenden wollen. Die Umstellung von Wrike auf Jira wird sicherlich schwierig sein, eine weitere frustrierende Erfahrung.

suchen Sie nach Alternativen? Schauen Sie sich die besten Jira-Alternativen .**_

Jira Profis

Benutzerdefinierte Status

Kommentare bearbeiten

Nachverfolgung von Fehlern

Vorlagen

Jira Nachteile

Komplizierte Benutzeroberfläche und Migration machen die Verwaltung von Aufgaben mühsam

Für neue Benutzer ist die Einstellung von Produkten nicht intuitiv

Jira Preise

Free: 10 Benutzer, Agile Berichterstellung und Automatisierung

Standard ($8,15/Benutzer pro Monat): erweiterte Berechtigungen, Integrationen und 250 GB Speicher

Premium ($16/Benutzer pro Monat): Projektrollen, Einblick für Administratoren und unbegrenzter Speicher

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,440+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (11,180+ Bewertungen)

sehen Sie wie_ ClickUp im Vergleich zu Jira als eine Alternative zu Wrike._

verwenden Sie Jira jetzt? Stattdessen in ClickUp importieren !**_

7. Smartsheet - Das Beste für Tabellenkalkulationen im Projektmanagement

über Smartsheet Smartsheet ist ein Projektmanagement tool, mit dem Sie mehrere Projekte verwalten, nachverfolgen und planen können. Die Kartenansicht ist eine der vier Ansichten, die die Organisation von Aufgaben durch Drag-and-Drop-Karten erleichtert. Wenn sie aktiviert ist, verwandelt sich das Blatt in eine Kanban Board struktur auf der Grundlage der Werte in Ihrer ausklappbaren Liste, Kontaktliste oder den Spalten mit den Symbolen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Smartsheet Leitfaden für das Projektmanagement !

Smartsheet Profis

Karten können für eine bessere Priorisierung innerhalb derselben Spalte des Kanban Boards umorganisiert werden

Benutzerdefiniertes Branding kann auf das gesamte Konto angewendet werden

Smartsheet Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar (sieheSmartsheet-Alternativen mit kostenlosen Plänen)

Nicht geeignet für kleine Agenturen

Smartsheet Preise

Pro ($7/Monat pro Benutzer): Kalenderansicht, Abhängigkeiten und Formulare

Business ($25/Monat pro Benutzer): unbegrenzte Automatisierung, Dokumenterstellung und Prüfung

Enterprise (Preise bei Smartsheet erfragen): Single Sign-On/SAML, unbegrenzter Speicher für Anhänge und Einblicke in die Arbeit

Smartsheet Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (7,220+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,250+ Bewertungen)

Vergleichen Smartsheet vs. Asana !

8. Trello - Am besten für Kanban Boards

über TrelloTrello eignet sich hervorragend zum Starten persönlicher Projekte und zum Erstellen einer schnellen To-Do-Liste. Aber es hat einen Nachteil: Es kann alleine nicht viel zu erledigen. Aufgrund seiner Integration müssen Sie ein Tool nach dem anderen einsetzen, um komplexe Projekte zu erledigen.

Und wenn es sich nicht gerade um eine Torte handelt, machen viele Schichten keinen Spaß. 🎂

Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir sind alle für benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen. Trello macht es jedoch fast unmöglich, etwas zu erledigen, ohne eine weitere Integration hinzuzufügen.

Und wenn Sie ein großes und/oder wachsendes Team werden Sie die Features von Trello im Handumdrehen durchschauen.

Trello eignet sich nicht für große Workloads, für das Springen von Projekt zu Projekt oder für Portfolios, die mehrere Projekte erfordern. Es ist schwierig zu wissen was für Sie ist und was dem Team zugewiesen ist und kommunizieren Sie mit projektbeteiligten .

sie sind sich nicht sicher, was Trello ist? Schauen Sie sich diese an Trello-Alternativen .**_

Trello Profis

Verarbeitung natürlicher Sprache

Drag-and-Drop-Fähigkeit

Verwaltung von Aufgaben

Zusammenarbeit

Erinnerungen

Trello Nachteile

Das Planen von Fälligkeitsdaten und Fristen ist nahezu unmöglich

Zeitleisten für Projekte sind schwer zu erstellen

Trello Preise

Free: unbegrenzte Karten, Aktivitätsprotokoll und Mitglieder

Standard ($5/Benutzer pro Monat): unbegrenzte Boards, benutzerdefinierte Felder, gespeicherte Suchen

Premium ($10/Benutzer pro Monat): Zeitleiste, Kalender und Dashboard-Ansicht

Enterprise ($17,50/Benutzer pro Monat): unbegrenzte Workspaces, organisationsweite Berechtigungen, kostenloses SSO

Trello Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (20,410+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,390+ Bewertungen)

lernen Sie wie_ ClickUp im Vergleich zu Trello als Wrike-Alternative._

verwenden Sie Trello? Jetzt in ClickUp importieren !**_

9. GanttPro - Das Beste für Gantt Diagramme

über GanttPro Wenn Sie Gantt Diagramme für das Projektmanagement lieben, werden Sie GanttPro lieben. Sie brauchen nur ein paar Minuten, um ein geübter Benutzer zu werden, weil es so einfach zu verstehen ist.

Sie planen die Projekte, und GanttPro passt sie automatisch an Ihre Zeitleiste an. Die Zeitleiste zum Ziehen und Ablegen ist auch ein tolles Feature, um Ihren Workflow schnell umzuplanen, wenn sich zu viele Dinge überschneiden.

Sie können auch Aufgaben priorisieren, ein- und ausrücken, Abhängigkeiten und Dauern festlegen und das Projekt überwachen fortschritte im Gantt Diagramm .

GanttPro ist eine der besten Wrike-Alternativen, vor allem für diejenigen, die lieber mit Gantt Diagramm Software .

GanttPro Profis

Terminplanung

Gantt Diagramme

Kalender-Ansicht

Gantt Pro und Kontra

Nicht geeignet für Teams, die nicht ausschließlich mit Gantt Diagrammen für die Mehrheit der Projekte arbeiten wollen

Teure kostenpflichtige Pläne

GanttPro Preise

Basic ($9.99/Benutzer pro Monat): Nachverfolgung der Kosten, Workload-Management und Zusammenarbeit im Team

Pro ($15.99/Benutzer pro Monat): Aufgaben, Ressourcenmanagement undzeitmanagement* Business ($24.99/Benutzer pro Monat): Zeiterfassung, Workload-Management, Budgetplanung

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

GanttPro Kunden-Bewertungen

10. Basecamp - Am besten für kleine Teams

über Basecamp Wenn Sie den Wrike-Ordnern entkommen wollen, dann könnte Basecamp eine gute Projektmanagement-Option sein, um Projekte zu verwalten.

Leider verfügt Wrike über ein echtes Gantt-Diagramm, während Basecamp es eher in einen Kalender mit Fälligkeitsdaten integriert. Wrike verfügt auch über einen Aktivitätsstrom, um Benachrichtigungen und Aktualisierungen zu erhalten, während Basecamp sich für ein Forenmodell entscheidet.

Allerdings fallen sowohl Basecamp als auch Wrike als solide Projektmanagement tools in zwei Schlüsselbereichen zurück: Design und Benutzerfreundlichkeit.

Basecamp ist zweifelsohne super einfach zu bedienen. Aber sie haben sich für eine schnörkellose Oberfläche entschieden, die nicht viel Kreativität oder Zusammenarbeit zulässt. Und das Design von Wrike ist ähnlich veraltet, mit viel zu vielen Elementen, die einen Bildschirm überfüllen.

basecamp ist nichts für Sie? Schauen Sie sich diese an Basecamp-Alternativen .**_

Basecamp Vorteile

Gruppen-Chat in Echtzeit

Einfach zu benutzen

Vorlagen

Basecamp Nachteile

Nicht geeignet für kleine Agenturen mit mehreren Projekten gleichzeitig

Limitierter kostenloser Plan

Basecamp Preise

Basecamp: ($15/Benutzer pro Monat) monatliche Abrechnung nach Aufwand

Basecamp Pro Unlimited ($299/Monat): unbegrenzte Benutzer, Projekte und 500 GB Speicher

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4,940+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13,350+ Bewertungen)

sehen Sie wie_ ClickUp im Vergleich zu Basecamp als Wrike-Alternative. Importieren Sie Ihre Basecamp Aufgaben in ClickUp mit Hilfe einer CSV-Datei !_

11. Scoro - Am besten für Teams mittlerer Größe

über Scoro Scoro ist eine Arbeitsverwaltungssoftware für kleine bis mittelgroße Geschäfte, die umsatzsteigernde Aktivitäten für eine optimierte Abrechnung mit den Clients verwalten möchten. Diese Wrike-Alternative versetzt Teams in die Lage, ihre Arbeitsweise von reaktiv auf proaktiv umzustellen.

erfahren Sie, warum ClickUp ist die bessere Lösung als Scoro !**_

Scoro Vorteile

Ziehen und AblegenDigitaler Planer und Kanban Board für Aufgaben

Angebotserstellung und Nachverfolgung der Pipeline

Scoro Nachteile

Den benutzerdefinierten Features fehlen fortgeschrittene Fähigkeiten

Nicht geeignet für agile Teams

Scoro Preise

Essential ($26/Monat pro Benutzer): Projekte, Kalender und Dashboards

Standard ($37/Monat pro Benutzer): Zeiterfassung, Projekt Vorlagen und Wiederholende Aufgaben

Pro ($63/Monat pro Benutzer): Nachverfolgung der abrechenbaren Zeit, Aufgaben-Matrix und Timesheet-Sperre

Ultimate (Preise auf Anfrage bei Scoro): Single Sign-On, unbegrenzte benutzerdefinierte Felder und Kundenportal

Scoro Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (260+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

12. LiquidPlanner - Das Beste für Portfolio Management

über LiquidPlannerLiquidPlanner ist eine Projektmanagement App, die Features wie automatische Aufgabenplanung, Aufgabenpriorisierung, Zeiterfassung, Schätzungen und vieles mehr bietet. Ein Schlüssel-Feature von LiquidPlanner, das Projektmanager als hilfreich empfinden werden, ist das Predictive Scheduling. Mehrere Simulationen werden für alle Projekte durchgeführt, um realistische und genaue Prognosen zu erstellen.

Im Vergleich zu Wrike hat LiquidPlanner folgende Nachteile tools für die visuelle Zusammenarbeit wie Mindmaps für Teams, die kreative Brainstorming-Sitzungen durchführen.

LiquidPlanner Profis

Bietet automatischeressourcen-Leveling zur Beseitigung von Überlastungen und zur Verbesserung der Ressourcennutzung

Intelligente Einblicke zur Unterstützung von Schlüsselentscheidungen während des gesamten Programmlebenszyklus

Intelligente Schätzungen für eine abschließende Risikominimierung

LiquidPlanner Nachteile

Nicht geeignet für kleine Agenturen mit mehreren Projekten gleichzeitig

Begrenzter kostenloser Plan

LiquidPlanner Preise

Essentials ($15/Monat pro Benutzer): vorausschauende Planung, Zeitschätzung im Bereich und integrierte Zeiterfassung

Professional ($28/Monat pro Benutzer): Aufgabenimport, Timesheet-Überprüfung und -Export sowie benutzerdefinierte Workspace-Dashboards

Ultimate ($42/Monat pro Benutzer): Mitgliedergruppen, unbegrenzte Workspaces und unbegrenzte Projekte

LiquidPlanner Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (600+ Bewertungen)

13. Podio - Am besten für benutzerdefinierte Workflows

über Podio Podio ist eine der vielen kostenlosen Wrike-Alternativen, die Ihnen mehr Anpassungsmöglichkeiten als Wrike im gleichen strukturierten Format bieten.

Dieses Projektmanagement-System ist nicht hochmodern oder zu innovativ, aber es ist ein zuverlässiges Tool, das Ihnen hilft, die Arbeit zu erledigen und die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu verbessern.

Sie können den Status, den Administrator-Zugang und die Struktur Ihrer Projekte flexibler benutzerdefinieren als bei vielen anderen Projektmanagement-Programmen.

Podio gehört zu Citrix Systems und eignet sich hervorragend, wenn Sie bereits viele Citrix-Programme für die Cloud, VPN oder Desktop-Virtualisierung verwenden.

Aufgrund dieses Hintergrunds ist Podio jedoch nicht so intuitiv zu bedienen, obwohl es mit der Benutzeroberfläche von Facebook verglichen wird. Für Projektmanager kann es etwas Hilfe brauchen, um loszulegen und zu verstehen, abgesehen von der Frage, wie man einige der Features verwendet.

Podio-Profis

Verwaltung von Aufgaben

Zeiterfassung

Kostenlose Version

Board-Ansicht

Listenansicht

Podio Nachteile

Limitierter kostenloser Plan

Dashboards für den Vertrieb sind ein kostenpflichtiges Feature

Podio-Preise

Free: Aufgabenverwaltung und Workspaces

Basic ($7.20/Benutzer pro Monat): unbegrenzte externe Benutzer und Elemente

Plus ($11,20/Benutzer pro Monat): Automatisierte Workflows und Benutzerverwaltung

Premium ($19,20/Benutzer pro Monat): Synchronisierung von Kontakten und visuelle Berichterstellung

Podio Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (370+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

schauen Sie sich an, wie_ ClickUp im Vergleich zu Podio als Wrike-Alternative! Importieren Sie Ihre Podio-Daten in ClickUp .**_

14. Paymo - Am besten für einzelne Benutzer

über Paymo Paymo ist eine kostenlose, intuitive Projektmanagement-Plattform für einzelne Benutzer und team-Manager mit Blick auf die Ressourcenverwaltung. Es bietet auch Kanban Boards und Zeiterfassung, die es Freiberuflern ermöglicht, die Nachverfolgung der Zeit für jeden Client leicht zu verfolgen.

Im Vergleich zu Wrike und anderen Konkurrenten auf dieser Liste, ist Paymo nicht geeignet für funktionsübergreifende agile Teams die regelmäßig komplexe Projekte bearbeiten.

Paymo Profis

Benutzerdefinierte Workflows mit Kanban Boards

Mehrere Mitarbeiter für dieselbe Aufgabe

Vorlagen für Aufgaben

Paymo Nachteile

Gantt Diagramme sind ein kostenpflichtiges Premium Feature

Begrenzter kostenloser Plan

Paymo Preise

Free: Ansichten von Aufgaben, native Zeiterfassung, Projekte

Starter ($9,90/Benutzer pro Monat): unbegrenzte Clients, unbegrenzte Rechnungen und Integrationen

Small Office ($15.90/Benutzer pro Monat): unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Zeiteinträge und wiederholende Aufgaben

Business ($23,90/Benutzer pro Monat): Gantt-Diagramme, Support mit Priorität und Online-Fernunterstützung

Paymo Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

15. Planview Clarizen - Beste Lösung für Projektmanagement auf Unternehmensebene

über Planview Clarizen Der letzte auf dieser Liste ist Planview Clarizen. Es ist eine weitere großartige Projektmanagement-Anwendung, die Projekt-Portfolios, Aufgaben-Management und Zusammenarbeit bietet.

Es hat auch die Fähigkeit zu arbeitsabläufe zu automatisieren , Geschäftsprozesse und Warnmeldungen zu automatisieren, spart viel Zeit.

Das einzige Problem ist, dass es sich um ein Tool auf Unternehmensebene handelt.

Das ist eine gute Nachricht für große Teams, die das nötige Budget dafür haben.

Aber was die kleinen Teams betrifft, müssen Sie sich für das Projektmanagement anderweitig umsehen. 👀 Der Planview Clarizen Preisplan (den sie nicht auf ihrer Website freigeben) könnte für Sie zu teuer sein.

Planview Clarizen Vorteile

SAP-Integration für die Rechnungsstellung

Ressourcen-Management

Budgetierung der Projektkosten

Soziale Zusammenarbeit

Kanban Board

Bot für Slack

Timesheets

Planview Clarizen Nachteile

Eingeschränkte mobile Funktionen

Schwierige Nutzung auf mehreren Geräten

Preise für Planview Clarizen

Enterprise-Plan (Preis auf Anfrage): soziale Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Anpassungen und Analysefunktionen

Unlimited-Plan (Preis auf Anfrage): unbegrenzte Projekte, Programme und Speicher

Planview Clarizen Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (160+ Bewertungen)

Siehe wie ClickUp im Vergleich zu Clarizen als Wrike-Alternative Importieren Sie Ihre Clarizen-Daten noch heute in ClickUp !

Sind Sie noch unsicher, welche Wrike-Alternative Sie wählen sollen?

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Wahl der richtigen Wrike-Alternative achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Eine gute Wrike-Alternative sollte mit Blick auf die Benutzer entwickelt werden und von Anfang an einfach zu bedienen sein. Suchen Sie nach Plattformen, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Einstieg und die schnelle und einfache Anpassung von Benutzerprofilen bieten. Darüber hinaus tragen Features wie Drag-and-Drop-Menüs, Vorlagen für Aufgaben und intuitive Tools für das Projektmanagement dazu bei, einen reibungslosen Übergang von Wrike zu gewährleisten. Kollaborationstools: Starke Kollaborationstools sind für jede Wrike-Alternative, die Sie wählen, unerlässlich. Achten Sie auf Plattformen, die Echtzeit-Nachrichten zwischen Mitgliedern des Teams, Projektkommentare, das Freigeben von Dateien und andere kollaborative Features anbieten, damit Teams unabhängig von ihrem Speicherort oder den Geräten, auf die sie Zugriff haben, zusammenarbeiten können. Integrationen: Die meisten rationalisierten Workflows erfordern eine Vielzahl von Anwendungen und Diensten, damit alles rechtzeitig erledigt werden kann. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, dass potenzielle Wrike-Alternativen einen Bereich von Integrationen mit beliebten Drittanbieteranwendungen wie Slack, Gmail und Dropbox anbieten. Dies wird Teams dabei helfen, Projektmanagement-Prozesse noch weiter zu rationalisieren, indem manuelle Aufgaben eliminiert werdendateneingabe und sicherstellen, dass alle relevanten Daten aus externen Quellen auf einen Blick an einem Ort verfügbar sind. Features für Berichte und Analysen: Analyse- und Berichterstellungsfunktionen sind unerlässlich, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Aufgaben und Projekte innerhalb des Workflows Ihrer Organisation zu treffen. Halten Sie Ausschau nach Plattformen, die Einblicke in die Produktivität von Teams sowie in Leistungsmetriken in Bezug auf bestimmte Aufgaben oder Projekte bieten, damit Sie Bereiche identifizieren können, die verbessert werden müssen, um die Gesamteffizienz bei der Verwendung von Wrike-Alternativen zu steigern.

für mehr Informationen besuchen Sie unseren Umfassende Überprüfung von Wrike !**_

Finden Sie den besten Wrike-Konkurrenten für Ihr Team

Wenn Sie sich auf die Suche nach einer Wrike-Alternative begeben haben, werden Sie bald eines feststellen:

There. Sind. So. Viele. Möglichkeiten.

Aber während Sie sich umsehen, sollten Sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren, mehr auf eine produktive Art und Weise zu erledigen, die Ihr ganzes Team gerne nutzt.

Je einfacher die Projektmanagement-Software ist, desto mehr Zeit bleibt Ihnen, die Dinge tatsächlich zu erledigen. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe und das Freigeben von Dateien optimieren, Ihre Zusammenarbeit verbessern und sich in kreative Projekte stürzen können - und das alles ohne eine steile Lernkurve.

Überlegen Sie also, wie ein Projektmanagement- und produktivitätsplattform wie ClickUp kann die Art und Weise, wie Sie arbeiten und zusammenarbeiten, wirklich verändern.

Also clickUp heute kostenlos erhalten um der ultimativen Projektmanagement-Lösung Hallo zu sagen und Wrike Lebewohl zu sagen. 👋