die 20 besten Trello-Alternativen und Konkurrenten für Projektmanagement 2024

Trello ist seit seiner Einführung im Jahr 2011 eines der besten kostenlosen und benutzerfreundlichen Kanban-Tools. Mehr als ein Jahrzehnt später ist Trello nach wie vor eine großartige Option für Kanban-Software .

Aber macht das die Software zur perfekten projektmanagementsoftware lösung für Teams jeder Größe?

Nicht so schnell.

Mit seiner begrenzten Funktionalität und dem Mangel an umfassenden Berichten ist Trello nicht die ideale Lösung für Projektmanager. Obwohl Trello nach wie vor eine feste Größe in diesem Bereich ist, sind viele Teams auf der Suche nach den besten Trello-Alternativen, um ihre Produktivität zu steigern.

In diesem Artikel stellen wir die besten Trello-Alternativen vor, die derzeit verfügbar sind, und beleuchten die verschiedenen Funktionen, Vor- und Nachteile, Preise und Produktbewertungen, damit Sie die beste Option finden, die zu Ihnen passt

Los geht's!

Warum suchen Nutzer nach Trello-Alternativen?

Für Nutzer, die ein Kanban-basiertes Tool suchen, ist Trello schon seit einiger Zeit ein Favorit. Die jüngsten Änderungen an der kostenlosen Version, insbesondere in Bezug auf die Begrenzung der Anzahl der Mitwirkenden, haben jedoch einige Nutzer dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen.

Ab April 2024 setzt Trello ein Limit für die Anzahl der Mitarbeiter in den kostenlosen Arbeitsbereichen. Wenn der Arbeitsbereich 10 oder mehr Kollaborateure enthält, können die Nutzer keine weiteren Personen einladen, es sei denn, sie aktualisieren ihren Plan oder verringern die Gesamtzahl der Kollaborateure.

Ab Mai 2024 werden Arbeitsbereiche mit mehr als zehn Mitwirkenden in den Nur-Ansichts-Modus umgeschaltet, so dass die Boards nicht mehr bearbeitet werden können, es sei denn, Sie beschränken Ihre Mitwirkenden auf 10 oder weniger.

Hier sind weitere Gründe, warum Menschen über Alternativen zu Trello nachdenken:

Eingeschränkte Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten : Das einfache Design von Trello kann manchmal eine Einschränkung für komplexe Projekte darstellen.

: Das einfache Design von Trello kann manchmal eine Einschränkung für komplexe Projekte darstellen. Mangel an eingebauten Projektberichten : Die Benutzer müssen sich auf Power-Ups verlassen, von denen viele zusätzliche Kosten verursachen, um die Berichtsfunktionen des Tools zu erweitern.

: Die Benutzer müssen sich auf Power-Ups verlassen, von denen viele zusätzliche Kosten verursachen, um die Berichtsfunktionen des Tools zu erweitern. Übermäßige Abhängigkeit von Integrationen Dritter : Trello bietet zwar zahlreiche Power-Ups zur Erweiterung seiner Funktionen an, doch kann dies auch ein Nachteil für einige Nutzer sein, die es vorziehen, wesentliche Funktionen integriert zu haben.

: Trello bietet zwar zahlreiche Power-Ups zur Erweiterung seiner Funktionen an, doch kann dies auch ein Nachteil für einige Nutzer sein, die es vorziehen, wesentliche Funktionen integriert zu haben. Ineffizient für größere Teams : Nach den jüngsten Änderungen ist die kostenlose Version von Trello aufgrund der Begrenzung der Anzahl der Mitwirkenden möglicherweise nicht die beste Wahl für größere Teams.

: Nach den jüngsten Änderungen ist die kostenlose Version von Trello aufgrund der Begrenzung der Anzahl der Mitwirkenden möglicherweise nicht die beste Wahl für größere Teams. Schwaches fortgeschrittenes Aufgabenmanagement: Es fehlen fortgeschrittene Funktionen wie Zeiterfassung, Aufgabenpriorisierung und detaillierte Statusaktualisierungen, die manche Benutzer benötigen.

Es fehlen fortgeschrittene Funktionen wie Zeiterfassung, Aufgabenpriorisierung und detaillierte Statusaktualisierungen, die manche Benutzer benötigen. Begrenzter Speicherplatz in der kostenlosen Version: Die kostenlose Version bietet nur bis zu 10 MB pro Dateianhang, was für Teams, die mit größeren Dateien arbeiten, ziemlich einschränkend sein kann.

Die 20 besten Trello-Alternativen, die Sie kennen müssen

Die Wahl der besten Projektmanagement-Software ist keine leichte Aufgabe. Wenn Sie nicht nur nach kostenlosen Optionen suchen (von denen es hier viele gibt!), ist es eine Investition für Ihr Team.

Schauen Sie sich unsere Liste der 20 besten Trello-Alternativen an, um sicherzustellen, dass das Tool über alle Funktionen verfügt, die Sie benötigen, um Projekte effektiv zu verwalten und die Produktivität zu steigern:

ClickUp bietet mehr als 15 anpassbare Ansichten, um die Bedürfnisse aller zu erfüllen, mit denen Sie arbeiten

Natürlich steht ClickUp an der Spitze unserer Liste, aber nicht ohne die zahlreichen guten Gründe und kundengeschichten die erklären, warum sie von Trello gewechselt haben. ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele, Whiteboards und vieles mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten

ClickUp ist einzigartig, weil es mehr als 15 anpassbare Ansichten bietet, von denen mindestens 10 im kostenlosen Forever-Plan enthalten sind! Und wenn Sie sich nicht von der einfachen, leicht zu bedienenden Board-Ansicht von Trello lösen können, haben Sie Glück.

In der ClickUp Board-Ansicht können Sie fast alles per Drag & Drop verschieben, damit Projekte so schnell wie Sie vorankommen. Gehen Sie noch einen Schritt weiter, indem Sie Aufgaben anpassen oder nach Feldern gruppieren, die für Sie und Ihr Team am sinnvollsten sind.

Gruppieren Sie Aufgaben auf Ihrer Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in der Board-Ansicht von ClickUp

Sie wollen noch mehr? Die ClickUp Listenansicht ist perfekt für alle, die ihre Projekte und Aufgaben in einer GTD-ähnlichen To-Do-Liste sehen wollen.

Sie können alle Ihre Aufgabenlisten einfach einsehen und abhaken, sobald Sie fertig sind! Und denken Sie daran: keine Listenansichten in Trello! 😔

Ansicht von Projekten und Aufgaben in der Listenansicht von ClickUp

Trello bietet einfach keine große Auswahl an Projektübersichten, was für Projektmanager eine Herausforderung darstellt, wenn sie versuchen arbeitsbelastung des Teams zu verwalten . Die Box-Ansicht von ClickUp gibt den Projektmanagern jedoch einen Überblick über die Vorgänge in ihrer Organisation auf höchster Ebene.

Die Aufgaben werden nach Zuweiser sortiert, so dass Sie schnell den Überblick über die Aufgaben Ihres Teams behalten und dessen Arbeitsbelastung verwalten können. Sie ermöglicht es Teams, über den Tellerrand zu schauen, um kapazitätsplanung .

Ein Überblick über Aufgaben und Arbeitsbelastung in der Box-Ansicht von ClickUp

Hierarchie und Organisation in ClickUp

Die Benutzeroberfläche von Trello ist zwar sauber und übersichtlich, kann aber auch unübersichtlich werden. Überlegen Sie, wie viele Trello-Karten Sie auf Ihrem Kanban-Board haben können, bis Sie sagen: Es ist zu viel!

Leider gibt es keine Möglichkeit, Projekte aufzuschlüsseln und jeder Aufgabe und Unteraufgabe den Platz zu geben, der ihr gebührt. Aber ClickUp hat eine organisierte und einfache Hierarchie für die Verwaltung von Projekten mit der Struktur: Arbeitsbereich > Raum > Ordner > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben.

Robuste Hierarchiestruktur in ClickUp

Trello wird schnell unübersichtlich, sobald Sie neue Teammitglieder zu einem Projekt hinzufügen. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Team nicht auf Ihre Kommentare reagiert, können Sie mit Trello nur wenig tun.

ClickUp's zugeordnete Kommentare ermöglicht es Ihnen, einem Teammitglied einen Kommentar als Aktionspunkt zuzuweisen. Sobald das Teammitglied seine Aktion abgeschlossen hat, markiert es den Kommentar als erledigt, damit Sie sich die Mühe sparen können, nachzufragen.

Zuweisung von Kommentaren innerhalb von Aufgaben in ClickUp

ClickUp Hauptmerkmale

Docs : Cloud-basiertes Kollaborationstool zur Erstellung und Speicherung detaillierter Unternehmens- undprojektbezogene Dokumente *Ziele : setzen und verfolgen Sie Ihre geschäftsmetriken * Mind Maps : Erstellen schöner visueller Gliederungen von Grund auf oder unter Verwendung vorhandener Aufgaben

: Cloud-basiertes Kollaborationstool zur Erstellung und Speicherung detaillierter Unternehmens- undprojektbezogene Dokumente *Ziele : Mind Maps : Erstellen schöner visueller Gliederungen von Grund auf oder unter Verwendung vorhandener Aufgaben Sprint-Widgets : hinzufügen burndown-Diagramme , Burnup-Charts und kumulative Flussdiagramme zu Ihren Dashboards

: hinzufügen burndown-Diagramme , Burnup-Charts und kumulative Flussdiagramme zu Ihren Dashboards Work in Progress Limits: Verwenden Sie diese ClickApp auf Ihren Kanban-Boards, um zu verhindern, dass Ihr Team ausbrennt

Verwenden Sie diese ClickApp auf Ihren Kanban-Boards, um zu verhindern, dass Ihr Team ausbrennt Prioritäten: Organisieren Sie Aufgaben in dringende, hohe, normale oder niedrige Priorität, damit die Teammitglieder wissen, wo sie anfangen sollen

Organisieren Sie Aufgaben in dringende, hohe, normale oder niedrige Priorität, damit die Teammitglieder wissen, wo sie anfangen sollen Benutzerdefinierte Zugriffsrechte: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen, um Kunden und Freiberuflern den Zugang zu Ihren Projekträumen zu ermöglichenMobile Apps für iOS und Android wenn Sie bereit sind.

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Asana

Asana's Kanban-ähnliche Board-Ansicht Asana ist ein beliebter Konkurrent von Trello. In der Tat, wir haben asana und Trello verglichen in einem früheren Leitfaden Seite an Seite verglichen. Asana ist ein einfaches Projekt planungswerkzeug mit zahlreichen Integrationen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient zu verwalten.

Wenn Sie Trello und Asana vergleichen, werden Sie feststellen, dass Asana Ihnen mehr Funktionen mit der gleichen übersichtlichen Oberfläche bietet.

Einer der Nachteile dieses Tools ist, dass es keine integrierte Mindmap-Ansicht bietet.

vergleich zwischen Asana und ClickUp um zu sehen, welches Tool für Ihr Team am besten geeignet ist!

um zu sehen, welches Tool für Ihr Team am besten geeignet ist!

Asana Hauptmerkmale

Ansicht Ihrer Aufgaben in einer Liste, Kanban-Tafel oder Zeitleiste

50+ Projektvorlagen für den Einstieg

Gantt-Diagramme mit Zeitleisten

Erstellen Sie in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Regeln, um gängige Aufgaben zu automatisieren und Fehler zu reduzieren

Asana-Profis

Integriert mit leistungsstarker Zusammenarbeittools wie Basecamp undMicrosoft Teams* Vermeiden Sie das Ausbrennen mit dem Workload-Management-System

Verwalten Sie Ihren Zielfortschritt mit Asana's zielverfolgungssystem Asana Nachteile

Keine native Zeiterfassungsfunktion

Mehrere Beauftragte können nicht hinzugefügt werden

Keine benutzerdefinierten Felder oder Formularansicht in der kostenlosen Testversion

Preise für Asana

Asana bietet vier Preispläne an:

Basistarif : Kostenlos

: Kostenlos Premium-Plan : $12 pro Monat und Mitglied

: $12 pro Monat und Mitglied Business-Tarif : $24,99 pro Monat und Mitglied

: $24,99 pro Monat und Mitglied Unternehmensplan: Kontakt für Details

Asana-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (7,000+ Bewertungen)

4.3/5 (7,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,000+ Bewertungen)

3. ProofHub

Proofhub's Startseite Dashboard-Ansicht

ProofHub ist eine weitere großartige Trello-Alternative. Mit vielen hilfreichen Funktionen werden Projektmanager keine Schwierigkeiten haben, ihre Projekte effektiv zu verwalten.

Allerdings fehlt es der App an Funktionen für komplexes Projektmanagement. Proofhub verfügt zum Beispiel nicht über verschiedene Automatisierungen oder langfristige projektplanung fähigkeiten.

Wenn Sie also ein kleines Team mit Expansionsplänen sind, ist dies projektmanagement-Tool kann wahrscheinlich nicht mit Ihnen mitwachsen. Werden Sie dieses Werkzeug also langfristig einsetzen?

Schauen wir mal:

ProofHub Hauptmerkmale

Detaillierte Projektberichte

Leistungsstarke mobile Apps für iOS und Android

Integrierter Notizblock

Verwaltung von Abhängigkeiten

ProofHub Vorteile

Jede Menge Anpassungsmöglichkeiten

Gute Sicherheitsfunktionen wie benutzerdefinierte Zugriffsrechte

Unterstützung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

ProofHub Nachteile

Kein kostenloser Testplan

Keine benutzerdefinierten Rollen oder Workflows im Basispaket

Begrenzte Integrationen mit gängigen Tools wie Evernote, Calendly und Slack

ProofHub Preise

Proofhub bietet zwei Preisoptionen an:

Essential : ($45/Monat):

: ($45/Monat): Ultimale Kontrolle:($89/Monat)

ProofHub-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4. Arbeitsbereich

Abonnenten innerhalb einer Arbeitsbereich projekt

Workzone ist eine Trello-Alternative mit einfachen Projektmanagement-Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Wie Zenkit ist es auch eine der besten echtzeit-Zusammenarbeit tools und sorgen dafür, dass Ihr Team effizient zusammenarbeitet.

Leider ist dies eine No-Go-Zone für Startups und kleine Unternehmen, da die App keinen kostenlosen Testplan anbietet.

Workzone Hauptmerkmale

Hinzufügen von Kommentaren zu Aufgaben, um sicherzustellen, dass keine Änderungen übersehen werden

Workload-Berichte, die Sie unterstützenteamkapazitäten und Ressourcen zu verwalten* Leistungsstarke E-Mail-Benachrichtigungen

Visualisierung von Projektplänen mit Gantt-Diagrammen

Workzone-Profis

To-Do-Listen helfen Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben zu organisieren und Projekte zu verwalten

Native Zeiterfassung für die Verwaltung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit

Speichern Sie jedes Projekt als Vorlage und verwenden Sie sie wieder, um Aufgaben zu beschleunigen

Workzone Nachteile

Kommentare können nicht zugewiesen werden

Begrenzte Projektansichten (keine Box- oder Mindmap-Ansicht)

Steile Lernkurve

Preise für Workzone

Workzone bietet zwei Preispläne an:

Team-Konto : $24 pro Monat und Benutzer

: $24 pro Monat und Benutzer Professional Account: $34 pro Monat und Nutzer

Workzone Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (45+ Bewertungen)

4.3/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Podio

Das Haupt-Dashboard auf Podio Podio ist eine einfache Alternative zu Trello, die Ihnen zahlreiche leistungsstarke Add-ons zur Verfügung stellt, um Ihre Projekte mit Leichtigkeit zu verwalten. Mit seiner leistungsstarken API können Sie wie bei jedem anderen Open-Source-Tool Ihre eigenen Integrationen hinzufügen.

Leider bietet diese Projektmanagementsoftware nur grundlegende Funktionen wie Berichte, Dashboards und erweiterte Funktionen workflow-Automatisierung in seinem Premium-Plan.

Sie müssen also unbedingt den Premium-Plan erwerben.

Podio Hauptmerkmale

Add-ons wie Dateifreigabe und Messaging-Apps

Integrierter Kalender

Integrierter Chat-Messenger

Leistungsstarke Meeting-Planung

Podio Vorteile

Die Software verfügt über Echtzeit-Berichtsfunktionen

Speichern, Zugreifen und Freigeben von Inhalten mit Google Drive und Dropbox-Integrationen * Erstellen Sie neue Aufgaben, hängen Sie Dateien an und lassen Sie sich in Sekundenschnelle von Ihrem Telefon aus erinnern

Podio Nachteile

Keine integrierten Gantt-Diagramme (nur über eine Erweiterung verfügbar)

Der eingeschränkte kostenlose Plan bietet keine automatisierten Arbeitsabläufe, Kontaktsynchronisierung und Benutzerverwaltungsfunktionen

Kommentare können nicht als Aufgaben zugewiesen werden

Podio-Preise

Podio bietet vier Preispläne an:

Kostenlos

Basistarif : $9 pro Monat und Benutzer

: $9 pro Monat und Benutzer Plus Plan : $14 pro Monat und Nutzer

: $14 pro Monat und Nutzer Premium-Tarif: $24 pro Monat und Benutzer

Podio-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

4.1/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

6. Wrike

Beispiel für die Wrike Home Ansicht Wrike ist eine weitere gute Option, wenn Sie sich nach Alternativen zu Trello umsehen. Wie Jira verfügt es über leistungsstarke Funktionen auf Unternehmensebene, mit denen Sie alle Ihre Aufgaben verwalten können.

Aufgrund seiner leistungsstarken Basisvariante ist es auch eine der besten kostenlosen Trello-Alternativen. Leider ist die App trotz des robusten Basisplans vor allem für Anfänger schwierig zu navigieren.

erfahren Sie mehr über die Verwendung von Trello_ *Wrike für die Projektverwaltung* _.**_

Die wichtigsten Merkmale von Wrike

Kann mit Apps wie Zapier integriert werden,Githubund Gmail

Detaillierte Berichte für Echtzeit-Updates

Projekt-Newsfeed für Team-Updates

Aufgabenprioritäten, damit Teams Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigen

Wrike Vorteile

Integrieren Sie die App mit über 400 verschiedenenSaaS-Anwendungen mit dem Wrike Integrate Add-on

Verfolgen Sie die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit mit dem eingebauten Time Tracker

Das Management-Tool kann mit Ihrem Team skalieren

Wrike Nachteile

Keine eigenständige Funktion zur Erstellung von Notizen

Der kostenlose Plan bietet nur grundlegende Integrationen wie Google Drive und MSFT Office 365

Keine richtige Chat-Integration für schnelle Kommunikation

Wrike Preise

Wrike bietet drei Pläne an:

Kostenlos

Professionelle Variante : $9,80 pro Monat und Nutzer

: $9,80 pro Monat und Nutzer Business-Variante: $24,80 pro Monat und Nutzer

Wrike-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

7. MeisterTask

MeisterTask Board-Ansicht

Eine der kostenlosen Trello-Alternativen mit leistungsstarken Kanban-Boards ist MeisterTask. Jedes Board hat eine anpassbare Drag-and-Drop-Oberfläche, die es zu einem großartigen agiles Projektmanagement werkzeug.

Sie können eine Aufgabe nur einem Benutzer zuweisen, da die Plattform der Meinung ist, dass mehrere Zuweiser die Dinge kompliziert machen könnten und Teams die Aufgabe nicht erledigen würden. aber was ist, wenn die Aufgabe alle Hände an Deck erfordert?

Das ist nicht möglich. 🤷‍♂️

MeisterTask Hauptmerkmale

Jede Tafel hat einen Aktivitätenstrom für die Zusammenarbeit im Team

Anpassbare Projekttafeln mit Echtzeit-Updates

Eingebauter Notizblock zum Notieren von Ideen und wichtigen Notizen

Markieren von Teamkollegen in Kommentaren, um alle auf dem Laufenden zu halten

MeisterTask-Profis

Einfach zu bedienende und übersichtliche Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche

Verwenden Sie eine Vorlage für wiederkehrende Aufgaben, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Tonnenweise Integrationen mit apps wie Slack , Microsoft Teams, Outlook und mehr

MeisterTask Nachteile

Die mobile App ist nicht so leistungsfähig wie die Desktop-App (verzögerte Benachrichtigungen)

Der kostenlose Plan ist begrenzt, und Sie erhalten nicht alle Integrationen oder wiederkehrende Aufgaben

Keine spezielle Funktion für Aufgabenprioritäten, daher müssen Sie Prioritäten mit Tags setzen

MeisterTask Preise

MeisterTask bietet drei Preisoptionen an:

Kostenloser Plan

Pro-Tarif : $4,19 pro Monat und Benutzer

: $4,19 pro Monat und Benutzer Geschäftsplan: $10.39 pro Monat pro Benutzer

MeisterTask-Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

8. Airtable

Beispiel für die Airtable Kanban-Tafel Ansicht Airtable ist eine Datenbank und tabellenkalkulations-Software . Die App zielt darauf ab, eine benutzerfreundlichere Version von Google Sheets und MS Excel zu sein. Leider müssen Sie, wenn Sie wichtige Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Zeiterfassung und Gantt-Diagramme wünschen, ein Upgrade auf den Pro-Tarif ($20/Monat) vornehmen.

Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an *Monday vs Airtable* .

Wird dieses Aufgabenmanagement-Tool noch auf dem Tisch liegen, wenn wir erst einmal herausgefunden haben, was es kann?

Lasst es uns herausfinden:

Airtable Hauptmerkmale

Mehrere Projektansichten wie Kalenderansicht, Gitteransicht, Formularansicht, Galerieansicht und mehr

Zusammenarbeit an gemeinsamen Daten mit anderen Airtable-Teams

Erstellen Sie Ihre eigenen Projektfortschrittsberichte mit einer no-code Schnittstelle

Erstellen Sie Ihre eigenen Automatisierungen, um Projektprozesse zu beschleunigen

Airtable-Profis

Planen Sie Aufgaben in der Gantt-Diagramm-Ansicht

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit einer einfachen Drag-and-Drop-Kanban-Tafel

Lässt sich mit gängigen Tools wie GSuite, Slack, Facebook und Twitter integrieren

Airtable Nachteile

Steile Lernkurve aufgrund der vielen Funktionen und des schwierigen Einführungsprozesses

Nicht so intuitiv wie MS Excel oder Google Sheets

Die mobilen Anwendungen sind nicht so leistungsfähig und haben nicht die gleichen Funktionen wie die Vollversion

Airtable-Preise

Airtable bietet vier Preispläne an:

Kostenlos

Plus: $10 pro Monat und Platz

$10 pro Monat und Platz Pro : $20 pro Monat und Platz

: $20 pro Monat und Platz Unternehmen: Kontakt für Details

Airtable-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

9. Basecamp

Verschiedene Ansichten verfügbar in BasecampBasecamp ist eine Trello-Alternative für die webbasierte Projektentwicklung. Es ist ein All-in-One-Toolkit für Zusammenarbeit und Fernarbeit das Teams bei der Organisation von Projekten unterstützt.

Basecamp verfügt über Projektmanagementfunktionen, die die Zusammenarbeit verbessern und Teams auf dem Laufenden halten, ohne dass sie an Meetings teilnehmen müssen.

Basecamp key features

Nachrichtenbretter, um Teamunterhaltungen auf einer einzigen Seite zusammenzufassen

To-Do-Listen mit allen Aufgaben, die das Team zu erledigen hat

Planen von Projekten und Zuweisen von Daten und Zeiten für jedes Projekt

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Speicherung von Dateien, einschließlich Bildern und Tabellenkalkulationen

Gruppenchat in Echtzeit, um Fragen zu stellen und schnelle Antworten zu erhalten

Automatische Check-Ins anstelle von Statusbesprechungen

Hill-Charts-Funktion zeigt den Projektfortschritt an

Über Pings können Sie direkt mit Ihren Kollegen chatten

E-Mail-Weiterleitung in Basecamp

Leistungsstarke Suche nach Bildern, Dateien und Ping Stories

Basecamp pros

Organisierte Arbeit nach Ihren Vorstellungen

Unterteilen Sie Ihre Arbeit in separate Projekte, um eine einfache Verwaltung zu ermöglichen

Jedes Projekt enthält relevante Tools, die von den Teams benötigt werden

Erhöhte Effizienz, da die App eine einfache Zuweisung von Aufgaben ermöglicht

Einfaches Onboarding von Teams, wodurch Probleme beim Onboarding vermieden werden

Zentralisierte Benachrichtigungen minimieren Unterbrechungen

Mehr freie Zeit, um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, was die Produktivität und Effizienz erhöht

Basecamp cons

Beim Erstellen von Untergruppen können keine Aufgaben mit Attributen hinzugefügt werden

Es gibt kein detailliertes Dashboard zur Verwaltung mehrerer Projekte

Keine Abhängigkeitsverfolgung und langsame Ladezeiten

Basecamp pricing

Es gibt nur zwei Pläne zur Auswahl:

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Business: $99 pro Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Basecamp cKundenbewertungen

G2: 4.7/5 (5,019 Bewertungen)

4.7/5 (5,019 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (13.584 Bewertungen)

10. Jira

Jiras Board-Ansicht

Eine weitere Trello-Alternative ist Jira das ebenfalls zur Muttergesellschaft Atlassian gehört. Jira ist ein bewährtes und wertvolles Tool für agile Entwicklungsteams und Produktentwickler, das bei der Aufgabenverwaltung viel weiter geht als Trello.

Dieses cloud- und abonnementbasierte Tool hilft Teams, sich effektiv zu koordinieren und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Vergleich Jira vs. Trello !

Jira key Funktionen

Scrum Boards zur Vereinfachung komplexer Aufgaben

Workflow-Erweiterungen

Test-Verwaltung

Großartige Produktintegrationen

Benachrichtigung in Echtzeit

Issue-Vorlagen

Zeiterfassung mit Farbanzeige

Kommunikation und Teamplanung

Berichte und Einblicke

Vorlagen zur Projektverfolgung

Jira pros

Hochgradig skalierbar und leicht anpassbar, wenn Sie wachsen

Bietet Projektflexibilität

Anpassbare Workflows erhöhen die Effizienz

Hervorragend geeignet für das Problemmanagement

Jira cons

Die Software kann teuer sein

Begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit

Nicht sehr benutzerfreundlich und schwer einzurichten

Langsam mit langen Ladezeiten für Abfragen

Jira pricing

Dieses Tool hat drei Preispläne:

Gratisplan

Standard Plan : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Premium Plan: $14 pro Monat und Benutzer

Jira cKundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,743 Bewertungen)

4.2/5 (4,743 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (12,096 Bewertungen)

11. Monday.com

Beispiel für Der Montag Kanban-Ansicht Montag ist eine der besten Trello-Alternativen, die es den Nutzern ermöglicht, Tools zur Verwaltung ihrer Aufgaben in Echtzeit zu erstellen. Es bietet eine vereinfachte Möglichkeit für Teams, ihre Projekte zu verwalten und eine transparentere und kollaborative Arbeit kultur.

Wenn Teams transparent sind, werden sie oft motiviert, was die vertrauen der Mitarbeiter , Engagement und langfristigen Erfolg. Das macht den Montag zu einem wertvollen Projektmanagement-Instrument.

Schlüsselmerkmale von Monday

Projekt-Zeiterfassung

Zuweisung von Teamarbeit

Dashboards mit wertvollen Einblicken

Integration externer Tools zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Aufgaben planen und verfolgen

Ressourcenmanagement zur Maximierung der Ressourcen

Unterstützte Aufgabenplanungsfunktionen

Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

Unterstütztes Dokumentenmanagement

Budget- und Ausgabenverfolgung und -verwaltung

Montag pros

Hochgradig anpassbar und kontrollierbar

Intuitiv und einfach zu bedienen, besonders für Erstnutzer

Teams kommunizieren nahtlos

Montag cons

Keine Schaltfläche zum Herunterladen oder Exportieren

Die Integration mit dem Ladeninventar kann verwirrend sein

Es kann nicht einfach sein, einige Dateien aus Google Drive anzuzeigen

Montag pricing

Monday bietet vier Preispläne an:

Kostenloser Plan

Basistarif : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Standard : $10 pro Monat pro Benutzer

: $10 pro Monat pro Benutzer Pro Plan: $16 pro Monat und Benutzer

Montag cKundenbewertungen

G2: 4.7/5 (5,443 Bewertungen)

4.7/5 (5,443 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,539 Bewertungen)

12. Microsoft Project

Microsoft Projekt Zeitleisten-Ansicht

Wenn Sie ein Tool suchen, mit dem Teams bei der Verwaltung von Projekten den Überblick behalten können, Microsoft Projekt könnte das Richtige für Sie sein. Es ist ein hervorragendes Werkzeug mit eingebauten flexiblen Funktionen für jeden Projekttyp.

Microsoft Project ist ein zuverlässiges Werkzeug mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Teams ermöglicht, zwischen Tafeln und Rastern zu wechseln und den Projektfortschritt zu verfolgen.

Microsoft Project key Funktionen

Projektplanung und -prognose

Berichtsfunktionen

Effektive Datenpräsentation

Kollaboration und Teamarbeit

Zeitleisten-Ansicht

Budgetverwaltung und -analyse

Portfolio-Verwaltung

Verwaltung der Nachfrage

Microsoft Project pros

Das Tool macht Projektmanagement zu einer nahtlosen Erfahrung

Unterstützt Teams bei der termingerechten Durchführung von Projekten

Verringert die Projektlast und ermöglicht es dem Team, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren

Das Tool funktioniert reibungslos mit Microsoft Teams, Power BI und Skype

Qualitativer und zeitnaher Kundensupport

Hochgradig skalierbar, um die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen

Bietet Projektflexibilität für Finanzmanagement und Roadmapping

Microsoft Project cons

Erfordert Schulungen und kann für neue Benutzer überwältigend sein

Es kann teuer sein, besonders für kleine Unternehmen

Microsoft Project Preisgestaltung

Microsoft bietet vier verschiedene kostenpflichtige Microsoft 365-Tarife an:

Personal : $6,99 pro Monat und Benutzer

: $6,99 pro Monat und Benutzer Familie : $9,99 pro Monat und Benutzer

: $9,99 pro Monat und Benutzer Business Basic : $6 pro Monat und Benutzer

: $6 pro Monat und Benutzer Business Standard: $12,50 pro Monat und Benutzer

Microsoft Project cKundenbewertungen

G2: 4.0/5 (1,581 Bewertungen)

4.0/5 (1,581 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,364 Bewertungen)

13. Microsoft Planner

Microsoft Planer Board-Ansicht

Eine weitere Trello-Alternative ist Microsoft Planner, das in der Office 365-Suite enthalten ist. Dieses Tool hilft Teams bei der Erfassung von Projektelementen und der Erstellung von Projektplänen, um sie vom Anfang bis zum Ende des Projekts zu begleiten.

Seine Oberfläche verwendet Aufgabenkarten in einer Kanban-Board-Ansicht, ähnlich wie Trello. Die Software hilft Teams, bei der Bearbeitung von Aufgaben organisiert und kollaborativ zu bleiben.

Microsoft Planner key features

Die kollaborative Aufgabenverwaltung ermöglicht es Teammitgliedern, Kommentare abzugeben und Dateien anzuhängen

Planen Sie eine Überprüfung, damit die Benutzer die Projektaufgaben in einem Kalender sehen können

Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder auf einmal

Importieren Sie den Microsoft Planner in Outlook für eine einfachezeitmanagement und Terminplanung

Filtern Sie Gruppen und Aufgaben nach dem Abgabetermin, um den Projektfortschritt zu sehen

E-Mail-Benachrichtigungen, um die Benutzer über die Aufgaben und Projekttermine auf dem Laufenden zu halten

Microsoft Planner pros

Eine einfache Benutzeroberfläche für den Einstieg

Einfaches Team Onboarding

Teams haben Zugriff auf alle notwendigen Projektinformationen

Sehen Sie alle Teamaufgaben und verwalten Sie Projekte und bleiben Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden

Nahtlose Erstellung von Projektberichten

Microsoft Planner cons

Teams können keine wiederkehrenden Aufgaben festlegen

Es ist nicht möglich, Meilensteine zu setzen

Es gibt keine Risikomanagement-Funktion

Keine In-App-Benachrichtigungen

Microsoft Planner pricing

Der Preis ist derselbe wie bei der Projektfunktion (siehe oben).

Microsoft Planner cKundenbewertungen

G2: 4.2/5 (134 Bewertungen)

4.2/5 (134 Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (85 Bewertungen)

14. KanbanFlow

KanbanFlow's Board-Ansicht

KanbanFlow ist ein cloudbasiertes Projektmanagement-Tool, das den Benutzern einen hervorragenden Überblick über ihre Aufgaben bietet. Der Projektleiter kann sehen, was jedes Teammitglied tut, einschließlich der abgeschlossenen Aufgaben und der anstehenden Arbeiten.

Dies fördert die Kommunikation zwischen den Teams und hilft Ihnen, die Produktivität zu steigern.

KanbanFlow key Funktionen

Anhängen von Dateien und Dokumenten

Filter und Suche

Mobile Unterstützung

Verfolgung und Hinzufügen von Teilaufgaben

Zusammenarbeit

Tafeln kopieren

Datenimport und -export

Nahtlose Integrationen

Zeiterfassung

Swimlanes

KanbanFlow pros

Einfaches Filtern und Suchen von Informationen

Nahtloses Hinzufügen von Aufgaben aus E-Mails und Copyboards

Schnelle, einfach zu bedienende und intuitive Schnittstelle

Kopieren der Tafel mit oder ohne Aufgaben

Nutzung von Filtern und Gruppierungen zur Anpassung von Berichten

KanbanFlow cons

Wird nur in der Cloud gespeichert oder funktioniert dort

Teams können keine anderen Farben zum Anpassen von Aufgaben verwenden

Eingeschränkte Möglichkeit der Integration mit anderer Software bei Verwendung der kostenlosen Version

KanbanFlow pricing

KanbanFlow bietet zwei Preispläne an:

Kostenlos

Premium: $5 pro Monat und Benutzer

KanbanFlow cKundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (24 Bewertungen)

: 4.1/5 (24 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (58 Bewertungen)

15. Sortd

Sortiert gemeinsamer Posteingang im Kanban-Stil Ansicht

Wenn Sie ein Tool suchen, das Ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis bietet, sollten Sie Sortd in Betracht ziehen. Es ist ein All-in-One-Tool, das sich für den Helpdesk, Gmail-Teams und den Task Manager eignet.

Benutzer können E-Mails per Drag-and-Drop in die Vertriebs-Pipeline ziehen und die E-Mails in eine organisierte Liste umwandeln, was zu einer höheren Produktivität und Effizienz führt.

Sortd key Funktionen

Nahtlose Integration mit Google Mail

Teams verwalten E-Mails, Aufgaben und Geschäfte zentral

Synchronisierung von Verkaufsabschlüssen mit der E-Mail des Benutzers

Kollaborative und erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten

Erinnerungen und E-Mail-Notizen zur Nachverfolgung

Sortd pros

Hilft Teams, E-Mails nahtlos in ein Aufgabenmanagement zu verwandeln

Effektive Funktionalität für Ihren Gmail-Posteingang

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Sortd cons

Super langsamer Kundensupport mit langsamer Reaktion auf Probleme

Die Ausführung macht die Software zu hektisch, überfüllt und langsam

Sortd Preise

Sie haben die Wahl zwischen drei Preisplänen:

Starter: Kostenlos

Kostenlos Essentials: $8 pro Monat und Nutzer

$8 pro Monat und Nutzer Business: $12 pro Monat und Nutzer

Sortd cKundenbewertungen

G2: 4.4 /5 (19 Bewertungen)

4.4 /5 (19 Bewertungen) Capterra: 4.7 /5 (17 Bewertungen)

16. Pipefy

Pipefy Ansicht der Platine

Ein weiteres Tool, das Sie in dieser Liste berücksichtigen sollten, ist Pipefy. Es optimiert Geschäftsprozesse und hilft den Teams, sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Durch intelligente Automatisierung werden sich wiederholende Aufgaben vermieden, so dass das Team immer einen Schritt voraus ist und seine Aufgaben pünktlich erledigen kann.

Dieses Tool hilft den Teams auch, ihre Arbeit an einem zentralen Ort zu kontrollieren. Dadurch werden Prozesse gestrafft, die Agilität erhöht und die Effizienz gesteigert. Jedes Teammitglied kann arbeitsabläufe automatisieren und verwalten Prozesse ohne Programmierkenntnisse.

Pipefy key features

Admin-Kontrolle

E-Mail-Benachrichtigung

Mobile App

Verfolgung von Teilaufgaben

Datenwiederherstellung

2-Faktor-Authentifizierungen

Verfolgung von Fristen und SLAs

Datenmigration

Warnungen

Kalender-Ansicht

Pipefy pros

Unterstützung beim Onboarding

Einfache Bereitstellung

Hochgradig anpassbar

Mehrere vorgefertigte Workflow-Vorlagen zur einfachen Anpassung

Vorlagen für die Projektorganisation

Behalten Sie den Überblick über alle Prozesse in jeder Phase

Pipefy cons

Kartenkommentare sind möglicherweise nicht einfach zu sehen und anzuzeigen

Keine kostenlose Demo vor dem Kauf

Keine Demo-Videos oder Bilder für Anfänger

Pipefy pricing

Die Nutzer können zwischen vier Preisoptionen wählen:

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Business : $24 pro Monat und Benutzer

: $24 pro Monat und Benutzer Unternehmen : Kontakt für weitere Details

: Kontakt für weitere Details Unbegrenzt: Kontakt für weitere Details

Pipefy cKundenbewertungen

G2: 4.6/5 (186 Bewertungen)

4.6/5 (186 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (275 Bewertungen)

17. Taiga

Beispiel für ein Taiga Ansicht der Tafel

Taiga ist ein Projektmanagement-Tool, das sich für Projektmanager, Entwickler und agile Designer eignet. Es verfügt über umfangreiche Funktionen, die die Arbeit vereinfachen und für das Team angenehm machen.

Die selbstgehostete Version von Taiga macht Projekte öffentlich, während der kostenpflichtige Plan Projekte privat macht. Es ist eine On-Premise- und webbasiertes Werkzeug das Teams im Rahmen von Scrum und Kanban unterstützt.

Taiga key features

Integration und Migration

Hochgradig anpassbar

Dashboards und Berichtsfunktionen

Fehlerverfolgung

Zeiterfassung

Aufgabenverwaltung

Kanban-Tafeln

Projektzusammenarbeit

Soziales Management

Anwendungsprogramm Schnittstelle

Scrum

Taiga pros

Einfache Benutzerschnittstelle

Hilft Ihnen bei der Organisation von Aufgaben

Ermöglicht Teams eine effektive Kommunikation

Definition, Abgleich und Priorisierung von Ergebnissen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte

Hochgradig skalierbar

Taiga cons

Die Schnittstelle ist nicht fehleranfällig

Ein wenig langsam bei Seitenfehlern

Einige meinen, die Kosten seien etwas zu hoch für das, was man bekommt

Taiga pricing

Taiga bietet drei Preispläne an:

Basic : Kostenlos

: Kostenlos Premium : $5 pro Monat und Benutzer

: $5 pro Monat und Benutzer Vor-Ort: Kontakt für Details (Taiga verwaltet die Software für Sie)

Taiga cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (72 Bewertungen)

4.4/5 (72 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (82 Bewertungen)

18. Teamarbeit

Teamwork's Board View für ein Content-Marketing-Team Teamarbeit ist das ultimative Tool für die Kundenbetreuung und die Projektmanagement-Plattform einer Agentur. Es ermöglicht Teams, alle Aufgaben an einem Ort zu sehen und hilft Teamleitern, Arbeitsbelastung, Projekte und Kunden besser zu verwalten.

Teamwork verwaltet komplexe Projekte über Dashboard- und Board-Ansichten und vereinfacht die Nachverfolgung. Die Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen von Teamwork machen es zu einem Muss für Teams, die Board-Ansichten verwalten und gleichzeitig den Überblick über die Kundenausgaben behalten wollen.

Teamwork key Funktionen

Integration mit bestehenden Tools

Verfolgung von Aktivitäten

Agile Methodologien

Budget-Verwaltung

Zugriffskontrolle und Berechtigungen

Verwaltung der Kapazitäten

Dashboard für Aktivitäten

Ad-hoc-Berichterstattung

Warnungen und Benachrichtigungen

API

Aktivitäts-Dashboard

Abrechnung und Rechnungsstellung

Teamarbeit pros

Erhöhte Rentabilität und Geschäftswachstum

Kollaboration verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams und Kunden

Sie spart Ihnen langfristig Zeit und Geld

Sie hilft Teams, effizient zu planen und produktiv zu bleiben

Teamarbeit kons

Die Benutzeroberfläche kann für Erstbenutzer eine Herausforderung sein

Die Plattform kann bei der Zuweisung von Aufgaben Zeit für die Aktualisierung von Projektfeldern benötigen

Erinnert sich nicht an zukünftige Ereignisse, die erstellt wurden

Teamwork pricing

Teamwork bietet vier Preispläne an, die am besten zu Ihrem Budget passen:

Frei für immer

Liefern : $10

: $10 Wachsen : $18

: $18 Skala: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (996 Bewertungen)

4.4/5 (996 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (720 Bewertungen)

19. Produktplan

ProduktPlan Beispiel für eine Roadmap-Ansicht

Die Software ProductPlan unterstützt den Projektmanager bei der Erstellung und gemeinsamen Nutzung von Roadmaps und ermöglicht den Wechsel zwischen Listen, Tabellenlayouts und Zeitplänen auf Knopfdruck. Projektmanager können das Tool nutzen, um Strategien innerhalb der Organisation zu teilen und unbegrenzte Roadmaps an Benutzer zu übertragen.

Es gibt zwei Pläne, und beide haben Funktionen, die die Integration mit Jira ermöglichen, um das Team synchronisiert zu halten.

Produktplan key Funktionen

Unbegrenzte Anzahl von Betrachtern

Einfache Zusammenarbeit

Anpassbare Layouts

Grundlegende Integrationen

Schnelle Erstellung und Bearbeitung visueller Roadmaps

Unbegrenzte kostenlose Viewer-Konten

Private Links

Kommentare und Erwähnungen

Rest-API-Zugang

Mehrere Exportmöglichkeiten

MS Teams-Integration

Aktivitätsmetriken

Produktplan pros

Teams erhalten einen umfassenden Einblick in die Roadmap

Teams können zukünftige Chancen nahtlos verfolgen und erfassen

Benutzer greifen auf Technologien zu, um strategische Diskussionen zu führen und Aufgaben zu priorisieren

Produktplan cons

Die Bearbeitungsfunktion kann für Erstbenutzer eine Herausforderung sein

Leisten können nicht ohne Ziehen und Ablegen zwischen Projektspuren verschoben werden

Produktplan pricing

ProductPlan bietet drei Preispläne an:

Basistarif : $39 pro Monat und Redakteur

: $39 pro Monat und Redakteur Professional Plan : $69 pro Monat und Redakteur

: $69 pro Monat und Redakteur Unternehmen: Kontakt für Details

Produktplan cKundenbewertungen

G2: 4.4/5 (141 Bewertungen)

4.4/5 (141 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (53 Bewertungen)

20. Bienenstock

Hive Status-Ansicht für ein Content-Marketing-Board

Eine weitere Cloud-gehostete projektverwaltungswerkzeug ist Hive das sich ideal für jede Teamgröße eignet. Projektmanager können Aufgaben für das Team mit Hilfe von Etiketten, Anhängen und Aufgabenfristen erstellen und organisieren. Teams können Workflow-Prozesse in einer dynamischen Arbeitsumgebung automatisieren und haben so mehr Zeit, sich auf andere produktive Aufgaben zu konzentrieren.

Hive key features

Flexible Projektansichten

Instant Messaging-Funktion

Aktionsvorlagen

Externe Benutzer einladen

Zeiterfassung

Senden und Empfangen von E-Mails über Ihr Gmail oder Outlook

Hive pros

Einfache Planung mit Kanban-Boards, Kalendern, Tabellen und Gantt-Diagrammen

Effektive Überwachung Ihres Teams bei bestimmten Projekten

Automatisierte Arbeitsabläufe steigern die Produktivität

Spart Zeit

Hive cons

Sie können Ihre Ziele nicht verfolgen

Kann kostspielig sein

Begrenzte Projektansichten

Keine Rich-Text-Bearbeitung

Hive pricing

Kunden können aus drei Preisplänen wählen:

Solo : Kostenlos

: Kostenlos Teams : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für Details

Hive Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (371 Bewertungen)

4.6/5 (371 Bewertungen) Capterra:4.5/5 (160 Bewertungen)

Warum sollten Sie nach einer Trello Alternative suchen?

Wenn Sie auf der Suche nach Trello-Alternativen sind, wissen Sie wahrscheinlich schon, warum Sie eine brauchen. Schließlich braucht jeder hin und wieder ein neues Kartenspiel.

Trello fällt zurück andere Projektmanagement-Tools wie mit seiner allzu einfachen Oberfläche, dem begrenzten kostenlosen Angebot und der begrenzten team-Management-Funktionen . Und wie Sie soeben erfahren haben, gibt es viele Optionen, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen!

Lassen Sie uns einige der größten Bedenken gegenüber Trello erörtern und nach was Sie sonst noch suchen sollten:

Übermäßig einfache Schnittstelle

Trello's schnittstelle und Kanban-Tafel

Die grundlegende Kanban-Oberfläche von Trello ist eine der wichtigsten Visitenkarten des Unternehmens, insbesondere seit Kanban-Tafeln sind perfekt für agile Teams, die Flexibilität brauchen. Obwohl die App mehr als nur eine Kanban-Ansicht bietet, stützt sie sich immer noch stark auf den Kanban-Projektmanagementstil.

Und wenn Sie die kostenlose Version nutzen, haben wir eine Idee, warum Sie hier sind. Trello hat sechs Ansichten: Kalender, Zeitleiste, Dashboard, Karte, Tabelle und Board-Ansicht. Einige Einschränkungen helfen Ihnen jedoch dabei, tiefer in bestimmte Bereiche einzutauchen projektanforderungen oder Strategien zur Workflow-Optimierung. Leider bedeutet dies, dass auch Ihre Daten begrenzt sind.

Wir wissen, dass Teams zwischen Teammitgliedern unterscheiden, und manche Leute ziehen es vor, mit verschiedenen Layouts zu arbeiten. Das Fehlen einer Listenansicht schränkt die Flexibilität des Projektmanagementsystems ein.

Begrenzter kostenloser Plan

Trello bietet einen kostenlosen Plan an, aber der ist sehr begrenzt. Und was genau verstehen wir unter einem begrenzten Plan?

Zunächst einmal gibt es im kostenlosen Plan keine Kalender-, Zeitleisten-, Karten-, Tabellen- oder Dashboard-Ansicht. Leider gibt es in der kostenlosen Version nur das Kanban-Board, um Projekte zu verwalten.

Die Kalenderansicht von Trello ist nicht in der kostenlosen Version enthalten

Das Problem dabei ist, dass verschiedene Abteilungen in Ihrem Unternehmen unterschiedliche Layouts bevorzugen werden. Zum Beispiel könnte Ihr Marketing-Team eine Kanban-Tafel für aufgabenverwaltung, aber Ihr Software-Entwicklungsteam ist vielleicht nicht begeistert davon und braucht eine Gantt-Diagramm-Ansicht .

Was sollten Sie bei einer Trello-Alternative beachten? Entscheiden Sie sich für ein Kanban-Tool, das einen leistungsstarken kostenlosen Plan mit mehreren Ansichten bietet.

Begrenzte Team-Management-Funktionen

Ein weiteres Problem mit der Kanban-Methodik von Trello ist, dass sie team-Management schwierig.

Zunächst einmal können Sie einer Aufgabe nicht mehrere Beauftragte hinzufügen. Dies schränkt die Möglichkeiten von Projektmanagern, teamübergreifend oder innerhalb größerer Abteilungen zu arbeiten, stark ein.

Igitt.

Zweitens können Manager und Teamleiter keinen Einblick in die Arbeitsbelastung erhalten. Ist zum Beispiel jemand in Ihrem Team nicht ausgelastet, während ein anderer damit kämpft, die Termine einzuhalten?

Mit Trello ist das schwer zu erkennen. Zum Glück können Sie Links zu anderen Boards hinzufügen, aber Trello-Benutzer können nicht mehrere Boards auf einmal anzeigen. Stattdessen müssen sie jedes Brett einzeln durchgehen.

Ihre Projektmanagement-Software sollte sofort einen Überblick darüber geben, woran alle Beteiligten arbeiten, und es Ihnen ermöglichen, Arbeit im Handumdrehen neu zuzuweisen oder zu verteilen. Funktionen wie Projektübersichten und mehrfachbeauftragung ermöglichen es Ihren Projektleitern, die Projektarbeit effektiv zu verteilen und zu überwachen.

Finden Sie eine bessere Trello-Alternative, die zu Ihrem Team passt

Wenn Sie den ganzen Tag in Trello-Boards feststecken und keine Produktivitätssteigerung feststellen können, ist es vielleicht an der Zeit zu wechseln! Unsere umfangreiche Liste der 20 besten Trello-Alternativen sollte Ihnen helfen, die perfekte Lösung für Ihr Team zu finden.

Wenn Sie aber immer noch überlegen, welches Tool Sie verwenden sollen, lassen Sie uns noch einmal darauf eingehen, warum ClickUp eine so beliebte Option für Projektmanagement-Software ist. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf oder melden Sie sich KOSTENLOS an (ernsthaft, null, null, nada) und setzen Sie sich auf den Fahrersitz, um zu sehen, warum Sie mit ClickUp so viel mehr bekommen.