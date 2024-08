die 15 besten Workload-Management-Tools für Ihr Team 2024

Stress ist ein wichtiger produktivitätskiller . 💀

Wenn sich verinnerlichter Druck aufbaut, der sich unserer Kontrolle entzieht, fällt es uns schwerer, uns zu konzentrieren, unsere Ziele zu erreichen oder sogar einfache Aufgaben zu erledigen. Das passiert auch den Besten von uns! Sogar Mitgliedern Ihres Teams.

Tatsächlich zeigen gestresste Mitarbeiter 60% höhere Fehlzeiten und sind bei der Arbeit deutlich weniger effektiv.

Wenn wir zu viel zu tun haben, fühlen wir uns zerstreut, unvorbereitet und haben das Gefühl, dass der Tag einfach nicht genug Zeit hat, um die Dinge zu erledigen. Das erhöht den Spielraum für Fehler, verpasste Termine und ja, auch für Abwesenheit - das Muster, sich vor schwierigen Verpflichtungen zu drücken.

Als Projektleiter ist es schwierig, den Spagat zwischen der Überlastung des Teams mit Arbeit und zu wenigen Aufgaben zu schaffen, so dass das Projekt ins Stocken gerät oder in einen gefährlichen Rückstand gerät.

Tools zur Verwaltung der Workload sind eine effektive Lösung für Projektmanager, die dieses Problem lösen wollen. Glücklicherweise gibt es eine große Auswahl an Software, aber diese Software ist eine Investition! Jedes Tool verfügt über spezifische Features für verschiedene Anwendungsfälle, aber welches ist das beste für Ihr Team?

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über effektive Software wissen müssen workload-Management und die 15 besten Tools zur Verwaltung des Workloads, die Ihrem Team helfen, die Dinge zu erledigen, ohne dass es zu Tränen kommt.

Das übergreifende Ziel eines effektiven Workload-Managements besteht darin, dass alle Beteiligten mit ihren Listen zufrieden sind und sich für ihre Aufgaben verantwortlich fühlen. Es kann auch dazu beitragen, dass sich die Mitglieder mehr für ihre Arbeit engagieren, was zu qualitativ hochwertigeren Projektergebnissen führt!

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Workload management tools sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, diese Prozesse zusammen mit Ihrem Team aufzubauen, einzuführen und aufrecht zu erhalten. Jede Software hat ihre eigenen Vorteile, aber es gibt einige Schlüssel-Features, auf die Sie achten sollten, um funktionale und organisierte Workload-Management-Systeme zu erstellen:

Nachverfolgung des Fortschritts

Priorisierung von Aufgaben

Verwaltung von Aufgaben

Berichterstellung und Einblicke

Fälligkeitsdaten und Fristen

Aufgaben-Abhängigkeiten

In-App-Chat

Mehrere Integrationen

Der Einsatz von Tools zur Verwaltung des Workloads bietet darüber hinaus zahlreiche Vorteile, die weit über die Liste der Standard-Features hinausgehen verbesserte Zusammenarbeit , zeitmanagement klarere Projektorganisation und mehr!

Der beste Weg, einen produktiven Workload-Management-Prozess für Ihr Team zu implementieren, ist die Unterstützung durch eine leistungsstarke Software. Hier sind die 15 besten Workload-Management-Tools für die Organisation von Aufgaben, Teams und Projekten:

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform für Teams aller Branchen, um Projekte zu verwalten, ihre Arbeit zu zentralisieren und die täglichen Prozesse in einem kollaborativen und anpassbaren Workspace zu optimieren. Sie ist die ideale Lösung für das Workload-Management für Teams jeder Größe und für jeden Anwendungsfall, da sie über eine vielfältige Liste von leistungsstarker Features einschließlich digitaler Whiteboards, eines dynamischen Editors für Dokumente, über 15 einzigartige ClickUp-Ansichten , In-App-Chat und mehr.

Eine der vielen einzigartigen Möglichkeiten von ClickUp, die Liste der Aufgaben Ihres Teams zu visualisieren, ist die Workload-Ansicht. Die Workload-Ansicht wurde entwickelt, um alle Ihre Anforderungen an das Workload-Management zu erfüllen und zu übertreffen. Mit ihr können Projektmanager die Kapazitäten für das Team einstellen und nachverfolgen, um schnell zu sehen, wer überbucht ist.

Und wenn Sie mit Workload-Management oder ClickUp noch nicht vertraut sind - kein Problem! Stützen Sie sich auf eine der vorgefertigten und anpassbaren Vorlagen von ClickUp wie diese Vorlage für Workload der Mitarbeiter von ClickUp . Verwalten Sie den Workload Ihres Teams und delegieren Sie aufgaben für neue Projekte mit Zeitschätzungen, Sprint-Punkten, benutzerdefinierten Feldern und vielem mehr!

Verwalten Sie die wöchentlichen Kapazitäten Ihrer Mitglieder mit dem Employee Workload Template von ClickUp Diese Vorlage herunterladen Aber es gibt noch so viel mehr, was ClickUp für das gesamte Team erledigen kann! Hier finden Sie einen tieferen Einblick in die Features, Vor- und Nachteile sowie die Preise, die ClickUp zu bieten hat. ⬇️

ClickUp-Schlüssel-Features

Eine flexibleHierarchie zur Organisation komplexer Projekte bis hin zur letzten Unteraufgabe

KollaborativClickUp Whiteboards um Ihre Ideen festzuhalten und sie sofort in Aufgaben zu verwandeln

ClickUp Dokumente zur Erstellung von allem, von einfachen Notizen bis hin zu schön formatierten Wikis mit Echtzeit-Bearbeitung und verschachtelten Seiten

Mehrere Mitarbeiter und Beobachter für Aufgaben, um den Status und den Fortschritt von Aufgaben vollständig transparent zu machen

Kommentare in Threads mit @Merkmalen zur schnellen Umsetzung von Gedanken inelemente der Aktion die Sie an das Team delegieren können

Prioritäten für Aufgaben, um eine klare Reihenfolge für Ihren täglichen Workload festzulegen

Automatisierung von Aufgaben, um sich wiederholende Arbeiten zu vermeiden und die Prozesse jederzeit voranzutreiben

Sofortige Einblicke und benutzerdefinierte Berichterstellung mitDashboards in ClickUp ClickUp Vorteile

Tonnen von Features und Funktionen in jedem Plan, sogarFree Forever* Benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche

Vollständig anpassbare Features und transparente Benutzererfahrung

Hunderte von kostenlosen und vorgefertigten Vorlagen für jeden Anwendungsfall inClickUp's Vorlagen-Bibliothek* Über 1.000 Integrationen mit anderen work tools, um das Workload-Management noch einfacher zu gestalten

Benutzerdefiniertdatenschutz und Berechtigungen optionen zum Freigeben Ihrer Arbeiten in ClickUp über einen einfachen Link

ClickUp Nachteile

Es kann ein bisschen schwierig sein, sich an so viele Features zu gewöhnen - CheckoutClickUp's 24/7 Kundensupport und Help Docs* Nicht alle Ansichten von ClickUp sind in der mobilen App verfügbar...noch nicht!

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : Unlimited Projekte und Benutzer, tonnenweise Ansichten für Projekte, Dokumente, Whiteboards, 100 MB Speicher und mehr

: Unlimited Projekte und Benutzer, tonnenweise Ansichten für Projekte, Dokumente, Whiteboards, 100 MB Speicher und mehr Unlimited-Plan ($7 pro Benutzer, pro Monat) : Unbegrenzter Speicher, Integrationen und Dashboards, erweiterte Ansichten, Ziele und mehr

: Unbegrenzter Speicher, Integrationen und Dashboards, erweiterte Ansichten, Ziele und mehr Business-Plan ($12 pro Benutzer, pro Monat) : Unlimited Teams, erweitertes Freigeben, erweiterte Workload Management Features, und mehr

: Unlimited Teams, erweitertes Freigeben, erweiterte Workload Management Features, und mehr Enterprise-Plan (Kontakt für benutzerdefinierte Preise): White Labeling, Enterprise APE, MSA und HIPPA, SSO und mehr

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Trello

Über TrelloTrello ist eine einfache und bekannte Projektmanagement-Software für die Ansicht Ihres Workflows, die Erstellung von Aufgaben, das Notieren von Notizen und vieles mehr. Beliebt für seine Kanban Board-Ansatz zum Projektmanagement bietet Trello auch viele Tools zur Verwaltung des Workloads für die Zusammenarbeit im Team und zur Überwachung des Fortschritts.

Erfahren Sie mehr über die beste Trello Alternativen in unserem fertiggestellten Leitfaden!

Trello Schlüssel-Features

Automatisierung von Arbeitsabläufen mit dem Trello Butler Bot

Kanban-Boards und Checklisten für einfaches Workload-Management

Bietet Vorlagen für das Workload-Management,team-Managementund allgemeine Produktivität

Mobile App für Android- und iOS-Geräte verfügbar

Trello Profis

Angemessener Preis für die angebotenen Features

Intuitive Benutzeroberfläche zur Ansicht von Projekten oder Fortschritten bei Aufgaben

Mehrere Integrationen von Drittanbietern zur Erweiterung seiner Funktionen

Trello Nachteile

Nicht so flexibel für größere Teams oder Projekte

Begrenzter Speicher und kostenloser Plan

Limitierte Features zur Nachverfolgung der Zeiterfassung

Trello Preise

Free

Standard: $5 pro Benutzer, pro Monat

Premium: $10 pro Benutzer, pro Monat

Enterprise: Ab $17,50 pro Benutzer, pro Monat und aufwärts. Kontaktieren Sie Trello für weitere Preisoptionen

Trello Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (12,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (21,600+ Bewertungen)

3. Monday.com

Über MondayMonday.com ist ein weiteres Tool zur Verwaltung von Workloads mit Features, die es zu einer praktischen Lösung für die Verwaltung von Workloads machen. Mit der Möglichkeit, Aufgaben schnell zu erstellen und zuzuweisen, ist Monday eine beliebte Alternative für Personal-, Vertriebs- und Marketing- sowie Medienabteilungen, aber es fehlt ein wenig an Komplexität für mehrstufige Prozesse, komplizierte Projekte und Einstellungen.

Lesen Sie mehr über Monday *top Monday alternatives* .

Monday wichtigste Features

Ein Tool zur Nachverfolgung des Workloads, um die aktuellen Aufgaben Ihres Teams zu sehen

Eingebaute Zeiterfassung

Automatisierung von Workflows zur Verringerung sich wiederholender Aufgaben

Über 200 Vorlagen für den Einstieg

Monday Profis

Fördert die Transparenz des Workloads des Teams

Es ist eine skalierbare Plattform, ideal für wachsende Teams

Kann mit über 40 anderen Apps wie HubSpot, Spotify und Google Drive integriert werden

Monday Nachteile

Schwierige Einstellung von Aufgabenabhängigkeiten

Limitierte Features zur Berichterstellung

Monday Preise

Einzelperson : Free

: Free Basic Plan : $8 pro Benutzer, pro Monat

: $8 pro Benutzer, pro Monat Standard : $10 pro Benutzer, pro Monat

: $10 pro Benutzer, pro Monat Pro : $16 pro Benutzer, pro Monat

: $16 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Monday Kundenbewertungen

G2: 4.7 (6,200+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,800+ Bewertungen)

4. Teamarbeit

Über Teamarbeit Teamwork ist eine Software zur Verwaltung von Projekten und Workloads, mit der Sie auch die Workloads Ihres Teams durch die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben, Projekten und Ressourcen verwalten können.

Teamwork Schlüssel-Features

Gantt Diagramme und Kanban Boards zur Ansicht Ihrer Arbeit

Schnelle Zuweisung von Aufgaben an Teams und Sub-Teams

Verfolger zur Überwachung des Fortschritts von Aufgaben

Automatisierungen zur Rationalisierung Ihrer Prozesse

Eingebaute Zeiterfassung

Teamwork-Profis

Mehrere Add-Ons zur Erweiterung der Funktionen

Ressourcenmanagement, um die täglichen Kapazitäten Ihres Teams im Blick zu behalten

Tonnenweise Features für Manager, um die Aufgaben ihres Teams zu sehen

Teamarbeit Nachteile

Limitierte Vorlagen-Designs

Anpassungszeitraum für neue Benutzer, die so viele neue Features lernen müssen

Preise für Teamwork

Free Forever : Bis zu fünf Benutzer pro Plan

: Bis zu fünf Benutzer pro Plan Liefern : $9,99 pro Benutzer, pro Monat

: $9,99 pro Benutzer, pro Monat Erwachsen : $17.99 pro Benutzer, pro Monat

: $17.99 pro Benutzer, pro Monat Skalieren: Kontaktieren Sie Teamwork für weitere Preisinformationen

Teamwork Kundenbewertungen

G2: 4.4 (1,010+ Bewertungen)

Capterra: 4.5 (730+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Teamarbeit Alternativen* !

5. Wrike

Über Wrike Wie viele der Tools auf dieser Liste, Wrike ist eine projektmanagement-Software die kleinen und großen Teams helfen kann, Projekte zu planen, Aufgaben zu delegieren und Workloads zu verwalten. Wrike richtet sich jedoch in erster Linie an Benutzer auf Unternehmensebene. Wenn es um die Verwaltung des Workloads geht, sind die Analysen und intuitiven Diagramme von Wrike der Schlüssel dazu!

Erfahren Sie mehr über Wrike *top Wrike Alternativen* in unserem detaillierten Vergleichsleitfaden.

Wrike Schlüssel-Features

Erstellung von Aufgaben aus Formular-Übermittlungen und Umfrage-Anfragen

Intuitive Infografiken zur Nachverfolgung der Leistungsstatistiken Ihres Teams

Nachverfolgung der Zeit für Aufgaben und Workloads der Mitglieder

Koordinieren Sie Projekte mit organisierten Ordnern und Tags

Zugriff auf fertige Vorlagen für das Layout von Projekten

Wrike-Profis

Workload-Management auf Enterprise-Niveau features

Mehrere Ansichten, darunter Kanban Board und Gantt-Diagramm

Leistungsstarke Integration mit Apps wie Google Drive und Dropbox

Wrike Nachteile

Nicht-intuitive Benutzeroberfläche

Begrenzter kostenloser Plan und teure kostenpflichtige Optionen für erweiterte Features

Schwieriger Onboarding-Prozess

Limitierte Funktionen in der mobilen App

Wrike Preise

free : kostenlos

kostenlos Professioneller Plan : $9,80 pro Benutzer, pro Monat

: $9,80 pro Benutzer, pro Monat Business-Plan : $24,80 pro Benutzer, pro Monat

: $24,80 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Wrike für Preise

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (3.200+ Bewertungen)

Capterra: 4.3 (1,800+ Bewertungen)

6. Asana

Über AsanaAsana ist eine der bekanntesten projektmanagement tools für seine intelligenten und automatisierten Funktionen, die eine Menge Vorteile beim Workload-Management mit sich bringen.

Sehen Sie sich mehr über die *beste Asana Alternativen* !

Asana Schlüssel-Features

Delegieren von Aufgaben basierend auf Rollen, Fähigkeiten, Workloads und mehr

Erstellen Sie wiederkehrende Projekte mit anpassbaren Workflow-Vorlagen

Integration mit über 100 anderen Tools wie Excel, Dropbox und Google Kalender

Erstellen Sie Zu erledigen-Listen, um Ihre Aufgaben im Projekt zu priorisieren

Asana-Profis

Einfache Visualisierung des Fortschritts Ihres Projekts mit Kanban-Boards, Kalender-Ansicht und mehr

Echtzeit-Chat und Collaboration-Features für jede Aufgabe

Schnelle Einarbeitung durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Asana Nachteile

Kein natives Feature zur Zeiterfassung

Es können nicht mehrere Personen derselben Aufgabe zugewiesen werden

Bietet keine erweiterten benutzerdefinierten Optionen

Asana Preise

Basis : Free

: Free Premium : $10.99 pro Benutzer, Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer, Benutzer pro Monat Business : $24,99 pro Benutzer, pro Monat

: $24,99 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Asana für Preise

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (11,400+ Bewertungen)

7. Jira

Über Jira Ursprünglich auf die Nachverfolgung von Fehlern ausgerichtet, Jira ist heute eine umfangreiche Projektmanagement-Software zur Planung, Nachverfolgung und Verwaltung von Workloads. Dieses Tool richtet sich in erster Linie an Agile Software-Entwicklung teams, aber wenn Sie mit mehreren großen Projekten gleichzeitig jonglieren, hat Jira die Kapazität, all diese Daten zu verarbeiten!

Sie suchen nach einem Grund dafür_ Wechsel weg von Jira ? Wir haben fünf!

Jira Schlüssel-Features

Gebrauchsfertige Vorlagen für Projekte

Überwachung von Projekten mit Berichterstellung in Echtzeit

Erhöhen Sie die Transparenz mit detaillierten Workflows

In der Ansicht der Zeitleiste lassen sich die Abhängigkeiten von Aufgaben auf der Karte abbilden

Jira Vorteile

Priorisieren Sie Ihr Backlog, um die wichtigen Arbeiten zuerst zu erledigen

Geräteübergreifende Synchronisierung Ihrer Arbeit zur Verwaltung von Projekten von unterwegs aus

Über 3.000 Integrationen, darunter Google Tabellen, Slack und Evernote

Jira Nachteile

Steile Lernkurve und erfordert einen Vollzeit-Administrator zur Einrichtung und Pflege

Eignet sich nicht gut für nicht-technische Teams oder Anwendungsfälle

Schwierig zu benutzerdefinieren

Langsam zu laden

Fehlende integrierte Features für die Zusammenarbeit

Teurer Zugang zu wichtigen Workload Management Features

Jira Preise

Free : Enthält drei Agenten

: Enthält drei Agenten Standard : Geschätzte $21 pro Agent, pro Monat

: Geschätzte $21 pro Agent, pro Monat Premium : Geschätzte $47 pro Agent, pro Monat

: Geschätzte $47 pro Agent, pro Monat Enterprise: Preise bei Jira erfragen

Jira Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,300+ Bewertungen)

8. MS Projekt

Über MicrosoftMicrosoft Projekt ist ein Projektplanungsprodukt von Microsoft 365 mit Tools zur Verwaltung des Workloads für Teams, um ihre Aufgaben zu planen, zu terminieren und zusammenzufassen. Wenn Ihr bevorzugter Stil für das Projektmanagement Folgendes beinhaltet Excel oder wenn Sie sich mit Microsoft-Produkten im Allgemeinen auskennen, ist MS Project vielleicht genau das Richtige für Sie! Aber es ist nicht für jeden geeignet.

Microsoft Project eignet sich hervorragend für die Planung von Projekten und die Terminplanung. Sie können Sammelaufgaben und Unteraufgaben erstellen, Ressourcen zuweisen, Workloads ausgleichen und die projekt-Portfolio-Management (Microsoft PPM), um den Überblick zu behalten.

MS Project Schlüssel-Features

Ein Bereich von vorgefertigten Vorlagen

Die Ansicht der Zeitleiste hilft Ihnen, den gesamten Fortschritt zu sehen

Überwachen Sie anhand von Berichten, wie viel Arbeit bereits fertiggestellt wurde

Arbeiten Sie mit dem Master Project Plan an mehreren Projekten gleichzeitig

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit visuellen Dashboards

MS Project-Profis

Remote- und Offline-fähig

Nahtlose Anpassung an andere Microsoft tools

Bietet Integrationen für die Kommunikation im Team wie Skype, Yammer und Outlook

MS Project Nachteile

Nicht intuitiv zu erlernen und überwältigend für Anfänger

Die Features für die Zusammenarbeit sind von den Integrationen abhängig

Nicht mit vielen PCs kompatibel

Verwirrende Preispläne und -strukturen

Keine kostenlosen Pläne und teure kostenpflichtige Pläne

Preise für MS Project

Cloud-basierte Lösungen:

Projekt Plan 1 : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Projekt Plan 3 : $30 pro Benutzer pro Monat

: $30 pro Benutzer pro Monat Projekt Plan 5: $55 pro Benutzer pro Monat

On-Premise-Lösungen:

Projekt Standard 2021 : Einmalige Zahlung von $679,99

: Einmalige Zahlung von $679,99 Project Professional 2021 : Einmalige Zahlung von $1.129,99

: Einmalige Zahlung von $1.129,99 Project Server: Kontaktieren Sie Microsoft für weitere Informationen

**Hinweis: Jede Lizenz deckt einen PC ab

MS Project Kundenbewertungen

G2: 4/5 (1.500+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (1,400+ Bewertungen)

9. Toggl

Nachverfolgung einer Zeitleiste in Toggl Toggl ist ein Workload-Management-Tool mit drei separaten Produkten für die Zeiterfassung, die Planung der Arbeit und die Einstellung neuer Mitglieder. Wenn es um Workload-Management geht, ist Toggl Plan die beste Wahl. Es ermöglicht Ihnen, die Workload eines Teams auszugleichen, indem es eine Ansicht aus der Vogelperspektive bietet ressourcenzuweisung in Echtzeit.

Müde vom Umschalten zwischen Aufgaben? Sehen Sie sich diese_ Toggl Alternativen !

Toggl-Schlüssel-Features

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Erstellen von farbcodierten Gantt Diagrammen

Drag & Drop Funktion für die Neuplanung von Aufgaben und die Zuweisung von Ressourcen

Toggl Vorteile

Besser für kleinere Teams

Automatisierung sich wiederholender Elemente mit wiederholenden Aufgaben

Rationalisierung der Kommunikation mit Kommentaren und freigegebenenzeitleisten für Projekte Toggl Nachteile

Bietet keine reibungslose mobile App-Erfahrung

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Fehlende fortschrittliche Workload Management Features

Nicht geeignet für Teams mittlerer bis größerer Größe

Kann für eine Reihe grundlegender Features kostspielig sein

Toggl Preise

Toggl hat separate Pläne für seine drei Produkte. Für den Toggl Plan gibt es zwei Stufen:

Team : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Business: $15 pro Benutzer pro Monat

Toggl Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

10. Zoho Projekte

Über Zoho ProjekteZoho Projekte ist eine Projektmanagement-Software mit Workload-Features für die Zusammenarbeit mit dem Team, die Arbeit mit Stakeholdern und die Nachverfolgung von Problemen im Projekt. Es ist auch eines der führenden Workload-Management-Tools für seine ressourcenauslastung diagramme und Gantt Diagramme zur Nachverfolgung von Meilensteinen , Ressourcenzuweisung, kritischer Pfad berechnung und mehr.

Zoho Projects Features

Verschiedene Ansichten für die Planung verschiedener Projekte

Abhängigkeiten zwischen verwandten Aufgaben

Projekt-Dashboards für Einblicke in Ihr Budget, Ihre Aufgaben, den Status Ihres Teams und überfällige Arbeiten

Tools zur Ressourcenverwaltung, um die Arbeit gleichmäßig auf das Team zu verteilen

Vorteile von Zoho Projects

Mehrere administrative tools zur Unterstützung des Workload-Managements

Mehrere Möglichkeiten zur Visualisierung Ihres Workloads, einschließlich Ansichten und Flussdiagramme

Mehrere Zoho-Produkte erweitern nahtlos Ihre Funktionen, ohne dass Sie auf Integrationen von Drittanbietern angewiesen sind

Nachteile von Zoho Projects

Sie müssen in mehrere Zoho Apps investieren, um die gleichen Features für das Workload-Management zu erhalten, die viele andere Tools in einer Software bieten

Limitierte Integrationen mit Arbeitstools, die nicht von Zoho stammen

Fehlende Features für das Sprint-Management

Limitierte kostenlose Version

Preise von Zoho Projects

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $10 pro Benutzer pro Monat

Zoho Projects Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (260+ Bewertungen)

11. nTask

Über nTask Als eines der führenden Tools zur Verwaltung des Workloads ist nTask ideal für die Zusammenarbeit, Planung und Verwaltung der täglichen Aufgaben. Mit nTask können Sie Meilensteine für Aufgaben einstellen, den Fortschritt von Projekten in Echtzeit verfolgen und aufgaben nach Prioritäten ordnen um die Dinge pünktlich zu erledigen.

nTask-Schlüssel-Features

Organisieren Sie Projekte in Aufgaben und separate Arbeitsbereiche

Einstellen von Unteraufgaben und Abhängigkeiten von Aufgaben

Zeiterfassung für Einblicke in eine Team-Aktivität

nTask Vorteile

Mehrere Ansichten,einschließlich Gantt Diagramme und Kanban-Boards

Masseneinladungen für Teams, um Zeit zu sparen

nTask Nachteile

Es fehlen erweiterte Features zur Berichterstellung für ein größeres Team

Kanban Boards sind ein kostenpflichtiges Feature

Kann für Anfänger schwer zu konfigurieren sein

nTask-Preise

Basis : Free

: Free Premium : $3 pro Benutzer pro Monat

: $3 pro Benutzer pro Monat Business : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Preise

nTask Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

12. Slack

über SlackSlack ist ein beliebtes Workload-Management-Tool für textbasierte Kommunikation. Mit dem Tool für die Zusammenarbeit können Sie ganz einfach mit Teammitgliedern kommunizieren, Projektdateien freigeben und Telefon- und Videoanrufe führen.

Außerdem ist der Bereich der Emoji und Gif-ähnlichen Reaktionen auf Kommentare und Nachrichten in Slack wirklich unübertroffen. Das hat zwar nicht unbedingt etwas mit Workload-Management zu tun, macht aber definitiv mehr Spaß bei der täglichen Arbeit.

Slack Schlüssel-Features

Leistungsstarke Suchfunktionen

Erstellen von projekt- und teamspezifischen Kanälen für gezielte Diskussionen

Zusammenarbeit über Bilder, Notizen und Projektdateien

Einfache, automatisierte Erinnerungen zur Nachverfolgung des täglichen Workloads

Slack-Profis

Die Daten innerhalb der Plattform sind dank der hohen Sicherheit stets geschützt

Kanäle können öffentlich, privat, freigegeben oder mit mehreren Workspaces sein - Sie wählen, was am besten zu Ihrem Team passt

Einfaches Freigeben und Zusammenarbeiten mit jedem in Echtzeit

Jede Menge Slack-Integrationen

Slack Nachteile

Limitierter Speicher für Dateien

Es kann ablenkend sein

Slack ist ein großartiges Messaging-Tool, aber es fehlt an praktischen Features zur Verwaltung des Workloads

Unterhaltungen werden nach 14 Tagen gelöscht

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25 pro Benutzer pro Monat

: $7,25 pro Benutzer pro Monat Business : $12.50 pro Benutzer pro Monat

: $12.50 pro Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Kontaktieren Sie Slack für Preise

Slack Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (30,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (22,000+ Bewertungen)

13. ProofHub

Über ProofHub ProofHub ist ein weiteres Tool zur Verwaltung des Workloads, um Projekte zu planen, zusammenzuarbeiten und pünktlich abzuschließen.

ProofHub Schlüssel-Features

Mehrere Ansichten für Projekte, darunter Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Tabellen und Kalender-Ansichten

Benutzerdefinierte Felder für Ihre Aufgaben

Vorlagen zur einfachen Planung und Durchführung von Projekten

Tägliche Agenda für ein freigegebenes Projekt im Team

ProofHub-Profis

Weiße Beschreibung

Robuste Steuerung von Administratoren und Berechtigungen

Mehrere Features für das Workload-Management

Arbeiten Sie mit der mobilen App von ProHub von überall aus

Verbindung mit Tools wie Google Drive, Outlook und Dropbox

ProofHub Nachteile

Steile Lernkurve

Fehlende Möglichkeit zur Automatisierung wiederholender Aufgaben

ProofHub Preise

ProofHub bietet zwei Preisoptionen:

Essential : $45 pro Monat

: $45 pro Monat Ultimale Kontrolle: $89 pro Monat

ProofHub Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

14. Basecamp

Über BasecampBasecamp ist nicht neu - es gibt es schon seit über 15 Jahren.

Diese Software verfügt über eine Vielzahl von Tools zur Verwaltung des Workloads, mit denen Sie Projekte im Team organisieren und verteilen können, ohne eines Ihrer Mitglieder zu überlasten. Basecamp ist bekannt für seine Fähigkeit, Aufgaben in Ihren Listen zu erledigen, aber es fehlen noch einige wichtige Funktionen, die seine Benutzer auf nach Basecamp-Alternativen zu suchen .

Basecamp Features

Listen mit Benachrichtigungen, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zum Zu erledigen

In-App-Chat-Plattform für schnelle Kommunikation

Berichte und Einblicke in Zu erledigende Listen mit Fortschritten

Visuelle Hill Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts

Basecamp Vorteile

Besser geeignet für kleinere oder einfachere Projekte

Einfache Organisation und Suche nach Aufgaben innerhalb der Plattform

Integrationen zur Erweiterung seiner Funktionen

Basecamp Nachteile

Limitierte Ansichten von Projekten zur Verwaltung von Workloads

Fehlende Prioritäten für Aufgaben, um die Listen der Mitglieder zu strukturieren

Berichterstellung und Features zur Nachverfolgung des Fortschritts sind sehr einfach

Schwierig, größere Projekte oder Teams zu beaufsichtigen

Basecamp Preise

Basecamp bietet eine kostenlose einjährige Testversion für bis zu drei Benutzer. Darüber hinaus kostet Basecamp $11 pro Benutzer und Monat.

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (5.080+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13,770+ Bewertungen)

15. Bitrix24

Über Bitrix24 Bitrix24 ist eine Business-Service-Software mit verschiedenen Tools zur Verwaltung des Workloads für die Zusammenarbeit an Projekten, die Automatisierung von HR-Prozessen und die Überwachung Ihres CRM.

Bitrix24 Features

Automatische Nachverfolgung von Aufgaben und Zeiterfassung

Beobachter und mehrere Teilnehmer an Aufgaben

Aufgaben-Delegation und Aufgaben-Planer Feature

Bitrix24 Vorteile

Mehrere Möglichkeiten zur Ansicht Ihrer Projekte und Abhängigkeiten von Aufgaben

Zahlreiche Features für Personal- und Abteilungsleiter zur Ansicht des Fortschritts der einzelnen Mitglieder des Teams

Separate Projekt-Chats

Bitrix24 Nachteile

Veraltetes und nicht intuitives UI

Fehlende fortschrittliche Workload Management Features

Sie sind auf mehrere Tools innerhalb des Bitrix24-Ökosystems angewiesen, so dass es schwierig ist, auf die benötigten Features zuzugreifen, ohne Ihren Plan zu erhöhen

Bitrix24 Preise

free : kostenlos

kostenlos Basic : $49 pro Monat für fünf Benutzer

: $49 pro Monat für fünf Benutzer Standard : 99 $ pro Monat für bis zu 50 Benutzer

: 99 $ pro Monat für bis zu 50 Benutzer Professional : $199 pro Monat für bis zu 100 Benutzer

: $199 pro Monat für bis zu 100 Benutzer Enterprise: $399 pro Benutzer für bis zu 250 Benutzer (der Preis erhöht sich mit der Anzahl der Benutzer)

Bitrix24 Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (480+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (540+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Bitrix24-Alternativen* !

ClickUp: Das ultimative Workload Management tool

Jedes dieser Tools zur Verwaltung des Workloads bringt Ihr Team weiter, ohne unnötigen Stress, übermäßige Überstunden oder Nörgelei.

Wenn Sie jedoch in eine Software investieren möchten, die die Produktivität steigert, das Team einbindet, die Zusammenarbeit verbessert und die gesamte Arbeit konsolidiert, gibt es nur eine Option auf der Tabelle - ClickUp!

Projekt-Updates überwachen , verwalten Sie Workloads und arbeiten Sie mit dem Team zusammen, alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist die ideale Workload-Management-Software mit mehr als 15 Möglichkeiten zur Organisation von Projekten, Automatisierung von Workflows, einem integrierten Dokumenten-Editor, digitalen Whiteboards, anpassbaren Aufgaben und Hunderten von weiteren Features, die Ihr Workload-Management-System zu neuen Höhen führen.

Außerdem wurde die einzigartige Workload-Ansicht von ClickUp genau für diesen Anwendungsfall entwickelt! Passen Sie die Kapazitäten Ihrer Teammitglieder an, verwalten Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, sehen Sie den Fortschritt an und sammeln Sie Erkenntnisse, ohne dass Sie ein Mikromanagement durchführen oder eine einzige Nachricht senden müssen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos für ClickUp an, um Ihre Workload-Management-Prozesse zu beschleunigen und zu rationalisieren! Testen Sie ClickUp kostenlos