Wrike Project Management Guide (Dashboard, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung)

Projektmanagement-Software ist für jeden Projektleiter unverzichtbar.

Es ist fast unmöglich, diese beiden Dinge zu trennen!

fast wie Knoblauchbrot und Pizza_. 🍕

Wrike ist eine solche Lösung für das Projektmanagement.

Aber ist Wrike Projektmanagement etwas, für das man sich entscheiden sollte? 🤔

Machen Sie sich keine Sorgen. Wir helfen Ihnen, es herauszufinden.

In diesem Artikel werden wir besprechen, was Wrike ist, seine wichtigsten Features, Vorteile und Einschränkungen. Wir werden auch eine Alternative vorschlagen die die Antwort auf alle Nachteile von Wrike im Projektmanagement sein wird.

alles eingestellt? Los geht's!_

Was ist Wrike?

Wrike ist ein projektmanagement-Software und collaboration tool . Es ermöglicht seinen Benutzern die Verwaltung und Nachverfolgung:

Projekte

Fristen

Zeitpläne

Und andere Workflow-Prozesse

Die Software wurde für ein effizientes Aufgabenmanagement entwickelt, so dass sich ein Projektteam auf seine Kernaufgaben konzentrieren und diese schnell abschließen kann.

Mit Wrike können Sie auch den Status aller ihrer virtuellen Teams ' Projekte mit Berichterstellung in Echtzeit. So wird das Sammeln von Fakten und Statistiken zum Kinderspiel.

Bonus: Schauen Sie in unser umfassendes Wrike Bewertung für mehr Details!

6 Schlüssel Features von Wrike

Wrike ist vollgepackt mit beeindruckenden Features für Projektmanagement und Zusammenarbeit, einschließlich eines interaktiven Gantt-Diagramms und einer Workload-Ansicht, teilbares Dashboard , usw.

Hier sind jedoch die fünf wichtigsten Features, von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

1. Zusammenarbeit im Team

Die Features von Wrike für die Zusammenarbeit sind so konzipiert, dass sie helfen bei team Unterhaltungen , Erstellung von Vermögenswerten und Entscheidungsfindung.

Einige dieser Features sind:

Posteingang : zeigt einem Benutzer alle seine Erwähnungen, zugewiesenen Aufgaben usw. an.

: zeigt einem Benutzer alle seine Erwähnungen, zugewiesenen Aufgaben usw. an. @Erwähnungen : benachrichtigt eine bestimmte Person, um eine Unterhaltung zu führen

: benachrichtigt eine bestimmte Person, um eine Unterhaltung zu führen Browser-Benachrichtigungen : benachrichtigen einen Benutzer über Aktualisierungen von seinen Teamkollegen und Dashboards für schnelle Übersichten über anstehende Aufgaben

: benachrichtigen einen Benutzer über Aktualisierungen von seinen Teamkollegen und Dashboards für schnelle Übersichten über anstehende Aufgaben Kommentare : Hinterlassen Sie Notizen, stellen Sie Fragen, etc. zu Aufgaben, Ordnern und Projekten

: Hinterlassen Sie Notizen, stellen Sie Fragen, etc. zu Aufgaben, Ordnern und Projekten Aktivitätsstream: zeigt Aktivitäten und Aktualisierungen zu einer bestimmten Aufgabe an und befindet sich im Speicherort des Info-Panels eines Projekts, einer Aufgabe oder eines Ordners

Gelöscht ist, dass Wrike die zusammenarbeit im Team ernsthaft.

2. Wrike Zeiterfassung

Die Projektmanagement-Software Wrike verfügt über ein praktisches integriertes Zeiterfassungssystem, das sich hervorragend für die Nachverfolgung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Stunden eignet.

Mit der Zeiterfassung von Wrike können Sie Verzögerungen bei Projekten vermeiden und die Rechnungsstellung vereinfachen.

Sie können einfach starten, stoppen, pausieren und sogar notwendige Daten oder Kommentare zu all Ihren Einträgen hinzufügen.

Und die Zeiteinträge sind eine Fundgrube von Daten, die Ihnen helfen können, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu bewerten.

mit der Zeiterfassung von Wrike wird es nicht mehr schwierig sein, diese Aktionen zu verteilen!🏆

3. Wrike Dashboard

Wenn Ihr Team einen kostenpflichtigen Plan hat, kann jeder (außer Gast-Mitarbeitern) Wrike Dashboards erstellen.

Mit diesem projekt-Dashboard hilft Ihrem Team, eine umfassende Sichtbarkeit zu erlangen und Silos zu beseitigen.

Sie können auch Echtzeit-Analysen anzeigen und Aufgaben nach benutzerdefinierten Status organisieren.

Mit den Dashboards von Wrike können Sie die wichtigsten Projekte sowie die gantt Diagramme erstellen mit einem Klick.

schade, dass Wrike die Anzahl der Dashboards limitiert, die man selbst als zahlender Nutzer erstellen kann.

4. Teams Lösungen

haben Sie ein _kleines Team ? Großes Team ? Irgendwo in der Mitte?

Wrike ist für Teams jeder Größe geeignet.

Es ist ideal für Organisationen mit verteilten, entfernten , oder virtuelle Teams .

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wrike hat auch benutzerdefinierte Lösungen für kreativität, Produktmanagement, Marketing, Projektmanagement , Business Operations und Professional Service Teams.

5. Mobile Apps

In einer Welt, in der die Menschen unterwegs über ihren Morgenkaffee ☕ in den sozialen Medien posten, ist eine mobilfunkbasierte Lösung ein Muss.

Die meisten Dinge, die Sie mit der Desktop-App von Wrike erledigen können, können Sie auch mit der mobilen App erledigen:

Planen und Zuweisen von Aufgaben

Zugriff auf Ordner und Projekte

Zugriff auf Ihr Wrike-Konto

Ansicht Ihrer persönlichen und freigegebenen Dashboards

Und mehr!

6. Integrationen

Für ein besseres Workflow-Management ist Wrike mit verschiedenen Arbeitsplatz-Tools integriert, wie z.B.:

Salesforce.com

Microsoft Büro 365

Google Mail

Microsoft Teams

Dropbox

Sie können keine direkte Integration mit Ihrer bevorzugten App finden? Verwenden Sie Zapier .

Es kann helfen, Wrike zu integrieren mit aufgaben-Management-Software wie Zoho-Projekte , Basecamp , usw.

Und wenn Sie ein Entwickler sind, können Sie direkt Ihre eigenen Integrationen mit der API erstellen.

Keine Abhängigkeit

Schauen wir uns nun die Vorteile der Wrike-Software für das Projektmanagement an.

3 Vorteile von Wrike Projektmanagement

Hier sind die drei wichtigsten Vorteile, von denen wir glauben, dass sie Sie am meisten beeindrucken werden:

1. Anpassbare UI zur Personalisierung

Ist eine kanban Board ihre Marmelade, weil Sie gerne zusehen, wie Aufgaben zu erledigen sind?

Oder lieben Sie es, zu sehen, wie ein Gantt Diagramm abhängigkeiten verwaltet ?

Wie auch immer, Wrike kann Ihnen zu Diensten sein.

Und das ist nur möglich, weil die projektmanagement-Software ermöglicht es Ihnen, die Benutzeroberfläche so zu benutzerdefinieren, dass sie genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Zum Beispiel kann Ihr agiles Team seine Arbeit mit einem Wrike Kanban Board visualisieren.

Das Gantt Diagramm von Wrike bietet Ihnen Sichtbarkeit mit dynamischen Zeitleisten sowie die Möglichkeit, mehrere Projekte zu verwalten. Sie können Informationen importieren aus Microsoft Projekt in Ihr Wrike Gantt Diagramm einfügen und so das Aussehen Ihrer Daten sofort verbessern.

Innerhalb des Features des Gantt-Diagramms ermöglichen es Ihnen die Abhängigkeiten von Wrike, Aufgaben auf vier verschiedene Arten zu verbinden, und die Abhängigkeitslinien ermöglichen es Ihnen zu sehen, welche Aufgaben miteinander verbunden sind.

Bei der Verwendung von Wrike-Abhängigkeiten können Sie aus einer dieser Regeln wählen:

Aufgabe A muss beendet werden, bevor Aufgabe B beginnen kann.

Aufgabe A muss beginnen, bevor Aufgabe B beginnen kann.

Aufgabe A muss beendet werden, bevor Aufgabe B beendet werden kann.

Aufgabe A kann nicht beendet werden, bevor Aufgabe B beginnt.

ziemlich logisch, nicht wahr?_

Neben diesen Features können Sie auch aus den vielen Ansichtsoptionen von Wrike wählen, einschließlich Tabelle, Liste, Board, Stream, Analysen usw., um Ihre Arbeit so zu sehen, wie Sie es wünschen.

2. Großartige Features für die Prüfung

Mit einem bezahlten Add-On namens Wrike Proof kann Ihr Team Kommentare direkt zu Bildern, PDFs und sogar Videos hinzufügen.

Die gesamte Kommunikation kann über die Kommentare erfolgen, und Sie werden nie vergessen, Fehler in Ihren Dateien zu erkennen. Am wichtigsten ist jedoch, dass Ihre Genehmigungs- und Feedbackprozesse auf Hochtouren laufen werden. 🏎️

Bonus: Erfahren Sie mehr über die top proofing tools

3. Clients als Kollaborateure

Collaborator ist ein Benutzertyp in Wrike, der keinen kostenpflichtigen Platz benötigt, ihnen aber Zugang zu Ihrem Workspace bietet. Dies ist großartig, um die interessengruppen über den Status der Projekte auf dem Laufenden zu halten.

Es gibt jedoch zwei wichtige Klauseln:

Es gibt ein Limit für ihre Rechte

Es gibt ein Limit für die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie in Ihr Konto einladen können

Sie können also Clients als Mitwirkende hinzufügen, da sie in der Regel weniger Mitarbeiter sind als Ihre Mitarbeiter. Und sie müssen nicht auf den gesamten Workspace zugreifen. beide Seiten gewinnen

Als Kollaborateure können Ihre Clients:

Einen Einblick in das Wie, Was und Warum eines Projekts erhalten

Kommentare abgeben, um Fragen zu beantworten, die während eines Projekts auftauchen

Den Status von Aufgaben ändern

Überwachen Sie den Fortschritt des Projekts und Genehmigungen erteilen, um die gute Arbeit fortzusetzen

aber in welcher Welt ist alles schön und perfekt?

Nicht einmal Narnia war das..

Das Projektmanagement von Wrike hat vielleicht ein paar eigene Weiße Hexen, die es davon abhalten, ideal zu sein.

5 Limits von Wrike Projektmanagement (mit Lösungen)

Hier finden Sie einige Schwachstellen, die das Wrike Projektmanagement in Frage stellen könnten:

1. Keine Mind Map Funktion

Da Wrike so beliebt ist, sollte man meinen, dass es eine mind Map feature, mit dem Sie Projektpläne mit Ihrem Team brainstormen können.

Falsch 🙅! Das tun sie leider nicht.

zu erledigen ist also brainstorming mit Ihrem Team?

Unter ClickUp !

Ja, wir haben die Antwort schnell gefunden, denn es ist eine der höchstbewerteten produktivität und projektmanagement tool, geliebt von alle Größen von Teams und sogar Freiberufler .

und es hat eine Mindmap ._ 😎

Lesen Sie weiter, um zu sehen, wie ClickUp alle Nachteile von Wrike beheben kann:

ClickUp Lösung: Mindmaps Unsere Mind Map ist eine Leinwand voller Möglichkeiten.

Sie können Ihre Ideen skizzieren plan für das Projekt oder eine Gedankenkette im Leerzeichenmodus.

Aber wenn Sie eine leere Leinwand einschüchternd finden, keine Sorge.

Sie können auch auf dem aufbauen, was Sie bereits in ClickUp erstellt haben, indem Sie den Aufgaben Modus verwenden, in dem Ihre Projektplanung aufgabenbezogen ist. Sie können benutzerdefinierte Workflows und Aufgaben erstellen und sogar Ihre Daten neu anordnen Workspace in logische Pfade umwandeln.

2. Viele wesentliche Funktionen sind Add-Ons

wenn Sie für eine _Projektmanagementsoftware plan bezahlen, was erwarten Sie?

Die Features zu bekommen, die Sie brauchen.

Das dachten wir auch, bis wir Wrike entdeckten.

Es bietet mehrere wesentliche Funktionen nicht an arbeitsmanagement features eingebaut.

Einige dieser Features sind:

Wrike analyze : Erstellen benutzerdefinierter Analysendashboards zur Verbesserung der Leistung

: Erstellen benutzerdefinierter Analysendashboards zur Verbesserung der Leistung Wrike Ressource : Team visualisierenworkload und gewinnen Sie Einblicke in die Ressourcenauslastung

: Team visualisierenworkload und gewinnen Sie Einblicke in die Ressourcenauslastung Wrike Prüfung: Hinzufügen von visuellen Rückmeldungen und Zuweisung von Genehmigern

Wenn Sie nicht bereit sind, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, um diese Features in Ihrem Wrike Konto freizuschalten und hinzuzufügen, müssen Sie ohne sie auskommen.

ClickUp Lösung #1: kostenlos Dashboards Die Dashboards von ClickUp geben Ihnen nicht nur Einblicke in alles, was Sie wissen möchten, sondern auch in

sprints , epen , aufgaben-Status , ressourcen usw., aber es ist auch anpassbar.

Sie können hinzufügen benutzerdefinierte Dashboard Widgets um die von Ihnen benötigten Informationen anzuzeigen, z. B:

Liniendiagramm

Berechnungen

Kreisdiagramm

Batterie-Tabelle, und mehr

und wissen Sie was?

sie können mehrere Dashboards für mehrere Projekte erstellen, und_ wir berechnen Ihnen keinen Cent. Denn wir bieten Dashboards direkt in unserem kostenlosen Plan an.

ClickUp Lösung #2: kostenlos Workload-Ansicht Unsere Workload-Ansicht ist ebenfalls kostenlos.

Sie können sie für ein einfaches Ressourcenmanagement verwenden, z. B. zur Nachverfolgung, wer zu viel oder zu wenig zu tun hat, und dann die Aufgaben entsprechend verteilen.

ClickUp Lösung #3: kostenlos Features für die Prüfung Und schließlich müssen Sie mit ClickUp nicht für ein Add-On für die Prüfung bezahlen.

ClickUp lädt Ihre kreativen Teams mit offenen Armen ein!

Deshalb haben wir sowohl Bild- als auch PDF-Anmerkung fähigkeiten.

Hier können Sie Kommentare zu Entwurfsmustern hinzufügen und zuweisen, Markierungen zu Verträgen hervorheben und vieles mehr.

3. Kann keine anderen Websites einbetten

Das ist wirklich schade. Wenn man Websites in Wrike einbetten könnte, würde man Zeit sparen, anstatt zwischen Registerkarten hin und her zu springen.

Zum Beispiel, wenn Sie eine Google Tabellen-Datei mit dem Budget dieses Monats hätten. Sie könnten sie in Ihre Website einbetten projektmanagement tool neben der Aufgabe "Budget".

Auf diese Weise müssen Sie nicht immer wieder in einer anderen Registerkarte danach suchen.

Da es keine Einbettung gibt, können Sie Ihren Bedarf nicht zentralisieren, und das kann Zeit und Geld kosten.

ClickUp-Lösung: Ansicht einbetten Mit unserer leistungsstarken Embed Ansicht können Sie ganz einfach andere Websites und Apps wie Twitter einbinden,

Google Tabellen , Loom , Vidyard usw. in die ClickUp-Plattform mittels HTML oder URL.

4. Kein Screenshot Feature

Ob Sie über interessante Entwürfe diskutieren oder eine meme die Sie nicht herunterladen können, machen wir aus verschiedenen Gründen Screenshots.

Es gibt so viele Verwendungszwecke, und doch verwehrt Wrike Ihnen dieses Feature.

Wie bedauerlich.

ClickUp Lösung: Chrome-Erweiterung Die praktische Chrome-Erweiterung von ClickUp ist vielseitig einsetzbar. Sie können Screenshots des gesamten Browsers oder eines bestimmten Bereichs machen, um sie zu Aufgaben hinzuzufügen oder herunterzuladen.

Aber das ist noch nicht alles!

Sie können die Erweiterung auch verwenden, um:

Aufgaben erstellen

Lesezeichen setzen

Nachverfolgung der Zeit

Zugriff auf dieNotepad* Markieren von Screenshots

Wir haben es dir gesagt.

Mehrzweck_ Erweiterung aus gutem Grund. 😎

5. Wrike ist teuer

wrike behauptet, für alle Größen von Teams geeignet zu sein, aber was ist mit den Budgets aller Teams?

Es gibt einen kostenlosen Plan, aber der ist ziemlich limitiert. Und wenn man sich die Preisdetails von Wrike ansieht, beginnt der kostenpflichtige Plan bei 9,80 $/Benutzer pro Monat, was für kleine Teams und Geschäfte teuer sein kann.

ClickUp Lösung: Free Forever-Plan

Versuchen Sie stattdessen ClickUp.

Wir haben einen Free Forever-Plan, vollgepackt mit hilfreichen und fortschrittlichen Features, so dass Sie keine Add-ons benötigen 😛

Wenn Sie dennoch fortgeschrittene Features benötigen, beginnen unsere kostenpflichtigen Pläne zu einem viel günstigeren Preis. Auf diese Weise können Sie Ihr Unternehmen mit einem komfortablen Budget ausbauen.

Sehen Sie sich unser preisplan :

Unlimited ($5/Benutzer pro Monat) :

Unlimited Speicher Benutzerdefinierte Felder Unlimited benutzerdefiniert ansichten Und mehr

: Business ($9/Benutzer pro Monat) :

Alle automatisierungen Extra gäste Benutzerdefinierte Aufgaben-IDs Und mehr

:

All diese Lösungen machen ClickUp zum beste Wrike-Alternative , aber wir haben so viel mehr zu bieten.

Hier sind einige der anderen ClickUp Features werden Sie lieben:

Wrike ist einfach nicht das Richtige (für Sie)

Ohne Zweifel ist Wrike ein gutes Projektmanagement tool.

Aber es kommt darauf an, ob es das Richtige für Sie ist.

Ist es für alle Budgets geeignet? Nein.

Werden Features als Add-Ons in Rechnung gestellt? Ja.

Wenn Sie alle Vorteile und Limits abwägen, werden Sie feststellen, dass es die kleinen Dinge sind, die sich summieren.

Warum sollten Sie sich diesen Stress antun, wenn Sie ClickUp an Ihrer Seite haben?

Es kann Ihr Projektmanager und Aufgabenverteiler sein, ersteller von Dokumenten , Notizen machen... was immer Sie wollen.

was sagen Sie dazu? Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos um Projektmanagement zu einem Kinderspiel zu machen und sicherzustellen, dass Sie sich jeden Tag so fühlen: