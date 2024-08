Die 16 besten Microsoft Project Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig!)

Microsoft Project ist das größte und bekannteste projektmanagement tool verfügbar. Es wurde 1984 veröffentlicht, als jede Art von Desktop-Software noch ein Novum war. Aber aufgrund dieser Geschichte kann es definitiv veraltet erscheinen.

Sicher, es ebnete den Weg für moderne projektmanagement-Software (wie Microsoft Planer ), aber jetzt fehlt es ihm an neuen Innovationen. Es hat zu viel Angst, seine Benutzer zu verprellen. Das verheißt nichts Gutes für neue Ideen!

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die 16 besten Alternativen zu Microsoft Project vor. Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über jede einzelne Alternative mit ihren Vor- und Nachteilen, Preisen und Benutzerbewertungen.

Fangen wir an!

Warum nach einer Alternative zu Microsoft Project suchen?

Eine der größten nachteile von Microsoft Project ist seine klobige Natur und die steile Lernkurve. In vielerlei Hinsicht schützt Microsoft Project diejenigen, die es am besten kennen.

Es dauert so lange, bis man es beherrscht, dass jeder, der es zu erledigen weiß, das Gefühl hat, seine Position (und den Einsatz von Microsoft Project) verteidigen zu müssen.

microsoft Project ist leistungsstark, wenn es um die detaillierteren Aspekte des Projektmanagements geht, wie Ressourcenmanagement, benutzerdefinierte Berichte und Timesheets. Leistungsstark bedeutet natürlich nicht leicht oder einfach", sagt eine Rezension _von MS Project.

Es kann effektiv eine plan für das Projekt sie sollten es jedoch nur verwenden, wenn Sie bereits darin geübt sind, das Biest Microsoft Project zu zähmen.

Was sind die Nachteile der Verwendung von Microsoft Project?

Benötigt einezertifizierten Projektleiter* Abhängig von Exporten

Lange Einführungszeit

Aber zum Glück leben wir in einem neuen Jahrhundert, und es gibt eine Menge großartiger Alternativen zu Microsoft Project, die Sie nutzen können!

16 beste Microsoft Projekt-Alternativen

Ob ClickUp, Asana, Trello oder eine der anderen 16 Microsoft Project-Alternativen, die wir hier aufgelistet haben - Sie werden sicher eine finden, die Ihren Anforderungen entspricht.

Werfen Sie einen Blick auf diese Liste, um einen Feature-Vergleich der besten Microsoft Project Alternativen zu erhalten.

1. ClickUp

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Tool, das eine grundlegend neue Art der Arbeit bietet, die es einfach macht, mehrere Projekte mit Ihrem Team zu verwalten. Es ist eine schöne und einfache Alternative zu MS Project!

Hier eine kurze Übersicht über einige der wichtigsten ClickUp Features:

Leistungsstarkes Agile Dashboard : bietet Ihnen einen zentralen Ort zum Empfang von Agile einblicke in Projekte wie den allgemeinen Zustand des Projekts, Ziele, Zeitleisten und vieles mehr

Kommentare : spezielle Unterhaltungen über Projekte mit integriertem Freigeben von Dokumenten/Dateien für verschiedene Projektdateien

Aufgaben : Jede Aufgabe verfügt über eine eigene Status-Leiste und ein Message Board für bessere Teamarbeit, und Sie können jede Aufgabe in Unteraufgaben und Checklisten unterteilen

Leistungsstarke Integrationen : integriert sich mit Tools zur Zeiterfassung und anderenproduktivität tools für die Verwaltung Ihrer Vor-Ort-Aktivitäten sowie virtuellen Teams *ClickUp Brain : ClickUp's KI-Tool nutzt künstliche Intelligenz, um Projektmanagement-Aufgaben zu verbessern

Automatisieren Sie Workflows und skalieren Sie Ihr Geschäft mit ClickUp AI

ClickUp Profis:

Schöne Oberfläche

Kostengünstig

Hat einen Free Forever-Plan

Support für alle Betriebssysteme wie Windows, Mac, iOS und die Google App

Mehrere Ansichten, darunter eine Liste, ein Board, eine Zeitleiste und eine Gantt-Diagramm-Ansicht

Eingebautfeatures für die Projektplanung und -terminierung* Erweiterte Features speziell für agile Projekte

Leistungsstarke mobile App für projektmanagement aus der Ferne * Vorlagen für das Projektmanagement zur Automatisierung von Arbeitsabläufen

ClickUp cons:

100 MB Speicher im Free-Plan

Dashboards können nicht exportiert werden

ClickUp Bewertungen:

"ClickUp ist das Schweizer Taschenmesser unter den Apps für Aufgaben- und Projektmanagement." - G2 Crowd "Lebensveränderndes tool. Bringt die dringend benötigte Perspektive auf Aufgaben mit hoher Priorität zurück. Hilft bei der Nachverfolgung dessen, was wir im Laufe eines Jahres erreicht haben und wofür wir mehr Zeit aufgewendet haben. Kann nicht ohne leben!" - Capterra Geprüfte Bewertung "Es ist großartig, wie einfach der Migrationsprozess war, als wir zu ClickUp wechselten. Die Plattform funktioniert für jedes Projekt-Szenario, das man braucht: Clients, persönliche Aufgaben, Projekte, was auch immer. Sie bietet eine gute Menge an Tools, um alles, was ein Projekt beinhaltet, nachverfolgen zu können." - Capterra Verified Review

ClickUp Preispläne:

Free Forever-Plan : Am besten für den persönlichen Gebrauch

: Am besten für den persönlichen Gebrauch Unlimited-Plan : Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

: Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan : Am besten für mittelgroße oder mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat)

: Am besten für mittelgroße oder mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat) Enterprise-Plan : Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

2. Asana

Über AsanaAsana wurde 2011 gegründet und erlangte aufgrund der Verbindungen der Gründer zu Facebook schnell einen hohen Bekanntheitsgrad. Mit diesem Stammbaum hatte Asana keine Probleme bei der Kapitalbeschaffung und ist auf dem besten Weg, bald ein 1-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu sein.

Aber heißt das, dass dieses Tool für Ihre Mitglieder im Team geeignet ist? Nicht unbedingt.

Asana hat eine einfache Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Abschnitten für effektive visuelles Projektmanagement . Wie der Name schon sagt, hat es eine ruhige Benutzeroberfläche, mit der man sich bei der Arbeit wohl fühlt. Das allein macht es zu einer großartigen Alternative zu Microsoft Project.

Trotz eines schnellen Starts hat sich die Produktentwicklung in den letzten Jahren verzögert. Und Asana ist nicht für alle Teams in Ihrem Unternehmen geeignet: die meisten Softwareentwicklungsteams würden es nicht verwenden.

Asana-Profis:

Sehr anpassbar

Großartiger freigegebener Kalender synchronisierung

Gutes System zur Verwaltung wiederholender Aufgaben in Projekten

Kostenlose Microsoft Project Alternative

Portfolio-Verwaltung

Asana Nachteile:

Keine native Zeiterfassung

Gantt Diagramm nur über ein Add-On

Hohe Lernkurve

Keine Mindmaps

Hat Benutzer-Mindestanforderungen

Keine Slash-Befehle

Asana-Bewertungen:

"Wir jonglieren mit vielen konkurrierenden Projekten und Terminen, daher hilft es uns, alles in einem großen Überblick zu behalten, an einem Ort, an dem wir über einzelne Aufgaben sprechen können, während wir vorankommen. Ich bevorzuge diesen Workflow gegenüber der Slack-ähnlichen Betonung von Chats/E-Mails usw. Die Möglichkeiten von Asana für die Zeitplanung werden immer besser, sind aber im Moment noch etwas undurchsichtig." - G2Crowd "Ich verwende Asana täglich, um meine Aufgaben zu verwalten. Ich ermutige mein Team, ihre Arbeit über Asana zu verwalten. Insgesamt ist es ein nettes und effektives Tool. In der heutigen Zeit ist es sehr hilfreich für die Remote-Arbeit. Obwohl ich glaube, dass es im Vergleich zu ähnlichen Apps zur Aufgabenverwaltung etwas teuer ist. Aber die Features sind wirklich gut." - Capterra Verified Review

Asana Preise:

Free bis $24.99/Benutzer/Monat (Die Basis Version ist kostenlos, Premium Pläne beginnen bei $10.99)

3. ProofHub

Über ProofHubProofHub ist eine Microsoft-Alternative mit einem breiten Bereich an erweiterten Features. Es fasst alle wichtigen Aspekte Ihrer Arbeit und Projekte an einem zentralen Ort zusammen. Wie einige der oben genannten Tools ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu erstellen, sie mehreren Mitgliedern des Teams zuzuweisen und den Fortschritt von Projekten in verschiedenen Ansichten wie Kanban-Tafeln, Tabellen-Ansicht und Gantt-Ansicht zu visualisieren.

Es bietet auch robuste Tools zur Überwachung der Arbeit wie Zeiterfassung, Nachverfolgung des Fortschritts und detaillierte projekt-Berichte die Ihnen helfen, den Fortschritt Ihres Teams nachzuverfolgen. Der größte Vorteil von Proofhub ist der Pauschalpreis, d. h. Ihre Kosten steigen nicht, wenn Ihr Team wächst.

Proofhub ist auch als mobile App für Android- und iOS-Benutzer verfügbar.

ProofHub-Profis:

Alles-in-einem-Plattform

Intuitive Schnittstelle

Hervorragende benutzerdefinierte Anpassung der Projekte

Nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

ProofHub Nachteile:

Einmalige Anmeldung bei Google

Die Verwaltung von Benachrichtigungen könnte verbessert werden

Proofhub-Bewertungen:

"Wir haben uns für ProofHub entschieden, weil es ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Man kann einen Teil von ProofHub für interne Projekte nutzen und einen ganz anderen für zusammenarbeit mit dem Client . Im Ergebnis ist es für uns ein Komplettpaket." - Capterra "Ich finde es toll, dass es ein Format für alles gibt, was man erledigen muss; ich verwende es für die Nachverfolgung von Client-Projekten, die Verwaltung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien, die Prüfung von Entwürfen, das Anfertigen von Notizen, die Nachverfolgung von Zeit, die Überprüfung von Fortschrittsberichten und vieles mehr. Außerdem ist der Pauschalpreis von ProofHub das Tüpfelchen auf dem i." - G2Crowd

Proofhub Preise:

Die kostenpflichtigen Pläne von ProofHub beginnen bei $45/Monat und werden jährlich abgerechnet (keine Gebühr pro Benutzer).

4. Paymo

Über Paymo Paymo ist eine solide App für das Projektmanagement. Hier gibt es nichts Auffälliges.

Sie haben eine schöne Startseite, die hervorhebt, was Ihre wichtigsten Elemente für den Tag sind, die Nachverfolgung von Fristen hilft.

Sie bieten auch Board-Ansichten, ähnlich wie ClickUp und Trello. Sie verfügen über robuste Dashboard-Features, die Ihnen helfen, den Fortschritt des Projekts zu messen, und bieten einen zentralen Ort für die Verwaltung komplexer Projekte. Paymo ist eine sichere Wahl, mit der sich Ihre Projektmanager wohlfühlen werden.

Paymo Profis:

Mobile App mit Nachverfolgung von Projekten

Anpassbare Timesheets

Schöne, interaktive Gantt Diagramme

Aufgabenplanung und Abhängigkeiten von Aufgaben

Kostenlose Microsoft Project Alternative

Paymo Nachteile:

Integrationen nur im kostenpflichtigen Plan

Nur drei Rechnungen mit dem kostenlosen Plan

Viele Ansichten können das Erlernen erschweren

Paymo Bewertungen:

"Es gibt keine Funktion zum Importieren von Aufgaben/Projekten, so dass ein sehr manueller Prozess erforderlich ist, um den Betrieb aufzunehmen, wenn man von verschiedenen Tools wechselt." - G2Crowd "Für einen mittleren, kleinen oder Solo-Benutzer ist paymo gerade genug, um jede Art von Projekt zu verwalten. Der kostenlose Plan ist ausreichend und bietet genügend Features, um zu beginnen und dann bei Bedarf aufzurüsten." - Capterra Verified Review

Paymo Preise:

$8.95 bis $14.25/Benutzer/Monat

5. Monday.com

Über Monday.com Monday basiert darauf, Dinge grün zu markieren, was bedeutet, dass Sie eine Reihe von Dingen abhaken sollen. Sie haben auch einen sehr interessanten Tabellen-/Aufgabenmanager-Hybrid entwickelt, mit vielen benutzerdefinierten Feldern, um bestimmte Aufgaben so zu gestalten, wie Sie sie haben wollen.

Das Problem dabei? Die Skalierbarkeit für große Teams ist nicht immer gegeben, um effektive online-Zusammenarbeit . Es gibt auch eine begrenzte kostenlose Testversion, die Ihnen nicht genug Zeit gibt, um alle nützlichen Features zu erkunden, ohne eine saftige Gebühr zu zahlen.

Trotz einer beeindruckenden Werbekampagne kann jeder, der sich mit Google auskennt, viele der Features auch kostenlos anderswo finden ( wie bei ClickUp! ).

Monday.com Profis:

Intuitive Schnittstelle und

Bietet auch eine Chrome-Erweiterung

Viele Anpassungsmöglichkeiten

Integration mit Dropbox und OneDrive

Monday.com Nachteile:

Kein Kalender

Teuer

Keine wiederholenden Aufgaben

Keine Unteraufgaben

Keine Slash-Befehle

Monday.com Bewertungen:

"Die Namensänderung in "Monday" Niemand mag Montags . Das hat einen schlechten Beigeschmack." - G2Crowd "Alles in allem ist Monday ein großartiges Tool, um Workload und Projekte zu verwalten und die Zusammenarbeit in einem kollaborativen Space zu gewährleisten. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man auf der Suche nach einem preiswerten, einfach zu bedienenden und leicht zu implementierenden Tool ist. Aber Vorsicht, man muss schon eine Vorstellung davon haben, wie man dieses tool nutzen möchte, sonst sind die Features vielleicht zu umfangreich und nicht gut genug erklärt, um einem Benutzer zu helfen, der nur nach Ideen sucht." - Capterra Verified Review 👉 Siehe wie Montag im Vergleich zu Asana !

Monday.com Preise:

$8 bis $16/Monat/5 Benutzer

6. Hitask

Über Trefferliste Ein weiteres Tool für die Zusammenarbeit im Team, das weniger leistungsfähig ist als MS Project, aber einige der Features bietet, die Sie aus der Entwicklungsperspektive benötigen, z. B nachverfolgung von Problemen , wiederkehrende Aufgaben und Team-Chat. Es verfügt auch über Berichterstellung, ist aber möglicherweise nicht so fortschrittlich wie Microsoft Project.

Hitask Profis:

Einfach zu benutzen

Saubere Schnittstelle

Google Kalender-Synchronisierung

Hitask Nachteile:

Nicht viele Integrationen

Keine privaten Notizen

Kein Gantt Diagramm Feature

Kein Kanban Board

Hitask-Bewertungen:

"Der visuellen Umgebung fehlt es an Farbe, sie könnte verbessert werden, indem Elemente hinzugefügt werden, die es den Mitarbeitern ermöglichen, schnell zu unterscheiden, ohne zu lesen, und jedem Element eine farbige Beschreibung zuzuweisen, um jede Änderung oder Beobachtung sowie deren Quelle schnell zu erkennen..." - G2Crowd "Dieses Produkt ist sehr einfach zu benutzen, aber die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv. Der Preis ist fair, wenn man bedenkt, was man im Gegenzug erhält. Wenn Sie planen, es für persönliche Zwecke zu nutzen, kann dieses tool ausreichend sein." - Capterra Verified Review

Hitask Preise:

Free bis $20/Benutzer/Monat (Der bezahlte Plan beginnt bei $5)

7. nTask

Über nTask nTask sieht sich in erster Linie als Ersatz für Asana, ist aber auch als einfacheres Tool als Microsoft Project geeignet.

nTask hat solide tools für die Berichterstellung rund um Zeiterfassung, Nachverfolgung des Fortschritts der Arbeit und Meetings, die alle Manager lieben werden.

Außerdem verfügt es über integrierte Gantt-Diagramme zur Ansicht mehrerer Projekte auf einer hohen Ebene. Fügen Sie ihre fehler-/Problemverfolgung und es könnte eine einfache Lösung im Vergleich zu Microsoft Project sein.

Wie die meisten dieser Produktivitätstools ist es auch viel günstiger als Microsoft Project, was es zu einer guten Alternative zu MS Project macht.

nTask Vorteile:

Sehr erschwinglich

Meeting manager tool

Nachverfolgung von Fehlern/Problemen

Aufgaben-Abhängigkeiten

nTask Nachteile:

Kein Timer

Schlechte App für mobilen Zugriff

Gantt Diagramme sind (noch) nicht interaktiv

nTask Bewertungen:

"Der größte Unterschied in der Funktion für Meetings im Vergleich zu etwas wie GCal ist, dass man eine detaillierte Agenda erstellen, Meeting-Protokolle speichern und diese automatisch für ein Projekt Team freigeben kann, ohne die App jemals zu verlassen." - Bombchelle "An dieser App gibt es nicht viel auszusetzen. Die Integrationen sind einwandfrei und funktionieren perfekt. Während auf der einen Seite die häufigen Updates die Benutzerfreundlichkeit dieser App ergänzen und verbessern, dauert es manchmal eine Weile, sich an diese Änderungen zu gewöhnen." - Capterra Verified Review

nAufgabe Preisgestaltung:

Free bis $7.99/Benutzer/Monat (Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $2.99)

8. Zenkit

Über Zenkit Zenkit ist eine leistungsstarke Alternative zu Microsoft Projekten, mit vielen verschiedenen Ansichten, einschließlich einer Board- und Tabellenansicht.

Es bietet eine Nachverfolgung der Aktivitäten und Benachrichtigungen, so dass Sie immer wissen, woran die einzelnen Mitglieder Ihres Teams gerade arbeiten. Zenkit eignet sich auch perfekt für Manager, die sich einen Überblick über anstehende Projekte verschaffen wollen.

Aufgrund einiger fehlender Features ist dies jedoch möglicherweise nicht die beste Option für ein komplexes, großes Projekt. Außerdem können Sie Zenkit mit einer umfangreichen Textbearbeitung und benutzerdefinierten Hintergründen ausstatten, um es an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Zenkit-Profis:

Mehrere Ansichten

Einfache Verwaltung von Projektaufgaben

Mindmapping-Tools

Zenkit Nachteile:

Keine Gantt Diagramme

Keine Zeiterfassung

Keine öffentliche API

Lange Ladezeiten

Zenkit-Bewertungen:

"Die Benutzeroberfläche kann ein wenig utilitaristisch und nicht so freundlich wie einige andere Softwaresysteme wirken." - Capterra "Ausgezeichnete Erfahrung mit dem Kundenservice. Die einzige Panne war eine kleine, als ich meinen Plan aktualisiert habe, aber sie haben mir geholfen, einen Weg zu finden, das Problem zu umgehen. Ich finde es toll, dass sie die Software weiterentwickeln, anstatt sie auf der Stelle treten zu lassen." - Capterra Verifizierte Bewertung

Zenkit Preise:

Free bis $29/Benutzer/Monat (nur der Personal/Individual Plan ist kostenlos, der Team Plan beginnt bei $11)

9. Slenke

Über Slenke Wenn Sie ein einfacheres Ziel anstreben tool mit Ressourcenverwaltung gantt Diagramme, und mehr insgesamt visuelle Attraktivität als Microsoft Projekt, dann könnte Slenke eine Option sein.

Es handelt sich um ein relativ neues Tool, so dass es eine gewisse Eingewöhnungsphase geben wird. Die Mitglieder des Teams verwenden es auch zur Verwaltung ihrer internen Kommunikation, so dass Sie sich von Slenke entwöhnen könnten Slack wenn Sie das wollten.

Es ist vielleicht nicht das Beste für mehrere Projekte, aber es ist ein einfaches Tool, das Ihrem kleinen Team hilft, konzentriert zu bleiben und zu kommunizieren.

Slenke Profis:

Viel Integration von Drittanbietern

Interne Kommunikation

Saubere Schnittstelle

Slenke Nachteile:

Keine Desktop-App

Kein Enterprise-Plan

Nur Englisch

Slenke Bewertungen:

"Der Bereich Benachrichtigungen kann manchmal überwältigend sein, mehr Kontrolle darüber, welche Art von Benachrichtigungen ich erhalte, wäre ideal." - Bewertung auf Capterra "Es wäre schön, wenn wir die Software etwas mehr benutzerdefinieren und unser eigenes Firmenbranding verwenden könnten. Uns fällt sonst nichts ein, was uns bisher nicht gefallen hat." - Capterra Verified Review

Slenke Preise:

Free bis $15/Benutzer/Monat

10. Basecamp

Über BasecampBasecamp verfolgte im Vergleich zu Microsoft Project einen ganz anderen Ansatz für Projektmanagement-Software.

Sie konzentrieren sich auf kommunikation im Team und Projektdateien über Fälligkeitsdaten und Aufgaben, was sie zu einem der führenden Anbieter für die Kommunikation mit großen Teams, Clients und Zulieferern macht. Mit Basecamp können Sie Ihre Listen mit Aufgaben erledigen, Nachrichten hinzufügen und die ihren Projektzeitplan . Es geht mehr um Informationen und erweiterte Features für die Zusammenarbeit als um eine exakte Projektmanagement-Lösung.

Betrachten Sie es als einen einheitlichen Ort für Aktualisierungen, aber nicht als projektspezifisch.

Basecamp Profis:

Gleicher Preis, unabhängig von der Anzahl der Benutzer

Unlimited Benutzer und Aufgaben

Zuverlässig

Basecamp Nachteile:

Begrenzte Features

Keine Zeiterfassung

Unattraktivprojekt-Dashboard* Keine Analytik

Basecamp-Bewertungen:

"Basecamp erfordert anfangs ein wenig Lernaufwand, nicht jeder konnte anfangs damit umgehen, daher würde ich das nur ablehnen, aber es ist kein Gegenargument, denn es ist wirklich eine Software, die es wert ist, benutzt zu werden." - G2Crowd "Ich verwende es hauptsächlich für die Zusammenarbeit an Projekten mit Mitgliedern meines Teams, die in anderen Bereichen arbeiten. Wir können kommunizieren und in Echtzeit an derselben Aufgabe arbeiten und die zusammenarbeit im Projekt prozess sehr effektiv." - Capterra Verified Review

Basecamp Preise:

Ab $99/Monat

11. Celoxis

Über Celoxis Dies ist eines der Tools, die am ehesten mit Microsoft Project vergleichbar sind. Sie können Ihre Projektfinanzen nachverfolgen, Risiken erkennen, benutzerdefinierte Workflows einrichten und die Zusammenarbeit mit Projektdateien und Kommentaren wie bei anderen Plattformen für das Projektmanagement erleichtern.

Wenn Sie Microsoft Project loswerden wollen, aber etwas technisch Ähnliches benötigen, ist Celoxis vielleicht das richtige Programm für Sie. Celoxis bietet auch lokale Lösungen vor Ort an, wenn Sie dies bevorzugen, aber wir würden uns für die Cloud-basierte, einfache Projektmanagement-Software entscheiden.

Celoxis Profis:

Autoprojekt-Planung feature

Sehr anpassbar

Gute Tools für das Projektmanagement

Nachverfolgung des Status von Projekten

Celoxis Nachteile:

Kein telefonischer Support

Nur eine Art von bezahltem Plan

Keine iPhone oder Google App

Die Benutzeroberfläche muss für eine bessere Benutzererfahrung verbessert werden

Celoxis Bewertungen:

"Ich verwalte 20-25 Projekte gleichzeitig, so dass die Nachverfolgung von Zeit und Status des Projekts etwas schwierig ist. Celoxis macht es mir leichter, dies effizient zu erledigen, ohne zu viel Zeit von der 'echten Arbeit' wegzunehmen." - G2 Crowd "Unsere Erfahrungen mit Celoxis sind insgesamt sehr positiv. Das tool hat uns geholfen, alle unsere Projekte im Auge zu behalten und im Team zusammenzuarbeiten. Der Preis und der Wert sind außergewöhnlich, besonders für ein kleines Team wie uns. Wir nutzen das Ressourcenmanagement oder andere Features des Tools kaum, wir halten unsere Projekte lediglich auf einer strengen Zeitleiste und verfolgen den Aufwand für verschiedene Aktivitäten." - Capterra Verifizierte Bewertung

Celoxis Preise:

$25/Benutzer/Monat bis $450/Benutzer/einmalig

12. RaveTree

Über RaveTree Möchten Sie Ihre Vertriebskontakte mit Ihren Aufgaben verwalten?

RaveTree bietet eine solide CRM Funktion neben seiner Projektmanagement Plattform.

RaveTree ist eine gute Alternative zu ms project mit seinen Ressourcenmanagement- und Administrator-Tools.

RaveTree pro:

Äußerst intuitiv

Enthält CRM

Client-Portal

RaveTree Nachteile:

Keine Gantt Diagramme

Keine mobile iOS oder Android App

Teuer

RaveTree-Bewertungen:

"Ravetree ist ziemlich neu, aber dafür, wie neu es ist, funktioniert es immer noch großartig. Ab und zu werden Änderungen vorgenommen, aber es ist auch hilfreich, dass es ständig verbessert wird, um es einfacher zu machen. Das Unternehmen ist kleiner, aber das hat den Kundensupport aufmerksamer gemacht!" - G2Crowd "Ich liebe es insgesamt. Keine großen Beschwerden. Ich würde sagen, dass es hilfreich sein könnte, meine Boxen auf meiner Startseite zu verschieben, so dass ich, wenn ich möchte, dass meine anstehenden Meilensteine die Hauptbox sind, die ich sehe, sie in diesen Bereich verschieben kann. Ich habe Workamajig gehasst, aber es ermöglichte diese Funktion." - Capterra Verified Review

RaveTree Preise:

Von $29/Benutzer/Monat bis $39/Benutzer/Monat

13. Wrike

Über WrikeWrike ist für aktive Teams gedacht, die zusätzliche Unterstützung bei der Verwaltung von Projekten suchen. Wrike setzt auf seine Zugänglichkeit, was bedeutet, dass Sie viele Dinge in einer Ansicht sehen können, ohne zu viele zusätzliche Klicks.

Die Hierarchie ist gut definiert. Wenn man mit dem Mauszeiger über eine Aufgabe im Projekt fährt, werden die wichtigen Details automatisch angezeigt. Allerdings fehlt es an mehreren Ansichten und es werden die Ansichten Liste und Wasserfall methodologien.

Wenn Ihr Team etwas benötigt, das MS Project ähnelt, aber weniger Schnickschnack bietet, dann ist Wrike vielleicht die richtige Wahl. Obwohl es sich nicht um ein open-Source-Tool für das Projektmanagement bietet es eine kostenlose Version an.

Erfahren Sie mehr über wrike für das Projektmanagement nutzen .

Wrike Profis:

Aufgaben per Drag & Drop zuweisen

Schnelles Setup

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Anpassbar

Verwaltung der Arbeit funktion zur Erstellung eines Projektstrukturplans

Wrike Nachteile:

Kompliziert

Schlechte Schnittstelle

Schlechter Kundenservice

Wrike-Bewertungen:

"Wrike ist im Vergleich zu anderen ähnlichen Anwendungen einzigartig, weil es nicht nur ein Projektmanagement tool ist. Es hat auch die Funktion eines Tools zur Verwaltung der Arbeit, was etwas anders ist." - G2Crowd "Mit ihrer grundsoliden Leistung bei der Arbeit konnte ich keine Nachteile an der App feststellen. Allerdings ist sie recht teuer, wenn es um den Preis geht. Aber die Features, die wir mit dem Kauf der App erhalten, sind top, und ich kann nicht leugnen, dass sie viel besser ist als andere konkurrierende Projektmanagement tools." - Capterra Verified Review

Wrike Preise:

Free bis $24.80/Benutzer/Monat

14. PlanView

Über Planview PlanView (früher Clarizen) ist ein umfangreiches tool für Projekte, das jeder ernsthafte (und zertifizierte!) Projektmanager in Betracht ziehen sollte. Dieses tool ist für die Projektplanung und das Festhalten jedes Details in Stein gemeißelt, wenn Sie es sich nicht leisten können, falsch zu liegen.

Mit PlanView haben Sie die Möglichkeit, den Umfang Ihres Projekts zu bestimmen, Spezifikationen festzulegen, Zeiten zu schätzen, Fälligkeitsdaten zu planen und die Mitarbeiter entsprechend einzusetzen. Die Backend-Technik erledigt die schwere Arbeit, aber die Benutzeroberfläche ist nicht gerade auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie eine ernsthafte technische Lösung suchen (die sich auch so anfühlt), sollten Sie PlanView ausprobieren.

PlanView Profis:

Großartige Projektplanung mit wiederholenden Aufgaben

Portfolio-Management und mehrere Projekte

Eingebaute Kapazitätsplanung, ressourcenzuweisungundressourcenverwaltung* Zeitleisten für Projekte für ein besseres Aufgabenmanagement

PlanView Nachteile:

Klobige Schnittstelle

Bietet nicht viel für Wendig projektmanagement Teams wieScrumund Kanban * Schlechte Funktion der Suche

PlanView Bewertungen:

"Der schwierigste Teil der Implementierung von Clarizen in meiner Umgebung war die anfängliche Konfiguration über das Clarizen Admin Portal. Am Anfang war es ziemlich überwältigend, aber nach einiger Übung bin ich besser darin geworden, Änderungen im laufenden Betrieb vorzunehmen. Ich hoffe, dass ich bald an einem der Vor-Ort-Schulungskurse von Clarizen teilnehmen werde, um meine Fähigkeiten weiter auszubauen." - G2Crowd "Es ist eine erstaunliche nachverfolgung von Projekten system, hat uns geholfen, die Nachverfolgung unserer Projekte zu verbessern und Verzögerungen zu vermeiden. Das Hinzufügen von Notizen oder Kommentaren zu Aufgaben und Projekten hilft uns, Probleme zu finden und die Qualität zu steigern." - Capterra Verified Review

PlanView Preise:

Kontakt Vertrieb Vergleich zwischen Clarizen und ClickUp .

15. Jira

Über JiraJira ist eine Alternative zu Microsoft Project, wenn Sie ein Team für die Softwareentwicklung, das Produktmanagement oder die Qualitätssicherung leiten. Wie Microsoft Project ist auch Jira jedoch zu einer veralteten Plattform geworden.

Es ist ein schwer zu bedienendes Tool, es sei denn, Sie sind tief in den Entwicklungsprozess eingebunden. Es bietet viele Integrationen, Problemverfolgung und features zur Fehlerverfolgung . Für andere Teams ist es kein wertvolles tool.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Jira für das Projektmanagement .

Jira Profis:

Anpassbar

Viele Integrationen wie Dropbox

Text- und E-Mail-Benachrichtigungen

Problem-Benachrichtigungen

Jira Nachteile:

Äußerst kompliziert

Schweres Setup

Veraltet

Jira-Bewertungen:

"Im Allgemeinen ist es ein hervorragendes Tool zur Steuerung der Arbeit im Team." - Capterra Verified Review "Das Pro ist auch das Contra bei dieser Software. Nur weil Sie alles damit erledigen KÖNNEN, heißt das nicht, dass es auch einfach, effizient oder intuitiv ist. Man kann sich in JIRA leicht verirren, weil es so viele Features, Menüs, Optionen, Registerkarten, Leisten und Fenster gibt - von denen viele gleich aussehen, aber nicht gleich funktionieren. Man weiß nie, ob etwas so Einfaches wie das Kopieren und Einfügen von Problemen so funktioniert, wie man es erwartet (z. B. STRG+C, STRG+V), oder ob man mehrere verschiedene Fenster mit Millionen verschiedener Optionen öffnen muss, um es zu erledigen." - Capterra Verified Review

Jira Preise:

Free bis 14 $/Benutzer pro Monat

16. Trello

Über Trello Nun zu etwas völlig anderem.

Anstatt viele Listen zur Verwaltung von Projekten zu verwenden, können Sie zu Karten und einem Kanban Board für Ihr Aufgabenmanagement. Das System, das in der japanischen Fertigung populär wurde, hat sich vor allem durch den Einfluss von Trello verselbständigt.

Neben der Erstellung mehrerer Aufgaben ist es auch als Repository für Projektdaten beliebt geworden. Auch die Features zum öffentlichen Freigeben haben dazu beigetragen, dass es zu einem produktivitäts-Suite leiter mit Teams, Hobbyisten und Freunden.

Trello Profis:

Einfaches Onboarding

Einfache Zuweisung von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts

Einfacher zu benutzen als die meisten anderen

Echtzeit-Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

Trello Nachteile:

Kein Gantt-Diagramm

Kein Kalender

Kein Sprint Feature

Integrationen sind nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar

Keine nativen Dokumente

Trello-Bewertungen:

"Seine Schnittstelle ist ein wenig einfach, ich kann auch sagen, dass seine Suchmaschine nicht effizient ist, da sie nicht findet, was ich suche, außerdem ist die kostenlose Version sehr limitiert." - G2Crowd "Ein großartiges Tool für Produktmanagement und Koordination. Ich brauchte einige Zeit, um mich daran zu gewöhnen, was es alles zu erledigen hat und wie ich es nutzen möchte, aber jetzt macht es mir wirklich Spaß. Das Beste daran ist die kostenlose Option, es zu nutzen (was ich auch tue), und es funktioniert gut für meine Bedürfnisse." - Capterra Verified Review

Trello Preise:

Free bis $17.50/Benutzer/Monat (die kostenpflichtige Version beginnt bei $9.99, der Enterprise-Plan bei $17.50)

Finden Sie die beste Microsoft Project Alternative für Ihr Team

Es gibt keine einfache Möglichkeit für Teams, effektiv zusammenzuarbeiten, es gibt nicht viele Tutorials und die Funktionen sind blockartig, ähnlich wie Excel Vorlagen für Projekte . Natürlich ist dies nicht das attraktivste Tool, wenn es so viele großartige Cloud-basierte Projektmanagement-Software gibt.

Wenn Ihr gesamtes Team dringend etwas braucht, das das ganze Unternehmen nutzen kann, ist es an der Zeit, Microsoft Project gegen eine neue, kollaborative Projektmanagement-Lösung auszutauschen. So können Sie mehr Arbeit erledigen und Engpässe vermeiden. Anmelden bei ClickUp an und heben Sie Ihr Projektmanagement auf ein ganz neues Niveau.