Was sind Gantt-Diagramm-Abhängigkeiten? (Ultimativer Leitfaden)

Abhängigkeiten gibt es überall.

Es ist nur menschlich, von anderen Dingen oder Menschen abhängig zu sein.

So wie man von seinem Morgenkaffee abhängig ist ☕, um zu funktionieren.

Ähnlich, projekte und Aufgaben haben ebenfalls ihre eigenen Abhängigkeiten. Sie helfen Ihnen, die Beziehungen zwischen den Aktivitäten zu definieren, damit Sie sie in der richtigen Reihenfolge durchführen können.

aber was sind Gantt chart _Abhängigkeiten, und wie können Sie sie nutzen?

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Abhängigkeiten in Gantt Diagrammen und ihre verschiedenen Arten. Wir zeigen Ihnen auch wie Sie die Abhängigkeiten in einem Gantt Diagramm mit Hilfe eines großartigen Tools zur Steigerung der Produktivität verwalten können .

Fangen wir an.

Was sind Gantt Diagramm Abhängigkeiten?

Abhängigkeiten sind Beziehungen zwischen zwei Aufgaben oder Aktivitäten, bei denen die Fertigstellung (oder der Beginn) einer Aufgabe von der Fertigstellung (oder dem Beginn) einer anderen abhängig ist.

Normalerweise werden Abhängigkeiten von Aufgaben auf einer Gantt Diagramm das eine Art Leiste ist diagramm für das Projektmanagement .

Aber abgesehen von den Abhängigkeiten helfen Gantt Diagramme auch bei der Visualisierung der:

Wichtige Aufgaben im Projekt

Projektzeitplan oderzeitleiste Meilensteine des Projekts Fortschritte im Projekt

Albert Ho, Projektleiter des William Osler Gesundheitssystem und Gründer von Helden des Gesundheitswesens sagt: "Gantt Diagramme sind ein wichtiger Schlüssel für die Kommunikation mit Projekt-Sponsoren und Mitglieder des Projekt Teams."

Hier ist unser Einfaches Gantt Diagramm Leitfaden für weitere Informationen.

4 Arten von Abhängigkeiten im Gantt Diagramm

Im Allgemeinen gibt es vier Arten von Abhängigkeiten, die Sie verwenden können, um eine Beziehung zwischen Aufgaben zu identifizieren:

1. Ende zu Anfang (FS)

Die FS Abhängigkeit ist die am natürlichsten vorkommende.

Hier kann die Nachfolgeaufgabe nicht beginnen, bevor die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind renovieren ihrer Startseite. Sie müssen zuerst einen Plan erstellen (Aufgabe A), sonst können Sie nicht mit der Renovierung beginnen (Aufgabe B).

2. Fertigstellen bis zum Ende (FF)

Bei dieser Art der Abhängigkeit oder Aufgabenverknüpfung kann die Nachfolgeaufgabe erst dann abgeschlossen werden, wenn auch die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist.

Beispiel: Sie können die Klempner und Schreiner (Aufgabe B) erst dann bezahlen, wenn sie ihre im Vertrag erwähnte Arbeit (Aufgabe A) abgeschlossen haben.

3. Anfang bis Ende (SF)

Diese Art der Abhängigkeit ist selten.

Hier kann die Nachfolgeaufgabe erst dann abgeschlossen werden, wenn die Vorgängeraufgabe begonnen hat. Die Nachfolgeaufgabe kann jedoch jederzeit abgeschlossen werden, nachdem die Vorgängeraufgabe begonnen hat.

Zum Beispiel können Sie den Einzug Ihrer neuen Möbel (Aufgabe B) nicht beenden, bevor die Renovierung (Aufgabe A) begonnen hat. Sobald Sie die Renovierung erledigt haben, können Sie sich Zeit nehmen, um die neuen Möbel einzuräumen.

4. Anfang bis Anfang (SS)

Bei dieser Abhängigkeit kann die Nachfolgeaufgabe erst beginnen, wenn die Vorgängeraufgabe begonnen hat.

Zum Beispiel können Sie mit dem Kleben der Tapete (Aufgabe B) erst beginnen, wenn Sie mit dem Auftragen des Klebers an der Wand (Aufgabe A) begonnen haben.

Vorlauf und Nachlauf

Vorlaufzeit und Nachlaufzeit sind wichtige Begriffe, wenn es um Abhängigkeiten geht.

Vorlaufzeit ist die Zeitspanne, in der Sie eine Nachfolgeaufgabe beginnen können, bevor Sie die Vorgängeraufgabe abgeschlossen haben.

Die Nachlaufzeit ist die Zeit, die Sie nach dem Abschließen der Vorgängeraufgabe benötigen, bevor Sie die Nachfolgeraufgabe starten können. In ClickUp wird diese Zeit Slack Time (Schlupfzeit) genannt.

Jon M. Quigley, PMP und CTFL-zertifizierter Projektleiter bei TE-Verbindungen und Prinzipal von Wert Transform, LLC zeigt, wie Vorlauf- und Nachlaufzeiten genutzt werden können, um die gesamte Dauer des Zeitplans zu verkürzen.

Wenn Sie zum Beispiel eine neue Aufgabe starten können, bevor die Vorgängeraufgabe beendet ist, können Sie eine vorlaufzeit auf die neue Aufgabe übertragen, so dass die Gesamtzeit des Projekts kürzer ist.

Quelle: Jon M. Quigley, PMP

Ebenso kann es vorkommen, dass die nächste Aufgabe mehrere Tage in Anspruch nimmt. In diesem Fall müssen Sie eine Verzögerungszeit ( Pufferzeit in ClickUp ).

Quelle: Quigley

Wie werden Abhängigkeiten eingestellt und nachverfolgt?

sie kennen nun die verschiedenen Abhängigkeiten, aber wie erledigen Sie deren Einstellung und Nachverfolgung?

Wir haben genau das richtige Tool für Sie.

Sag hallo zu ClickUp , einer der weltweit größten höchstbewerteten projektmanagement-Plattformen!

ClickUp bietet Ihnen drei verschiedene Arten von Abhängigkeiten von Aufgaben:

Warten auf

Blockieren

Verknüpft mit

Und machen Sie sich keine Sorgen.

Sie sind viel einfacher als herauszufinden, welche Abhängigkeiten FF, SF, SS usw. sind.

Schauen wir mal wie.

Wenn eine Aufgabe eine andere Aufgabe benötigt, die vor ihr abgeschlossen werden muss, dann setzen Sie sie einfach als wartet auf Abhängigkeit.

Ein Beispiel: Sie müssen einen Meilenstein zu Ihrem zeitleiste des Projekts . Setzen Sie ihn also auf wartet auf. Fügen Sie Aufgaben wie die Genehmigung durch das Marketing Team oder die Stakeholder als Aufgaben hinzu, auf die sie warten.

Wenn eine Aufgabe fertiggestellt werden muss, damit andere Aufgaben beginnen können, dann stellen Sie sie als blockierende Abhängigkeit ein. Ein Beispiel: Solange die Zeitleiste des Projekts nicht abgeschlossen ist, kann das Projekt nicht beginnen. Sie können also mehrere Aufgaben hinzufügen, die die Aufgabe der Zeitleiste des Projekts blockiert.

Außerdem funktioniert die Abhängigkeit verknüpfen mit am besten, wenn verschiedene Aufgaben nicht genau voneinander abhängen, aber definitiv miteinander verbunden sind.

Und als Bonus gibt es keine Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu versauen, dank der unvollständige Achtung . Diese Achtung wird ausgelöst, wenn jemand versucht, eine Aufgabe mit einer Abhängigkeit zu schließen.

Lassen Sie uns nun herausfinden, wie einfach die Verwaltung von Abhängigkeiten im Gantt Diagramm in ClickUp sein kann.

Bonus: Erstellen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben mit bi-directional linking !

Wie verwaltet man Abhängigkeiten in einem Gantt Diagramm?

Das Internet empfiehlt Ihnen vielleicht, eine Vorlage für ein Gantt Diagramm zu verwenden oder selbst eines zu erstellen Microsoft Excel oder Wort .

So sollten Sie in dieser Situation vorgehen:

hier ist der Grund:_

Wenn du dich nicht von solchen Vorschlägen fernhältst, könntest du am Ende eine Menge Zeit und Aufwand investieren zu erledigen, was ClickUp mit ein paar Klicks erledigen kann.

Lassen Sie uns sehen, wie Sie diese leistungsstarke projektmanagement-Software zur Verwaltung der Abhängigkeiten im Gantt Diagramm.

Schritt 1: Erstellen Sie einen Gantt Diagramm Die Erstellung eines Gantt Diagramms mit Abhängigkeiten war noch nie so einfach.

In ClickUp braucht es nur drei Klicks, um dies zu erledigen.

Klicken Sie auf + in einem beliebigenOrdner, ListeoderSpaces* Gantt-Ansicht auswählen

Benennen Sie sie

Und das war's. Sie haben erfolgreich ein Gantt Diagramm erstellt.

Nachdem Sie Ihr Gantt-Diagramm erstellt haben, können Sie in der seitlichen Aufgaben-Leiste des Diagramms auswählen, welche Daten Sie zur Ansicht benötigen.

Wählen Sie Ihre Aufgaben aus Listen, Spaces oder Ordnern aus, um sie dem Gantt-Diagramm hinzuzufügen.

Sie können stattdessen auch mit vorgefertigten Vorlagen für Gantt Diagramme beginnen: Vorlagen für Gantt Diagramme für die Planung von Geschäften und erfahren Sie alles über das Management von Projekten mit Gantt Diagrammen in unserem gantt Diagramm Leitfaden für Projektmanagement .

Drag and Drop - Ihr Weg zur Projektplanung

Gantt Diagramme Abhängigkeiten sind genial.

Sie können sie direkt im Diagramm einstellen, nachverfolgen, neu anordnen und visualisieren.

Aber nur, wenn Sie über die richtigen projektmanagement tool dafür.

Eine Excel-Vorlage erlaubt es Ihnen nicht, Formeln einfach zu verschieben.

Und kostenlose Online-Vorlagen für Gantt-Diagramme sind nicht sehr flexibel.

Das einzige Tool, das Ihnen Flexibilität, Austauschbarkeit, Sicherheit und benutzerdefinierte Anpassung bietet, ist ClickUp.

Dieses leistungsstarke Produktivitäts- und Gantt Diagramm Software ermöglicht Ihnen die Erstellung aufgaben , einstellen dauer der Aufgabe, undmitarbeiter , projekte planen und so vieles mehr. Nicht zu vergessen, dass Sie in ClickUp mit nur drei Klicks ein Gantt Diagramm für mehrere Projekte erstellen können.

Bleibt nur noch zu sagen, dass: Zählen Sie auf ClickUp um Ihre Abhängigkeiten kostenlos und zuverlässig zu verwalten, so dass Sie sich wieder der morgendlichen Tasse Kaffee widmen können, auf die Sie angewiesen sind!