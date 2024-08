Wie man Abhängigkeiten in Excel anzeigt: Gantt & Trace-Abhängigkeiten

Ob Büroarbeit, kleine Pläne oder große Projekte - Ihr tägliches Arbeitspensum setzt sich in der Regel aus mehreren kleinen Aufgaben zusammen. Doch bevor eine Aufgabe weitergeht, muss sie ihre aktuelle Abhängigkeit beenden. Für Projektmanager und Teamleiter ist es wichtig zu sehen, wie eine Aufgabe die einzelnen Phasen durchläuft und in Beziehung zu anderen Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf steht, damit Sie Blockaden vorhersehen können.

Die Herausforderung besteht darin, dass sich viele Menschen auf Tabellenkalkulationen verlassen, um Projektabhängigkeiten zu zeigen, zu verfolgen und anzuzeigen - aber wenn Sie versuchen, Abhängigkeiten in Excel, wird es ein bisschen knifflig.

In jedem Projekt ist es wichtig, die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben zu kennen. Das bedeutet, dass sich die Reihenfolge einer Reihe von Aufgaben nicht ändern kann und dass eine bestimmte Aufgabe nicht begonnen werden kann, bevor eine andere abgeschlossen ist und umgekehrt. Projektleiter verwenden in der Regel software zur Aufgabenverwaltung um Abhängigkeiten zwischen einzelnen Projektaufgaben zu verfolgen.

Kurz gesagt, ist die Aufgabenabhängigkeit in diesem Fall die einfache Beziehung zwischen zwei oder mehr Aufgaben in einem Projekt. Aufgabenabhängigkeiten werden in Excel häufig verwendet, um die Reihenfolge zu definieren, in der Teams Projekte durchführen.

Es gibt verschiedene, relativ zeitaufwändige Möglichkeiten, Abhängigkeiten in Excel darzustellen. Und obwohl es auch andere, einfach zu verwendende Methoden zur Darstellung von Abhängigkeiten gibt, konzentrieren wir uns hier auf die Darstellung von Abhängigkeiten in Excel-Gantt-Diagramme und bieten dann eine schnellere Möglichkeit, die gleiche (und viel detailliertere) Ansicht mit einem anderen Werkzeug zu erhalten.

Was sind Abhängigkeiten in Excel?

Abhängigkeiten sind Aktivitäten oder Aufgaben, von denen andere Aufgaben abhängen - oder von denen andere abhängen, die zuerst abgeschlossen werden müssen. Kurz gesagt, sind Abhängigkeiten in Excel eine einfache Beziehung zwischen zwei oder mehr anstehenden Aufgaben in einem Projekt.

Die Vorgangsabhängigkeit wird auch als logische Beziehung bezeichnet, die eine Abhängigkeit zwischen Projektvorgängen sein kann oder zwischen aufgaben und Meilensteinen .

Projektmanagement erfordert ein gutes Verständnis der Aufgabenabhängigkeit und der Darstellung dieser Abhängigkeiten in Excel. Und zum Glück für Sie werden wir direkt in diesen Prozess eintauchen, um Ihnen zu helfen, Ihre eigenen Aufgabenabhängigkeiten mit diesem Tool zu erstellen und zu verstehen. 🤓

Wie man Aufgabenabhängigkeiten in Excel anzeigt

Unabhängig davon, wie beeindruckend ein Projektplan ist, stellt das Fehlen einer Beschreibung der kritischen Abhängigkeiten, die mit dem Projekt verbunden sind, ein erhebliches Risiko für die Erzielung eines erstklassigen Projektwerts dar. 🚩

Das Erstellen von abhängigen Aufgaben in Excel ist so einfach wie das Doppelklicken auf eine Aufgabe und das Festlegen von Abhängigkeiten im rechten Bereich - aber lassen Sie uns das gemeinsam durchgehen. Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Anzeigen von Aufgabenabhängigkeiten in Excel:

Schritt 1: Öffnen Sie die Registerkarte Aufgabe bearbeiten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe, die Sie als Vorgänger verwenden möchten, und die Registerkarte Aufgabe bearbeiten wird angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie die Vorgänger-Aufgabe aus dem Dropdown-Menü

Wählen Sie die Vorgänger-Aufgabe, die Sie verwenden möchten.

Schritt 3: Stellen Sie den Abhängigkeitstyp und die Verzögerung ein

Es gibt verschiedene Arten von Abhängigkeiten, die in Gantt-Diagramm Excel , und zwar:

Ende-zu-Start

Start-zu-Start

Von-Ende-zu-Ende

Start-Ziel

Obwohl jede dieser Abhängigkeiten in Ihrem Projekt vorkommen kann, ist Finish-to-Start die häufigste und logischste Abhängigkeitsart im täglichen Projektmanagement.

Schritt 4: Hinzufügen der Abhängigkeit

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die Abhängigkeit hinzuzufügen, und dann auf OK.

Die Abhängigkeit von der Aufgabe wird dann sofort in die Zeitleiste eingefügt.

Schritt 5: Verbindungen anzeigen

Falls die Konnektoren für die Aufgabenabhängigkeit nicht sichtbar sind, gehen Sie im Gantt-Menü auf Einstellungen und klicken Sie dann auf Konnektoren anzeigen.

Wie man eine Aufgabenabhängigkeit in Excel bearbeitet

Wir verstehen, dass Fehler passieren und sich die Umstände ändern! Auch in Excel ist nichts in Stein gemeißelt. Sie können Ihre Aufgabenabhängigkeiten bei Bedarf jederzeit ändern. Hier sind Ihre schnellen Bearbeitungs-Hacks:

Um eine Aufgabenabhängigkeit in Excel zu ändern, doppelklicken Sie auf die gewünschte Aufgabe

Um eine Abhängigkeit zu löschen, wählen Sie die Aufgabenabhängigkeit aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen

Um eine Abhängigkeit zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten

Vergessen Sie nicht, einmal auf Speichern zu klicken, und Sie sind fertig!

Arten von Excel-Abhängigkeiten

Es gibt zwei gängige Arten von Excel-Abhängigkeiten, auf die wir im Folgenden näher eingehen werden, und die verschiedenen Aufgabenabhängigkeiten, die jeweils dazugehören:

1. Trace-Abhängigkeiten

Eine Spurabhängigkeit ist definiert als die Zelle - oder eine Gruppe von Zellen -, die von einem anderen ausgewählten Element betroffen ist. Excel zeigt blaue Pfeile an, die andere Zellen mit der aktiven Zelle verknüpfen, wenn Sie das Formelüberprüfungswerkzeug verwenden.

Excel-Kalkulationstabellen enthalten in der Regel mehrere Formeln, und das Verständnis der Beziehungen zwischen Zellen in der Kalkulationstabelle wäre ohne Abhängigkeiten, abhängige Features oder Gantt-Diagramme in Excel .

Kurz gesagt ist ein Trace Dependent ein in Excel integriertes Tool zur Überprüfung von Formeln, das Administratoren und Teams hilft, die Beziehungen zwischen Zellen in einem Excel-Arbeitsblatt zu analysieren.

2. Gantt-Diagramm-Abhängigkeiten

A Gantt-Diagramm-Abhängigkeit , auch als abhängige Aufgabe bezeichnet, bezieht sich einfach auf die Beziehungen zwischen Projekten.

Die meisten Projekte haben mehrere Aufgaben, die kurz hintereinander oder gleichzeitig stattfinden, und oft beeinflussen sich diese Aufgaben gegenseitig und werden als Gantt-Diagramm-Abhängigkeiten bezeichnet. Gantt-Diagramm-Projektmanagement ist ideal, um mehrere Aufgaben zu erstellen und im Auge zu behalten und zu verstehen, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Die verschiedenen Beziehungen zwischen den Aufgaben werden in Gantt-Diagrammen visuell dargestellt, so dass es einfach ist, mehrere parallel laufende Aktionen zu verwalten.

Verschiedene Aufgabenbeziehungen werden als unterschiedliche typen von Gantt-Diagrammen abhängigkeiten, hier sind einige der häufigsten:

Ende-zu-Anfang-Abhängigkeit der Aufgabe

Finish-to-Start ist die häufigste Art der Gantt-Aufgabenabhängigkeit und ist auch einfach zu verstehen. Diese Aufgabenabhängigkeit tritt auf, wenn die erste Aufgabe abgeschlossen sein muss, damit die nachfolgende Aufgabe beginnen kann. Wenn also die erste übergeordnete Aufgabe mit Verspätung abgeschlossen wird, bedeutet dies, dass die nachfolgende Aufgabe ebenfalls mit Verspätung beginnt, was zu einem Dominoeffekt führt. 😳

Start-zu-Start-Aufgaben-Abhängigkeit

Diese Abhängigkeit tritt auf, wenn eine sekundäre Aufgabe erst dann beginnen kann, wenn die ursprüngliche Aufgabe beginnt.

Anmerkung: Die beiden Aufgaben müssen nicht direkt hintereinander oder gleichzeitig starten (und tun es meistens auch nicht). Die sekundäre Aufgabe kann weit nach der ersten Aufgabe beginnen - vorausgesetzt, die erste Aufgabe hat bereits begonnen.

In den meisten Fällen kann die erste Aufgabe beendet sein, bevor die zweite Aufgabe beginnt. Da die ursprüngliche Aufgabe jedoch nicht beendet sein muss, bevor die sekundäre Aufgabe beginnen kann, handelt es sich nicht um eine Finish-to-Start-Abhängigkeit.

Start-zu-Ende-Abhängigkeit der Aufgabe

Auch wenn sie sehr selten vorkommen, kann es von Zeit zu Zeit zu Start-zu-Ende-Abhängigkeiten kommen.

Diese Abhängigkeit ist einfach das Gegenteil einer typischen Finish-to-Start-Abhängigkeit, bei der die erste Aufgabe abgeschlossen sein muss, damit die zweite begonnen werden kann. Bei der Start-Ende-Abhängigkeit kann die erste Aufgabe nicht abgeschlossen werden, bevor die zweite Aufgabe beginnt. Die sekundäre Aufgabe muss also nicht zum gleichen Zeitpunkt enden, an dem die erste Aufgabe beginnt.

Ende-zu-Ende-Abhängigkeit von Aufgaben

Diese Abhängigkeit bezieht sich auf eine Situation, in der die erste Aufgabe beendet sein muss, damit die nachfolgende Aufgabe ebenfalls beendet ist. Die erste und die zweite Aufgabe sind direkt miteinander verbunden und können gleichzeitig stattfinden.

Anmerkung: Die zweite Aufgabe hängt vollständig von der ersten Aufgabe ab und muss nicht gleichzeitig mit der ersten Aufgabe abgeschlossen werden.

Nachteile der Verwendung von Excel zur Darstellung von Abhängigkeiten

Trotz seiner Vorteile und seiner weltweiten Beliebtheit bei Unternehmen ist Excel nicht gerade das beste Werkzeug, um schnell und einfach Aufgabenabhängigkeiten darzustellen - insbesondere bei datengesteuerten Systemen.

Hier sind ein paar wichtige Gründe dafür:

Geschränkte Skalierbarkeit

Große Unternehmen haben oft mehrere projekte und Aufgaben dies ist der Punkt, an dem Excel-Tabellen ihre Unzulänglichkeiten und Herausforderungen beim Umgang mit großen Datenmengen und komplexen Projekten offenbaren.

Das aktuelle Format von Excel fasst 1.048.576 Zeilen und 16.384 Spalten. Das mag auf dem Papier nach viel Platz aussehen, aber die Datenmenge wächst, wenn ein Unternehmen wächst. Dies wird zu einer weiteren Herausforderung, wenn Ihr Unternehmen Tausende von Konten in verschiedenen Städten und Ländern verwaltet.

Fehlerhafte Versionskontrolle

Eine FSN-Umfrage ergab, dass mehr als 50 % der Nutzer von Tabellenkalkulationen angaben, bei jeder Änderung einen erheblichen Zeitaufwand für die manuelle Überprüfung der Zahlen aufzubringen. 😳

Ehrlich gesagt, ist das keine produktive Nutzung wertvoller Zeit.

Das Fehlen einer angemessenen Versionskontrolle führt dazu, dass doppelte Dateien mit unterschiedlichen Datensätzen erstellt werden, nur um sicherzustellen, dass die Arbeit nicht verloren geht. Aber das ist ein fehlerhaftes System. Zumindest führt eine Vielzahl von Kopien derselben Datensätze zu Unordnung und Verwirrung, wenn es um die Benennung, gemeinsame Nutzung und Präsentation von Dateien geht.

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Mitglieder versehentlich Arbeitsblätter überschreiben, was zu unnötigen Verzögerungen führt. Die Unfähigkeit von Excel, tatsächliche Änderungen in Echtzeit zu verfolgen und zu speichern, gefährdet die Datenintegrität, vor allem in Fällen, in denen mehrere Teams oder Mitglieder eine einzige Arbeitsmappe verwalten.

P.S., das ist ein sehr häufiges Vorkommnis!

Erratische Wiederherstellung im Notfall

Obwohl Sie unermüdlich an Ihren Arbeitsmappen arbeiten, werden Sie wahrscheinlich auf beschädigte Dateien stoßen. 😔

In einigen Fällen können Wiederherstellungstools beim Versuch, beschädigte Excel-Arbeitsmappen zu reparieren, versagen, und selbst wiederhergestellte Dateien enthalten möglicherweise nicht Ihre neuesten Updates.

Andererseits erspart eine Online-Datenbank die mühsame Sicherung und Wiederherstellung verlorener Dateien.

Unter ClickUp werden Backups regelmäßig und vollautomatisch durchgeführt. Die Abhängigkeitsfunktion von ClickUp macht es einfach, Ihre Projekte zu verwalten, ohne dass Sie Datenverlusten oder vergeblichen Wiederherstellungsversuchen ausgesetzt sind.

ClickUp: Eine intuitive Lösung zur Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten

Das Erstellen und Anzeigen von Abhängigkeiten in der Projektverwaltung ist möglich mit Hilfe von Excel und seine Alternativen -aber ClickUp macht diesen Prozess einfach.

was ist ClickUp, fragen Sie?- Schnallen Sie sich an, Freunde. 😎

ClickUp ist ein allumfassendes, allumfassendes projektmanagement-Werkzeug für jeden Bedarf an Aufgabenmanagement - unabhängig von der Größe Ihres Teams, Ihrer Branche oder Ihrem Anwendungsfall.

Wie man eine Abhängigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzufügt

ClickUp ist eine Arbeitsmanagementlösung, die von Teams auf der ganzen Welt geschätzt wird und mit Hunderten von flexiblen Funktionen für Teams, die projekte zu entwickeln , Aufgaben verwalten und zusammenarbeiten, alles an einem Ort. ClickUp-Abhängigkeiten ermöglicht es Teams, Beziehungen zwischen Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten auf einer intuitiven Plattform zu erstellen. Mit ein paar Klicks auf der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie..

Verknüpfen Sie Ihre verwandtenClickUp-Aufgaben und Ideen miteinander

Abhängigkeiten festlegen, um zu wissen, was als nächstes kommt

Springen zwischen verwandten Aufgaben undClickUp-Dokumenteundexterne Tools integrieren* Links zwischen Dokumenten erstellen.

Das ist der Traum schlechthin. ⬆️😍

Die Benutzerfreundlichkeit, die flexiblen Werkzeuge und wachsende Vorlagenbibliothek macht ClickUp zu einer excel-lent Alternative zu Excel. Und ganz im Gegensatz zu Excel-Projektmanagement clickUp Aufgabenmanagement ist ein einfacher, schneller und stressfreier Prozess.

Wie Sie Ihre Aufgabenabhängigkeiten in ClickUp optimal nutzen

Okay, ClickUp hört sich ziemlich cool an, aber was genau sind ClickUp-Abhängigkeiten und wie kann man sie nutzen?

Wie man Abhängigkeiten in ClickUp erstellt

Erstellen Sie eine neue Aufgabe oder öffnen Sie eine bestehende Aufgabe, um Abhängigkeiten zu erstellen.

Scrollen Sie unter dem Menüpunkt Beziehungen nach unten und wählen Sie dann Abhängigkeit. An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass es in ClickUp verschiedene Arten von Abhängigkeiten gibt, z.B:

Wartend auf: Dies bedeutet, dass auf Aufgaben gewartet wird, die vor einer bestimmten Aufgabe erledigt werden müssen. Blockieren: Dies bedeutet, dass Aufgaben blockiert werden, die nicht starten können, bis eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen ist. Verbundene Aufgaben: Im Idealfall handelt es sich um Aufgaben, die miteinander in Verbindung stehen, aber nicht unbedingt voneinander abhängig sind.

In diesem Fall ist die Hauptaufgabe Durchführen von Forschungsarbeiten zu bestehenden Herausforderungen und Systemen. Um eine oder mehrere Aufgaben hinzuzufügen, auf die diese spezielle Aufgabe wartet, wählen Sie Wartet auf aus der Liste der Abhängigkeiten.

Wählen Sie eine Aufgabe, auf die diese Aufgabe wartet, aus der Liste der verfügbaren Aufgaben aus und klicken Sie dann auf Erledigt. Führen Sie dasselbe für Aufgaben durch, die Sie normalerweise unter Blockieren und Verbundene Aufgaben kategorisieren würden, und klicken Sie dann für jede Aufgabe auf Erledigt.

Abhängigkeiten direkt in ClickUp umplanen

Wie man Abhängigkeiten in der Board- oder Listenansicht hinzufügt

Bewegen Sie den Mauszeiger über bestimmte Aufgaben und klicken Sie dann auf das Menü Ellipsen. Wählen Sie Abhängigkeiten aus dem Dropdown-Menü und sehen Sie sich die bereits bestehenden Abhängigkeiten an oder fügen Sie neue hinzu.

Wie man Aufgaben in der Masse verknüpft

Sie können ganz einfach Verknüpfungen zwischen mehreren Aufgaben erstellen. Sie können Aufgaben entweder mit der Hauptaufgabe oder untereinander verknüpfen. Wenn es ein Problem mit der Verknüpfung zu anderen Aufgaben gibt, werden Sie mit einer Warnmeldung über eine weitere Abhängigkeit informiert.

ClickUp warnt Sie, wenn eine andere Aufgabe darauf wartet, abgeschlossen zu werden

sehen Sie sich unseren Leitfaden zum best dependency graph software an!

Wie man Abhängigkeiten in der Gantt-Ansicht verwaltet Gantt-Ansicht in ClickUp ermöglicht es Ihnen, Abhängigkeiten zu visualisieren, Zeit zu planen und Ressourcen für ein detaillierteres Aufgabenmanagement zu verwalten.

Klicken Sie auf + Ansicht und wählen Sie dann Gantt.

Legen Sie Fälligkeitstermine für Ihre Aufgaben fest, um Ihren Arbeitsablauf zu visualisieren, und ziehen Sie dann Verbindungen zwischen Aufgaben, um Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten sofort zu vermitteln.

So einfach ist das!

Zeichnen von Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilensteinaufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp

Sie können der Ansicht einen Namen geben und sie sogar zur privaten Ansicht machen.

Mit ClickUp müssen Sie Gantt for Excel nicht herunterladen. Es ist bereits vorhanden! Die Gantt-Ansicht verwaltet Ihre Aufgaben umfassend, mit dem zusätzlichen Vorteil einer visuellen Darstellung Ihrer Abhängigkeiten.

Obwohl Excel immer noch weit verbreitet ist, ist es aufgrund seiner Beschränkungen nicht die beste Option für die Erstellung oder Visualisierung von Aufgabenabhängigkeiten.

Genau dafür ist ClickUp da. 💜

ClickUp kombiniert hochwertige Werkzeuge und Funktionen, die Einzelpersonen, Teams und sogar großen Unternehmen helfen, alles zu verwalten, von täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten.

Die intuitiven Funktionen für Aufgabenabhängigkeiten und die hoch visuelle Gantt-Ansicht sind nur der Anfang dessen, was ClickUp für Sie tun kann. Und das Beste daran? Es kann dies kostenlos tun.

Nutzen Sie all diese Funktionen plus unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicherplatz und über 1.000 leistungsstarke Integrationen absolut kostenlos heute. Also, worauf warten Sie noch? registrieren Sie sich für ClickUp um schnelle, einfache und zuverlässige Funktionen für die Aufgabenabhängigkeit zu nutzen**_

