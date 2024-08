die 10 besten Software-Tools für Abhängigkeitsdiagramme im Jahr 2024

Wie jeder erfahrene Software-Projektmanager weiß, ist ein Projekt nicht nur ein Projekt. Erfolg erfordert harte Arbeit und Konzentration, aber auch einen Blick auf das große Ganze. Aus diesem Grund verwenden so viele PMs Abhängigkeitsdiagramme, um ihre Software-Abhängigkeiten einfach abzubilden.

Ein Abhängigkeitsdiagramm ist technisch gesehen ein mathematisches Modell, aber es ist auch ein unverzichtbares Werkzeug für Softwareentwicklungsteams - insbesondere für Teams mit großen Codebasen. Abhängigkeitsdiagramme visualisieren die verschiedenen Abhängigkeiten in einem Softwareprojekt. Dies hilft den Ingenieuren, die Auswirkungen von Änderungen zu verstehen, bevor sie diese vornehmen, und lästige Engpässe zu erkennen, bevor es zu spät ist.

Sie müssen ein Abhängigkeitsdiagramm auch nicht manuell erstellen. Die Software für Abhängigkeitsdiagramme lässt sich problemlos in Ihre Daten integrieren, so dass Sie schneller besseren Code entwerfen können. ⌛

In diesem Leitfaden erfahren Sie, woran Sie ein hochwertiges Tool zur Erstellung von Abhängigkeitsgraphen erkennen, und wir stellen Ihnen unsere 10 besten Optionen für diese Aufgabe im Jahr 2024 vor.

Worauf sollten Sie bei Software für Abhängigkeitsgraphen achten?

Java, Python, JavaScript und PHP sind für Ihre Arbeit unerlässlich, aber seien wir ehrlich: Moderne Software-Ökosysteme sind kompliziert. Und wenn Sie mit altem Code oder großen Codebasen zu tun haben, brauchen Sie ein Tool, das effiziente Algorithmen verwendet, um diese Graphen für Sie zu erstellen.

GitHub und andere Open-Source-Plattformen bieten eine Vielzahl von Optionen, aber unserer Meinung nach sind Tools mit diesen Funktionen die beste Wahl:

Gerichtete Graphen : Linien allein werden Ihnen nicht viel helfen. Sie brauchen einen Abhängigkeitsgraphen mit gerichteten Kanten (oder spitzen Pfeilen), um zu zeigen, welches Modul von einem anderen abhängt

Linien allein werden Ihnen nicht viel helfen. Sie brauchen einen Abhängigkeitsgraphen mit gerichteten Kanten (oder spitzen Pfeilen), um zu zeigen, welches Modul von einem anderen abhängt APIs und Vorlagen : Suchen Sie nach Tools für Abhängigkeitsgraphen, die mit einer API geliefert werden. Damit ist es ein Kinderspiel, Graphen für Tests, Deployment und Pull Requests zu erstellen. Vorlagen sind ebenfalls hilfreich, da sie Ihnen eine vorgefertigte Diagrammstruktur bieten, die Zeit spart, ohne dass Sie Kompromisse beim Stil eingehen müssen

Suchen Sie nach Tools für Abhängigkeitsgraphen, die mit einer API geliefert werden. Damit ist es ein Kinderspiel, Graphen für Tests, Deployment und Pull Requests zu erstellen. Vorlagen sind ebenfalls hilfreich, da sie Ihnen eine vorgefertigte Diagrammstruktur bieten, die Zeit spart, ohne dass Sie Kompromisse beim Stil eingehen müssen Paketmanager : Wählen Sie Software für Abhängigkeitsgraphen, die mit Ihrem vorhandenen Paketmanager kompatibel ist. Dies macht es viel einfacher, Abhängigkeiten direkt aus Ihren Konfigurationsdateien zu extrahieren

Wählen Sie Software für Abhängigkeitsgraphen, die mit Ihrem vorhandenen Paketmanager kompatibel ist. Dies macht es viel einfacher, Abhängigkeiten direkt aus Ihren Konfigurationsdateien zu extrahieren Einfache Benutzeroberfläche: Abhängigkeitsgraphen wie Gantt-Diagramme sollten einfach zu navigieren sein. Suchen Sie nach Tools, die kostenlose Testversionen anbieten, damit Sie sie vor dem Kauf ausprobieren können. Zumindest sollten Sie in der Lage sein, mit einem Doppelklick auf einen Knoten die Abhängigkeiten zu erweitern oder zu minimieren. Such- und Filterfunktionen sind ebenfalls nützlich, um bestimmte Knoten schnell zu finden

Abhängigkeitsgraphen wie Gantt-Diagramme sollten einfach zu navigieren sein. Suchen Sie nach Tools, die kostenlose Testversionen anbieten, damit Sie sie vor dem Kauf ausprobieren können. Zumindest sollten Sie in der Lage sein, mit einem Doppelklick auf einen Knoten die Abhängigkeiten zu erweitern oder zu minimieren. Such- und Filterfunktionen sind ebenfalls nützlich, um bestimmte Knoten schnell zu finden Mehrere Exportformate: Softwareentwicklung erfordert Flexibilität, daher sollten Sie ein Tool wählen, das Formate wie JSON oder Graphviz unterstützt. Auf diese Weise können Sie Ihren Datensatz problemlos in andere Anwendungen exportieren oder mit Ihrem Team teilen

Engpässe sind kein Spaß. Glücklicherweise lassen sich durch eine sorgfältige Planung die meisten Verzögerungen und Probleme vermeiden. Erstellen Sie zu Beginn eines Projekts Abhängigkeitsdiagramme, um Ihren Arbeitsablauf zu klären und einen Schritt voraus zu sein.

Es steht Ihnen frei, Ihre Favoriten zu wählen, aber unserer Meinung nach sind dies die 10 besten Tools für Abhängigkeitsdiagramme von 2024. 🏆

Verwenden Sie ClickUp Mind Maps, um alle Abhängigkeiten innerhalb Ihres Entwicklungsteams darzustellen

Wir wollen uns nicht selbst beweihräuchern, aber ClickUp ist die webbasierte Software für Abhängigkeitsdiagramme, die Entwickler verwenden, um eine perfekte Datenbank zu erstellen. Verknüpfen Sie auf einfache Weise Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten, um alles an einen Ort zu bringen. Mit ClickUp-Abhängigkeiten erstellen Sie einen klaren Arbeitsablauf, damit jeder weiß, in welcher Reihenfolge Sie die Aufgaben erledigen müssen.

Und das gilt nicht nur für die Softwareentwicklung. In ClickUp können Sie Abhängigkeiten für Projekte selbst erstellen und Kunden mit bestimmten Aufgaben oder Aufträgen verknüpfen. Verwenden Sie die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht zur Verwaltung von Projektzeitplänen oder mit ClickUp Mind Maps zum Brainstorming vor dem Projektstart. ✨

Ja, das ist richtig: Sie können dasselbe System für die Mitarbeiter in der Programmierung, im Marketing, in der Personalabteilung, im Kundendienst und in anderen Bereichen verwenden. In ClickUp gibt es genügend aufgabenspezifische Funktionen, um alle zufrieden zu stellen.

Die besten Funktionen von ClickUp

ClickUp lässt sich mit GitHub, Zendesk, Figma und über 1.000 anderen externen Tools integrieren

Verwenden Sie die vorgefertigtenClickUp Dependency Mapping Vorlage um Ihre Abhängigkeitsgraphen in Gang zu bringen

Erstellen Sie Abhängigkeitsbeziehungen für Warten, Blöcke oder verknüpfte Aufgaben

Schnelles Erstellen von Abhängigkeiten mit Slash-Befehlen

ClickUp Einschränkungen

Einige ClickUp-Funktionen sind nur für bezahlte Tiers verfügbar

Bestimmte ClickUp-Ansichten sind auf Mobilgeräten verfügbar

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Launisch

Über Skurril Whimsical kombiniert Diagrammerstellung und Whiteboarding in derselben Software. Es ist ein hilfreiches Werkzeug nicht nur für das Brainstorming, sondern auch für die Weitergabe von Ideen an Ihr Team und deren Umsetzung.

Verwenden Sie die Flussdiagramm-Tool um per Drag & Drop wunderschöne Abhängigkeitsdiagramme zu erstellen. Mit Whimsical können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten, um klare, farbenfrohe Grafiken zu erstellen, die alle auf die gleiche Seite bringen.

Whimsical beste Eigenschaften

Whimsical umfasstGantt-Diagramm-Software,wireframes, Haftnotizen, Mind Maps und Dokumente in seinem Abonnement-Service

Whimsical enthält eine Vielzahl von Vorlagen

AI Text-to-Flowchart beschleunigt die Erstellung von Diagrammen erheblich

Einschränkungen von Whimsical

Whimsical ist eine generische Diagrammsoftware, so dass Sie möglicherweise Daten manuell importieren müssen, um Softwareprojekte abzubilden

Preise für Whimsical

Kostenlos

Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Organisation: $20/Monat pro Benutzer

Whimsical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

3. XMind

Über XMind XMind ist ein mind-mapping und brainstorming-App die es seit 2006\ gibt. Diese Software für Abhängigkeitsdiagramme erfasst Ideen mithilfe vorgefertigter Vorlagen, die sie Structures nennt, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Pluck a Structure bietet Fischgrätdiagramme, Organigramme, Baumtabellen und vieles mehr.

Uns gefällt auch, dass Sie mit XMind Ihre eigenen Farbthemen hinzufügen können. Wenn Sie Grafiken mit anderen teilen, können Sie dank der Anpassungsfunktion mit nur wenigen Klicks Ihr Firmenlogo einfügen.

Bedenken Sie, dass dies ein eher marketingorientiertes Tool ist. Als Software-Team müssen Sie Ihre Daten möglicherweise manuell einfügen, um Abhängigkeiten korrekt anzuzeigen. 👀

XMind beste Eigenschaften

Task Tracking ist eine Beta-Funktion zur Verwaltung von Aufgaben innerhalb von Mind Maps

Verwenden Sie den Pitch-Modus, um aufsehenerregende Präsentationen zu erstellen

Das Smart Color Theme verleiht Ihren Diagrammen ein einheitliches Aussehen

XMind-Einschränkungen

XMind konzentriert sich stark auf die Marketing- und Branding-Seite von Grafiken und weniger auf Datenintegrationen für Programmierteams

Mit dem Jahresabonnement sparen Sie nur 12 $ pro Jahr, was kein großer Rabatt ist

XMind Preise

Jährlich: $59.99

$59.99 Monatlich: $5.99

XMind Bewertungen und Rezensionen

4. EdrawMind

Über EdrawMind EdrawMind ist in erster Linie eine Lösung zur Visualisierung von Ideen, aber Sie können es auch als Abhängigkeitsdiagramm verwenden. Nicht-technische Teams verwenden es auch zur Gliederung, mind Map s und Brainstorming.

Wir finden es toll, dass EdrawMind auch KI in alle seine Tools integriert hat. Das beschleunigt die Zeit, die für die Formatierung und Erstellung von Inhalten aufgewendet wird, erheblich. Geben Sie einfach ein paar Richtlinien ein, und AI spuckt Ihnen eine Mind Map aus, mit der Sie arbeiten können.

EdrawMind hat eine andere Art von Preisstruktur. Der Lifetime-Plan gibt Ihnen Zugang zu lebenslangen Upgrades und vorrangige Unterstützung . Wenn Sie auf den Bundle-Plan upgraden, erhalten Sie auch Zugang zu EdrawMax und EdrawProj, was ideal ist, wenn Sie alle Edraw-Tools benötigen.

Edraw Mind Map beste Eigenschaften

KI-unterstützte Mind Maps ermöglichen die Erstellung von Mind Maps mit einem Klick

Exportieren Sie Mind Maps und Gliederungen, um schöne Präsentationsfolien zu erstellen

Teilen Sie Mind Maps mit Kollegen, um das Arbeitspensum auszugleichen

Einschränkungen von Edraw Mind Map

Edraw ist in erster Linie ein Mind Map-Tool und erfordert daher manuelle Eingaben für Abhängigkeitsdiagramme

Preise für Edraw Mind Map

Abonnement: $59/Jahr

$59/Jahr Lebenslänglicher Plan: $118

$118 Lebenslanges Paket Paket: $245

Edraw Mind Map Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

5. MindMeister

Über MindMeisterMindMeister ist ein Werkzeug zur Visualisierung von Ideen und Zusammenarbeit, aufgabenverwaltung und sogar Präsentationen.

Ziehen Sie Ideen aus verschiedenen Quellen heran? MindMeister ermöglicht es Ihnen, Links, Anhänge und eingebettete Inhalte aus Quellen wie YouTube und Google Drive zu jeder Grafik hinzuzufügen.

Wenn Sie eine Aufgabenverwaltung und eine App für Notizen wünschen, sollten Sie besser das MindMeister-Paket kaufen, damit Sie Zugang zu allen MindMeister-Produkten in derselben Suite erhalten.

Die besten Funktionen von MindMeister

Einbetten von Medien in Ihre Diagramme für mehr Kontext

Erstellen Sie gemischte Map-Layouts mit ein paar Klicks

MindMeister ist vollständig GDPR-konform

Einschränkungen von MindMeister

MindMeister ist besser geeignet für Brainstorming und Ideensammlung als für Software-Abhängigkeitsdiagramme

Preise für MindMeister

Basic: Kostenlos

Kostenlos Personal: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Pro: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $14.99/Monat pro Benutzer

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

6. Creately

Über Schöpferisch Creately ist eine datengestützte Software für Abhängigkeitsdiagramme, die die Punkte zwischen Projekten und Teams verbindet. Es verfügt über Grafiklösungen, die auf Software und IT sowie auf Produkt, Marketing, HR und Vertrieb zugeschnitten sind. 👨🏽‍💼

Für Softwareentwickler bietet Creately ein visuelles Studio, in dem Sie die Architektur vor der Codierung erstellen können. Es hilft sogar bei der Implementierung und Rückverfolgbarkeit nach dem Start.

Die besten Funktionen von Creately

Creately stimmt Ihre Grafiken auf Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) ab

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Datenbank zur Visualisierung von Daten für mehrere Teams und Anwendungsfälle auf derselben Plattform

Erfassen Sie organisatorisches Wissen mit Creately-Wikis

Nutzen Sie Createlys vorgefertigte Vorlagen für SWOT-Analysen, Mind Maps, Cloud-Architektur-Diagramme, Wireframes und mehr

Verknüpfen Sie Creately mit GitHub, Jira, Asana oder Confluence

Einschränkungen von Creately

Einige Nutzer sagen, Creately sei schwer zu bedienen, wenn man mit großen Leinwänden arbeitet

Andere Nutzer berichten von Verzögerungen und schlechter Leistung bei der Arbeit mit einer großen Menge an Daten

Creately Preise

Kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $89/Monat für unbegrenzte Benutzer

$89/Monat für unbegrenzte Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (860+ Bewertungen)

4.4/5 (860+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

7. InVision

Über Invision InVision ist ein kollaboratives Whiteboard-Tool für die Echtzeit-Zusammenarbeit. Es verfügt zwar nicht unbedingt über Funktionen, die auf die Softwareentwicklung zugeschnitten sind, aber InVision enthält Werkzeuge, die den Entwicklungsprozess rationalisieren .

Entwerfen Sie Ihre UI/UX-Erfahrung zunächst in einem Diagramm und teilen Sie es dann mit anderen Beteiligten, um Anregungen zu erhalten, bevor Sie eine einzige Zeile Code schreiben. Dies verringert die Anzahl der Überarbeitungen, nachdem Sie die Lösung erstellt haben.

Oh, und wenn Sie bereits ein anderes whiteboard-Software und umsteigen wollen, haben Sie Glück. Mit dem Importer-Tool von InVision können Sie Whiteboards von Tools wie Miro oder Mural nach InVision portieren.

Die besten Funktionen von InVision

Verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen von InVision, um Zeit zu sparen

InVision Freehand richtet Ihre Arbeitsabläufe an den Geschäftsprozessen aus

Integrieren Sie InVision inmind Maps mit Google Docs erstellenzoom, Webex, Jira, Asana, und mehr

InVision AI generiert Inhalte und grafische Frameworks in Sekundenschnelle

Einschränkungen von InVision

InVision enthält keine Funktionen, die auf die Softwareentwicklung zugeschnitten sind

Einige Anwender wünschen sich eine Integration von InVision mit einer größeren Anzahl von Programmen, wie z. B. Notion

Preise für InVision

Kostenlos

Pro: $7,95/Monat pro Benutzer

$7,95/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

InVision Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (670+ Bewertungen)

4.4/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (730+ Bewertungen)

8. Lucidchart

Über Lucidchart Lucidchart ist eine Diagramm-Anwendung für die Visualisierung von Systemen und Architektur. Dank seiner Integrationen mit Lösungen wie Confluence ist Lucidchart eine beliebte Software für Abhängigkeitsdiagramme für Programmierer.

Verwenden Sie diese Software, um zu visualisieren, wie Daten durch Ihr Unternehmen, Ihre Systeme und Prozesse fließen. Lucidchart zieht Live-Daten heran, um zu zeigen, wie sich diese Änderungen auf Ihr System als Ganzes auswirken werden.

Lucidchart beste Eigenschaften

Lucidchart lässt sich mit anderen Lucid-Produkten der Lucid Visual Collaboration Suite integrieren

Integrieren Sie Lucidchart mit Atlassian, Microsoft, Slack und Google Workspace

Auto-Visualisierung erstellt Visualisierungen aus Echtzeitdaten

Einbettung von Lucidchart in Confluence zur Referenzierung von Cloud-Architektur-Diagrammen

Einschränkungen von Lucidchart

Einige Benutzer sagen, Lucidchart sei schwierig zu bedienen

Lucidchart erlaubt es nicht, eigene Formen oder Diagrammtypen zu importieren

Lucidchart Preise

Kostenlos

Einzelperson: $7.95/Monat pro Benutzer

$7.95/Monat pro Benutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,400+ Bewertungen)

4.6/5 (2,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,940+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Lucidchart Alternativen !

9. Geistig

Über Mindly Mindly ist ein Tool zum Erfassen und Organisieren von Ideen. Es ist im Grunde ein mobiles Mind-Mapping- und Brainstorming-Tool. Dieses Tool ist eher auf Kreative zugeschnitten, hat also keine speziellen Funktionen für Softwareprogrammierer.

Wenn Sie jedoch mit einem Front-End-Team zusammenarbeiten, ist Mindly ein hilfreiches Tool, um alle Ihre spontanen Ideen zu speichern. 💡

Uns gefällt, dass Mindly auf Mobilgeräte ausgerichtet ist, d. h. es ist für Android und iOS - und sogar für MacOS - verfügbar, sodass es ideal für plattformübergreifende Nutzer ist, die eine Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten benötigen.

Sicher, die Funktionen sind begrenzt, aber die meisten dieser Funktionen sind kostenlos verfügbar. Selbst wenn Sie ein Upgrade durchführen, kostet der uneingeschränkte Zugriff auf alle Funktionen nur 7 $. Das ist ziemlich budgetfreundlich, finden Sie nicht auch?

Mindly beste Funktionen

Mindly ist auf iOS, Android und Mac verfügbar

Skizzieren Sie Ihre Ideen auf nicht-lineare Weise

Vereinfachen Sie Mind Maps mit der minimalistischen Benutzeroberfläche von Mindly

Einschränkungen von Mindly

Mindly ist hübsch, aber es fehlen ihm die fortgeschrittenen Funktionen, die andere Tools für Abhängigkeitsdiagramme bieten

Mindly Preise

Frei

$6.99 für alle Funktionen

Mindly Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

10. KonzeptZeichnen

Über KonzeptZeichnen ConceptDraw ist Teil der ConceptDraw Office Suite, die Managern eine durchgängige Unterstützung bei der Geschäftsdokumentation bietet. Diese Leute haben Tausende von Schablonen und Hunderte von Vorlagen - plus Add-ons - zur Verfügung ihre Arbeitsabläufe zu verbessern .

Die Funktion Live Objects ist besonders für Software-Teams hilfreich. Live-Objekte ziehen externe Daten ein, um Ihnen eine Live-Ansicht zu geben, wie sich Änderungen auf Ihre aktuellen Arbeitsabläufe auswirken werden. Sie können diese Funktion für Leistungs-KPIs verwenden, aber sie eignet sich auch hervorragend für Abhängigkeiten.

Die besten Funktionen von ConceptDraw

Nutzen Sie ConceptDraw's hunderte von Vorlagen und vorgefertigte Inhalte, um die Diagrammerstellung zu beschleunigen

Zeichnen Sie Ihre eigenen Handschablonen, um ein wirklich einzigartiges Diagramm für Ihr Unternehmen zu erstellen

Importieren und exportieren Sie Visio-Dateiformate

ConceptDraw Einschränkungen

ConceptDraw bietet weder eine kostenlose noch eine Freemium-Version

Einige Benutzer sagen, die Benutzeroberfläche sei zu unübersichtlich oder schwierig zu navigieren

Preise für ConceptDraw

Diagramm 16: $199

$199 ConceptDraw Office 9: 299 Euro

ConceptDraw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

Abhängigkeitsdiagramme im Handumdrehen zeichnen mit ClickUp

Die Software für Abhängigkeitsdiagramme macht es einfach, Abhängigkeitsdiagramme zu erstellen. Das richtige Tool für Abhängigkeitsdiagramme reduziert die Arbeitsbelastung Ihres Grafikers und gibt Ihnen die Möglichkeit, beeindruckende Diagramme zu erstellen, die Ihr Team auf die gleiche Seite bringen.

Aber wissen Sie was? Sie brauchen kein ausgefallenes Grafikprogramm zu kaufen. Verwenden Sie einfach ClickUp: Wir geben Ihnen Zugang zu viel mehr als nur zu Grafikvorlagen (obwohl unsere ziemlich toll sind). 🤩

Mit ClickUp erhalten Sie Zugang zu Docs, Whiteboards, Team-Chats, Dokumentation und sogar einem KI-Tool auf derselben Plattform. Sparen Sie jede Woche Stunden, indem Sie alle Ihre Projektaufgaben an einem Ort planen und erledigen.

Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort. ClickUp ist für immer kostenlos, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an.