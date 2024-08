Wie erstellt man eine Kanban-Tafel in Excel? (Mit Vorlagen)

fragen Sie sich, wie man eine Kanban-Tafel in Excel erstellt?

Eine Kanban-Tafel gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Arbeitsablauf und kann die Produktivität Ihres Teams verbessern. Vor allem aber erspart es Ihnen den Kauf von Haftnotizen. 💸

Eine Kanban-Tafel in Excel zu erstellen ist zwar möglich, aber wir wollen herausfinden, ob Sie es wirklich tun sollten.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Kanban ist, wie Sie eine Kanban-Tafel in Excel erstellen und welche praktischen Vorlagen es gibt. Wir gehen auch auf die Grenzen von Kanban ein und stellen eine bessere Alternative zu MS Excel-Kanban-Tafeln vor.

Was ist eine Kanban-Tafel?

A Kanban-Board ist eine visuelle Darstellung von Aufgaben mit verschiedenen Spalten, die jeden Schritt im Arbeitsablauf darstellen.

Sie ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt zu überwachen und schnell zu erkennen, welche Aufgaben feststecken, in der Warteschleife sind oder Unterstützung benötigen. Kanban-Tafeln können für die Verwaltung von Projekten, die Verfolgung von Arbeitsabläufen und die Rationalisierung der Kommunikation verwendet werden. Durch die Verwendung einer Kanban-Tafel können Teams einfach und effektiv zusammenarbeiten um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.

Mit anpassbaren Ansichten, einfachen Drag-and-Drop-Funktionen und Echtzeit-Updates helfen Kanban-Boards Teams, organisiert zu bleiben und den Überblick über ihre Arbeit zu behalten. Außerdem können Sie mit der integrierten Warnfunktion problemlos Benachrichtigungen an Teammitglieder senden, wenn Aufgaben fällig sind, abgeschlossen oder verschoben wurden.

Und was das Kanban-System einzigartig macht, ist, dass es Sie dazu anhält, die aktuelle Aufgabe zu erledigen, bevor Sie zur nächsten übergehen.

Auf diese Weise ertrinken Sie nicht in einer langen "To-Do"- oder "In-Arbeit-Liste".

Stattdessen haben Sie eine längere "Erledigt"-Liste! 📄

Die Vorteile der Kanban-Methode sind auch ziemlich cool. Sie:

Fördert die Transparenz der Arbeit durcharbeitsablauf und Prozessvisualisierung

Ermöglichtkontinuierliche Verbesserung und Zusammenarbeit

Hält Ihrearbeitsbelastung mit Work In Progress oder WIP-Grenzen in Schach

Ist flexibel und eignet sich für alle Arten von Branchen/Arbeitsabläufen, einschließlich software-Entwicklung ,bestandsverwaltung, usw.

Wollen Sie lernen, wie man Kanban für Projektmanagement ? verwendet?

Lesen Sie unser ultimative Anleitung zum Kanban-Projektmanagement .

Lassen Sie uns nun lernen, wie man eine Kanban-Tafel erstellt!

4 Schritte zum Erstellen einer Kanban-Tafel in Excel

Wenn Sie Kanban in Excel implementieren möchten, finden Sie hier vier einfache Schritte, um eine Microsoft Excel Kanban-Tafel zu erstellen:

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Excel-Arbeitsmappe vor

Öffnen Sie eine neue Excel-Datei, um Ihre Arbeitsmappe einzurichten, und fügen Sie zwei Excel-Blätter oder Registerkarten hinzu.

Benennen Sie das erste Blatt mit "Kanban-Tafel" und das zweite mit "Kanban-Karten"

Schritt 2: Workflow-Spalten erstellen

Eine typische Kanban-Tafel hat drei Stufen in einem Arbeitsablauf: "Zu erledigen", "In Arbeit" und "Erledigt"

Legen Sie auf der Registerkarte "Kanban-Tafel" drei Abschnitte an und stellen Sie sicher, dass diese die gleiche Breite haben und genügend Platz für Ihre Kanban-Karten bieten.

Wir haben zum Beispiel den Abschnitt 'To-do' mit einer Breite von drei Excel-Spalten erstellt.

Führen Sie die erste Zeile der drei ausgewählten Spalten zusammen und benennen Sie die Zelle 'To-do'

Wiederholen Sie den Vorgang, um die Abschnitte "In Bearbeitung" und "Erledigt" zu erstellen.

Formatieren Sie dann eine Spalte (in der von Ihnen gewünschten Farbe) zwischen den einzelnen Abschnitten, um die Status zu trennen. Ihr Kanban-Blatt oder die Registerkarte "Kanban-Tafel" sollte in etwa so aussehen:

Denken Sie daran, dass Sie jederzeit weitere Spalten für den Arbeitsstatus hinzufügen können, je nach Ihren arbeitsablauf .

Schritt 3: Kanban-Karten oder Aufgabenkarten erstellen

Nun, da Ihre Kanban-Tafel fertig ist, brauchen Sie Kanban-Karten.

Das sind die Karten, die Sie von "zu tun" zu "erledigt" verschieben werden und sich fantastisch fühlen, wenn Sie es geschafft haben.

Um sie zu erstellen, gehen Sie auf die Registerkarte "Kanban-Karten" in Ihrer Excel-Tabelle (es ist die zweite Registerkarte, die Sie erstellt haben) und erstellen Sie drei Aufgabenkarten.

Achten Sie darauf, dass sie die gleiche Breite (drei Excel-Spalten) haben wie die Abschnitte des Workflow-Status auf der Registerkarte Kanban-Tafel". Auf diese Weise können Sie die Aufgabenkarten einfach per Kopieren und Einfügen in Ihre Kanban-Tafel einfügen.

In diesem Beispiel wird jede Aufgabenkarte Folgendes enthalten:

Eine Breite von drei Excel-Spalten

Excel-Spalten Und eine Länge von acht Excel-Zeilen

Sobald Sie die gewünschten Zellen für eine Karte ausgewählt haben, klicken Sie auf die Option "Quer zusammenführen", wie unten dargestellt.

Füllen Sie die Aufgabenkarten in verschiedenen Farben aus; wir überlassen es Ihnen.

Hier entlang:

Eine kann " Standardaufgaben " darstellen (ein Kartentyp, der Aufgaben mit niedriger bis mittlerer Priorität enthält)

" darstellen (ein Kartentyp, der Aufgaben mit niedriger bis mittlerer Priorität enthält) Die zweite kann für "Sonstige Aufgaben" stehen (ein Kartentyp, der persönliche Aufgaben oder ungeplante Aufgaben enthält)

Die dritte Aufgabenkarte sollte rot sein, damit sie eine hohe Priorität anzeigen kann.

Legen Sie anschließend fest, welche Felder Sie Ihren Karten hinzufügen möchten.

In unserem Beispiel werden wir diese fünf Felder hinzufügen:

Titel der Aufgabe

Platz für die Aufgabenbeschreibung

Fälligkeitsdatum

Geschätzte Zeit

Beauftragter

wie können Sie diese Felder hinzufügen?

Geben Sie sie einfach in jede Karte ein, und das sollte genügen.

Schritt 4: Verwendung der Kanban-Tafel

Sie sind bereit!

Jetzt müssen Sie nur noch die Kanban-Tafel verwenden, die Sie erfolgreich in Excel erstellt haben.

wie benutzt man sie?

Kopieren Sie auf der Grundlage Ihrer Aufgabe die erforderliche Kanban-Karte und fügen Sie sie in die richtige Spalte des Workflow-Status auf der Registerkarte Kanban-Tafel ein. Füllen Sie dann die entsprechenden Details in die leere Aufgabenkartenvorlage ein.

Bearbeiten Sie die Karten jedes Mal, wenn Sie eine neue Aufgabe zur Aufgabentafel hinzufügen müssen.

Um sie von einer Statusspalte in die nächste zu verschieben, schneiden Sie sie einfach aus und fügen sie ein.

Das war's. Sie haben endlich gelernt, wie man eine Kanban-Tafel in Excel erstellt! 🙌

Puh! Ermüdend, nicht wahr?

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie Sie die Erstellung einer Excel-Kanban-Tafel von Grund auf überspringen können.

Sie können eine Excel-Kanban-Tafelvorlage verwenden!

3 kostenlose Kanban-Tafelvorlagen für Excel

Hier sind drei herunterladbare Vorlagen für Kanban-Tafeln die Ihnen helfen werden, sofort loszulegen:

1. Vorlage für ein kumulatives Kanban-Flussdiagramm

Hier finden Sie eine hervorragende Kanban-Excel-Vorlage zur Visualisierung des Projektfortschritts.

Die kumulative Flussdiagramm kann Ihnen helfen, mögliche Hindernisse im Projekt zu erkennen. Es kann auch als Kanban-Diagramm dienen dashboard Excel vorlage für Sie.

Laden Sie diese Excel-Vorlage für kumulative Flussdiagramme herunter

2. Persönliche Kanban-Board-Vorlage

Hier ist eine weitere von Haftnotizen inspirierte Kanban-Excel-Vorlage, die Sie herunterladen können.

Verwenden Sie diese einfache und hübsche Vorlage, um persönliche Aufgaben effizient zu verwalten.

Diese Kanban-Vorlage herunterladen

3. Entnahme Kanban Karte Vorlage Excel

Diese Vorlage ist ideal für einen Fertigungsprozess und hilft Ihnen, die Bewegung eines Produkts innerhalb eines bestimmten Bereichs zu visualisieren inventarsystem .

Laden Sie diese Kanban Board Kartenvorlage herunter Sie können "Kanban-Vorlage Excel" googeln, um weitere Optionen im Internet zu finden, einschließlich einer automatisierten Kanban-Vorlage für Excel, einer Vorlage für agiles Projektmanagement und mehr.

3 Einschränkungen von Kanban-Tafeln in Excel

Obwohl Sie Kanban-Tafeln in Excel erstellen können, hat die Verwendung von Excel zur Erstellung von Kanban-Tafeln ihre Nachteile. Hier sind ein paar:

1. Excel ist nicht für Kanban-Tafeln optimiert: Sie können zwar eine Kanban-Tafel in Excel erstellen, aber es ist nicht die beste oder effizienteste Methode dafür. Excel war nie dafür gedacht, Kanban-Tafeln zu erstellen und zu verwalten, und ist daher klobig und schwer zu bedienen.

2. Schwierige Verwaltung von Aufgaben: Mit einer Excel-Kanban-Tafel ist es schwierig, den Überblick über Aufgaben und deren Fortschritt zu behalten. Es ist auch schwierig, Aufgaben auf der Tafel zu verschieben.

3. Eingeschränkte Visualisierung: Mit einer Excel-basierten Tafel können Sie sich kein gutes Bild davon machen, wie Ihr Arbeitsablauf aussieht. Der Grund dafür ist, dass Sie den Fortschritt der Aufgaben und ihren Status nicht einfach visualisieren können.

4. Zeitaufwändig: Das Einrichten einer Kanban-Tafel in Excel kann sehr zeitaufwändig sein, vor allem, wenn Sie sie für Ihr Projekt anpassen möchten. Dies erfordert die manuelle Übertragung von Informationen aus anderen Dokumenten in die Tafel.

Eine bessere Lösung: Kanban-Tafeln mit ClickUp erstellen

ClickUp ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Projektmanagement geht. Und zwar von Anfang bis Ende.

Von brainstorming einer Projektidee bis hin zur termingerechten Erledigung mehrerer Projekte und Aufgaben - ClickUp ist bei jedem Schritt für Sie da.

Und was am wichtigsten ist: ClickUp ist die einzige Kanban-Werkzeug Sie benötigen! ClickUp's Kanban Board Ansicht ist die ultimative Kanban-Ansicht. Mit ihr können Sie die Kanban-Methode mit ihrer praktischen Drag-and-Drop-Schnittstelle implementieren.

Um die Board-Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf + in der Leiste Aufgabenansichten und Sie finden die entsprechende Option.

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um:

Ihren Arbeitsablauf zu visualisieren

Alle Ihre Kanban-Tafeln an einem Ort zu sehen

Den Workflow-Status für Ihre Branche anzupassen

Schnelles Erstellen und Zuweisen von Aufgaben

Prioritäten setzen

Massenänderungen vornehmen

Und so viel mehr

In der Board-Ansicht von ClickUp können Sie außerdem Folgendes einstellen Laufende Arbeit oder WIP-Grenze.

Was ist das?

Die WIP-Grenze ist das Kernstück der Kanban-Methode. Es schränkt die Anzahl der Arbeitsaufgaben ein, die in jeder Kanban-Spalte oder -Stufe vorhanden sein können.

Auf diese Weise wird Ihr Team nicht mit Arbeit überlastet, was seine Produktivität oder Qualität beeinträchtigen könnte.

Sie können sogar Folgendes hinzufügen Cover-Bilder zu Ihren Aufgabenkarten, um sie hübsch zu machen!

aber halt... die Board-Ansicht ist nur eine von vielen ansichten _ClickUp-Angebote!

Sie erhalten auch:

Ansicht der Liste listenansicht: bietet einen Überblick über alle Ihre Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Gruppier- und Filteroptionen

Gantt-Diagramm-Ansicht : ermöglicht die Planung und Terminierung von Projekten, die Verwaltung von AufgabenAbhängigkeiten, AnsichtMeilensteine, etc.

Kalender-Ansicht : ermöglicht die Planung, Terminierung und Verwaltung von Ressourcen in einem Kalender. Sie können den Kalender auch synchronisieren mitOutlook,Googleund Apple

Tabellenansicht : ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in ein Tabellenformat umzuwandeln, so dass sie dieperfekte Alternative zu Excel. Ideal, um umfangreiche Daten auf einmal zu betrachten

ClickUp Kanban-Boards für Teams

ClickUp Kanban Boards können Ihrem Team helfen, Aufgaben effektiver und effizienter zu verwalten. Testen Sie diese Kanban Board Vorlage von ClickUp für Ihr nächstes Teamprojekt. Sie ist leicht anzupassen und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben hinzuzufügen, Fälligkeitsdaten anzupassen, Aufgaben in Spalten zu organisieren und den Fortschritt jeder Aufgabe zu sehen.

Sie können auch einzelne Aufgaben an Teammitglieder oder ganze Aufgabenkolonnen auf einmal zuweisen. Fangen Sie noch heute an, sich mit Kanban-Boards zu organisieren!

Bringen Sie alle Ihre Aufgaben, Termine und Projektdetails an einen Ort mit der Simple Gantt Chart Template von ClickUp Laden Sie diese Kanban Board Vorlage herunter!

Helfen Sie Ihrem Team, mit ClickUp Kanban Boards zu exzellieren!

Persönliche Kanban-Tafeln in Excel zu erstellen, kann nützlich sein, wenn man die ganze manuelle Mühe nicht scheut. 🙄

Das Wichtigste ist, dass du in Excel nicht mit einer Kanban-Tafel arbeitest.

Sie arbeiten einfach mit einer Tabellenkalkulation.

Warum sollten Sie das tun, wenn Sie leistungsstarke spezialisierte Online-Kanban-Tafel-Tools wie ClickUp haben?

Egal, ob Sie Projektmanager, Firmeninhaber oder einfach nur ein Mitarbeiter sind - mit ClickUp können Sie Kanban-Tafeln erstellen, ressourcen verwalten workloads anzeigen, aufgaben automatisieren und vieles mehr.

Alles für kostenlos! Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos und erledigen Sie die Dinge auf die Kanban-Art!