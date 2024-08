Die 11 besten Excel-Alternativen & Konkurrenten 2024 (Funktionen, Vorteile, Nachteile, Preisgestaltung)

Seit mehr als 30 Jahren verwendet fast jeder MS Excel-Tabellen, von Schülern bis hin zu Wissenschaftlern bei der NASA. 🚀

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändert sich jedoch weiterhin mit Lichtgeschwindigkeit, und Excel hat nur langsam aufgeholt.

Deshalb sind viele Fachleute wie Sie auf der Suche nach Excel-Alternativen, die viel mehr können.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf zehn fortschrittliche Alternativen zu Excel, zusammen mit ihren wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen und Preisen.

Legen wir gleich los!

Die 11 besten Microsoft Excel-Alternativen im Jahr 2024

Wir haben gesehen, warum Excel nicht mehr so ein großartiges Werkzeug ist, wie es einmal war. Hier sind die besten Excel-Alternativen, die Sie heute nutzen können, um tabellenkalkulationen zu erstellen :

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine der höchstbewerteten produktivität und projektmanagement-Tool s von produktiven Teams genutzt in kleinen und großen Unternehmen. Diese Projektmanagement- und Produktivitätsplattform bietet fast alle tabellenkalkulationslösung in diesem Buch. Das Tool unterstützt auch leistungsstarke aufgabenverwaltung funktionen, um Ihre Tabellenkalkulationsdaten optimal zu nutzen.

Hauptmerkmale

Sehen wir uns an, warum ClickUp eine der besten kostenlosen Alternativen zu Excel ist:

Nun, das können Sie jetzt. ClickUp's Tabellenansicht ordnet alle Ihre Aufgaben zusammen mit ihren Details (Beauftragte, Status, Fälligkeitsdatum und mehr) in einem coolen Raster an.

Ordnen Sie alle Ihre Aufgaben in einem Raster an, zusammen mit den wichtigsten Details wie Status, Fälligkeitsdatum, Beauftragte und mehr mit der Tabellenansicht in ClickUp

Die Tabellenansicht ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt jeder Projektaufgabe im Handumdrehen zu bestimmen.

Hier sind einige weitere Möglichkeiten, die Sie mit dieser Ansicht nutzen können:

Kopieren Sie Ihre Tabelle und fügen Sie sie in ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm ein, z. B. in eine Excel-Datei oder ein Google-Sheet

Anheften einer Spalte, die Sie immer sehen möchten, während Sie durch Ihre Tabelle blättern

Automatische Größenanpassung Ihrer Spalten, um zu verhindern, dass der Text abgeschnitten wird

Teilen Sie Ihre Tabellen mit jedem über einen persönlichen Link

Machen Sie Berechnungen mit Formel-Felder Mit ClickUp können Sie einfache und komplexe Berechnungen in numerischen

Benutzerdefinierte Felder innerhalb Ihrer Aufgabe.

Schauen wir uns das mal an:

Ein numerisches benutzerdefiniertes Feld kann Aufgabendetails wie Stunden, Zahlen und Budgets speichern. Mithilfe von Formelfeldern können Sie all diese Zahlen addieren.

Finden Sie die Kosten ganzer Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit den erweiterten Formeln in ClickUp Custom Fields

Mit diesen Berechnungen können Sie die Kosten einer Werbekampagne, die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und vieles mehr ermitteln.

Möchten Sie die alte Excel-Formel verwenden, die Ihnen gute Dienste geleistet hat? Sie können Ihre erweiterten Formeln aus einer Liste von 70 einzigartigen Funktionen in ClickUp! erstellen

Führen Sie schnelle Berechnungen durch mit Berechnungen in Spalten ClickUp kann Ihnen auch helfen, die Summe, den Durchschnitt oder den Bereich für eine ganze Spalte zu ermitteln. So können Sie schnell Projektbudgets ermitteln,

Scrum-Punkte , Zeitschätzungen und mehr.

Mit einfachen oder fortgeschrittenen Formeln in ClickUp Custom Fields sofort präzise Zahlen finden

ClickUp macht genau das Gegenteil; es kann sich Ihrem Arbeitsstil anpassen. Als Ergebnis können Sie Ihre projekte und Aufgaben aus verschiedenen Blickwinkeln mit nur einem Klick.

Hier finden Sie eine Liste nützlicher Ansichten, durch die Sie jederzeit blättern können:

Board-Ansicht : fügen Sie alle Ihre Aufgaben zu einer interaktiven Kanban oder Scrum-Tafel Kalender-Ansicht*: Verwalten Sie Ihren vollen Terminkalender mit einem praktischen Kalender

fügen Sie alle Ihre Aufgaben zu einer interaktiven Kanban oder Scrum-Tafel Kalender-Ansicht*: Verwalten Sie Ihren vollen Terminkalender mit einem praktischen Kalender Box-Ansicht : Sehen Sie, was Ihre Teammitglieder vorhaben

Sehen Sie, was Ihre Teammitglieder vorhaben Listen-Ansicht : ideal für diejenigen, die gerne eine übersichtlicheto-Do-Liste* ClickUp's Gantt-Ansicht: ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Projektaufgaben in einer übersichtlichen kleinen Zeitleiste zu visualisieren und zu planen.

Vorteile

Steigern Sie Ihre Produktivität und erledigen Sie mehr Aufgaben mit der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp

Kommentare undChat-Ansicht ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit

Offline-Modus ermöglicht es, auch ohne Internetverbindung zu arbeiten

Dynamische Kundenbefragungsformulare mit der Formularansicht erstellen

Tonnen vontastaturkurzbefehle die Ihnen helfen, Ihre Arbeit schnell zu erledigen

Möglichkeit, die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit dem globalen Timer zu verfolgen

Bietet eine integriertetextverarbeitung für Office-Dokumente namens Docs (ähnlich wie einGoogle Doc, aber besser!)

Vergessen Sie niemals einen wichtigen Kommentar, eine Aufgabe oder ein Treffen mitErinnerungshilfen* Mehr als 50Automatisierungen für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

Bietet zahlreiche Integrationen mit beliebten Arbeitstools wieZoom,Vertriebsmitarbeiter,Zeit-Doktor, undmehr Nachteile

Keine Dashboard-Exportfunktion

Nicht alle ClickUp-Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

Preisgestaltung

ClickUp's Kostenloser Forever-Plan ist vollgepackt mit Funktionen und unterstützt unbegrenzte Benutzer. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $7/Benutzer pro Monat.

Bewertungen von Kunden

G2: 4.7/5 (3.300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

2. Gleiche App

Quelle: Gleiche.appGleich.app ist ein aufstrebendes Tabellenkalkulationstool, das sich nahtlos in Data Warehouses integrieren lässt und über fortschrittliche Funktionen zur Versionierung und Zusammenarbeit verfügt. Es ist die ultimative Lösung für Startup-Gründer und -Betreiber, mit der sie problemlos jede Analyse durchführen können.

Hauptmerkmale

Verbindet sich mit Datenbanken, Data Warehouses und anderer Business Management Software

Skripte importieren

Integrationen mit Tools wie Hubspot, Google Analytics, Salesforce und Quickbooks.

Gespeicherte Abfragen

Vorteile

Benutzerfreundlich für bestehende Excel- und Google-Sheets-Nutzer

Unterstützt Echtzeit-Zusammenarbeit

Ermöglicht technisch weniger versierten Teammitgliedern die Ausführung komplexer SQL-Abfragen

Saubere UI

Beschränkungen

Kleine Vorlagenbibliothek

Native Integrationen sind begrenzt, werden aber erweitert

Preisgestaltung

Die Preise reichen von kostenlos bis $18 pro Monat. Für Großunternehmen sind auch maßgeschneiderte Konten verfügbar.

3. Google Sheets

über Google-TabellenGoogle Tabellen ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, das fast die gleichen Funktionen wie Excel hat.

Diese Excel-Alternative funktioniert online und bietet Cloud-Speicher, was bedeutet, dass mehrere Teammitglieder an der gleichen Datei arbeiten können Google-Blatt zur gleichen Zeit.

Aber da MS Office Suite seine internetbasierte Tabellenkalkulationsanwendung (Excel Online) hat, ist Google Sheets noch eine würdige Excel-Alternative oder hat MS Excel es endgültig in den Schatten gestellt? Lasst es uns herausfinden!

Hauptmerkmale

Unterstützt Makros, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren können

Die Funktion zum automatischen Speichern bewahrt die Daten von Google Sheets

Kommentare können verwendet werden, um schnelles Feedback in einem Google Sheet zu hinterlassen

Excel-Funktion kann mit Add-ons erweitert werden

Vorteile

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Unterstützt Echtzeit-Zusammenarbeit

Integriert sich gut mitGoogle-Werkzeuge (Google Docs, Folien, etc.)

Nachteile

Bietet weniger Datenvisualisierungen, Diagramme und Schaubilder als Excel-Dateien

Das Tabellenkalkulationsprogramm kann sich verlangsamen, wenn viele Daten zu verwalten sind

Verfügt nicht über genügend Tastenkombinationen wie Microsoft Excel und Excel Online

Es ist schwierig, Benachrichtigungen und Erinnerungen in einer Google-Tabelle zu konfigurieren

Preisgestaltung

Im Gegensatz zur Office Suite, die Microsoft Office Excel online hostet, sind die Tools der G Suite, einschließlich Google Sheets, kostenlos erhältlich.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.6/5 (1.400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,900+ Bewertungen)

4. Gnumeric

über Gnumeric Gnumeric ist ein Open-Source-Tabellenkalkulationsprogramm für alle UNIX-basierten Betriebssysteme (wie Linux).

Das Tool verfügt über fortschrittliche Analysefunktionen und überragende Genauigkeit, was es zu einer guten Wahl für Wissenschaftler, Ingenieure und Studenten macht.

Allerdings sieht die Benutzeroberfläche von Gnumeric aus, als wäre sie in den 2000er Jahren stecken geblieben.

Sind die Funktionen so veraltet, wie sie scheinen? Schauen wir mal..

Hauptmerkmale

Bietet alle Excel-Arbeitsmappenfunktionen und 200 weitere einzigartige Funktionen

Umfangreiche Zufallszahlengenerierung kann für Statistik und Kryptographie verwendet werden

Lineare und nichtlineare Solver für fortgeschrittene mathematische Berechnungen

Vorteile

Hochpräzise Funktionen eignen sich hervorragend für die Datenanalyse

Kannfast jedes Dateiformat importieren, einschließlich Microsoft Office Excel-Formate, Lotus 1-2-3, HTML und mehr

Da es sich um ein Open-Source-Tool handelt, kann Gnumeric an Ihre Bedürfnisse angepasst werden

Nachteile

Die einfache Benutzeroberfläche der App könnte für einige Benutzer nicht ansprechend sein

Es fehlen Pivot-Tabellen zur Zusammenfassung von Tabellenkalkulationsdaten

Keine Makros für aufgaben zu automatisieren * Erweiterte Funktionalität ist für einen neuen Benutzer überwältigend

Preisgestaltung

Da es sich um ein Open-Source-Tool handelt, ist Gnumeric kostenlos!

Bewertungen von Kunden

G2 : NA

: NA Kapitelra: NA

5. Zahlen

über Zahlenangaben Numbers ist die Excel-Alternative von Apple.

Diese Tabellenkalkulationsanwendung ist super einfach und eignet sich daher hervorragend für Anfänger und Gelegenheitsnutzer.

Aber bedeutet das, dass Numbers nicht das schärfste Tabellenkalkulationsprogramm im Schuppen ist? Finden wir es heraus..

Hauptmerkmale

Lebendige Diagramme und Schaubilder zur Visualisierung von Informationen

Intelligente Kategorien können zum Organisieren und Analysieren von Daten verwendet werden

Einbetten von Online-Videos (Youtube, Vimeo) in die Kalkulationstabelle

Vorteile

Elegantes und benutzerfreundliches Interface; ideal für Touchscreen-Geräte wie das iPad

Ermöglicht Teammitgliedern die Zusammenarbeit in Echtzeit

Kompatibel mit einer Excel-Datei und ihren Funktionen (VLOOKUP, TRANSPOSE, etc.)

Nachteile

Unterstützt keine fortgeschrittenen Formeln und Gleichungen

Es fehlen erweiterte Datenanalysefunktionen, die in Excel-Dateien zu finden sind

Erfahrene Excel-Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich an neue Funktionen zu gewöhnen

Preisgestaltung

Numbers ist eine kostenlose Office- oder Excel-Alternative.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist eine Mischung aus einem Projektmanagement-Tool und einer Tabellenkalkulationsanwendung. Es hilft Ihnen bei der Verwaltung und Verfolgung von Projekten direkt aus seiner charakteristischen "Gitter"-Ansicht heraus. Suchen Sie nach einer "intelligenteren" Smartsheet-Alternative? Diese Liste von Smartsheet-Alternativen hat alles, was Sie brauchen.

Aber wie gut schneidet diese Excel-Alternative im Vergleich zum Original ab? Schauen wir uns das mal an:

Hauptmerkmale

Mehrere Ansichten wie Gitteransicht, Kalenderansicht, Gantt-Ansicht und mehr

Interaktives Dashboard zur Anzeige des Projektfortschritts in Echtzeit

Einstellen von Warnungen und Erinnerungen für Fristen

Automatisierte Arbeitsabläufe zur Verringerung sich wiederholender Aufgaben

Vorteile

Spezielle Funktionen für das Ressourcenmanagement

Vorgefertigte Projektvorlagen (ähnlich wie eine Excel-Vorlage)

Eine App für jedes mobile Gerät wie Android, iOS, Tablets, etc.

Nachteile

Begrenzte bedingte Formatierung und erweiterte Excel-Formeln

Keine vollwertige Lösung zur Aufgabenverwaltung

Keine eingebauten Zeiterfassungsfunktionen

Kostspieliger als andere Excel-Alternativen

Preisgestaltung

Kostenpflichtige Tarife beginnen bei $7 pro Monat für eine Einzelperson und $25 pro Benutzer und Monat für Unternehmen.

Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (2300+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1500+ Bewertungen)

Besuchen Sie Smartsheet

7. Zoho Sheet

Über Zoho Ein Teil der Zoho Office Suite Zoho Sheet ist eine Cloud-basierte Excel-Alternative.

Mit diesem Tabellenkalkulationsprogramm können Remote-Teams Projektdaten organisieren und detaillierte Berichte von jedem Gerät aus erstellen.

Hauptmerkmale

Optisch ansprechende bedingte Formatierung mit Farbskalen und eingebauten Symbolen

Prüfprotokoll, um zu sehen, wer Änderungen an der Tabelle vorgenommen hat

Datenbereinigung entfernt Duplikate, verhindert Datenabweichungen und mehr

Vorteile

Große Auswahl an vordefinierten Excel-Formeln

Möglichkeit, bestimmte Zellen in der Tabellenkalkulationsanwendung zu sperren, um versehentliche Bearbeitungen zu verhindern

Unterstützt fast alle Dateiformate, darunter Excel-Dateiformate, .csv, .ods, .tds, .html und .pdf

Nachteile

Kein Offline-Modus

Keine Möglichkeit, Daten zwischen mehr als einer Tabelle zu verknüpfen

Native Integrationen sind auf andere Zoho-Anwendungen beschränkt

Preisgestaltung

Zoho Sheet ist kostenlos.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.5/5 (80+ Bewertungen)

: 4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

8. Apache OpenOffice Calc

Über Apache OpenOffice Calc Apache OpenOffice Calc ist eine der beliebtesten freien Alternativen zu Excel und wird weltweit auf über 100 Millionen Computern eingesetzt.

Open Office Calc behauptet, ein leistungsstarkes Datenanalysewerkzeug für Zahlenjongleure zu sein.

Aber hat Open Office Calc auch das, was zählt? Finden wir es heraus..

Hauptmerkmale

Herunterladbare Tabellenkalkulation für die Offline-Arbeit

Es handelt sich um eine Open-Source-Software, die an verschiedene Geschäftsanforderungen angepasst werden kann

Kann Daten im OpenDocument-Format speichern

Vorteile

Unterstützt die LOOKUP-Funktion

Konvertierung einer Kalkulationstabelle in ein PDF-Dokument zur einfachen Weitergabe von Dateien

Umfassende Datenanalysefunktionen für kleinere Datensätze

Nachteile

Fehlende Cloud-Funktionalität

Da es sich um Open-Source-Software handelt, ist sie anfälliger für Sicherheitsrisiken

Benutzer müssen sich für technischen Support auf ein Community-Forum verlassen

Preisgestaltung

Apache OpenOffice Calc ist eine der wenigen kostenlosen Excel-Alternativen.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.2/5 (10+ Bewertungen)

: 4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

9. LibreOffice Calc

Über LibreOffice Calc Wie Apache OpenOffice ist auch LibreOffice eine freie, quelloffene Software.

Es ist eine der Alternativen zu Excel, die über intuitive und umfassende Tabellenkalkulationsfunktionen verfügt.

Macht das LibreOffice Calc zum Allrounder unter den Tabellenkalkulationen? Finden wir es heraus..

Hauptmerkmale

Fortgeschrittene DataPilot-Technologie zum Abrufen von Rohdaten aus Datenbanken, Erstellen von Kreuztabellen und Zusammenfassen

Möglichkeit der "Was wäre wenn"-Datenanalyse mit Hilfe eines Szenario-Managers

Integrierte Assistenten für erweiterte Funktionen

Vorteile

Unterstützt die neuesten Dokumentformate wie docx, xlsx und pptx

Intuitive App-Benutzeroberfläche für Anfänger

Unterstützt mehrere Benutzer für gemeinsames Arbeiten

Nachteile

Eingeschränkte Unterstützung für die Makroaufzeichnung

Kann nur 1.024 Spalten aufnehmen (15 Spalten weniger als Excel)

Keine voll funktionsfähige App für Android- oder iOS-Geräte

Preisgestaltung

LibreOffice Calc ist eine kostenlose Alternative zu Excel.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,200+ Bewertungen)

10. Hancom Cell

Über Hancom Büro Zelle Hancom Cell ist Teil der Hancom Office Suite (früher bekannt als ThinkFree Office). Mit dieser Software können Sie Ihre Daten für die Analyse und Modellierung organisieren, umformatieren und neu anordnen.

Finden wir heraus, wie diese Tabellenkalkulationsanwendung als echte kostenlose Excel-Alternative abschneidet..

Hauptmerkmale

Hancom Office Mobile-Funktion zum Bearbeiten und Anzeigen Ihrer Dokumente auf mobilen Geräten

Unterstützt Zellformatierung wie Zahlenformat, Einrückung, Textumbruch und Rahmen

Verfügbare Kollaborationsfunktionen über Hancom Space

Vorteile

Die Diagrammempfehlungsfunktion bietet Visualisierungsideen auf der Grundlage Ihrer Daten

Erstellen, Ausführen und Bearbeiten von Excel-kompatiblen Makros

Verwenden Sie Pivot-Tabellen, um Ihre Daten zusammenzufassen, zu analysieren, zu untersuchen und zu präsentieren

Nachteile

Kein kostenloser Plan

Potenzieller Datenverlust bei der Dateikonvertierung

Fehlen von Lerntutorials

Preisgestaltung

Hancom Office Cell ist eines der teuersten Tabellenkalkulationsprogramme. Bezahlte Pläne beginnen bei satten $59 pro PC für Einzelpersonen und Studenten!

Bewertungen von Kunden

G2 : 3.8/5 (10+ Bewertungen)

: 3.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

11. WPS Office Tabellenkalkulationen

Über WPS Office Tabellenkalkulationen Eine WPS Office-Kalkulationstabelle ist eine leistungsstarke Excel-Alternative, die Hunderte der am häufigsten verwendeten Funktionen und Formeln enthält.

Diese Tabellenkalkulationsanwendung läuft auf den Plattformen Microsoft Windows, Linux, iOS, macOS und Android.

Aber hat eine WPS-Tabelle alle Funktionen, die Sie in Excel suchen? Lassen Sie es uns herausfinden.

Hauptmerkmale

Möglichkeit zur Lösung komplexer Probleme durch "Was-wäre-wenn"-Datenanalyse

Unterstützt erweiterte Pivot-Tabellen

Bietet anpassbare Diagramme, einschließlich Streu-, Linien-, Säulen-, Torten-, Balkendiagramme usw.

Vorteile

Unterstützt mehr als 50 Tastaturkürzel

Ermöglicht die Bearbeitung mehrerer Dokumente

Unterstützt Kommentare zur Änderungsverfolgung

Nachteile

Ein WPS Spreadsheet verzögert sich bei der Bearbeitung großer Datenmengen

Keine automatische Rechtschreibprüfung in einer WPS-Kalkulationstabelle

Preisgestaltung

WPS Office Spreadsheet hat eine werbefinanzierte, kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $29,99 pro Benutzer und Jahr.

Bewertungen von Kunden

G2 : 4.2/5 (30+ Bewertungen)

: 4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (650+ Bewertungen)

Warum brauchen Sie eine Microsoft Excel Alternative?

Es besteht kein Zweifel, dass Microsoft Excel ein kultiges Tabellenkalkulationsprogramm ist. Vielleicht haben Sie es schon mindestens einmal benutzt, um Zahlen zu berechnen, Verkaufsdaten zu speichern oder ein Meisterwerk zu erstellen! 🎨

Aber nur weil es beliebt ist, heißt das nicht, dass es perfekt ist. 😬

Die Probleme von Excel sind jetzt, da Alternativen an ihre Stelle getreten sind, deutlicher sichtbar geworden. Diese neuen Tabellenkalkulationstools können die Probleme beheben, die bei der Verwendung von Microsoft Excel auftreten können.

Einige dieser Probleme sind:

A. Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Wenn es um Anpassungen geht, bietet Excel bestenfalls vorlagen. In den meisten Fällen enthalten die Vorlagen nicht alles, was Sie für die Verwaltung spezieller Aufgaben benötigen.

Vorlagen sind wie ein gekaufter Anzug: Wenn sie gut zu Ihrem Zweck passen, ist das großartig. Die besten Excel-Alternativen sind wie schicke Maßanzüge: Sie passen perfekt zu Ihrem Unternehmen. 😎

B. Begrenzte Berichtsfunktionen

Sicherlich, Excel bietet Diagramme , diagramme und Diagramme über Ihr Projekt, aber sie visualisieren nur die Daten, die auf Ihrem Bildschirm sind.

Bonus: Excel Projektstrukturpläne Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie lange es dauert, eine Aufgabe zu erledigen oder wie viel Arbeit ein Teammitglied zu erledigen hat.

Daher ist die Erstellung eines Projektmanagementplans in Excel so knifflig wie das erste Zusammenbauen von IKEA-Möbeln!

C. Es ist teuer

Sie möchten Excel kaufen? Dann müssen Sie viel Geld ausgeben - 139,99 Dollar, um genau zu sein.

Sie können die Excel-Funktionen auch als Teil des Microsoft 365-Pakets für 6,99 $ pro Monat erhalten.

Allerdings müssen Sie es zusammen mit anderen Tools wie MS Word, Powerpoint und Outlook kaufen, auch wenn Sie diese nicht benötigen.

bonus:_ *AI-Tools für Excel* _!**_

Die beste Excel-Alternative erwartet Sie

Excel ist wie ein Schallplattenspieler. Es ist excel-lent in dem, was es tut, und hat viele treue Fans.

Allerdings hat Excel die gleichen Probleme wie ein Plattenspieler: Es ist sperrig, schwer zu bedienen und bietet nicht ganz so viele Funktionen wie seine Zeitgenossen.

Die besten Alternativen zu Excel haben alle Funktionen von Excel und noch ein paar mehr. Auch wenn jedes der hier aufgeführten Tools etwas zu bieten hat, gibt es nichts Vergleichbares zu ClickUp!

ClickUp hat eine Tabellenansicht um Daten zu verwalten, Formel-Felder um Berechnungen durchzuführen, Dashboards um sehr detaillierte Berichte zu erstellen, und sogar makroähnliche Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben im Handumdrehen zu erledigen! Jetzt kostenlos in ClickUp einbinden um ein Tabellenkalkulations-Tool in die Hände zu bekommen, das Ihrem Unternehmen helfen wird, mit Lichtgeschwindigkeit zu wachsen!