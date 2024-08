Leitfaden für Projektmanagement-Abhängigkeiten (mit echten Beispielen und Tipps von Experten)

was sind also Abhängigkeiten im Projektmanagement?

Zunächst einmal sind sie unvermeidlich.

In etwa so, wie man in Sachen Finanzen von seinem Buchhalter abhängig ist.

Oder von Ihrem Chef für Genehmigungen.

Um es einfach auszudrücken, projektmanagement ist ohne Abhängigkeiten nicht möglich.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Abhängigkeiten sind, welche Arten von Abhängigkeiten es gibt, welche Beispiele aus der Praxis es gibt und wie Sie sie einfach verwalten können.

Wenn Sie eher ein visueller Lerntyp sind, schauen Sie sich diesen Vlog über Abhängigkeiten im Projektmanagement an!

Was sind Abhängigkeiten im Projektmanagement?

Abhängigkeiten sind jede Aufgabe, jedes Vorkommen oder jede Bedingung:

Die von der Fertigstellung einer früheren Aufgabe abhängt

Oder von der eine nachfolgende Aufgabe abhängig ist

Sie helfen den Projektmanagern, die Beziehungen zwischen Aufgaben zu verstehen und geben ihnen eine klare Vorstellung von der Reihenfolge, in der sie die Aufgaben ausführen sollten.

haben Sie das Gefühl, dass Sie dies besser verstehen könnten, wenn Sie ein Beispiel hätten?_

Glücklicherweise gibt es tonnenweise Beispiele für Projekt-Abhängigkeiten.

Hier ist ein einfaches Beispiel:

Nehmen wir an, Sie sind der Projektleiter und müssen in einem Meeting mit Ihrem Team die Einzelziele für diesen Monat besprechen.

Das hängt davon ab, dass Sie das Meeting zuerst abhalten, richtig?

Und das hängt von Ihrer Vorbereitung des Meetings ab.

Genau hier besteht eine Abhängigkeit.

4 Schlüssel-Begriffe zur Abhängigkeit

Wir wissen, dass Abhängigkeiten in Projekten anfangs ein wenig abschreckend wirken können.

Aber keine Sorge, hier finden Sie eine Aufschlüsselung einiger spezifischer Begriffe im Zusammenhang mit Abhängigkeiten im Projektmanagement:

Einschränkung:

projektbeschränkungen sind Einschränkungen , Verzögerungen, Hindernisse oder Engpässe in einem Workflow.

Die häufigste ist die dreifache Beschränkung (Zeit, Kosten und

projektumfang

), aber es gibt noch andere Faktoren wie Vorschriften und Umweltprobleme, die alle Zwänge ausmachen.

Kritischer Pfad : Dies ist die Sammlung oder Kette von wesentlichen Aufgaben, die Sie in einem Projekt abschließen müssen, um die Ziellinie zu erreichen

Aufgaben, die Sie in einem Projekt abschließen müssen, um die Ziellinie zu erreichen Verzögerung: Die Verzögerungszeit ist die Dauer, um die sich eine nachfolgende Aufgabe gegenüber der vorhergehenden verzögert

Ein Beispiel: Eine bestimmte Aufgabe B soll in fünf Tagen beginnen, wenn Aufgabe A abgeschlossen ist. Die Vorgängeraufgabe A wurde jedoch gelöscht, so dass Aufgabe B erst in sieben Tagen beginnt. Als Ergebnis wird die Aufgabe B mit einer Verzögerung von zwei Tagen (5+2) betrachtet

Vorlaufzeit: Die Vorlaufzeit ist die Dauer, um die eine Nachfolgeaktivität gegenüber der vorherigen Aufgabe beschleunigt oder vorgezogen werden kann.

Beispiel: Aufgabe B muss beginnen, wenn Aufgabe A abgeschlossen ist, und das ist in acht Tagen. Wenn jedoch die Vorgängeraufgabe A frühzeitig abgeschlossen wird und Aufgabe B in nur fünf Tagen beginnt, dann gilt für Aufgabe B ein Vorsprung von drei Tagen (8-5).

Arten von Abhängigkeiten und Beispiele, mit denen Projektmanager konfrontiert werden

Sie wissen jetzt, was Abhängigkeiten sind... Aber wie viele verschiedene Arten von Abhängigkeiten gibt es?

Notiz: Dies ist ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Arten von Abhängigkeiten, denen Sie beim Management von Projekten begegnen können. Wenn Sie jedoch einfach nur lernen wollen, wie Sie Ihre Abhängigkeiten **_verwalten können, können Sie dies hier tun klicken Sie hier.

Arten von Abhängigkeiten basierend auf Bedingungen

Hier sind einige der häufigsten Abhängigkeiten, mit denen Sie konfrontiert werden können.

1. Logische Abhängigkeit

Logische Abhängigkeiten, die auch als kausale Abhängigkeiten bezeichnet werden, sind die Abhängigkeiten, die in einem Workflow ganz natürlich auftreten und denen man nicht ausweichen kann.

Sie können Aufgaben mit logischen Abhängigkeiten nicht gleichzeitig ausführen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Kleid nähen, kommt zuerst der Entwurf, und dann können Sie mit dem Nähen beginnen. Oder wenn Sie ein

ein Video für soziale Medien

müssen das Drehbuch und das Storyboard vor dem Dreh geplant werden.

2. Abhängigkeiten von Ressourcen

Ressourcenabhängigkeiten werden festgestellt, wenn zwei oder mehr Aufgaben die gleichen Ressourcen zum Abschließen benötigen. Es kann nur eine begrenzte

nummer dieser Ressourcen

. Bei der Ressource kann es sich um ein Mitglied eines Teams, eine importierte Komponente einer Maschine, Geldmittel, Fachkräfte usw. handeln.

Ein Beispiel: Sie benötigen die Festplatte mit den Berichten des laufenden Monats. Leider braucht das Finanzteam sie auch. Einer von Ihnen wird also warten müssen!

3. Team-übergreifende Abhängigkeiten

Dies ist der Fall, wenn verschiedene

funktionsübergreifende Mitglieder des Teams

oder Abteilungen sind voneinander abhängig, um ein komplexes Projekt oder eine Projektaktivität abzuschließen.

Laura Moonan

, Projektleiterin bei

Krankenhaus Cleveland Clinic

stieß bei der Arbeit mit Ärzten und dem Team für den Inhalt auf diese Art von Abhängigkeit.

"Als Projektleiter eines Krankenhauses ist die Verwendung von Workflows und Abhängigkeiten durch unser Team entscheidend für Genauigkeit, Kommunikation und Konsistenz. Damit wir medizinisch korrekte Artikel für verbraucherorientierte Inhalte erstellen konnten, mussten Ärzte die Inhalte selbst bearbeiten oder genehmigen. Eine Abhängigkeit, mit der wir zu kämpfen hatten, war die Frage, wer den Inhalt wann überprüfen sollte

"Bevor ich eine Projektmanagement-Software einsetzte, brauchte ich eine eigene Abteilung, um den Arzt zu identifizieren, und dann konnte ich meine E-Mail mit der Bitte um Änderungen oder Genehmigung verschicken. Von

implementierung der Abhängigkeiten von ClickUp

war meine Zeitleiste für das Projekt genauer, und alle Beteiligten wussten, in welcher Phase sich das Projekt befand - ob es auf die Überprüfung wartete, fertig zum Versand war oder ob es einen Blocker gab."

Weiterlesen: Leitfaden zum Projektmanagement im Gesundheitswesen

4. Externe Abhängigkeiten

Es gibt immer einige Dinge, die Projektleiter nicht in ihrem Konto berücksichtigen können

plan für das Projekt

weil sie außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Das sind externe Abhängigkeiten.

Erica Tahan

projektleiterin für digitales Marketing bei

INNERHALB

arbeitet häufig mit externen Abhängigkeiten - Kommunikation und Anfragen von Clients.

Wenn Sie im Agenturmarketing arbeiten,

kommunikation mit dem Client

ist enorm - vor allem, wenn ein Projekt von Ressourcen abhängig ist

leistungen

vom Client (z.B. Kreativität, Branding, etc.). Durch

einbeziehung der Clients in das Projektmanagement

software für Kommunikation und Verantwortlichkeit konnten wir weniger Meetings abhalten, die Kommunikation per E-Mail reduzieren und unseren Ansprechpartnern ein Gefühl der Transparenz vermitteln.

"Dinge wie die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung der richtigen Benachrichtigungen bei nahenden Abgabeterminen und die automatisierte Automatisierung waren ein enormer Fortschritt bei der Entschärfung früherer Probleme mit Abhängigkeiten und haben die Beziehungen zwischen den internen Teams und den Ansprechpartnern beim Client erheblich verbessert."

5. Interne Abhängigkeiten

Eine interne Abhängigkeit ist das Gegenteil einer externen Abhängigkeit. Die Kontrolle liegt in den Händen der Teams des Projekts, ohne dass eine Abhängigkeit von externen Parteien besteht.

Unternehmen haben viele interne Abhängigkeiten.

Christa Reed

, Junior-Produktmanagerin bei

Job Sucher

beschreibt, wie ihr Team die Abhängigkeiten, die mit der Einstellung und Einarbeitung neuer Mitglieder verbunden sind, optimiert hat.

"Eine der größten Abhängigkeiten, die wir in unserem Unternehmen haben, ist die Logistik bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Zum Beispiel müssen wir mit der IT-Abteilung zusammenarbeiten, um einem neuen Mitarbeiter den richtigen Computer und E-Mail-Zugang einzurichten. Außerdem müssen wir alle notwendigen Materialien wie Visitenkarten oder ein ID-Abzeichen für das Unternehmen in die richtige Reihenfolge bringen. Außerdem müssen wir die Anmeldedaten des neuen Mitarbeiters sammeln und überprüfen und sicherstellen, dass sie auf dem neuesten Stand sind, bevor er seine Arbeit aufnehmen kann.

"Um diese Herausforderung zu meistern, haben wir verschiedene Strategien eingeführt, um unseren Einstellungsprozess zu rationalisieren, wie z. B. die Schaffung der Rolle eines 'Einstellungskoordinators' in unserem Unternehmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, den Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu überwachen und dafür zu sorgen, dass alles nach Plan verläuft, indem sie funktionsübergreifend arbeitet und alle auf derselben Seite stehen.

6. Bevorzugte Abhängigkeiten

Einfach ausgedrückt: Bevorzugte Abhängigkeiten sind solche, die Sie vorzugsweise nicht haben wollen.

Eine bevorzugte Abhängigkeit ist nicht zwingend erforderlich, um das Projekt abzuschließen. Sie sind jedoch erwünscht, weil sie die Qualität der Ergebnisse des Projekts verbessern.

Lassen Sie uns ein gutes Beispiel nehmen.

Ein Blogger kann seine Arbeit gleich nach dem Abschließen des Textes bearbeiten. Es kann aber sein, dass er es vorzieht, vor der Bearbeitung ein paar Stunden zu warten, um weitere Fehler zu entdecken. Dies ist eine bevorzugte Abhängigkeit, die die Qualität des Blogs steigert.

aber wir sind noch nicht erledigt!

Einige andere häufige Abhängigkeiten sind:

Direkte Abhängigkeit: wenn Aufgabe A vollständig von Aufgabe B abhängt

Transitive Abhängigkeit: Abhängigkeiten, die Ihre Aufgabe nur benötigt, weil eine andere Abhängigkeit sie benötigt

Optionale Abhängigkeit: Abhängigkeiten, die nur bestehen, wenn eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Element in einem Projekt verwendet wird

Vorgelagerte Abhängigkeit: eine Bedingung, bei der etwas eintreten muss, bevor das Projekt mit der Arbeit an etwas anderem beginnen kann

Obligatorische Abhängigkeit: auch bekannt als harte Logik. Es handelt sich um abhängige Aufgaben, die in der Natur der Arbeit wesentlich sind und gesetzlich vorgeschrieben sind

Bidirektionale Verknüpfung : Erzeugt eine Beziehung zwischen Aufgaben mit einem Pfad zu der Seite, dem Dokument oder der Aufgabe, in die Sie einen Verweislink einfügen.

Bonus: Lernen Sie, wie man **Abhängigkeiten in Excel anzeigen !

Arten von Abhängigkeiten auf der Grundlage von Beziehungen zwischen Aufgaben

Auf der Grundlage dieser Klassifizierung gibt es vier Arten von logischen Beziehungen.

1. Ende zu Anfang

Die einfachste und in der Praxis am häufigsten vorkommende logische Abhängigkeit ist die End-to-Start-Abhängigkeit (FS). Sie hilft Ihnen bei der Visualisierung von aufeinanderfolgenden Aufgaben im Projekt.

Hier kann Aufgabe B (zweite Aufgabe) nicht beginnen, bevor Aufgabe A (erste Aufgabe) abgeschlossen ist.

Wenn Sie zum Beispiel ein Catering für eine Hochzeit organisieren, können Sie mit der Zubereitung des Essens (Aufgabe B) erst beginnen, wenn Sie sich für ein Menü entschieden haben (Aufgabe A).

2. Anfang bis Ende

Diese logische Beziehung ist nicht so einfach.

Bei Start-to-Finish (SF)-Abhängigkeiten kann man die nachfolgende Aufgabe erst dann abschließen, wenn die vorangegangenen Aufgaben begonnen haben.

Zum Beispiel kann das Catering-Personal die Ablagen erst wieder auffüllen, wenn die Gäste mit dem Essen begonnen haben.

3. Beenden zum Beenden

Bei der Abhängigkeit "Finish to finish" (FF) im Projektmanagement kann die nachfolgende Aufgabe erst dann abgeschlossen werden, wenn auch die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist.

Ein Beispiel: Sie können das Catering-Personal erst bezahlen, wenn das Ereignis abgeschlossen ist.

4. Start zu Start

Und schließlich gibt es noch die Abhängigkeit von Start zu Start (SS). Hier kann die Nachfolgeaufgabe erst beginnen, wenn die Vorgängertätigkeit begonnen hat. Danach können die beiden Aufgaben auch gleichzeitig laufen.

Zum Beispiel können Sie mit dem Servieren des Desserts beginnen, sobald die Hauptgerichte ausgegeben werden. Das wartende Team kann die Hauptgerichte servieren, während das Küchenteam die Nachspeisen aufträgt.

Weitere Expertentipps zur Rationalisierung und Optimierung Ihrer Abhängigkeiten

Prozesse in kleine Chargen aufgliedern

Debra Hildebrand, Projektmanagement Training und Beratung bei Hildebrand Solutions, LLC empfiehlt die Modellierung von Abhängigkeiten zu Teammitgliedern mit dem Agiles Pfennigspiel .

"Dieses Spiel untersucht, wie jeder Einzelne in einem Team unterschiedliche Bearbeitungszeiten hat, die zwar produktiv sind, aber zu Ineffizienzen führen können, die vermieden werden können, indem die Arbeit in kleinere Chargen aufgeteilt und die Übergaben reduziert werden. Wenn Arbeitstätigkeiten in größeren Stapeln erledigt werden, kann der Nachfolger seine Arbeit erst beginnen oder beenden, wenn der Vorgänger die Aufgabe abgibt, was häufig zu einem Engpasseffekt führt."

Aufrechterhaltung eines gesunden Kommunikationsflusses Kimberly Davis kimberly Davis, freiberufliche und beauftragte Projektmanagerin, engagiert sich für Projekte, die eine konsequente Kommunikation mit dem Client erfordern.

"Eine der Abhängigkeiten, die unweigerlich zu Risiken führen, ist der falsche Umgang mit den wichtigsten Interessengruppen Ihres Projekts. Derzeit sind meine Clients kleine Eigentümer von Geschäften in der Schädlingsbekämpfungsbranche, die mich gebeten haben, ihnen bei ihrem Managementwechsel zu helfen. Da meine Klienten sehr kontaktfreudig sind, verlassen sie sich darauf, dass ich sie bei der Auswahl der richtigen CRM-Plattform für ihre Bedürfnisse unterstütze. Gleichzeitig sind sie vielbeschäftigte Menschen, deren Zeit respektiert und priorisiert werden muss.

"Da mein Workflow ohne ihre Zustimmung zur Implementierung nicht weitergehen kann, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Meetings für alle Beteiligten zügig und produktiv verlaufen. Es ist wichtig, starke und gesunde Beziehungen zu allen Beteiligten zu pflegen, denn ihre Zustimmung ist der Schlüssel zum Erfolg des Plans."

Bonus: Projektmanagement-Software für Freiberufler !

Wechsel von Wasserfall zu Agile, um Engpässe und Abhängigkeiten zu beseitigen Mercy Y. Gituro business Analystin bei

KB Logistik berichtet über ihre Erfahrungen, wie die Wasserfall-Methodik hat mehr Engpässe und Abhängigkeiten geschaffen und schlägt eine alternative Methode vor.

"Als ich an einem Projekt gearbeitet habe, bei dem wir die traditionelle Wasserfallmethode angewandt haben, haben wir uns nicht in jeder Phase mit dem Client abgestimmt oder Feedback eingeholt. Die Nachteile dieser Methode zeigten sich, als das Projekt fast die Phase der Auslieferung erreicht hatte und wir feststellten, dass eine Anforderung übersehen worden war und weitere Änderungen erforderlich waren. Als ich dieses Problem erkannte, wandte ich mich an meinen Vorgesetzten und fragte, ob wir die Wasserfallmethode in Betracht ziehen könnten Agile Methodik . Die Zustimmung meines Vorgesetzten zur Umstellung auf eine agile Denkweise sparte dem Unternehmen Geld, da mein Team feedback von den Stakeholdern bevor neue Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden, und vor allem vor der endgültigen Übergabe.

Wie verwaltet man Abhängigkeiten im Projektmanagement?

Der Umgang mit Abhängigkeiten ist kein Kinderspiel.

Egal, ob es sich um Ressourcen, Zeit, Qualität oder Kosten handelt, ein Projektmanager muss alles im Griff haben, um sicherzustellen, dass die Projektaktivitäten auf Kurs bleiben.

Wenn nicht, wird das Projekt scheitern.

Mit der richtigen Planung und der richtigen Projektmanagement-Software können Projektmanager die Dinge jedoch immer einfacher machen.

Also nichts wie ran an die Arbeit!

1. Identifizieren Sie Abhängigkeiten und Sachzwänge

Zu erledigen ist zunächst, die Abhängigkeiten von Aufgaben und Einschränkungen zu verstehen, die sich auf Ihr Projekt auswirken können.

Sie werden eine Menge Brainstorming betreiben müssen, um zu wissen, wo alle Abhängigkeiten bestehen.

Am besten notieren Sie sich also alle Projektbeschränkungen und Abhängigkeiten, die Sie feststellen.

Sie werden einige der Aufgaben sehen:

Von der Fertigstellung anderer Aufgaben abhängen

Miteinander in Beziehung stehen

Müssen fertiggestellt werden, damit der Workflow nicht ins Stocken gerät

Aber was nützt es, diese Abhängigkeiten im Projektmanagement nur zu notieren?

Setzen Sie sie in Arbeit um mit einer projektmanagement-Software wie ClickUp.

Hier können Projektmanager drei Arten von Einstellungen vornehmen Aufgaben-Abhängigkeiten :

Wartend auf : Alle Aufgaben, die vor dieser Aufgabe fertiggestellt werden müssen

: Alle Aufgaben, die vor dieser Aufgabe fertiggestellt werden müssen Blockieren : Alle Aufgaben, die nicht beginnen können, solange diese Aufgabe nicht abgeschlossen ist

: Alle Aufgaben, die nicht beginnen können, solange diese Aufgabe nicht abgeschlossen ist Verknüpft mit: Alle Aufgaben, die miteinander verbunden, aber nicht voneinander abhängig sind

Zu erledigen ist lediglich ein Klick auf das Menü '...', um das Aktionsmenü für die Aufgabe zu öffnen und dann eine oder mehrere Aufgaben als Abhängigkeitstyp Ihrer Wahl hinzuzufügen.

Alternativ können Sie auch ein abhängigkeit Beziehung zwischen Aufgaben mit ClickUp's Beziehungen .

Außerdem kann es die Verwaltung von Projektabhängigkeiten erleichtern, wenn Sie eine Zeitleiste mit den Aufgaben Ihres Projekts erstellen können.

Wie?

Nun, Sie können Ihr Netzwerkdiagramm immer noch mit dem alten Marker Board erstellen. Oder Sie verwenden komplexe Software Repository Tools wie Python, um

ein Abhängigkeitsdiagramm zu erstellen

.

Oder... Sie könnten ClickUp's Zeitleiste oder Gantt-Ansicht, um Abhängigkeiten zu erkennen.

Sie können leicht erstellen und visualisieren Sie Ihre Aufgaben hier. Fügen Sie einfach das Startdatum hinzu, Fälligkeitsdatum und andere Details für jeden von ihnen, und beginnen Sie dann, Ihre Zeitleiste zu visualisieren!

Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, welche Aufgaben voneinander abhängig sind:

Möchten Sie den Unterschied zwischen den beiden Ansichten kennenlernen? Werfen Sie einen Blick auf unsere_

Gantt Diagramm vs. Zeitleiste

vergleich

.

2. Fügen Sie die Abhängigkeiten zu Ihrer Projekt-Charta hinzu

Zu erledigen ist als nächstes das Hinzufügen aller Abhängigkeiten zu Ihrer

projekt-Charta

.

Wenn die Liste der Abhängigkeiten kurz ist, ist das gut und schön.

Wenn sie jedoch lang ist, sollten Sie nur die wesentlichen Abhängigkeiten in Ihren Plan für das Projekt aufnehmen.

Verwenden Sie

ClickUp's Dokumente

um eine Projekt-Charta zu erstellen und Ihre Abhängigkeiten zu dokumentieren.

Die

bearbeitung von Rich Text

die Möglichkeiten in Docs sind endlos.

Fügen Sie Überschriften, Banner, numerische Listen, Schriftarten, Tabellen, etc. hinzu.

Sie können sogar

Vorlage

die Gliederung Ihres Entwurfs in Docs an

zeit sparen

bei der Erstellung von Chartas für künftige Projekte.

Leider,

erstellung einer guten Projekt-Charta

kann ein zeitaufwändiger Prozess sein.

Hier ist die Lösung.

ClickUp's Gantt Diagramm

ist für die schnelle Einstellung von Abhängigkeiten gedacht.

Bonus: **Team Charters Wie schnell?

Sie ziehen einfach Linien zwischen den Aufgaben, und die Einstellung der Abhängigkeiten erfolgt automatisch.

Wollen Sie den Termin verschieben?

Aktivieren Sie "Abhängigkeiten neu planen", und ziehen Sie dann einfach eine Aufgabe mit Abhängigkeiten per Drag & Drop.

Kümmern Sie sich nicht um die andere Kette von Aufgaben.

Sie werden nicht durcheinander gebracht. Stattdessen werden die Aufgaben automatisch neu eingeplant.

Vergessen Sie nicht, die Meilensteine zur Nachverfolgung Ihrer großartigen Leistungen.

Und vor allem, um nach der Arbeit einen Drink zu nehmen und mit Ihren Kollegen zu feiern!

3. Berechnen Sie den kritischen Pfad

haben Sie zu viele Abhängigkeiten festgestellt?

Dann ist es an der Zeit, den kritischen Pfad zu ermitteln.

Die Ermittlung des kritischen Pfades hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben und Abhängigkeiten nach Prioritäten zu ordnen, um sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Projekt nicht scheitert.

Wir wollen Sie nicht davon abhalten, Ihren kritischen Pfad auf dem Marker Board zu bestimmen.

Aber hier ist eine Idee.

Sie können die Gantt-Ansicht von ClickUp verwenden, um den kritischen Pfad zu berechnen auch!

Und alles, was Sie zu erledigen haben, ist, einige Male zu klicken.

Gantt-Ansicht öffnen

Klicken Sie auf das Symbol für die Pfadberechnung

Toggl auf 'Kritischer Pfad'

Und bumm! Das ist Ihr kritischer Pfad.

4. Mit Stakeholdern teilen

Sie müssen immer ihre Stakeholder auf dem Laufenden halten .

Wenn sie über die Abhängigkeiten und Einschränkungen des Projekts Bescheid wissen, können sie Ihre Funktionen besser verstehen.

Die Projektcharta kann diese Details an Ihre Aktionäre weitergeben.

Wenn Sie ClickUp verwenden, müssen Sie Ihren Stakeholdern jedoch keine Dokumente schicken.

Verwenden Sie einfach die Öffentliches Freigeben option zum Freigeben Ihrer Listen zeitleisten, Mindmaps, Gantt-Diagramme und mehr.

Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um den Datenschutz, oder?

Verwenden Sie Erweiterte Berechtigungen zum Erstellen von Benutzerdefinierte Rollen und sogar spezifische Einstellungen der Berechtigungen für Gäste , Teammitglieder und Administratoren.

5. Abhängigkeiten nachverfolgen

Schließlich müssen Sie als guter Projektmanager Ihre Abhängigkeiten ständig nachverfolgen und visualisieren, um ein Projekt erfolgreich abschließen zu können.

Zu erledigen ist die Nachverfolgung der fertiggestellten Aufgaben und der Fortschritte der verschiedenen Teams.

Also im Grunde stundenlange E-Mails, Meetings und Anrufe? Nö.

Sie brauchen ein projektmanagement tool zur einfachen und genauen Nachverfolgung von Abhängigkeiten im Projekt.

erinnern Sie sich an die verschiedenen Abhängigkeiten, die ClickUp bietet?

Nun, die Nachverfolgung dieser Abhängigkeiten ist dank der Benachrichtigungen und Achtungen bei Aufgabenabhängigkeiten ebenfalls sehr bequem.

Wenn Sie also versuchen, eine Aufgabe mit Abhängigkeiten zu schließen, gibt es kein Durcheinander.

Die Unvollständige Achtung benachrichtigt Sie, wenn es sich um eine abhängige Aufgabe handelt, die unvollendet ist. So bleiben der gesamte Zeitplan des Projekts und die Aufgaben ungestört.

Und Sie werden immer erhalten Benachrichtigungen wenn:

Eine neue Projekt-Abhängigkeit hinzugefügt oder entfernt wird

Eine Aufgabe oder ein Element der Arbeit freigegeben wird und begonnen werden kann

Auf diese Weise entgeht Ihnen nichts mehr!

Wenn es an der Zeit ist, diese Abhängigkeiten nachzuverfolgen, verwenden Sie einfach das Gantt-Diagramm, die Ansicht der Zeitleiste oder sogar die Board-Ansicht wenn Ihnen die Kanban ansatz.

In all diesen Ansichten werden Workflow und Aufgaben-Status gelöscht, so dass Sie nicht ständig nach Aktualisierungen fragen müssen.

Abhängigkeit von ClickUp für Abhängigkeiten

Sehen Sie, Abhängigkeiten sind da, um zu bleiben.

Es gibt kein Projekt ohne sie.

Die gute Nachricht ist, dass Abhängigkeiten nicht nur schlecht sind.

Für ein erfolgreiches Projektmanagement muss man sie nur richtig handhaben.

Und der einfachste Weg, dies zu erledigen, ist ClickUp.

Vergessen Sie Dokumente und Software wie Python Package Index, denn ClickUp ist das einzige Tool, das Sie jemals brauchen werden.

Von Aufgabenmanagement und Gantt Diagrammen bis hin zu Zeitschätzungen und Abhängigkeitsmanagement, ClickUp kann alles zu erledigen.

Es ist das ultimative Paket und ein Experte für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte.

Also clickUp kostenlos erhalten und verwalten Sie erwartete (und unerwartete) Abhängigkeiten wie ein Profi.