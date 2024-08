Bewährte Praktiken der Kundenkommunikation zur Verbesserung der Beziehungen

Kommunikation ist der Schlüssel, ob Sie nun eine Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden oder die Zusammenarbeit mit einem wiederkehrenden Kunden. Eine gute Kommunikation legt den Grundstein für effektive Projekte und Dienstleistungen sowie für ein gesundes Hin und Her, das das Geschäft zu neuen Höhen führt.

Doch gute Kommunikation ist leichter gesagt als getan, vor allem wenn Sie und Ihr Kunde nicht den gleichen Kommunikationsstil oder -prozess haben. 👀

Ein Kunde bittet um die Neukonfiguration eines Dienstes, sagt aber nicht, was er geändert haben möchte. Vielleicht antwortet er überhaupt nicht auf Anfragen nach Feedback. Vielleicht äußert er nur vage Wünsche, ohne seine Erwartungen zu präzisieren.

Zum Glück gibt es einfache Möglichkeiten, die Kundenkommunikation zu verbessern. 🙌

In diesem Leitfaden erläutern wir, warum eine gute Strategie für die Kundenkommunikation wichtig ist, und stellen bewährte Verfahren für Ihre Prozesse vor. Außerdem gehen wir auf eine Fallstudie ein, die zeigt, wie diese Techniken Ihr Unternehmen effektiver machen.

Was ist Kundenkommunikation?

Unter Kundenkommunikation versteht man jede Interaktion zwischen einem Unternehmen und einem Kunden. Sie umfasst die mündliche und schriftliche Kommunikation, von E-Mails bis zu Telefonaten.

Berichte, Rechnungen und rechtliche Verträge sind einige Beispiele für kritische Kundenkommunikation. Aber auch zwischenmenschliche Kontakte wie Geschäftsessen und vierteljährliche Treffen sind wichtige Beispiele. Kundenkommunikation beginnt in dem Moment, in dem Sie auf einen potenziellen Kunden zugehen.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Arbeiten an Docs im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Gute Kundenkommunikation beruht auf ausgezeichneten zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Organisationsgeschick, Selbstbewusstsein und Anpassungsfähigkeit. Diese Fähigkeiten sind unerlässlich, um gute Beziehungen zu pflegen und schwierige Situationen zu meistern, wenn sie entstehen. ✨

Warum ist effektive Kundenkommunikation wichtig für Geschäftsbeziehungen?

Als Fachkraft mit Kundenkontakt ist eine gute Kommunikation unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie im Vertrieb tätig sind und ein Geschäft abschließen müssen oder als Kundenbetreuer mit einem angesehenen Kunden zu tun haben - wenn Sie wissen, wie Sie kommunizieren müssen, können Sie Ihre Ziele erreichen oder nicht. 🏆

Hier sind einige Gründe, warum die Kommunikation mit Kunden so wichtig ist:

Begrenzt Missverständnisse : Verringern Sie das Risiko einer schlechten Kundenkommunikation und Verwirrung, die ein Projekt entgleisen lassen kann

: Verringern Sie das Risiko einer schlechten Kundenkommunikation und Verwirrung, die ein Projekt entgleisen lassen kann Baut Vertrauen auf : Effektive Kommunikation schafft ein Vertrauensverhältnis und gibt dem Kunden die Gewissheit, dass Sie seine Interessen im Auge haben

: Effektive Kommunikation schafft ein Vertrauensverhältnis und gibt dem Kunden die Gewissheit, dass Sie seine Interessen im Auge haben Erwartungen festschreiben : Eine derhauptgründe für das Scheitern von Projekten ist, dass es keine klaren Erwartungen gibt. Gute Kommunikation stellt sicher, dass jeder das Ziel kennt und weiß, was nötig ist, um es zu erreichen

: Eine derhauptgründe für das Scheitern von Projekten ist, dass es keine klaren Erwartungen gibt. Gute Kommunikation stellt sicher, dass jeder das Ziel kennt und weiß, was nötig ist, um es zu erreichen Hält Projekte auf Kurs : Desorganisation und Hindernisse bringen auch den Zeitplan eines Projekts durcheinander. Eine gute Kommunikation sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, und ermöglicht Anpassungsfähigkeit, wenn die Pläne durcheinandergeraten

: Desorganisation und Hindernisse bringen auch den Zeitplan eines Projekts durcheinander. Eine gute Kommunikation sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, und ermöglicht Anpassungsfähigkeit, wenn die Pläne durcheinandergeraten Verbessert kundenbindung: Kunden, die sich gehört fühlen, sind in der Regel zufriedener. Eine gute Kommunikation mit den Kunden lässt sie wissen, dass Sie ihre Frustrationen hören, ihre Ziele verstehen und Prozesse einführen, um sie zu verwirklichen

kundenbindung: Kunden, die sich gehört fühlen, sind in der Regel zufriedener. Eine gute Kommunikation mit den Kunden lässt sie wissen, dass Sie ihre Frustrationen hören, ihre Ziele verstehen und Prozesse einführen, um sie zu verwirklichen Führt zu besserer Anpassungsfähigkeit: Wenn Sie besser mit Ihren Kunden kommunizieren, können Sie sich auch schneller an veränderte Rahmenbedingungen anpassen als die Konkurrenz. Die Kunden teilen Ihnen mit, welche Funktionen sie sich wünschen, und weisen auf verbesserungsbedürftige Bereiche hin, so dass Sie keine Zeit und Ressourcen für unerwünschte Bemühungen verschwenden müssen

9 einfache Tipps zur Kundenkommunikation

Hier stellen wir Ihnen einige der besten Methoden zur Verbesserung der Kundenkommunikation vor. Von persönlichen Treffen bis hin zu regelmäßigen digitalen Updates - nutzen Sie sie, um bessere Kundenbeziehungen aufzubauen und Ihr Geschäft voranzutreiben. 🎯

1. Verstärken Sie die Kundenbindung mit einem maßgeschneiderten Kommunikationsplan

Mit Tools für die Kundenkommunikation wird die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen verringert und die Abstimmung von Anfang bis Ende verbessert. Ein Kunde kommunikationsplan lässt Sie die wichtigsten Interessengruppen identifizieren , entscheiden Sie, was Sie ihnen mitteilen wollen, und legen Sie fest, wie oft Sie sie auf dem Laufenden halten wollen.

Delegieren Sie benutzerdefinierte Rollen an andere Admin-basierte Rollen oder externe Clients in ClickUp, um bestimmte Arbeiten privat zu halten

Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer kommunikationsziele und Identifizierung der Kunden. Als Nächstes entscheiden Sie, welche Kanäle und Methoden Sie verwenden werden: Updates in den sozialen Medien, Textnachrichten, Telefonanrufe oder persönliche Treffen, je nach den Präferenzen des Kunden.

Überwachen Sie schließlich Ihre kommunikationsplan und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Achten Sie auf das Feedback Ihrer Kunden und nehmen Sie Änderungen vor, wenn diese eine andere Kommunikation wünschen.

Mit einer guten Software für die Kundenkommunikation können Sie verschiedene Kunden danach unterteilen, wie sie Aktualisierungen erhalten möchten und wie häufig Sie sie auf dem Laufenden halten müssen.

Verwenden Sie die zahlreichen Formatierungswerkzeuge von ClickUp, um Kommunikationsziele, Zeitpläne und Interessengruppen zu organisieren

Mit der ClickUp Kommunikationsplan Vorlage können Sie eine Hierarchie der Beteiligten erstellen und festlegen, wie Sie Informationen zeitnah weitergeben werden. Entwickeln Sie Ihre Projektkommunikationsstrategie mit den Kunden und legen Sie benutzerdefinierte Rollen, Zugriff und Berechtigungen sowie alles andere fest, was öffentlich oder privat sein muss.

2. Definieren Sie messbare Ziele, die mit den Bedürfnissen Ihres Kunden und Ihren Geschäftszielen übereinstimmen

Die Kommunikation sollte Folgendes beinhalten klare Ziele haben . Egal, ob es darum geht, den Kunden über Änderungen auf dem Laufenden zu halten oder Erkenntnisse zu gewinnen, um bessere Produkte zu entwickeln, setzen Sie sich von Anfang an klare Ziele. ✍️

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele und Ihre Kunden mit klaren Zeitplänen, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Verwenden Sie ClickUp-Ziele um messbare Ziele zu setzen, Meilensteine zu verfolgen und sich an klare Zeitpläne zu halten. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für verschiedene Kundenkommunikationsstrategien und weisen Sie Statuswerte zu, um den Fortschritt für jede Strategie zu verfolgen.

Legen Sie Prioritäten fest, um die dringendsten Mitteilungen hervorzuheben, und richten Sie Benachrichtigungen ein, damit Sie keine wichtige Aktualisierung verpassen.

3. Kommunizieren Sie häufig und transparent, um Ihre Kunden zu informieren und einzubinden

Einer der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit sind Transparenz und klare Erwartungen. Seien Sie vom Onboarding bis zum Ende der Projektphase offen in Bezug auf Dinge wie Preise und Angebote.

So schaffen Sie Vertrauen und legen die Erwartungen des Kunden frühzeitig fest. Erklären Sie klar und deutlich Ihre Arbeitsabläufe und wie Ihre Produkte oder Dienstleistungen dem Kunden dienen.

Beantworten Sie Kundenfragen klar und ehrlich. Jetzt ist nicht die Zeit für überzogene Vorhersagen oder Versprechungen.

Nutzen Sie ClickUp Docs, um Kunden und Teammitglieder mit Sofortbenachrichtigungen auf dem Laufenden zu halten

Verwenden Sie Projektmanagement-Software wie ClickUp um mit den Kunden zu kommunizieren und sie über den Stand des Verfahrens zu informieren.

Die Kommentare und Erwähnungen von ClickUp senden sofortige Benachrichtigungen, wenn neue Diskussionen geteilt werden oder wenn Sie sie in einer Aufgabe markieren.

4. Üben Sie aktives Zuhören, um sinnvolle Gespräche zu führen

Eine der besten Kommunikationsfähigkeiten ist das aktive Zuhören, d. h. Sie hören nicht nur, was ein Kunde sagt. Stattdessen achten Sie auf die Körpersprache und soziale Signale und konzentrieren sich auf das Ziel, Lösungen zu finden und die Situation zu verbessern kundenreise .

Das bedeutet, dass man sich die Perspektive des Kunden anhört und sich auf seine Bedürfnisse einstellt. Stellen Sie dazu offene Fragen, damit der Kunde so viele Details wie möglich liefern kann.

Konzentrieren Sie sich darauf, dem Problem auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wie sich der Klient fühlt. Seien Sie während des Gesprächs präsent - schalten Sie alle möglichen Ablenkungen aus - achten Sie auf nonverbale Hinweise und wiederholen Sie, was der Klient erzählt hat, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, was er sagt. 💡

5. Führen Sie Teamschulungen durch, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten

Kundenkommunikation ist nur dann effektiv, wenn sie in allen Bereichen praktiziert wird. Von der Softwareentwicklung über den Kundensupport bis hin zum Account Management: Implementieren Sie klare kommunikationsstrategien in Ihren Schulungs- und Einführungsverfahren. 🛠️

Führen Sie Schulungen für alle Teammitglieder durch und erstellen Sie klare Kommunikationspläne für jeden Dienstleister in Ihrem Unternehmen. Überprüfen Sie Ihre Prozesse und holen Sie Feedback von Ihren Mitarbeitern und Kunden ein, um die Verfahren zu verbessern.

Hier sind einige Ideen für Schulungen zur Kundenkommunikation:

Üben Sie Rollenspiele : Lassen Sie die Teammitglieder abwechselnd den Kunden spielen und eine Situation aus dem wirklichen Leben durchspielen. Behandeln Sie häufige Probleme wie Kunden, die viele Fragen stellen, oder eine Situation, in der der Kunde mit den Ergebnissen unzufrieden ist

: Lassen Sie die Teammitglieder abwechselnd den Kunden spielen und eine Situation aus dem wirklichen Leben durchspielen. Behandeln Sie häufige Probleme wie Kunden, die viele Fragen stellen, oder eine Situation, in der der Kunde mit den Ergebnissen unzufrieden ist Verwenden Sie die LAST-Methode : Dieses Akronym steht für Zuhören, Anerkennen, Lösen und Danken, eine Methode, bei der die Mitarbeiter lernen, im Umgang mit einem unzufriedenen Kunden einen schrittweisen Prozess anzuwenden

: Dieses Akronym steht für Zuhören, Anerkennen, Lösen und Danken, eine Methode, bei der die Mitarbeiter lernen, im Umgang mit einem unzufriedenen Kunden einen schrittweisen Prozess anzuwenden Mentorenprogramme aufbauen: Für neue Mitarbeiter kann der Umgang mit einer schwierigen Situation einschüchternd sein. Stellen Sie dem Mitarbeiter einen Mentor oder Kumpel zur Seite, der ihm hilft, den Prozess zu bewältigen

Erstellen Sie Entscheidungsbäume in ClickUp Whiteboards, um Teammitglieder durch die Schritte der Kundenkommunikation zu führen

6. Erwartungen managen und Verbindungen aufbauen, um dauerhafte Beziehungen zu pflegen

Im Geschäftsleben neigen wir dazu, die Dinge professionell zu halten, aber Sie verpassen möglicherweise eine bessere Kommunikation, wenn Sie keine emotionale Verbindung zu Ihren Kunden aufbauen. Nutzen Sie stattdessen wichtige Kommunikationsmethoden, um eine tiefere Verbindung zu Ihren Kunden aufzubauen.

Bauen Sie eine Verbindung zu Ihren Kunden auf, indem Sie sich in deren Lage versetzen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Kunde von Ihnen erwartet, und liefern Sie Ergebnisse, die seinen spezifischen Bedürfnissen entsprechen. Bauen Sie eine Beziehung auf, indem Sie bei Bedarf nachfragen und für heitere Momente sorgen. 🤝

Eine Schlüsselkomponente für emotionale Verbindungen ist die Selbsterkenntnis und das Verständnis Ihrer Reaktionen. Wenn der Kunde harsches Feedback gibt, achten Sie auf Ihren Tonfall und passen Sie Ihre Mimik an, denn das könnte das Gespräch eskalieren lassen.

Emotionale Intelligenz hilft Ihnen auch, auf einen unzufriedenen Kunden zu reagieren. Entwickeln Sie Fähigkeiten in der Kundenkommunikation, um eine angespannte Situation zu entschärfen und zu rationalisieren kundenmanagement .

Verwandt: Wie man professionell Zahlungen von einem Kunden verlangt

7. Nehmen Sie Rücksicht auf die Zeit des Kunden, indem Sie effizient und reaktionsschnell sind

Bei der Kommunikation mit dem Kunden kommt es auf das richtige Timing an. In der Anfangsphase wünschen Kunden vielleicht häufige Updates, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft. Andere langfristige Kunden oder vielbeschäftigte Berufstätige wünschen vielleicht weniger häufige Aktualisierungen.

Sprechen Sie mit dem Kunden, um herauszufinden, wie oft er kommunizieren möchte, und legen Sie die besten Kommunikationskanäle fest. Mündliche Kommunikation, wie z. B. Telefonanrufe, kann für manche Kunden aufdringlicher sein als automatisierte E-Mail-Kommunikation. 📧

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben für die Kundenkommunikation fest, um Ihre Kontakte zu organisieren und effizient zu halten

Eine weitere bequeme Möglichkeit zur Rationalisierung der Kundenkommunikation ist die Verwendung von ClickUp-Aufgaben . Richten Sie wiederkehrende Aufgaben ein, die Sie benachrichtigen, wenn es Zeit ist, Kundenmitteilungen zu verschicken

ClickUp ermöglicht es Ihnen auch, Benachrichtigungen auszulösen, sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist. Auf diese Weise erhält ein Kunde eine E-Mail, wenn ein wichtiger Meilenstein erreicht ist.

Die Kundenkommunikation gerät oft aus den Fugen, weil die Kontaktdaten nicht aktualisiert oder an einem zentralen Ort gespeichert werden. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit tabellenkalkulationen in ClickUp um alle wichtigen Kontaktinformationen für jeden Kunden zu speichern.

Fügen Sie mit Hilfe der Tabellenansicht eine Tabelle mit den Informationen Ihres Kunden zu jedem Clickup-Dokument hinzu, damit Sie nichts verpassen

Achten Sie darauf, dass Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die bevorzugte Kontaktmethode des Kunden angeben. Geben Sie die Tabelle an neue Mitarbeiter weiter und speichern Sie sie in Ihren Projekträumen, damit alle Teammitglieder, die sie benötigen, darauf zugreifen können.

9. Automatisieren Sie Aktionspunkte zur Weiterverfolgung von Kundenfeedback und -anfragen

Es reicht nicht aus, den Grundstein für eine effektive Kundenkommunikation zu legen. Sie müssen auch einen Prozess für die nächsten Schritte zur Umsetzung des erhaltenen Feedbacks entwickeln.

Planen Sie für die Zukunft, indem Sie automatisch Aufgaben zur Weiterverfolgung des Kundenfeedbacks und zur Umsetzung neuer Lösungen erstellen.

Verbessern Sie die Kundenkommunikation und die Arbeitsabläufe in Ihrem Team mit ClickUp Automations

Es kann sein, dass es keinen eindeutigen Weg nach vorne gibt, weshalb es wichtig ist, Brainstorming-Prozesse einzurichten. ClickUp's Mind Maps hilft Mitarbeitern, ihre Ideen zu organisieren und Lösungen für Kundenprobleme zu entwickeln.

Nutzen Sie die Mind Maps zum Brainstorming und erstellen Sie Arbeitsabläufe auf der Grundlage Ihrer Ideen. Weisen Sie Aufgaben automatisch den entsprechenden Teammitgliedern zu und achten Sie darauf, einen Schritt für die Aktualisierung des Kunden vorzusehen. 👨🏽‍💻

Ein hilfreiches Beispiel für Kundenkommunikation zur Verbesserung Ihrer Abläufe

Diese Techniken scheinen einfach zu sein, aber wie funktionieren sie, wenn man sie in die Praxis umsetzt?

Hier ist ein Beispiel für Kundenkommunikation, das diese Elemente in Aktion zeigt. Wir sehen uns an, wie die Marketingagentur V4 Unternehmen verwendet tools zur Kundenverwaltung in ClickUp, um ihre Kundenbeziehungen zu verbessern. 🌱

Das Problem

V4 ist ein Marketingunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, Produkte online zu verkaufen. Mit mehr als 5.000 Kunden in 200 Niederlassungen ist die Kommunikation entscheidend für den Erfolg.

Als das Unternehmen jedoch sein erfolgreiches Geschäft mit Kunden wie Spotify und XP Inc. ausbaute, begann die Kommunikation durch die Maschen zu fallen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die auf Basis von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

Das Problem bestand nicht nur darin, dass Mitteilungen übersehen wurden. Das Unternehmen musste auch immer wieder dieselben Informationen verschicken und verschwendete damit Zeit und Ressourcen für viel Arbeit.

Die Lösungen

Deshalb wandte sich das V4-Team an ClickUp und nutzte ClickUp-Automatisierungen zur Beschleunigung der Kundenkorrespondenz und zur Verringerung des Arbeitsaufwands, indem wöchentliche Aktualisierungen für verschiedene Kunden auf der Grundlage des Projektstatus ausgelöst werden.

Sie beschlossen auch, die Gantt-Diagramme wöchentlich über WhatsApp, damit das Team des Kunden sehen konnte, ob irgendwelche ergebnisse verpasst wurden, und die Fortschritte zu verfolgen. Das bedeutete eine bessere Erfahrung für den Kunden und mehr Verantwortlichkeit im Voraus.

Verwandeln Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in Meilensteine, um ein Gantt-Diagramm zu erstellen, das den Fortschritt Ihrer Projekte anzeigt

V4 mochte auch, dass sie Zugriff gewähren konnten auf projektpläne sie konnten entscheiden, was die Kunden sehen und woran sie mitarbeiten durften, wodurch die Überwachung zu einer transparenten Prozess für ihren Kundenstamm.

V4 verwendet auch ClickUp's Vorlagen um die Kommunikation zu straffen und effizienter zu gestalten. V4 verwendete Kommunikationsmatrizen, um die wichtigsten Interessengruppen zu ermitteln. Auf diese Weise konnten sie Prioritäten setzen, wer wie oft aktualisiert werden sollte.

Außerdem nutzten sie Vorlagen für Kommunikationspläne, um den Überblick über Dutzende von Kundenmitteilungen zu behalten. Auf diese Weise war es einfach zu erkennen, welche Kunden häufiger aktualisiert werden mussten, und es wurde sichergestellt, dass keine wichtige Kommunikation verpasst wurde.💡

Effektive Kundenkommunikation mit ClickUp aufbauen

Ganz gleich, ob Sie schlechte Nachrichten überbringen oder spannende Neuigkeiten zu einem Projekt mitteilen, Kundenkommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit diesen Best Practices können Sie Arbeitsabläufe rationalisieren und Ihre Mitarbeiter bei der effektiven Kommunikation unterstützen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und bauen Sie bessere Beziehungen zu Ihren Kunden auf. Beginnen Sie mit der Erstellung eines Kommunikationsplans mit klaren Zielen und entscheiden Sie dann, wie Sie jeden Kunden auf dem Laufenden halten wollen. 🤩

Verwenden Sie Vorlagen, um wiederkehrende Aktualisierungen zu verfassen, und richten Sie Automatisierungen ein, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen. Legen Sie Aufgaben fest, um Kunden über die neuesten Entwicklungen zu informieren und fügen Sie benutzerdefinierte Felder damit sie die benötigten Informationen sehen.

Mit ClickUp ist die Kundenkommunikation einfacher und effektiver als je zuvor.