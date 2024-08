20 kostenlose Tabellenkalkulationsvorlagen in Excel & ClickUp

Tabellenkalkulationen gehören zu den vielseitigsten organisationsmittel die Sie finden können. Von Mailinglisten bis hin zum Projektmanagement - es ist fast unmöglich, eine Geschäftsaufgabe zu finden, die nicht durch diese praktischen Zellen, Zeilen und Spalten verbessert werden könnte.

Aber wir haben es verstanden.

Es ist schwierig, eine leere Google- oder Microsoft Excel-Tabelle anzustarren und eine dieser Funktionen von Grund auf neu zu erstellen. Aber es gibt eine gute Nachricht: Mit Tabellenkalkulationsvorlagen ist das Gerüst bereits erstellt und einsatzbereit.

20 kostenlose Tabellenkalkulationsvorlagen für das Jahr 2024

Egal, ob Sie Ihre Arbeit verbessern wollen zeitmanagement oder ein Budget erstellen möchten, haben wir viele der besten verfügbaren Tabellenkalkulationsvorlagen für Ihre speziellen Bedürfnisse. Starten Sie mit diesen 20 gebrauchsfertigen Tabellenkalkulationsvorlagen.

1. ClickUp Tabellenkalkulation Vorlage

Halten Sie es einfach mit dieser Spreadsheet-Vorlage von ClickUp

Manchmal sind die besten Dinge im Leben ganz einfach. Das ist sicherlich wahr mit dem ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage die Ihnen ein einfaches, aber effektives Layout bietet, mit dem Sie Ihre B2B-Kunden jederzeit im Blick behalten können.

Geben Sie einfach grundlegende Informationen ein wie kundentyp , Branche, Kontakt, Website und Umsatz in jede Zeile ein. Verwenden Sie dann die einzelnen Ansichten (z. B. Filterung nach Branche, Kunde nach Typ usw.), um sie einfach zu sortieren und einen Überblick über Ihren Kundenstamm zu behalten.

Wollen Sie das Beste hören? Die ClickUp's tabellenkalkulations-Software enthält sogar einen Kunden aufnahmeformular das die Informationen eines neuen Kunden gleich zu Beginn in die Felder des Arbeitsblatts einträgt. Das vereinfacht dateneingabe und erlaubt Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie am besten können: Ihre Produkte zu verkaufen und Ihr Geschäft aufzubauen! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Projektmanagement Tabellenkalkulation Vorlage

Verfolgen Sie Ihre Projekte ganz einfach mit diesem Project Management Spreadsheet Template von ClickUp

Jedes Unternehmen muss sein Projekt planen. Aber nicht jedes Unternehmen verfügt über die richtigen Prozesse und Werkzeuge, um diesen Prozess zu vereinfachen. Sie brauchen eine projektmanagement-Arbeitsbereich und diese ClickUp Projektmanagement Tabellenkalkulationsvorlage kann Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Jedes Projekt ist eine Zeile in der Vorlage, und Sie können seinen Status leicht bearbeiten oder es als Priorität kennzeichnen . Verfolgen Sie Ihren Fortschritt durch die verschiedenen Projektphasen, notieren Sie sich Genehmigungen und geben Sie die Start- und Endzeiten für jede Phase an. Sortieren Sie dann nach jeder dieser Variablen, um stets den Überblick darüber zu behalten, welche Projekte am dringendsten bearbeitet werden müssen und wo Sie vielleicht aufatmen können.

Und das Beste daran: Diese Projektmanagement-Vorlagen lassen sich auch mit einigen unserer bevorzugten projektplan-Vorlagen . Behalten Sie die Übersicht in Ihrem projektmanagement-Tabelle und fügen Sie dann ein projektplan für weitere Details zu jedem einzelnen von ihnen. Und voila! Ein einfacher, aber effektiver Arbeitsablauf.

Sie können diese gesamte Tabelle auch in eine heruntergeladene Datei (Excel oder CSV) umwandeln, um schnell eigene Tabellen in anderen Tools zu erstellen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Editierbare Tabellenkalkulation Vorlage

Bleiben Sie organisiert mit dieser editierbaren Tabellenkalkulationsvorlage von ClickUp

Sind Sie bereit für Ihren nächsten Finanzbericht? Wenn Sie wie die meisten Manager sind, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest können Sie sich die Werkzeuge an die Hand geben, um diesen schmerzhaften Prozess ein wenig weniger schmerzhaft zu gestalten.

Die ClickUp Editierbare Tabellenkalkulationsvorlage kommt zur Rettung. Diese Budgetvorlage wurde speziell dafür entwickelt, Ihnen bei der Erstellung von Finanzberichten zu helfen. Sie enthält sogar eine Überprüfungs- und Genehmigungsfunktion, um den Überblick über die Überwachung zu behalten, die ein neuer Finanzbericht durchlaufen muss.

Und das ist nur der Anfang. Sie erhalten auch benutzerdefinierte Felder für Posten wie Bruttoumsatz, Selbstkosten, Verwaltungskosten und Nettoumsatz. Sie können sogar detailliertere Notizen einfügen, z. B. Genehmigungsstufen bis hin zu Ihrem CFO und CEO, Retouren und Wertberichtigungen und vieles mehr. Zusammengenommen ist dies eine wirklich umfassende Budgetvorlage für Unternehmen, die sich die Finanzberichterstattung erleichtern wollen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Immobilien Tabellenkalkulation Vorlage

Machen Sie Ihre Nische schöner mit diesem Real Estate Spreadsheet Template von ClickUp

Erfahrene Immobilienmakler wissen, dass es schnell unmöglich werden kann, den Überblick über die vielen Immobilien zu behalten, die Sie gerade verkaufen. Das hat uns dazu veranlasst, die ClickUp Immobilien-Tabellenvorlage .

Mit dieser vielseitigen Vorlage können Sie den Status von Käufern und Verkäufern sowie alle erforderlichen Details verfolgen. Darüber hinaus kann dieses Arbeitsblatt als Budgetvorlage mit spezifischen benutzerdefinierten Feldern verwendet werden, um immobilienmarketing zu verfolgen und Abschlusskosten, Gebühren, Preisvorstellungen und Endpreise und vieles mehr, was in der Branche üblich ist.

In benutzerdefinierten Feldern können Sie auch wichtige Geldangelegenheiten Ihrer Kunden erfassen, z. B. Versicherungskosten, Grundsteuern, geschätzte Kaufpreise, Reparaturkosten und Prognosen zur Marktentwicklung. Wenn Sie eine der am besten anpassbaren kostenlosen Vorlagen für Immobilienzwecke suchen, dann ist dies die richtige.

Dank der anpassbaren Ansichten, mit denen Sie einen Überblick über alle auf dem Markt befindlichen Immobilien erhalten oder nach Standort (Kartenansicht), Verkaufsstatus (Listenansicht) und mehr filtern können, sind keine Excel-Vorlagen mehr erforderlich. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Projektbudget mit WBS Tabellenvorlage

Verwalten Sie Ihre Projektbudgets mit Leichtigkeit mit dieser Vorlage

Der Prozess der verwaltung von Projektbudgets kann schnell kompliziert werden. Ehe man sich versieht, ist man mit dem Zeitplan und dem Budget im Rückstand und versucht verzweifelt, den Rückstand aufzuholen und das Gewünschte rechtzeitig zu liefern. Es muss doch einen besseren Weg geben.

Aber natürlich gibt es einen! Hier kommt die ClickUp Projektbudget mit WBS-Vorlage clickUp Project Budget With WBS Template /%hred) ist eine Tabellenkalkulation, die speziell dafür entwickelt wurde, den Überblick über Ihre Geschäftsprojekte einfach und unkompliziert zu halten.

Kategorisieren Sie ganz einfach verschiedene Arten von Ausgaben. Kennzeichnen Sie diese Ausgaben mit verschiedenen Prioritätsstufen. Verfolgen Sie Arbeitssätze und -stunden, Kosten und vieles mehr. Als zusätzlichen Bonus können Sie einen WBS-Stufe um sicherzustellen, dass die Ausgaben mit dem größeren Projektablauf und dem Zeitplan in dieser Budgetvorlage übereinstimmen! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Persönlicher Budgetplan Tabellenkalkulationsvorlage

Verwalten Sie Ihr persönliches Budget mit dieser Vorlage noch einfacher

Natürlich müssen nicht alle Budgets geschäftsbezogen sein. Manchmal müssen Sie auch einfach nur Ihre eigenen Finanzen im Auge behalten, und dafür gibt es eine Alternative wie die ClickUp Vorlage für einen persönlichen Budgetplan ist sehr nützlich.

Verwenden Sie diese Listenvorlage, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu verhindern, dass Ihre Finanzen aus dem Ruder laufen. Füllen Sie die Abschnitte "Ausgaben" und "Einnahmen" aus und fassen Sie alles in der Übersicht "Budgetzusammenfassung" zusammen, die automatisch nummerierte Posten in benutzerdefinierten Feldern (z. B. Gesamtbudget oder Gesamtkosten) berechnet.

Einfachheit ist hier der Schlüssel, denn mit nur sechs Spalten können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Fügen Sie Ausgaben- oder Fälligkeitsdaten, geplantes und tatsächliches Budget und vieles mehr hinzu, um die wichtigsten Details, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem Geld im Auge behalten müssen, anzupassen. Am Ende haben Sie den Überblick, den Sie brauchen, um Ihre Finanzen im Griff zu behalten. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Einfaches Budget Tabellenkalkulation Vorlage

Mehr Budgets? Mehr Budgets.

Bleiben wir beim Thema Haushalt, nur so zum Spaß. Die ClickUp Einfache Budgetvorlage funktioniert gut, weil es nicht nur einfach zu benutzen ist, sondern auch alles nach Monaten organisiert, was es Ihnen ermöglicht, schnell nach vorne zu schauen und vorauszuplanen.

Das Ziel ist ein Jahresüberblick, und alles in dieser Verwaltungsvorlage weist in diese Richtung. Unter den Abschnitten für Einnahmen und Ausgaben ist viel Platz für einzelne Posten, und Sie können auch Ausgaben-, Einnahmen- und Kontenarten zur leichteren Kategorisierung festlegen, um den Überblick über Ihre wichtigste Dinge in der Buchhaltung .

Dateneingabevorlagen wie diese weisen noch einen weiteren zentralen Vorteil gut gestalteter Tabellenkalkulationen auf: die Fähigkeit, Berechnungen in Ihrem Namen durchzuführen. Monatliche Ausgaben und Einnahmen werden automatisch zusammengerechnet, so dass Sie immer einen genauen Überblick über Ihren jährlichen Geldfluss haben. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

Beherrschen Sie Ihren Zeitplan mit einem umfassenden Startpunkt

Nie mehr versuchen, herauszufinden wie man die Zeit in Excel berechnet . Sicher, es ist eine hilfreiche Fähigkeit - aber Sie werden sie nicht mehr brauchen, wenn Sie erst einmal angefangen haben, die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage .

Zeitmanagement ist eine der größten Herausforderungen im täglichen Leben der meisten Menschen. Sie haben viele tägliche Aufgaben, für die Sie Zeit einplanen müssen. Aber Sie wollen auch die Zeit finden, um Ihre großen Ziele zu erreichen. Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Zeitplan zu optimieren und im Auge zu behalten, um Ordnung in Ihr tägliches Leben zu bringen.

Die Aktivitäten sind nach Tagen geordnet, wobei Kategorien wie Privat, Schule und Arbeit in einer einfachen Dropdown-Liste ausgewählt werden können, um die Organisationsstruktur zu ergänzen. Sie können die für jede Aufgabe benötigte Zeit im Voraus schätzen oder in Echtzeit verfolgen. Das Beste daran ist, dass diese Vorlage all diese Eingaben nutzt, um ein Arbeitspensum zu erstellen, mit dem Sie sehen können, wo Sie Ihre Zeit verbringen und wo Sie vielleicht etwas langsamer machen sollten. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Business Budget Tabellenkalkulation Vorlage

über Microsoft Excel

Wenn Sie auf der Suche nach einer Vorlage für eine Budgettabelle außerhalb von ClickUp sind, könnte dies die richtige Option für diejenigen mit Excel-Kenntnissen sein. Von den kostenlosen Excel-Vorlagen in dieser Liste eignet sich die Microsoft Business Budget Template am besten, um die Einnahmen und Ausgaben Ihrer Organisation zu erfassen. Sie ist so formatiert, dass Sie einfach Zahlen eingeben können, um loszulegen.

Natürlich können Sie diese Excel-Tabelle bei Bedarf noch anpassen. Alle Texte, Bilder und Grafiken sind vollständig freigeschaltet und können geändert oder individuell gestaltet werden. Dazu gehören auch die Diagramme an der Seite dieser Excel-Vorlage, die die Informationen visuell zusammenfassen, damit jeder, der Ihr Budget liest oder überprüft, einen schnellen und effektiven Überblick erhält. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Projekt Tracker Blatt Vorlage

über Microsoft

Es handelt sich zwar nicht um eine vollwertige Projektmanagement-Option, aber diese Excel Project Tracker Spreadsheet Template kann dennoch zu einem wichtigen Bestandteil Ihrer projektdokumentation werden bemühungen. Ähnlich wie bei der oben erwähnten ClickUp-Projektmanagementvorlage gibt es eine Zeile pro Projekt, zusammen mit einigen grundlegenden Projektdetails, um einen einfachen Überblick über diese kostenlose Excel-Vorlage zu behalten.

Verfolgen Sie Ihre Projekte nach Kategorien oder sortieren Sie sie nach den einzelnen Projektverantwortlichen, um Verantwortlichkeiten und Arbeitsaufwand festzulegen. Fügen Sie Start- und Enddaten, den geschätzten Zeitaufwand, Prioritätsstufen und mehr hinzu, um festzustellen, welche Projekte am wichtigsten sind, und um gegebenenfalls Folgemaßnahmen festzulegen.

Geben Sie Ihren Projekt-Tracker anschließend an die wichtigsten Interessengruppen weiter, um alle auf dem Laufenden zu halten, indem Sie Ihre Mustervorlagen in Excel-Dateien herunterladen. Von den Excel-Tabellen in dieser Liste eignet sich diese für eine großartige vorlage für die Bestandsverwaltung um alle wichtigen Informationen in einer Excel-Datei zusammenzufassen. Diese Vorlage herunterladen

11. Excel-Gantt-Diagramm & Tabellenkalkulationsvorlage von Vertex42

über Scheitelpunkt42 Ach ja, das gute alte Gantt-Diagramm. Es ist mehr als 100 Jahre alt, aber aus gutem Grund immer noch beliebt.

Diese Excel-Gantt-Diagrammvorlage bringt alle visuellen Diagramme und Balken auf Ihren Bildschirm und hilft Ihnen, die verschiedenen Aufgaben in einem größeren Projektplan zu verstehen.

Wenn Sie jemals versucht haben, ein Gantt-Diagramm von Grund auf zu erstellen, werden Sie diese kostenlose Excel-Vorlage lieben. Sie bietet Ihnen alle Vorteile des Tools, ohne dass Sie sich die Mühe machen müssen, die unzähligen Zeilen und Spalten von Hand zu erstellen, die in anderen Tabellenkalkulationsvorlagen üblich sind.

Organisieren Sie die verschiedenen Aufgaben in Kategorien und legen Sie dann deren Start- und Enddatum in dieser Excel-Vorlage fest. Blockieren Sie diese Aufgaben automatisch in der Excel-Tabelle, mit einer wöchentlichen kategorisierten Zeitleiste, die gerade detailliert genug ist, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Diese Vorlage herunterladen

12. Excel CRM Tabellenkalkulationsvorlage von Salesflare

über Salesflare

Zeit für eine einfache Wahrheit: Wenn Sie Kunden in irgendeiner Weise verwalten, benötigen Sie zumindest einige art von CRM-System . Mit Excel-Tabellenvorlagen wie dieser wissen Sie jederzeit, wo Ihre potenziellen und aktuellen Kunden stehen, um sie so effektiv wie möglich anzusprechen.

Dies kann zu großen, komplizierten Softwarelösungen mit sechsstelligen Investitionen führen. Aber zumindest für den Anfang können Sie mit dieser Excel-Vorlage mit den Grundlagen beginnen.

Geben Sie grundlegende Kundendaten in Salesflare's Excel-Tabellenvorlagen wie diese ein und legen Sie dann benutzerdefinierte Stufen fest, um die aktuelle Stufe des Verkaufszyklus für jeden Kunden anzuzeigen. Speichern Sie Kontaktinformationen, den Wert, den erwarteten Umsatz und mehr und arbeiten Sie dann mit Ihrem Team zusammen, um diese Leads durch den Trichter zu bewegen und den Fortschritt über die automatisierte Registerkarte Einblicke zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

13. Excel Ressourcenplanung Vorlage von Tactical Project Manager

über Taktischer Ressourcenmanager Speziell für große Teams und Projekte, ressourcenzuweisung wird zu einem zentralen Bestandteil der Gleichung für das Projekt- und Organisationsmanagement. Genau das macht diese Excel-Vorlage für die Ressourcenplanung von Tactical Resource Manager so wertvoll.

Sie ist auf der einen Seite nach Monaten und auf der anderen Seite nach Teammitgliedern oder Führungskräften gegliedert. Tabellenkalkulationsvorlagen wie diese bieten eine einfache, zweidimensionale Möglichkeit, ein Auge darauf zu haben, wer wann welche Mittel erhält.

Genauso wichtig ist, dass dieses Dokument wie eine Vorlage für die Bestandsverwaltung funktioniert, indem es Ihnen hilft, vorherzusagen, wer Ressourcen für anstehende Aufgaben benötigt. Diese kostenlose Excel-Vorlage fügt sich nahtlos in jede Art von projektplanungs-Software entwickelt, um Ihre organisatorischen Prioritäten voranzutreiben. Diese Vorlage herunterladen

14. Microsoft Excel Vierteljährlicher Umsatzbericht Vorlage

Vierteljährlicher Umsatzbericht Vorlage für Excel

Möchten Sie verfolgen, wie sich Ihre verschiedenen Produkte über einen mehrmonatigen Zeitraum entwickeln? Dann sind Sie hier genau richtig. Die Microsoft Excel-Vorlage für vierteljährliche Verkaufsberichte bietet genau das, wobei der Schwerpunkt auf den vierteljährlichen Ergebnissen liegt.

Geben Sie Ihre Produkte und deren genaue Umsätze pro Quartal in die Vorlage für die Zeitleiste ein. Anschließend können Sie zusehen, wie Excel die Jahresumsätze zusammenzählt und die Daten in ein Balkendiagramm umwandelt, das Ihnen hilft, Trends zu analysieren und zukünftige Entscheidungen zu treffen.

Noch besser: In Excel-Tabellenvorlagen wie dieser können Sie projektspezifische Umsatzberichte erstellen. Und natürlich profitieren Sie von allen üblichen Microsoft-Funktionen wie Animationen, Grafiken und Übergängen, die die gemeinsame Nutzung von Excel-Dateien und die Überprüfung der von Ihnen erstellten Berichte verbessern. Diese Vorlage herunterladen

15. Excel Problemverfolgung Vorlage von Template.net

Über Template.net

Bei jeder Software oder jedem anderen Produkt treten in der Entwicklungs- und Aktualisierungsphase Fehler und Probleme auf. Der richtige Prozess zur Fehlerverfolgung kann Ihnen helfen, diese Fehler zu erfassen und zu überwachen, um sie zu beseitigen, bevor sie sich zu ernsthaften Problemen entwickeln.

Das Template.net Excel Issue Tracking Spreadsheet funktioniert wie eine To-Do-Listenvorlage, bietet aber noch viel mehr. Protokollieren Sie jedes Problem, das Ihr Team oder Ihr Testprozess aufdeckt, und weisen Sie ein Teammitglied, eine Priorität und einen Zeitrahmen für die Behebung des Problems zu.

Verfolgen Sie dann den Prozess zur Lösung des Problems. So haben Sie einen einfachen Überblick über die Dinge, die Ihr Team noch tun muss, um den Fehler vor oder nach der Markteinführung auszubügeln - und das alles mit Hilfe dieser Vorlage für eine Aufgabenliste. Diese Vorlage herunterladen

5 Bonus-Excel-Vorlagen für Tabellenkalkulationen

Start Tracking Projekte mit Tabellenkalkulationsvorlagen

Die richtigen Tabellenkalkulationsvorlagen sind ein Geschenk des Himmels. Aber, wie jeder, der sie schon einmal benutzt hat, bestätigen kann, existieren sie immer noch isoliert. Selbst die beste Excel-Tabellenvorlage lässt sich nicht ohne Weiteres mit dem Rest Ihres Projekt-Workflows oder Ihrer sonstigen Arbeit verknüpfen.

Genau das macht eine Software-Plattform wie ClickUp so wertvoll. Mit ihr können Sie Projekte, Budgets und Zeiterfassungsbögen verwalten, mit Teams interagieren und vieles mehr. Sie können sie sogar als software zur gemeinsamen Nutzung von Dateien um Dateien aller Art zu verschieben und gemeinsam zu bearbeiten - und ja, das schließt auch Tabellenkalkulationen ein.

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich noch heute für Ihr kostenloses ClickUp-Konto an um zu erfahren, wie Sie großartige, aber statische Tabellenkalkulationen in einen Teil des großen Ganzen verwandeln können.