Zeitberechnung in Excel (Ein komplettes Tutorial und hilfreiche Formeln)

Wenn Sie sich bei der Verwaltung Ihrer Projekte auf Excel verlassen haben und Hilfe bei der Zeitberechnung benötigen, sind Sie nicht allein. Die Ermittlung der verstrichenen Zeit für ein Projekt oder eine Aufgabe ist entscheidend für Teamleiter, die wissen müssen, welche Arbeiten priorisiert werden sollten und wie sie richtig ressourcen zuzuweisen .

Einfach ausgedrückt: Zeitwerte sind in Excel knifflig - vor allem, wenn es um die Berechnung von Zeitdifferenzen, geleisteten Arbeitsstunden oder der Differenz zwischen zwei Mitarbeitern geht.

Zu Ihrem Glück haben wir die harte Arbeit erledigt und helfen Ihnen, Zellen zu formatieren und die verstrichene Zeit in Excel schneller zu berechnen. So können Sie Excel sicher verwenden für nachverfolgung der Projektzeit und entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Zeiterfassung.

Arten von Zeitberechnungen in Excel

Es gibt nicht die eine Formel oder das eine Format für die Zeitberechnung in Excel. Es hängt von Ihrem Datensatz und dem Ziel ab, das Sie erreichen möchten. Die meisten verwenden ein benutzerdefiniertes Format (Funktion "Nummer über Text"), um Zeit- und Datumswerte oder den Wert der Zeitdifferenz zu verstehen.

Es gibt jedoch zwei Arten von Berechnungen, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Zeit addieren : Wenn Sie die Summe von zwei Zeitwerten benötigen, um einen Gesamtwert zu erhalten Aufsummieren auf weniger als 24 Stunden : Wenn Sie wissen müssen, wie viele Stunden und Minuten es dauert, zwei einfache Aufgaben abzuschließen Aufsummieren bis zu mehr als 24 Stunden : Wenn Sie die geschätzte oder tatsächlich verstrichene Zeit für mehrere langsame, komplexe Aufgaben addieren müssen

: Wenn Sie die Summe von zwei Zeitwerten benötigen, um einen Gesamtwert zu erhalten Zeit subtrahieren : Wenn Sie die Gesamtzeit zwischen einer Start- und einer Endzeit ermitteln müssen Subtrahieren von Zeiten, deren Differenz weniger als 24 Stunden beträgt : Wenn Sie herausfinden müssen, wie viele Stunden seit dem Beginn der Ausführung einer einfachen Aufgabe durch ein Mitglied des Teams verstrichen sind Subtrahieren Sie Zeiten, deren Differenz mehr als 24 Stunden beträgt : Wenn Sie wissen möchten, wie viele Stunden seit dem Beginn Ihres Projekts vergangen sind

: Wenn Sie die Gesamtzeit zwischen einer Start- und einer Endzeit ermitteln müssen

Wie man Zeit in Excel berechnet

Gehen wir einige Formeln für Zeitberechnungen in Excel durch, damit Sie die Stunden, Minuten und Sekunden in Ihrem benutzerdefinierten Zeitformat genau ablesen können.

Zeitdifferenz in Excel

Bevor wir Ihnen beibringen, wie Sie die Zeit in Excel berechnen können, müssen Sie zunächst einmal verstehen, was Zeitwerte überhaupt sind. Zeitwerte sind dezimale Nummern, denen Excel ein Zeitformat zugewiesen hat, damit sie wie Zeiten aussehen (d. h. die Stunden, Minuten und Sekunden).

Da es sich bei Excel-Zeiten um Zahlen handelt, können Sie sie addieren und subtrahieren. Und die Differenz zwischen einer Startzeit und einer Endzeit wird als "Zeitdifferenz" oder "verstrichene Zeit" bezeichnet

Dies sind die Schritte zur Subtraktion von Zeiten, deren Differenz weniger als 24 Stunden beträgt:

1. Geben Sie das Startdatum und die Uhrzeit in Zelle A2 ein und drücken Sie die Eingabetaste. Vergessen Sie nicht, "AM" oder "PM" zu schreiben 2. Geben Sie die Endzeit in Zelle B2 ein und drücken Sie die Eingabetaste 3. Geben Sie die Formel =B2-A2 in Zelle C2 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Ein Beispiel für die Subtraktion der Zeit am gleichen Tag in Excel

**ACHTUNG! Wie Sie der Abbildung entnehmen können, funktioniert diese Formel nicht für Zeiten, die zu verschiedenen Tagen gehören. Dieses Beispiel zeigt die Zeitdifferenz zwischen zwei Werten innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf C2 und wählen Sie Zellen formatieren.

Der benutzerdefinierte Wert kann in verschiedenen Datumsformaten eingestellt werden

5. Wählen Sie die Kategorie "Benutzerdefiniert" und geben Sie "h:mm" ein

NEBENHINWEIS Möglicherweise möchten Sie die Zeitdifferenz in Stunden oder in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben haben. Geben Sie in diesem Fall "h" bzw. "h:mm:ss" ein. So können Sie negative Werte vermeiden.

6. Klicken Sie auf OK, um zu sehen, wie sich die Gesamtzeit in ein Format ändert, das nur die Anzahl der Stunden und Minuten der verstrichenen Zeit zwischen A2 und B2 beschreibt.

Beispiel für ein Format, das die Stunden und Minuten anzeigt

in unserem ausführlichen Blog finden Sie eine Liste von_ *Zeitmanagementstrategien* _Sie können es sofort anwenden!**_

Datum und Uhrzeit in Excel

Im vorigen Abschnitt haben Sie gelernt, wie man in Excel Stunden berechnet. Die Formel, die Sie gelernt haben, galt jedoch nur für Zeitunterschiede von weniger als 24 Stunden.

Wenn Sie Zeiten subtrahieren müssen, deren Differenz mehr als 24 Stunden beträgt, müssen Sie neben den Zeiten auch mit Datumsangaben arbeiten. Zu erledigen ist das so (Dialogfeld Zellen formatieren):

1. Geben Sie die Startzeit in Zelle A2 ein und drücken Sie die Eingabetaste.

2. Geben Sie die Endzeit in Zelle B2 ein und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf A2 und wählen Sie Zellen formatieren.

4. Wählen Sie die Kategorie "Benutzerdefiniert" und geben Sie "m/d/yyyy h:mm AM/PM" ein

5. Klicken Sie auf OK, um zu sehen, dass A2 in ein Format wechselt, das mit "1/0/1900" beginnt, und passen Sie das Datum an.

6. Verwenden Sie den Format Painter, um die Formatierung von A2 nach B2 zu kopieren und das Datum anzupassen.

7. Geben Sie die Formel =(B2-A2)*24 in Zelle C2 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um zu sehen, wie sich die Gesamtsumme in ein Format ändert, das die Zahl der Stunden beschreibt, die zwischen A2 und B2 verstrichen sind.

Beispiel für die Gesamtänderung zum Subtrahieren von Zeiten in Excel

**ACHTUNG! Sie müssen das Format "Nummer" auf C2 anwenden, um den richtigen Wert in der obigen Formel zu erhalten.

Summenzeit in Excel

Angenommen, Sie möchten die Zeitunterschiede zwischen den Mitgliedern Ihres Teams, die an mehreren Aufgaben in einem Projekt arbeiten, zusammenrechnen. Wenn diese Dauern weniger als 24 Stunden betragen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Geben Sie eine Dauer in Zelle B2 ein (im Format h:mm) und drücken Sie die Eingabetaste.

2. Geben Sie die andere Dauer in Zelle B3 ein und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie die Formel =B2+B3 in Zelle B4 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Beispiel für die Kombination von Zeiten, die kleiner als 24 Stunden sind, in Excel-Formeln (Spalte B)

PRO TIPP Wenn Sie es vorziehen, auf eine einzelne Schaltfläche zu klicken, anstatt eine Formel einzugeben, können Sie den Cursor in B4 positionieren und die Schaltfläche Σ (oder AutoSum) in der Registerkarte Startseite betätigen. Die Schaltfläche wendet die Formel =SUMME(B2:B3) auf die Zelle im obigen Beispiel an.

Wenn die Gesamtdauer Ihrer Aufgaben im Projekt mehr als 24 Stunden beträgt, befolgen Sie stattdessen diese Schritte:

1. Geben Sie eine Dauer in Zelle B2 ein (im Format h:mm) und drücken Sie die Eingabetaste. (Warnung: Beachten Sie, dass die maximale Dauer 23 Stunden und 59 Minuten beträgt) 2. Geben Sie die andere Dauer in Zelle B3 ein und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie die Formel =B2+B3 in Zelle B4 ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf B4 und wählen Sie Zellen formatieren.

5. Wählen Sie die Kategorie "Benutzerdefiniert" und geben Sie "[h]:mm;@" ein

6. Klicken Sie auf OK, damit B4 die Summe der Zeiten in B2 und B3 korrekt anzeigt.

Beispiel für die Kombination von Werten, die mehr als 24 Stunden betragen (Spalte B)

Wenn Sie mehr wissen möchten Excel Projektmanagement , unser Blog ist der perfekte Ort, um damit anzufangen!

Weitere Excel-Ressourcen:

Die abgeschlossene Liste der Formeln zur Zeitberechnung in Excel

Es zahlt sich aus, die Formeln zu kennen, wenn Sie Zeitdifferenzen in Excel berechnen wollen. Damit Sie die Zeitdifferenz und den Wert richtig einstellen können, haben wir eine Liste mit Formeln zusammengestellt, die Ihnen die Berechnungen erleichtern.

Eine einfachere Alternative zur Zeitberechnung in Excel

Obwohl die Formeln in diesem Artikel funktionieren, gibt es einen besseren Weg als Excel die Zeit zu berechnen - ClickUp!

Sicher, Tabellenkalkulationen sind großartig für die Verwaltung von Daten, aber was ist mit Ihren täglichen Aufgaben? Und wie kommunizieren Sie mit Ihrem Team, um diese Zeiten auf einfache und klare Weise zu erledigen?

Ordnen Sie alle Ihre Aufgaben in einem Raster an, zusammen mit den wichtigsten Details wie Status, Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter und mehr - mit der Tabellenansicht in ClickUp ClickUp's Tabellen-Ansicht behält den Überblick über alle Ihre Aufgaben, einschließlich der Mitarbeiter, des Status und der Fälligkeitsdaten, mit Leichtigkeit. Außerdem können Sie in der Tabellen-Ansicht schnell den Fortschritt jeder Aufgabe im Projekt überprüfen.

Aber das ist noch nicht alles: Sie können Ihre Tabelle in andere Software kopieren und einfügen, bestimmte Spalten anheften, die Größe Ihrer Spalten automatisch anpassen und Ihre Tabellen sogar über einen eindeutigen Link freigeben.

Dank der einfachen Benutzeroberfläche ist es ein Kinderspiel, Zeilen und Spalten per Drag & Drop zu verschieben, um Ihre Ansicht schnell zu ändern.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

ClickUp ist eine All-in-One-Management-Software für zeiterfassung und Berechnen zeitschätzungen beim Unterstützen daten und Zeiten felder, so dass Sie sich endlich von Excel lösen können, wenn es um Ihr Projektmanagement geht.

Sie glauben uns nicht? Erstellen Sie noch heute Ihre eigene Tabelle kostenlos in ClickUp! Testen Sie ClickUp