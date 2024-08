Wie man einen Zeitplan in Excel erstellt (mit Vorlagen)

Routineaufgaben? Überprüfen. Wöchentliche Prioritäten? Abgehakt. Jetzt wollen wir lernen, wie wir das Beste aus jedem Tag herausholen und wie wir eine zeitplan in Excel ! 📐

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Zeitplans in Excel

hinweis: In diesem Lernprogramm verwenden wir Microsoft Excel für Mac Version 16.60. Die Schritte und funktionen _kann anders aussehen, wenn Sie eine andere Version benutzen.

Seien wir ehrlich - bei so vielen Tools und E-Mails kann man sich im Alltag leicht ablenken, verlieren oder vergessen. Die Arbeit fühlt sich plötzlich wie ein harter Berg an, den es zu erklimmen gilt, und es ist nur noch das Ziel, den Tag zu überstehen.

Das macht keinen Spaß.

Was kann also helfen? Zunächst einmal die Erstellung eines Zeitplans in Excel kann Ihnen dabei helfen, alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu speichern, so dass Sie nicht allem nachgehen müssen, was in Ihre tägliche Arbeit fällt.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie einfach (und schnell) einen Zeitplan in Excel erstellen können, damit Sie ein wenig Ordnung in das Chaos der täglichen Arbeitsaufgaben bringen können.

1. Öffnen Sie die Excel-App und klicken Sie oben rechts auf Weitere Vorlagen_. Wählen Sie die Vorlage Tagesplan

Erstellt in Microsoft Excel

Erstellt in Microsoft Excel

Optional: Ändern Sie das Farbschema, indem Sie auf die Registerkarte Seitenlayout > Themen_ klicken. Oder erstellen Sie Ihr eigenes Thema und speichern Sie es als neues Thema unter Aktuelles Thema speichern_

Erstellt in Microsoft Excel

3. Fügen Sie die Termine, Aufgaben und Ereignisse dieser Woche (bis jetzt!) zu Ihrem Zeitplan hinzu

Erstellt in Microsoft Excel

4. Blenden Sie nicht benötigte Zeitfenster aus, um die Tabelle übersichtlicher und druckfreundlicher zu gestalten, indem Sie die Zeilen markieren > Rechtsklick > Ausblenden

Erstellt in Microsoft Excel

Erstellt in Microsoft Excel

Da haben Sie es: ein maßgeschneidertes Excel arbeitsplan . Wir haben mehr Microsoft Office-Ressourcen und Empfehlungen, wenn Sie nach anderen Alternativen suchen um Ihre Planungsanforderungen zu verbessern! ⬇️

Versuchen Sie es jetzt mit ClickUp - dem besseren Planer

Es ist zwar praktisch, zu wissen, wie man beliebte Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel, ist es immer noch Microsoft Excel - eine Anwendung, die nicht darauf ausgelegt ist, die Arbeit sofort zu erledigen. Ein in Excel erstellter Zeitplan ist ein eigenständiges Tabellenblatt, das sich nur mühsam aktualisieren lässt, wenn Sie mit einer Reihe von Zeitplanänderungen überlastet sind. 🖍

Aus diesem Grund ist es wichtig, ein intuitives kalender-Tool wie ClickUp um die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler auszuschalten, die mit Microsoft Office-Anwendungen einhergeht. ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform die es Teams ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Egal, ob Sie neu im Bereich der Produktivitäts-Apps oder ein erfahrener Zeitplaner sind, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp helfen Ihnen, Ihre besten Tage zu gestalten! ✨

Bringen Sie Dokumente, Tabellenkalkulationen, Ziele, Echtzeit-Chat und mehr in einen vollständig anpassbaren ClickUp-Arbeitsbereich

Eine moderne Kalendersoftware wie ClickUp bietet mehr als das Erstellen eines täglichen terminplan-Vorlage :

Mehrere Projektansichten einschließlichKanban-Tafeln, Aufgabenlisten,Gantt-Diagramme* Einheimische Integrationen mit anderen Anwendungen, um Ihren aktuellen Arbeitsablauf zu unterstützen

Aufgaben-/Ereignisbeschreibungen zum schnellen Verständnis ihrer Bedeutung

Mobiler Zugang damit Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden sind

Wiederkehrende Aufgaben damit nichts durch die Maschen fällt

Teilbar mit Teammitgliedern und Gästen

Zeiterfassung und Stundennachweis

Bonus: Arbeitsplan-Apps !

Zeit, sich von Microsoft Excel zu verabschieden

Microsoft Excel kann gut oder schlecht für Ihre technische Gesundheit sein, aber warum sollten Sie dieses Risiko eingehen? Es gibt bestimmte Szenarien, in denen Excel von unschätzbarem Wert ist. Aber am Ende versuchen viele, ein Tool anzupassen, das eigentlich nicht für die Verwaltung und Erstellung eines echten Zeitplans gedacht ist.

Das ist so, als würde man versuchen, einen eckigen Pflock in einen Kreis zu stecken - die Dinge passen einfach nicht immer. Aber mit ClickUp sind unsere Funktionen dazu gedacht, Ihnen Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und Ihnen letztendlich dabei zu helfen, Ihren Zeitplan zu verwalten, ohne dass Sie ihn von Grund auf neu erstellen müssen.

Möchten Sie es in Aktion sehen? Setzen Sie sich noch heute auf den Fahrersitz und erstellen Sie einen kostenloses ClickUp-Konto ! Beginnen Sie mit der Kalenderansicht und sehen Sie, warum sich so viele Unternehmen von der Erstellung eines Zeitplans in Excel verabschiedet haben und zu ClickUp gewechselt sind! 🗓