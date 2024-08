Was ist Ressourcenzuweisung? Ein vollständiger Leitfaden für maximale Effizienz

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie veranstalten eine Party. Ihr Haus ist voll von feiernden Gästen. Jemand sagt: "Ich werde hungrig... Lasst uns ein paar Pizzen bestellen!"

Du versuchst herauszufinden, wie viele Pizzen du in welcher Reihenfolge bestellen sollst. Zu viele Pizzen, und Sie werden tagelang Peperoni-Reste essen müssen. Zu wenig, und einige Ihrer Gäste bekommen kein Stück ab.

Aber auch der Platz auf der Theke und das Geld in Ihrem Portemonnaie begrenzen Sie.

Wie können Sie alle Gäste satt bekommen und gleichzeitig den größten Wert für Ihr Geld herausholen?

Wie die Organisatoren einer Party sollte auch jeder Projektleiter wissen, wie man die Ressourcen sinnvoll einsetzt. Kein Projekt hat ein unbegrenztes Budget oder eine unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern, aber Sie können die Ressourcenzuweisung nutzen, um die Produktivität und den Erfolg des Projekts zu maximieren.

Es geht um gründliche Vorbereitung und strategische Planung um das Beste aus dem zu machen, was Sie haben.

Erfahren Sie, wie Sie all Ihren Projekten genügend Ressourcen zuweisen können, damit die Arbeit zu erledigen ist und jeder ein Stück Pizza bekommt. Lasst uns feiern!

Was ist Ressourcenzuweisung?

Bei der Ressourcenzuteilung geht es darum, alle für ein Projekt verfügbaren Ressourcen zu ermitteln - egal, ob es sich um Arbeitskräfte oder Geld handelt - und sie dann strategisch den Aufgaben zuzuweisen, die sie am besten zu erledigen vermögen.

Für Agenturen, die mit mehreren Projekten für verschiedene Clients jonglieren, ist die Ressourcenzuweisung der Schlüssel, um dem kreativen Chaos Herr zu werden. Wenn Sie die richtige Person oder Ressource dem richtigen Projekt zuordnen, sind am Ende alle zufriedener. Ihre Mitarbeiter können an den Projekten arbeiten, für die sie am besten geeignet sind, so dass die Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit qualitativ hochwertige Arbeiten erhalten projekt-Ergebnisse und Ergebnisse.

Wenn sich Projekte weiterentwickeln und sich die Erwartungen des Kunden ändern, werden die Ressourcen neu zugewiesen, um den Fortschritt auf dem richtigen Weg zu halten zeitleiste für das Projekt s.

Was zählt als Ressourcen?

Ihre Ressourcen sind alle Unternehmensressourcen, die zum Abschließen von Aufgaben oder Projekten erforderlich sind. Dazu können gehören:

Einzelne Personen

Teams oder Abteilungen

Haushalt

Zeit

Hardware und Software

Immobilien

Prozesse

Geistiges Eigentum

Techniken und Fähigkeiten

Wer ist für die Ressourcenzuweisung zuständig?

In der Regel sind Projektmanager für die Ressourcenzuweisung zuständig, da sie die größte Sichtbarkeit und Kontrolle über die Budgets der Projekte haben, umfang der Arbeit und die Verwaltung der Aufgaben. In großen Organisationen können diese Aufgaben jedoch auf mehrere Rollen verteilt werden oder es gibt spezielle ressourcenmanagement abteilungen.

Verwandt: Ressourcen-Nivellierung

Die Vorteile einer effektiven Ressourcenallokation

Eine unzureichende Ressourcenzuteilung ist so, als würde man nur eine Person losschicken, um zehn Pizzen zu holen, während die anderen 15 Personen zu Hause chatten. Eine Person wird viel mehr Aufwand und Zeit benötigen, um diese Pizzen zu besorgen, was das Risiko birgt, dass alle kalte Salami essen müssen.

Schade!

Warum nicht drei Leute zum Helfen schicken, damit jeder so schnell wie möglich ein warmes Stück genießen kann?

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Die Ressourcenzuweisung ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitskraft, Ihr Geld und Ihre Ressourcen voll auszuschöpfen, so dass Ihre Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit qualitativ hochwertige Arbeit erhalten. Gleichzeitig minimiert Ihre Agentur durch die gleichmäßige Verteilung der Arbeit das Ausbrennen des Teams.

Weitere Vorteile der Ressourcenzuweisung sind:

Maximiert die Effizienz Die Ressourcenzuweisung hilft der Agentur, so viele Projekte zu übernehmen, wie Ihre Teams bewältigen können - keine verpassten Chancen mehr aufgrund von Überbesetzung oder Projektmisserfolgen aufgrund von Unterbesetzung

Die Ressourcenzuweisung hilft der Agentur, so viele Projekte zu übernehmen, wie Ihre Teams bewältigen können - keine verpassten Chancen mehr aufgrund von Überbesetzung oder Projektmisserfolgen aufgrund von Unterbesetzung Fördert zusammenarbeit ***Der Client und Ihr Team wissen, wer woran arbeitet, weil Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Team klar verteilt haben

zusammenarbeit ***Der Client und Ihr Team wissen, wer woran arbeitet, weil Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Team klar verteilt haben Erhöht die Gewinnspanne Ihrer Agentur. Holen Sie das meiste aus dem Budget eines jeden Projekts heraus und kontrollieren Sie die Personalkosten

Holen Sie das meiste aus dem Budget eines jeden Projekts heraus und kontrollieren Sie die Personalkosten Steigert die Zufriedenheit der Clients. Bessere Projektergebnisse durch Nachverfolgung der Projekte und Zuweisung der richtigen Mitarbeiter für jeden Auftrag

Wie man Ressourcen verwaltet und die Erwartungen des Clients festlegt

Da die Ressourcenzuweisung eine Bestandsaufnahme der zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein Projekt verfügbaren Ressourcen ist, handelt es sich um einen kurzfristigen Plan, der jedoch weitreichende Auswirkungen hat. Sie ist ein wichtiges tool für kapazitätsplanung und die Steuerung der Erwartungen des Clients. Mit einer effektiven Ressourcenzuweisung verfügt Ihr Projekt über alles und jeden, was es für seinen Erfolg braucht, einschließlich der richtigen Ressourcen und eines realistischen Zeitrahmens.

Bonus: Kapazitätsplanungstools & Capacity Planning Templates

Definieren Sie den Umfang Ihres Projekts Kein Koch fängt an zu kochen, ohne sich vorzustellen, was er kochen will, oder?

In ähnlicher Weise ist der erste Schritt in projektmanagement ist es, den Umfang Ihres Projekts zu definieren. Ohne das Verständnis Ihres umfang des Projekts ist es unmöglich, Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung zu treffen!

Als Teil Ihres Projektumfangs müssen Sie Folgendes festlegen:

Dieerklärung der Arbeit: welche Aufgaben notwendig sind und welche Arbeiten nicht in den Aufgabenbereich fallen

Projekt-Zwänge wie Budget und Fristen

Projektzeitplan und Zeitleiste mit Meilensteinen

Zu erbringende Leistungen im Projekt oder Ergebnisse

Ansicht Ihres Workloads anhand der verbleibenden Aufgaben ihrem kritischen Pfad mit einem einzigen Umschalten in ClickUp!

Ihr Projektumfang hilft Ihnen, ein neues Projekt auf hohem Niveau zu planen und zu verstehen. Nutzen Sie diese Informationen, um:

Planen Sie, wie viele Ressourcen Sie benötigen, um Ihr Projekt innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens abzuschließen

Das Projekt in kleinere Aufgaben aufzuteilen

Zu entscheiden, wie Sie diese Aufgaben an Ihre Mitglieder im Team verteilen werden

Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Ressourcen

Bevor Sie den Belag für Ihre Pizza auswählen, müssen Sie wissen, welche Beläge verfügbar sind - und welche Vorlieben jeder hat. Um die besten Ressourcen für eine Aufgabe auszuwählen, müssen Sie zunächst wissen, was die einzelnen Personen am besten können und welche Art von Arbeit sie am liebsten erledigen.

Wenn Sie ein Projekt planen, sollten Sie sich über die Fähigkeiten Ihres Teams und die Qualität der Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, im Klaren sein. Auf diese Weise können Sie diese Ressourcen dort einsetzen, wo sie am effektivsten sind.

Was sind ihre Stärken und Kernkompetenzen? Stimmen Sie Ihre anforderungen an das Projekt zu den Ressourcen, die diese Anforderungen erfüllen können.

Agentur ressourcenplanung beispiel

Angenommen, Ihr Projekt umfasst die Durchführung eines pay-per-Click-Kampagne für einen B2B SaaS Client aus dem Business Intelligence Bereich. Sie haben zwei PPC-Manager in Ihrer Agentur: Jason, der bereits mit anderen B2B-Tech-Kunden gearbeitet hat, und Sara, die hauptsächlich mit B2C-Direktvertriebskunden gearbeitet hat.

Sara sagt, sie fühle sich bei der Verwaltung von PPC für diesen Client weniger wohl, weil sie nicht viel über B2B-Software weiß, geschweige denn über eine hochtechnische Branche wie BI. Jason hingegen ist zuversichtlich, dass er aufgrund seiner früheren B2B-Erfahrung die richtige Person für diese Aufgabe ist.

Für dieses Projekt würden Sie Jason auf jeden Fall auf das Konto setzen wollen!

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit und Bandbreite Ihrer Ressourcen aus? Teammitglieder arbeiten selten nur an einer Sache gleichzeitig, aber jeder ist durch die Zahl der Stunden pro Woche oder Tag, die er arbeiten kann, limitiert. Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Team über genügend Arbeitsstunden verfügt, die es für dieses spezielle Projekt einsetzen kann.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Denken Sie daran, dass sich Abwesenheiten, ob geplant oder ungeplant, auf die Verfügbarkeit auswirken. Weisen Sie daher Mitarbeitern Aufgaben zu, die Zeiträume für Ausweichmöglichkeiten vorsehen. Mitarbeiter können (und sollten) bezahlten Urlaub oder Krankheitsurlaub nehmen, was bedeutet, dass sie an diesen Tagen nicht verfügbar sind.

Meetings können Mitarbeiter auch an normalen Arbeitstagen von ihren Aufgaben im Projekt abhalten. Außerdem braucht jeder mindestens 15 Minuten am Tag, um mit dem Hund spazieren zu gehen oder sich einen Kürbiskaffee zu gönnen!

Niemals zu viele Ressourcen zuweisen. Eine Überbelegung kann zu Burnout und geringerer Produktivität führen. Der Erfolg Ihres Projekts ist es niemals wert, das Glück und die Nützlichkeit Ihres Teams zu opfern.

Beziehen Sie sich bei der Zuweisung Ihrer Ressourcen auf Kalender und Zeitpläne und passen Sie die Zeitleisten entsprechend an, um die Verfügbarkeit der Ressourcen zu berücksichtigen. Optimieren Sie die Ressourcennutzung damit Ihre Projekte immer gerade das haben, was Sie brauchen.

Weisen Sie Aufgaben direkt den Mitgliedern Ihres Teams zu und sorgen Sie so für volle Sichtbarkeit

Sobald Sie wissen, was Ihr Projektteam leisten kann, besteht der nächste Schritt darin, den einzelnen Personen je nach ihren Fähigkeiten und ihrer Verfügbarkeit die richtigen Aufgaben zuzuweisen.

Stellen Sie Ihr Team auf Erfolg ein! Stellen Sie so viele Informationen wie möglich zur Verfügung, damit jeder weiß, was von ihm erwartet wird. Klären Sie alle notwendigen Details für jede Aufgabe - Verantwortlichkeiten, erwartete Ergebnisse und Fälligkeitsdaten.

In ClickUp können Sie Ihre Projekt-Pizza ganz einfach mit Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten in kleinere Stücke schneiden. Mit nur wenigen Klicks können Sie dann jedes Element Ihren Teammitgliedern zuweisen!

Hier ist ein genauerer Blick:

ClickUp Aufgaben : Zerlegen Sie Ihre Projekte in erreichbare Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie Ihren Teammitgliedern einfach zuweisen können. Ihr Team kann nun Schritt für Schritt an dem gesamten Projekt arbeiten.

Zerlegen Sie Ihre Projekte in erreichbare Aufgaben und Unteraufgaben, die Sie Ihren Teammitgliedern einfach zuweisen können. Ihr Team kann nun Schritt für Schritt an dem gesamten Projekt arbeiten. ClickUp-Checklisten : Erstellen Sie einfache Listen, die Ihr Team schnell abhaken kann, wenn es mit den Aufgaben vorankommt. Verwenden Sie diese Listen, um Schritte zu planen, Qualitätskontrollen durchzuführen und den Fortschritt Ihres Projekts zu verfolgen.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp Aufgaben um oder weisen Sie sie dem Team zu, um Gedanken sofort in handlungsrelevante Elemente zu verwandeln

Für manche Aufgaben reicht eine einzelne Person einfach nicht aus - vor allem, wenn Sie enge Fristen haben.

Zum Glück, mit mehrere Mitarbeiter in ClickUp können Sie einer Aufgabe bei Bedarf schnell mehrere Personen zuweisen. Wenn Sie also das nächste Mal für eine Aufgabe ein zusätzliches Paar Hände brauchen, können Sie diese im Handumdrehen zuweisen.

Mehrere Personen der gleichen Aufgabe in ClickUp zuweisen

Planen Sie um Abhängigkeiten herum, um eine Überbeanspruchung von limitierten Ressourcen zu vermeiden

Der Pizzalieferant wird Ihre Haustür nur erreichen, wenn er vorher parken kann. Wenn Ihre Einfahrt voll ist, fällt die Pizzaparty aus - und das ist einfach keine Option.

In ähnlicher Weise haben Projekte von Natur aus abhängigkeiten -beziehungen zwischen Aufgaben und Ressourcen, die sich auf die Verfügbarkeit dieser Ressourcen auswirken.

Denken Sie an Ressourcenabhängigkeiten, bei denen mehrere Aufgaben die gleiche begrenzte Ressource benötigen. Angenommen, Sie benötigen bis Freitag 10 neue Grafiken, haben aber nur einen Designer im Team, der bis Mittwoch bereits für andere Projekte eingeteilt ist.

In diesem Fall müssten Sie Ihren Projektplan anpassen, um die begrenzte Verfügbarkeit Ihres Teams realistisch zu berücksichtigen. Oder Sie stellen einen anderen Grafikdesigner ein, sei es in Vollzeit oder als Freiberufler, der Sie bei der Einhaltung Ihrer Fristen unterstützt.

Abhängigkeiten umplanen, um die Auswirkungen von Änderungen des Fälligkeitsdatums auf Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp zu visualisieren

Abhängigkeiten von Aufgaben treten auch auf, wenn der Fortschritt einer Aufgabe vom Fortschritt einer anderen Aufgabe abhängt. Ein Beispiel: Sie müssen auf das Feedback der Clients warten, bevor Sie die Überarbeitung des Projekts nach deren Wünschen abschließen können. Das ist so, als würde man einen Pizzateig zu einem perfekten Kuchen ausrollen, bevor man ihn mit leckeren Belägen belegt!

Staffeln und Planen Sie Aufgaben auf der Grundlage dieser Abhängigkeiten. Behalten Sie mögliche Engpässe im Auge und sorgen Sie dafür, dass niemand zu lange auf andere warten muss. Pflegen Sie eine ständige Kommunikation über ausstehende Aufgaben und Elemente und passen Sie die Erwartungen bei Verzögerungen im Projekt entsprechend an.

Erwägen Sie die Einführung eines Agil oder Scrum Projekt-Management methodik, um Abhängigkeiten zu beseitigen oder zu umgehen. ClickUp's Abhängigkeiten helfen Ihnen bei der Karte der Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Ressourcen. Auf diese Weise können Sie alle Abhängigkeiten in Ihrem Projekt im Auge behalten, bevor sie überhaupt die Chance haben, zu einem Hindernis zu werden.

Hier finden Sie weitere Möglichkeiten, wie Abhängigkeiten Ihr Team bei der Stange halten:

Jeder weiß immer, was er als Erstes priorisieren muss, worauf er warten muss und was als Nächstes an der Reihe ist. Weniger Missverständnisse, mehr Erledigung!

ClickUp benachrichtigt Mitarbeiter, wenn ihre Aufgaben freigegeben werden oder Abhängigkeiten hinzugefügt oder entfernt werden. Dies beseitigt das "Wartespiel " , so dass sich die Mitglieder des Teams in der Zwischenzeit ausschließlich auf umsetzbare Aufgaben konzentrieren können.

, so dass sich die Mitglieder des Teams in der Zwischenzeit ausschließlich auf umsetzbare Aufgaben konzentrieren können. Warnt vor dem Schließen von Aufgaben, die auf andere Aufgaben warten, und verhindert so, dass Schlüsselanforderungen übersprungen oder vergessen werden

Sie können abhängigkeiten hinzufügen zu einzelnen Aufgaben manuell oder visuell durch das Zeichnen von Verknüpfungen zwischen Aufgaben auf einer Gantt Diagramm .

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilenstein-Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp anzeigen

Nachverfolgung des Fortschritts und entsprechende Neuzuweisung von Ressourcen

Im Idealfall legen Sie die Ressourcen für ein Projekt fest, und es läuft nach Plan. Wenn es jedoch zu Verzögerungen oder Änderungen kommt, müssen Sie möglicherweise Ressourcen neu zuweisen.

Kein Grund zur Panik! Die Neuzuweisung ist ein normaler Bestandteil der Ressourcenverwaltung.

Der erste Schritt besteht darin, die Kapazität des Teams im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen Ihres Projekts genau im Auge zu behalten. Stellen Sie diese Fragen, wenn Sie Ihre aktuelle Kapazität betrachten:

Sind einige Mitglieder des Teams überlastet?

Sind einige Mitarbeiter aufgrund unkontrollierbarer Faktoren wie Internetausfällen, Kündigungen oder der Zuweisung zu einem anderen Projekt plötzlich nicht mehr verfügbar?

Besteht die Gefahr, dass Schlüssel-Meilensteine nicht erreicht werden?

Hat sich der Umfang Ihres Projekts geändert und erfordert unerwartete, zusätzliche Arbeit?

Wenn ja, ist der nächste Schritt die Kommunikation der Änderungen mit Ihrem Client oder projektbeteiligten . Halten Sie sie so früh und so oft wie möglich über den Fortschritt Ihres Projekts auf dem Laufenden, einschließlich möglicher Verschiebungen des Umfangs oder Verzögerungen.

Dies trägt dazu bei, die Erwartungen der Beteiligten zu steuern, so dass sie weniger unvorbereitet, enttäuscht oder von Änderungen oder Rückschlägen überrascht werden.

Bei der Ressourcenzuteilung kann es erforderlich sein, das Projekt neu zu planen und zusätzliche Mitglieder für das Team zu finden, die die zusätzliche Arbeit übernehmen. Einige Unternehmen erstellen einen Plan für die Zuweisung von Backup-Ressourcen, indem sie Mitarbeiter mit entsprechenden Fähigkeiten ermitteln, die bei Bedarf einspringen können, oder einen Pool von Freiberuflern unterhalten, die spontan Unterstützung leisten können.

Möglicherweise müssen Sie auch die Zeitleisten und Fristen für alle Aufgaben in Ihrem Projekt anpassen, um die Kapazität Ihres Teams zu berücksichtigen und unvorhergesehene Verzögerungen einzukalkulieren.

Die Ressourcenzuweisung an sich und die Neuzuweisung von Aufgaben im weiteren Verlauf können viel Arbeit bedeuten, aber es muss keine harte Arbeit sein!

Erwägen Sie die Verwendung von resource management tools die Ihr Team mit zentraler Sichtbarkeit auf dem Laufenden halten. Sie müssen nicht mehr all Ihre verschiedenen Tabellen, Dokumente und Post-its herauskramen oder ständig zwischen den Kalendern aller Mitglieder Ihres Teams wechseln.

Wir könnten voreingenommen sein, aber wir glauben, dass ClickUp ein großartiges (wagen wir zu sagen das beste?) Tool für die Ressourcenzuweisung ist. Es bringt all diese Informationen an einem Ort zusammen, damit Sie Ihren Fortschritt und die Kapazität Ihres Teams in Echtzeit verfolgen können. Sie können anpassbare Dashboards erstellen, um zu sehen, wie Ihr Team vorankommt und wo Sie in Rückstand geraten könnten.

Das ist eine Möglichkeit Diggs verwendet ClickUp um den Überblick über seine Projekte zu behalten. Das Ergebnis? Größere Transparenz bei workload-Management weniger Zeit für Hin- und Her-Kommunikation und eine produktivere Nutzung der Zeit aller Beteiligten.

Wir würden das als Gewinn bezeichnen!

Minimieren Sie den schleichenden Umfang

Sie können zwar die Reihenfolge der Pizzen für alle Teilnehmer Ihrer Party festlegen, aber Sie können nicht immer vorhersehen, wie viel sie essen werden. Was passiert, wenn Ihnen unerwartet die Pizza ausgeht?

Abgesehen davon, dass Sie (verständlicherweise) ein paar Tränen vergießen, müssen Sie jetzt einen anderen Gang einlegen, um Ihr Ziel, alle Gäste zu verköstigen, zu erreichen.

Dies ist ein Fall von schleichende Ausweitung des Geltungsbereichs -ein Projekt, das über seinen ursprünglichen Umfang hinausgeht und zusätzliche Ressourcen wie Zeit, Geld und Personal erfordert. Scope Creep bedroht den Erfolg Ihres Projekts, indem zusätzliche Arbeit hinzugefügt wird, ohne die Zeitleiste des Projekts zu verlängern, wodurch zusätzlicher Druck auf Ihre Teammitglieder entsteht, mehr in weniger Zeit zu erledigen.

Sie können Ihr Bestes tun, um eine Ausweitung des Projektumfangs zu verhindern, indem Sie in Ihrer Projektbeschreibung feste Grenzen setzen, aber manchmal lässt sie sich nicht vermeiden. In diesen Fällen, gutes Änderungsmanagement schafft Strukturen und Prozesse, um die Ausweitung des Projektumfangs einzudämmen.

Es schafft die Erwartung, dass die Entscheidungsträger Sie so schnell wie möglich über Umfangsänderungen informieren und Ihnen den nötigen Space und die Zeit geben, um Ressourcen entsprechend umzuverteilen oder hinzuzufügen.

Es ist wichtig, mit dem Flow zu gehen, aber es ist auch wichtig, eine Überlastung Ihres Teams zu vermeiden! Schließlich müssen sie zu einer Pizzaparty gehen.

Beispiele und Vorlagen für die Ressourcenzuweisung

Nehmen wir an, Sie sind als Projektleiter für den Start eines Projekts verantwortlich influencer-Marketing-Kampagne für Marinara, eine mobile App für den Pomodoro Timer und Produktivität. Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihr Plan für die Ressourcenzuweisung aussehen könnte:

Definieren Sie Ihren Projektumfang: Vermarkten Sie Marinara auf 10 auf Produktivität ausgerichteten TikTok-Konten mit über 50k Followern in Q4. Legen Sie Ihre Ressourcen fest: Das Budget für das Projekt beträgt 10.000 Dollar. Ihr Team besteht aus einem Influencer Marketing Manager, einem Product Marketing Manager, einem IT-Spezialisten und einem Payroll-Spezialisten. Zuweisung der Aufgaben: Der Influencer Marketing Manager wird Influencer identifizieren und mit ihnen kommunizieren. Der Produktmarketing-Manager wirddas Produkt-Messaging festigen und erstellt ein Marken-Kit, auf das sich Influencer beziehen können. In der Zwischenzeit gewährt der IT-Manager den Zugang zur App und behebt technische Probleme. Ihr HR-Manager kümmert sich um die Gehaltsabrechnung und stellt sicher, dass die Influencer für ihre Arbeit bezahlt werden. Planen Sie um Abhängigkeiten herum: Der Produktmarketingmanager arbeitet auch an der Einführung eines neuen Features im Oktober, also planen Sie, dass er seine Aufgaben bis September abschließt. Der PM erstellt eine Backup-Liste von Influencern, die er kontaktieren kann, falls einer ausfällt. Nachverfolgung des Fortschritts: Diese Marketingkampagne wird sich von August bis November erstrecken und fünf wichtige Meilensteine umfassen. Sollte eine Person überlastet sein, fügen Sie dem Team weitere Ressourcen hinzu oder verlängern Sie die Zeitleiste des Projekts entsprechend. Sie überwachen den Fortschritt in ClickUp über Dashboards und teilen mit, wenn Fristen drohen, versäumt zu werden. Minimieren Sie die Ausweitung des Projektumfangs: Angenommen, Marinara möchte 15 TikToks oder Influencer mit über 100.000 Followern. Sie sollten bis Ende August eine Änderung des Projektumfangs beantragen, um mit der aktuellen Zeitleiste des Projekts Schritt zu halten. Andernfalls stimmen Sie zu, die Zeitleiste des Projekts zu verschieben, um den geänderten Umfang zu berücksichtigen. Der PM wird dann zusätzliche Influencer, die diese Anforderungen erfüllen, identifizieren und kontaktieren.

Sind Sie bereit, Ihre Ressourcen zu ermitteln und zuzuweisen? ClickUp ist hier, um zu helfen! Sie können sich kostenlos anmelden und in Sekunden loslegen. Starten Sie mit dieser Ressourcenzuweisung vorlagen um Ihr Projektmanagement auf Hochtouren zu bringen heute noch!

Die ClickUp Vorlage für die Ressourcenzuweisung

Verwenden Sie die Vorlage für die Ressourcenzuweisung, um Budgets oder die Zeit Ihres kreativen Teams nachzuverfolgen ClickUp's Vorlage für die Ressourcenzuweisung hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Kapazität und Verfügbarkeit aller Ressourcen Ihres Unternehmens an einem Ort. Sie wird mit diesen praktischen Ansichten geliefert:

Listenansicht : Sehen Sie alle Aufgaben in einer einzigen Liste. Gruppieren, sortieren und filtern Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit. Organisieren Sie sie so, wie es für Sie sinnvoll ist - nach Clients, Projekten oder mehr!

Board Ansicht : Ansicht und Verschieben von Aufgaben auf diesem Board im Kanban-Stil, auf dem Elemente nach Status geordnet sind.

Workload-Ansicht : Veranschaulichen Sie den Umfang der Arbeit, die jedem Mitglied des Teams in einem bestimmten Zeitraum zugewiesen wurde, z. B. eine Woche, zwei Wochen oder einen Monat. Vergleichen Sie die zugewiesene Workload der einzelnen Personen mit ihrer gesamten Kapazität.

Diese Vorlage ist vollständig anpassbar an Ihre Bedürfnisse ressourcenverwaltung workflows. Nutzen Sie diese Vorlage, um sich einen umfassenden Überblick über die Kapazität Ihres Teams und den Fortschritt bei der Fertigstellung des Projekts und der zu liefernden Ergebnisse zu verschaffen. Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung

Verwenden Sie die Vorlage für die Ressourcenplanung, um die Bandbreiten von Kampagnen und Teams in mehreren Ansichten zu überprüfen ClickUp's Vorlage für die Ressourcenplanung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Visualisierung und Zuteilung von Ressourcen in Ihrem Team.

Zusätzlich zu den Ansichten, die in der ersten Vorlage enthalten sind, bietet diese Vorlage zwei weitere Ansichten:

Ansicht der Zeitleiste : Sehen Sie Ihren Zeitplan linear auf einer chronologischen Zeitleiste. Ideal für die Ressourcenplanung und Roadmaps!

Gantt-Ansicht : Visualisieren Sie Ihre Aufgaben und deren Abhängigkeiten auf einerGantt Diagramm Zeitleiste. Beurteilen Sie schnell etwaige Hindernisse oder Engpässe, um Ihr Projekt voranzutreiben.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der proaktiven Planung Ihrer verfügbaren Ressourcen, einschließlich der Budgets und Zeitpläne der Mitglieder Ihres Teams. Wie alle unsere Vorlagen ist auch diese anpassbar, so dass Sie sie auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und zu Ihrer eigenen machen können.

Verwandt: Enterprise Resource Planning SoftwareDiese Vorlage herunterladen

Ressourcenzuweisung ist eine ständige Arbeit in Bearbeitung

Sie können nicht einfach Ressourcen zuweisen, bevor Ihr Projekt beginnt, und dann Feierabend machen. Sie müssen den Puls Ihrer Projekte im Auge behalten und die Kapazitäten Ihres Teams sorgfältig mit den Anforderungen Ihres Projekts abgleichen. Da sich die Faktoren, die sich auf den Erfolg Ihres Projekts auswirken können, ständig ändern, müssen Sie auch flexibel genug sein, um Ihre Ressourcenzuweisungsstrategie bei Bedarf anzupassen.

ClickUp ist der beste projektmanagement-Software für Teams, mit einer robuste Reihe von Features zu erledigen. Wir helfen Projektmanagern und wichtigen Entscheidungsträgern dabei, Ressourcen zuzuweisen und den gesamten Lebenszyklus eines Projekts wie ein Profi zu überwachen.

Sehen Sie, wie ClickUp Ihnen und Ihrem Team helfen kann, indem Sie sich kostenlos anmelden heute!

und behalten Sie Ihren bevorzugten Pizzaservice auf der Kurzwahltaste - denn mit unserer Hilfe wird Ihnen die käsige Köstlichkeit nie ausgehen!