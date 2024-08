10 beste Software für Projektstrukturpläne (WBS-Tools) im Jahr 2024

Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem riesigen, elefantösen Projekt. Das schiere Ausmaß der Aufgaben und Unteraufgaben scheint unüberwindbar zu sein.

Wo soll man überhaupt anfangen?

Die Antwort ist einfach: Projektstrukturplan (Work Breakdown Structure) software oder WBS-Software.

Wenn Sie Hilfe bei der Bewältigung der Aufgaben Ihres Projekts benötigen - ganz gleich, wie einschüchternd diese auch sein mögen -, können Sie mit WBS-Software einen Bissen nach dem anderen nehmen. Anstatt sich von einer riesigen Aufgabe überwältigen zu lassen, können Sie sie in kleinere, besser zu bewältigende Aufgaben aufteilen.

Wir haben den riesigen Dschungel sorgfältig durchkämmt und die besten Optionen für Projektstrukturplan-Software für Projektmanager und Teamleiter in 2024\ herausgefiltert. Wir gehen auf die wichtigsten Features der einzelnen Tools ein und untersuchen Stärken, Schwächen, Preise und Bewertungen von Kunden.

Anhand der Tabelle können Sie strategisch das perfekte Tool auswählen, um die Komplexität komplexer Workflows zu durchbrechen und ihre Aufgaben effizient zu verwalten . Können wir beginnen? Lasst uns essen.

Worauf sollten Sie bei WBS-Software achten?

Die Technologie hat die Notwendigkeit der Erstellung eines projektstrukturplan in Excel . Sie brauchen ein leistungsfähiges, flexibles und zweckmäßiges tool, um Ihren Projekt Plan zu visualisieren.

Eine gute WBS-Software sollte dem Projektleiter eine visuelle, hierarchische Darstellung des projektumfang . Es muss einfach zu bedienen sein, interaktive visuelle Tools wie ein WBS-Diagramm oder ein Online-Gantt-Diagramm bieten, eine ressourcenzuweisung und lassen sich nahtlos mit anderen Systemen business tools .

Es sollte auch eine umfangreiche Bibliothek von vorlagen für Projektstrukturpläne denn nichts ist schlimmer, als auf eine leere Seite zu starren, wenn man versucht, anzufangen. Die beste Software für Projektstrukturpläne verbindet robuste Funktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und den wichtigsten Features, die Sie tatsächlich nutzen werden - und das alles zu einem fairen Preis.

Die 10 besten WBS-Programme für das Projektmanagement im Jahr 2024

Transformieren Sie Ihre Herangehensweise an die Verwaltung projektumfang , Geschäftsdiagramme und visuelle Workflows mit unserer Top-10-Auswahl der besten WBS-Software. Jedes dieser Tools wurde entwickelt, um Ihrem Team zu helfen, effizient zu arbeiten, klar zu kommunizieren und am Ende selbst der komplexesten Projekte mehr Erfolg zu haben.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine umfassende Plattform für das Projektmanagement mit mehr als 15 Ansichten, die einen nahtlosen Ablauf ermöglichen team-Management . Es ist eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Aufgaben und Ressourcen, das Freigeben von Dokumenten und die Zeiterfassung und unterstützt Teams bei der effizienten Einhaltung von Fristen und der Nachverfolgung von Zielen projektziele .

Seine anpassbare intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, die Dashboards , Ansichten von Tabellen listenansichten, integrierte Gantt-Diagramm-Ansichten und ClickUp Whiteboards an Ihre spezifische Struktur der Arbeit anzupassen. Die Plattform lässt sich mühelos mit vielen gängigen Tools wie Google Drive, Slack und GitHub integrieren.

ClickUp's umfangreiche WBS-Vorlagen-Bibliothek und die Möglichkeit, Hierarchien innerhalb von Aufgaben zu erstellen, eignen sich hervorragend für Projektstrukturpläne. Mit ClickUp Whiteboards erhalten Sie schnell eine klare Visualisierung von Projektschritten und Verantwortlichkeiten. Die Software enthält außerdem Schlüssel-Features für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen, die Teams dabei helfen, sich an den übergreifenden Projektzielen zu orientieren.

ClickUp beste Features

Ermitteln Sie die Kosten ganzer Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit den erweiterten Formeln in ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Behalten Sie Ihr Ziel im Auge mit Hilfe von Produkt-Roadmaps, um ein WBS-Diagramm zu erstellen

Sobald Sie Ihr umfangreiches Projekt in überschaubare Teile innerhalb Ihres Projektstrukturplans unterteilt haben, können Sie wiederholende Aufgaben einstellen und diese automatisch dem Kalender des Teams hinzufügen

Verfolgen Sie Ihreprojektbudgetmit der Ansicht eines Gantt-Diagramms, um Termine zu verwalten und Engpässe zu erkennen

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team nicht überlastet wird, indem Sie die Nachverfolgung von Arbeit und Ressourcenkapazität in Box-Ansichten vornehmen

Vorlagen: Probieren Sie die ClickUp Vorlage für den Projektstrukturplan aus für Ihr Team

ClickUp Vorlage für den Projektstrukturplan unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte

ClickUp Limitierungen

Eine Fülle von Features für den Projektstrukturplan kann für neue Benutzer manchmal überwältigend wirken

Einige Desktop-Features sind in der mobilen App nicht verfügbar

Dedizierte analytische Tools können mehr Features zur Berichterstellung bieten als ClickUp

ClickUp Preise

ClickUp bietet verschiedene Pläne an, die für jedes Team geeignet sind:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,790+ Bewertungen)

4.7/5 (6,790+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,670+ Bewertungen)

2. EdrawMax

Über EdrawMax EdrawMax ist ein vielseitiges Diagramm-Software-Tool, das die Erstellung komplexer Diagramme mit seiner umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Formen vereinfacht.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die benutzerfreundlichen Features sind bei der Erstellung eines Projektstrukturplans von Vorteil. Die Plattform unterstützt verschiedene WBS-Diagrammtypen, darunter flussdiagramme diagramme, Netzpläne, Diagramme, organigramme , Grundrisse und mehr.

EdrawMax beste Features

Wählen Sie aus über 20 Themen und Hunderten von Vorlagen, oder lassen Sie sich von der EdrawMax-Vorlage inspirieren, um den passenden Projektstrukturplan für Ihr nächstes Projekt zu finden

Testen Sie die umfangreiche Bibliothek von EdrawMax mit Symbolen und Formen, oder erstellen Sie Ihre eigenen mit dem integrierten Dashboard für Vektorformate

EdrawMax funktioniert direkt von Ihrem Browser aus, so dass Sie mit Ihrem Team von überall aus arbeiten können - kein Herunterladen erforderlich

Exportieren Sie Ihr WBS-Diagramm in HTML, Grafiken,Microsoft suite tools, und Visio. Sie können sogar Ihrediagramme auf sozialen Medien teilen EdrawMax Beschränkungen

EdrawMax verfügt nicht über fortschrittliche Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben

Dies ist kompliziertprojektmanagement-Softwareund erfordert daher möglicherweise eine Schulung für Projektmanager, die mit dem Diagramm Work Breakdown Structure WBS-Software nicht vertraut sind

Einige Personen haben von verzögertem Kundensupport berichtet

Keine kostenlose WBS-Software-Option

EdrawMax Preise

Abonnement: $99/Jahr

$99/Jahr Lebenslang: $198

EdrawMax Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

3. SmartDraw

Über SmartDraw SmartDraw ist eine robuste Software für den Projektstrukturplan, die sowohl als Desktop- als auch als Online-Version erhältlich ist. Sie bietet verschiedene Vorlagen für Ihren Projektstrukturplan, angefangen von einem Flussdiagramm oder organisationsdiagramm zu einem Gantt Diagramm oder einer Mind Map.

Seine automatisierten Zeichen- und Formatierungsfunktionen erleichtern den Planungsprozess für Projektstrukturpläne erheblich, sodass Sie Ihr WBS-Diagramm effizient erstellen können.

SmartDraw beste Features

Hinzufügen von WBS-Diagrammen zu Produkten von Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian und anderen

Die AutoCAD-Anmerkungsebene von SmartDraw ist speziell für Ingenieure und Architekten entwickelt worden

Tausende von Symbolen und Ideen in der Vorlagenbibliothek

Erstellen Sie Diagramme aus vorhandenen Daten, ohne etwas zeichnen zu müssen

Freigabe von Diagrammen mit Dropbox, Box, GoogleDrive oder OneDrive

SmartDraw Einschränkungen

Schlechte Benutzeroberfläche führt zu häufigem Wechsel zwischen Registerkarten, um Aufgaben abzuschließen

Die Suche nach den passenden Symbolen und Formen für Ihre Projektstrukturplan-Software erfordert viel Sucharbeit

Einige der "intelligenten" Features setzen Sie außer Kraft, wenn Sie eine unerwartete Designentscheidung treffen

Es können nicht mehrere Personen gleichzeitig an demselben Entwurf arbeiten

SmartDraw Preise

SmartDraw hat drei preisliche Pläne.

Einzelperson: $9,95/Monat pro Benutzer

$9,95/Monat pro Benutzer Team: $8.25/Monat pro Benutzer

$8.25/Monat pro Benutzer Standort: $2.995/Jahr

SmartDraw Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ SmartDraw Alternativen !

4. Matchware

Über Matchware Matchware ist ein führender Anbieter von professionellen mindmapping-Software vor allem MindView. Die Software ist bekannt für ihre Integration in MS Office, ihre kollaborativen Features und die Möglichkeit, aus einer Mind Map ein Gantt-Diagramm zu erstellen, wodurch sie sich gut für die Planung einer Projektstruktur eignet.

Matchware beste Features

Drag-and-Drop-Funktionalität erleichtert die Organisation von Aufgaben, Arbeitspaketen und 100%-Regeln

Fügen Sie Ihreprojekt-Kontrollen und Aufgaben des Teams direkt in Ihr Layout für den Projektstrukturplan ein

Wählen Sie aus sechs Layouts, einschließlich Projektstrukturplan, integriertem Gantt-Diagramm und Zeitleiste

Einfacher Wechsel zwischen den einzelnen Layouts oder Funktionen des Projektstrukturplans nach Belieben

Kontrollieren Sie die Berechtigungen und erlauben Sie die gemeinsame Bearbeitung

Matchware Beschränkungen

Nur die Windows Desktop Version ist voll funktionsfähig

Integriert sich nahtlos in das Microsoft-Suite-Ökosystem, ist aber nicht mit anderen gängigen WBS-Tools kompatibel

Matchware Preise

Matchware hat drei Pläne zur Preisgestaltung

Ein Jahr: $20/Monat

$20/Monat Zwei Jahre: $17/Monat

$17/Monat Drei Jahre: $15/Monat

Matchware Bewertungen & Rezensionen

G2: 3.3/5 (2+ Bewertungen)

3.3/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (15+ Bewertungen)

5. Lucidchart

Über Lucidchart Lucidchart ist eine webbasierte plattform für Diagramme ist bekannt für seine leicht verständliche Oberfläche und seine kollaborativen Features. Testen Sie verschiedene anpassbare Vorlagen für einen Projektstrukturplan, Flussdiagramme, Organigramme und mehr. Seine echtzeit-Zusammenarbeit macht es zu einem hervorragenden Tool für Teams, die an komplexen Projekten arbeiten.

Lucidchart beste Features

Cloud-basierte Software, die eine Echtzeit-Zusammenarbeit mit wichtigen Mitgliedern des Teams durch Erwähnungen und Chats im Editor ermöglicht

Importieren Sie Daten aus Excel oder Google Tabellen direkt in Ihr Lucidchart wbs-Diagramm und beobachten Sie dann, wie Ihr Projektstrukturplan automatisch aktualisiert wird, sobald Sie Daten in Ihrer Tabelle ändern

Erstellen Sie Jira-Tickets direkt in Lucidchart, um Projektanfragen zu automatisieren

Ergänzen Sie Ihre visuelle Gliederung mit Video-Beschreibungen, die direkt im Workspace eingebettet sind

Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für Diagramme, um Projekte und mehr zu verwalten

Lucidchart erfüllt eine ganze Liste von Sicherheitszertifizierungen, so dass Ihre Daten sicher sind

Lucidchart Limits

Große, komplexe Designs beeinträchtigen die Leistung der App

Diagramme sehen etwas niedrig aufgelöst aus, wenn sie auf andere Plattformen exportiert werden

Das Ein- und Ausblenden großer Entwürfe wirkt auf manche Benutzer klobig

Lucidchart Preise

Lucidchart hat vier Pläne zur Preisgestaltung

Free

Einzelperson: $7,95/Monat pro Benutzer

$7,95/Monat pro Benutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Enterprise: Rufen Sie Lucidchart für Preise an

Lucidchart Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,370+ Bewertungen)

4.6/5 (2,370+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Lucidchart Alternativen !

6. Visuelles Paradigma

Über Visuelles Paradigma Visual Paradigm ist ein leistungsstarkes tool zur Erstellung verschiedener Diagramme, von einfachen Flussdiagrammen bis hin zu komplexen Projektstrukturplänen.

Es verfügt über eine Vielzahl von Features wie Prozesssimulation, Projektmanagement-Guide-Through und erweiterte Modellierungsfunktionen, die es für die Verwaltung komplexer Projekte geeignet machen.

Visual Paradigm beste Features

Hinzufügen und Organisieren von Symbolen und Formen mit Drag & Drop

Exportieren in PNG, JPG, SVG, PDF und mehr

Erstellen und Verbinden von Formen mit nur einem Zug. Positionieren Sie Formen mit der praktischen Ausrichtungshilfe

Mehr als 40 Vorlagen für Projektstrukturpläne

Nahtlose Integration mit MS Office tools

Einfacher Import von Visio-Dateien

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formen, Symbole und Schablonen

Gemeinsames Zeichnen und Bearbeiten ohne Überschreiben der Arbeit des jeweils anderen

Visual Paradigm Beschränkungen

Linien sind nicht immer korrekt miteinander verbunden

Manche Leute finden die Schaltfläche unhandlich

Es können nicht alle Visio-Dateitypen importiert werden

Nicht alle Tools sind im Online-Modus verfügbar

Kein XML-Export

Visual Paradigm Preise

Visual Paradigm hat vier Pläne zur Preisgestaltung

Modellierer: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Standard: 19 $/Monat pro Benutzer

19 $/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Enterprise: $89/Monat pro Benutzer

Visual Paradigm Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (8+ Bewertungen)

4.4/5 (8+ Bewertungen) Capterra: 4.2 (15+ Bewertungen)

_Bonus: Wie man einen Projektstrukturplan in Excel erstellt !

7. Creately

über Kreativ Creately ist ein intuitives Tool zur Erstellung von Diagrammen, das für zusammenarbeit im Team . Die App unterstützt eine Vielzahl von Diagrammen, darunter Work Breakdown Structures, Flussdiagramme und Mindmaps. Einzigartige Features wie Echtzeit-Updates und In-App-Videokonferenzen unterstützen den Aufwand für das Team projektplanung .

Die besten Features von Creately

Fügen Sie Dokumente, Links, Bilder und andere Anhänge zu jedem Projektstrukturplan oder Gantt-Diagramm hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen

Verwenden Sie Priorisierungsraster, um Aufgaben visuell zu ordnen

Verknüpfen Sie Aufgaben mit oder von anderen projektmanagement tools und Daten aus anderen Programmen nahtlos zu übernehmen

Weisen Sie den Projektmanagern auf der Grundlage des Projektplans Termine und Aufgaben zu,ressourcenbeschränkungen, Kapazität und verfügbaren Fähigkeiten

Schöpferische Grenzen

Fehlende erweiterte Features

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Preise von Creately

Creately hat vier preisliche Pläne

Free

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Enterprise: Rufen Sie Creately für Preise an

Creately Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (520+ Bewertungen)

4.3/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

8. GanttPro

Über GanttPro GanttPro ist eine Projektmanagement-Software, die sich auf die Erstellung von (Sie haben es erraten!) Gantt-Diagrammen konzentriert - ein wesentlicher Bestandteil von Projektstrukturplänen. Es bietet benutzerfreundliche Features für die Planung, ressourcenmanagement , Tools für das Kostenmanagement und Funktionen für die Zusammenarbeit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für verwaltung von Zeitleisten für Projekte und Aufgaben.

GanttPro beste Features

Festlegen einer bestimmten Reihenfolge für auszuführende Aufgaben mit dem Feature der Aufgabenabhängigkeit

Messen Sie die Leistung des Teams mit Meilensteinen

Hinzufügen von Fälligkeitsdaten, Nachverfolgen des Fortschritts, Schätzen des Budgets und Einstellen der Prioritäten Ihres Teams direkt aus Ihrem Diagramm oder PSP-Diagramm

GanttPro-Einschränkungen

Limitierte Integrationen

Keine Optionen zum Drucken von Projektstrukturplänen, wenn eine physische Kopie benötigt wird

Der mobilen App fehlen einige der Features des Desktops

Keine kostenlose WBS-Softwareoption - nur 14-tägige Testversion

GanttPro Preise

GanttPro hat vier Pläne zur Preisgestaltung

Basic: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Pro: $12.99/Monat pro Benutzer

$12.99/Monat pro Benutzer Business: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Rufen Sie GanttPro für Preise an

GanttPro Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.8/5 (420+ Bewertungen)

4.8/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (420+ Bewertungen)

9. Zoho Projekte

Über Zoho Projekte Zoho Projects ist ein umfassendes PM-Tool, das ein Array von Features zur Unterstützung von Planung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit bietet.

Die Funktionen umfassen die Erstellung von Listen mit Aufgaben, die Zeitplanung mit einem Gantt-Diagramm, die Nachverfolgung und dokumentenverwaltung die alle die Erstellung von effektiven Projektstrukturplänen unterstützen.

Zoho Projects beste Features

Erstellung benutzerdefinierter Regeln zur Automatisierung von Aktionen wie der Zuweisung von Aufgaben, der Benachrichtigung von Teams bei Projektänderungen oder der Achtung vor Budgetüberschreitungen oder nahenden Terminen

Protokollieren und verfolgen Sie die Zeit und verbinden Sie die Daten automatisch mit der Abrechnung und Rechnungsstellung

Planen Sie Ihr Budget und verwalten Sie Ihr Projekt anhand der geplanten und tatsächlichen Kosten

Integrieren Sie Projektaufgaben direkt in Ihren Kalender, um Ihren Workflow mit Drag-and-Drop-Funktion zu verwalten

Microsoft Projekt-Integrationsoptionen für MS Excel, Sheets, PowerPoint und mehr

Grenzen von Zoho Projects

Es sind keine Widgets für die Gehaltsabrechnung verfügbar

Synchronisierung von Dateien schlägt manchmal fehl

Erfordert Zapier, um viele der fehlenden Integrationen zu umgehen

Keine Option für Masseneinträge

Veraltetes Design

Preise von Zoho Projects

Zoho Projects hat drei Pläne zur Preisgestaltung

Free

Premium: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

Zoho Projects Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.3/5 (340+ Bewertungen)

4.3/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,250+ Bewertungen)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro ist ein projektmanagement tool für die Erstellung und Verwaltung von Projektstrukturplänen. Es lässt sich in Microsoft Project integrieren - ideal für MS Office-Dateien und andere Projektmanagement-Systeme.

Die intuitive Oberfläche und die robusten Features vereinfachen die visuelle Planung und Verwaltung von Projekten.

WBS Schedule Pro beste Features

Visualisieren Sie Ihr Projekt schnell und einfach von oben nach unten mit Phasen und Unteraufgaben. Hinzufügen von Informationen zu Zeitplänen, Budgets und Aufgaben

Erstellen Sie Diagramme aus bestehenden Plänen in anderer Projektmanagement-Software

Rollen Sie Projektdaten von den untersten Ebenen Ihrer Hierarchie bis zur Spitze auf

Alles benutzerdefiniert gestalten. Ändern Sie die Farben basierend auf der Wichtigkeit der Aufgabe, dem Fortschritt beim Abschließen, der Ebene innerhalb der Hierarchie und mehr

WBS Schedule Pro Beschränkungen

Limitierte Anwendungsfälle außerhalb von WBS

Einige Bewertungen sagen, dass die Benutzeroberfläche klobig sein kann

Preise für WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro hat acht verschiedene Pläne

1 bis 4: $349/Lizenz

$349/Lizenz 5 bis 9: $315/Lizenz

$315/Lizenz 10 bis 24: $280/Lizenz

$280/Lizenz 25 bis 49: $250/Lizenz

$250/Lizenz 50 bis 74: $225/Lizenz

$225/Lizenz 75 bis 99: $200/Lizenz

$200/Lizenz 100 bis 150: $175/Lizenz

$175/Lizenz 150+: Preise für WBS Schedule Pro auf Anfrage

WBS Schedule Pro Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (3+ Bewertungen)

4.2/5 (3+ Bewertungen) Capterra: N/A

Um die beste WBS-Softwarelösung zu wählen, müssen Sie Ihre organisatorischen Bedürfnisse und die Art Ihrer Projekte verstehen.

Beurteilen Sie, wie diese Tools Ihre Arbeit bei der Definition von Aufgaben, der Zuweisung von Verantwortlichkeiten und der Nachverfolgung von Fortschritten bei komplexen Aufgaben erleichtern können. Probieren Sie mehrere Tools aus, um herauszufinden, welches Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Denken Sie daran, wenn Sie eine Arbeitsgliederung erstellen, benötigen Sie ein tool wie ClickUp das mit einem Array aus Digrammen, Listen, Diagrammen und anderen visuellen Features aufwartet, um Ihre Arbeit in einen Kontext zu stellen. Der Projektstrukturplan (PSP) sollte ein Medium für Kommunikation und professionelle Planung sein.

Deshalb ist ClickUp ideal, um Klarheit zu schaffen, die Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen, dass jedes Mitglied des Teams seine Rolle versteht und weiß, wie seine Arbeit in den Umfang oder Plan des Projekts passt.