Was ist eine Work Breakdown Structure (WBS) im Projektmanagement?

Der einfachste Weg, etwas zu erobern, ist, es in kleine St├╝cke zu zerlegen. ­čžę

Rom wurde schlie├člich auch nicht an einem Tag erbaut. Aber ja, eine der Schl├╝sselstrategien f├╝r ein effektives Projektmanagement besteht darin, das Projekt in kleinere Komponenten zu zerlegen und das Team entsprechend zu organisieren, was uns zu WBS oder Work Breakdown Structures f├╝hrt.

Zu den Schl├╝sselherausforderungen, mit denen jeder Projektleiter konfrontiert wird, wenn er ein Projekt ├╝bernimmt, geh├Âren die Aufteilung und die Nachverfolgung. Teams sind sich oft nicht im Klaren ├╝ber den Umfang ihrer Aufgaben, den Fortschritt oder die Ressourcen, die sie f├╝r die Durchf├╝hrung einer bestimmten Aufgabe ben├Âtigen.

In diesem Fall ist eine Work Breakdown Structure erforderlich. Er hilft Ihnen, ein Projekt in kleinere Teile zu zerlegen, es zu organisieren, zuzuweisen, zu verfolgen und abzuschlie├čen.

Ganz gleich, ob Sie Projektmanager, Mitglied eines Projektteams oder Interessenvertreter sind, das Verst├Ąndnis des Projektstrukturplans kann Ihnen helfen, Projekte durchzuf├╝hren, besser zusammenzuarbeiten und bessere Gesch├Ąftsentscheidungen zu treffen. Machen Sie sich also bereit, alles ├╝ber den Projektstrukturplan zu erfahren, was er ist und wie Sie ihn f├╝r Ihre eigenen Projekte erstellen k├Ânnen!

Tauchen wir gleich ein!

Was ist ein Projektstrukturplan?

Ein Projektstrukturplan ist eine ergebnisorientierte Methode, mit der die Arbeit visuell in mehrere Komponenten unterteilt wird projektziel am Ruder.

Es erm├Âglicht eine schrittweise Herangehensweise an ein Projekt und erleichtert die Zuweisung und Nachverfolgung der Arbeit, da es die Projektleistungen und den Projektumfang in logische Gruppen einteilt oder projekt-Phasen , wobei jede Ebene an Detailgenauigkeit und Spezifit├Ąt zunimmt.

Gliedern Sie komplexe Projekte in ├╝berschaubare Aufgaben und ├╝berwachen Sie Ihre gesamte Arbeit mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und vielem mehr

Vorteile der Work Breakdown Structure im Projektmanagement

Ein Projektstrukturplan bietet Projektmanagern mehrere Vorteile:

Erm├Âglicht eine bessere Planung und Kontrolle des Projekts

Durch die Aufteilung des Projekts in kleinere Teile k├Ânnen die Projektmanager die Zeit und die Kosten, die f├╝r das Abschlie├čen jeder Aufgabe ben├Âtigt werden, genauer absch├Ątzen

Er tr├Ągt dazu bei, dass alle Projektleistungen auf dem Konto verbucht werden und das Projekt auf dem richtigen Weg bleibt

F├Ârdert die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams und den Beteiligten und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen, wenn es um die Ziele und Zeitleisten des Projekts geht

Das System eignet sich nicht nur f├╝r Projektmanager, die alle Projektphasen planen und nachverfolgen wollen, sondern auch f├╝r Teams, die gut kommunizieren wollen. Es stellt sicher, dass alle Mitglieder des Projektteams ├╝ber alle Aufgaben und den Status des Projekts auf der gleichen Seite stehen.

Gliederung der Arbeit in ClickUp Whiteboards. Erfahren Sie, wie Sie ClickUp Whiteboards mit dem Einf├╝hrung in Whiteboards Vorlage Das Ergebnis ist eine grafische Darstellung der Aktivit├Ąten des Projekts, die dazu beitr├Ągt, dass alle notwendigen Arbeiten auf dem Konto verbucht werden und jeder seine Rolle beim Abschlie├čen des Projekts versteht.

Hier sind die wesentlichen Bestandteile eines Projektstrukturplans:

Projektumfang : Er definiert die Limits des Projekts, den Namen, die Beschreibung und den Plan des Projekts. Dokumentieren Sie alle Ihre Erkenntnisse und nehmen Sie die Schl├╝ssel in die Projektcharta auf.

: Er definiert die Limits des Projekts, den Namen, die Beschreibung und den Plan des Projekts. Dokumentieren Sie alle Ihre Erkenntnisse und nehmen Sie die Schl├╝ssel in die Projektcharta auf. Stakeholder : Interne und externe Stakeholder f├╝r das Projekt

: Interne und externe Stakeholder f├╝r das Projekt Zeitleiste f├╝r das Projekt : Ein detaillierter zeitleiste f├╝r das Projekt der die einzelnen Phasen des Projekts abdeckt, ist der Schl├╝ssel zur Nachverfolgung

: Ein detaillierter zeitleiste f├╝r das Projekt der die einzelnen Phasen des Projekts abdeckt, ist der Schl├╝ssel zur Nachverfolgung Projektleistungen : Das ├╝bergreifende Projekt wird in klare, umsetzbare Aufgaben unterteilt, die als Projektleistungen bezeichnet werden und die gemessen und nachverfolgt werden k├Ânnen. Sie m├╝ssen sich im Rahmen des Projekts bewegen und eine eindeutige Rolle bei der Durchf├╝hrung des Gesamtprojekts spielen

: Das ├╝bergreifende Projekt wird in klare, umsetzbare Aufgaben unterteilt, die als Projektleistungen bezeichnet werden und die gemessen und nachverfolgt werden k├Ânnen. Sie m├╝ssen sich im Rahmen des Projekts bewegen und eine eindeutige Rolle bei der Durchf├╝hrung des Gesamtprojekts spielen Unteraufgaben der zu erbringenden Leistungen: Jedes Projektziel kann in weitere umsetzbare Aufgaben unterteilt werden, die dazu beitragen, den Projektstrukturplan detaillierter und klarer zu gestalten

Jeder Manager w├╝rde nun eine Hierarchie der Unteraufgaben und der zu erledigenden Arbeit ber├╝cksichtigen, um die Aufgaben zuzuordnen und sich einen ├ťberblick ├╝ber die damit verbundenen Kosten zu verschaffen. Die Ber├╝cksichtigung dieser Variablen auf dem Konto gew├Ąhrleistet nicht nur den rechtzeitigen Abschluss des Projekts, sondern erm├Âglicht auch einen optimierten Projektabschluss.

Zu erledigen: Was bedeutet ein Projektstrukturplan f├╝r das Projektmanagement? Software f├╝r den Projektstrukturplan kann Ihr Projektmanagement in mehrfacher Hinsicht effizienter machen. Werfen wir einen Blick auf einige davon.

1. Erstellen Sie unabh├Ąngige und messbare Aufgaben

Eine Work Breakdown Structure unterteilt jede Arbeit in kleinere Aufgaben. Diese Aufgaben helfen, kompliziertere Aufgaben zu vereinfachen projektziele und m├╝ssen mit bestimmten Metriken f├╝r den Abschluss verbunden sein. Dies sind umsetzbare Elemente, die das endg├╝ltige Ziel deutlicher machen.

Instanz: Nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, eine Reise zu unternehmen. ­čÄ»

Bei einem einfachen Projektziel wird es noch einfacher, wenn man es in Form von Aufgaben wie Marktforschung, Bestimmung des Einzelziels, Festlegung der Vertriebswege, Budgetierung usw. betrachtet. Selbst diese Aufgaben k├Ânnen Unteraufgaben haben, die Forschung, Benchmarking und Ausf├╝hrung beinhalten, die helfen, sie noch weiter zu untergliedern.

2. Nachverfolgung des Fortschritts

Mit klar definierten Limits und Fristen f├╝r jede Aufgabe k├Ânnen die Mitglieder des Teams den Fortschritt des Projekts leicht nachverfolgen. Jeder Aufgabe wird ein bestimmter Status zugewiesen, der angibt, ob sie abgeschlossen, in Bearbeitung oder noch zu beginnen ist. Dieses System erm├Âglicht es dem Team, jederzeit ├╝ber den Status des Projekts informiert zu bleiben.

PRO-TIPP Verwenden Sie eine projektmanagement tool wie ClickUp, um all Ihre Projekte, Teams, Ressourcen und mehr an einem Ort zu verwalten, und verwenden Sie die Projekt Tracker Vorlage von ClickUp um jede Aufgabe in eine bestimmte Phase zu gruppieren und sie entsprechend nachzuverfolgen. Zugewiesene Teammitglieder k├Ânnen nun ihre Aufgaben zeitnah zusammen mit den Aufgaben der anderen Mitglieder eines Projekts darstellen.

3. Bessere Rechenschaftspflicht

F├╝r jede Aufgabe gibt es eindeutige Zuweiser, und das Team wei├č jederzeit, wie der Workflow aussieht. Es ist wahrscheinlicher, dass die Mitglieder des Teams ihre Aufgaben p├╝nktlich erledigen, damit sie nicht zum Engpass werden.

4. Klarheit ├╝ber den Umfang der Arbeit

Ein Projektstrukturplan stellt sicher, dass das Team die gesamte Arbeit im Projekt abschlie├čt, ohne zus├Ątzliche Arbeit zu erledigen. Auf diese Weise wird kein Teil des Projekts ausgelassen, und es kommt zu weniger Verwirrung und Wiederholungen. Sie hilft Ihnen bei der Identifizierung Ihrer kritischen Pfad um das Projekt besser abschlie├čen zu k├Ânnen.

5. Teams werden anpassungsf├Ąhiger

Ein Projektstrukturplan bietet jedem Team mehr Flexibilit├Ąt, nicht nur w├Ąhrend der Entwicklung des Projektumfangs, sondern hilft auch dabei, bei Bedarf rechtzeitig vom Kurs abzuweichen. Sie hilft Projektteams, eine agile Denkweise und macht das Projekt Team anpassungsf├Ąhiger an interne und externe Ver├Ąnderungen entsprechend den Anforderungen der Projektbeteiligten.

Dies sind nur einige der Gr├╝nde, warum der Projektstrukturplan der Schl├╝ssel zu einem effektiven Projektmanagement ist. Lassen Sie uns nun etwas n├Ąher auf die technischen Aspekte eines Projektstrukturplans eingehen und er├Ârtern, welche Arten von Projektstrukturpl├Ąnen es gibt.

3 Arten von Work Breakdown-Strukturen

Im Projektmanagement gibt es drei Arten von Projektstrukturpl├Ąnen:

1. Projektstrukturplan auf der Basis von Arbeitsergebnissen

Ein Projektstrukturplan ist eine Methode zur Unterteilung des gesamten Projekts in hierarchische Unteraufgaben.

Dabei werden die wichtigsten Bereiche des Projektumfangs an der Spitze des Baums belassen und in verschiedene Unteraufgaben und Leistungen verzweigt, die die Fertigstellung des Projektumfangs unterst├╝tzen. Bei dieser Art von Projektstrukturplan werden zur Kennzeichnung des Abschlusses des Projekts keine Phasen, sondern Leistungen verwendet.

Aufteilung gro├čer, komplexer Projekte in Leistungen, Abh├Ąngigkeiten und Unteraufgaben in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Diese Art von Projektstrukturplan ist eher in der Welt des Projektmanagements zu finden. Er wird im Allgemeinen f├╝r Projekte von kurzer Dauer mit klar definierten Ergebnissen verwendet. Es gibt mehrere Aufgaben, die parallel zueinander ablaufen und nicht als Voraussetzung f├╝r die n├Ąchste Aufgabe dienen.

Ein Beispiel: Ihr Projekt ist die Einstellung eines Cloud-Rechenzentrums f├╝r Ihre Online-D2C-Plattform. Ihre Projektleistungen k├Ânnen die Suche nach Cloud-Software, die Budgetierung, die Entscheidung ├╝ber cloud-Kostenoptimierung software, Einrichtung der Maschinen usw.

2. Phasenbezogener Projektstrukturplan

Bei dieser Art von Projektstrukturplan wird das Projekt in verschiedene zeitlich begrenzte Phasen unterteilt, die bestimmte Arbeitspakete enthalten. Er ist nicht sehr gebr├Ąuchlich und wird f├╝r Projekte verwendet, die keine spezifischen Ergebnisse haben. Beim phasenbasierten Projektstrukturplan steht das Endergebnis an erster Stelle und das Projekt wird in f├╝nf Projektmanagement-Phasen unterteilt: Einleitung, Planung, Durchf├╝hrung, Kontrolle und Abschluss.

Sie wird im Allgemeinen f├╝r langfristige Projekte verwendet, zum Beispiel f├╝r die Einstellung einer D2C-Online-Plattform f├╝r Ihr Unternehmen. Diese Phasen umfassen, sind aber nicht beschr├Ąnkt auf Design, Lagerhaltung, Lieferkette bis hin zu 3PL-Partner marketing, usw.

3. Verantwortungsbasierter Projektstrukturplan

Hierbei handelt es sich um eine Art von Projektstrukturplan, bei dem Sie Ihr Projekt nach den Teams, die an dem Projekt arbeiten werden, aufteilen und strukturieren. Wenn Sie zum Beispiel eine neue App auf den Markt bringen, strukturieren Sie Ihre Arbeit nach Designteam, Entwicklungsteam, Marketingteam usw.

Wir haben bereits gelernt, dass ein Projektstrukturplan aus mehreren Elementen besteht, darunter die Aufgabe des Projekts und die Unteraufgaben. Es gibt bestimmte Stufen, die vielleicht so einfach sind wie die Stufen in Candy Crush. Aber lassen Sie uns mehr ├╝ber sie erz├Ąhlen.

3 Ebenen des Projektstrukturplans

Bei so vielen Aufgaben, Abh├Ąngigkeiten und Unterabh├Ąngigkeiten von dieser Aufgabe kann es f├╝r jeden verwirrend werden. Deshalb gibt es drei Ebenen, die dabei helfen, sie alle voneinander zu trennen. Die Nummer der Ebenen variiert von Projekt zu Projekt; sie kann mehr oder weniger auch die Basis Ihres Projekts sein.

Ein Beispiel f├╝r einen Projektstrukturplan in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Ebene 1: Projektziel

Dies ist der einfachste Teil des Projekts. Das Projektziel, oder die ├╝bergeordnete Aufgabe in der ersten Ebene des Projektstrukturplans. Schlie├člich kann man kein Projekt beginnen, wenn man nicht wei├č, was man erreichen will, oder?

Wenn das Projekt also zum Beispiel darin besteht, eine Website zu entwerfen und zu entwickeln, lautet die erste Ebene: Starten Sie eine mobile App.

Entwerfen Sie die Benutzeroberfl├Ąche eines Smartphones (Duh?)

Klingt ziemlich einfach, oder? So sieht auch der erste Tag im Fitnessstudio aus. Aber Sie wissen ja, dass es ein leichter Anfang ist. Jetzt kommen wir zu den komplizierteren Teilen. ­čĹç

Stufe 2: Abh├Ąngigkeiten und Aufgaben

Diese Ebene umfasst die Unteraufgaben oder Abh├Ąngigkeiten, mit denen das Ziel des Projekts erreicht werden soll. Betrachten wir anhand des obigen Beispiels die Aufgaben, die Sie zu erledigen h├Ątten, um die Benutzeroberfl├Ąche der App zu gestalten:

Erstellen von Wireframes

Fertigstellen des Prototyps

Durchf├╝hren von Tests

Analyse nach dem Start

Und mehr

Dies ist nur eine grobe Ansicht der Aufgaben. Jetzt m├╝ssen wir detaillierter werden und kleinere Aufgaben auflisten, um diese zu erreichen. Damit sind wir bei der dritten Ebene eines Projektstrukturplans angelangt.

Ebene 3: Sub-Abh├Ąngigkeiten

Die Erstellung eines Wireframes mag einfach klingen, aber jeder, der es schon einmal zu erledigen hatte, wei├č, dass dies kein Ein-Schritt-Prozess ist! Nach der Durchf├╝hrung von Benutzeruntersuchungen, dem Benchmarking von Wettbewerbern und dem Sammeln von inspirierenden UI-Trends m├╝ssen Sie mit Ihrem Wireframe beginnen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel daf├╝r geben, wie Unterabh├Ąngigkeiten bei der Gestaltung eines Wireframes f├╝r die Benutzeroberfl├Ąche eines Smartphones aussehen k├Ânnten:

Definieren Sie die Struktur

Karte der User Journey erstellen

Entscheidung ├╝ber die Platzierung von Inhalten

Anwendung visueller Gestaltungselemente

Dies sind klare, umsetzbare, messbare Aufgaben, die mit Fristen versehen werden k├Ânnen und einen genau definierten Umfang haben. Dadurch wird Ihr gesamtes Projekt f├╝r die beteiligten Akteure sehr ├╝bersichtlich.

PRO TIPP Unterteilen Sie gr├Â├čere, komplexere Projekte in aufgaben , Unteraufgaben, geschachtelte Unteraufgaben und sogar Checklisten innerhalb von Aufgaben in ClickUp. Geschachtelte Unteraufgaben sind sogar noch granularer als unteraufgaben ! Genau wie bei Aufgaben und Unteraufgaben k├Ânnen Sie geschachtelten Unteraufgaben detaillierte Informationen wie Mitarbeiter, F├Ąlligkeitsdaten und Priorit├Ąten hinzuf├╝gen.

Gliedern Sie Ihre Projekte in ClickUp in Aufgaben, Unteraufgaben und geschachtelte Unteraufgaben

Nun haben wir mit einigem Aufwand verstanden, was ein Projektstrukturplan ist und warum man ihn f├╝r sein Projekt verwenden sollte. Das bringt uns zu unserer n├Ąchsten Frage: Wie k├Ânnen Sie einen Projektstrukturplan f├╝r Ihr n├Ąchstes Projekt erstellen?

Nun, wir sind hier, um es Ihnen zu zeigen!

Wie erstellt man einen effektiven Projektstrukturplan?

Hier sind die Schritte zur Erstellung Ihres eigenen Projektstrukturplans von Grund auf!

1. Definieren Sie den Umfang Ihres Projekts

Verstehen Sie die Arbeit, die zu erledigen ist, anhand Ihrer Ziele und Vorgaben. Ermitteln Sie die Limits und den tats├Ąchlichen Umfang des Projekts, um die Bed├╝rfnisse Ihrer Stakeholder zu erf├╝llen.

PRO TIPP Ben├Âtigen Sie eine Anleitung zum Aufbau Ihres Projekts? Lernen Sie, wie Sie effektiv einen Projektumfang entwickeln und verwenden Sie die Projektumfang Whiteboard Vorlage von ClickUp um Sie auf den richtigen Weg zu bringen.

Erstellen Sie visuell einen klaren Weg zum Erfolg des Projekts vom Kickoff bis zur Lieferung

2. Einteilung des Projekts in Hauptphasen

Unterteilen Sie den gr├Â├čeren Projektumfang in verschiedene Phasen und Phasen, die verschiedene Unteraufgaben enthalten und das Projekt von Anfang bis Ende begleiten. Diese projektphasen helfen, die Arbeit aufzuteilen und das Projektmanagement zu vereinfachen.

PRO TIPP Verwenden Sie benutzerdefinierte Status in ClickUp, um jeder Phase und jedem Abschnitt einen eigenen Namen zu geben und den Status mit dem Fortschritt Ihres Projekts zu ├Ąndern. Sie k├Ânnen auch die Anwendung der Vorlage f├╝r das Projektmanagement von ClickUp um Ihren Projektmanagern, Teams und Stakeholdern einen organisierten und anpassbaren Workflow zu bieten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status in ClickUp, um Ihren Workflow zu rationalisieren und Ihre Projekte auf dem Laufenden zu halten

3. Identifizieren Sie die wichtigsten Ergebnisse und Aufgaben

Erstellen Sie eine Liste Ihrer schl├╝ssel-Ergebnisse im Rahmen der Projektplanung Ihre verschiedenen Phasen und die Ressourcen und Unteraufgaben, die zur Erreichung dieser Leistungen erforderlich sind. Jedes Teilergebnis bildet zusammen mit seinen Aufgaben und Unteraufgaben ein Arbeitspaket. Dies hilft Ihnen auch bei der Ermittlung von Projektzielen und Teilergebnissen und bei der Einstellung von periodischen meilensteine im Projekt, um Ihr Team besser zu motivieren.

PRO TIPP Lernen Sie, wie man projektleistungen aufschl├╝sselt und wenden die Projekt Deliverables Vorlage von ClickUp um Sie und Ihr Team bei der Nachverfolgung, dem Management und der Durchf├╝hrung erfolgreicher Projekte zu unterst├╝tzen.

4. Zuweisung von Aufgaben an Mitglieder des Teams

Nun ist es an der Zeit, Ihren Teams Arbeit zuzuweisen. Basierend auf den F├Ąhigkeiten, der Verantwortung und dem Umfang der einzelnen Teams weisen Sie ihnen unterschiedliche Aufgaben zu. Wenn Sie beispielsweise die Aufgabe haben, eine mobile App f├╝r Ihr Unternehmen auf den Markt zu bringen, werden Sie die Arbeit verschiedenen Teams zuweisen, z. B. dem Designteam, dem Entwicklungsteam, dem Marketingteam, dem Produktteam und so weiter.

PRO TIPP Sie k├Ânnen Arbeit ganz einfach zuweisen und sie bestimmten Gruppen oder Einzelpersonen zuordnen mit der Funktion mehrere Mitarbeiter feature in ClickUp.

5. Ermittlung von Kosten und Ressourcen

Stellen Sie Ihrem Team die Ressourcen, Tools, Zeitleisten und Aufgaben zur Verf├╝gung. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie das Projekt der Entwicklung einer digitalen Medienstrategie in Angriff nehmen. Sie w├╝rden die entsprechenden Aufgaben Ihren Teams f├╝r Inhalte, soziale Medien, Analysen usw. zuweisen. Sie w├╝rden ihnen Tools zur Verf├╝gung stellen wie tools f├╝r die Automatisierung von sozialen Medien , CRM tools, Tools zur Entwicklung von Inhalten usw. Dann geben Sie ihnen die Zeitleisten f├╝r ihre jeweiligen Aufgaben. Dies ist eine gro├čartige M├Âglichkeit, sich um Ihre projektkontrollen .

F├╝r ein effektives Projektmanagement sollten Sie darauf achten, dass Ihre Projektleistungen MECE (Mutually Exclusive Completely Exhaustive) sind. Verzeihen Sie uns den Fachjargon, aber vereinfacht ausgedr├╝ckt sollten alle Ihre Leistungen keine oder nur minimale ├ťberschneidungen aufweisen. Und sie sollten in der Lage sein, die Anforderungen des gesamten Projekts zu erf├╝llen, wenn sie zusammengef├╝gt werden.

PRO TIPP Lernen Sie die Vorteile von effektiven Ressourcenzuweisung und nutzen die Vorlage f├╝r die Ressourcenplanung von ClickUp zur Visualisierung der Kapazit├Ąt von Ressourcen und zur Unterst├╝tzung der Ressourcenzuweisung in Ihren Projekt Teams.

Da Sie nun die notwendigen Schritte zur Erstellung eines effektiven Projektstrukturplans kennen, haben wir eine besondere ├ťberraschung f├╝r Sie, die die Erstellung eines Projektstrukturplans noch einfacher macht.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie unsere beste Waffe in der Artillerie, ClickUp, f├╝r Ihren n├Ąchsten Projektstrukturplan nutzen k├Ânnen!

ClickUp zum Organisieren und Verwalten Ihres Projektstrukturplans verwenden

W├Ąhlen Sie aus ├╝ber 15 benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp, um Projekte auf Ihre Art zu organisieren und zu verwalten und Ihren Workflow an Ihre Bed├╝rfnisse anzupassen ClickUp ist das ultimative All-in-One-Tool f├╝r Projektmanagement und Teamzusammenarbeit f├╝r jedes Gesch├Ąft und jedes Team in Ihrem Unternehmen.

Es wurde speziell f├╝r technische und nicht-technische Teams entwickelt und bietet Hunderte von anpassbaren Features, um Ihren Workflow zu rationalisieren und zu vereinfachen und mehrere komplexe Projekte jeglicher Art mit Leichtigkeit zu verwalten. Und weil es eine vollst├Ąndig anpassbare Plattform bietet, kann ClickUp problemlos jedes Projektmanagement und jede Projektverwaltung unterst├╝tzen agile Menthodologien und ist damit die perfekte L├Âsung f├╝r alle Projektleiter und jedes Team in Ihrem Unternehmen.

Nat├╝rlich bietet dieses Tool alles, was Sie brauchen, um einen effektiven Projektstrukturplan zu erstellen und erfolgreiche Projekte termingerecht abzuschlie├čen. ClickUp hilft Ihnen, Ihre Apps zu konsolidieren und die Verwendung von hundert verschiedenen Tools zu vermeiden. Stattdessen werden Ihre Arbeit, Teams, Kommunikation und vieles mehr an einem zentralen Ort zusammengefasst. ­čĹĆ

Beispiel f├╝r die Gliederung von Arbeiten in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Hier sind einige Features, die es zum perfekten WBS tool machen:

1. Bleiben Sie organisiert mit einer robusten Hierarchie-Struktur

Sehen Sie alle Aufgaben in Ihrem Projekt in einer Ansicht aus der Vogelperspektive ├╝ber alle Ebenen hinweg mit der robusten Hierarchie-System in ClickUp . Mit dieser Struktur k├Ânnen Sie Ihre Aufgaben in Formularen, Spaces, Ordnern oder Listen organisieren, was Ihnen eine klare visuelle Hierarchie f├╝r Ihre Projekte, Teams, Abteilungen usw. erm├Âglicht.

Jede Ebene von ClickUp gibt Ihnen mehr Flexibilit├Ąt und Kontrolle, um alles zu organisieren, was Sie brauchen

2. Delegieren Sie Arbeit durch Aufgaben und Unteraufgaben

Unterteilen Sie gr├Â├čere, komplexere Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben und weisen Sie diese einzelnen Personen oder Gruppen zu.

3. Passen Sie jeden Teil Ihres Workflows an

Die gesamte Plattform ist anpassbar, d. h. Teams, Projektmanager, Stakeholder und andere k├Ânnen ClickUp konfigurieren und verwenden ClickApps an ihre Projektanforderungen, komplexen Workflows und Vorlieben anzupassen.

4. Verbessern Sie die Visualisierung von Projekten

ClickUp hat ├╝ber 15 benutzerdefinierte Ansichten listenansicht, Board-Ansicht, Gantt-Diagramm und Whiteboard-Ansicht, die Ihnen helfen, Ihren Projektstrukturplan zu visualisieren und zu verwalten. Whiteboards dienen der Visualisierung von Projekten, Aufgaben, Leistungen, Zielen, Workflows und mehr. Das Gantt Diagramm zeigt die Zeitleiste und die Abh├Ąngigkeiten Ihres Projektstrukturplans an. Die Listenansicht zeigt Aufgaben in einer strukturierten Hierarchie an, w├Ąhrend die Board-Ansicht eine visuelle Darstellung im Kanban-Stil bietet

5. Verbessert die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

ClickUp bietet robuste Features f├╝r die Zusammenarbeit, die Folgendes erleichtern effektive Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Sie k├Ânnen Aufgaben zuweisen, F├Ąlligkeitsdaten festlegen und Kommentare oder Anh├Ąnge zu Aufgaben hinzuf├╝gen, was die Zusammenarbeit und das Freigeben von Informationen im Zusammenhang mit dem Projektstrukturplan erleichtert.

Darüber hinaus bietet ClickUp Benachrichtigungen und Aktualisierungen in Echtzeit, damit die Mitglieder des Teams über Änderungen und Fortschritte auf dem Laufenden bleiben.

6. Nachverfolgung der wichtigsten Metriken und Ausrichtung auf die Ziele ClickUp-Ziele bietet klare Zeitleisten, messbare Einzelziele und eine automatisierte Nachverfolgung des Fortschritts, damit Projektteams, Stakeholder und andere Beteiligte ihre Ziele aufeinander abstimmen k├Ânnen und auf dem richtigen Weg bleiben, um alle Ergebnisse zu erreichen.

7. Verwalten von Abh├Ąngigkeiten und Beziehungen zu Aufgaben

Erstellen Sie Verkn├╝pfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abh├Ąngigkeiten, um alles, was Sie brauchen, an einem Ort zu finden. Dies kann n├╝tzlich sein, wenn Ihre PSP-Aufgaben oder Unteraufgaben vom Abschluss bestimmter Ziele oder Meilensteine abh├Ąngig sind. Verwaltung der Abh├Ąngigkeiten von Aufgaben und beziehungen in ClickUp hilft Ihnen, die Integrit├Ąt und Koh├Ąrenz Ihres Projektstrukturplans zu erhalten.

Wie man eine Abh├Ąngigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzuf├╝gt

8. Optimieren Sie Ihren Workflow mit leistungsstarker Integration und Automatisierung von Workflows

ClickUp l├Ąsst sich mit ├╝ber 1.000 Tools von Drittanbietern wie Google Drive, Dropbox und Slack integrieren. Mit diesem Feature k├Ânnen Sie ClickUp mit Ihrem bestehenden Workflow verbinden und Daten im Zusammenhang mit Ihrem WBS importieren oder exportieren. Dar├╝ber hinaus verf├╝gt ClickUp ├╝ber Automatisierungs-Features, darunter benutzerdefinierte und vorgefertigte workflow-Automatisierung , die dazu beitragen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und die Produktivit├Ąt zu steigern.

9. Verbessern Sie das Zeitmanagement in Teams und ├╝berwachen Sie die Workload-Kapazit├Ąt

Sie k├Ânnen die Workload Ihres Teams anhand von Zeitsch├Ątzungen und zeiterfassung in ClickUp . Die Zeiterfassung in ClickUp hilft Ihnen, das Zeitmanagement Ihres Teams zu verbessern und es zur Verantwortung zu ziehen. Mit diesem Feature k├Ânnen Sie auch die Summe, den Mittelwert und den Median des Zeitaufwands f├╝r ├Ąhnliche Aufgaben berechnen, damit Projektmanager Entscheidungen ├╝ber die Aufteilung treffen k├Ânnen.

Mit der Workload-Ansicht k├Ânnen Sie ganz einfach die Kapazit├Ąt der Arbeit nachverfolgen, Arbeit neu zuweisen, Erinnerungen automatisieren usw.

10. Verfolgen Sie den Fortschritt und treffen Sie bessere Gesch├Ąftsentscheidungen mit Berichterstellung und Analysen in Echtzeit

ClickUp bietet auch benutzerdefinierte Dashboards mit aufschlussreichen Berichterstellungen, die bessere Entscheidungen des Teams in Bezug auf das Projektmanagement erm├Âglichen. Sie erhalten alle Informationen an einem Ort und k├Ânnen die gew├╝nschten Informationen filtern - verfolgen Sie den Fortschritt und die Leistung Ihres Projektstrukturplans mit berichterstellung und analytische Features . Erstellen Sie Berichte ├╝ber die Fertigstellung von Aufgaben, die Produktivit├Ąt des Teams und andere Metriken, um die Effizienz von Projekten zu bewerten und datengest├╝tzte Entscheidungen zu treffen.

Nachverfolgung und ├ťberwachung von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

11. Verfolgen Sie Ihre Arbeit schnell nach und erhalten Sie strukturierte Beispiele mit ClickUp Vorlagen

Erhalten Sie Zugang zu ├╝ber 1.000 anpassbare Vorlagen f├╝r jedes Team und Anwendungsfall, einschlie├člich kostenlose Vorlagen f├╝r das Projektmanagement , Projektstrukturplan (Work Breakdown Structure) und vieles mehr.

Beispiele f├╝r Work Breakdown Structures in ClickUp

Damit Sie sich die Dinge besser vorstellen k├Ânnen, haben wir uns gedacht, dass es am besten ist, Ihnen ein Beispiel daf├╝r zu geben, wie ein Projektstrukturplan aussehen k├Ânnte.

Nehmen wir an, Sie sind Produktmanager in einem Unternehmen und haben ein Projekt zur Einf├╝hrung einer neuen mobilen App in Angriff genommen. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Phasen in der Work Breakdown Structure aussehen w├╝rden. Wir zeigen Ihnen auch, wie die verschiedenen Ansichten von ClickUp diese Phasen auf unterschiedliche Weise darstellen.

Das von uns ausgew├Ąhlte Beispiel f├╝r einen Projektstrukturplan beschreibt die Aufgaben (Abh├Ąngigkeiten) und Unteraufgaben (Sub-Abh├Ąngigkeiten), die f├╝r die Erstellung von Arbeitspaketen zur Einf├╝hrung einer neuen mobilen App erforderlich sind.

Zur Erinnerung: Um eine umfassende Liste von Aufgaben in einem Projekt verfolgen zu k├Ânnen, weisen wir jeder Hauptaufgabe oder Aktivit├Ąt eine eindeutige Nummer zu, gefolgt von einem Unternummernsystem f├╝r jede Unteraufgabe. Dies hilft uns nicht nur, jede Aufgabe eindeutig zu identifizieren, sondern erleichtert auch die Kommunikation innerhalb eines Projektteams.

Beispiele f├╝r Phasen innerhalb eines Projektstrukturplans

1. Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Listenansicht von ClickUp

Beispiel f├╝r die Gliederung einer Arbeit in der Listenansicht in ClickUp via Amine Boussassi

Beispiel f├╝r die Gliederung einer Arbeit in der Listenansicht in ClickUp via Amine Boussassi

**1. Forschungsphase | Manager (Alexandre Sharpe)

1.1 Durchf├╝hrung von Marktforschung

1.2 Analysieren Sie die Konkurrenz

1.3 Identifizieren Sie das Einzelziel

1.4 Bestimmen der Features und Funktionen

**2. Entwurfsphase | Manager (Livia Grimes)

2.1 Erstellen von Wireframes und Mockups

2.2 Entwicklung von Benutzeroberfl├Ąchen- und Erlebnisdesign

2.3 Fertigstellung des App-Designs

**3. Entwicklungsphase | Manager (Stefan Boyd)

3.1 Entwicklung von Front-End und Back-End der App

3.2 Durchf├╝hren von Tests und Fehlersuche f├╝r die App

3.3 Erstellen der Datenbankarchitektur und des Server Setups

3.4 App f├╝r die Freigabe vorbereiten

**4. Startphase | Manager (Gregory Dotson)

4.1 Einreichen der App im App Store und bei Google Play

4.2 Marketing- und PR-Kampagne f├╝r die App vorbereiten

4.3 Einstellen von Analysen und Nachverfolgung der Leistung

4.4 Start der App und ├ťberwachung der Leistung

**5. Post-Launch-Phase | Manager (Grace Schultz)

5.1 Sammeln von Benutzer-Feedback und Bewertungen

5.2 Analysieren Sie die Leistung und Metriken der App

5.3 App-Updates und Fehlerbehebungen ver├Âffentlichen

Das Beispiel des Projektstrukturplans erm├Âglicht in diesem Fall die app-Entwicklung team zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Zuweisung von Verantwortlichkeiten an die Projektteilnehmer und zur Sicherstellung, dass der Start der App im Zeit- und Kostenrahmen bleibt.

2. Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Board-Ansicht von ClickUp

Beispiel f├╝r einen Projektstrukturplan in der Board-Ansicht in ClickUp via Amine Boussassi

3. Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Zeitleisten-Ansicht von ClickUp

Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Zeitleiste Ansicht ClickUp via Amine Boussassi

Meine Arbeit in der Zeitleisten-Ansicht von ClickUp: Gruppiert nach Managern

Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Zeitleiste Ansicht ClickUp via Amine Boussassi

Work Breakdown Structure in der Zeitleisten-Ansicht von ClickUp: Gruppiert nach Status

Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Zeitleiste Ansicht ClickUp via Amine Boussassi

4. Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Beispiel f├╝r die Gliederung der Arbeit in der Gantt-Ansicht von ClickUp via Amine Boussassi

Beispiel f├╝r einen Projektstrukturplan in der Gantt-Ansicht von ClickUp: Sortiert nach Status

Beispiel f├╝r die Gliederung der Arbeit in der Gantt-Ansicht von ClickUp via Amine Boussassi

5. Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der Whiteboard-Ansicht von ClickUp

Beispiel f├╝r eine Work Breakdown Structure in der ClickUp Whiteboard-Ansicht via Amine Boussassi

Gezoomte Ansicht des Projektstrukturplans in ClickUp Whiteboards ├╝ber Amine Boussassi

Legende zum Beispiel f├╝r den Projektstrukturplan in der ClickUp Whiteboard-Ansicht via Amine Boussassi

Wer profitiert von der Verwendung eines Projektstrukturplans?

Finanzteams: Projektstrukturpl├Ąne sind f├╝r Finanzteams unerl├Ąsslich, um den Umfang eines Projekts zu verstehen und die Ausgaben zu verfolgen. Mit diesem Dokument k├Ânnen sie eine geordnete Struktur f├╝r ihre Projekte erstellen und sicherstellen, dass alle Mitglieder des Teams ├╝ber alle f├╝r das Projekt erforderlichen ├änderungen oder Aktualisierungen informiert sind.

Management: Projektstrukturpl├Ąne sind f├╝r das Management wichtig, um sicherzustellen, dass alle Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden und den gew├╝nschten Standards entsprechen. In diesem Dokument werden die Zeitleiste, das Budget, der Umfang, die Ziele, die zu erbringenden Leistungen und alle anderen notwendigen Informationen zu einem Projekt beschrieben.

Effektives Management Ihrer Projekte mit einem Projektstrukturplan (PSP) heute

Hier ist also der ultimative Leitfaden, wie Sie einen effektiven Projektstrukturplan f├╝r Ihr n├Ąchstes Projekt erstellen k├Ânnen. Mit ClickUp ist es einfacher denn je, ein gro├čartiges Projekt durchzuf├╝hren und zum Erfolg zu f├╝hren.

Und auch wenn Sie nicht alle so organisiert sind wie Monica Geller aus der Serie FRIENDS, mit ClickUp k├Ânnen Sie es auf jeden Fall schaffen. Nutzen Sie es, um Ihre Arbeit zu rationalisieren, alle Ihre Teams und Projekte an einem zentralen Ort zusammenzuf├╝hren sowie Ihre Projektplanung, Arbeitsverteilung, Teamzusammenarbeit und vieles mehr zu verbessern.

Der Einstieg ist kostenlos heute kostenlos anmelden und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer eigenen Work Breakdown Structures! ---

