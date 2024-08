Kostenlose Projektmanagement-Vorlagen

Suchen Sie nach neuen Projektmanagement-Vorlagen?

Ob Sie nun mehrere Projekte verfolgen oder mehr Einblick in die projektplan ning-Prozesses sind Details von entscheidender Bedeutung. Deshalb ersparen Projektmanagement-Vorlagen Managern und Teams gleichermaßen eine Menge Zeit, wenn es darum geht, das neueste Konzept oder den neuesten Projektplan auf den Weg zu bringen.

Projektmanagement-Vorlagen verhindern, dass Teams bei jedem neuen Projekt wieder bei Null anfangen müssen, straffen bestehende Prozesse und helfen den Mitgliedern, proaktiver darüber nachzudenken, wie sie ihre täglichen Aufgaben erledigen.

Außerdem sind sie mit Funktionen ausgestattet, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen. Sei es durch Workflow-Automatisierungen, vorgefertigte Workflows, Plug-and-Play prozessdokumente oder die Verfolgung von Projektleistungen, die Organisation von Aufgaben und Dokumenten schafft immer ein übersichtlicheres System.

Es gibt Hunderte von Vorlagen, die praktisch jede projektmanagementsoftware -aber nicht jede kostenlose Vorlage ist für jedes Projekt geeignet! In diesem Artikel erfahren Sie, was Projektmanagement-Vorlagen für Ihr Team leisten können, welche Funktionen unbedingt erforderlich sind und welche 15 anpassbaren Vorlagen Ihren Projektmanagement-Prozess in ClickUp! verbessern

Was ist eine Projektmanagement-Vorlage?

Projektmanagement-Vorlagen sollen Teams dabei helfen zeit zu sparen und arbeiten Sie effizienter mit vorgefertigten Workflows, Projektansichten und Aufgaben, um die frühen Phasen Ihres Projekts bis zur Fertigstellung zu beschleunigen.

Ähnlich wie die komplizierteste Mad Lib, die Sie je gefunden haben, können Sie mit den Projektmanagement-Vorlagen Ihre Informationen einfach in maßgeschneiderte projektmanagement-Strukturen damit Ihr Team einfach starten kann.

Ziehen Sie eine beliebige Aufgabe in die nächste Spalte, um ihren Status automatisch mit ClickUps Kanban-ähnlicher Board-Ansicht zu aktualisieren

Die besten Vorlagen sind außerdem anpassbar, fügen sich nahtlos in Ihre aktuellen Prozesse und Ihren Technologie-Stack ein und helfen dabei, einen standardisierten Ansatz für alle Ihre zukünftigen Projekte zu schaffen.

Diese Vorlagen sind auch ziemlich komplex und verfügen über vorgefertigte Frameworks für die Erstellung von Aufgaben, projektzeitpläne und die richtige Dokumentation. Sie werden eine ganze Reihe von Vorteilen ernten, wenn Sie Ihre Projektmanagement-Best-Practices weiter rationalisieren und skalieren, darunter:

Höhere Effizienz durch bessere Organisation

Effektives Zeitmanagement, um auf Kurs zu bleiben

Konsistente Dokumentation, um die Teams auf aktuelle Projekte auszurichten und vergangene Arbeit nachzuvollziehen

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern, Managern und Stakeholdern

Aber wie sieht dieser vorgefertigte Projektplanrahmen aus?

Merkmale, die Sie bei kostenlosen Projektmanagement-Vorlagen beachten sollten

Es gibt zwar eine Fülle von Projektmanagement-Vorlagen, aber nicht alle sind gleich gut! Es gibt einige wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten, damit Ihre Vorlage Ihr Team zum Erfolg führt.

Diese Funktionen sind entscheidend für die Erstellung eines angemessenen Projektplans, projektpriorisierung , Verfolgung und Aufgabenmanagement - und sie können in vielen Formen auftreten!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wenn Sie auf der Suche nach Ihrer nächsten Projektmanagement-Vorlage sind, sollten Sie in eine Vorlage investieren, die die folgenden Funktionen bietet (und mehr!):

Projektumfang und -ziele zur Dokumentation der wichtigsten Ziele, Leistungen und des Gesamtprozesses

Mehrere Projektansichten einschließlich Gantt-Diagrammen und Kanban-Tafeln,projekt-Zeitleisten,interaktive Prüflisten, Kalender und mehr, um Projekte aus jedem Blickwinkel zu verwalten

Ressourcenmanagement und -zuweisung anden Überblick über Ihr Projektbudget zu behalten und Materialien

Priorisierung von Aufgaben und Verwaltung, um Ihre Arbeitsabläufe zu organisieren und den Projektfortschritt bis zum Abschluss zu verfolgen

Übersichtlichprojektkontrollen und Berichterstattung, um sicherzustellen, dass das Projektteam auf dem richtigen Weg ist, um Ihreprojektmanagement-KPIs und dass die Beteiligten informiert bleiben

Zusammenarbeit im Team werkzeuge, die den Projektmitgliedern helfen, in Verbindung zu bleiben, die Beziehungen im Team zu verbessern und die Qualität der Arbeit insgesamt zu steigern

Zahlreiche Integrationen, um all Ihre anderen Arbeitstools in Ihre Projektvorlage einzubinden, damit Sie besser informiert sind und einen einfachen Zugang zu einem erfolgreichen Projekt haben

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Diese Funktionen bilden die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Projektmanagement-Vorlage, aber vielleicht gibt es zusätzliche Funktionen, die zu den einzigartigen Prozessen Ihres Teams passen, um eine bessere Planung und projektdurchführung . Behalten Sie diese Funktionen im Hinterkopf, wenn Sie sich die 15 besten Projektmanagement-Vorlagen für die nur produktivitätswerkzeug das wirklich alles kann - ClickUp!

15 kostenlose Projektmanagement-Vorlagen für Projektmanager

Verwenden Sie die oben genannten Funktionen, um die Bedürfnisse Ihres Teams und typische Projekte zu berücksichtigen anforderungen, um das Projektmanagement zu bestimmen vorlage, die Ihnen am besten dient! Unter den 15 unten aufgeführten anpassbaren und kostenlosen Projektmanagement-Vorlagen finden Sie garantiert die perfekte Vorlage für jeden Anwendungsfall.

1. Projekt Management Vorlage von ClickUp

Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Nicht zu planen ist im Projektmanagement gleichbedeutend mit zu scheitern, aber die Projekt Management Vorlage von ClickUp vereinfacht diese gewaltige Herausforderung mit einer designierten und vorgefertigten Platz zur Verwaltung Ihrer Arbeit in organisierte Ordner aufgeschlüsselt nach projektphase . Wenn Sie ganz neu im Projektmanagement sind, könnte sich diese Vorlage etwas überwältigend anfühlen, aber wir sind hier, um diese umfassende Ressource aufzuschlüsseln, damit Sie es können:

Ihre Projektressourcen zu visualisieren und zu verfolgen

Zuweisen, Verwalten undihre Aufgaben zu priorisieren mit mehreren Workflow-Ansichten

Synchronisieren Sie sich mit den Beteiligten und arbeiten Sie mit dem Team zusammen, ohne ins Schwitzen zu kommen

Und vieles mehr! Diese kostenlose Projektmanagement-Vorlage ist Ihre All-in-One-Lösung mit einer flexiblen Liste und Kanban-ähnlichen Board-Ansicht um Ihre Aufgabeninformationen zur sofortigen Fortschrittsverfolgung einzugeben. Außerdem gibt es sechs benutzerdefinierte Aufgabenstati um zu vermitteln, ob ein aktionspunkte in Bearbeitung, offen oder erledigt sind.

Die Produktivität kommt mit den zusätzlichen Funktionen dieser Vorlage ins Spiel ClickApps ! Zugriff auf sieben Schlüsselfunktionen durch Anzeigen oder Öffnen von Aufgaben, einschließlich:

Zeiterfassung

Prioritäten

Kennzeichnungen

Benutzerdefinierte Felder

Warnungen zu Abhängigkeiten

Mehrere Beauftragte

E-Mail-Synchronisierung

Und vieles mehr - egal, welchen Tarif Sie nutzen! Diese Vorlage herunterladen

2. Übergeordneter Projektmanagementplan Vorlage von ClickUp

Hochrangige Projektmanagement-Planvorlage von ClickUp

Die Hochrangige Projektmanagement-Planvorlage von ClickUp wurde entwickelt, um die langfristigen Ziele, KPIs und das Endprodukt Ihres Teams aus der Vogelperspektive zu definieren und zu verfolgen.

Diese anfängerfreundliche Projektmanagement-Vorlage ist etwas einfacher gehalten als die erste Projektmanagement-Vorlage, hat aber mit ihrer Listenansicht dennoch eine große Wirkung. Mit drei benutzerdefinierten Status und fünf voreingestellten benutzerdefinierten Feldern für Phasen, Genehmigungen und Fortschritte bei der Fertigstellung können Manager einen umfassenden Puls-Check der projektstatus selbst auf den ersten Blick.

Die fünf flexiblen Ansichten sind es, in denen diese Projektmanagement-Vorlage auf hohem Niveau wirklich glänzt - einschließlich einer einsatzbereiten Liefergegenstände Listenansicht, mehrere Kanban-Tafel s, einen detaillierten Zeitplan für das Projekt und natürlich einen Leitfaden für die ersten Schritte, um den Einrichtungsprozess zu beschleunigen. Diese Vorlage herunterladen

3. Projektmanagement Zeitleiste Vorlage von ClickUp

Projektmanagement Zeitleiste Vorlage von ClickUp

Und für alle unsere visuell orientierten Projektmanager, die Projektzeitleiste Whiteboard-Vorlage von ClickUp wird Ihre neue Anlaufstelle sein! Whiteboard-Projektmanagement ist in aller Munde - und das aus gutem Grund! Mit diesem hochgradig visuellen und kollaborativen Tool können Sie die wichtigsten Aktivitäten Ihres Projekts schnell nach Phasen und Wochen darstellen, damit das Team auf Kurs bleibt.

Plus, ClickUp-Whiteboards sind die einzigen digitale Whiteboard-Software mit der Möglichkeit, jeden Text, jede Form oder Notiz direkt in eine umsetzbare Aufgabe zu verwandeln. Das bedeutet, dass Sie von Ihrem Whiteboard aus auf Ihren Workflow einwirken können, ohne jemals den Status aktualisieren oder von Ihrer Arbeit wegklicken zu müssen.

Und da die Arbeit auf Ihrem Whiteboard bereits so ordentlich organisiert ist, ist diese Projektzeitplanvorlage die ideale Ressource für Besprechungen mit Interessengruppen und Präsentationen, damit Sie Projektrisiken vermeiden. Diese Vorlage herunterladen

4. Projektleiter Vorlage von ClickUp

Projektleiter Vorlage von ClickUp

So wertvoll die vorangegangenen Projektmanagement-Vorlagen auch sind, Sie benötigen ein solides Verständnis der bewährten Projektmanagement-Verfahren und -Grundlagen, bevor Sie sie in vollem Umfang nutzen können. Die Projektmanager-Vorlage von ClickUp ist hier, um Ihnen zu helfen, dieses Wissen zu erlangen.

Diese ClickUp-Doku die Vorlage bietet den Rahmen für ein Statement of Purpose (SOP) für diejenigen, die einen höheren Bildungsabschluss wie einen MBA oder MSc anstreben. Diese Programme sind wichtig, um die Grundlagen und die Feinheiten des Projektmanagements abzudecken, und diese kostenlose Vorlage ist das perfekte Sprungbrett, um die Qualifikationen, einzigartigen Fähigkeiten und Erfahrungen, die Sie bereits besitzen, hervorzuheben, damit Sie in solchen Programmen erfolgreich sind. Diese Vorlage herunterladen

5. Projektzeitplan Vorlage von ClickUp

Projektzeitplan Vorlage von ClickUp

Die Erstellung eines Projektplans für Ihr Team kann eine entmutigende Aufgabe sein - vor allem bei komplexeren Projekten und funktionsübergreifendes Team s. Das Projektmanagement Zeitplan Vorlage von ClickUp vereinfacht diese Aufgabe mit einer formatierten Liste, die alles von der Projektphase bis hin zu möglichen Engpässen aufschlüsselt.

Obwohl es sich um eine Listenvorlage handelt, ist dies nicht die einzige Projektansicht, die Sie in Ihrem Arbeitsbereich vorfinden werden. Sie sehen auch eine vorgefertigte Tabellenansicht zur Bewertung von Projektrisiken oder -problemen, einen Projektzeitplan mit Zeitleiste und Gantt-Ansicht sowie eine Kanban-Tafel zur Visualisierung des Status einzelner Aufgaben.

Wenn Sie dieses Kanban-Board mit der Board-Ansicht von ClickUp verwenden, haben Sie über die benutzerdefinierten Felder auch sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen, so dass Sie den genauen Projektstatus genau so kennen, wie Sie ihn entworfen haben. Während Sie also das Gesamtbild Ihrer Aufgaben betrachten, können Sie auch schnell Details wie Mitwirkende, den Risikograd, die Fortschrittsrate und mehr abrufen. Diese Vorlage herunterladen

6. Projekt-Charta Vorlage von ClickUp

Projektcharta-Vorlage von ClickUp

A projektcharta ist ein kurzes formelles Dokument, das Ihr gesamtes Projekt beschreibt und im Zuge der Erstellung Ihres Projektplans erstellt wird. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Definition Ihres projektumfang , die zu erbringenden Leistungen, die Hauptakteure, das Budget und die zu erledigende Arbeit.

Diese Projektcharta-Vorlage von ClickUp macht dies mit einer detaillierten Gliederung, die direkt auf ein ClickUp Doc angewendet wird, einfach. In den vorformatierten Abschnitten und Tabellen werden Sie aufgefordert, alle Informationen auszufüllen, die Sie benötigen, um Ihr Projekt auf den Weg zu bringen und in Gang zu setzen. Diese Vorlage herunterladen

7. Zeitplan Blockierung Vorlage von ClickUp

Zeitplan-Blockiervorlage von ClickUp

Als Projektmanager brauchen Sie einfache, aber funktionale Strategien, um den Überblick über den Projektstatus und den Zeitplan zu behalten, damit Sie wissen, welche Aufgabe jedes Teammitglied zu erledigen hat und wie viel Zeit noch bleibt, um den Zeitplan einzuhalten. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist das Time-Blocking!

Verwenden Sie diese Schedule Blocking Vorlage von ClickUp um Sie bei der Überwachung Ihrer vergangenen, aktuellen und kommenden Ereignisse zu unterstützen. Wenn Sie diese Listenvorlage auf Ihren Arbeitsbereich anwenden, haben Sie sofort Zugriff auf vier benutzerdefinierte Status, fünf benutzerdefinierte Felder und sage und schreibe sieben Projektansichten, darunter:

Listenansicht für anstehende Aktivitäten

Formularansicht für Terminanfragen

Monatliche, tägliche und wöchentliche Kalenderansichten für ein optimales Zeitmanagement

Und vieles mehr! Diese Vorlage herunterladen

8. Projektmanagement Statusbericht Vorlage von ClickUp

Projektmanagement Statusbericht Vorlage von ClickUp

Die Projektmanagement Statusbericht Vorlage von ClickUp hält Ihre Stakeholder auf dem Laufenden und Ihre Projekte auf Kurs durch sieben flexible Arbeitsansichten, 11 benutzerdefinierte Felder, vier benutzerdefinierte Status und mehr.

Diese anfängerfreundliche projektstatusbericht vorlage wurde erstellt, um Ihnen zu helfen, mehrere Projekte gleichzeitig zu überblicken, so dass Sie die wichtigsten Ergebnisse eines jeden Projekts aus jeder Ansicht schnell erfassen können. Und dank der vielen benutzerdefinierten Felder, mit denen Sie jeder Aufgabe wichtige Informationen zuordnen können, können Sie Aktionspunkte oder Dinge wie Ressourcenzuweisung und Projektbudgetierung schnell und einfach filtern, sortieren und auffinden. Diese Vorlage herunterladen

9. Agiles Scrum-Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Agile Scrum Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Manchmal kann es sich so anfühlen, als würden agile Teams rund um die Uhr arbeiten, um zu iterieren, zu iterieren und nochmals zu iterieren. Das erfordert eine Menge strategischer Planung, ein leistungsfähiges Projektmanagement-Tool und die Agile Scrum Management Vorlage von ClickUp um sicherzustellen, dass alles jedes Mal reibungslos abläuft!

Dieses Monster von einer Vorlage wendet einen bestimmten Raum für Agiles Scrum teams, um Lösungen zu finden und die Lieferung ihrer Produkte zu standardisieren - einschließlich Backlogging, Sprint-Planung, Standups, Reviews und Retrospektiven, damit Sie alle Projektphasen erfolgreich abschließen.

Mit dieser Projektplanungsvorlage beginnen Sie mit einem strukturierten ClickUp Whiteboard, um Ihre Benutzerabläufe und Teamworkflows abzubilden. Von dort aus können Sie mit dem Erstellen, Delegieren und aufgaben verfolgen mit 30 geladenen Aufgabenstatus! Ganz zu schweigen davon, dass Sie auch Zugang zu 13 ClickApps für Sprint-Punkte, Zeiterfassung, Prioritäten, Work-in-Progress-Limits, Zeitschätzungen, Abhängigkeiten, benutzerdefinierte Felder und vieles mehr haben werden. Diese Vorlage herunterladen

10. Projekt Management Meeting Tracker Vorlage von ClickUp

Projektmanagement Meeting Tracker Vorlage von ClickUp

Besprechungsprotokolle sind äußerst hilfreich, um sich an die nächsten Schritte und die wichtigsten Erkenntnisse zu erinnern. Die Nachverfolgung Ihrer Besprechungen in einer flexiblen Liste sorgt jedoch für eine reibungslosere Planungs- und Vorbereitungsphase bei der Verwaltung von Projektanfragen. Die Project Management Meeting Tracker Vorlage von ClickUp eignet sich perfekt, um den Überblick über wichtige Termine wie vierteljährliche Besprechungen, wöchentliche 1-1-Sitzungen, Projektstartbesprechungen und vieles mehr zu behalten. Diese Vorlage herunterladen

11. Kreativ & Design Vorlage von ClickUp

Kreativ & Design Vorlage von ClickUp

Kreativ- und Design-Projektmanagement ist der Punkt, an dem die Dinge anfangen, ein bisschen brenzlig zu werden!

Die Projektdetails ändern sich, und die Design- oder Kreativteams müssen in mehreren Runden Feedback einholen, um sicherzustellen, dass die Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und da Designanfragen auf tausend verschiedene Arten interpretiert werden können, können die Bearbeitungen manchmal etwas extrem werden.

Die Kreativ & Design Vorlage von ClickUp ist eine unentbehrliche Mappe für alle Kreativteams.

Diese Kreativ- und Designvorlage beginnt mit einem kollaborativen ClickUp Whiteboard und führt Sie durch den gesamten Kreativprozess mit vorgefertigten End-to-End-Workflows zur Dokumentation und Ausführung von Anfragen jeder Art. Diese Vorlage herunterladen

12. Budget-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Budget-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Im Projektmanagement ist die Festlegung des Projektbudgets entscheidend für den Erfolg eines jeden Projekts.

Vorlagen für das Projektbudget können einem Projektmanager helfen, Ausgaben zu analysieren, strategische ressourcenzuweisung entscheidungen zu treffen und Risiken bei der Verwaltung mehrerer Projekte zu erkennen! Deshalb ist es so wichtig, eine Ressource wie die Budgetierte Projektmanagement-Vorlage von ClickUp praktisch für jedes neue Konzept.

Betrachten Sie diese Vorlage als das bestgehütete Geheimnis für Zahlen im Projektmanagement. Dieses benutzerfreundliche und intuitive Tool ist ideal für die Verfolgung von Projektzeitplänen und mehreren Aktivitäten, damit Sie die vordefinierten Ressourcen und Anforderungen für jedes Projekt einhalten können. Diese Vorlage herunterladen

13. Projektmanagement Playbook Vorlage von ClickUp

Projektmanagement Spielbuch Vorlage von ClickUp

Wir haben schon viele Projektplanvorlagen für List and Space gesehen, aber die Projektmanagement Playbook Vorlage von ClickUp hat einen etwas anderen Ansatz für den Umgang mit Projektplänen! Mit einem vorgefertigten Ordner für Ihren Arbeitsbereich wird diese einsteigerfreundliche Planvorlage der neue beste Freund Ihres Projektmanagers, um den Vorbereitungsprozess für jede Art von Projekt zu standardisieren.

Es geht um die Ausrichtung Ihrer projektziele mit den Gesamtzielen und traditionellen Abläufen Ihres Unternehmens, damit sich alle Teammitglieder bereit und qualifiziert fühlen, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für funktionsübergreifende Teammitglieder, die eine Reihe von täglichen Abläufen bewältigen müssen.

Die Vorlage für ein einfaches Projekt-Playbook funktioniert wie ein Playbook und sorgt für einheitliche Erwartungen und die dringend benötigte Vorhersehbarkeit im Tagesablauf aller Beteiligten. Diese Vorlage herunterladen

14. Bauprojektmanagement Vorlage von ClickUp

Bauprojektmanagement Vorlage von ClickUp

Wie jedes Software-Team haben auch die Fachleute für Bauprojektmanagement ständig eine Menge zu tun. Die Bauprojektmanagement-Vorlage von ClickUp wurde für alle Baustellenleiter entwickelt, die komplexe Bauvorhaben, Aktualisierungen, Abhängigkeiten und Zeitpläne überwachen müssen.

Aber das ist nicht die einzige Person, die von dieser Vorlage profitieren kann! Diese Vorlage auf Raumfahrtebene bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen wie 30 Aufgabenstatus, 14 benutzerdefinierte Felder, 11 ClickApps und fünf Projektansichten, die Vertragsverwaltern, Zeichnern und Auftragnehmern helfen, ihre Planungs- und Terminierungsprozesse zu rationalisieren. Diese Vorlage herunterladen

15. Planung eines Projekts Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Projektplanungsvorlage ermöglicht es Ihnen, Kommunikation, Fortschritt und Lieferung zu verwalten, um Ihre Ziele zu erreichen

Die Planung einer Projektvorlage von ClickUp schöpft das Potenzial Ihres Arbeitsbereichs voll aus, indem Sie Aufgaben in einer beliebigen Liste erstellen und sie dann einfach in andere Listen übertragen.

Projektplanungsvorlagen helfen Teams, ihre Ziele innerhalb des vorgegebenen Umfangs, Zeitplans, Budgets und der Ressourcen zu erreichen. Anhand von visuell ansprechenden und leicht verständlichen Projektplänen können die Beteiligten den Projektstatus leicht nachverfolgen, so dass sie Änderungen am besten planen und Risiken proaktiv verwalten können.

Die kostenlose Projektplanvorlage von ClickUp hilft Projektmanagern, ihr Projekt von Anfang bis Ende auf Kurs zu halten. Verwenden Sie diese Vorlage, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrem Team Zugang zu den gleichen Informationen, Erwartungen, Entscheidungen und Annahmen hat. Diese Vorlage herunterladen

Projektplanung mit kostenlosen Projektmanagement-Vorlagen beginnen

Jede dieser 15 Vorlagen wird Ihr Projekt dorthin bringen, wo es hin soll - denn sie wurden alle entworfen von ClickUp !

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einem einzigen, gemeinschaftlichen Arbeitsbereich zu zentralisieren. Mit Dutzenden von kostenlosen Projektmanagement-Funktionen, einer ständig wachsenden Vorlagen-Bibliothek , und mehr als 1.000 Integrationen kann ClickUp Lösungen für Teams für jeden Anwendungsfall erstellen.

Beginnen Sie mit einer der Vorlagen, um Ihren nächsten Projektplan in Angriff zu nehmen oder um die Kontrolle über Ihren Projektzeitplan zu übernehmen, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden !