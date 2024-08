10 kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge in Excel und ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einer Vorlage für einen Budgetvorschlag sind, um Geld von Interessengruppen, Investoren, Spendern oder internen Finanzierungsquellen zu beantragen, hilft Ihnen eine gute Vorlage dabei, es gleich beim ersten Mal richtig zu machen.

In unserer Übersicht über 10 kostenlose Vorlagen für Budgetanträge finden Sie alles, was Sie über die Auswahl der richtigen Vorlage wissen müssen. Sehen Sie sich unsere Empfehlungen unten an!

Was ist eine Vorlage für einen Budgetvorschlag?

Eine Vorlage für einen Budgetvorschlag ist ein vorgefertigtes Dokument, mit dem Sie eine strategische Präsentation erstellen können, um eine Finanzierung oder Genehmigung für ein Projekt zu beantragen projektentwicklung oder Unternehmen. Diese Präsentationen enthalten detaillierte Angaben zu den geschätzten Kosten, den voraussichtlichen Einnahmen und den erforderlichen Ressourcen.

Eine detaillierte Vorlage für einen Budgetvorschlag bietet Interessengruppen, Investoren oder Entscheidungsträgern einen umfassenden Überblick über die finanzielle Machbarkeit eines Projekts.

Effektiv eingesetzt, tragen Budgetvorschläge dazu bei, die notwendige Finanzierung zu sichern und eine effiziente Ressourcenzuweisung zu ermöglichen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Budgetvorschlag aus?

Gute Budgetvorschläge sollten übersichtlich sein, sich leicht anpassen lassen und Überprüfungen und Überarbeitungen ermöglichen. Aktualisierungen in Echtzeit und Funktionen für die Zusammenarbeit sind ebenfalls hilfreich, insbesondere bei der Arbeit mit Teams.

Hier sind einige wichtige Eigenschaften, auf die Sie bei einer Vorlage für Budgetvorschläge achten sollten:

Übersichtlichkeit: Die Budgetvorlage sollte so aufgebaut sein, dass die Leser die Ziele, den Umfang, das Budget und die direkten Kosten (oder indirekten Kosten) des Projekts leicht verstehen können

Die Budgetvorlage sollte so aufgebaut sein, dass die Leser die Ziele, den Umfang, das Budget und die direkten Kosten (oder indirekten Kosten) des Projekts leicht verstehen können Einfache Anpassung: Wählen Sie eine Vorlage, die an Ihre Branche und die Art der zu dokumentierenden Finanzinformationen angepasst werden kann

Wählen Sie eine Vorlage, die an Ihre Branche und die Art der zu dokumentierenden Finanzinformationen angepasst werden kann Umfassend: Sparen Sie nicht an den Ecken, wenn es darum geht, die wichtigen Informationen zu präsentieren. Suchen Sie nach einer Vorlage, die alle wichtigen Details eines bestimmten Projekts abdeckt, einschließlich der indirekten und direkten Kosten für Ihr Budgetvorschlagsmuster

Sparen Sie nicht an den Ecken, wenn es darum geht, die wichtigen Informationen zu präsentieren. Suchen Sie nach einer Vorlage, die alle wichtigen Details eines bestimmten Projekts abdeckt, einschließlich der indirekten und direkten Kosten für Ihr Budgetvorschlagsmuster Überarbeitung und Überprüfung: Eine gute Vorlage für einen Budgetvorschlag sollte regelmäßige Überarbeitungen und Überprüfungen ermöglichen, um Änderungen der Umstände oder Ziele zu berücksichtigen

Eine gute Vorlage für einen Budgetvorschlag sollte regelmäßige Überarbeitungen und Überprüfungen ermöglichen, um Änderungen der Umstände oder Ziele zu berücksichtigen Kostenlos oder kostengünstig: Warum für eine Budgetvorlage bezahlen, wenn es so viele hochwertige Vorlagen gibt?

Durch die Einbeziehung dieser Elemente wird Ihre Haushaltsvorlage zu einem wertvollen Instrument für die Vorlage eines gut strukturierten und überzeugenden Finanzplans.

10 Vorlagen für Budgetvorschläge zur Verwendung im Jahr 2024

Die Erstellung eines Budgetvorschlags ist mit den richtigen Vorlagen für Unternehmen viel einfacher. Hier sind zehn kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge, die Ihnen den Einstieg erleichtern!

1. ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Budget-Vorschlag-Vorlage

Die fantastische Budgetvorschlag Vorlage von ClickUp ist das ultimative Werkzeug, das Ihnen hilft, die Finanzierung zukünftiger Projekte zu sichern und gleichzeitig Stakeholder und potenzielle Investoren zu beeindrucken.

Mit dieser Vorlage finden Sie alles übersichtlich geordnet. Zunächst werden auf der Seite "Personalübersicht" alle personalbezogenen Ausgaben erfasst, damit jeder seinen gerechten Anteil erhält.

Die Seite "Materialien und Ausrüstung" befasst sich dann mit den notwendigen projektplan materialien und Geräte, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Natürlich dürfen wir auch die "Logistik" nicht vergessen! Sie kümmert sich um alle Transportkosten, damit alles dorthin kommt, wo es hin soll, und Sie kennen alle damit verbundenen direkten und indirekten Kosten.

Auf der Seite "Veranstaltung" werden alle Ausgaben erfasst, die während der eigentlichen Durchführung einer Veranstaltung anfallen!

Zu guter Letzt haben wir die Seite "Zusammenfassung". Hier wird die ganze Magie zusammengeführt, mit einer Aufschlüsselung des Budgets in einem übersichtlichen Tortendiagramm. Außerdem finden Sie hier "Allgemeine Geschäftsbedingungen" und "Unterzeichner" für die endgültige Genehmigung!

Mit ClickUps kostenloser Vorlage für Budgetvorschläge war es noch nie so einfach, ein Budget vorzuschlagen. Machen Sie sich bereit, Ihre Stakeholder, Investoren, Spender und Entscheidungsträger zum Lächeln zu bringen! 😄 Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Einfaches Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's einfache Budgetvorlage

Erfassen und teilen Sie grundlegende Einnahmen und Ausgaben mit ClickUp's einfache Budget-Vorlage , eine kostenlose Vorlage, die Ihnen bei der Verwaltung eines einfachen Budgets hilft.

Die Vorlage enthält Ansichten und benutzerdefinierte Felder, die Ihnen helfen, Ihre Einnahmen und Ausgaben monatlich und jährlich zu schätzen.

Die Vorlage für ein einfaches Budget kann auf viele Arten für ein Angebotsschreiben verwendet werden:

Ausgabenmanagement : Erfassen Sie die geschätzten Ausgaben Ihrer Projektkosten oder Ihres Geschäftsvorschlags, schlüsseln Sie die Ausgaben auf und halten Sie Ihren Budgetplan organisiert

: Erfassen Sie die geschätzten Ausgaben Ihrer Projektkosten oder Ihres Geschäftsvorschlags, schlüsseln Sie die Ausgaben auf und halten Sie Ihren Budgetplan organisiert Einnahmeprognose : Prognostizieren Sie die potenziellen Einnahmen für die Präsentation Ihres Vorschlags bei potenziellen Investoren oder Interessengruppen

: Prognostizieren Sie die potenziellen Einnahmen für die Präsentation Ihres Vorschlags bei potenziellen Investoren oder Interessengruppen Zusammenarbeit : Mehrere Benutzer können das Budget in Echtzeit aktualisieren und überwachen, oder lernenwie man delegiert mit Hilfe von Kollaborationswerkzeugen

: Mehrere Benutzer können das Budget in Echtzeit aktualisieren und überwachen, oder lernenwie man delegiert mit Hilfe von Kollaborationswerkzeugen Statusaktualisierungen : Verfolgen Sie den Status von Aufgaben, damit Sie den Fortschritt überwachen und sicherstellen können, dass Sie Ihr Budget einhalten, und richten Sie Benachrichtigungen ein, um Teammitglieder über Änderungen zu informieren

: Verfolgen Sie den Status von Aufgaben, damit Sie den Fortschritt überwachen und sicherstellen können, dass Sie Ihr Budget einhalten, und richten Sie Benachrichtigungen ein, um Teammitglieder über Änderungen zu informieren Anpassbarkeit: Mit der hochgradig anpassbaren Vorlage können Sie Einnahmen und Ausgaben auf die Anforderungen Ihres Geschäftsvorschlags abstimmen und bei Bedarf Abschnitte hinzufügen oder entfernen

Um sie zu verwenden, geben Sie einfach Ihre Daten in die entsprechenden Felder der Vorlage ein. Sie können sie auch leicht mit anderen Beteiligten teilen, um Transparenz und Zusammenarbeit zu gewährleisten. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Event Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Die ClickUp Event-Budget-Vorlage hilft Ihnen bei der Planung, Verwaltung und Verfolgung Ihrer Event-Ausgaben

Die Event Budget Vorlage von ClickUp ist ein leistungsfähiges Tool, das die Planung und Budgetierung von Veranstaltungen vereinfacht und rationalisiert. Egal, ob Sie eine kleine Versammlung oder eine große Veranstaltung organisieren, diese Vorlage hat alles, was Sie brauchen! 🎉

Mit der Vorlage für das Veranstaltungsbudget können Sie ganz einfach alle veranstaltungsbezogenen Ausgaben erfassen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird. Sie ermöglicht es Ihnen, die Kosten für verschiedene Aspekte Ihrer Veranstaltung zu schätzen und zuzuordnen, einschließlich der Gesamtkosten wie Veranstaltungsort, Catering, Dekoration, Marketing, Unterhaltung und mehr.

Die hochgradig anpassbare Vorlage hilft Ihnen, detaillierte und überzeugende Angebote zu erstellen. Sie können potenziellen Investoren oder Interessengruppen ein klares Bild von den Kosten, den Einnahmen und der allgemeinen Durchführbarkeit der Veranstaltung vermitteln und so Ihre Chancen auf eine Genehmigung oder Finanzierung erhöhen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Persönliches Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Persönliches Budget Vorlage

Möchten Sie Ihr persönliches Bankkonto selbst verwalten? Mit ClickUp's Persönliches Budget Vorlage beherrschen Sie die Kunst des Geldmanagements mühelos!

Entdecken Sie die Macht eines gut geplanten Budgets, indem Sie Ihre Ziele priorisieren, für die Zukunft sparen und bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Mit der benutzerfreundlichen Vorlage von ClickUp können Sie ganz einfach Ihre Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse erfassen, was die Budgetierung zu einem Kinderspiel macht.

Folgen Sie unseren einfachen Schritten, um Ihr persönliches Budget zu erstellen, die Mittel sinnvoll zu verteilen und bei Bedarf anzupassen. Mit der Echtzeit-Überwachung behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen wie ein Profi!

Vermeiden Sie die üblichen Budgetfallen, indem Sie sich realistische Ziele setzen, Ihre Ausgaben regelmäßig überwachen und einen Notfallfonds einrichten.

Die ClickUp-Vorlage für das persönliche Budget wurde zwar nicht speziell für Geschäftsanträge entwickelt, kann aber sicherlich für diesen Zweck angepasst werden, insbesondere für kleinere Unternehmen oder Start-ups, bei denen persönliche und geschäftliche Finanzen eng miteinander verwoben sind. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Business Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Business-Budget-Vorlage ClickUp's Business Budget Vorlage ist ein großartiges Werkzeug, das Ihnen hilft, effektivere Angebote, Vorschläge und Finanzierungsanfragen zu erstellen.

Die hochgradig anpassbare, kostenlose Budgetvorlage bietet einen klaren Finanzüberblick, der detaillierte Ausgaben, erwartete Einnahmen, Prognosen und prognostizierte Gewinne übersichtlich darstellt.

Die Budgetvorlage für Unternehmen enthält viele Tabellenansichten, Ordner und Listen, die Ihnen helfen, die wichtigsten Geschäftsausgaben zu erfassen.

So können Sie beispielsweise Ihr Gesamtbudget mit dem "Business Budget Folder" verfolgen Sie enthält die Ansichten "Gesamtbudget" und "Budget-Tracker nach Filiale", die Ihnen helfen, Ausgaben zu analysieren, Kostentreiber zu identifizieren und Gewinne zu maximieren.

Der Ordner "Umsatzliste" gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Umsätze Ihres Unternehmens, gruppiert nach Produkttyp und Filiale. der Ordner "Kosten der verkauften Waren" hilft Ihnen bei der effizienten Verwaltung der direkten Arbeits-, Rohmaterial- und Gemeinkosten.

Und dank der Ansichten "Betriebskosten" und "Gehaltsliste" haben Sie Ihre Betriebskosten und Mitarbeitergehälter problemlos im Griff!

Die ClickUp Budgetvorlage für Unternehmen hilft Ihnen bei der Erfassung von Geschäftsausgaben und ist ein großartiges kostenloses Tool, das Ihnen bei der Vorbereitung von Geschäftsanträgen helfen kann! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Budget Bericht Vorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Budget-Berichtsvorlage

Erstellen Sie klare und prägnante Budgetvorschläge mit der Budget-Berichtsvorlage von ClickUp . Sie enthält mehrere vorgefertigte Felder, die Sie verwenden können, um Ihr vorgeschlagenes Budget zusammenzufassen, z. B. Einnahmen, Ausgaben und Gewinn. Darüber hinaus ermöglicht die Vorlage die Anpassung der Felder an die spezifischen Anforderungen Ihres Vorschlags.

Die Vorlage für den Budgetbericht kann Ihnen auch dabei helfen, Ihr Budget im Laufe der Zeit zu verfolgen, so dass Sie potenziellen Kunden oder Partnern zeigen können, dass Ihr Unternehmen finanziell solide ist und dass Sie einen Plan für die Verwaltung Ihrer Ausgaben haben.

Schließlich können Sie mit Hilfe der Vorlage Ihren Budgetprozess automatisieren, wodurch Sie Zeit sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihr Budget immer auf dem neuesten Stand ist.

Potenzielle Kunden und Partner werden die Organisation und Klarheit zu schätzen wissen, die Sie dank der Budget-Berichtsvorlage von ClickUp bieten. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Film Budget Vorlage

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Film-Budget-Vorlage

Wenn Sie bereit sind, sich um eine Finanzierung für Ihren Film zu bemühen, ist die Film Budget Template von ClickUp kann Ihnen helfen projektbudgets zu verwalten und erstellen detaillierte Vorschläge.

Die Vorlage für das Filmbudget ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es Ihnen, alle Ausgaben im Zusammenhang mit Ihrem Film einzubeziehen, z. B. Gehälter, Servergebühren, Büroräume, Arbeitskosten, Garderobe, Catering, Set- und Reisekosten.

Tippen Sie auf eine beliebige Ausgabe, um eine detaillierte Ansicht zu öffnen, in der Sie Aufgaben und Teilaufgaben, Checklisten und Dateianhänge als Belege hinzufügen können.

Sobald Ihr Vorschlag genehmigt ist, können Sie mit ClickUp's all-in-one Projekt-Management-Software bietet Ihnen alles, was Sie für die Verwaltung Ihrer Aufgaben benötigen, projektleistungen , Personen, Budgets, Vorschläge und Projekte für Ihren Film.

Ob für große oder kleine Filme, die kostenlose Vorlage für das Filmbudget hilft Ihnen, Ihre Ausgaben zu verfolgen und sie mit Entscheidungsträgern zu teilen. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Simple Monthly Budget Template von Microsoft

Diese einfache monatliche Budgetvorlage nutzt die Leistungsfähigkeit von Excel, um Ihre monatlichen Einnahmen mit Ihren monatlichen Ausgaben zu vergleichen und Ihnen dabei zu helfen, die Gegenüberstellung zu visualisieren

Die kostenlose Einfache monatliche Budgetvorlage von Microsoft bietet einen visuellen Vergleich zwischen Ihren monatlichen Einnahmen und Ausgaben.

Es ist eine benutzerfreundliche Vorlage, die Sie an fast jedes finanzielle Szenario anpassen können, und Sie können den Text, die Bilder und vieles mehr anpassen.

Die unterhaltsame und freundliche Vorlage fördert die Kreativität mit einer ganzen Bibliothek von Fotos, Grafiken und Schriftarten, die Sie zu Ihrem Budget hinzufügen können.

Sie erstellen eine Präsentation oder ein Angebot? Mit dieser Vorlage können Sie ansprechende Elemente wie Animationen, Übergänge oder Videos hinzufügen, um Ihre Präsentationen noch überzeugender zu gestalten. Und dank der schnellen Freigabefunktionen können Sie Ihre Finanzplanung ganz einfach auf verschiedenen Plattformen teilen und veröffentlichen. Diese Vorlage herunterladen

9. Blätter Persönliches monatliches Budget Vorlage by Vertex42

Mit dieser Vorlage, die für Google Sheets, Excel und Open Office geeignet ist, können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben verfolgen und vergleichen

Fans von Google Sheets können die kostenlose Persönliche monatliche Budgetvorlage von Vertex42 .

Mit dieser Vorlage, die für Google Sheets, Excel und Open Office angepasst werden kann, können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben verfolgen und vergleichen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um Vorschläge oder Angebote für persönliche Zwecke vorzubereiten, und zwar in fast jedem Format, mit dem Sie bereits vertraut sind. Diese Vorlage herunterladen

10. Monatliches Geschäftsbudget Vorlage by Vertex42

Diese Vorlage ist hilfreich für die Budgetierung von vierteljährlichen Ausgaben und anderen Geschäftsausgaben, die zu bestimmten Zeiten des Jahres anfallen

Sobald Sie Ihr persönliches Budget aufgestellt haben, gehen Sie wieder zurück zum Brunnen, um Ihre Unternehmensfinanzen mit der Business Budget Template von Vertex42.

Mit dieser einfachen Vorlage können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben auflisten und dann automatisch Ihr Nettoeinkommen berechnen, damit Sie wissen, wo Sie finanziell stehen.

Vertex42 bietet ein Arbeitsblatt für Dienstleister und für Einzelhändler an, so dass es auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist, unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind. Diese Vorlage herunterladenBonus: Vorschlagsmanagement-Tools

Auswahl der besten Budgetvorlage für Ihr Team

Da haben Sie es! 10 kostenlose Angebotsvorlagen in Excel und ClickUp, aus denen Sie wählen können.

Eine gute Präsentation oder ein guter Vorschlag braucht die bestmögliche finanzielle Darstellung, und da kommt eine kostenlose Vorlage für einen Budgetvorschlag gerade recht. Sie decken alle erdenklichen Kostenelemente ab, von Reisekosten, indirekten Kosten, direkten Kosten und mehr, um die Ausgaben für jedes anstehende Projekt zu erfassen und darzustellen.

Achten Sie bei der Auswahl der besten Budgetvorlage für Ihr Projektbudget auf hochgradig anpassbare Vorlagen, die eine Vielzahl von Überprüfungen und Überarbeitungen ermöglichen.

Wenn Sie mit einem großen Team arbeiten, sollten Sie außerdem eine Vorlage mit Echtzeit-Updates und Funktionen für die Zusammenarbeit im Team suchen, damit Sie gemeinsam den bestmöglichen Vorschlag erstellen können. Vorlagen für die Kontoplanung , betriebsplan-Vorlagen und büroverwaltungssoftware sind ebenfalls wichtige Hilfsmittel für die Erstellung effektiver Vorschläge.

Die Erstellung eines Budgetvorschlags ist mit ClickUp ein Kinderspiel, und Sie können damit projektüberwachung von derselben Plattform aus.

ClickUp ist ein leistungsfähiges projektmanagement-Werkzeug das Ihnen helfen kann, Ihren Budgetvorschlagsprozess von Anfang bis Ende zu verwalten.

Um Ihren Budgetvorschlagsprozess zu rationalisieren, besuchen Sie die ClickUp-Plattform und erkunden Sie unsere große Auswahl an Budgetvorlagen.

Testen Sie ClickUp noch heute!