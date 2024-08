Strategien für die Projektentwicklung: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wir alle wissen, dass Projektmanagement die Kunst und Wissenschaft des reibungslosen Ablaufs eines Projekts ist. Aber was ist mit der Projektentwicklung? Auch wenn darüber nicht so viel gesprochen wird, spielt dieser Ansatz eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass Projektmanager ihre beste Arbeit leisten.

In diesem Leitfaden werden wir darüber nachdenken, was Projektentwicklung ist, welche Rolle sie spielt und wie der Prozess aussieht. Außerdem geben wir Ihnen einen Einblick, wie ClickUp realen Unternehmen hilft, effektivere Projektteams und -prozesse aufzubauen, und welche Vorlagen Sie verwenden können, um Ihre Projektentwicklung in Gang zu bringen. ⚒️

Lassen Sie uns tief in die Projektentwicklung eintauchen.

Was ist Projektentwicklung?

Projektentwicklung ist ein Sammelbegriff für den Prozess, mit dem Sie sicherstellen, dass Sie alles für den Erfolg Ihres Projekts vorbereitet haben. Dazu gehört die Planung zeitpläne für das Projekt , die Investition in Ressourcen und die Organisation der Zeit Ihrer Teammitglieder.

Die Projektentwicklung hilft Ihnen auch, über Ihre Ziele und übergeordneten Ambitionen nachzudenken, damit Sie einen Weg planen können, diese zu erreichen.

Sie können Projekte auch ohne Projektentwicklung managen, aber der Prozess ist dann viel schwieriger. Wenn Sie in die Projektentwicklung investieren, sind Sie organisiert, bereit und auf den Erfolg vorbereitet, anstatt das Ressourcenmanagement und die Budgetplanung bis zur letzten Minute aufzuschieben.

Brainstorming, Planung, Strategieentwicklung und Optimierung der Kommunikation in Echtzeit für eine schnellere Projektabwicklung mit ClickUp Whiteboards

Projektentwicklung ist ein nützlicher Prozess für jede Art von Projekt. Softwareentwicklungsprojekte, Bauprojekte, Verkehrsprojekte und änderungsmanagement-Projekte profitieren alle von der Struktur, der Anleitung und der Strategie, die dieser Ansatz bietet. 🚚

Wie das Projektmanagement erfolgt auch die Projektentwicklung während des gesamten Projekts und nicht nur zu Beginn. Kluge Projektmanager überprüfen regelmäßig, ob ihre Ressourcen, Zeit und Budgets effektiv genutzt werden.

Warum ist die Projektentwicklung wichtig?

Manche Teams lassen die Projektentwicklungsphase aus, aber sie ist ein wesentlicher Bestandteil jedes erfolgreichen Projektmanagementprozesses. Mit dieser Vorbereitung können Sie strategisch planen, sicherstellen, dass Sie über die richtigen Ressourcen verfügen, und Ihr Team zum Erfolg führen.

Laut einer Studie des Institut für Projektmanagement in der Studie des Project Management Institute /%href/ wird festgestellt, dass Unternehmen, die in die Projektentwicklung und bewährte Projektmanagementpraktiken investieren, 28 Mal weniger Geld aufgrund schlechter Projektleistung verschwenden. Dies zeigt den entscheidenden Wert und die Wirksamkeit der Projektentwicklung für den Erfolg eines Projekts.

Wenn Sie Ihre Zeit in die Projektentwicklung investieren, kann das auch Ihnen helfen:

Nehmen Sie Ihreumfang der Arbeit und gehen Sie ihn strategisch an

Fühlen Sie sich vorbereitet und weisen Sie Ihr Projektteam entsprechend ein

Legen Sie ein realistisches Budget fest und überwachen Sie die Ausgabenprioritäten

Bauen Sie eineprojektzeitplan der Ihre allgemeinen Projektziele widerspiegelt

Bestimmen Sie die richtige Projektmanagement-Methodik (wieagiles Projektmanagement oder Wasserfall) und behalten Sie diese während des gesamten Projekts bei

Berücksichtigen Sie Qualitätssicherung undrisikomanagement von Anfang an

Beschleunigung der Entscheidungsfindung dank vorher festgelegter Pläne und Zeitvorgaben

Aufbau von Arbeitsabläufen und Prozessen, die Ihnen helfen, Ihr Gesamtziel zu erreichen

Förderung einer besseren Teamarbeit undteammanagement durch effektive Kommunikation von Anfang an

Teams, die in die Projektentwicklung investieren, wissen, wie sie ihr Projekt pünktlich, im Rahmen des Budgets und entsprechend ihrer Ziele abschließen können. Ein kluger, strategischer Ansatz bei der Projekt- und Ressourcenplanung kann Ihrem Projektteam helfen, seine beste Arbeit zu leisten. 🤩

5 Schritte zum Aufbau eines starken Projektentwicklungsprozesses

Die Projektentwicklung ist kein einstufiger Prozess. Sie ist ein Prozess, der sich über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts erstreckt. Schauen wir uns die einzelnen Entwicklungsphasen des Prozesses genauer an, damit Sie auf ein erfolgreiches Projektkonzept hinarbeiten können.

Schritt 1: Projektstart

Der erste Schritt des Prozesses wird (hilfreicherweise) Initiierung genannt. Hier werden Sie sich über Ihr Projekt klar projektziele und Ziele, so dass Sie entscheiden können, wie Sie diese am effektivsten erreichen können.

Sammeln Sie alle relevanten Pläne und Dokumente, die Sie bereits haben, wie z. B. Ihren Business Case, die Machbarkeitsstudie, das Projekt umfang der Arbeiten , die zu erbringenden Projektleistungen und ein vorläufiges Projektbudget. Überprüfen Sie, was Sie wissen, und nutzen Sie diese Informationen, um sich über das weitere Vorgehen zu informieren.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Erstellen Sie eine erste projektplan oder Gliederung auf der Grundlage Ihrer Ziele und der Ihnen zur Verfügung stehenden Forschungsergebnisse. Dies kann sich im Laufe der nächsten Phase des Prozesses ändern, aber eine Gliederung hilft Ihnen, einen Projektplan auf strategischere Weise zu entwickeln.

In dieser Phase des Prozesses ist es eine gute Idee, einen eigenen Bereich für Ihr Projekt einzurichten.

Legen Sie einen neuen Bereich in ClickUp an und richten Sie Ihr Projektziel so ein, dass es immer im Mittelpunkt steht. Ein digitales Zuhause hilft Ihnen, während des gesamten Projektentwicklungsprozesses organisiert zu bleiben. ✅

Schritt 2: Projektplanung

Sobald Sie eine Vorstellung von den Zielen und dem Umfang Ihres Projekts haben, ist es an der Zeit, ins Detail zu gehen. In der nächsten Phase müssen Sie Ihre übergeordnete Strategie in einen praktischen und realisierbaren Aktionsplan umwandeln.

In der Planungsphase geht es vor allem darum, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. Ressourcen können alles umfassen, von internen Teammitgliedern und Auftragnehmern bis hin zu physischen Materialien und digitalen Tools.

Überwachen Sie die wöchentlichen Kapazitäten Ihrer Mitarbeiter mit dem Employee Workload-Management Vorlage von ClickUp

Es enthält auch Ihr Projektbudget, das schrittweise freigegeben werden kann, wenn das Projekt bestimmte Meilensteine erreicht. Das Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen, den Planungsprozess wie ein Profi zu verwalten. Fügen Sie Meilensteine hinzu und weisen Sie Aufgaben oder Geldwerte zu, die Ihren Projektzielen entsprechen.

Erhalten Sie eine visuelle Erinnerung an die Arbeitsbelastung Ihres Teams, so dass Sie Ressourcen auf der Grundlage folgender Kriterien zuweisen können projektpriorisierung . Erstellen Sie einen Projektzeitplan auf der Grundlage Ihrer Gliederung und Ihres Plans, und nehmen Sie bei Bedarf problemlos Änderungen vor oder weisen Sie Aufgaben neu zu.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und setzen Sie Prioritäten in Ihrer eigenen Projektzeitleiste mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

Die Verwaltung all dieser Ressourcen kann sich wie ein Jonglierakt anfühlen, weshalb Projektmanager so viel Zeit in dieser Phase des Prozesses verbringen. Die Erstellung eines Projektentwicklungsplans braucht Zeit, aber Werkzeuge wie ClickUp helfen Ihnen dabei den Prozess zu straffen und kommen Sie schneller an Ihr Ziel. ✨

Schritt 3: Projektdurchführung

Wenn Ihr Projektentwicklungsplan fertig ist, ist es an der Zeit, mit der Arbeit an Ihrem Projekt zu beginnen. Die projektdurchführung in der Phase der Projektdurchführung geht es darum, die Aufgaben und Phasen Ihres Plans zu durchlaufen, bis das Projekt abgeschlossen ist.

Wenn Sie ClickUp für Ihr Projektmanagement verwenden, haben Ihre Teammitglieder alles, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Organisieren Sie Ihre Dokumente, erstellen Sie ein Projekt-Wiki und schaffen Sie ein digitales Zuhause für Ihr Projekt.

Weisen Sie Teammitgliedern und Mitarbeitern bestimmte Aufgaben zu und fördern Sie Autonomie und Eigenverantwortung. Arbeiten Sie mit Whiteboards, Kommentaren und Echtzeit-Chat zusammen. Markieren Sie dringende oder wichtige Aufgaben, aktualisieren Sie benutzerdefinierte Status, und haken Sie Aufgaben ab, sobald sie erledigt sind.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Visualisieren Sie Ihr Projekt auf die Art und Weise, die für Sie am besten geeignet ist - ob als Tabelle, Gantt-Diagramm, Kanban-Tafel oder Kalender. Sehen Sie Ihre Abhängigkeiten, den Aufgabenfortschritt und Hindernisse, bevor sie zu einem Problem werden. Nutzen Sie ClickUp, um während des gesamten Projektverlaufs organisiert und sicher zu bleiben. 🌻

Schritt 4: Projektsteuerung und -überwachung

Der Schritt der Projektkontrolle ist ein wichtiger Teil des Projektentwicklungsprozesses. In dieser Phase führen Sie eine Qualitätssicherungsprüfung Ihres bisherigen Fortschritts durch. Dies ist eine Gelegenheit, zu bewerten, was funktioniert und was nicht, und Änderungen vorzunehmen, um den Erfolg Ihres Projekts zu fördern.

Wenn Sie durchgehen projektüberwachung und Controlling überlegen Sie sich, wie Ihr Projekt bisher verlaufen ist. Überprüfen Sie alle verpassten Termine, Planungskonflikte, Budgetprobleme und Herausforderungen beim Ressourcenmanagement. Ermitteln Sie, warum diese Probleme aufgetreten sind, und was Sie tun können, um sie in Zukunft zu vermeiden.

Die Qualitätssicherung erfolgt immer nach Abschluss des Projekts, kann aber auch zu bestimmten Meilensteinen während des Projektverlaufs erfolgen. Wenn Sie diese Überwachungszeitpunkte in Ihren Zeitplan einbauen, können Sie Ihr Budget, Ihre Ressourcen und die Lieferung im Auge behalten und Probleme erkennen, bevor sie zu einem größeren Problem werden.

Verfolgung und Überwachung von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine um Ihre bisherigen Fortschritte in Bezug auf Ihre Ziele und Vorgaben zu sehen. Behalten Sie den Überblick über Ihr Projekt und überwachen Sie Änderungen durch Ihre ClickUp Dashboard in dem Sie Ressourcen, Budgets, Zeit und Fortschritte sehen und verwalten können.

Mit den Projektmanagement-Funktionen von ClickUp erhalten Sie einen klaren Überblick über das Geschehen - sowohl bei der Planung einer Qualitätssicherungsprüfung als auch während des gesamten Lebenszyklus des Projekts. 👀

Schritt 5: Projektabschluss

Nachdem Ihr Projekt abgeschlossen und Ihr Produkt oder Ihre Verbesserung auf den Markt gebracht wurde, ist es an der Zeit, sich hinzusetzen und zu bewerten, was passiert ist. Die Projektabschlussphase ist ein wesentlicher Teil des Projekts, da sie Ihrem Team die Möglichkeit gibt, über den gesamten Prozess nachzudenken, was gut gelaufen ist und wo Sie sich beim nächsten Mal verbessern können.

Überlegen Sie, ob Sie Ihre Ziele erreicht haben oder nicht projektmanagement KPIs oder wenn Sie die Richtung komplett ändern mussten. Reflektieren Sie über Hindernisse oder ressourcenbeschränkungen und wie Sie diese überwunden haben.

Erörtern Sie das Budget und die Ressourcen und ob Sie in der Lage waren, beides effektiv zu verwalten. Überlegen Sie, was dazu beigetragen hat, dass das Projekt ein Erfolg war, und wie Sie bei künftigen Projekten eine noch größere Wirkung erzielen können.

Anstatt sich die Bewertungsfragen von Grund auf neu auszudenken, füllen Sie die anpassbare Projektbericht vorlage von ClickUp

Sobald Sie sich getroffen und das Projekt besprochen haben, erstellen Sie einen projektabschlussbericht zur Weitergabe an Teammitglieder und wichtige Interessengruppen. Geben Sie einen Überblick über die Ziele, die Strategie, den Fortschritt und die Endergebnisse des Projekts.

Geben Sie nützliche Fakten und Zahlen an, und verwenden Sie die Projektbericht-Vorlage von ClickUp um Ihnen zu helfen, Ihr technisches Know-how in einen Bericht zu übersetzen, der visuell, ansprechend und für jeden leicht verständlich ist. ✨

Wie ClickUp den Teams bei der Projektentwicklung hilft

violett/

ClickUp ist Ihre ultimative Produktivitätszentrale. Unsere Plattform ist vollgepackt mit Funktionen, die Projektleitern und ihren Teams helfen, Projekte produktiver zu planen und durchzuführen. Das gilt natürlich auch für das Projektteam bei Lulu die ClickUp genutzt haben, um ihre Mission zu fördern, Urheber zu stärken.

Das Team von Lulu verwendete zuvor eine Mischung aus klobigen Tools und Prozessen, die zwar funktionierten, aber zu einer Reihe von Ineffizienzen im gesamten Team führten. Auf der Suche nach einem besseren Weg zu ClickUp wandte man sich an prozesse zu rationalisieren für Produktveröffentlichungen und Marketingmaterialien und schaffen eine einheitliche Quelle für das gesamte Unternehmen.

Jetzt können die Softwareentwicklungs- und Marketingteams von Lulu Ideen entwickeln, zusammenarbeiten und an Aufgaben arbeiten, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen - alles an einem Ort. Der Prozess der Produktinnovation und -freigabe wurde gestrafft, was zu größerer Effizienz und Produktivität führt. ⚒️

Speichern und kategorisieren Sie ähnliche Ziele übersichtlich in Zielordnern in ClickUp

"ClickUp hilft uns dabei, unsere Produkt- und Funktions-Roadmap zu organisieren, so dass wir neue Funktionen und Funktionalitäten leicht einführen und kontinuierlich überprüfen können, wie wir unseren Zielen näher kommen", sagt Nick Foster, Director of Product Management bei Lulu. "Am Ende des Tages ist es unser wichtigstes Ziel, bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln, und ClickUp hilft uns dabei."

Die Investition in ClickUps projektmanagementsoftware bedeutete, dass Lulu zeitintensive Aufgaben eliminieren und die wertvolle Energie seiner Teammitglieder für größere und bessere Projekte aufsparen konnte. Es bringt alle auf die gleiche Seite, vereint in ihrem Ziel, den Kreativen bei dem zu helfen, was sie am besten können. 🤩

Projektentwicklung: Antworten auf Ihre Fragen

Ganz gleich, ob Sie schon seit Jahren als Projektmanager tätig sind oder ob Sie neu in dieser Funktion sind, es gibt immer etwas Neues zu lernen. Hier finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen zur Projektentwicklung.

Was sind die 5 Phasen des Projektlebenszyklus?

Die fünf Phasen des Projektlebenszyklus stimmen mit denen des Projektentwicklungsprozesses überein. Das Project Management Institute (PMI) schlägt vor, dass der Projektlebenszyklus aus fünf Phasen besteht: Initiierung, Planung, Durchführung, Überwachung und Abschluss.

Was ist die Rolle eines Projektentwicklungsmanagers?

Die Rolle eines Projektentwicklungsmanagers unterscheidet sich von der eines Projektleiters. Anstatt den technischen Fortschritt eines Projekts zu überwachen, besteht die Hauptaufgabe eines Projektentwicklungsmanagers in der Planung und Koordinierung von Ressourcen und Projektaktivitäten auf der Grundlage von Zielen und Vorgaben.

Was macht einen guten Projektentwickler aus?

Gute Projektentwickler sind von Natur aus neugierig und hervorragende Problemlöser. Sie sind geschickt darin, potenzielle Herausforderungen zu erkennen und einen Weg nach vorn zu finden. Projektentwickler können auch sehr gut mit Zahlen umgehen - eine Fähigkeit, die beim Abwägen und Verwalten von Budgets, Ressourcen und Terminen unerlässlich ist.

Was sollte in einem Projektentwicklungsplan enthalten sein?

Ihr Projektentwicklungsplan sollte alle Details enthalten, die Ihrem Projektteam helfen, Ihr Ziel zu planen und zu erreichen. Dazu gehören die Ziele des Projekts, die wichtigsten Termine und Meilensteine, der Projektumfang, die Mitarbeiter, die wichtigsten Beteiligten, der Zeitplan, die Risiken, das Budget und die Ressourcen. Der Plan sollte ein umfassender Leitfaden sein, der für Ihr gesamtes Projektteam als Quelle der Wahrheit dient.

Planen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit Projektmanagementsoftware

Die besten Projektteams verlassen sich nicht auf ihre Projektmanagement-Fähigkeiten, um ihr Projekt zum Erfolg zu führen. Sie investieren in die Projektentwicklung und überwachen die Fortschritte während der Projektlaufzeit.

Nutzen Sie diese Strategien und Schritte zur Projektentwicklung, um Ihre eigenen Arbeitsabläufe und Prozesse zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre Projektziele zu erreichen.

Wenn Sie bereit sind, Ihr zusammengeschustertes Projekt auszutauschen projektmanagement-Tools für eine All-in-One-Plattform für die Zusammenarbeit, die Ihnen hilft, produktiv und effektiv zu bleiben, testen Sie ClickUp kostenlos . Unsere Plattform verfügt über alle Funktionen, die ein führendes Projektteam benötigt, und bietet die ultimative Flexibilität, um jede Vorlage, jedes Projekt und jeden Prozess so anzupassen, wie Sie es wünschen.