15 beste Risikomanagement-Software 2024 | Risikomanagement-Tools

Was wäre, wenn Sie das langfristige Ergebnis jeder Entscheidung kennen würden, bevor Sie sie treffen? Oder wenn Sie jedes Mal, wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, schon wüssten, wie es bei den Kunden ankommen würde?

Diese Szenarien eliminieren das natürliche Risiko, das mit den meisten Geschäften und der Produktentwicklung verbunden ist, und ehrlich gesagt, sind diese Szenarien auch praktisch unmöglich. In der Tat, 62 % der Unternehmen waren in den letzten 3 Jahren bereits mit einem risikoreichen Incident konfrontiert. 😳🤯

Aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont: Risiken sind ein ganz normaler Bestandteil eines jeden Geschäfts. Außerdem gibt es Möglichkeiten, sich auf die Hindernisse vorzubereiten und sie zu bewältigen - mit Hilfe einer leistungsstarken Software, die genau für diese Aufgabe entwickelt wurde!

Zum Glück gibt es verschiedene Tools für das Risikomanagement, die Sie auswählen können, aber nicht alle sind gleichermaßen hilfreich.

Bevor Sie die Zukunft Ihres Unternehmens irgendeiner Risikomanagement-Software anvertrauen, stellen Sie sicher, dass Sie die Arbeit erledigt haben, um in eine Software zu investieren, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist. Über diese Aufgabe brauchen Sie sich aber nicht den Kopf zu zerbrechen, dafür sind wir ja da 🙂💜

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Software für das Risikomanagement wissen müssen - was sie ist, welche Features Sie unbedingt brauchen und welche 15 Plattformen für diese Aufgabe geeignet sind.

Was ist Risikomanagement-Software?

Risikomanagement-Software überwacht viele potenzielle Probleme, die sich negativ auf den Gewinn Ihres Unternehmens auswirken können, und schlägt Lösungen vor, um die Krise abzuwenden. Dabei muss es sich nicht immer um Risiken handeln, die das Ende der Arbeit bedeuten, sondern sie können in verschiedenen Bereichen auftreten - von einem geringfügigen Umsatzrückgang bis hin zu Sicherheitsverletzungen oder der Nichteinhaltung von Vorschriften.

Diese tools sind vielleicht eher ein Wunsch als ein Bedarf, wenn es um Ausgaben geht - vielleicht denken Sie sogar, dass Sie diesen Bereich mit Ihren regulären Team-Praktiken und Analysesystemen abgedeckt haben.

Tatsächlich aber ist die Investition in eine Risikomanagement-Software eine der empfehlenswertesten Methoden, um unternehmensweite Kosten zu senken .

Denken Sie darüber nach: Wenn sie dazu beiträgt, auch nur den kleinsten Umsatzrückgang vorherzusagen oder zu verhindern, dann hat Ihre Risikomanagement-Plattform ihre Aufgabe erledigt. Wie die Versicherung für Ihr Haus, Ihr Auto oder Ihr Leben wird dieses Tool vielleicht nicht jeden Tag gebraucht, aber Sie werden froh sein, dass es da ist, wenn Sie es brauchen.

Kriterien für Risikomanagement-Software

Nicht alle Tools für das Risikomanagement sind gleich. Oder noch schlimmer - manche Lösungen versprechen Gold, liefern aber nur Staub. 😔

Wie können Sie feststellen, welche Software Ihre Erwartungen übertreffen wird? Zunächst sollten Sie diese Faktoren berücksichtigen:

Organisatorische Anforderungen

Ihre individuellen Anforderungen bestimmen letztlich, welches Tool für Sie geeignet ist.

Wollen Sie verhindern, dass Ihnen die Finanzen durch die Lappen gehen? In diesem Fall macht es keinen Sinn, sich für ein Tool zu entscheiden, das auf Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA spezialisiert ist. Berücksichtigen Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und unternehmensziele auf die Sie sich konzentrieren wollen, und verfeinern Sie dann Ihre Suche nach einer Risikomanagement-Software von dort aus. ✅

Vertrag und Budget

Erstaunliche Neuigkeiten: Sie müssen keine Bank ausrauben, um ein ausgeklügeltes Risikomanagement-Tool zu ergattern!

Es gibt genügend Optionen für Unternehmen und Budgets jeder Größe, aber nicht jedes Tool eignet sich für jedes Team in gleicher Weise. Wenn Sie es mit einem großen Unternehmen zu tun haben, unterscheiden sich Ihr Budget und Ihre Ziele in Bezug auf Risikomanagement-Software natürlich erheblich von denen einer kleinen Agentur oder eines Solopreneurs.

Integration mit bestehenden Anwendungen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Lösung zu Ihrem bestehenden Technologiepaket passt. Sie haben vielleicht das Gefühl, die Risikomanagement-Software Ihrer Träume gefunden zu haben, aber wenn sie nicht mit den Tools harmoniert, in die Sie bereits investiert haben, kann das ein entscheidendes Problem sein. 😕

Stellen Sie sicher, dass Ihre potenzielle neue Software mit Ihren Firewalls, der Endpunkt-Erkennung und -Reaktion sowie der Analyse des Benutzerverhaltens kompatibel ist - von Modulen über Features bis hin zu Plugins. Sie wollen keine Sicherheitslücken oder kostspielige Überholungen von Tools.

15 Risikomanagement-Softwarelösungen für Ihr Team

Damit Sie bei Ihrer Suche nach der besten Risikomanagement-Software die klügste Wahl treffen können, stellen wir Ihnen im Folgenden unsere 15 besten Optionen vor:

ClickUp

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Risiken und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Betrachten Sie ClickUp als Ihren One-Stop-Shop für alles, was mit Produktivität zu tun hat. Mit Hunderten von vollständig transparenten, anpassbaren und funktionalen Features clickUp bietet die ultimative Plattform für Teams jeder Größe, um Projekt-Updates zu überwachen, Risiken zu managen und zusammen zu arbeiten - alles an einem Ort.

Die zahlreichen Features von ClickUp machen das Arbeitsmanagement zu einem Kinderspiel und sind für Teams in allen Branchen von Vorteil. Vom Brainstorming über Die digitalen Whiteboards von ClickUp zur Erstellung detaillierter Wikis in seinem kollaborative Dokumente ihr ClickUp-Workspace bietet so viel mehr als die durchschnittliche Risikomanagement-Software, an die Sie vielleicht gewöhnt sind. ClickUp's zugewiesene Kommentare , in-App-Chat feature, Automatisierungen und Berichterstellung in Echtzeit helfen Ihnen, organisiert und auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie Überplanung verhindern und Risikofaktoren, die Ihr Unternehmen heimsuchen könnten, entschärfen. So geht's. ⬇️

Unsere bevorzugten ClickUp Features für das Risikomanagement

Wie die perfekte Kombination von Risiko, projekt- und Kollaborationssoftware alles in einem dynamischen Paket, hilft ClickUp Ihnen den Überblick über potenzielle Risiken zu behalten und das Team fühlt sich für seine Aufgaben verantwortlich und hat das Gefühl der Eigentümerschaft.

Dashboards Dashboards in ClickUp bieten einen umfassenden Überblick über jeden Aspekt des Status und des Projekts an einem einzigen, anpassbaren und informativen Ort. Betrachten Sie es als Ihr Kontrollzentrum für jedes Projekt. 🛸

Sie haben es selbst in der Hand, Ihr Dashboard von Grund auf neu zu gestalten. Wählen Sie aus, welche Informationen Sie sehen möchten und wie Sie sie in Ihrem Dashboard visualisieren wollen über 50 Widgets die auf Ihre Arbeitsprozesse zugeschnitten sind. Zu den hilfreichen Widgets gehören Tabellen und die Einbettung externer Apps, nachverfolgung des Workloads der Mitglieder eines Teams , fahrpläne , benutzerdefinierte Diagramme und mehr. 🤯

Wenn Sie über jedes Projektdetail und jedes mögliche Risiko Bescheid wissen wollen - beginnen Sie mit Dashboards.

Native Zeiterfassung

Wir alle kennen - und lieben insgeheim - das Gefühl, sich in einer Aufgabe zu verlieren. Wenn man so lange an einer Sache arbeitet, dass es, ehe man sich versieht, schon 17 Uhr ist. 😳

Aber seien wir ehrlich, es ist auch eine große produktivitätstöter .

Die Lösung? Zeiterfassung! Etwas, das ClickUp zu einer Wissenschaft gemacht hat. 💪🏼

Ob es um die Einstellung von Zeitschätzungen oder die Nachverfolgung der Zeit geht, die für eine ClickUp Aufgabe aufzeichnung der Zeit, die in einem beliebigen Web Browser oder den Überblick über Ihre abrechenbare Zeit zu behalten, ClickUp's Features zur Zeiterfassung gehen weit über eine einfache Stoppuhr hinaus.

Sie können sogar eine zusammengefasste Ansicht aller für Ihre Aufgaben und Unteraufgaben aufgewendeten Zeit anzeigen, um genau zu sehen, wie Sie Ihren Tag verbringen. Und falls Sie sich fragen, wie die Zeiterfassung mit dem Risiko zusammenhängt - fast alle KPIs beginnen hier. Wenn Sie wissen, wie Sie und Ihr Team die Zeit verbringen, können Sie wichtige Aufgaben an die richtigen Personen delegieren.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben

Einer der Schlüssel zu den Vorteilen von Risikomanagement-Software besteht darin, dass Sie Ihr Team, Ihr Produkt oder Ihre Leistung genau kennen - ohne Mikromanagement und ohne die gefürchtete Helikopter-Mutter-Energie zu entwickeln. 🚁

Diese Art von Software kann Ihnen dabei helfen, die unnötige Zeit, die Sie für sich wiederholende Aufgaben oder grundlegende Arbeiten aufwenden, zu verkürzen, damit sich das Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Das ist der Punkt automatisierungen in ClickUp ins Spiel kommen 🙂

Es gibt über 100 Möglichkeiten, Ihren Workflow in ClickUp zu automatisieren, um Änderungen am Status von Aufgaben, Mitarbeitern, Prioritäten, Terminen und mehr vorzunehmen. Außerdem lösen über 50 Aktionen genau die benutzerdefinierten Automatisierungen aus, die Sie benötigen.

Im Grunde gibt es keine Grenzen, wenn es um Automatisierung in ClickUp geht - denken Sie also über den Tellerrand hinaus. 📦

Hunderte von anpassbaren Vorlagen

Ja, genau! Hunderte. 😍

ClickUp hat eine Vorlage für praktisch alles, was es zu bieten hat, erstellt, darunter vorlagen für das Risikomanagement . ClickUp verfügt über eine Vielzahl benutzerdefinierter Features und bietet zahlreiche Möglichkeiten - auch über den Kundensupport hinaus -, um Ihr Team dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen und Risiken auf die produktivste Weise zu mindern.

Von Kanban Boards zu Whiteboards , How-To Hilfe Dokumente, Mindmaps , dynamische Gantt Diagramme und mehr- ClickUp's ständig wachsendes Vorlagen-Center bietet kostenlose Vorlagen für Benutzer jeder Ebene.

Sehen Sie immer noch nicht die Vorlage, die Sie brauchen? Oder haben Sie eine vorgefertigte Vorlage benutzerdefiniert, die Sie gerne wieder verwenden möchten? Kein Problem, speichern Sie jeden Prozess, jede Aufgabe oder Ansicht mit wenigen Klicks als Vorlage in Ihrem Workspace. ✅

KlickUp-Preise

Bleiben Sie das ganze Jahr über produktiv und risikofrei mit den ClickUp Plänen:

Free Forever : Tonnenweise leistungsstarke Features für Risiko- und Projektmanagement, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr

: Tonnenweise leistungsstarke Features für Risiko- und Projektmanagement, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr Unlimited ($7/Mitglied/Monat): Unlimited Dashboards, Speicher und Integrationen, agile Berichterstellung und mehr

($7/Mitglied/Monat): Unlimited Dashboards, Speicher und Integrationen, agile Berichterstellung und mehr Business ($12/Mitglied/Monat): Erweiterte Automatisierung und öffentliches Freigeben, unbegrenzte Teams, Google SSO, benutzerdefiniertes Exportieren

($12/Mitglied/Monat): Erweiterte Automatisierung und öffentliches Freigeben, unbegrenzte Teams, Google SSO, benutzerdefiniertes Exportieren Enterprise (Preise bei ClickUp erfragen): Spezieller Erfolgsmanager, geführte Einarbeitung, White Labeling, Enterprise API

ClickUp-Bewertungen

G2: 4.7/5 (4,510+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,970+ Bewertungen)

2. Risk Cloud

Risikomanagement und Compliance-Bewertungen in Risiko-Cloud Die Risikomanagement-Plattform Risk Cloud von LogicGate wirft Threads von E-Mails und Tabellenkalkulationen aus dem Fenster, um Platz für eine zentrale, rationalisierte Plattform zu schaffen, no-code umgebung für alle Ihre Risiko- und Compliance-Aktivitäten.

Die grafische Datenbank erhöht die Agilität und Flexibilität, wenn sich Ihre Projekte weiterentwickeln. Sie können sie so konfigurieren, dass sie geschäftskritische Probleme wie das Management von IT- und Fremdrisiken löst.

Unsere bevorzugten Risk Cloud Features

30+ Apps für gängige GRC-Anwendungsfälle

Benutzerdefinierte Integrationen

Risk Cloud-Profis

Umfassende Aufzeichnungs- und Governance-Struktur

Intuitive Benutzeroberfläche

Risk Cloud Nachteile

Limitierte Funktionen für die Berichterstellung

Risk Cloud-Preise

Die Preisangaben sind auf Anfrage erhältlich

Risk Cloud Bewertungen

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

3. Vendor360

Risikomanagement für Drittanbieter und Lieferanten in Vendor360 Vendor360 von CENTRL ist eine Plattform für das Risikomanagement in Unternehmen, die Sie bei der Verwaltung von Lieferanten und Risiken Dritter unterstützt. Sie enthält voreingestellte Fragebögen zur Analyse von Lieferanten und zur Sicherstellung, dass jeder einzelne die gesetzlichen Richtlinien einhält. Außerdem bietet sie einige Features zur Automatisierung prozesse zu straffen für die Zuordnung und Genehmigung von Dokumenten!

Unsere bevorzugten Vendor360 Features

Integrierte Konnektoren zum Austausch von Details zwischen Geschäften

Schnelleinstiegvorlagen für Lieferantenlisten* Automatisierung tools zur Verbesserung der Effizienz im Umgang mit Dokumenten

Vendor360 Profis

Ein hilfreiches Tool für die Verwaltung aller Dokumente und Details von Drittanbietern

Kategorisierung von Anbietern auf der Grundlage von inhärenten Risikostufen und Kritikalität

Vendor360 Nachteile

Limitierte Integrationen mit wichtigen Apps für den Arbeitsplatz

Keine Bewertungen auf G2 oder Capterra, um zu erfahren, was echte Kunden über ihre Erfahrungen denken

Preise von Vendor360

Kontaktieren Sie Vendor360 für alle Preisinformationen

Vendor360 Bewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

4. Lendflow

Eingebettete Guthaben tools in Lendflow Lendflow ist eine Kreditplattform, die Unternehmen bei der Einbindung und Einführung von kreditbasierten Produkten unterstützt. Ziel ist es, Kunden schneller mit Kapital zu verknüpfen und einen Teil der Schwerstarbeit zu übernehmen, die mit der Einführung von Kreditprodukten verbunden ist.

Im Rahmen des Risikomanagements - und mit Hilfe seines benutzerfreundlichen Codes - unterstützt Lendflow Sie bei der Einhaltung von Vorschriften, regelbasierten Workflows und Risikobewertungen.

Unsere bevorzugten Lendflow-Features

Vorgefertigte Anwendungs-Widgets

Echtzeit-Warnungen zu Konditionen und Angeboten für Ihre Kunden

Erweiterte Sicherheit der Daten

Eine Komponente zum erneuten Freigeben, mit der Sie zusätzliche Provisionen verdienen können!

Lendflow-Profis

Anpassbare UI, die zu Ihrer Marke passt

Sicherheit auf Bankniveau

Verschiedene Integrationen von Drittanbietern

Lendflow Nachteile

Limitierte Anleitungen und Ressourcen online

Lendflow-Preise

Kontaktieren Sie Lendflow für alle Preisinformationen

Lendflow-Bewertungen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

5. Resolver

Risikoanalyse in Auflöser Planung und Vorbereitung gehören zu den Stärken von Resolver.

Auch wenn keine Risikomanagement-Software die Zukunft vorhersagen kann, ist Resolver der Meinung, dass eine gute Planungsgrundlage für jedes Geschäft notwendig ist.

Die Software konzentriert sich auf die frühzeitige Identifizierung von Risiken und die Planung vor Beginn eines Projekts, indem sie die gesetzlichen Anforderungen und Ziele bewertet, um mögliche zukünftige Probleme zu identifizieren.

Unsere bevorzugten Resolver Features

Risikobasierte, agile Prüfpfade

Incident Berichterstellung befähigung der Mitglieder des Teams, sich zu äußern

Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (CAPA), um das Boot so früh wie möglich zu retten

Auflösungsprofis

Reaktionsschneller Kundensupport

Mehrere Mitglieder können gleichzeitig an einer Datei arbeiten

Einfache Erstellung von Berichten

Resolver Nachteile

Das DIY Setup kann schwierig sein und erfordert möglicherweise die Unterstützung des Support-Teams

Einige Benutzer sagen, dass ein Upgrade störend sein kann

Limitiert die Dateiübertragung in die Software

Preise für Resolver

Kontaktieren Sie Resolver für alle Preisinformationen

Resolver-Bewertungen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

6. OneTrust

Incident Berichterstellung in OneTrust OneTrust ist eine kategorieprägende Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, gegenseitiges Vertrauen zu festigen und die Einhaltung von Best Practices zu fördern. Die Software zentralisiert agile Workflows in den Bereichen Drittparteirisiko, Data Governance, Datenschutz, Ethik und Compliance.

Unsere bevorzugten OneTrust Features

Integrationen für eine optimierte Datenerfassung

Berichterstellung in Echtzeit

OneTrust-Profis

Benutzerfreundliche UI

Tools zur Risikobewertung und -behebung

OneTrust Nachteile

Komplizierte Implementierung

OneTrust Preise

Kontaktieren Sie OneTrust für alle Preisinformationen

OneTrust Bewertungen

G2: 4.3/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

7. Projekt-Risikomanager

Über Projekt-Risikomanager Project Risk Manager ist eine einfache Lösung für das Risikomanagement von Projekten, die leicht zu installieren, einzurichten und zu verwenden ist. Die Funktionen der Benutzeroberfläche sind jedoch sehr umfangreich. Das Tool verwendet voreingestellte Auswirkungskategorien und Rangbeschreibungen, um potenzielle Bedrohungen besser zu priorisieren.

Unser Favorit Project Risk Manager Features

Mehrere Installationskopien plus eine sichere Datenbank

Automatische Risikowarnungen

Anpassbare Parameter

Projekt-Risikomanager Profis

Leistungsstarke Risikomanagement-Anwendungen und Analyse-Features

Organisierte Aggregation von Risiken für schnelles Handeln

Projekt-Risikomanager Nachteile

Reine Desktop-App

Anschaffung, Lizenzierung und Schulung der Mitglieder können kostspielig sein

Die Einstellung der richtigen Parameter für Ihr Team kann eine Herausforderung sein

Preise für Projekt-Risikomanager

Free (bis zu 5 Mitglieder): anpassbare Parameter, unbegrenzte Projekte und Risiken, automatische Risikoeinstufung

(bis zu 5 Mitglieder): anpassbare Parameter, unbegrenzte Projekte und Risiken, automatische Risikoeinstufung Pro ($19/Monat Hosting + $1 pro Mitglied/Tag): Datenexport, benutzerdefiniertes Cloud- oder Server-Hosting

Projekt-Risikomanager-Bewertungen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

Capterra: 4.4/5 (5 Bewertungen)

8. LogicManager

Konto-Analyse in LogicManager Die hochmoderne Taxonomie-Technologie von LogicManager bietet Ihnen rund 100 Paketvarianten für die Bedürfnisse Ihres Teams. Diese Plattform ist stolz darauf, die Leistung von Geschäften als Tool für das operative Risikomanagement zu steigern.

Unsere bevorzugten LogicManager Features

Zu erledigende Listen zur Überwachung der Aufgaben im Risikomanagement

Vorgefertigte, konfigurierbare Risikobibliotheken zur Verbesserung der Erkennung von Bedrohungen

Taxonomie-Technologie zur Darstellung von Abhängigkeiten

LogicManager Vorteile

Ausgezeichneter Support durch Kontoanalysten

Eine zentrale Plattform für genaue und umsetzbare Daten

Unternehmen können sich mit Produktaktualisierungen weiterentwickeln

LogicManager Nachteile

Große Organisationen profitieren möglicherweise nicht so sehr von den Features des Produkts

Integrierte Workflows und sofort einsatzbereite Berichterstellung sind verbesserungsbedürftig

LogicManager Preise

Kontaktieren Sie LogicManager für alle Preisinformationen

LogicManager Bewertungen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

nTask

Management von Risiken bei Ihren Projekten in nAufgabe Haben Sie genug von komplexer und klobiger Risikomanagement-Software?

nTask ist benutzerfreundlich und verfügt über ein intuitives Dashboard mit angenehm neutralen Farbtönen. Mit dieser Software für das Management von Sicherheitsrisiken können Sie Probleme priorisieren, potenzielle Risiken bewerten und sie an verschiedene Mitglieder des Teams zur Überwachung delegieren.

Unsere bevorzugten nTask Features

Die benutzerdefinierte Risiko-Matrix für eine angemessene Risikoanalyse

Suche und Filter zum Auffinden von Assets und Aufgaben

Benutzerdefinierte Kategorisierung für eine schnellere Verwaltung

nTask-Profis

Features zur Risikobewertung identifizieren potenzielle Probleme

Intuitive Benutzeroberfläche

Zeiterfassung und Kanban Boards

Erschwinglich

nTask Nachteile

Begrenzte Integration mit beliebten Apps wie Zoom

Steile Lernkurve bei der Anpassung an den Workflow und die Features

Die Erstellung von Berichterstellungen kann schwierig sein

nTask-Preise

nTask bietet eine kostenlose Testversion und mehrere kostenpflichtige Pläne an, die von der Nummer des Benutzers abhängen.

Premium ($3/Monat): Für Teams oder Einzelpersonen, die gerade erst anfangen

($3/Monat): Für Teams oder Einzelpersonen, die gerade erst anfangen Business ($8/Monat): Für Teams, die Projekte und Pläne wie ein Profi erstellen möchten.

($8/Monat): Für Teams, die Projekte und Pläne wie ein Profi erstellen möchten. Enterprise (Kontaktieren Sie nTask für Preise): Für Teams, die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, benutzerdefinierte Anpassungen und erweiterte Features wünschen

nTask-Bewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 3.9/5 (90+ Bewertungen)

10. CURA

Governance-, Risiko- und Compliance-Management CURA Einige Bedrohungen sind vorhersehbar, andere wiederkehrend, und wieder andere sind heimtückisch. Deshalb müssen die Tools für das Risikomanagement die laufenden und wieder auftauchenden Risiken verfolgen.

CURA ist bestrebt, mit seinen Lösungen zur Risikoüberwachung genau dies zu erledigen. Die Berichterstellung der Software ermittelt die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen in Bereichen wie Banken, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation.

Unsere bevorzugten CURA-Features

Konfigurierbare Risikoberichterstellung mit flexiblen Dashboards

Objectives Feature zur Überwachung der Risiken und der Leistung jedes Mitglieds des Teams

Visuell interaktive Berichterstellung in Form von Diagrammen, Tabellen und Listen

CURA-Profis

Schwachstellenbewertung bei jedem Schritt Ihres Projekts

Unterstützt den Export von Berichten als PDF, Excel-Tabellen, Word-Dokumente und E-Mail

Risikobeseitigung und interne risikobasierte Prüfung

CURA Nachteile

Die Lernkurve der Benutzeroberfläche ist ein wenig steil

CURA-Preise

Kontaktieren Sie CURA für alle Preisinformationen

CURA-Bewertungen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

11. TimeCamp

Nachverfolgung der Zeit, um potenziellen Risiken voraus zu sein mit TimeCamp Rutscht Ihnen die Zeit durch die Finger? TimeCamp ist eine Online Timer App mit einer Reihe von eingebauten Features zur Bewertung einfacher oder scheinbar harmloser Risiken.

Unsere bevorzugten TimeCamp Features

Einfache und aufschlussreiche Berichterstellung zur Messung der Rentabilität von Projekten und Nachverfolgung des Budgets

Genehmigungen von Timesheets mit einem Mausklick

TimeCamp-Profis

Sortieren und Kontrollieren von auslaufenden Ausgaben ist einfach

Free bis zu 5 Plätze

TimeCamp Nachteile

Kann beim Laden von Inhalten ein wenig träge sein

Mobile App könnte einige Verbesserungen vertragen

TimeCamp Preise

Free : Unlimited Benutzer, Projekte und Aufgaben, Mobile- und Desktop-App

: Unlimited Benutzer, Projekte und Aufgaben, Mobile- und Desktop-App Basis ($6,3/Benutzer/Monat): Benutzerdefinierte Berichterstellung, Managementrollen, unbegrenzte Integrationen, XLS-Berichtsexport

($6,3/Benutzer/Monat): Benutzerdefinierte Berichterstellung, Managementrollen, unbegrenzte Integrationen, XLS-Berichtsexport Pro ($9/Benutzer/Monat): Benutzerdefinierte Rollen, Rechnungsstellung, 2-Faktor-Authentifizierung, screenshots

($9/Benutzer/Monat): Benutzerdefinierte Rollen, Rechnungsstellung, 2-Faktor-Authentifizierung, screenshots Enterprise (Preise mit dem Vertrieb besprechen): Persönliche Schulung, selbst gehosteter Server, Implementierung in einer privaten Cloud

TimeCamp-Bewertungen

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

12. A1 Tracker

Über YouTube A1 Tracker ist eine benutzerfreundliche Risikomanagement-Software mit Features wie Bedrohungs- und Risikobewertungen, Warnmeldungen, Protokollverlauf, Risiko-Audits, Webportal, Risikobewertungen und mehr.

Unsere bevorzugten A1 Tracker Features

Automatisierung des Workflows bei der Überprüfung und Freigabe von Daten

Automatische Benachrichtigungen in Echtzeit

Web-basierte, Cloud-Hosting- und On-Premise-Hosting-Optionen

A1 Tracker Profis

Erstklassige Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungen

Detaillierte Berichterstellung

Ermöglicht nahtlose Anpassbarkeit und Migration von bestehenden Lösungen

A1 Tracker Nachteile

Einige Benutzer berichteten über Probleme bei der Erstellung benutzerdefinierter Ansichten

A1 Tracker Preise

Kontaktieren Sie A1 Tracker für alle Preisinformationen

A1 Tracker Bewertungen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

13. Qualys

Analysieren Sie potenzielle Risiken in Qualys Qualys ist ein weiteres Tool für das Sicherheits- und Konformitätsmanagement, das zur Ermittlung von Risiken eingesetzt wird. Diese umfassende Software kann selbst die kleinsten Risikomöglichkeiten aufspüren. Sein spezielles System spürt Schlupflöcher in Ihren Prozessen auf, damit Sie Probleme proaktiv lösen können.

Unsere bevorzugten Qualys Features

Kontinuierliche Erkennung zur Inventarisierung all Ihrer Vermögenswerte in einem globalen Hybrid-IT-Ökosystem

Ein leistungsstarkes Such-Tool zum Auffinden von Speicherorten

Benutzerdefiniertes Tagging von Assets für eine herausragende Organisation

Qualys Profis

Einige benutzerdefinierte Funktionen

Zugriff auf alle Apps von einer einzigen Seite aus

Einfach zu bedienen

Qualys Nachteile

UI kann sich aufgrund der unabhängigen Aktualisierung unterscheiden

Komplizierter Installationsprozess

Qualys Preise

Kontaktieren Sie Qualys für alle Preisinformationen.

Qualys-Bewertungen

G2: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 3.6/5 (10+ Bewertungen)

14. ServiceNow

Heat Maps und Diagramme zur Priorisierung von Risiken in ServiceNowServiceNow ist eine Software für das Risikomanagement von Unternehmen die Ihre Prozesse zu Governance-, Risiko- und Compliance-Programmen (GRC) vereinheitlicht. Das Ziel ist ein zentralisierter, umfassender Risikomanagementprozess, der eine genaue Berichterstellung und Risikopriorisierung ermöglicht.

Unsere bevorzugten ServiceNow Features

Mobile Risiko App, um überall den Überblick über Risikoaktivitäten zu behalten

Schlüssel-Risikoindikatoren, die nicht konforme Kontrollen automatisch identifizieren

Benutzerdefinierte Berichterstellung

ServiceNow Profis

Eine zentrale Anlaufstellerisikoregister für ein umfassendes Management der wichtigsten Details

Skalierbarkeit

ServiceNow Nachteile

Kann ein wenig verzögert sein

Limitierte Integrationen

Preise von ServiceNow

Kontaktieren Sie ServiceNow für alle Preisinformationen

ServiceNow Bewertungen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 100 Bewertungen)

15. Riskonnect

Risikoeinblicke mit Diagrammen, Karten und Schaubildern in Riskonnect Riskonnect ist ein Tool auf Unternehmensebene, das Ihrem Unternehmen hilft, Risiken ganzheitlich zu erfassen, zu überwachen und zu kontrollieren, um den Wert für Ihre Aktionäre zu steigern. Es kategorisiert Risiken als alles, was Ihrem Ruf, Ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Ihrem strategischen Wachstum schaden kann.

Unsere bevorzugten Riskonnect Features

Verwaltungstool zur Integration von Systemen, Mitarbeitern und Ansprüchen

Interne Audits für die Verwaltung komplexer Verfahren

Einfache Eingabeaufforderungen im Modul für die Berichterstattung über Unfälle

Riskonnect Vorteile

Leichte Bedienbarkeit

Hochgradig konfigurierbare Features

Konsolidiert Daten aus mehreren Quellen

Riskonnect Nachteile

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Fehlen mehrerer Features in der mobilen App

Riskonnect Preise

Kontaktieren Sie Riskconnect für alle Preisinformationen

Riskonnect-Bewertungen

G2: 4/5 (2 Bewertungen)

Capterra: N/A

