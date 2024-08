Agiles Projektmanagement: Prinzipien, Struktur und Methoden im Jahr 2024

möchten Sie etwas über _Agiles Projektmanagement erfahren?

Agiles Projektmanagement ist ein moderner Projektmanagement-Ansatz, bei dem Ihr Projekt in kleinere, besser zu verwaltende Teile aufgeteilt wird. An jedem dieser Abschnitte arbeiten Sie in 1-2-wöchigen Intervallen, den so genannten Sprints, und können so problemlos Kundenfeedback einbeziehen und Projektänderungen vornehmen.

Infolgedessen haben eine Reihe von Unternehmen begonnen, den agilen Ansatz zu übernehmen, so dass er zu einem der am weitesten verbreiteten Ansätze geworden ist

projektmanagement-Methoden

heute. Agile Einführung in Softwareentwicklungsteams

stieg von 37 % im Jahr 2020 auf 86 % im Jahr 2021

doch was genau ist agiles Projektmanagement **_genau**_?

Alles, was Sie über das Management agiler Projekte wissen müssen, finden Sie in diesem Artikel.

Fangen wir an!

Was ist agiles Projektmanagement?

Agiles Projektmanagement ist eine moderne Projektmanagementmethode, die die Effizienz, die Anpassungsfähigkeit und die Erfolgsquote von Projekten erheblich verbessert. Es unterteilt Ihr Projekt in kurze 2-wöchige Entwicklungszyklen, die Sprints genannt werden.

Agiles Projektmanagement ist deshalb so erfolgreich, weil es die Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess einbezieht, indem es kontinuierliche Feedbackschleifen für sie schafft. Zuletzt

projektmanagement-Lösungen

haben begonnen, Agile-Funktionen und -Features zu integrieren, um diese Produktivitätssteigerung zu unterstützen.

Was sind die Unterschiede zwischen traditionellem und agilem Projektmanagement?

Bei traditionellen Projektmanagement-Methoden wie Waterfall wird monatelang (und sogar jahrelang) an einem Stück gearbeitet, um ein fertiges Produkt zu liefern. Bei Agile hingegen gibt es alle ein bis zwei Wochen eine neue Version der Arbeitssoftware.

Sicher, mit Waterfall können Sie ohne Unterbrechung arbeiten, aber das bedeutet, dass Sie sich sehr viel zutrauen! Sind Sie wirklich so sicher, dass Ihre Kunden alle Funktionen, in die Sie Monate/Jahre investiert haben, lieben werden?

Agile Techniken helfen Ihrem Team, schnelle Änderungen an Ihrem Projekt vorzunehmen, wenn sich die Kundenbedürfnisse und die Projektrealitäten ändern.

Im Gegensatz zu traditionellen Projektmanagementmethoden wie der Wasserfallmethodik ist Agile offen für Veränderungen und lässt Kundenfeedback und Anwenderberichte in den Entwicklungsprozess einfließen. Anpassungsfähigkeit, Produktivität und Kundenorientierung sind die Kernaspekte dieser Methode.

Deshalb heißt es ja auch Agile!

Sehen Sie sich unseren detaillierten Vergleich an Agil vs. Wasserfall , um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich diese Methoden unterscheiden.

Warum scheitert die traditionelle Softwareentwicklung?

Bei den traditionellen Methoden ist es fast garantiert, dass die Budgets und Zeitvorgaben überschritten werden. Außerdem sind die Kunden immer weniger zufrieden mit Software, die mit diesem Ansatz entwickelt wurde.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum sie fehlerhaft ist:

1. Unrealistische und starre Pläne

"Hier ist der Jahresplan . Tu dies"

So funktioniert im Wesentlichen die traditionelle Softwareentwicklung.

A

funktionsübergreifend

gruppe von Führungskräften entscheidet, wie die Software aussehen soll, und legt einen Zeitplan und ein Budget fest. Sie weisen den Projektleiter an, eine

projektplan

um das Projekt innerhalb dieser Zeit- und Budgetvorgaben abzuschließen.

Top-Down-Pläne sind jedoch unrealistisch, da sie die Beiträge derjenigen Personen nicht berücksichtigen, die tatsächlich an dem Projekt arbeiten werden.

Starre Pläne sind auch deshalb kontraproduktiv, weil sie es erschweren, die Arbeit schnell zu ändern, wenn etwas schief läuft. Außerdem üben sie einen enormen Druck auf die Entwickler aus, was deren Produktivität beeinträchtigt.

Sie wollen produktiv bleiben, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, wissen aber nicht, wie Sie das anstellen sollen?_

Hier sind 10 Tipps, die Ihnen weiterhelfen

.

2. Falsche Annahmen

Jedes Projekt beginnt mit einer Vision davon, wie das Ergebnis aussehen soll. Diese Vision basiert auf bestimmten Annahmen darüber, was für den Kunden am nützlichsten wäre.

Aber das ist alles, was sie sind: Annahmen.

Nach dem Projektstart werden Sie vielleicht feststellen, dass einige dieser Annahmen nicht den Tatsachen entsprechen. Und wenn Sie das Projekt abliefern, ändern die Kunden vielleicht ihre Meinung über das, was sie wollen.

das kann Ihnen die Haare zu Berge stehen lassen, wir verstehen das

Das ist eine völlig akzeptable Reaktion.

Aber das ist auch ein ganz normales Kundenverhalten. Man kann von Kunden nicht erwarten, dass sie sich zu 100 % im Klaren darüber sind, was sie wollen.

**Erst wenn sie das Produkt erlebt haben, können sie wirklich sinnvolles Feedback geben

Die Wahrheit ist, dass Menschen nicht gut darin sind, vorherzusagen, was sie wollen.

Der einzige Weg, wie ein Kunde wissen kann, was für ihn nützlich ist, besteht darin, das Produkt tatsächlich zu benutzen.

Eine häufige Herausforderung bei der traditionellen Entwicklung besteht darin, dass man Monate damit verbringt, ein Tool zu entwickeln, das auf Annahmen darüber beruht, was die Kunden wollen.

Und wenn man sich irrt?

dann lehnen Ihre Kunden Ihr Produkt ab und Sie verlieren Millionen von Dollar an Projektarbeit

Diese Verschwendung war alltäglich, bevor Unternehmen mit der Einführung agiler Methoden begannen.

Mit zahlreichen Akzeptanztests hilft Agile Ihnen, eng mit den Endbenutzern zusammenzuarbeiten und die Richtung des Projekts auf der Grundlage ihres Feedbacks zu ändern. Dies hat einen großen Einfluss auf den Erfolg und die Qualität der Endprodukte.

sie bauen buchstäblich ein Produkt für die Kunden und von die Kunden!

*Warum die Arbeit aufteilen?

Wenn Sie Ihr Projekt in kleinere Segmente aufteilen, können Sie jedes Segment nach seiner Fertigstellung schnell an Ihre Kunden weitergeben. Auf diese Weise erhalten Sie sofortiges Kundenfeedback für jeden Sprint und können alle notwendigen Änderungen und Korrekturen sofort vornehmen.

**Wie hilft das?

Durch die kontinuierliche Verbesserung und die kontinuierliche Integration von Produktfunktionen auf der Grundlage von Kundenfeedback ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie etwas liefern, das nicht den endgültigen Erwartungen Ihrer Kunden entspricht. Da Sie die Änderungen sofort vornehmen, bilden Sie außerdem selbstorganisierende Teams, die sich selbst verwalten.

**Wie lang sind Sprints?

Im Gegensatz zur Wasserfallmethode sind agile Sprints normalerweise kurz und dauern zwischen zwei und vier Wochen. Diese kurze Zeitspanne sorgt dafür, dass die Dinge schnell vorankommen und Sie Feedback so schnell wie möglich umsetzen können.

Was sind die Vorteile des agilen Projektmanagements?

haben Sie sich jemals gefragt, warum die _Agile Projektmanagementmethode so beliebt ist?

Das liegt daran, dass die Projektmanagement-Methode funktioniert!

Hier ist ein genauerer Blick auf einige der

zahlreichen Vorteile

die Sie erhalten, wenn Sie zu einem agilen Rahmenwerk wechseln:

1. Bessere Kundenzufriedenheit

Im Gegensatz zu anderen Managementmethoden ist ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit der Maßstab für den Projekterfolg von Agile.

Anstatt anzunehmen, was ein Kunde wünscht oder braucht, arbeitet der agile Ansatz aktiv mit ihm zusammen, um ihm ein Produkt zu liefern, mit dem er zufrieden ist. Dies ist größtenteils auf den sprintbasierten Ansatz zurückzuführen, bei dem in regelmäßigen Abständen User Stories und Meinungen in allen Projektphasen berücksichtigt werden.

2. Mehr Anpassungsfähigkeit

Im Gegensatz zu anderen Projektmanagement-Methoden ist Agile offen für Veränderungen.

Es ist eine extrem anpassungsfähige Projektmanagement-Methode, die es Ihnen ermöglicht, plötzliche Änderungen des Projektumfangs und der Funktionen mit Leichtigkeit zu bewältigen!

Verwirrt, was der Projektumfang ist?_ Erfahren Sie mehr über Projektumfänge?

3. Pünktlich und budgetgerecht

Anpassungsfähigkeit hilft Projektteams bei der Entwicklung einer kooperativen Entscheidungsfindung, um Kompromisse zwischen Zeit- und Budgeteinschränkungen und den Projektzielen zu finden. Infolgedessen können Projekte schneller abgewickelt werden und bleiben im Rahmen des Budgets.

Kosteneinsparungen und Zeiteinsparungen?

das ist das Beste aus beiden Welten!

4. Bessere Teamarbeit

Da bei dieser Methode die Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht im Vordergrund steht, führt sie zu einer besseren Teamarbeit. Alle arbeiten aktiv zusammen, um den Kunden zufrieden zu stellen und die User Stories zu berücksichtigen.

Darüber hinaus sind Scrum-Meetings der perfekte Ort für Ihr Team, um die Chemie zu verbessern und alle anstehenden Probleme oder Fragen zu lösen.

5. Erhöhte Motivation

Der sprintbasierte Ansatz von Agile ist der perfekte Weg, um die Moral des Teams zu steigern. Da sie nur an kleineren, kurzfristigen Projektzielen arbeiten, können sie diese schnell abschließen und haben das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Das motiviert sie, weiterzumachen und weitere Sprints schneller abzuschließen!

betrachten Sie es so:_

Da Sie Ihr Projekt in kürzere, leichter zu erreichende Teilziele aufteilen, können Sie mehr Teilziele abschließen. Und das bedeutet, dass Sie sich selbst mehr belohnen können.

_Bonus: Sehen Sie sich unsere Leitfäden an *Agile Metriken & KPIs* & *Agile Story Points* ! 💜

Welche Unternehmen verfolgen agiles Projektmanagement?

Die Popularität des agilen Ansatzes ist in den letzten zehn Jahren explodiert und wird in vielen

verwaltung der Software-Entwicklungsarbeit

.

Es ist jetzt

gefolgt von Unternehmen

darunter Fortune-100-Unternehmen (IBM), mittelständische Unternehmen (Red Hat) und Start-ups (ClickUp).

Obwohl Agile in erster Linie in der Softwareentwicklung eingesetzt wird, wird es auch in Bereichen wie professionelle Dienstleistungen, Fertigung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen usw. verwendet.

holen Sie sich das Beste *Tipps für das agile Projektmanagement*

3. Anwendergeschichten

Ein weiteres wichtiges Element der agilen Methode ist die Erstellung von Benutzergeschichten für die Funktionen oder Produkte, an denen Sie arbeiten. Dies zwingt Entwickler, Projektverantwortliche und Produktmanager dazu, sich gemeinsam Gedanken darüber zu machen, wie der Benutzer bei der Nutzung der Funktion reagieren wird.

Auf diese Weise versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Kunden, anstatt für sie zu denken. Es würde uns nicht wundern, wenn agile Teams bei Empathie-Tests besonders gut abschneiden würden!

Normalerweise sind User Stories kurze und beschreibende Aussagen. Diese können in Ihrer Aufgabenbeschreibung mit dem Feature, an dem Sie arbeiten, oder in der

listenbeschreibung in ClickUp

.

Hier ist ein einfaches Beispiel für eine User Story:

als < > möchte ich < > tun, damit < >_ erreiche.

Bei User Stories geht es nicht mehr darum, detaillierte Anforderungen zu schreiben, sondern zu diskutieren, wie die Funktion genutzt wird und was sie kann.

Fragen Sie beim Schreiben von User Stories: _"Was wird der Benutzer tun, und was wird er damit erreichen können?

Manchmal wird dies für die verschiedenen Benutzer unterschiedlich sein

anwendungsfälle

. Oftmals führen Teams diese Aktivität gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern (wie dem Projektsponsor) zu Beginn eines Projekts oder Sprints durch.

Wenn Sie einen detaillierten Blick darauf werfen wollen, wie all diese Teile zusammenkommen, lesen Sie unseren Artikel explaining_

Agile Software-Entwicklung _

und die

Agile Umgebung _

.

Hindernisse bei agilen Methoden

Agiles Projektmanagement ist zwar eine der nützlichsten Managementmethoden, aber eine agile Umgebung eignet sich nicht für jedes Team oder jede Organisationsstruktur.

Hier sind drei Fälle, die gegen die Einführung von Agile sprechen:

Wenn Ihr Führungsteam und Ihre Projektmanager unerfahren und den Umgang mit plötzlichen Veränderungen nicht gewohnt sind

Wenn das Führungsteam Ihres Unternehmens kulturell bedingt lieber mit starren, standardisierten Arbeitsabläufen arbeitet

Wenn Ihr Unternehmen neue Prozesse nach dem Wildwest-Prinzip einführt, ohne Best Practices zu etablieren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass traditionelle Organisationen niemals in der Lage sein werden, sich an eine agile Projektmanagementumgebung anzupassen.

Hier sind drei Dinge, die Sie tun können, um sich auf ein agiles Umfeld vorzubereiten:

Klare Prozesse entwickeln

Unstimmigkeiten bei agilen Prozessen und Praktiken wurden als größtes Hindernis für die Einführung agiler Methoden genannt

46% der im State of Agile Report befragten Personen

. Wenn Ihr Unternehmen die agile Methodik einführen will, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die wichtigsten Interessengruppen an Ort und Stelle haben und einen organisierten Ansatz verfolgen.

Agile Schulungen und Zertifizierungen in Betracht ziehen:

Anerkannte Schulungsorganisationen wie das Project Management Institute und die Agile Alliance bieten Ihnen das nötige Agile-Coaching und die Ressourcen, die Sie benötigen, um die agile Denkweise zu vertiefen. Sobald Sie Ihre Denkkappen aufgesetzt haben und die PMI-ACP-Prüfung bestanden haben, verfügen Sie über alles, was Sie brauchen, um ein Agile Practitioner oder sogar ein Agile Mentor zu werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite *Top 7 Agile Projektmanagement-Zertifizierungen.**

Verwenden Sie das richtige Agile-Projektmanagement-Tool:

Tools wie ClickUp sind für agile Projektmanagement-Praktiken entwickelt worden. Wenn Sie sie erst einmal einsetzen, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, von Ihren bestehenden Managementmethoden abzurücken und schnell eine agile Projektmanagementmethode einzuführen

skalierten agilen Rahmen

!

**Hier ist unser Leitfaden für die besten

Agile Werkzeuge_

für einen besseren Überblick darüber, womit Sie arbeiten sollten.

Fazit

Es ist kein Geheimnis, dass das agile Projektmanagement eine der weltweit beliebtesten Projektmanagement-Methoden ist.

Es ist einfach und schnell und hilft Ihrem Team, Ihre Aufgaben und Projekte in kürzester Zeit zu bewältigen!

Und da der Schwerpunkt auf Veränderungen als Reaktion auf Kundenfeedback liegt, können Sie sicher sein, dass Sie ein Produkt herausbringen, das Ihre Kunden lieben.

wenn Sie agile Projektmanagement-Methoden einführen wollen, warum nicht eine Software wie ClickUp ausprobieren?

Sie hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte und Sprints mühelos zu verwalten!

