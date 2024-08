Projektmanagement-Organisationsstrukturen (einschließlich 5 Beispiele und Vorlagen)

Viele moderne Unternehmen plädieren für eine flache Hierarchie. Und obwohl das fast so klingt, als gäbe es keine, haben Organisationen und Projekte immer eine Art von Hierarchie.

Wenn Sie die verschiedenen Stile und Möglichkeiten zur Strukturierung von Projekten kennen, verhindern Sie, dass sie sich in ein heilloses Durcheinander verwandeln. Mit der richtigen Projektmanagementstruktur weiß jeder in Ihrem Team - und in den Teams um Sie herum - genau, wer was ist.

Es wird so viel einfacher, die Arbeit zu kontrollieren und die besten Entscheidungen für das Projekt und letztlich für das Unternehmen zu treffen.

In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Projektmanagementstruktur ausmacht und wie Sie eine solche auswählen. Aber noch wichtiger ist, dass wir Ihnen Hinweise geben, wie Sie diese Strukturen ganz einfach in ClickUp !

Lesen Sie weiter!

Wofür werden Projektmanagement-Strukturen verwendet?

Eine Projektmanagement-Struktur wird verwendet, um die Hierarchie und damit die Berichtslinien in einem Projekt zu verdeutlichen. Die Struktur umreißt die Funktion und die Aufsichts- und Entscheidungsbefugnisse der einzelnen Projektbeteiligten.

Diese Organisationsstrukturen haben die Form von Diagrammen. Ihr Wert liegt darin, dass sie den Teammitgliedern als Referenz dienen, auf die sie während der ausführung des Projekts .

Immerhin, mit mitarbeiterfluktuation und Fluktuation ändern sich die Strukturen des Projektmanagements. Das Gleiche gilt für die Ferienzeit und wenn Sie viele neue Mitarbeiter einstellen.

Vielleicht hat das Projekt aber auch gerade erst begonnen und erfordert die Festlegung seiner Organisationsstruktur. Oder es ist so alt, dass sich die Organisationsstruktur im Laufe der Zeit geändert hat.

Es ist schneller und bequemer, ein Organigramm in einem zugänglichen Repository zu überprüfen, als (manchmal verschiedene) Kollegen zu nerven und zu fragen, mit wem man sprechen muss, um eine dringende Angelegenheit zu lösen.

PROJEKTMANAGEMENT ODER PROJEKTORGANISATIONSSTRUKTUR? Manche bezeichnen diese Strukturen als "Projektorganisationsstrukturen" anstelle von "Projektmanagementstrukturen" Das liegt daran, dass sie die Organisation der Menschen rund um ein Projekt darstellen. Und je nach Struktur ändert sich der Stil der Koordination und des Managements der Arbeit und der Kommunikation des Projektteams.

Dennoch dient jede Projektmanagementstruktur als Grundlage für:

Klare Kommunikation: Abstimmung aller Teammitglieder vor und während des Projekts über die Art des erwarteten Beitrags jedes Einzelnen, um Konflikte zu minimierenEffektive Zusammenarbeit im Team Optionen auf dem Markt verfügbar!

ClickUp Whiteboards zur Definition von Projektstrukturen verwenden

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie Ihre Arbeitsabläufe miteinander und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboard

Whiteboards eignen sich besonders für die Zusammenarbeit mit Managern und anderen Führungskräften aus der Ferne und in Echtzeit bei der Festlegung einer Projektmanagementstruktur.

Die Schritte zur Erstellung von Mind Maps gelten auch für die Gestaltung von Organisationsstrukturen auf Whiteboards. Anstatt eine Mind Map auf einem Whiteboard zu erstellen, können Sie Ihre Strukturen jedoch mit anderen visuellen Elementen und Diagrammeinschränkungen aufpeppen.

In ClickUp Whiteboards können Sie Formen zeichnen und diese mit Verbindungselementen verknüpfen. Außerdem können Sie Ihre Projektmanagement-Strukturen mit Haftnotizen und Text versehen und Bilddateien, wie z. B. Kopfbilder oder Symbole, hochladen, um Positionen zu kennzeichnen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Einführung in Whiteboards Vorlage um loszulegen.

Gedanken, die man im Kopf behalten sollte

Wenn Sie die beste Organisationsstruktur für Ihr Projekt wählen, optimieren Sie Talente und Ressourcen. Und Sie schaffen die Grundlage für eine effiziente workflow-Management und Hochleistungsteams.

Denn ohne diese beiden Zutaten - klare Projektziele und eine Vision - gibt es keine Möglichkeit, die gewünschten Ergebnisse und die gewünschte Qualität zu erzielen. Verbinden Sie sich mit uns ! Wir helfen Ihnen dabei, eine Projektmanagementstruktur aufzubauen, die Ihre Projekte optimal unterstützt.