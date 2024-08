10 beste Tools und Software für die App-Entwicklung im Jahr 2024

Immer mehr Menschen sind auf mobile Geräte angewiesen, was die Nachfrage nach funktionalen und zuverlässigen Anwendungen erhöht. Forschung von eMarketer zeigen, dass die Nutzer rund 90 % ihrer Smartphone-Nutzungszeit mit Apps verbringen. Der komplexe Prozess der App-Entwicklung lässt jedoch einige Unternehmen zögern, ihre eigenen iOS- und Android-Apps zu starten.

Wenn Sie dabei sind, Ihre eigene mobile Anwendung zu entwickeln geschäftsanwendungen oder eine bessere Lösung benötigen, um Ihr Team bei der Entwicklung erfolgreicher mobiler Anwendungen zu unterstützen, gibt es heute eine große Auswahl an zuverlässigen Tools für Entwickler mobiler Anwendungen. Diese Tools können den Entwicklungsprozess vereinfachen, Ihre Zeitpläne und Ressourcen verwalten und Ihnen helfen, schneller zu liefern.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Tools für die Entwicklung mobiler Anwendungen vor, die eine schnelle und fehlerfreie Veröffentlichung der Anwendung gewährleisten. Außerdem erfahren Sie mehr über die Vorteile dieser Programme und entdecken Möglichkeiten zur Beschleunigung des Entwicklungszyklus. ⚡️

Was macht ein gutes Tool zur Entwicklung mobiler Anwendungen aus?

Es gibt mehrere wichtige Merkmale, die ein gutes Tool für die Entwicklung mobiler Apps ausmachen. Hier sind einige, auf die Sie bei der Auswahl der App für Ihr Unternehmen achten sollten:

Benutzerfreundliche Schnittstelle : Die App-Entwicklungssoftware sollte einfach zu bedienen sein und eine intuitive Schnittstelle haben, die den Entwicklungsprozess vereinfacht

: Die App-Entwicklungssoftware sollte einfach zu bedienen sein und eine intuitive Schnittstelle haben, die den Entwicklungsprozess vereinfacht Plattformkompatibilität : Ein gutes App-Entwicklungstool sollte mehrere Plattformen wie iOS, Android und Web-Apps unterstützen

: Ein gutes App-Entwicklungstool sollte mehrere Plattformen wie iOS, Android und Web-Apps unterstützen Anpassbarkeit : Das Tool sollte flexibel und anpassbar sein, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Teams und Ihres Unternehmens zu erfüllen

: Das Tool sollte flexibel und anpassbar sein, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Teams und Ihres Unternehmens zu erfüllen Debugging- und Testfunktionen : Das Tool sollte über robuste Debugging-, Test- undqualitätssicherungsfunktionendadurch wird es einfacher, Fehler und Probleme zu erkennen und zu beheben und eine schnelle Entwicklung von mobilen Anwendungen zu ermöglichen

: Das Tool sollte über robuste Debugging-, Test- undqualitätssicherungsfunktionendadurch wird es einfacher, Fehler und Probleme zu erkennen und zu beheben und eine schnelle Entwicklung von mobilen Anwendungen zu ermöglichen Sicherheit : Ein gutes App-Entwicklungstool sollte stabil und zuverlässig sein und ein hohes Maß an Sicherheit bieten, damit Ihre Kunden- und Unternehmensdaten privat und geschützt bleiben

: Ein gutes App-Entwicklungstool sollte stabil und zuverlässig sein und ein hohes Maß an Sicherheit bieten, damit Ihre Kunden- und Unternehmensdaten privat und geschützt bleiben Integration mit Diensten Dritter : Mobile App-Tools sollten über Integrationsmöglichkeiten mit Diensten und APIs von Drittanbietern verfügen, um zusätzliche Merkmale und Funktionen bereitzustellen

: Mobile App-Tools sollten über Integrationsmöglichkeiten mit Diensten und APIs von Drittanbietern verfügen, um zusätzliche Merkmale und Funktionen bereitzustellen Funktionen für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit: A projektmanagement-Tool kann Entwicklern dabei helfen, Aufgaben und Fristen zu verfolgen, Aufgaben an Teammitglieder zu vergeben und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen, während Funktionen für die Zusammenarbeit im Team die Echtzeit- und asynchrone Zusammenarbeit bietet Hunderte von fortschrittlichen Funktionen und eine vollständig anpassbare Plattform, um jedem Team in verschiedenen Branchen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die es braucht, um seine Arbeit zu verwalten, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern, Projekte zu verfolgen, den Workflow zu vereinfachen und vieles mehr.

Da ClickUp vollständig anpassbar ist, können Teams jeder Größe, von Einzelunternehmern über kleine Unternehmen, Agenturen und Großunternehmen bis hin zu allen dazwischen, die Plattform so konfigurieren, dass sie ihren individuellen Bedürfnissen, Arbeitsabläufen und Vorlieben entspricht. Dies ist besonders hilfreich für Teams mit komplexen Arbeitsabläufen, Remote-Teams, externe Partner und Unternehmen, die ihr Geschäft skalieren wollen. ClickUp bietet die Flexibilität und Funktionalität, die Sie benötigen, um Ihre Teams und Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Was die App-Entwicklung betrifft, so kann ClickUp Ihnen helfen, den gesamten Entwicklungszyklus mit einem All-in-One-Arbeitszentrum zu vereinfachen, das funktionsübergreifende Teamarbeit, Tools und Wissen an einem Ort vereint. Mit Funktionen wie Agile Board und Sprint Lists macht ClickUp es einfacher für entwicklungsteams um Projekte zu planen und zu verwalten, den Arbeitsfortschritt zu verfolgen und Arbeitsabläufe effizienter zu organisieren. Werfen Sie einen Blick darauf, was Sie in ClickUp tun können:

Erstellen Sie Ihre Produkt-Roadmap : Planen Sie Ihre Arbeit über die Zeit oder erstellen Sie visuelle Roadmaps mit der Timeline-Ansicht und arbeiten Sie gemeinsam an Roadmaps in ClickUp Docs, Whiteboards oder einer benutzerdefinierten Ansicht Ihrer Wahl

: Planen Sie Ihre Arbeit über die Zeit oder erstellen Sie visuelle Roadmaps mit der Timeline-Ansicht und arbeiten Sie gemeinsam an Roadmaps in ClickUp Docs, Whiteboards oder einer benutzerdefinierten Ansicht Ihrer Wahl Verwalten Sie Sprint Backlogs : Erstellen, automatisieren undsprints verwalten auf Ihre Weise und erhalten Sie Einblick in jede Aufgabe

: Erstellen, automatisieren undsprints verwalten auf Ihre Weise und erhalten Sie Einblick in jede Aufgabe Fehler und Probleme Verfolgung : Verwenden Sie jeden Projektstil wie Agile, Scrum oder Gantt-Diagramme, um die Bedürfnisse Ihrer Teams zu unterstützen, und erhalten Sie dieClickUp Vorlage für Fehler- und Problemverfolgung um einen strukturierten Ansatz für die Verwaltung von Fehlern und Problemen zu erhalten - es bietet einen konsolidierten und gut organisierten Überblick über Fehler und hilft dem Team, diese schneller zu beheben

: Verwenden Sie jeden Projektstil wie Agile, Scrum oder Gantt-Diagramme, um die Bedürfnisse Ihrer Teams zu unterstützen, und erhalten Sie dieClickUp Vorlage für Fehler- und Problemverfolgung um einen strukturierten Ansatz für die Verwaltung von Fehlern und Problemen zu erhalten - es bietet einen konsolidierten und gut organisierten Überblick über Fehler und hilft dem Team, diese schneller zu beheben Automatisierung : Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit vorgefertigten Rezepten oder erstellen Sie Ihre eigene Automatisierung

: Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit vorgefertigten Rezepten oder erstellen Sie Ihre eigene Automatisierung Nahtlose Integrationen : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitsanwendungen, darunter GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma und mehr

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitsanwendungen, darunter GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma und mehr Ressourcen verwalten : Zeigen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams an, um die Arbeit effektiv zu verteilen und Burnout oder Verzögerungen zu vermeiden

: Zeigen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams an, um die Arbeit effektiv zu verteilen und Burnout oder Verzögerungen zu vermeiden Projektfortschritt anzeigen mit Meilensteine : Erleichtern Sie die Identifizierung kritischer Teile eines Projekts mit Aufgaben-Meilensteinen. Diese Schlüsselindikatoren werden fettgedruckt und mit einem Rautensymbol dargestellt, damit sich alle Beteiligten an den wichtigsten Zielen orientieren können

Meilensteine : Erleichtern Sie die Identifizierung kritischer Teile eines Projekts mit Aufgaben-Meilensteinen. Diese Schlüsselindikatoren werden fettgedruckt und mit einem Rautensymbol dargestellt, damit sich alle Beteiligten an den wichtigsten Zielen orientieren können Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit Dashboards: Erstellen Sie Ihrebenutzerdefiniertes Dashboard und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre gesamte Arbeit, überwachen Sie den Fortschritt und verwalten Sie Engpässe effizienter

Verfolgen und Überwachen von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

Die fortschrittlichen Analyse- und Berichtsfunktionen von ClickUp helfen Entwicklungsteams, Änderungen, Aktualisierungen und Hindernisse zu erkennen, die den Projektfortschritt behindern könnten, und ihre Produktivität zu verbessern.

Insgesamt ist ClickUp eines der besten Tools für die Entwicklung mobiler Apps, da es hilft, alltägliche Prozesse zu rationalisieren und die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen, um es einfacher zu machen für software-Entwicklungsteams sich auf ihre Ziele zu konzentrieren und gleichzeitig die Unternehmensziele im Auge zu behalten.

Beste Eigenschaften

über 15 custom views : Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Art und Weise - als Tafel, Liste, Gantt-Diagramm, Zeitleiste und mehr. Diese übersichtlichen Ansichten ermöglichen es Teammitgliedern, einen schnellen Überblick über den Entwicklungsprozess einer App zu erhalten

: Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Art und Weise - als Tafel, Liste, Gantt-Diagramm, Zeitleiste und mehr. Diese übersichtlichen Ansichten ermöglichen es Teammitgliedern, einen schnellen Überblick über den Entwicklungsprozess einer App zu erhalten Vollständig anpassbare Plattform: Konfigurieren Sie ClickUp so, dass es zu Ihren Bedürfnissen, Arbeitsabläufen und Vorlieben passt, fügen Sie benutzerdefinierte Felder und ClickApps hinzu, um jeden Teil von ClickUp zu personalisieren, und passen Sie die Einstellungen an die Größe Ihres Unternehmens an

Konfigurieren Sie ClickUp so, dass es zu Ihren Bedürfnissen, Arbeitsabläufen und Vorlieben passt, fügen Sie benutzerdefinierte Felder und ClickApps hinzu, um jeden Teil von ClickUp zu personalisieren, und passen Sie die Einstellungen an die Größe Ihres Unternehmens an Vollständige Suite von Projektmanagement-Tools : ClickUp Docs für die Dokumentation, digitale Whiteboards für die Strategieplanung, Mind Maps für das Brainstorming, Dashboards für Echtzeitberichte und vieles mehr

: ClickUp Docs für die Dokumentation, digitale Whiteboards für die Strategieplanung, Mind Maps für das Brainstorming, Dashboards für Echtzeitberichte und vieles mehr Mobile App : Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zu - mit der ClickUp-App für iOS und Android, für den Desktop und als Chrome-Erweiterung

: Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Arbeit zu - mit der ClickUp-App für iOS und Android, für den Desktop und als Chrome-Erweiterung Sichere Plattform : ClickUp hat die Zertifizierungen ISO 27001, ISO 27017 und ISO27018 erhalten höchsten Sicherheitsstandards für Kundendaten in Software

: ClickUp hat die Zertifizierungen ISO 27001, ISO 27017 und ISO27018 erhalten höchsten Sicherheitsstandards für Kundendaten in Software Bibliothek mit Vorlagen: Nutzen Sie die über 1.000 anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, darunter dieClickUp Software-Entwicklungsvorlage erstellt für Produkt-, Design-, Engineering- und QA-Teams

Beschränkungen

Aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen kann es eine Lernkurve geben

Preisgestaltung

Freier Forever-Plan : Eine kostenlose Version mit vielen Funktionen ist verfügbar

: Eine kostenlose Version mit vielen Funktionen ist verfügbar Unbegrenzt : $7 pro Mitglied/Monat

: $7 pro Mitglied/Monat Business : $12 pro Mitglied/Monat

: $12 pro Mitglied/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.7/5 von 6.634 Bewertungen

: 4.7/5 von 6.634 Bewertungen Capterra: 4.7/5 von 3,634 Bewertungen

2. Kobiton

Das Beste für die Testautomatisierung

Führen Sie Ihre Softwareprodukte auf realen mobilen Geräten und Simulatoren aus Kobiton ist ein Softwaretestwerkzeug, das den Zugang zu skriptlosen und kontinuierlichen Tests für mobile app-Entwickler . Mit ihrer Suite können Anwender Anwendungen schneller und fehlerfrei veröffentlichen. Darüber hinaus bietet Kobiton Tools für die Entwicklung mobiler Apps, mit denen Sie Ihre Softwareprodukte auf echten mobilen Geräten und Simulatoren ausführen können.

Beste Eigenschaften

Testen auf realen Geräten: Hilft Testern, erfolgreiche mobile Anwendungen und genauere Ergebnisse unter Berücksichtigung der einzigartigen Konfigurationen des Geräts zu erzielen

Hilft Testern, erfolgreiche mobile Anwendungen und genauere Ergebnisse unter Berücksichtigung der einzigartigen Konfigurationen des Geräts zu erzielen Integrationen: Verbinden Sie Kobiton mit beliebten Test-Frameworks wie Selenium, Espresso, XCUI und anderen, damit Sie Ihre bestehenden Testsuiten nutzen können

Verbinden Sie Kobiton mit beliebten Test-Frameworks wie Selenium, Espresso, XCUI und anderen, damit Sie Ihre bestehenden Testsuiten nutzen können Cloud-basiert : Die Plattform ist Cloud-basiert und damit eine perfekte Ergänzung für jedes Remote-Team. Dies ermöglicht auch Skalierbarkeit, wenn es um die Anzahl der Geräte geht

: Die Plattform ist Cloud-basiert und damit eine perfekte Ergänzung für jedes Remote-Team. Dies ermöglicht auch Skalierbarkeit, wenn es um die Anzahl der Geräte geht Analyse-Suite: : Diese Funktion erstellt Berichte, mit deren Hilfe Sie Muster in den Testdaten erkennen können. Anhand dieser Protokolle kann Ihr Team die Ursache des Problems ausfindig machen und es beheben

: Diese Funktion erstellt Berichte, mit deren Hilfe Sie Muster in den Testdaten erkennen können. Anhand dieser Protokolle kann Ihr Team die Ursache des Problems ausfindig machen und es beheben Kobiton Get metric's devices: Dies ist ein Add-on, das die Sammlung von Metriken aus der Kobiton Cloud automatisiert. Bitte beachten Sie, dass diesesChrome-Erweiterung für Entwickler nicht von Kobiton erstellt wurde. Daher finden Sie sie im Chrome Web Store unter dem Namen eines anderen Entwicklers

Beschränkungen

Kobiton ist eine Reihe von fortschrittlichen Tools für die Entwicklung mobiler Apps für Android und iOS, die für erfahrene Programmierer entwickelt wurden. Daher können unerfahrene Entwickler Schwierigkeiten haben, sich in der Vielzahl der komplexen Funktionen zurechtzufinden

Preisgestaltung

Startup zu $75 pro Monat für kleinere Teams

Accelerate für $390 für Testautomatisierungsfunktionen

Scale ist für kontinuierliches Testen und der Preis ist verhandelbar

Enterprise wird für die Rationalisierung von Entwicklungszyklen verwendet, der Preis ist verhandelbar

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.2/5 von 15 Bewertungen

: 4.2/5 von 15 Bewertungen Capterra: 4.3/5 von 22 Bewertungen

3. Expo Go

Das Beste für React Native Anwendungen

Testen Sie React Native-Anwendungen mit Expo Go Expo Go ist eine Plattform zum Testen von React Native-Anwendungen. Mit dieser Technologie können Sie native mobile Anwendungen schneller und einfacher erstellen. Sie bietet eine Reihe von Instrumenten, die die Zeit bis zur Markteinführung von React Native-Anwendungen verkürzen.

Beste Eigenschaften

Für die Verwendung von Expo Go sind keine Kenntnisse der nativen mobilen Programmierung erforderlich : Ohne die Plattform benötigen Sie einige OS-spezifische Code-Kenntnisse, um Ihre Anwendungen für Android und iOS zu optimieren

: Ohne die Plattform benötigen Sie einige OS-spezifische Code-Kenntnisse, um Ihre Anwendungen für Android und iOS zu optimieren Nahtlose Updates : Anstatt auf die Freigabe durch den Herausgeber zu warten, können Sie nahtlose Updates implementieren. Mit Expo Go können App-Stores jederzeit Updates bereitstellen

: Anstatt auf die Freigabe durch den Herausgeber zu warten, können Sie nahtlose Updates implementieren. Mit Expo Go können App-Stores jederzeit Updates bereitstellen Zugang zu nativen APIs : Ermöglicht den Nutzern, die in der SDK-Version enthaltenen Funktionen des Geräts zu nutzen. Die APIs sind im Paket verfügbar und können leicht integriert werden.

: Ermöglicht den Nutzern, die in der SDK-Version enthaltenen Funktionen des Geräts zu nutzen. Die APIs sind im Paket verfügbar und können leicht integriert werden. Open-Source : Diese Open-Source-Entwicklung für mobile Anwendungensoftware ist kontinuierlich durch eine wachsende Gemeinschaft von Mitwirkenden aktualisiert

: Diese Open-Source-Entwicklung für mobile Anwendungensoftware ist kontinuierlich durch eine wachsende Gemeinschaft von Mitwirkenden aktualisiert Expo Go kann auch als Mobilanwendung verwendet werden, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Projekte auf mobilen Geräten auszuführen und sie mit anderen zu teilen

Beschränkungen

Der häufigste Nachteil, auf den Entwickler hinweisen, ist die mangelnde Sichtbarkeit. Im Grunde übertragen Sie Ihr Projekt an die Anwendung, die selbstständig Code hinzufügt, um es auf beiden Betriebssystemen zu starten

Preisgestaltung

Das Production-Paket kostet $99 pro Monat und ist für kleinere Projekte mit weniger als 20.000 monatlichen Nutzern geeignet

Das Enterprise-Paket ist für größere Anwendungen mit weniger als 200.000 monatlichen Nutzern gedacht und kostet $999 pro Monat

Für Produkte mit mehr als 200.000 monatlichen Nutzern sollten Sie sich nach einer individuellen Gebühr erkundigen

Kundenrezensionen und Bewertungen

App-Store : 4.2/5 von 636 Bewertungen

: 4.2/5 von 636 Bewertungen Google Play: 3.4/5 von 8.535 Bewertungen

4. Visual Studio Code

Das Beste für die Webentwicklung

Visual Studio Code ist ein leichtgewichtiger Quellcode-Editor für Windows, macOS und Linux Visual Studio Code ist ein robuster und dennoch leichtgewichtiger Quellcode-Editor für Windows, macOS und Linux. Die Plattform umfasst Tools für die Entwicklung von Webanwendungen, die mehrere Sprachen unterstützen, darunter JavaScript, Node.js und TypeScript, um Sie bei der Erstellung von Anwendungen zu unterstützen. Weitere Programmiersprachen wie Python, PHP, Go, Java, C# und C++ können über Erweiterungen verwendet werden.

Beste Eigenschaften

Intelli-Sense : Eine Funktion, die unvollständigen Code identifiziert und die Lücken ausfüllt

: Eine Funktion, die unvollständigen Code identifiziert und die Lücken ausfüllt Plattformunabhängigkeit : Ermöglicht Benutzern die Erstellung von Webanwendungen für alle drei wichtigsten Betriebssysteme: Windows, Linux und macOS

: Ermöglicht Benutzern die Erstellung von Webanwendungen für alle drei wichtigsten Betriebssysteme: Windows, Linux und macOS Unterstützt von GitHub : Visual Studio Code kann Ressourcen aus dem Repository abrufen, um den Codierungsprozess zu beschleunigen

: Visual Studio Code kann Ressourcen aus dem Repository abrufen, um den Codierungsprozess zu beschleunigen Kommentierung des Codes: Hilft Entwicklern, ihre Zeilen zu verfolgen und sich an vorgenommene Änderungen zu erinnern

Hilft Entwicklern, ihre Zeilen zu verfolgen und sich an vorgenommene Änderungen zu erinnern Web-Unterstützung: Bietet kontinuierliche Unterstützung für Webanwendungen. Auch nach der Veröffentlichung hilft Ihnen Visual Studio Code bei der Wartung Ihrer Anwendungen

Beschränkungen

Die Benutzer von Visual Studio Code geben an, dass das Tool im Vergleich zu anderen Code-Editoren nur begrenzte Plugins bietet

Preisgestaltung

Die Nutzung der Plattform ist kostenlos

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.7/5 von 1.984

: 4.7/5 von 1.984 Capterra: 4.8/5 von 1.456

5. CodeRunner

Das Beste für macOS App-Entwicklung

Schreiben, Testen und Debuggen von Code mit CodeRunner CodeRunner ist ein Code-Editor für macOS, der eine Plattform zum Schreiben, Testen und Debuggen von Code bietet. CodeRunner ist ein unverzichtbarer Teil Ihres Toolkits, bietet erweiterte Bearbeitungsfunktionen und ein tadelloses Dateisystem und wird häufig zur Erstellung mobiler Anwendungen für iOS eingesetzt.

Beste Eigenschaften

Codevervollständigung : Diese Funktion geht über ein einzelnes Wort hinaus und bietet Zugang zu zahlreichen Vorschlägen, die in den Kontext passen

: Diese Funktion geht über ein einzelnes Wort hinaus und bietet Zugang zu zahlreichen Vorschlägen, die in den Kontext passen Smartes Debugging : Ermöglicht Entwicklern, klaren Code zu schreiben. Benutzer können einen Haltepunkt setzen, während das System den Code ausführt, um Fehler und Inkonsistenzen zu erkennen

: Ermöglicht Entwicklern, klaren Code zu schreiben. Benutzer können einen Haltepunkt setzen, während das System den Code ausführt, um Fehler und Inkonsistenzen zu erkennen Live-Fehlerfunktion : Ermöglicht Benutzern, während des Schreibens des Codes Feedback zu erhalten

: Ermöglicht Benutzern, während des Schreibens des Codes Feedback zu erhalten Eingebauter Projektmanager : Hilft Entwicklern, Dateien intelligenter zu organisieren, um eine reibungslosere Navigation zu ermöglichen

: Hilft Entwicklern, Dateien intelligenter zu organisieren, um eine reibungslosere Navigation zu ermöglichen Mehrsprachige Unterstützung: Ermöglicht die Verwendung von mehr als 25 Programmiersprachen, darunter die führenden wie PHP, Go, Java usw.

Beschränkungen

Obwohl CodeRunner eines der besten Tools für die Entwicklung mobiler Apps für kleine oder mittelgroße Projekte ist, ist es nicht leistungsfähig genug, um große Aufgaben mit mehreren Tausend Codezeilen zu bearbeiten

Preisgestaltung

Die Produktlizenz wird für eine einmalige Zahlung von $19.99 angeboten

Kundenrezensionen und Bewertungen

G2: 4.4/5 von 21 Bewertungen

6. Kubernetes

Das Beste für containerisierte Anwendungen

Effizientere und schnellere Erstellung und Bereitstellung von Cloud-nativen Anwendungen mit Kubernetes

Neben anderen relevanten Tools für die Entwicklung mobiler Anwendungen, Kubernetes ist eine Software für die Verwaltung von Containern und die Automatisierung von Entwicklungsprozessen. Mit dieser Plattform können Sie Cloud-native Anwendungen effizienter und schneller entwickeln und bereitstellen. Nutzen Sie die Vorteile der automatischen Skalierung und intelligenten Speicherzuweisung, um stabile und leistungsstarke Lösungen zu erstellen.

Beste Eigenschaften

Automatische Skalierung : Verteilt die Ressourcen (CPU, RAM, etc.) entsprechend dem Bedarf der Anwendung, ohne manuellen Aufwand

: Verteilt die Ressourcen (CPU, RAM, etc.) entsprechend dem Bedarf der Anwendung, ohne manuellen Aufwand Selbstheilung : Umfasst eine Reihe von Funktionen, die es dem System ermöglichen, den gewünschten Zustand aufrechtzuerhalten. Zu den Funktionen gehören automatischer Neustart, Replikation und Skalierung

: Umfasst eine Reihe von Funktionen, die es dem System ermöglichen, den gewünschten Zustand aufrechtzuerhalten. Zu den Funktionen gehören automatischer Neustart, Replikation und Skalierung Lebenszyklus-Management : Ermöglicht Rollbacks und Bereitstellungspausen, falls etwas schief geht

: Ermöglicht Rollbacks und Bereitstellungspausen, falls etwas schief geht Die Fähigkeit, mit verschiedenen Infrastrukturen zu arbeiten, einschließlich On-Premise, Public Cloud und Private Cloud, macht das System flexibel

Lastausgleich: Ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Datenverkehrs auf alle Container und Systeme, um eine Überlastung zu vermeiden

Beschränkungen

Obwohl Kubernetes ein Tool zur Entwicklung mobiler Anwendungen für alle Plattformen ist, weist es einige Schwächen auf. Die größte Hürde bei der Nutzung der Plattform ist die Migration von einer nicht containerisierten Anwendung zu einer containerisierten Anwendung. Dieser langwierige und komplizierte Prozess könnte Sie von der Nutzung dieser Software abhalten

Preisgestaltung

Die endgültigen Kosten sind abhängig vom Cloud-Anbieter, der Anzahl der Knoten und anderen Faktoren. Wenden Sie sich an das Kubernetes-Team, um mehr über die Gebühren für Ihre Anwendung zu erfahren

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.6 /5 von 97 Bewertungen

: 4.6 /5 von 97 Bewertungen TrustRadius: 8.9/10 von 153 Bewertungen

7. Kumpel

Das Beste für CI/CD-Einführung

Manuelles Verteilen von Änderungen und Automatisieren von Prozessen mit der Buddy-App Buddy ist die ideale Plattform für Unternehmen, die Änderungen manuell einführen und diese Prozesse automatisieren möchten. Das Tool bietet Entwicklungswerkzeuge für mobile Anwendungen zur automatischen Freigabe und ermöglicht es Ihnen, kleine Änderungen einzuführen, ohne wochenlange Arbeit zu verschwenden. Durch die Übernahme der Prinzipien von CI/CD (Continuous Integration and Continuous Deployment) können Sie mobile Anwendungen in nur 12 Sekunden bereitstellen.

Beste Eigenschaften

Zero-Downtime-Bereitstellung : Benutzer können Änderungen an der Anwendung vornehmen, während sie noch läuft

: Benutzer können Änderungen an der Anwendung vornehmen, während sie noch läuft Intuitive Navigation und CI/CD-Automatisierung : Ermöglichen es den Benutzern, ihre Arbeitsabläufe in wenigen Minuten einzurichten

und : Ermöglichen es den Benutzern, ihre Arbeitsabläufe in wenigen Minuten einzurichten Parallelität : Ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Berechnungen. Die gleichzeitige Ausführung von Prozessen beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung

: Ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Berechnungen. Die gleichzeitige Ausführung von Prozessen beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung Verfügbarkeit von verschiedenen APIs : Ermöglicht Integrationen mit den neuesten technologischen Fortschritten wie Kubernetes und Docker

: Ermöglicht mit den neuesten technologischen Fortschritten wie Kubernetes und Docker Kompatibilitätstests: Ermöglicht es Ihnen, sicherzustellen, dass die App auf verschiedenen Geräten und Browsern reibungslos läuft

Beschränkungen

Viele Nutzer äußern ihre Frustration über das überwältigende UX/UI-Design aufgrund der großen Anzahl an verfügbaren Funktionen. Wenn Sie neu im Umgang mit Automatisierungstools für die Entwicklung mobiler Apps sind, müssen Sie möglicherweise Stunden damit verbringen, den Navigationsprozess zu erlernen

Preisgestaltung

Die kostenlose Version ist für fünf Projekte und einen 500 MB großen Cache vorgesehen

Die Pro-Version ist für $75 pro Monat erhältlich

Der Hyper-Plan kostet $200 pro Monat

Das Enterprise-Paket kostet $35 pro Monat und Benutzer

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.7/5 von 178 Bewertungen

: 4.7/5 von 178 Bewertungen Capterra: 4.8/5 von 150 Bewertungen

8. Xcode 14

Das Beste für mobile iOS-Anwendungen

Xcode 14 ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für iOS-Anwendungen

Wie bei nativen iOS-App-Entwicklungstools, Xcode 14 nimmt die führende Position ein. Diese integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für iOS-Anwendungen umfasst alles, was Sie für die Erstellung nativer mobiler Apps benötigen. Von der Entwicklung und dem Testen bis zum Einreichen im App Store ist Xcode 14 ein integraler Bestandteil des Prozesses.

Beste Eigenschaften

Codevervollständigung : Eine der neuesten Funktionen, die es Programmierern ermöglicht, Code durch die Auswahl eines Vorschlags schneller zu schreiben

: Eine der neuesten Funktionen, die es Programmierern ermöglicht, Code durch die Auswahl eines Vorschlags schneller zu schreiben Oberflächenerstellung : Hilft Entwicklern, Benutzeroberflächen zu entwerfen, ohne zu programmieren (probieren Sie dieseKI-Codierungstools)

: Hilft Entwicklern, Benutzeroberflächen zu entwerfen, ohne zu programmieren (probieren Sie dieseKI-Codierungstools) Automatische Fehlerkorrektur : Weist den Programmierer sofort auf seinen Fehler hin und ermöglicht es ihm, ihn mit einer Tastenkombination zu beheben

: Weist den Programmierer sofort auf seinen Fehler hin und ermöglicht es ihm, ihn mit einer Tastenkombination zu beheben Ein umfassender Asset-Katalog : Erleichtert die gut organisiertecloud-Speicher ihrer Dateien und Bilder

: Erleichtert die gut organisiertecloud-Speicher ihrer Dateien und Bilder Der integrierte Simulator: Bietet eine Reihe gebrauchsfertiger Tools zum Debuggen und Testen Ihrer Anwendungen

Beschränkungen

Xcode 14 ist eine native App-Entwicklungsplattform ausschließlich für Apple-Produkte. Obwohl es ein hilfreiches Tool für iOS und macOS ist, kann es nicht auf andere Betriebssysteme angewendet werden

Preisgestaltung

Xcode 14 ist für Apple-Entwickler kostenlos erhältlich, aber die Kosten für die Teilnahme am Entwicklerprogramm betragen 99 US-Dollar pro Jahr

Kundenrezensionen und -bewertungen

G2 : 4.2/5 von 933 Bewertungen

: 4.2/5 von 933 Bewertungen Capterra: 4.5/5 von 39 Bewertungen

9. Android Studio

Das Beste für Android-Anwendungen

Entwickeln, Testen und Freigeben von Anwendungen mit Android Studio

Ähnlich wie Xcode ein Teil der iOS-Entwicklungstools für mobile Anwendungen ist, Android Studio ist eine IDE für Android-Anwendungen. Die Plattform umfasst Funktionen zum Entwickeln, Testen und Freigeben von Anwendungen.

Beste Eigenschaften

Emulator : Mit diesen Android-App-Entwicklungstools können Sie Ihre Produkte auf dem Emulator testen, der sich genauso verhält wie ein echtes Android-Gerät

: Mit diesen Android-App-Entwicklungstools können Sie Ihre Produkte auf dem testen, der sich genauso verhält wie ein echtes Android-Gerät Codebearbeitung : Android Studio bietet auch ein Code-Editing-Tool, das geeignete Codezeilen vorschlägt

: Android Studio bietet auch ein Code-Editing-Tool, das geeignete Codezeilen vorschlägt Codevorlagen : Verfügbar im Feature-Set

: Verfügbar im Feature-Set Unterstützt Kotlin : Das System unterstützt Kotlin , die offizielle Sprache von Android

: Das System unterstützt , die offizielle Sprache von Android Flexible Funktionen: Die hochflexible Suite ermöglicht es Ihnen, Smartphone-Apps für jede Bildschirmgröße und jeden Gerätetyp zu erstellen

Beschränkungen

Obwohl Android Studio Zugang zu nützlichen Tools für die Entwicklung mobiler Anwendungen bietet, hat es einige Nachteile. Das häufigste Problem, das Programmierer haben, ist die erhöhte RAM-Nutzung. Die Verwendung von zusätzlichem Speicher kann den Entwicklungsprozess behindern, insbesondere wenn Sie mit einem älteren Gerät arbeiten

Preisgestaltung

Während die Nutzung von Android Studio kostenlos ist, kostet die Android-Entwicklerlizenz eine einmalige Zahlung von $25

Bewertungen

G2 : 4.5/5 von 543 Bewertungen

: 4.5/5 von 543 Bewertungen Capterra: 4.6/5 von 85 Bewertungen

10. Charles Proxy

Am besten für die Fehlersuche

Überprüfung des HTTP-Verkehrs zwischen dem Gerät und dem Internet mit Charles Proxy Charles Proxy ist eine Reihe von Tools für die App-Entwicklung, mit denen Tester den HTTP-Verkehr zwischen dem Gerät und dem Internet überprüfen können. Diese Informationen helfen den Benutzern, die Arten von Fehlern durchzugehen und die Ursache des Problems zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie die Leistung Ihrer mobilen oder Web-Apps verbessern.

Beste Eigenschaften

SSL-Proxying : Eine Funktion, die es Testern ermöglicht, den Inhalt ihrer HTTPS-Sitzungen zu debuggen

: Eine Funktion, die es Testern ermöglicht, den Inhalt ihrer HTTPS-Sitzungen zu debuggen Bandbreiten-Drosselung : Hierbei handelt es sich um eine Praxis der absichtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung. Durch die Simulation einer durchschnittlichen Benutzerlatenz und -bandbreite können Sie die Kundenerfahrung verbessern.

: Hierbei handelt es sich um eine Praxis der absichtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung. Durch die Simulation einer durchschnittlichen Benutzerlatenz und -bandbreite können Sie die Kundenerfahrung verbessern. Browser-Autokonfiguration : Ermöglicht es den Testern, verschiedene Browser zu testen, ohne die Einstellungen zu ändern

: Ermöglicht es den Testern, verschiedene Browser zu testen, ohne die Einstellungen zu ändern Testen von Netzwerkfehlern : Hilft Entwicklern, die Leistung zu optimieren und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten

: Hilft Entwicklern, die Leistung zu optimieren und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten Automatisierungswerkzeuge: Diese können für die Ausführung von Skripten und Regeln ohne manuellen Aufwand nützlich sein

Beschränkungen

Das UI/UX-Design ist für einen Erstnutzer recht umständlich

Preisgestaltung

Die Lizenz wird für eine einmalige Zahlung von $50 verkauft

Kundenrezensionen und Bewertungen

G2: 4.3/5 von 28 Bewertungen

Wie können Tools zur Entwicklung mobiler Apps Ihr Unternehmen unterstützen und effizienter machen? Je nach Plattform können Sie von verschiedenen Vorteilen profitieren, von der Optimierung der Verwaltung bis hin zur Testautomatisierung.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Vorteile des Einsatzes von Tools für App-Entwickler.

1. Zeitersparnis

Der Lebenszyklus einer Entwicklung ist ein komplexer Prozess, der mehrere Akteure und hohe Investitionen erfordert. Warum nicht wenigstens mühsame Routineaufgaben wie die Fehlererkennung eliminieren?

Heutzutage kann man für alles eine App finden, auch für banale Aufgaben entwicklungsarbeiten . Zum Beispiel können Sie delegieren die Überwachung der Anwendung zu einer App-Analyseplattform, die Probleme erkennt und schnell meldet. App-Entwicklungstools können Funktionen haben, die von verfolgung von Problemen und die Analyse von Metriken bis zur Fertigstellung des Codes.

2. Verbesserte Zusammenarbeit mit Remote-Teams

Viele Unternehmen verfolgen eine Aufstockung des IT-Personals modell zur Einstellung von Entwicklern aus dem Ausland, um die Kosten zu senken. Die Zusammenarbeit mit entfernten Teams kann jedoch eine ziemliche Herausforderung sein. Tools zur Entwicklung mobiler Anwendungen können Ihnen dabei helfen projekte zu verwalten aus der Ferne verwalten, Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und Feedback austauschen.

3. Erhöhte Produktivität

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Steigerung der Produktivität durch eine utomatisierung und Optimierung verschiedener Aufgaben . Um die Arbeitsbelastung des QA-Teams zu verringern, setzen Unternehmen beispielsweise Tools für die Entwicklung mobiler Apps zum Testen und Debuggen ein.

Sie können auch die Effizienz steigern durch die Erstellung einer Codebasis für iOS und Android zur gleichen Zeit. In der Vergangenheit mussten die Unternehmen Kotlin-Entwickler und Swift-Entwickler getrennt, um native Anwendungen zu erstellen.

Aber jetzt können Sie eine Plattform nutzen, die den Code selbstständig so abstimmt, dass er auf beiden mobilen Betriebssystemen verwendet werden kann. So können Sie plattformübergreifende und hybride mobile Anwendungen erstellen und eine Menge Zeit sparen. Außerdem können Sie die Auslieferungszeit auf dem Markt für mobile Apps beschleunigen.

Optimieren Sie die Entwicklung Ihrer mobilen Apps mit ClickUp

Das Erstellen, Testen und Warten von mobilen Apps kann ein langer und langwieriger Prozess sein. Aber mit guten Tools für die Entwicklung mobiler Apps in Ihrem Tech-Stack können Sie Ihren Entwicklungsprozess vereinfachen, die Zusammenarbeit verbessern und die Arbeitsabläufe straffen, damit Sie erfolgreiche mobile Apps liefern können.

Sie können Ihr Team von großen Aufgaben entlasten, indem Sie bestimmte Aufgaben automatisieren und rationalisieren, um eine schnelle Entwicklung mobiler Apps zu ermöglichen. Im Gegenzug können sie sich auf kreativere und komplexere Konzepte konzentrieren und Apps schneller entwickeln.

Das Projektmanagement für die App-Entwicklung ist ein langwieriger Prozess, der mit ClickUp jedoch vereinfacht werden kann ClickUp-Funktionen um Ihr Workflow-Management zu verbessern und Anwendungen schneller bereitzustellen. Der Einstieg ist kostenlos - planen, erstellen und liefern Sie schneller mit ClickUp!

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos

Gastautor:

Vitalii Makhov, CEO bei DOIT Software _, ein Unternehmen für IT-Personalverstärkung. Das Team von DOIT Software baut mit Leidenschaft kühne Systeme und löst geschäftliche Herausforderungen für Startups, Produktunternehmen und digitale Agenturen