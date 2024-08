11 kostenlose Vorlagen für die Problemverfolgung und Protokollierung in Excel und ClickUp

Ganz gleich, welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie anbieten, jeden Tag werden Probleme auftauchen, mit denen Sie und Ihr Team fertig werden müssen. Ob es sich um einen unzufriedenen Kunden oder eine verschwundene Lieferung handelt, Sie brauchen software zur Problemverfolgung und Werkzeuge, um diese Probleme effizient zu lösen.

Eine der besten Möglichkeiten, Ihre Probleme zu verwalten, ist eine Vorlage zur Fehlerverfolgung. Egal, ob Sie das Feedback Ihrer Kunden im Auge behalten oder Fehler schnell erkennen und beheben müssen, ein zuverlässiges System kann den Unterschied ausmachen.

Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Vorlagen, die Ihnen dabei helfen können. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige unserer Lieblingsvorlagen für die Problemerfassung vor - von Customer Service Management bis hin zu IT-Sicherheit -, damit Sie das perfekte Tool für Ihr Team finden!

Was ist eine Vorlage für die Fehlerverfolgung?

Eine Vorlage für die Fehlerverfolgung ist ein Tool, das es Teams erleichtert, Probleme zu katalogisieren, Strategien zur Schadensbegrenzung zu planen und schließlich Probleme zu lösen.

Wie bei allen Projekten wird es von Zeit zu Zeit Probleme geben. Dazu können Funktionen gehören, die nicht wie erwartet funktionieren, Fehler in der Software oder Kundenbeschwerden.

Der Zweck einer Vorlage zur Problemverfolgung besteht darin, diese Projektprobleme zu verwalten und ihren Fortschritt zu verfolgen, bis sie behoben sind. Auf diese Weise kann Ihr Team auftretende Probleme schnell und einfach angehen, ohne dass die Gefahr besteht, dass Dinge zu lange ungelöst bleiben.

Was macht eine gute Vorlage für einen Issue Tracker aus?

Die besten Vorlagen für Fehlerverfolgungssysteme haben alle einige wichtige Eigenschaften gemeinsam. Um eine effektive Vorlage für die Fehlerverfolgung zu sein, sollte sie:

Einfach zu verstehen : Eine gute Benutzeroberfläche sollte es den Nutzern ermöglichen, auf einen Blick zu finden, was sie brauchen.

: Eine gute Benutzeroberfläche sollte es den Nutzern ermöglichen, auf einen Blick zu finden, was sie brauchen. Anpassbar : Mehrere Ansichten machen die Vorlage anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse.

: Mehrere Ansichten machen die Vorlage anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse. Smart : Ermöglichen Sie eine einfachedateneingabe die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe einfügt.

: Ermöglichen Sie eine einfachedateneingabe die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe einfügt. Aktionsfähig: Geben Sie den Teammitgliedern die Möglichkeit zu erfahren, was das Problem ist und was sie tun müssen, um es zu lösen.

11 der besten Vorlagen für die Fehlerverfolgung

Unternehmen sind täglich mit allen möglichen Problemen konfrontiert. Hier finden Sie eine Sammlung von 11 Vorlagen, die Ihnen helfen können, die meisten davon zu lösen.

1. ClickUp Issue Tracker Vorlage

ClickUp Issue Tracker-Vorlage

Manchmal braucht man wirklich nichts allzu Ausgefallenes. ClickUp's Issue Tracker Vorlage ist einfach, leicht zu benutzen und perfekt für fast jedes Team. Das macht diese Vorlage besonders gut als Arbeitspferd für mehrere Teams.

Aber nur weil es sich um eine einfache Vorlage handelt, heißt das nicht, dass sie nicht auch ein paar Tricks in petto hat. Zum Beispiel hat die Issue Tracker-Vorlage mehrere einzigartige Ansichten. Mit einem Mausklick können Sie von einem Gantt-Diagramm zu einer Listenansicht wechseln, je nachdem, was Sie bevorzugen.

Außerdem enthält sie alle wichtigen Informationssäulen, die Sie benötigen, um Projektmanagementprobleme in Echtzeit zu verfolgen. Dazu gehören:

Priorität der Aufgabe

Zugewiesenes Personal

Startdatum

Fälligkeitsdatum

Abteilung

Auch diese Vorlage ist vollständig anpassbar. Wenn Sie also etwas sehen, das Sie brauchen (oder nicht brauchen), können Sie diese Änderungen ganz einfach vornehmen.

Wenn Sie neu im Bereich der Problemverfolgungsvorlagen sind oder einfach nur eine Vorlage für die Bearbeitung der Aufgaben Ihres Teams benötigen produkt-Backlog suchen Sie nicht weiter - dies ist die perfekte Vorlage für Sie! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Risk Level Issue Tracker Vorlage

ClickUp Risk Level Issue Tracker-Vorlage

Die ClickUp Risk Level Issue Tracker Vorlage ist eine ideale Lösung für Teams, die ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen und sicherstellen müssen, dass die wichtigsten Punkte zuerst behandelt werden.

Diese Vorlage gibt den Teams einen rationalisierten Überblick über die kritischsten Aufgaben, so dass sie sich zuerst auf diese Aufgaben konzentrieren können. Die Möglichkeit, die Vorlage schnell in verschiedene Ansichten umzuformatieren (z. B. Gantt-Diagramme oder Listenansicht) bietet zusätzliche Funktionen, die die Verwaltung von Aufgaben aller Risikostufen noch einfacher machen.

Der Risk Level Issue Tracker enthält außerdem alle wichtigen Spalten, die Sie benötigen, so dass Sie diese Vorlage mit wenig Aufwand herunterladen und zu einem wichtigen Bestandteil der Arbeitsweise Ihres Teams machen können.

Sehen Sie selbst, wie Sie Ihre Produktpannen in den Griff bekommen können, indem Sie noch heute unsere Vorlage für den Risk Level Issue Tracker herunterladen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Fehler- und Problemverfolgung

ClickUp Vorlage für Fehler- und Problemverfolgung

Es ist eine Tatsache, dass niemand Bugs mag - schon gar nicht, wenn sie in Ihrer Software sind. Zum Glück gibt es mit dem ClickUp Bug & Issue Tracking Vorlage ist es einfacher als je zuvor, Fehler zu beseitigen, die während des Entwicklungsprozesses auftauchen.

Diese Vorlage macht das Melden, Verfolgen und Beheben von Fehlern für Ihr Team so einfach wie möglich. Anstatt sich auf komplizierte Tabellenkalkulationen oder informelle Nachrichten über Slack zu verlassen, kann diese zentralisierte Vorlage die beste Möglichkeit für Ihr Team sein, bekannte Bugs auf dem Radar zu haben und schnell zu beheben.

Mit dieser Vorlage können Sie die Kraft der Organisation und Teamarbeit nutzen, um Fehler in Ihrer Software zu reduzieren. Sie können zum Beispiel abteilungsübergreifend arbeiten, um Ihre Bemühungen zur Fehlerbeseitigung zu optimieren. Der Kundendienst kann bekannte, von Benutzern gemeldete Fehler melden, die Produktteams können das Risikoniveau einschätzen und fehlerberichte erstellen und die Entwicklungsteams können sich sofort um die wichtigsten Bugs kümmern.

Außerdem ermöglicht diese Vorlage mehrere Ansichten, so dass die gesamte Fehler- und Problemverfolgung an einem Ort stattfindet. Diese Vorlage wird mit den folgenden Ansichten geliefert:

Listenansicht : Sehen Sie Ihre offenen Aufgaben und organisieren Sie sie nach Priorität, Scrum-Punkten und mehr.

: Sehen Sie Ihre offenen Aufgaben und organisieren Sie sie nach Priorität, Scrum-Punkten und mehr. Board-Ansicht : Verwenden Sie eine Drag-and-DropKanban-Tafel um zu verfolgen, wo sich Fehlerbehebungen in Ihrer Pipeline befinden.

: Verwenden Sie eine Drag-and-DropKanban-Tafel um zu verfolgen, wo sich Fehlerbehebungen in Ihrer Pipeline befinden. Arbeitslast-Ansicht : Sehen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams, damit Sie Engpässen vorbeugen können, bevor sie entstehen.

: Sehen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams, damit Sie Engpässen vorbeugen können, bevor sie entstehen. Formular-Ansicht : Finden Sie alle Ihrefehlerbericht-Einsendungen an einem Ort.

: Finden Sie alle Ihrefehlerbericht-Einsendungen an einem Ort. Zeitplan-Ansicht: Planen Sie Ihre Teaminitiativen auf einer Zeitachse, damit jeder genau weiß, wie und wann Sie von Ziel A zu Ziel B gelangen.

Wenn Sie also eine reibungslos funktionierende Software wünschen, kombinieren Sie diese Vorlage mit großartige Software zur Fehlerverfolgung und Sie werden im Handumdrehen fehlerfrei sein! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Fehlerbericht Vorlage

ClickUp Fehlerberichtsvorlage

Oft werden Bugs zu den unpassendsten Zeitpunkten gefunden. Wenn Sie gerade mit etwas anderem beschäftigt sind, ist das letzte, was Sie tun möchten, einen detaillierten Fehlerbericht für Ihr Team zu erstellen.

Aus diesem Grund haben wir die ClickUp Bug Report Vorlage .

Die ClickUp-Fehlerberichtsvorlage ist eine ideale Lösung für Teams, die eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit benötigen, Fehler zu melden, zu verfolgen und zu priorisieren.

Diese Vorlage für Fehlerberichte enthält detaillierte Fragen, die es Ihnen ermöglichen, den Fehler schnell und präzise zu melden. Dazu gehören Informationen wie:

Details zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers

Die Plattform, auf der der Fehler auftrat

Betroffene Funktionen

Schritte zur Replikation

Außerdem ist diese Vorlage vollständig anpassbar. Wenn Sie also zusätzliche Informationen haben, die mit jedem Fehlerbericht verfolgt werden müssen, können Sie diese einfach hinzufügen.

Stellen Sie also sicher, dass Ihr Produkt reibungslos läuft, indem Sie unsere Vorlage für Fehlerberichte noch heute hinzufügen! Diese Vorlage herunterladen Benötigen Sie weitere Hilfe beim Produktmanagement? Sehen Sie sich diese 20 Vorlagen für das Produktmanagement für noch mehr gutes Produktmanagement.

5. ClickUp Customer Service Management Vorlage zur Fehlerverfolgung

ClickUp Customer Service Management Vorlage für die Fehlerverfolgung

Es gibt nur wenige Dinge, die schwieriger sind als ein guter Kundenservice. Es braucht Zeit, Geduld und Ressourcen, um Kunden eine zufriedenstellende Lösung für ihre Probleme zu bieten.

Eine Möglichkeit, Ihren Kundensupport-Teams einen Vorsprung zu verschaffen, sind die richtigen Organisationstools. Die ClickUp-Kundenservice-Management-Vorlage zur Problemverfolgung kann genau dies tun.

Kundendienstmitarbeiter können diese Vorlage verwenden, um alle ihre Kunden, Rückmeldungen und Prioritäten an einem Ort zu organisieren. Außerdem können sie Bewertungen der Kundenzufriedenheit verfolgen, Tickets erstellen und mit anderen Teams oder Abteilungen bei Problemen zusammenarbeiten.

Machen Sie Ihre ohnehin schon schwierige Arbeit nicht noch schwieriger. Beginnen Sie mit der Implementierung des ClickUp Customer Service Management Issue Tracking Template und geben Sie Ihren Kunden-Support-Teams die Hilfe, die sie brauchen, um den unvergesslichen Service zu bieten, den die Kunden erwarten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

ClickUp Agentur Client Health Tracker von Zenpilot

In der Welt der Agenturen ist es von entscheidender Bedeutung, den Überblick über die Probleme der Kunden zu behalten, um gute Beziehungen zu pflegen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Das ist der Grund, warum die ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot Vorlage kommt herein. Diese anpassbare Vorlage ermöglicht es Unternehmen, den Zustand ihrer Kundenbeziehungen an einem einzigen Ort zu verfolgen, so dass es einfach ist, Kundeninformationen zu verwalten und bei auftretenden Problemen den Überblick zu behalten.

Mit dem ClickUp Agency Client Health Tracker können Agenturen wichtige Datenpunkte wie Kundenzufriedenheit, Kontaktpunkte und Feedback verfolgen. Diese Informationen sind wichtig, um potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie sich zu größeren Problemen auswachsen, so dass Unternehmen proaktiv handeln und ihre Kunden zufrieden stellen können. Da all diese Daten an einem Ort gespeichert sind, lassen sich Muster und Trends leicht erkennen, so dass Unternehmen ihre Dienstleistungen optimieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit verbessern können.

Indem Sie den ClickUp Agency Client Health Tracker in den Prozess der Problemverfolgung in Ihrer Agentur einbinden, können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und alle auftretenden Kundenprobleme im Griff behalten. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp IT-Sicherheit Vorlage

ClickUp IT-Sicherheitsvorlage

Eines der größten Probleme für jedes digitale Produkt ist die IT-Sicherheit. Da immer mehr Informationen in der Cloud gespeichert werden, müssen Unternehmen und Kunden gleichermaßen sicher sein, dass alle Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.

Allerdings ist es besonders für kleinere Unternehmen schwierig, mit diesem großen Problem Schritt zu halten. Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, haben wir die ClickUp IT-Sicherheitsvorlage .

Diese Vorlage ist vorformatiert mit den aktuellsten sicherheits-Benchmarks empfohlen von The Zentrum für Internetsicherheit (CIS). Mit dieser Vorlage kann Ihr IT-Team sicherstellen, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um Ihre Daten zu schützen.

Außerdem können Sie in der praktischen Übersichtsdarstellung sehen, welche Sicherheitsinitiativen vorhanden, in Arbeit oder noch nicht gestartet sind. Auf diese Weise können Sie einen realistischen Plan erstellen, wie Sie Ihr Produkt unter Verschluss und sicher halten. Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Auslieferungsprotokoll Vorlage

ClickUp Auslieferungsprotokoll-Vorlage

Die ClickUp Auslieferungsprotokoll-Vorlage ist ein unschätzbares Werkzeug für Teams, die ihre Lieferprobleme verfolgen müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Verzögerungen oder Unstimmigkeiten im Versandprozess überwachen und verwalten. Dazu gehört die Verfolgung des aktuellen Status jeder Bestellung, die Protokollierung aller Probleme, die während des Transports auftreten, und die Bereitstellung detaillierter Informationen über alle Verzögerungen.

Dies hilft Ihnen bei der Bewältigung von Problemen in der Lieferkette und gibt Ihnen ein einziges Problemprotokoll an die Hand, anhand dessen Sie prüfen können, wie gut Ihr Unternehmen bei der Lieferung von Produkten ist. Anhand dieser Daten können Sie dann nach Optimierungsmöglichkeiten für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit suchen, um einen noch besseren Service zu bieten. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Feedback-Formular Vorlage

ClickUp Feedback-Formular-Vorlage

Großartige Produkte werden aus noch besserem Feedback entwickelt. Denn, seien wir ehrlich, nichts ist von Anfang an perfekt.

Wenn Sie also sicherstellen möchten, dass Ihr Produkt so gut wie möglich ist, brauchen Sie eine einfache Möglichkeit, Kundenfeedback an einem einzigen, praktischen Ort zu sammeln, zu speichern und zu analysieren.

Nun, dann suchen Sie nicht weiter als die ClickUp Feedback-Formular-Vorlage .

Diese Vorlage ist eine phänomenale Möglichkeit für Teams, Kundenfeedback zu sammeln und zu verwalten. Sie ermöglicht es Ihnen, Kundenfeedback effizient zu sammeln und erleichtert es Ihnen, zeitnah zu reagieren und auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen Verbesserungen vorzunehmen. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp Help Desk Vorlage

ClickUp-Helpdesk-Vorlage

Nichts macht einen Kunden wütender, als auf eine Lösung warten zu müssen. Wenn auch nur ein paar Tage vergehen, während ihr Ticket darauf wartet, bearbeitet zu werden, kann eine kleine Unannehmlichkeit zu einem ausgewachsenen Geschäftsverlust werden.

Um dies zu vermeiden, brauchen Sie einen Helpdesk, der Tickets so schnell wie möglich entgegennimmt und bearbeitet.

Die ClickUp Help Desk Vorlage ist die ideale Wahl, um Ihnen genau dabei zu helfen. Mit dieser Vorlage können Sie Kundenanfragen organisieren, nach Prioritäten ordnen und verwalten, bevor sie zu großen Problemen werden. So gewinnen Sie Pluspunkte bei Ihren Kunden und erreichen Ihre Ziele kundenerfolgs-OKRs .

Und da Sie die Möglichkeit haben, Aufgaben schnell und effizient an verschiedene Teammitglieder zu verteilen, erhalten Ihre Kunden ihre Lösungen zeitnah. Was also in den Augen Ihrer Kunden ein großer Nachteil sein könnte, kann für Sie eine Gelegenheit sein, zu beweisen, dass Sie ihnen den Rücken freihalten, wenn etwas schief läuft. Diese Vorlage herunterladen

11. Vorlage Labor Problemverfolgung Excel Vorlage

Über Template Lab

Excel sieht vielleicht nicht besonders modern aus, aber die Leistungsfähigkeit dieses Systems ist unbestreitbar. Excel ist seit Jahrzehnten die wichtigste Methode zur Erfassung von Problemen, und das aus gutem Grund.

Wenn Sie und Ihr Team mit dem Excel-System vertraut sind und eine Vorlage für die Problemverfolgung suchen, die sich in dieses System integrieren lässt, dann ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

Wie die meisten Excel-Vorlagen ist auch diese Vorlage recht einfach gehalten. Sie enthält Punkte, die Sie hinzufügen können:

Eine Problemanweisung

ID-Nummer

Der Name des Eigentümers

Die eventuelle Lösung

Das Datum der Lösung

Außerdem ist es einfach genug, Spalten nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.

Wenn Sie also bereits im Excel-Ökosystem arbeiten, sollten Sie diese einfache Vorlage unbedingt ausprobieren. Diese Vorlage herunterladen

Lösen Sie die Fehlerverfolgung mit Vorlagen für die Fehlerverfolgung!

Die richtige Vorlage für die Fehlerverfolgung kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, den Überblick über Ihre Produktprobleme zu behalten.

Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, es gibt eine Lösung für die Fehlerverfolgung, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen hilft, schnell und einfach den Überblick über mögliche Probleme zu behalten.

Eine Möglichkeit, das Beste aus Ihren Vorlagen herauszuholen, ist, sie in ClickUp zu erstellen und zu verwenden. ClickUp wird mit Tausenden von vorgefertigten Vorlagen geliefert, die alle in unserem Ökosystem funktionieren. Das bedeutet, dass Sie ganz einfach Daten importieren und exportieren, Prozesse automatisieren und die Fehlerverfolgung mit Ihren Arbeitsabläufen verknüpfen können.

Lassen Sie also nicht zu, dass die Behandlung von Problemen Ihre Produktentwicklung verlangsamt. Starten Sie noch heute mit ClickUp und schaffen Sie ein einwandfreies Erlebnis für Ihre Kunden.