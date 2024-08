20 beste Software, Tools und Lösungen zur Fehlerverfolgung im Jahr 2024

Jede Software stößt gelegentlich auf ein paar Fehler. 🐜

Es ist zwar wichtig, sie zu finden, aber wir wissen, dass es noch lästiger ist, sich durch Unmengen von Protokollen zu wühlen, um den Fehler zu finden und herauszufinden, was ihn verursacht hat.

Wie wird man also diese kleinen Biester los, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen?

Indem Sie Software zur Fehlerverfolgung einsetzen!

Bug-Tracking-Tools helfen Ihnen bei der Verwaltung von Softwarefehlern in jeder Phase des Lebenszyklus, von der Entdeckung des Fehlers bis zu seiner Behebung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie eine Software zur Fehlerverfolgung brauchen, und wir stellen Ihnen die 20 besten Tools zur Fehlerverfolgung vor, die Sie heute verwenden können.

zerquetschen wir ein paar Bugs!🐛

Die Vorteile von Bug Tracking Software

Bugs sind Fehler oder Defekte, die in einem Computersystem oder einem Teil des Codes gefunden werden und die verhindern, dass die Software ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert. In der Softwareentwicklung sind sie sehr häufig, da die Teams regelmäßig neuen Code veröffentlichen.

Leider bleiben Bugs so lange in Ihrer Software, bis jemand sie manuell beseitigt. Deshalb ist Bug-Tracking-Software so wichtig für Software-Entwicklungsteams.

Die Fehlerverfolgung hilft den Teams, den Überblick über die Probleme zu behalten, die aus einer unendlichen Anzahl von Quellen stammen. Und wenn Bugs nicht behoben werden, führen sie zu fehlerhaften Seiten, Checkout-Tools oder nicht gespeicherten Daten. Alles, was Sie davon haben, sind unzufriedene Kunden, Umsatzeinbußen und eine erhebliche Beule im Ruf Ihres Unternehmens

Welches sind also die besten Tools zur Fehlerverfolgung, um diese Fehler zu protokollieren und auszumerzen, bevor sie Ihr Unternehmen ruinieren?🙅

Sicher, Sie könnten verwenden Excel oder Google-Tabellen tabellenkalkulationen zur Fehlerverfolgung. Aber das ist auch schon alles, was Sie tun können. Um Fehler effektiv zu verwalten, benötigen Ihre Softwareentwicklungsteams eine robuste Lösung zur Fehlerverfolgung oder Tools zur Fehlerverfolgung.

Sie helfen Ihnen bei der Fehlerverfolgung in jeder Projektphase, von der software-Entwicklungsprozess bis hin zur Q&A-Test- und Startphase. Die besten Tools zur Fehlerverfolgung haben Funktionen wie:

Sagen Sie verlorenen Fehlern und Problemen "Auf Wiedersehen" 👋

Ohne das beste Fehlerverfolgungssystem riskieren Sie, Ihre Produktentwicklungskosten zu erhöhen, Kunden zu verlieren und sogar die Qualität Ihrer Software zu verringern.

Und während wir hier einige großartige Tools zur Fehlerverfolgung erwähnt haben, ist ClickUp bei weitem das fortschrittlichste.

Von der Motivation durch Projektmeilensteine bis hin zur Bereitstellung aller wichtigen Funktionen, die ein effizientes agiles Team benötigt, ist ClickUp das ultimative Fehlermanagement-Tool. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos um Ihre Bugs und Geschäftsziele zu erreichen!