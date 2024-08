Top 10 DevOps-Tools für Automatisierung, Überwachung und mehr 2024

Die Auswahl des richtigen DevOps-Toolsets mit den besten Funktionen hat einen großen Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeiter in Ihren Teams und die Funktionalität der von ihnen entwickelten Anwendungen. Und außerdem macht die ganze Arbeit ohne gute Tools weniger Spaß. ✨

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neuesten DevOps-Tools, wobei wir uns auf diejenigen konzentrieren, die den Schwerpunkt auf Automatisierung, Überwachung und andere wichtige Funktionen legen, damit Sie und Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Erstellung und Bereitstellung von großartigem Code. 🙌

Was ist DevOps?

DevOps ist eine Methodik für Verwaltung der Softwareentwicklung das Praktiken und Werkzeuge sowohl für die Softwareentwicklung (Dev) als auch für den IT-Betrieb (Ops) kombiniert.

Jeder Praktiker definiert seinen DevOps-Lebenszyklus anders, aber die gängigsten Phasen des Arbeitsablaufs sind:

Kontinuierliche Entwicklung: Planung undKodierung der Software2. Kontinuierliche Integration: Änderungen am Quellcode häufig einpflegen Kontinuierliche Tests: Automatisierte Tests zur Bewertung von Änderungen am Code Kontinuierliche Bereitstellung: Getestete und freigegebene Software wird auf Produktionsservern platziert, auch kontinuierliche Bereitstellung genannt Kontinuierliche Überwachung und Beobachtbarkeit: Verfolgung und Dokumentation des gesamten DevOps-Prozesses Kontinuierliches Feedback: Informationen aus der Softwarenutzung werden an die DevOps-Teams zurückgegeben Continuous Operations: Automatisierung des Release- und Anwendungsbereitstellungsprozesses

Viele der Schlüsselaspekte von DevOps stammen aus Agil , aber es gibt eine Unterschied zwischen Agil und DevOps praktiken.

Worauf sollten Sie bei einem DevOps-Tool achten?

DevOps erfordert naturgemäß mehrere Tools, die funktionsübergreifend arbeiten, um den gesamten Lebenszyklus der Softwareproduktion zu unterstützen. Dies wird als DevOps-Toolchain bezeichnet, und jedes Tool deckt eine oder mehrere Phasen im DevOps-Lebenszyklus ab.

Um die effektivste Toolchain für Ihre Produktionsumgebung zu erhalten, sollten Sie die folgenden Aspekte jedes Tools, das Sie sich ansehen, berücksichtigen:

Kompatibilität zwischen jedem Tool in der Toolchain und externen Tools. Informationen sollten problemlos von einem Tool zum anderen fließen. Einfache Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Teams. Dazu gehören das Projektmanagement, die Verfolgung von Spezifikationen und die Übermittlung der Ergebnisse eines kontinuierlichen Feedbacks. Automatisierung der Integration und Bereitstellung, die als DevOps-Pipeline oder Continuous Integration undContinuous Deployment (Kontinuierliche Bereitstellung) (CI/CD) BEZEICHNET. Einfache und automatische Erfassung und Protokollierung von Aktionen, die in der gesamten Toolchain durchgeführt werden. Funktionen, die häufige Aufgaben automatisieren oder vereinfachen, die bei manueller Ausführung Zeit kosten. Ein gutes Beispiel ist die Möglichkeit, eine Vorlage zu verwenden, um automatischVersionshinweise. Flexible Funktionalität, die sich an den effizientesten Prozess anpasst, anstatt den Prozess zu zwingen, sich an das Werkzeug anzupassen.

Nachdem wir nun einen guten Hintergrund haben, folgt eine Liste der 10 besten DevOps-Tools, die heute verfügbar sind.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement- und Kollaborationstool mit starker Integration in andere gängige DevOps-Tools. Es bietet viele der Funktionen, die Softwareentwicklungsteams für die Implementierung von DevOps benötigen, zusammen mit einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Projektmanagement-Plattform.

Am besten geeignet für:

Kollaboration zwischen und über Teams hinweg

DevOps-Projektmanagement

Planung, Aufgabenzuweisung, Terminierung und Fortschrittsverfolgung während der Entwicklung

Erfassen und Weitergeben der Überwachungsergebnisse

Verfolgung und Übermittlung von Feedback

Die besten Eigenschaften von ClickUp:

Cloud-basiertes Tool fürErstellung von Projektdokumenten und Zusammenarbeit* Automatisierungswerkzeuge in ClickUp und anderen gängigen DevOps-Tools

Nützliche Zusammenarbeit und NachverfolgungTools wie Meilensteinverfolgungkanban-Boards, Whiteboards und eine Vielzahl von Diagrammen und Schaubildern

Zeigen Sie Ihr Projekt als Karte, Tabelle, Zeitleiste oder in einer anderen Form an, die Ihnen am besten gefällt

Benutzer-Tagging und Kommentare zu allen Aufgaben

Festlegen von Abhängigkeiten und Verfolgen des Fortschritts

Robuste und flexible Vorlagen für eine schnelle Einführung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Konsistenz, einschließlich spezifischerVorlagen für agile Arbeitsabläufe.

Leistungsstarke und einfache Integrationen mit externen Tools wie Google Drive, Salesforce, Basecamp und Lösungen von vielen Anbietern, einschließlich beliebter Open-Source-Tools

Läuft vor Ort oder in der Cloud

Visualisieren Sie Ihre Projekte mitClickUp Mind Maps ClickUp Einschränkungen:

So viele Funktionen und Möglichkeiten können für neue Benutzer eine Herausforderung sein

Einige Funktionen, wie die Tabellenansicht, sind in der mobilen App noch nicht verfügbar

E-Mail-Benachrichtigungen und -Erinnerungen können überwältigend werden

ClickUp-Preise:

Für immer kostenlos: $0

$0 Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

4.7/5 (6,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Miro

Über MiroMiro ist eine digitale Whiteboard-Plattform mit mehreren Tools, die von Teams genutzt werden, um sich online zu treffen, zusammenzuarbeiten, zu präsentieren und ihre Ideen und Arbeit visuell zu teilen. Es ist eine der beliebtesten Whiteboard-Projektmanagement werkzeuge. Es kann verwendet werden, um visuelle Informationen während Besprechungen anzuzeigen, komplette Projektabläufe zu planen oder Präsentationen zu halten.

Am besten geeignet für:

Brainstorming, Organisieren von Spezifikationen und Planen von Aufgaben während der Entwicklung

Überprüfen, Diskutieren und Entwickeln von Maßnahmen für Feedback

Präsentation von Testergebnissen

Beste Eigenschaften von Miro:

Unterstützt die meisten Dateitypen, einschließlich GIFs, PDFs, Tabellenkalkulationen, Bilder und mehr

Voll funktionsfähige Videokonferenzen und gemeinsame Nutzung des Whiteboards

Agile Arbeitsabläufe

Unendliche Leinwand

Unterstützt eine große Anzahl interaktiver Benutzer zur gleichen Zeit

Einfache und leicht zu bedienende Schnittstelle

Große Vorlagenbibliothek für Workflows, Mind Maps und Kanban-Boards

Integration mit gängigen DevOps-Tools

Einschränkungen von Miro:

Keine Verknüpfung oder Markierung macht es schwierig, Informationen zu verbinden

Sehr geringe Offline-Fähigkeit

Die Navigation auf dem Whiteboard ist verwirrend und erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

Begrenzte Skizzier- und Bearbeitungswerkzeuge

Miro Preise:

Kostenlos: $0

$0 Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Miro Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (4,400+ Bewertungen)

4.8/5 (4,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

3. Confluence

Über AtlassianConfluence ist ein Teamarbeitsbereich für die Wissenserfassung und Zusammenarbeit, der für Remote-Teams entwickelt wurde. Neben den Kollaborationsfunktionen, die Teammitgliedern helfen, kreativ zusammenzuarbeiten, bietet Confluence Dokumentation, Projektmanagement, Analysen, Berichte und Workflow-Automatisierung.

Benutzer erstellen Bereiche, in denen sie Aufgaben zuweisen, Informationen sammeln und organisieren, Prozesse rationalisieren und durch Konversationen interagieren können. Confluence ist Teil der Atlassian DevOps-Suite.

Am besten geeignet für:

Definieren von Schritten und Funktionen während der Entwicklung

Erfassen von Feedback

Dokumentieren von Testergebnissen

Confluence beste Eigenschaften:

Starke Jira-Integration

Seitenbeschriftungen für ein einfacheres Auffinden von Inhalten

Entwickelt zur Unterstützung agiler Arbeitsabläufe

Einfache Tools für soziales Engagement und anpassbare Benachrichtigungen

Vollständig ausgestatteter Rich-Text-Editor

Benutzer-Tagging, das E-Mails an die benannten Benutzer generiert

Confluence-Einschränkungen:

Die Suche ist nicht so genau, wie sie sein könnte

Das Hochladen und Formatieren von Inhalten kann für neue Benutzer schwierig sein

Schwierige Organisation von Arbeitsbereichen auf intuitive Weise

Confluence Preise:

Kostenlos: $0

$0 Standard: $5.75/Monat pro Benutzer

$5.75/Monat pro Benutzer Premium: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Confluence Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (3,500+ Bewertungen)

4.1/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,800+ Bewertungen)

4. Docker

Über Docker Docker ist eine Plattform für die Softwareentwicklung, Testautomatisierung und Softwarebereitstellung mithilfe von Container-Images. Ein Container ist eine isolierte Version der Software, die unabhängig vom Betriebssystem oder der verwendeten Programmiersprache immer gleich abläuft, sodass keine virtuellen Maschinen gestartet werden müssen.

Die Docker-Plattform umfasst Benutzer-, Befehlszeilen- und Anwendungsprogrammierschnittstellen (UIs, CLIs und APIs) sowie Sicherheitsfunktionen, die jeden Schritt im Lebenszyklus der Softwareentwicklung unterstützen.

Am besten geeignet für:

Erstellung von Software während der Entwicklung

Verwaltung der Integration

Testen innerhalb von Containern zur Überwachung der Anwendungsleistung und Robustheit

Bereitstellung von Anwendungen in Containern

Automatisierte Abläufe für Integration, Tests und Bereitstellung

Beste Eigenschaften von Docker:

Robuste Implementierung der Container-Orchestrierung

Flexibler Satz von Tools

Unterstützt die meisten Betriebssysteme, einschließlich Windows, Linux und MacOS

Starke Integration mit branchenführenden Tools

Leistungsstarke CLI macht die Bereitstellung einfach

Große und aktive Benutzergemeinschaft

Große Bibliothek mit vorkonfigurierten Umgebungen

Einschränkungen von Docker:

Die Abhängigkeit von der Befehlszeilenschnittstelle kann zuweilen schwierig sein

Die Konzepte hinter Containern können verwirrend und schwer zu verstehen sein

Images können sehr groß sein und erhebliche Ressourcen verbrauchen

Docker-Preise:

Personal: $0

$0 Pro: $5/Monat, Einzelbenutzer

$5/Monat, Einzelbenutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unternehmen: $24/Monat pro Benutzer

Docker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

5. GitHub

Über GitHub GitHub ist die am häufigsten verwendete Sammlung von hochwertigen Konfigurationsmanagement-Tools für die Softwareentwicklung. Es ist ein auf Git aufbauendes Versionskontrollsystem für verteilte Entwicklungsteams, das ein einziges Repository mit Check-in und Check-out bietet.

Darüber hinaus bietet GitHub Zugriffskontrolle, Fehlerverfolgung, Anforderungsmanagement, Aufgabenverwaltung und Automatisierung sowie viele weitere Funktionen. GitHub ist im Besitz von Microsoft und läuft auf Azure.

Am besten geeignet für:

Projektverwaltung und Aufgaben für die Entwicklung

Verteilte Versions- und Zugriffskontrolle für die Integration

Bewährte Werkzeuge für die Bereitstellung

Automatisierung für den Betrieb, einschließlich Sicherheit

Die besten Funktionen von GitHub:

Industriestandard für Versionskontrolle

Bekanntestes und meistgenutztes Tool zur Codeverwaltung

Industriestandard für CI/CD

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Leistungsstarke Tools für die gemeinsame Nutzung von Informationen innerhalb eines Teams

KI-unterstützte Code-Vorschläge mit GitHub Copilot

Integrierbar mit den meisten DevOps-Tools, einschließlich integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs)

Einschränkungen von GitHub:

Steile Lernkurve für Anfänger

Die Dokumentation ist dürftig

Die Suche ist einfach

GitHub-Preise:

Kostenlos: $0

$0 Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Unternehmen: $21/Monat pro Benutzer

GitHub-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,700+ Bewertungen)

6. AWS

Über AWS Amazon Web Services (AWS) umfasst das gesamte Angebot der Cloud-Plattform von Amazon. Dazu gehört eine breite Palette von AWS DevOps-Modulen für SaaS- und mobile Anwendungen, die auf AWS ausgeführt werden. Die Tools umfassen mehrere Optionen für das Konfigurationsmanagement, die automatisierte Erstellung und Prüfung sowie die Bereitstellungsautomatisierung. Sie unterstützen auch Container und serverloses Computing.

Die am häufigsten verwendeten DevOps-Tools von AWS sind AWS CodePipeline, AWS CodeBuild und AWS CodeDeploy.

Am besten geeignet für:

CI/CD mit AWS CodePipeline für Integration und Bereitstellung

Compiler und Testautomatisierung mit AWS CodeBuild für die Entwicklung

Bereitstellungsautomatisierung mit AWS CodeDeploy

Die besten AWS-Funktionen:

Die Cloud-Bereitstellung ist in den Prozess integriert, sodass den Benutzern nie die Ressourcen ausgehen

Integration mit dem gesamten AWS-Ökosystem

CI/CD-Pipeline lässt sich mit wenigen Klicks einrichten

Umfassende Metriken aus den Tests

Sowohl manuelle als auch automatisierte Prozesse sind einfach einzurichten und zu verwenden

Sicherheits- und Überwachungstools

AWS-Einschränkungen:

Nicht ausreichend anpassbar für einige Anwendungsfälle

Setzt voraus, dass Sie in der AWS-Cloud-Infrastruktur bereitstellen werden

Für einen vollständigen Arbeitsablauf sind mehrere Tools erforderlich

AWS-Plattform kann überwältigend sein

AWS-Preise:

Kontaktieren Sie AWS für Preisinformationen

AWS-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (500+ Überprüfungen)

4.3/5 (500+ Überprüfungen) Capterra: CodePipeline, 4.5/5 (13 Bewertungen); CodeBuild, 4.3 (3 Bewertungen); CodeDeploy, 4.5 (4 Bewertungen)

7. Reparieren

Über Flicken Mend, ehemals WhiteSource, ist eine Plattform für Anwendungssicherheit. Sie lässt sich in Ihre DevOps-Tools integrieren, um das Application Security (AppSec)-Programm Ihres Teams zu implementieren, indem sie zeigt, wo Ihre Software anfällig ist und wo Sie diese Schwachstellen früher im Entwicklungsprozess beheben.

Am besten geeignet für:

Bewertung der Sicherheit Ihrer Anwendungen beim Testen

Bietet Lösungen zur Behebung während des Feedbacks

Menden besten Eigenschaften:

Bewertet und findet Schwachstellen in Open-Source-Paketen in Ihrer Anwendung in Echtzeit

Einfache Integration in GitHub

Liefert detaillierte Berichte

Implementiert automatisch Codeänderungen für die häufigsten Schwachstellen und vermeidet menschliche Fehler bei der Behebung von Sicherheitslücken

Das Mend.io-Team überwacht und aktualisiert ständig Sicherheitslücken

Unterstützt alle wichtigen Programmiersprachen, einschließlich Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ und C#, sowie viele domänenspezifische Sprachen

Mend-Einschränkungen:

Die Benutzeroberfläche kann ein wenig klobig sein

Dashboards können verwirrend sein

Die Implementierung kann für einige DevOps-Pipelines schwierig sein

Kann falsch-positive Ergebnisse erzeugen

Preisgestaltung ändern:

MEND SCA Advanced: $16.000/Jahr für 20 Entwickler

$16.000/Jahr für 20 Entwickler MEND SAST Advanced: $16.000/Jahr für 20 Entwickler

$16.000/Jahr für 20 Entwickler MEND SCA & SAST Advanced: $24,000/Jahr für 20 Entwickler

$24,000/Jahr für 20 Entwickler MEND Premium (Enterprise): Preise auf Anfrage

Mend Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

4.3/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (7 Bewertungen)

8. Jira

Über Atlassian Jira ist ein Problemverfolgung (Fehler) und Projektverwaltungswerkzeug. Es umfasst Agiles Projektmanagement funktionen, einschließlich Workflows, Aufgaben, Budgetierung und Prognosen sowie Roadmapping. Es enthält auch ein umfassendes und integriertes Problemverwaltungssystem für die Dokumentation und den Umgang mit Fehlern im Code und im Betrieb. Jira ist Teil der DevOps-Suite von Atlassian.

Am besten geeignet für:

Projektmanagement während der Entwicklung

Problemverfolgung und Automatisierung während Feedback und Entwicklung

Jira beste Eigenschaften:

Von Grund auf für agiles Arbeiten mit Scrum und Kanban-Methoden * Hochgradig anpassbar

Sehr stark im Problemmanagement

Geeignet für viele verschiedene Arten von Projekten, nicht nur für die Softwareentwicklung

Integrierbar mit vielen anderen DevOps-Tools

Einschränkungen von Jira:

Kann schwierig einzurichten und zu verwenden sein

Begrenzte, in das Produkt integrierte Tools für die Zusammenarbeit

Nicht für die Zusammenarbeit mehrerer Teams geeignet

Es handelt sich um ein Problemmanagement-Tool mit integriertem Projektmanagement, nicht um eine umfassende Projektmanagement-Plattform

Jira Preise:

Kostenlos: $0

$0 Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (5,200+ Bewertungen)

4.3/5 (5,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,100+ Bewertungen)

9. Bitbucket

Über Bitbucket Bitbucket ist eine alternative Plattform für das Hosting von Software-Quellcode mit Versionskontrolle, die ebenfalls auf Git basiert. Es umfasst CI/CD-Tools und ist auf die Unterstützung von Jira-Nutzern ausgerichtet. Es wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit innerhalb eines Entwicklungsteams zu ermöglichen. Bitbucket ist Teil der DevOps-Suite von Atlassian.

Am besten geeignet für:

Verteilte Versions- und Zugriffskontrolle für die Integration

Automatisierte Arbeitsabläufe für die Bereitstellung

Bitbucket beste Eigenschaften:

Enge Integration mit Jira

Moderne und übersichtliche Benutzeroberfläche

Starke Konfigurationswerkzeuge für die Organisation komplexer Projekte, einschließlich Verzweigung

Leistungsstarke Code-Review-Tools

Bitbucket Einschränkungen:

Entwickelt, um mit anderen Atlassian-Produkten zusammenzuarbeiten, Integration mit anderen Tools ist minimal

Begrenzte Funktionen im Vergleich zu anderen Versionskontrollplattformen

Weniger populär als andere ähnliche Tools, daher ist die Gemeinschaft der Nutzer klein, ebenso wie die Plugin-Optionen

Bitbucket-Preise:

Kostenlos: $0

$0 Standard: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Premium: $6/Monat pro Benutzer

Bitbucket Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

10. Slack

Über Slack Slack ist eine Plattform für die Zusammenarbeit, die auf Instant Messaging und dem Konzept der Kanäle basiert. Benutzer können innerhalb von Teams mit Rich-Text-Unterhaltungen in einem bestimmten Kanal, direkten Nachrichten zwischen Benutzern, Video- oder Audioanrufen (Huddle), asynchronen Text- und Videonachrichten (Clips) oder über Notizbücher (Canvas) kommunizieren. Es umfasst auch einige Aufgabenverwaltung werkzeuge.

Am besten geeignet für:

Zusammenarbeit während der Entwicklung

Erfassen der Testergebnisse

Dokumentieren von Feedback

Beste Funktionen von Slack:

Einfache Schnittstelle, die leicht zu navigieren ist

Die gesamte Kommunikation für einen bestimmten Kanal befindet sich an einem Ort

Hochgradig anpassbar

Eine große Bibliothek vonIntegrationsanwendungen (Sehen Sie sich dieBesten Slack-Integrationen)

Leistungsstarke Suche

Möglichkeit, Unterhaltungen in Threads zu gruppieren

Integrierte Videokonferenzen

Einschränkungen von Slack:

Da der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit liegt, müssen Sie mehrere Integrations-Apps laden, um die Funktionalität zu erweitern

Kann mit vielen Arbeitsbereichen und Kanälen überwältigend werden

Die Aufgabenverwaltung ist begrenzt

Slack-Preise:

Kostenlos: $0

$0 Pro: $7.25/Monat pro Benutzer

$7.25/Monat pro Benutzer Business+: $12.50/Monat pro Benutzer

$12.50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preise

Slack-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (31,200+ Bewertungen)

4.5/5 (31,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (22,900+ Bewertungen)

ClickUp: Das beste DevOps-Tool für Ihr Team

Unabhängig davon, wie Ihr DevOps-Playbook aussieht, ist für die Zusammenarbeit Ihrer Entwicklungs- und Betriebsteams keine Magie erforderlich, sondern die richtigen DevOps-Tools. Sie müssen auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, die Ihre Prozesse ermöglicht, anstatt Sie zu zwingen, Ihre Prozesse zu ändern, um sie an die Tools anzupassen. 🛠

