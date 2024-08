10 beste Automatisierung QA Testing Software Tools in 2024

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Tools für QA-Tests, aber sie alle auszuprobieren ist zeitaufwändig, und die Auswahl des nützlichsten Tools kann schwierig werden.

Deshalb haben wir die harte Arbeit für Sie erledigt!

Wir haben die modernen Tools recherchiert und gefunden, mit denen QA Teams ihre Arbeit beschleunigen freigabeprozesse zu verbessern, ihre Produktivität zu steigern und Produkte mit weniger oder gar keinen Fehlern auf den Markt zu bringen.

Selbst wenn Sie gerade erst mit der Qualitätssicherung beginnen und nach den richtigen Softwaretest-Tools suchen oder bereits ein Veteran sind, sind wir sicher, dass Sie mindestens einen Aspekt Ihrer Arbeit finden werden, der durch die Wahl einiger der Tools in unserer Liste verbessert wird.

Oder, wer weiß, vielleicht werden Sie sie alle in Ihren Werkzeugkasten aufnehmen, Ihren Workflow radikal umgestalten und Ihre technischen Schulden dramatisch.

1. ClickUp

Beste Software für die Nachverfolgung von Fehlern und Projekten

Erstellen Sie die perfekte Agiler Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Software und produktivität tool wurde für jede Art von Team entwickelt. Es bietet Hunderte von anpassbaren Features und eine vollständig anpassbare Plattform, was bedeutet, dass Teams ClickUp so konfigurieren können, dass es für jeden Anwendungsfall, jede Anforderung, jede Vorliebe und jeden Arbeitsablauf geeignet ist, einschließlich Fehlerverfolgung und Problemverwaltung.

Was macht ClickUp zu einem nützlichen Tool für die Fehlerverfolgung und QA-Tests? Hier sind einige Schlüssel-Features, die ClickUp zu einem großartigen Tool für Qualitätssicherungsteams machen:

1️⃣ Anpassbare Plattform: Stellen Sie ClickUp so zusammen, dass es zu Ihren QS-Prozessen und den Anforderungen Ihrer Projekte passt. Nutzen Sie flexible und leistungsstarke Features wie Benutzerdefinierte Felder, um der Arbeit so viele Details wie nötig hinzuzufügen, benutzerdefinierte Status für einen optimierten Workflow und anpassbare Aufgaben mit über 35 ClickApps wie Automatisierung und Sprint-Punkte.

2️⃣ Features für die Zusammenarbeit: Optimieren Sie die Teamarbeit mit leistungsstarken Collaboration-Features, die die gemeinsame Arbeit an jeder Art von Projekt mit digitalen Whiteboards, Dokumenten, Kommentaren, Prüfungen, E-Mail in ClickIp, Chat-Ansicht und vielem mehr erleichtern.

3️⃣ Dashboards mit Berichterstellung in Echtzeit: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um eine übersichtliche Ansicht all Ihrer Arbeiten auf einen Blick zu erhalten und diese einfach mit Ihrem Team freizugeben.

4️⃣ Wählen Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten: Sehen Sie sich Ihre Arbeit auf Ihre Weise an, einschließlich Liste, Tabelle, Gantt-Diagramm, Kalender und Board-Ansicht mit der Sie den perfekten agilen Workflow für Ihr Team erstellen und effektiv verwalten können. Die Board-Ansicht in ClickUp kann als benutzerfreundliches Bug-Tracking-Board genutzt werden, um Teams bei der Planung von Bug-Bashes, der Verwaltung agiler Projekte, der Aufteilung und Zuweisung von Aufgaben und der effektiveren Zusammenarbeit mit ihren Entwicklungsteams zu unterstützen. Um den Prozess der Fehleraufnahme zu rationalisieren, kann Ihr Team die Ansicht "Formular" verwenden, um Folgendes zu erstellen benutzerdefinierte Formulare die automatisch eine Aufgabe erstellen, sobald eine Übermittlung eingegangen ist.

5️⃣ Bibliothek mit Vorlagen: Greifen Sie auf einfach zu verwendende und anpassbare Vorlagen für jeden Bedarf zu, einschließlich Vorlagen für Technik- und Produktteams.

Zum Beispiel die Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen von ClickUp bietet eine leistungsstarke Lösung für Aufgabenmanagement, Berichterstellung und Nachverfolgung, die es Projektteams ermöglicht, Fortschritte zu verwalten, Risiken zu mindern und Ressourcen zu optimieren. Es bietet einen zentralen hub für fehler- und Problemlösung und ermutigt zur Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, um eine konsistente Kommunikation, rechtzeitige Lösungen und eine bessere Sichtbarkeit des Status eines Projekts zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Vorlage, um die Erstellung von Fehlerwarteschlangen und -berichten, Sprint-Notizen und Produktberichten zu vereinfachen.

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und liefern Sie schneller bessere Produkte durch den Einsatz automatisierter und passgenauer Workflows, benutzerdefinierter Formulare, flexibler Ansichten und mehr mit der Bug- und Vorlagen für die Nachverfolgung von Problemen von ClickUp

Hier sind ein paar andere Features in ClickUp, die Ihnen den Start erleichtern Agiles Testen setup!

Beste Features