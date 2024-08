die 10 besten KI-Codierwerkzeuge und Assistenten im Jahr 2024

Als Softwareentwickler wissen wir, dass Technologie das Leben einfacher machen soll. Und ja, wir wollen unseren Kunden das Leben erleichtern, indem wir erstklassige Produkte entwickeln. Aber es wäre schön, wenn wir unser Leben - und unseren Produktentwicklungsprozess - einfacher gestalten könnten, wenn wir schon dabei sind. Hier kommen die KI-Code-Tools ins Spiel ... oder waren sie schon immer da, und diese Existenz ist nur eine ausgeklügelte Simulation? 🤯

Ehrlich gesagt, wenn wir 30 Minuten lang auf denselben fehlerhaften Codeschnipsel gestarrt haben, sind wir nicht in der richtigen Verfassung, um über diese wichtigen existenziellen Fragen nachzudenken. Da gehen wir lieber in die Matrix und bitten einen freundlichen Bot um Hilfe. 🤖

Und mit den jüngsten Fortschritten in der KI-Technologie gibt es eine Menge freundlicher Bots, die uns helfen können. KI-Codierwerkzeuge können Code schreiben, überprüfen und debuggen, und wir müssen ihnen nur mit normalen menschlichen Worten erklären, was wir brauchen.

Hier sind 10 KI-Code-Tools, die beweisen, dass künstliche Intelligenz unser Freund ist.

KI-Coding-Tools sind Softwareprogramme, die künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens nutzen, um Entwickler bei ihren Codierungsaufgaben zu unterstützen. Diese Tools können eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, z. B. das Schreiben und Debuggen von Code, das Analysieren der Codequalität und sogar das Vorschlagen von Verbesserungen oder Lösungen für Codierungsprobleme.

Um das Beste aus Ihrem KI-Assistenten herauszuholen, müssen Sie sicherstellen, dass er die Codierungsaufgaben bewältigen kann, die Ihr Team jeden Tag übernimmt. Außerdem muss er die von Ihnen verwendeten Tools und Sprachen unterstützen. Bevor Sie also in KI-Code-Tools investieren, sollten Sie sicherstellen, dass diese Funktionen mit Ihrem Arbeitsablauf übereinstimmen. 💪

Code-Generierung vs. Code-Review: Soll die KI-Technologie Code schreiben oder einfach nur beim Debuggen und bei der Fehlersuche im bestehenden Code helfen? Einige KI-Code-Generatoren können beides, andere wiederum spezialisieren sich auf das eine oder das andere

Integrationen: Wenn Sie bereits eine integrierte Entwicklungsumgebung wie Visual Studio Code, JetBrains IDEs, RubyMine oder Xcode verwenden, muss sich Ihr KI-Code-Tool nahtlos in Ihre IDE integrieren

Programmiersprachen: Viele KI-Tools sind auf bestimmte Sprachen für das maschinelle Lernen spezialisiert. Und selbst wenn sie mehrere Sprachen anbieten, kann es sein, dass sie in einer besser funktionieren als in einer anderen. Wenn Ihr Team hauptsächlich in Java arbeitet, werden Sie kein Tool wollen, das am besten in Python funktioniert. Und wenn Sie hauptsächlich CSS verwenden, werden Sie kein Tool wollen, das für die Vervollständigung von HTML-Code entwickelt wurde

Diese 10 Tools helfen Ihnen, Code zu generieren, zu überprüfen und schneller zu debuggen. Sie arbeiten mit Ihrem Software-Entwicklungsteam zusammen, um dessen Leben einfacher und weniger frustrierend zu machen.

Code generieren mit ClickUp Brain

ClickUp ist eine Anwendung, die alle anderen ersetzt. Es ist ein KI-Tool, ein software-Entwicklungswerkzeug , ein Projektmanagement-Tool, ein sprint-Planung werkzeug, ein Werkzeug zur Geschäftsentwicklung und ein Brainstorming-Tool (mit ClickUp-Whiteboards ) alles in einem.

Neben der Bereitstellung von KI zur Beschleunigung Ihres Arbeitsablaufs bietet dieses Programm auch vorlagen für das Produktmanagement und agile Vorlagen . Es gibt sogar formulare für detaillierte Fehlerberichte , Feature-Anfragen und Code-Reviews. Wenn Sie also auf der Suche nach KI sind, um die Effizienz Ihres Software-Teams zu verbessern, ist dies die effizienteste Option auf dieser Liste. ✨ ClickUp Brain ist auf die Rolle jedes Einzelnen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten. Es ist mit Hunderten von handgefertigten und forschungsgestützten Eingabeaufforderungen programmiert, damit Ihre Softwareentwickler um Hilfe bei der Codegenerierung, der Überprüfung von Code oder der Durchführung von Unit-Tests bitten können. Diese KI-Technologie wird bald das nützlichste Werkzeug in Ihrem Entwicklungswerkzeugkasten sein. 🛠️

ClickUp beste Eigenschaften

Vielfältige Anwendungsfälle: ClickUp Brain ist nicht nur ein Coding-Tool, sondern kann in allen Abteilungen Ihres Unternehmens eingesetzt werden, von der Codierung bis zurKI-Inhaltserstellung *Benutzerdefinierte Automatisierungen: MitClickUp ClickAppskönnen Sie aus einer Bibliothek von Automatisierungen wählen oder Ihre eigenen programmieren, um sich wiederholende Codeaufgaben automatisch zu erledigen

ClickUp Brain ist nicht nur ein Coding-Tool, sondern kann in allen Abteilungen Ihres Unternehmens eingesetzt werden, von der Codierung bis zurKI-Inhaltserstellung *Benutzerdefinierte Automatisierungen: MitClickUp ClickAppskönnen Sie aus einer Bibliothek von Automatisierungen wählen oder Ihre eigenen programmieren, um sich wiederholende Codeaufgaben automatisch zu erledigen Automatisierte Sprints: ClickApps kann auch Ihre Softwareentwicklungs-Sprints automatisch erstellen, um Ihren Workflow zu verbessern

ClickApps kann auch Ihre Softwareentwicklungs-Sprints automatisch erstellen, um Ihren Workflow zu verbessern Integrationen: Sie können ClickUp verwenden, um einen großen Teil Ihres Tech-Stacks zu ersetzen, aber wenn Sie Tools haben, ohne die Sie nicht leben können, können Sie diese auch mit ClickUp verbinden mitüber 1.000 unterstützte Integrationen *Chrome-Erweiterung: Fügen Sie die Leistung von ClickUp Ihrem Browser mit einerChrome-Erweiterung die den Zugriff auf die Funktionen erleichtert, wo immer Sie sie brauchen

Sie können ClickUp verwenden, um einen großen Teil Ihres Tech-Stacks zu ersetzen, aber wenn Sie Tools haben, ohne die Sie nicht leben können, können Sie diese auch mit ClickUp verbinden mitüber 1.000 unterstützte Integrationen *Chrome-Erweiterung: Fügen Sie die Leistung von ClickUp Ihrem Browser mit einerChrome-Erweiterung die den Zugriff auf die Funktionen erleichtert, wo immer Sie sie brauchen Whiteboards:Produktteams können Whiteboards verwenden zum Brainstorming und zur Planung von Produkteinführungen

ClickUp Einschränkungen

Lernkurve: Da ClickUp so viele Funktionalitäten bietet und vollständig an individuelle Rollen anpassbar ist, kann es für neue Benutzer einige Zeit dauern, bis sie die Anwendung optimal nutzen können

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos: Am besten für den persönlichen Gebrauch

Am besten für den persönlichen Gebrauch Unbegrenzt: $7 pro Mitglied pro Monat, am besten für kleine Teams

$7 pro Mitglied pro Monat, am besten für kleine Teams Business: $12 pro Mitglied pro Monat, am besten für mittelgroße Teams

$12 pro Mitglied pro Monat, am besten für mittelgroße Teams Enterprise: Kontaktieren Sie uns für individuelle Preise, am besten für viele große Teams

Kontaktieren Sie uns für individuelle Preise, am besten für viele große Teams ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich und Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. ChatGPT

über ChatGPT Das vielleicht bekannteste AI-Werkzeug chatGPT ist so konzipiert, dass es auf Ihre Fragen antwortet, Folgefragen stellt, falsche Ideen in Frage stellt und unangemessene Anfragen zurückweist. In gewisser Weise ist die Arbeit mit ChatGPT also so, als würde man Ideen von einem cleveren Kollegen abprallen lassen.

Da der Hauptzweck von ChatGPT darin besteht, auf Ihre Fragen zu antworten, können Sie es für eine Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzen - vom Schreiben von Code über die Fehlersuche bis hin zur Planung Ihrer produktentwicklungsprozess . Auch wenn ChatGPT vielleicht nicht weniger Fehler macht als andere KI-Codetools, so ist es doch so programmiert, dass es seine Fehler zugibt. 🤭

Auch diese KI-Technologie hat vor kurzem ein Upgrade auf das Modell GPT-4 erhalten. Im Vergleich zu GPT-3 kann GPT-4 komplexere Anweisungen befolgen, eine kompliziertere Syntax verstehen und schwierigere Probleme lösen.

Sehen Sie sich das an *AI-Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen* !

ChatGPT beste Eigenschaften

Flexibilität: Sie können diesen KI-Chatbot für so viel mehr als nur Codierung verwenden. Da es sich um ein einfaches Frage- und Antwort-Tool handelt, kann es die Arbeitsabläufe in jeder Rolle in Ihrem Unternehmen optimieren

Sie können diesen KI-Chatbot für so viel mehr als nur Codierung verwenden. Da es sich um ein einfaches Frage- und Antwort-Tool handelt, kann es die Arbeitsabläufe in jeder Rolle in Ihrem Unternehmen optimieren Folgefragen: Einige KI-Codierungsgeneratoren scheitern an der ersten Hürde, weil sie den vollen Kontext Ihrer Frage nicht verstehen. Da ChatGPT Folgefragen stellt, kann es Ihnen helfen, die Informationen zu identifizieren, die Sie für eine genaue Antwort benötigen

Einige KI-Codierungsgeneratoren scheitern an der ersten Hürde, weil sie den vollen Kontext Ihrer Frage nicht verstehen. Da ChatGPT Folgefragen stellt, kann es Ihnen helfen, die Informationen zu identifizieren, die Sie für eine genaue Antwort benötigen Code Review : ChatGPT ist besonders geschickt darin, Fehler in Ihrem Code zu identifizieren und Ihnen zu helfen, diese zu korrigieren

ChatGPT Einschränkungen

Beschränkter Kontext: Einige Nutzer beschweren sich, dass dieser Chatbot bei längeren Unterhaltungen dazu neigt, den Faden zu verlieren. Es kann sein, dass er die Informationen vergisst, mit denen Sie ihn früher in der Unterhaltung gefüttert haben, und dass er keine kohärenten Antworten geben kann

Einige Nutzer beschweren sich, dass dieser Chatbot bei längeren Unterhaltungen dazu neigt, den Faden zu verlieren. Es kann sein, dass er die Informationen vergisst, mit denen Sie ihn früher in der Unterhaltung gefüttert haben, und dass er keine kohärenten Antworten geben kann Generische Antworten: Einige sagen auch, dass dieses Programm dazu neigt, immer wieder dieselben Standardantworten zu geben, selbst wenn der Kontext ein anderer ist

ChatGPT Preise

ChatGPT : Kostenlos

: Kostenlos ChatGPT Plus: $20 pro Monat

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Sieh dir das an_ ChatGPT Alternativen !

über CodeT5 Open-Source-Code auf GitHub CodeT5 verfügt über ein eingebautes Kodiermodell und ein Dekodiermodell, die es ihm ermöglichen, natürliche Sprache in Code zu übersetzen (ähnlich wie ChatGPT), aber auch Code in natürliche Sprache zu übersetzen. Sie können CodeT5 also nicht nur sagen, was es tun soll, sondern es kann Ihnen auch sagen, was ein bestimmter Codeschnipsel bewirkt. Es ist eine wechselseitige Unterhaltung. 🗣️

Datenwissenschaftler bei Salesforce hat das Programm entwickelt um ein tieferes Verständnis von Programmiersprachen zu erlangen. Ihr Ziel war es, einige der Mängel anderer KI-Code-Tools auszugleichen, die sich ihrer Meinung nach zu stark auf die Verarbeitung natürlicher Sprache in ihren Trainingsdaten und nicht stark genug auf Sprachen konzentrierten.

Das Ergebnis ist ein kostenloses, quelloffenes Tool, das Codezusammenfassung, Codegenerierung, Codeverfeinerung und Code-zu-Code-Übersetzung durchführen kann.

CodeT5 beste Eigenschaften

Text-zu Code-Generierung : Ähnlich wie bei der Chatbot-KI können Sie CodeT5 eine Eingabeaufforderung geben, und es schreibt Code, der Ihrer Anfrage entspricht

Ähnlich wie bei der Chatbot-KI können Sie CodeT5 eine Eingabeaufforderung geben, und es schreibt Code, der Ihrer Anfrage entspricht Übersetzung von Code zu Code: Wenn Ihr Team in mehreren Programmiersprachen arbeitet, kann CodeT5 Ihren Code in einer Sprache, z. B. Python, in eine andere, z. B. JavaScript, übersetzen

Wenn Ihr Team in mehreren Programmiersprachen arbeitet, kann CodeT5 Ihren Code in einer Sprache, z. B. Python, in eine andere, z. B. JavaScript, übersetzen Codezusammenfassung: Dieses Programm kann in einfacher Sprache erklären, was ein Teil des Codes tut, was selbst erfahrenen Softwareentwicklern helfen kann, neue Sprachen und Frameworks zu lernen

CodeT5 Einschränkungen

Mögliche Sicherheitsrisiken: Das Team, das CodeT5 entwickelt hat, weist darauf hin, dass diese Software sensible persönliche Daten wie Adressen und Ausweisnummern enthalten und angreifbaren Code erzeugen könnte

CodeT5 Preise

Kostenlos und offen für alle

CodeT5 Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. Codiga

über Codiga Wenn Ihr Softwareentwicklungsteam großen Wert auf Qualität und Sicherheit legt, dann könnte Codiga Ihr neuer bester (künstlicher) Freund sein.

Dieser KI-gestützte Code-Assistent konzentriert sich mehr auf die Code-Überprüfung als auf die Code-Erstellung. Er kann zwar Codeschnipsel erstellen, ist aber nicht darauf ausgelegt, ganze Codezeilen zu schreiben. Was Codiga stattdessen am besten kann, ist, den Code Ihres Teams zu bereinigen. 🧹

Es kann Probleme, die es in Ihrem Code findet, überprüfen und automatisch beheben, und Sie können beliebige Regeln für die Codeüberprüfung festlegen, die Sie durchsetzen möchten. Außerdem können Sie neue Regeln und Codeschnipsel ganz einfach mit Ihrem gesamten Team teilen.

Codiga beste Eigenschaften

Code-Review : Codiga bietet gründliche Code-Reviews, die die Anzahl der Verstöße und Schwachstellen in Ihrem Code reduzieren können

Codiga bietet gründliche Code-Reviews, die die Anzahl der Verstöße und Schwachstellen in Ihrem Code reduzieren können Anpassung : Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für Ihre Codeüberprüfung in weniger als fünf Minuten und teilen Sie diese dann mit Ihrem Team, damit alle auf derselben Seite sind 📖

Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für Ihre Codeüberprüfung in weniger als fünf Minuten und teilen Sie diese dann mit Ihrem Team, damit alle auf derselben Seite sind 📖 Sicherheitsfokus: Codiga untersucht Ihre Software auf alle gängigen Bedrohungen und kann automatisch Sicherheitslücken in Ihrer IDE beheben

Codiga Einschränkungen

Beschränkte Anzahl von IDE-Integrationen: Codiga integriert sich nur mit VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab und Bitbucket. Wenn Sie eine andere IDE verwenden, wird dieses Tool der künstlichen Intelligenz nicht mit Ihrem aktuellen Workflow funktionieren

Codiga integriert sich nur mit VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab und Bitbucket. Wenn Sie eine andere IDE verwenden, wird dieses Tool der künstlichen Intelligenz nicht mit Ihrem aktuellen Workflow funktionieren PHP-Einschränkungen: Obwohl Codiga 15 verschiedene Sprachen unterstützt, beklagen einige Nutzer, dass es in PHP nicht so gut funktioniert

Preise für Codiga

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $14 pro Benutzer pro Monat

Codiga Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

5. OpenAI Codex

über OpenAI Codex OpenAI, dasselbe Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, hat große Ziele für künstliche Intelligenz: Sie wollen eine KI entwickeln, die Probleme auf menschlichem Niveau lösen kann. Ihr System verwendet Deep-Learning Large Language Models (LLMs), ein Verfahren, bei dem der KI beigebracht wird, Aufgaben - in diesem Fall Codierungsaufgaben - auszuführen, indem sie mit einer riesigen Menge an Daten gefüttert wird.

Sie trainierten das Codex-System mit den natürlichen Sprachverarbeitungsfunktionen ihrer GPT-3-Plattform und mit Milliarden von Codezeilen. Dank dieses gründlichen Trainingsprozesses kann Codex Ihre schriftlichen Anweisungen in Echtzeit in hochwertigen Code übersetzen.

Dieser KI-Codierassistent ist jedoch besser darin, Codeschnipsel als vollständigen Code zu liefern.

OpenAI Codex beste Eigenschaften

Schnelle Einrichtung: Da OpenAI so viel Zeit damit verbracht hat, sein Codierungssystem zu trainieren, können die meisten Softwareentwickler sofort loslegen, ohne Codex mit ihren eigenen Trainingsdaten füttern zu müssen

Da OpenAI so viel Zeit damit verbracht hat, sein Codierungssystem zu trainieren, können die meisten Softwareentwickler sofort loslegen, ohne Codex mit ihren eigenen Trainingsdaten füttern zu müssen KI-Code-Vervollständigungstool: Während der Arbeit kann Codex als intelligentes Code-Vervollständigungstool dienen, das Codeschnipsel vorschlägt, um gängige Codeaufgaben automatisch zu vervollständigen

Während der Arbeit kann Codex als intelligentes Code-Vervollständigungstool dienen, das Codeschnipsel vorschlägt, um gängige Codeaufgaben automatisch zu vervollständigen Natürliche Sprache Prompting: Sie können eine Eingabeaufforderung schreiben, in der Sie Codex bitten, ein Programmierproblem zu lösen, und Codex wird mit Codevorschlägen antworten

OpenAI Codex Einschränkungen

Einige unterstützte Sprachen: Codex funktioniert am besten mit Python. Obwohl er auch JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript und Shell unterstützt, können die Codevorschläge in diesen Sprachen weniger genau sein

Codex funktioniert am besten mit Python. Obwohl er auch JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript und Shell unterstützt, können die Codevorschläge in diesen Sprachen weniger genau sein Kein Code Review: OpenAi Codex ist in erster Linie eine generative KI. Sie ist nicht dazu gedacht, Verbesserungen an bereits geschriebenem Code vorzuschlagen

Preise für OpenAI Codex

Kostenlos und offen für alle

OpenAI Codex Bewertungen und Rezensionen

Da es sich bei OpenAI Codex um eine Open-Source-Plattform handelt, gibt es keine Nutzerbewertungen auf den typischen Software-Plattformen. Aber da es kostenlos ist, gibt es auch keine Nachteile, es auszuprobieren und sich selbst zu entscheiden.

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Keine Bewertungen verfügbar Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

über PolyCoder Open-Source-Code auf GitHub Polycoder ist ein Open-Source-Code-Tool, das mit Codex konkurriert. Es unterscheidet sich von anderen Open-Source-Tools, da nicht nur die KI, sondern auch alle Trainingsdaten der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Jeder, der den Datensatz ergänzen oder verbessern möchte, kann dies tun - es ist eine KI, die offen ist für kontinuierliche Verbesserung . Forscher an der Carnegie Mellon University haben PolyCoder auf der Grundlage der GPT-2-Sprache von OpenAI entwickelt und behaupten, dass diese KI besser darin ist, Code in C zu schreiben als jede andere KI, die maschinelles Lernen und Codegenerierung betreibt.

Die KI wurde auf der Grundlage von 2,7 Milliarden Parametern in insgesamt 12 Programmiersprachen trainiert.

PolyCoder beste Eigenschaften

Kontinuierliches Lernen: Jeder kann PolyCoder verbessern, indem er ihm neue Programmiersprachen beibringt, es mit Datensätzen aus zusätzlichen Coding-Repositories füttert oder sein Verständnis für natürliche Sprache verbessert. Das macht es zu einem der spannendsten Open-Source-Projekte seit WordPress

Jeder kann PolyCoder verbessern, indem er ihm neue Programmiersprachen beibringt, es mit Datensätzen aus zusätzlichen Coding-Repositories füttert oder sein Verständnis für natürliche Sprache verbessert. Das macht es zu einem der spannendsten Open-Source-Projekte seit WordPress Codierung in C-Sprachen: PolyCoder beherrscht zwar 12 Programmiersprachen, ist aber in C am stärksten. Andere KI-Codetools sind vielleicht in Java, Python oder SQL besser, aber Sie können PolyCoder jederzeit trainieren, um seine Fähigkeiten in Ihrer bevorzugten Sprache zu verbessern

PolyCoder Einschränkungen

Große Schwachstellen : Da es Open-Source ist, befürchten die Schöpfer von PolyCoder, dass Programmierer der KI bösartiges Verhalten beibringen oder Sicherheitsschwachstellen in den Quellcode einbringen könnten

PolyCoder Preise

Kostenlos und offen für alle

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

7. Tabnine

über Tabnine Dieser KI-Assistent wurde speziell für Softwareentwickler entwickelt. Es handelt sich um ein KI-Tool zur Code-Vervollständigung, das Ihren Arbeitsablauf beschleunigt, indem es vollständige Funktionen und ganze Codezeilen schreibt. Es kann Ihre nächste Codezeile auf der Grundlage Ihrer Syntax vorhersagen und vorschlagen.

Stellen Sie sich das wie die Textvorschläge auf Ihrem Smartphone vor. Die Vorschläge sind vielleicht nicht immer das, was Sie sich vorgestellt haben, aber wenn sie es sind, brauchen Sie nur darauf zu klicken und sie zu versenden. Dann können Sie zum nächsten Abschnitt des Codes übergehen. ⛵️

Dieses Tool kann auch aus Ihren Codierungsmustern lernen, um immer genauere Vorschläge zu machen.

Tabnine beste Eigenschaften

Vorhersagende Codierung: Die beste zeitsparende Funktion von Tabnine ist die Fähigkeit, die nächste Codezeile schon während der Eingabe vorzuschlagen, und zwar dank der Vorhersagefunktion des maschinellen Lernens

Die beste zeitsparende Funktion von Tabnine ist die Fähigkeit, die nächste Codezeile schon während der Eingabe vorzuschlagen, und zwar dank der Vorhersagefunktion des maschinellen Lernens Flexibles Hosting: Sie können Tabnine auf Ihrem Laptop, auf einem Firewall-geschützten Server oder in der Cloud betreiben, so dass dieses Tool den Sicherheitsprotokollen Ihres Unternehmens entspricht

Sie können Tabnine auf Ihrem Laptop, auf einem Firewall-geschützten Server oder in der Cloud betreiben, so dass dieses Tool den Sicherheitsprotokollen Ihres Unternehmens entspricht Mehrere Programmiersprachen: Tabnine unterstützt sowohl Haupt- als auch Nischenprogrammiersprachen, einschließlich JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go und Bash

Tabnine Einschränkungen

Eingeschränkte Möglichkeiten innerhalb von UI Frameworks : Einige Benutzer beschweren sich, dass die Vorschläge weniger genau und oft falsch sind, wenn man mit JavaScript UI Frameworks arbeitet

Einige Benutzer beschweren sich, dass die Vorschläge weniger genau und oft falsch sind, wenn man mit JavaScript UI Frameworks arbeitet Braucht viel Speicherplatz: Dieses Programm verbraucht viel RAM und benötigt manchmal mehr als 1 GB Speicher zum Ausführen

Tabnine Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Pro: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Tabnine für Preise

Tabnine Bewertungen und Rezensionen

8. Snyk-Code

über Snyk Dieses KI-Tool stammt von Snyk, einer auf Sicherheit ausgerichteten Softwareentwicklungs-App. Ähnlich wie die anderen Produkte von Snyk ist auch dieses Tool speziell darauf ausgerichtet, Ihnen bei der Erstellung von sicherem Code zu helfen.

Snyk Code schreibt keinen Code und hilft Ihnen auch nicht bei der Automatisierung von Aufgaben, aber es führt statische Sicherheitstests von Anwendungen in Echtzeit durch. Es identifiziert Schwachstellen und gibt Tipps zur Behebung, damit Ihr Team Sicherheitsprobleme sofort beheben kann. Da es in Echtzeit läuft, muss Ihr Team nicht auf SAST-Berichte warten, um Sicherheitsprobleme zu beheben.

Snyk beste Eigenschaften

Verbesserte Sicherheit: Durch die ausschließliche Konzentration auf sicheren Code ist diese Anwendung wirklich gut in Sachen Sicherheit

Durch die ausschließliche Konzentration auf sicheren Code ist diese Anwendung wirklich gut in Sachen Sicherheit Einfache Bedienung: Die meisten Benutzer können sofort mit diesem Programm arbeiten, ohne eine Lernkurve für Machine-Learning-Tools durchlaufen zu müssen

Die meisten Benutzer können sofort mit diesem Programm arbeiten, ohne eine Lernkurve für Machine-Learning-Tools durchlaufen zu müssen Integriert mit den meisten IDEs : Snyk bietet Plugins für JetBrains, Visual Studio, VS Code und Eclipse

Einschränkungen von Snyk

Eingeschränkte Funktionen: Da Snyk Code nur auf Sicherheit ausgerichtet ist, müssen Sie möglicherweise ein zweites KI-Code-Tool hinzufügen, wenn Sie einen Chatbot wünschen, der vollständige Zeilen für die Erstellung von hochwertigem Code schreiben kann

Da Snyk Code nur auf Sicherheit ausgerichtet ist, müssen Sie möglicherweise ein zweites KI-Code-Tool hinzufügen, wenn Sie einen Chatbot wünschen, der vollständige Zeilen für die Erstellung von hochwertigem Code schreiben kann Unterstützt keine Nischensprachen: Snyk Code unterstützt 10 der beliebtesten Programmiersprachen, darunter Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby und TypeScript. Wenn Sie es vorziehen, in einer Nischensprache zu arbeiten, benötigen Sie möglicherweise ein anderes Machine-Learning-Tool

Preise für Snyk

Kostenlos: $0 mit einer unbegrenzten Anzahl von beitragenden Entwicklern

$0 mit einer unbegrenzten Anzahl von beitragenden Entwicklern Team: $25 pro Monat für bis zu 10 Mitwirkende

$25 pro Monat für bis zu 10 Mitwirkende Unternehmen: Preise auf Anfrage bei Snyk

Snyk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

9. GitHub Copilot

über GitHub Kopilot GitHub Copilot baut auf der API von OpenAI Codex auf. Sie fragen sich vielleicht, warum Sie für dieses KI-Codierungstool bezahlen sollten, wenn Sie das Open-Source-Code-Tool von Codex kostenlos nutzen können.

Als GitHub sein Produkt auf OpenAI Codex aufbaute, erweiterte es die Fähigkeiten des Programms. So unterstützt Copilot mehr Programmiersprachenmodelle und generiert einen vollständigeren Code als Codex. Copilot kann Ihrem Team sogar helfen, neue Programmiersprachen und Frameworks schneller zu erlernen. 🧑‍✈️

Copilot beste Eigenschaften

Mehrere Programmiersprachen: Die Funktionen der künstlichen Intelligenz von GitHub generieren Code in einer Vielzahl von Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript, Go, C++ und TypeScript

Die Funktionen der künstlichen Intelligenz von GitHub generieren Code in einer Vielzahl von Programmiersprachen, darunter Python, JavaScript, Go, C++ und TypeScript Programmierer mit künstlicher Intelligenz: Dieser Programmierassistent mit maschinellem Lernen reagiert auf natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen in Dutzenden von Sprachen

Dieser Programmierassistent mit maschinellem Lernen reagiert auf natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen in Dutzenden von Sprachen Integrationen: Sie können Copilot mit Ihrem bevorzugten Code-Editor koppeln. Er lässt sich mit Visual Studio Code, JetBrains IDEs und Neovim integrieren

Copilot Einschränkungen

Langsame Einarbeitung und Leistung: Einige Benutzer beklagen sich darüber, dass es zeitaufwändig ist, Copilot Ihren Prozess beizubringen, und dass eine Menge Trainingsdaten erforderlich sind. Wenn es erst einmal läuft, erstellt seine künstliche Intelligenz in Echtzeit Code in einem langsameren Tempo als andere KI-Tools

Einige Benutzer beklagen sich darüber, dass es zeitaufwändig ist, Copilot Ihren Prozess beizubringen, und dass eine Menge Trainingsdaten erforderlich sind. Wenn es erst einmal läuft, erstellt seine künstliche Intelligenz in Echtzeit Code in einem langsameren Tempo als andere KI-Tools Eingeschränkte Debugging Unterstützung: GitHub bietet eine gewisse Unterstützung bei der Fehlersuche, aber keinen tiefgreifenden Support

Copilot Preise

Einzelperson: $10 pro Monat

$10 pro Monat Copilot Business: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Copilot Enterprise: 39 $ pro Benutzer pro Monat

Copilot Bewertungen und Rezensionen

Während die Copilot-Funktion von GitHub selbst nicht viele Bewertungen hat, verfügt GitHub über Tausende von Bewertungen und ist eine angesehene Plattform für Softwareentwicklungsteams.

10. Replit Ghostwriter

über Wiederholen Sie Wenn Sie möchten, dass Ihr Software-Entwicklungsteam mehr Zeit mit kreativem Denken und weniger Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbringt, dann könnte Ghostwriter Ihr neues Hilfsmittel sein. 👻

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu automatisieren und mehr Zeit für die kreative Entwicklung freizugeben. Der Chatbot hilft Ihnen beim Brainstorming für kreative Projekte, übersetzt natürliche Sprache in Code und erklärt Codeschnipsel in einfacher Sprache.

Ghostwriter lernt von Ihnen, während Sie mit ihm arbeiten, und lernt so, den Kontext Ihres Projekts zu verstehen und entsprechende Lösungen anzubieten.

Ghostwriter beste Eigenschaften

Unterstützt 16 Programmiersprachen: Replit Ghostwriter unterstützt statische Codeanalyse, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust und SQL

Replit Ghostwriter unterstützt statische Codeanalyse, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust und SQL Schnelle Antwortzeit: Die durchschnittliche Antwortzeit des Ghostwriter-Chatbots beträgt 500 ms, sodass Ihre Entwickler nicht durch langsame Geschwindigkeiten frustriert werden

Die durchschnittliche Antwortzeit des Ghostwriter-Chatbots beträgt 500 ms, sodass Ihre Entwickler nicht durch langsame Geschwindigkeiten frustriert werden Voice to code: Zusätzlich zur Eingabe von Nachrichten an den Chatbot können Sie auch Sprachnotizen verwenden, um Projekte von unterwegs aus zu starten

Ghostwriter Einschränkungen

Nicht in allen Sprachen gleich gut: Das Programm unterstützt zwar 16 Sprachen, ist aber in Python und JavaScript am effektivsten

Das Programm unterstützt zwar 16 Sprachen, ist aber in Python und JavaScript am effektivsten Ghostwriter funktioniert nur innerhalb der Replit IDE : Ghostwriter ist eine Funktion der integrierten Entwicklungsumgebung von Replit und kann nicht mit einer anderen IDE verwendet werden. Wenn Sie also bereits Visual Studio Code, XCode, JetBrains oder eine andere Plattform verwenden, wird Ghostwriter für Sie nicht funktionieren

Preise für Ghostwriter

Ghostwriter kostet $10 pro Monat zusätzlich zu Ihrem Replit-Tarif. Nur mit dem Pro-Tarif für 20 US-Dollar pro Monat haben Sie Zugriff auf Ghostwriter, so dass sich der Gesamtpreis auf 30 US-Dollar pro Monat erhöht.

Ghostwriter Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Viele Softwareentwickler zögern, künstlichen Intelligenz-Codierwerkzeugen zu vertrauen. Es ist leicht zu glauben, dass eine Maschine niemals die Nuancen und die Kreativität verstehen könnte, die mit dem Schreiben von Code verbunden sind. Hier sind einige Gründe, warum Sie KI-Codierwerkzeuge ausprobieren sollten:

Produktivitätssteigerung: Mit KI-Codierungstools kann Ihr Entwicklungsteamschneller arbeiten und effizienter arbeiten. Diese Tools automatisieren mühsame Aufgaben und helfen dabei, Codevorschläge zu generieren, an die Sie selbst vielleicht nicht gedacht hätten.

Mit KI-Codierungstools kann Ihr Entwicklungsteamschneller arbeiten und effizienter arbeiten. Diese Tools automatisieren mühsame Aufgaben und helfen dabei, Codevorschläge zu generieren, an die Sie selbst vielleicht nicht gedacht hätten. Verbesserung der Codequalität: Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Unterstützung bei der Codierung wird auch eine weitere Ebene der Qualitätskontrolle eingeführt. Diese Tools können helfen, Fehler und Sicherheitslücken zu finden, bevor sie in die Produktion gelangen.

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Unterstützung bei der Codierung wird auch eine weitere Ebene der Qualitätskontrolle eingeführt. Diese Tools können helfen, Fehler und Sicherheitslücken zu finden, bevor sie in die Produktion gelangen. Entwickeln Sie neue Fähigkeiten: Die Arbeit mit KI-Codierungstools kann Ihnen helfen, neue Programmiersprachen und Frameworks schneller zu erlernen, was Ihrem Entwicklungsteam mehr Möglichkeiten eröffnet.

Die Arbeit mit KI-Codierungstools kann Ihnen helfen, neue Programmiersprachen und Frameworks schneller zu erlernen, was Ihrem Entwicklungsteam mehr Möglichkeiten eröffnet. Freie Zeit für kreatives Denken: Da die künstliche Intelligenz alltägliche Aufgaben übernimmt, haben Softwareentwickler mehr Zeit, sich auf die kreativen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren. Dies kann zu innovativerem und hochwertigerem Code führen.

Da die künstliche Intelligenz alltägliche Aufgaben übernimmt, haben Softwareentwickler mehr Zeit, sich auf die kreativen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren. Dies kann zu innovativerem und hochwertigerem Code führen. Kosteneffektiv: Einige KI-Codierungstools sind kostenlos erhältlich oder bieten erschwingliche Preispläne, so dass sie für jedes Entwicklungsteam unabhängig von Budgetbeschränkungen zugänglich sind.

Entwickler verbringen oft Stunden damit, banale und sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, während sie sich auf wichtigere Aspekte wie Debugging oder Projektplanung konzentrieren könnten. KI-Codierungstools bieten eine Lösung für diese Herausforderungen, einschließlich:

Sich wiederholende Aufgaben

Viele der Aufgaben, mit denen ein Programmierer täglich zu tun hat, sind repetitiv und alltäglich. KI-Tools können dabei helfen, diese Aufgaben zu automatisieren, sodass mehr Zeit für kreatives Denken und Problemlösungen bleibt.

Erlernen neuer Programmiersprachen und Frameworks

Das Erlernen einer neuen Programmiersprache kann selbst für die erfahrensten Entwickler eine Herausforderung sein. Mit KI-Tools können Entwickler neue Sprachen schneller und mit größerer Genauigkeit erlernen.

Verbesserung der Codequalität

Eine der größten Herausforderungen für Entwickler ist das Schreiben von hochwertigem Code. Selbst erfahrene Entwickler machen von Zeit zu Zeit Fehler. KI-Code-Tools können dabei helfen, diese Fehler zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen Bugs werden.

Sie können auch Vorschläge zur Verbesserung des Codes machen, was zu effizienteren und optimierten Programmen führt.

Fehlersuche

Die Fehlersuche ist eine weitere mühsame Aufgabe, die oft einen großen Teil der Zeit eines Entwicklers in Anspruch nimmt. KI-Codierungstools können dabei helfen, Fehler schnell zu identifizieren und zu beheben, so dass die Entwickler mehr Zeit für wichtigere Aufgaben zur Verfügung haben.

KI-Tools können Ihr Leben und das Ihres gesamten Teams einfacher machen. Sie müssen nicht mehr auf fehlerhafte Codeschnipsel starren, bis Ihnen die Augen herausfallen. Jetzt können Sie einfach Ihren freundlichen Chatbot um Hilfe bitten.

Im besten Fall verhalten sich KI-Code-Generatoren wie (künstlich) intelligente Mitarbeiter. Sie können Ihnen beim Brainstorming, bei der Fehlersuche und bei der Erforschung von Ideen helfen, die Ihren Entwicklungsprozess voranbringen.

Wenn Sie eine App suchen, die Ihren Softwareentwicklungsprozess von Anfang bis Ende verwaltet und über integrierte KI-Code-Tools verfügt, sollten Sie Folgendes ausprobieren ClickUp . Sie können einen Arbeitsbereich erstellen und mit der ClickUp's Software-Entwicklungsfunktionen kostenlos. Durch die zusätzliche Produktivität sparen Sie sogar Zeit und Geld.

Und wenn Sie erst einmal anfangen, KI-Tools zu nutzen, um Ihre Produktivität zu steigern, werden Sie mehr Zeit haben, um über die großen Fragen des Lebens nachzudenken: Wer codiert KI, die codiert? Oder kodieren KI-Tools sich selbst? 🤯