7 kostenlose AI Prompt-Vorlagen für ChatGPT

Generativ KI-Werkzeuge wie ChatGPT können die Effizienz verschiedener Geschäftsprozesse verbessern, sei es bei der Erstellung von Inhalten, beim Marketing oder bei der Produktentwicklung. Kann ChatGPT Ihnen eine E-Mail-Kampagne schreiben? Ja. Wie sieht es mit dem Verfassen eines Verkaufsgesprächs aus? Auf jeden Fall!

ChatGPT kann Ihre Arbeitskosten senken und innovative Ideen in Ihren Arbeitsmix einbringen. Aber der Haken an der Sache ist, dass Sie wissen müssen, wie Sie mit dem Programm "reden" müssen, damit es seine Wirkung entfalten kann.

Da seine Antworten auf folgenden Faktoren basieren verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) müssen Sie der KI die richtige Wortkombination - allgemein als "Prompts" bekannt - ins Ohr flüstern, um konstruktive Antworten zu erzeugen. 👂

Natürlich ist es eine Kunst für sich, Prompts zu verfassen, um die richtigen Informationen aus ChatGPT zu extrahieren. Viele Menschen verbringen Monate damit, sich in die Software einzuarbeiten, Tutorials anzusehen oder sich für Kurse anzumelden - aber mit KI-Vorlagen können Sie eine Abkürzung nehmen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben erstklassige kostenlose KI-Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen vor, die auf verschiedene Kontexte und Szenarien zugeschnitten sind. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie diese Tools sicher einsetzen können!

Was ist eine AI-Aufforderung?

Mit den Worten von Andrej Karpathy (ehemaliger Leiter von Tesla AI, jetzt für den ChatGPT-Erfinder OpenAI tätig): " Die angesagteste neue Programmiersprache ist Englisch ." Statt komplexer Kodierung können Sie alltägliche Konversationssprache mit KI (künstlicher Intelligenz) verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, sei es beim Schreiben eines Buches oder beim Entwerfen eines marketingstrategie .

KI-Prompts zu schreiben ist allerdings leichter gesagt als getan.

Chatbots wie ChatGPT sind so konzipiert, dass sie ständig dazulernen, sodass ihre Antworten auf unstrukturierte Eingabeaufforderungen mehr oder weniger gut ausfallen. Manchmal erhalten Sie detaillierte und kohärente Antworten mit einfachen Eingaben. In anderen Fällen müssen Sie sich mit sachlich falschen oder schlicht unsinnigen Antworten zufrieden geben.

Stellen Sie sich eine AI-Vorlage als eine Spickzettel für die Kommunikation mit ChatGPT und ähnlichen KI-Tools. 🤖

Es enthält hochwirksame, fachmännisch ausgearbeitete Prompts, die mit KI-Sprachmodellen gezaubert werden können. Sie erhalten punktgenaue Antworten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand, was Ihnen letztlich hilft schneller arbeiten und intelligenter.

Was macht eine gute AI Prompt-Vorlage aus?

Eine nützliche KI-Vorlage (künstliche Intelligenz) muss sein:

Einfach zu benutzen : Sie sollte keine schwer verständlichen Anweisungen für die Suche oder Erstellung von Prompts enthalten. In den meisten Fällen bietet die Vorlage gebrauchsfertige Prompts, die so modelliert sind, dass sie die gewünschte Antwort erzeugen

: Sie sollte keine schwer verständlichen Anweisungen für die Suche oder Erstellung von Prompts enthalten. In den meisten Fällen bietet die Vorlage gebrauchsfertige Prompts, die so modelliert sind, dass sie die gewünschte Antwort erzeugen Präzise : Die richtige Vorlage sollte klare und spezifische Prompts enthalten, die Sie einfach kopieren und mit minimalen Änderungen in die KI-Chatbox einfügen können. Die Eingabe sollte eine angemessene Länge und Struktur haben, insbesondere für ChatGPT

: Die richtige Vorlage sollte klare und spezifische Prompts enthalten, die Sie einfach kopieren und mit minimalen Änderungen in die KI-Chatbox einfügen können. Die Eingabe sollte eine angemessene Länge und Struktur haben, insbesondere für ChatGPT Anpassbar : Sie sollten es Ihnen ermöglichen, Prompts zu bearbeiten, zusammenzuführen, zu löschen oder hinzuzufügen, um eine einzigartige Bibliothek von Inputs zu erstellen, die Ihren Bedürfnissen entspricht

: Sie sollten es Ihnen ermöglichen, Prompts zu bearbeiten, zusammenzuführen, zu löschen oder hinzuzufügen, um eine einzigartige Bibliothek von Inputs zu erstellen, die Ihren Bedürfnissen entspricht Kollaborativ : Sie sollte es Ihnen ermöglichen, wertvolle Prompts zu markieren, zu gruppieren und mit Ihrem Team zu teilen, um die mit dem Einspeisungsprozess verbundenen Fehlversuche zu reduzieren

: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, wertvolle Prompts zu markieren, zu gruppieren und mit Ihrem Team zu teilen, um die mit dem Einspeisungsprozess verbundenen Fehlversuche zu reduzieren Kontextbezogen auf eine Rolle : Aufgrund der großen Bandbreite an KI-Eingabeaufforderungen ist es am besten, eine Vorlage zu wählen, die auf eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Fachgebiet zugeschnitten ist, z. B:

Copywriting Marketing Anwendungsentwicklung Projektleitung

: Aufgrund der großen Bandbreite an KI-Eingabeaufforderungen ist es am besten, eine Vorlage zu wählen, die auf eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Fachgebiet zugeschnitten ist, z. B:

Warum brauchen Sie einen guten AI Prompt?

Im Zusammenhang mit KI fungieren Prompts als wichtige Orientierungshilfen, die die KI anweisen, die gewünschten, hochwertigen Inhalte zu generieren. Diese Anweisungen helfen, das volle Potenzial von KI-Tools wie ChatGPT auszuschöpfen. Nachfolgend finden Sie einige Gründe, warum ein gut strukturierter KI-Prompt für Ihre KI-Erfahrung unerlässlich ist.

Präzision: Eine gute Eingabeaufforderung trägt zur Genauigkeit der KI-Ausgaben bei, indem sie klare Richtlinien für die Aufgabe definiert. Das Ergebnis sind hochwertige Inhalte, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Zeiteffizienz: Präzise Prompts machen ständige Korrekturen überflüssig und helfen, wertvolle Zeit zu sparen. Dies trägt zur Gesamtproduktivität bei.

Kontrolle: Dank effektiver Eingabeaufforderungen können Sie die KI in eine bestimmte Richtung lenken, wodurch Sie mehr Kontrolle über die Ausgabe erhalten und die Übereinstimmung mit Ihren Anforderungen sicherstellen.

Relevanz: Qualitativ hochwertige Eingabeaufforderungen helfen dabei, kohärente und relevante Antworten zu produzieren. Ohne sie könnten die Antworten von Ihrem tatsächlichen Bedarf abweichen und Ressourcen verschwenden.

Lernen: Prompts bilden einen Grundstein für ein besseres Verständnis von KI-Tools. Wenn Sie Ihre Prompts perfektionieren, lernen Sie die Fähigkeiten und Grenzen der KI kennen und können so ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Eine gute KI-Eingabeaufforderung führt letztendlich zu besseren und hochwertigeren Ergebnissen, optimiert den Zeitaufwand und stellt sicher, dass Sie Ihr KI-Tool optimal nutzen. Im Grunde genommen ist dies Ihr Tor zu einer fruchtbaren KI-Erfahrung.

7 kostenlose AI-Prompt-Vorlagen zur Verwendung in ChatGPT

Wir haben die sieben besten AI-Vorlagen von ausgewählt ClickUp um die Nutzung von Tools wie ChatGPT durch Ihr Team zu optimieren. Jede Vorlage konzentriert sich auf Eingabeaufforderungen für eine bestimmte Spezialisierung:

Marketing HR & Rekrutierung Produktmanagement Schreiben Werbetexten Projektleitung Technik

Mit diesen Vorlagen können Sie Ihrem Unternehmen spannende Möglichkeiten eröffnen. Lassen Sie uns herausfinden, wie sie funktionieren und welche Anwendungen für sie in Frage kommen.

1. ClickUp ChatGPT Aufforderungen für Marketingvorlagen

ClickUp ChatGPT Aufforderungen für Marketing-Vorlage

Möchten Sie Ihre Marketingbemühungen auf die nächste Stufe heben? Dann suchen Sie nicht weiter als die ChatGPT-Prompts für Marketing-Vorlagen . Es ist eine Schatztruhe mit 600+ Prompts, die Ihnen helfen, innovative Kampagnen zu starten, die Zielgruppe anzusprechen und ihr einen Mehrwert zu bieten und den Umsatz zu steigern.

Ganz gleich, ob Sie Überschriften für Google-Anzeigen schreiben oder Ideen für Call-to-Action-Schaltflächen benötigen, mit dieser benutzerfreundlichen Vorlage sind Sie immer auf der sicheren Seite. Die Vorlage ist in 40+ Kategorien unterteilt, darunter:

Markenbildung und Positionierung

Affiliate-Marketing

Facebook-Anzeigentext

Instagram

Veranstaltungs-Marketing

Angenommen, Sie verkaufen online Schmuck und müssen eine Produktbeschreibung für eine Zirkonia-Halskette schreiben, die perfekt zu jedem Freizeitoutfit passt.

In diesem Fall öffnen Sie die Vorlage, suchen die Kategorie Produktbeschreibungen und tauchen in den verfügbaren Eingabeaufforderungspool ein. Eine passende Option könnte sein: "Bitte schreiben Sie eine Produktbeschreibung, die für unsere Website geeignet ist und [anpassbare Informationen] über unser [Produkt/Dienstleistung] enthält."

Probieren Sie für das SEO-Marketing Aufforderungen aus, die Ihnen helfen, eine stichwortreiche Produktbeschreibung zu verfassen, um in den Suchmaschinenergebnissen besser zu ranken. Sie haben auch die Möglichkeit, Folgendes einzubauen benutzer-Persona in der Eingabeaufforderung abfragt.

Haben Sie Ideen für mehr Lead Conversions? Kombinieren Sie sie, um personalisierte Aufforderungen innerhalb der Vorlage zu erstellen, und speichern Sie sie zur späteren Verwendung!

2. ClickUp ChatGPT Prompts für HR & Recruiting Vorlage

ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für HR & Recruiting Vorlage

Personalverantwortliche verbringen oft einen großen Teil ihrer Zeit mit sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben. Mit der

ChatGPT-Prompts für HR-Vorlage können Sie KI-gestützte Beratung nutzen, um:

Strategien für die Navigation in zahlreichen HR-Prozessen zu entwickeln

Karriereentwicklungspläne für Mitarbeiter erstellen

Inhalte wie Stellenbeschreibungen entwerfen,mitarbeiterhandbuchanschreiben oder Stellenausschreibung

Die Vorlage unterteilt 140+ Vorlagen in 10 gezielte Gruppen, darunter auch Stellenausschreibungen, leitfäden für das Onboarding und leistungsüberprüfungen . Bearbeiten Sie die Vorlage und passen Sie sie an, um neue Aufforderungen hinzuzufügen, die Sie für Ihr Unternehmen als nützlich erachten. Teilen Sie Ihr HR-Wissen mit einem einzigen Klick mit Ihrem Team! 🦉

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein HR-Assistent, der versucht, sich etwas Lustiges einfallen zu lassen teambildende Aktivitäten für Ihr Verkaufsteam. Gehen Sie zu Prompts for Team Meetings und verwenden Sie: "Erstellen Sie eine Liste mit spannenden Teambuilding-Aktivitäten und Eisbrechern für Vertriebsteamsitzungen, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Teamdynamik zu stärken"

Diese Vorlage enthält eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Entdecken Sie Möglichkeiten, um den Ideenaustausch zu fördern, Anerkennung und Belohnungen zu bieten, Mitarbeiter-Feedback zu sammeln oder die Work-Life-Balance zu fördern!

Auch wenn die Vorlage hauptsächlich für Personalverantwortliche gedacht ist, kann sie auch Arbeitssuchenden helfen, ein Anschreiben, eine Bewerbung und Antworten auf gängige Fragen im Vorstellungsgespräch zu erstellen.

3. ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Produktmanagement Vorlage

ClickUp ChatGPT Aufforderungen für das Produktmanagement Vorlage

Als produktmanager müssen Sie ständig Märkte, Wettbewerbsbedingungen und eine Lawine von Kundenrückmeldungen analysieren, bevor Sie Ihre nächste Strategie entwickeln. Da kann man leicht überfordert sein und den Überblick verlieren.

Die

ChatGPT-Prompts für Produktmanagement-Vorlage kann Sie aus dem Trott holen und Ihnen mit 130+ ausgefeilten Anweisungen Zeit sparen. Die Anweisungen sind auf 13 Kategorien verteilt und umfassen produktmanagement anwendungsfälle wie:

Feature-Entwicklung

Landing Page

Benutzer-Tests

UX-Entwurf

Produkteinführung

Nehmen wir an, Sie planen eine Untersuchung des Nutzerverhaltens für ein produktivitäts-App für Teenager. Die Vorlage enthält mehrere detaillierte ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Benutzerinterviews. Sie können die genauen Aufforderungen aus der Vorlage verwenden oder experimentelle Anpassungen vornehmen.

Eine fertige Aufforderung kann wie folgt aussehen: "Erläutern Sie den Prozess der Entwicklung und Durchführung eines Benutzerinterviews für eine Produktivitäts-App für Jugendliche und geben Sie Anleitungen zur Vorbereitung von Interviewfragen, zur Auswahl von Teilnehmern und zur Steuerung des Interviewprozesses."

Wir empfehlen, die Aufforderungen der Vorlage Qualitative Analyse auszuprobieren, wenn Sie Schwierigkeiten haben, dominante Themen in den Forschungsdaten zu identifizieren. Sie können sehr hilfreich sein, um ChatGPT dazu zu bringen, komplexe Erzählungen zu interpretieren, die Ihr Produkt betreffen. 📢

Release Notes ist eine weitere hilfreiche Sammlung von Prompts, um Probleme mit neuen Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit Hilfe von KI zu lösen.

4. ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage

ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage

Eine Schreibblockade ist nie angenehm. Man starrt stundenlang auf das Papier (oder den Bildschirm) und zerpflückt sich selbst - ohne auch nur einen Hauch von Inspiration zu finden. Vertrauen Sie dem

ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage um Ihren kreativen Funken zu entfachen und Ihr wahres Gesicht zu zeigen! ✍️

Bevor wir darauf eingehen, was die Vorlage bietet, sollten wir klarstellen, dass es sich hierbei nicht um einen Zauberstab handelt, der Plagiatoren unterstützt, die die Arbeit eines anderen neu verpacken wollen.

Vielmehr soll sie den gesamten Schreibprozess unterstützen, insbesondere in den folgenden vier Bereichen:

Generierung von Ideen fürerstellung aller Arten von Inhalteneinschließlich Blogbeiträge und Leitfäden Bieten Sie neue Perspektiven, um Ihre Zielleser zu begeistern Neue Ansätze für das Schreiben eines bestimmten Textes erkunden Detaillierte Einblicke in Ihren Schreibstil gewähren

Mit der Vorlage haben Sie Zugriff auf 200+ Schreibanregungen in 20 Kategorien, von Blogs und Biografien bis hin zu Diplomarbeiten und Fanfiction.

Lassen Sie uns eine typische Anwendung der Vorlage besprechen: Das Schreiben von Romanen!

Wir nennen unsere Autorin Riley. Sie arbeiten an einem coolen Fantasy-Stück, aber ertappt sich dabei, dass er prokrastiniert eine schreckliche Begleiterscheinung der Schreibblockade.

Alles, was Riley tun muss, ist, in den Bereich Novels zu gehen. Dort kann er die folgende Aufforderung anpassen und in ChatGPT eingeben: "_Helfen Sie mir, einen Schreibplan für meinen [Genre]-Roman zu erstellen, der von [Hauptthema des Romans] handelt, wobei ich berücksichtigen muss, dass ich [Anzahl der Stunden pro Woche] dem Schreiben widmen kann."

Was ist, wenn Riley keine Ideen für eine Wendung der Handlung mehr hat? Vielleicht kann diese Aufforderung helfen: "Was sind einige innovative Handlungsideen für einen neuen [Genre]-Roman, die der traditionellen Erzählung eine einzigartige Wendung geben könnten?"

Für Autoren, die unter Termindruck stehen, ist diese Vorlage bietet eine Zeiterfassung , Erinnerungsfunktionen und Zeitschätzungen, die bei geplanten Lieferungen helfen.

5. ClickUp ChatGPT Prompts für Copywriting Vorlage

ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben von Texten Vorlage

ChatGPT ist eine der leistungsfähigsten KI-Textwerkzeuge aber sie sind nur so gut wie die Eingabeaufforderungen, die der Benutzer eingibt. Greifen Sie auf die

ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben von Texten Vorlage um von KI-gestütztem Schreiben zu profitieren und Ihre Leser mit hochwertigen, informativen Texten zu begeistern.

Diese kostenlose KI-Vorlage bietet 600+ Vorschläge, die Ihnen dabei helfen, erstklassige Inhalte auf der Grundlage von Zielgruppen wie Millennials, Gesundheitsbegeisterten, Geschäftsinhabern oder Investoren zu erstellen

So verwenden Sie diese Vorlage:

Starten Sie die Vorlage und gehen Sie zum Abschnitt Copywriting Suchen Sie die Unterkategorie, die Sie interessiert, z. B. Podcast-Episodenbeschreibung, Landing Page-Texte, Social Media-Anzeigen oder Video-Skripte Wählen Sie die Aufforderung, die Ihrer Absicht entspricht, z. B. den Leser zum Kauf eines Produkts, zur Teilnahme an einer Veranstaltung oder zur Anmeldung für eine Dienstleistung zu bewegen Ersetzen Sie die Variablen in den Klammern durch relevante Informationen Kopieren Sie die Aufforderung in ChatGPT

Sie können vertrauensbildende Elemente zu Ihrem Text hinzufügen, indem Sie Aufforderungen zur Integration von Kundenzitaten, Erfolgsgeschichten oder anderen nützlichen Daten, die Ihr Produkt validieren, einfügen!

6. ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Projektmanagement Vorlage

ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Projektmanagement-Vorlage

KI-gestützte Tools haben die Komplikationen der projektleitung (PM). ChatGPT kann zum Beispiel die datenbezogenen Aufgaben für Sie übernehmen, wenn erstellung von Projektplänen oder verwaltung von Teamplänen . Je präziser Ihre Eingabeaufforderungen sind, desto bessere Vorschläge können Sie erwarten.

Nutzen Sie die

ChatGPT-Eingabeaufforderungen für die Projektmanagement-Vorlage um mögliche Lösungen für alltägliche PM-Probleme zu simulieren. Sie enthält rund 200 Fragen, die Ihnen helfen:

Wählen Sie die ideale projektmanagement-Methodik (wie agil oder Wasserfall)

Erstellen Sie Aufgaben und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben

Entwicklung von Zeitplänen für die Fertigstellung

Brainstormingstrategien für die Projektdurchführung Maßgeschneiderte Lösungen auf der Grundlage von Risikobewertung undstakeholder-Analyse Entwicklung eines Verfolgungssystems

Wenn Sie versuchen, Lösungen innerhalb von Zeit- oder Budgeteinschränkungen zu finden, erkunden Sie die Vorlagen-Sammlungen für Budgetierung und Kostenkontrolle, Kritischer Pfad Methode und Ressourcenmanagement.

Sie versuchen zum Beispiel, die Herausforderungen bei der Budgetierung eines neuen Softwareprojekts vorherzusehen. Gehen Sie zu den Aufforderungen Budgetierung und Kostenkontrolle und versuchen Sie diese Option: "Erläutern Sie häufige Herausforderungen, die bei der Verwaltung des Projektbudgets und der Kosten in der Softwareentwicklung auftreten, und geben Sie mögliche Lösungen für diese Schwierigkeiten an"

Verwenden Sie die geänderte Eingabe und beobachten Sie, wie ChatGPT Wege zur Vermeidung von Budgetierungskonflikten findet. Wenn Ihnen ein Vorschlag gefällt, können Sie Ihre Unterhaltung mit ChatGPT fortsetzen, um Einblicke in die Umsetzung der Lösung zu erhalten. 💡

7. ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Engineering Vorlage

ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Engineering-Vorlage

Die Kommunikation von technischen Problemen kann besonders knifflig sein, aber die

ChatGPT-Prompts für technische Vorlagen macht es einfacher.

Eine der größten Stärken der Vorlage sind die Prompts für unstrukturierte Daten. Dies ist in der Regel eine Herausforderung zu behandeln, und kann wirklich die KI-Perspektive verwenden.

Nehmen wir an, Sie sind leiten ein großes Ingenieurteam und haben festgestellt, dass Ihre Mitarbeiter nicht auf einer Wellenlänge sind. Dies kann zu unbewältigten Konflikten und kontraproduktiven Ergebnissen führen, aber wie können Sie das Problem lösen?

Anstatt Stunden damit zu verschwenden, vage Lösungen zu finden, gehen Sie einfach zur Vorlage und versuchen Sie diese Aufforderung: "Entwickeln Sie ein Werkzeug, das die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern verbessert, die Kommunikation erleichtert und den gesamten Entwicklungsprozess verbessert."

Sie haben 200+ ChatGPT-Aufforderungen, um loszulegen, aber Sie müssen nicht durch alle scrollen. ClickUp hat sie in über ein Dutzend Anwendungsfälle kategorisiert, darunter KI-Codierung fehlerberichte, Datenanalyse, technische Spezifikationen und sprint-Retrospektiven . Es gibt sogar eine Anleitung zum technischen Schreiben, ideal für die Erstellung professioneller Benutzerhandbücher, Vorschläge und Forschungsberichte!

Die verfügbaren Vorlagen wurden mit Blick auf die neuesten Trends und Technologien entworfen, sodass Sie sich so viele Anwendungen vorstellen können, wie Sie wollen. Die Benutzer der Vorlage sind hauptsächlich Softwareentwickler, Datenwissenschaftler, Programmierer, Designer und QA-Tester .

AI Prompt Best Practices

Bevor Sie in die Welt der KI-Vorlagen und Prompts eintauchen, sollten Sie einige bewährte Verfahren beachten:

Halten Sie Ihre Prompts kurz und klar. Denken Sie daran, dass ChatGPT und andere KI-Tools eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben!

Kopieren Sie nicht einfach Prompts aus der Vorlagenbibliothek. Nehmen Sie Änderungen vor, die auf Ihren Kontext abgestimmt sind. So kann das KI-Tool Ihre Absicht besser verstehen und relevantere Ergebnisse liefern.

Experimentieren Sie mit verschiedenen Eingabeaufforderungen, um einzigartige Antworten auszulösen. Ein und dieselbe Eingabeaufforderung kann mehrfach interpretiert werden, so dass verschiedene Vorschläge möglich sind.

Verlassen Sie sich nicht allein auf die KI. Nutzen Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen und Ihre Erfahrung, um die Ergebnisse zu bewerten.

Behalten Sie im Auge, welche Prompts für Sie am besten funktionieren, und verwenden Sie sie in Zukunft wieder.

Seien Sie geduldig mitAI-Tools wie ChatGPT. Es kann ein paar Versuche dauern, bis man das gewünschte Ergebnis erhält, aber Ausdauer führt zum Erfolg!

Häufige AI-Prompting-Fehler, die es zu vermeiden gilt

Die genaue Eingabe von KI-Prompts ist eine Kunst, aber einige häufige Fehler können den Prozess behindern und die Qualität der Ausgabe beeinträchtigen. Sehen wir uns die wichtigsten Fallstricke an, die es zu vermeiden gilt:

Vage Anweisungen: Mehrdeutige Anweisungen können die KI verwirren und zu weniger nützlichen Antworten führen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Aufforderungen spezifisch und klar definiert sind.

Mehrdeutige Anweisungen können die KI verwirren und zu weniger nützlichen Antworten führen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Aufforderungen spezifisch und klar definiert sind. Übermäßig lange Aufforderungen: Eine Überfrachtung der KI mit umfangreichen Aufforderungen führt oft zu einem Verlust des Fokus. Versuchen Sie, Ihre Aufforderungen kurz und dennoch detailliert zu formulieren.

Eine Überfrachtung der KI mit umfangreichen Aufforderungen führt oft zu einem Verlust des Fokus. Versuchen Sie, Ihre Aufforderungen kurz und dennoch detailliert zu formulieren. Fehlerhafte Syntax: Syntaxfehler in Aufforderungen können die Fähigkeit der KI, den Kontext zu verstehen, erheblich beeinträchtigen. Überprüfen Sie Ihre Anweisungen doppelt auf Syntaxfehler.

Syntaxfehler in Aufforderungen können die Fähigkeit der KI, den Kontext zu verstehen, erheblich beeinträchtigen. Überprüfen Sie Ihre Anweisungen doppelt auf Syntaxfehler. Fehlender Kontext: Die Angabe eines unzureichenden Kontexts kann zu falschen Antworten führen. Geben Sie in Ihren Aufforderungen immer wichtige Kontextdetails an.

Die Angabe eines unzureichenden Kontexts kann zu falschen Antworten führen. Geben Sie in Ihren Aufforderungen immer wichtige Kontextdetails an. Übermäßiges Vertrauen in die KI: KI-Tools können zwar nützlich sein, aber es ist wichtig, ihnen keine komplexen Aufgaben zu übertragen, für die sie nicht ausgelegt sind. Verwenden Sie KI als Werkzeug, nicht als Ersatz.

KI-Tools können zwar nützlich sein, aber es ist wichtig, ihnen keine komplexen Aufgaben zu übertragen, für die sie nicht ausgelegt sind. Verwenden Sie KI als Werkzeug, nicht als Ersatz. Vorschläge der KI ignorieren: Gelegentlich schlägt die KI möglicherweise sofortige Änderungen vor. Diese Vorschläge können wertvoll sein, seien Sie also offen für eine Überarbeitung.

Wenn Sie diese häufigen Fehler vermeiden, können Sie KI-Eingabeaufforderungen effektiv nutzen, um die genauesten und nützlichsten Antworten zu erhalten.

AI Prompt Beispiele für ChatGPT

Die Erstellung der richtigen Prompts kann Ihre Interaktionen mit KI-Programmen wie ChatGPT erheblich verbessern. Um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen, finden Sie hier ein paar Beispiele für verschiedene Anwendungsfälle:

Marketing AI Prompt Beispiele

"Generieren Sie 5 einzigartige Taglines für eine neue Bio-Hautpflegeserie, die umweltbewusste Verbraucher anspricht

"Entwerfen Sie eine überzeugende E-Mail-Betreffzeile für einen Newsletter, in dem unsere neueste Modekollektion vorgestellt wird

"Erstellen Sie aussagekräftige Meta-Beschreibungen für unser neues Fitness-Produktsortiment, das sich auf die Gewichtsabnahme konzentriert

"Schlagen Sie ansprechende Bildunterschriften für Instagram-Posts vor, die unser neues veganes Restaurant bewerben."

"Verfassen Sie einen Text für eine ansprechende Facebook-Anzeige, die unseren bevorstehenden jährlichen Sommerschlussverkauf bewirbt."

HR & Recruiting AI Prompt Beispiele

"Bitte entwerfen Sie eine Stellenbeschreibung für einen Software-Ingenieur auf Einstiegsebene in unserem Unternehmen."

"Schlagen Sie für unser nächstes virtuelles Meeting ansprechende Aktivitäten zur Teambildung vor."

"Bereiten Sie eine E-Mail-Antwort an einen Bewerber vor, der nach der letzten Interviewrunde abgelehnt wurde

"Eine Reihe von fünf allgemeinen verhaltensorientierten Interviewfragen entwickeln

"Einen Leitfaden für das Feedback bei Leistungsbeurteilungen entwickeln

Beispiele für AI-Aufforderungen im Produktmanagement

"Skizzieren Sie einen Plan zur Einführung eines neuen Produkts für eine Fotobearbeitungs-App

"Schlagen Sie fünf Möglichkeiten vor, wie wir Kundenfeedback sammeln und in unsere Produktentwicklungsstrategie einbeziehen können."

"Schreiben Sie eine Reihe von Versionshinweisen für die neue Disaster-Recovery-Funktion unserer Software

"Potenzielle Risikofaktoren finden, die unser Software-Upgrade verzögern könnten

"Entwickeln Sie eine kurze Nachricht an die Kunden, in der Sie mögliche Probleme während der Produktmigration erklären."

Beispiele für AI-Aufforderungen zum Schreiben

"Entwickeln Sie drei interessante Wendungen für einen Science-Fiction-Roman."

"Schreiben Sie einen spannenden Eröffnungsabsatz für einen Kriminalroman

"Skizzieren Sie einen ansprechenden Reise-Blogbeitrag über ungewöhnliche Reiseziele."

"Entwickeln Sie nachdenklich stimmende Fragen für eine Buchclub-Diskussion über einen aktuellen Bestseller."

"Überlegen Sie sich fünf verschiedene Enden für einen Liebesroman."

Beispiele für AI-Aufforderungen zum Werbetexten

"Schreiben Sie eine ansprechende Produktbeschreibung für unser neues Sortiment an handgefertigten Kerzen

"Entwerfen Sie eine einprägsame Schlagzeile für eine Marketingkampagne eines Fitnessstudios."

"Erstellen Sie einen überzeugenden Aufruf zum Handeln für eine Spenden-E-Mail."

"Verfassen Sie einen fesselnden Teaser für unsere bevorstehende Veröffentlichung."

"Verfassen Sie eine ansprechende Pressemitteilung, die den Börsengang unseres Unternehmens ankündigt."

Beispiele für AI-Aufforderungen für das Projektmanagement

"Schreiben Sie einen kurzen Projektvorschlag für die Entwicklung einer mobilen Bankanwendung."

"Erstellen Sie eine Reihe von Aufgaben für die Design-Phase eines Projekts zur Neugestaltung einer Website."

"Skizzieren Sie einen Kommunikationsplan für ein sechsmonatiges Softwareentwicklungsprojekt."

"Eine Projektbeschreibung für die Einführung einer App für ein Start-up-Unternehmen erstellen."

"Eine Agenda für ein Projekt-Kick-off-Meeting erstellen."

Beispiele für AI-Aufforderungen für Ingenieure

"Entschlüsseln Sie die Problemstellung für die Erstellung eines maschinellen Lernmodells zur Vorhersage von Aktienkursen."

"Erstellen Sie einen schrittweisen Lösungsfahrplan zur Optimierung der Ladezeit einer E-Commerce-Website

"Einen Leitfaden zur Fehlerbehebung bei Softwareproblemen entwerfen, um Probleme bei der Benutzeranmeldung zu lösen

"Eine technische Beschreibung einer neuen Batterietechnologie für Elektroautos entwerfen

"Einen Fortschrittsbericht für ein sechsmonatiges Infrastrukturentwicklungsprojekt verfassen

Erledigen Sie mehr in weniger Zeit mit den besten KI-Aufforderungsvorlagen

Wir stehen noch ganz am Anfang, aber man kann schon sagen, dass KI-Kunstgeneratoren und schreibassistenten haben die Schöpfung für jedermann zugänglich gemacht.

Die aufgeführten KI-Eingabeaufforderungsvorlagen können Ihnen bei wichtigen Geschäftsprozessen wie Marketing und Kundenservice Zeit und Geld sparen. Aber wenn Sie auf der Suche nach mehr praktischer KI-gestützter Unterstützung für Ihre Ziele sind, versuchen Sie ClickUp AI ein KI-gestützter Assistent.

ClickUp AI kann Ihnen helfen, Ideen zu entwickeln und schneller zu arbeiten ohne zum ChatGPT zu greifen. Verwenden Sie es zum Brainstorming ideen für Start-ups erstellen Sie Projektbeschreibungen, ihr Schreiben verbessern ein Anschreiben verfassen und vieles mehr! ✏️