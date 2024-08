12 Agile Vorlagen für Projekte in ClickUp, Excel und Google Sheets

Wie ein ungeschliffener Diamant ist die Rolle des Projektmanagers vielschichtig und härter als Stahl. 💎💪🏼

Projektmanager sind für die Erstellung und Überwachung von Projektprozessen in den Bereichen Planung, Organisation, Ausführung, Berichterstattung und Überwachung verantwortlich - um nur einige zu nennen. Außerdem sind sie für die rechtzeitige Übermittlung von Informationen an Kunden und Interessengruppen verantwortlich.

Für Agile Teams ist der Druck noch größer! Die Agile Methodik im Projektmanagement konzentriert sich auf ständige Produktverbesserungen durch eine Reihe von Sprints. Und wenn man sich jeden Sprint als ein Miniprojekt vorstellt, hört die Arbeit einfach nie auf. 😳

Das ist der Grund Agile Projektmanagementsoftware und anpassbare Vorlagen sind solche Hilfsmittel für funktionsübergreifende Teams. Zusammen eingesetzt, verbessern diese Ressourcen die Zusammenarbeit im Team und straffen die Prozesse, fördern die Projekttransparenz und halten die Dinge einfach in Bewegung.

Wir haben Tausende von Vorlagen im Internet durchforstet, um Ihnen die Besten der Besten zu präsentieren! Lesen Sie weiter, um 12 agile Vorlagen für Ihre bevorzugten traditionellen Projektmanagementstile und -softwares wie ClickUp, Microsoft und Google Sheets zu finden und herunterzuladen.

Was ist die agile Projektmanagement-Methodik? Agiles Projektmanagement ist besonders bei Software-Entwicklungsteams beliebt und verfolgt einen iterativen Ansatz, um das Projekt während seines gesamten Lebenszyklus kontinuierlich zu verbessern. Der Vorteil mehrerer Iterationen (sich wiederholender Zyklen) besteht darin, dass sie die Anpassungsfähigkeit und die Geschwindigkeit fördern, mit der die Teams auf den Abschluss des Projekts hinarbeiten.

Die Idee besteht darin, große Projekte in regelmäßigen Abständen in kleinere und überschaubarere Phasen, so genannte Sprints, zu unterteilen. Sprints dauern zwischen einer Woche und einem Monat und helfen Ihnen dabei, das Kundenfeedback kontinuierlich in Ihre Produktaktualisierungen einfließen zu lassen.

Erstellen Sie Sprints von einer Woche bis zu einem Monat Länge mit dem agilen Ansatz in ClickUp

Es gibt sogar ein ganzes Agiles Manifest, in dem Folgendes festgelegt ist 12 wesentliche Prinzipien des Ansatzes - und die Stimme des Kunden steht dabei ganz oben auf der Liste. Diese Methodik unterstützt die Idee, dass der einzige Weg zu vollständiger Kundenzufriedenheit in der häufigen Lieferung qualitativ hochwertiger, funktionierender Software besteht.

Sie können diese 12 Prinzipien in vier agile Werte umwandeln:

Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Tools Funktionierende Software überumfassende Projektdokumentation3. Zusammenarbeit mit dem Kunden bei Vertragsverhandlungen Reagieren auf Veränderungen durch Befolgung eines Plans

Um ein Projekt auf den Weg zu bringen, bedarf es eines ganzen Dorfes, in dem sich die Bemühungen des Kunden, des Softwareentwicklungsteams und des Projektmanagers gegenseitig ergänzen. Die Einführung der agilen Methodik kann sich schwierig anfühlen, wenn Sie nicht an das Tempo und die Anforderungen gewöhnt sind, aber Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, diese Herausforderungen zu bewältigen und Ihnen einen Vorsprung bei diesem (für Sie) neuen Ansatz zu verschaffen!

Und wenn Sie ein bewährter und echter Agile-Kenner sind, predigen Sie wahrscheinlich schon das gute Wort der Vorlagen! Hier sind 10 unserer Lieblingsvorlagen für einige der führenden kostenlosen Projektmanagementsoftware .

12 kostenlose Vorlagen für agiles Projektmanagement

Unabhängig davon, wie vertraut Sie mit agilem Projektmanagement sind, ist eine flexible Vorlage gepaart mit einer leistungsstarken Software der Schlüssel zur regelmäßigen Umsetzung optimierter Prozesse. Diese Vorlagen sollen Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Projektmanagement-Tools optimal zu nutzen und den Übergang zum agilen Ansatz so schnell wie möglich.

Greifen Sie auf eine dieser 12 Vorlagen für agiles Projektmanagement von ClickUp, Microsoft, Excel und Google Sheets zu, um Roadmaps zu planen, Sprints zu erstellen, Aufgaben zu verfolgen und wertvolle Produkte zu liefern.

1. Agiles Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Agiles Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Wie die Gesamtheit der ClickUp's Vorlagenbibliothek, die Agiles Projektmanagement Vorlage von ClickUp ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihrem Team helfen, Feedback zu geben und anzuwenden, bei Bedarf umzuschwenken und in einem organisierten und kollaborativen Raum zusammenzuarbeiten.

Der Schlüssel zu einem effizienten und effektiven agilen Projektmanagement liegt darin, sicherzustellen, dass alle Elemente nahtlos zusammenarbeiten. Das Team auf den Erfolg dieser Bemühungen vorzubereiten, kann einer der zeitaufwändigsten Faktoren sein, aber in wenigen Minuten kann diese umfassende Vorlage Ihr Team mit Hilfe von 30 - ja, 30 - benutzerdefinierten Status, zwei benutzerdefinierten Feldern, 10 Tags, 13 und mehr - auf die Methodik des agilen Projektmanagements ausrichten ClickApps acht Projektansichten, zwei Automatisierungen und vieles mehr. 🤩

So gründlich diese Vorlage auch ist, ClickUp führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Wenn Sie diese agile Vorlage auf Ihren Arbeitsbereich anwenden, werden Sie aufgefordert, Ihren Bereich zu benennen, Daten zu importieren und wichtige Fälligkeitsdaten festzulegen. Von da an nimmt Ihr Projekt bereits Gestalt an.

Greifen Sie auf vorgefertigte Ordner für Scrum Management, Intake, Roadmaps, Epics, Outbound Backlog und mehr zu. Innerhalb jedes Ordners können Sie auf weitere vorgefertigte Listen zugreifen, neue Aufgaben hinzufügen und Ihr Projekt in den anpassbaren Listen-, Board-, Kalender- und Workload-Ansichten von ClickUp visualisieren. Diese Vorlage ist das Gesamtpaket. Wenn Sie also bereit sind, den agilen Weg einzuschlagen, lassen Sie sich von dieser Vorlage den Weg weisen! Diese Vorlage herunterladen

2. Agile Scrum Management Vorlage von ClickUp

Agile Scrum Management Vorlage von ClickUp

Die Scrum-Rahmenwerk ist in der agilen Projektmanagement-Methodik verwurzelt und wird häufig von funktionsübergreifenden Teams verwendet, um organisiert zu bleiben, ihre Rollen zu kennen und besser zu kommunizieren. Wenn Sie das Wort Agile als einen weit gefassten, umfassenden Begriff betrachten, ist Scrum einer von vielen Zweigen, die sich aus der größeren Philosophie ergeben.

Wie das agile Projektmanagement, Agiles Scrum ist sprintorientiert und nutzt schnelle und häufige Tests und Entwicklungen, um größere Projekte in mehrere kürzere Zeiträume zu unterteilen.

Die Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt jeder ClickUp-Funktion und der Agile Scrum Management Vorlage von ClickUp ist nicht anders. Es ermöglicht einem selbstorganisierenden Scrum-Team, Sprints zu erstellen, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten und sich wiederholende Aktionen zu automatisieren, um das Projekt auf Kurs zu halten.

In dieser Vorlage finden Sie:

30 benutzerdefinierte Aufgabenstati

Benutzerdefinierte Felder

Schlagwörter

13 ClickApps

Sechs Projektansichten

Automatisierung

Und vieles mehr! Inklusive vorgefertigter Listen für Backlogs, Sprints und Retrospektiven. Außerdem: eine praktische Anleitung ClickUp-Doku um sich zurechtzufinden. Diese Vorlage herunterladen

3. Agile Sprint-Planungsvorlage von ClickUp

Planen, Verfolgen des Fortschritts und Verwalten von Ressourcen während der Sprint-Planung mit ClickUp's Agile Sprint Planning Template

Damit Ihre Sprints reibungslos ablaufen, können Sie diese Vorlage verwenden Agile Sprint-Planungsvorlage von ClickUp . Legen Sie realistische Erwartungen auf der Grundlage der Fähigkeiten des Teams fest, verfolgen Sie dann den Fortschritt und verwalten Sie die Ressourcen während jedes Sprints mit Leichtigkeit. Überprüfen Sie schließlich die Differenz zwischen geschätzten und tatsächlichen Stunden während der Sprint-Retrospektive, um sicherzustellen, dass alle Ziele schnell und effizient erreicht werden!

Diese Vorlage enthält Aufgaben für die Planung von Sprints, die Festlegung von Zielen, die Verwaltung von Ressourcen, die Verfolgung des Fortschritts und vieles mehr. Außerdem lässt sie sich leicht an die Bedürfnisse jedes Teams oder Unternehmens anpassen! Nutzen Sie diese Vorlage, um die Effizienz Ihres agilen Prozesses zu maximieren und die Kontrolle über jeden Sprint zu übernehmen. Diese Vorlage herunterladen

4. Agiles Marketing Vorlage von ClickUp

Agiles Marketing ist der Schlüssel, um in der sich ständig verändernden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben

Marketing-Prozesse können eine Herausforderung sein, daher sollten Sie die Agile Marketing-Vorlage von ClickUp rationalisieren Sie Ihre Bemühungen! Mit dieser Vorlage können Sie kreative Kampagnen strukturieren, ihren Erfolg messen und neue Ideen leichter entwickeln. Außerdem erhalten Sie einen organisierten Überblick über die Aufgaben des gesamten Marketingteams.

Agiles Marketing bedeutet, die agile Methodik zu nutzen, um effizientere und effektivere Marketingstrategien zu entwickeln. Durch kollaborative Teamarbeit kann Ihr Team gemeinsam Projekte schnell und effizient durchführen und dabei erstaunliche Ergebnisse erzielen. Diese Vorlage herunterladen

5. Agile Story Vorlage von ClickUp

Nutzen Sie das Agile Story Template von ClickUp, um individuelle Ziele mit übergeordneten Zielen abzustimmen und so maximale Effektivität zu erreichen

ClickUp's Agile Story Vorlage ist auf agile Entwicklungsteams zugeschnitten, die ihre Effizienz und Zusammenarbeit verbessern wollen. Es hilft bei der Organisation von Projektmerkmalen oder Anforderungen, bekannt als Agile Stories oder User Stories, indem es einen strukturierten Ansatz bietet.

Durch agile Burndown-Diagramme und Visualisierungen ermöglicht diese Vorlage die Verfolgung des Fortschritts und sorgt für Transparenz und Anpassungsfähigkeit. Darüber hinaus stimmt die Vorlage individuelle Ziele mit übergreifenden Projektzielen ab und fördert so die maximale Effektivität.

Ob für interne Projekte oder kundenorientierte Produkte, das Agile Story Template von ClickUp hilft Teams, organisiert zu bleiben und beschleunigt den Projektabschluss. Es ist ein wertvolles Hilfsmittel für die agile Entwicklung, das bei der Planung, Organisation und erfolgreichen Lieferung hochwertiger Produkte hilft. Diese Vorlage herunterladen

6. Agile Team Roadmap Vorlage von ClickUp

Kommunizieren Sie Ihre Produktstrategie mit den Stakeholdern mit Hilfe einer Agile Product Roadmap Template

Die Agile Roadmap-Vorlage von ClickUp dient als dynamisches Werkzeug für agile Teams zur effektiven Kommunikation der Produktstrategie mit den Stakeholdern. Die auf Flexibilität ausgelegte Vorlage ermöglicht eine einfache Anpassung der Pläne, wenn Teams Einblicke in den Markt und die Produktdynamik gewinnen.

Innerhalb dieser Vorlage können agile Teams:

Visualisierung der Roadmap auf der Zeitachse: Die Vorlage ermöglicht die klare Visualisierung der Roadmap des Teams auf einer Zeitachse und bietet einen strategischen Überblick. Sprints mit Schätzungen planen: Agile Teams können Sprints mit Schätzungen für Aufwand und Komplexität planen und so realistische und erreichbare Ziele sicherstellen. Fortschrittsverfolgung und Plananpassung: Die Vorlage erleichtert die laufende Fortschrittsverfolgung und ermöglicht es den Teams, Pläne dynamisch auf der Grundlage von Echtzeiterkenntnissen und sich ändernden Anforderungen anzupassen. Diese Vorlage herunterladen ### 7. Wasserfall-Projektmanagement Vorlage von ClickUp

Die Wasserfall-Projektmanagement-Methode beinhaltet eine genau definierte Reihenfolge der Ausführung, wobei die Projektphasen erst nach der endgültigen Freigabe weitergeführt werden.

ClickUp's Wasserfall-Projektmanagement-Vorlage ist für die systematische Durchführung von Projekten nach den wohldefinierten Phasen der Wasserfallmethodik zugeschnitten.

Durch die Einteilung der Aufgaben in messbare Phasen gewährleistet die Vorlage eine rechtzeitige Fertigstellung und bietet einen Überblick über den Fortschritt in jeder Phase. Sie ist ideal für alle, die Wert auf Struktur legen, und ermöglicht ein effizientes Projektmanagement, bei dem der Schwerpunkt auf dem sequenziellen Ablauf liegt, ohne dass die Qualität beeinträchtigt wird oder Fristen überschritten werden. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Agile Gantt Chart Vorlage

Agile Gantt Diagramm Vorlage von Microsoft Die Agile Gantt Chart-Vorlage von Microsoft hilft Teams dabei, mehrstufige Aufgaben und Projekte bis hin zu den kleinsten Aktionspunkten mit farbkodierten Kategorien auf einem hochgradig visuellen Gantt-Diagramm unter Microsoft 365 .

Funktionen wie zum Beispiel vorlagen für Projektcharta-Zeitleisten die in dieser Vorlage für das agile Projektmanagement enthaltenen Zeitpläne, User Stories und Product Backlog mit Burnout-Diagramm bieten aktuelle und prognostizierte Einblicke in den Zeit- und Ressourcenverbrauch zwischen den Sprints.

Insgesamt ist diese Vorlage so strukturiert, dass sie agilen Teams hilft, internen und externen Stakeholdern den Fortschritt visuell zu kommunizieren, die Zeit und die Sprint-Meilensteine zu verfolgen und die Ressourcen des Projektteams auf der Grundlage von Zeitplanprojektionen zu identifizieren. Diese Vorlage herunterladen

9. Google Sheets Agile Scrum Projekte Berichtsvorlage

Agile Scrum-Projekte Berichtsvorlage für Google SheetsGoogle Tabellen ist für den persönlichen Gebrauch mit einem Google-Konto kostenlos und kann daher angepasst werden Agile Scrum-Projekte Die Berichtsvorlage für Google Sheets ist eine kostengünstige Lösung für Nutzer, die bereits ein Konto haben und agile Prozesse implementieren möchten. Diese Vorlage enthält mehrere Tabellenkalkulationsseiten für die Verfolgung von agilen Projekten und Kategorien in verschiedenen Spalten, um Aufgabenstatus, Prioritäten, Sprintdaten, Aufgaben-IDs und mehr anzuzeigen. Diese Vorlage herunterladen

10. Office Timeline Agiler Projektplan Vorlage

Agile Projektplan Vorlage von Büro-Zeitleiste Die Agile Projektplanvorlage von Office Timeline hilft Ihnen, Herausforderungen zu erkennen und schnelle Lösungen zu implementieren, indem Sie Ihre Aufgaben auf einer Gantt-Diagramm mit PowerPoint . Diese Vorlage unterscheidet sich von den anderen auf dieser Liste dadurch, dass sie einen bearbeitbaren agilen Release-Plan speziell für PowerPoint enthält, mit dem Sie Ihre strategischen Möglichkeiten visuell durcharbeiten können. Diese Vorlage kann zusätzlich zu einer anderen Agile-Vorlage oder Ihrer Agile-Projektmanagement-Software als visuelle Hilfe bei Meetings oder Präsentationen mit Stakeholdern oder Vorgesetzten verwendet werden. Diese Vorlage herunterladen

11. Excel Agile Kanban Board Vorlage

Agile Kanban-Board-Vorlage für Excel

Diese Kanban-Board-Vorlage für Excel kann auch für Google Sheets angepasst werden und wurde erstellt, um Teams bei der Einführung der agilen Methodik so einfach wie möglich zu unterstützen. Mit separaten Spuren für Aufgaben, die noch zu tun, in Bearbeitung oder erledigt sind, hilft diese Vorlage Softwareentwicklern, ganze Projekte zu visualisieren, klare Grenzen der laufenden Arbeit und ihre Effizienz zu maximieren. Diese Vorlage herunterladen

12. Google Sheets Einfache Agile Projektmanagement-Vorlage

Einfache agile Projektmanagement-Vorlage für Google Docs

Tabellenkalkulationen sind ein Grundwerkzeug für jeden Projektmanager, aber es kann viel Zeit und viele Versuche erfordern, eine nahezu perfekte Tabelle für jedes einzelne Projekt zu erstellen - vor allem, wenn dies nicht Ihr bevorzugter Arbeitsstil ist. Diese einfache Vorlage für agiles Projektmanagement behebt dieses Problem mit einer vorgefertigten Tabelle in Google Docs .

Wie der Name schon sagt, ist diese Vorlage einfach zu verwenden und bietet eine intuitive und saubere Designstruktur, um einen klaren Zeitrahmen für Ihre kommenden Sprints abzubilden. Betrachten Sie diese Vorlage als Ihre Trainingsräder für die agile Methodik. Sie können die Aufgaben in Sprints aufteilen, story-Punkte und Status ist diese Vorlage besser geeignet für kleinere agile Projekte, den schnellen Austausch von Informationen und visuelle Präsentationen. Diese Vorlage herunterladen

Agilität trifft auf Effizienz mit agilen Projektmanagement-Vorlagen

Unabhängig davon, wie viel Erfahrung Sie im Bereich des agilen Projektmanagements haben, ist Hilfe immer willkommen. Betrachten Sie Vorlagen nicht nur als Ressource für Projektmanager, die die Methodik noch erlernen, sondern auch als Hilfsmittel, um Ihr Projekt auf möglichst produktive Weise zu starten.

Achten Sie auf eine Vorlage, die mit Ihrer agilen Projektmanagement-Software kompatibel ist, die vollständig anpassbar ist, die Zusammenarbeit ermöglicht und die mit Hunderten von Funktionen ausgestattet ist, die Sie mit Leichtigkeit durch jeden Sprint bringen.

AKA, Ziel für ClickUp !

Visualisieren Agile Arbeitsabläufe mit ClickUp Board-Ansicht und Festlegung von Boards nach Status, Fälligkeitsdatum, Priorität und mehr, um Ihr Team besser auszurichten

ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform für agile Teams jeder Größe, um ihre Arbeit app-übergreifend zu zentralisieren, Prozesse zu automatisieren und Projektzeitpläne zu verwalten - alles an einem Ort. Mit kollaborativen Projektmanagement-Tools wie Docs, Whiteboards und mehr als 15 anpassbaren Ansichten, die in einem leistungsstarken Arbeitsbereich zusammengefasst sind, ist ClickUp die einzige Softwarelösung, die es Teams ermöglicht, auf ihre Ideen zu reagieren, sobald sie entstehen.

und wenn das nicht der Inbegriff der agilen Methodik ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist!_ 👏

Zugriff auf unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, über 1.000 Integrationen , Hunderte von vorgefertigten Vorlagen und erweiterte Funktionen, wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden! Testen Sie ClickUp für agile Teams