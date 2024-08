Agiles Team: Was es ist und wie man es aufbaut und verwaltet

sie möchten verstehen, was ein _Agiles Team ist und lernen, wie Sie eines werden können?

Da viele Unternehmen den agilen Ansatz für ihre Projekte übernehmen, wird er schnell zur bevorzugten Methode management-Ansatz für zusätzliche Produktivität.

aber was ist ein _Agiles Team ? Und wie kann Ihr Team eines werden?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Fangen wir an.

Was ist ein agiles Team?

Ein agiles Team ist ein spezialisiertes Projektteam, das auf die Anforderungen des agilen Projektmanagements ausgerichtet ist.

Bevor wir jedoch auf die Struktur eines agilen Teams eingehen, ist es wichtig zu verstehen, was agiles Projektmanagement ist:

Was ist agiles Projektmanagement? Agiles Projektmanagement ist eine moderne Projektmanagementmethode, bei der ein komplettes Projekt in kleinere Entwicklungszyklen unterteilt wird. Da Sie Ihr Projekt in kleinere Zyklen unterteilen, können Sie das Feedback Ihrer Kunden kontinuierlich einbeziehen und ihnen ein Endprodukt liefern, mit dem sie zufrieden sind.

Diese Zyklen oder "Sprints" werden dann verschiedenen, unabhängigen agilen Projektteams in Ihrem Unternehmen zugewiesen, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen.

Dieser auf dem Agilen Manifest basierende Managementprozess priorisiert die testgetriebene Entwicklung als Reaktion auf das Kundenfeedback.

Wie können diese Sprints helfen?

Mit diesen Sprints können Sie Ihr Projekt aufbrechen, um Kundenfeedback auf allen Ebenen einzubeziehen.

Wenn Sie zum Beispiel an einer App arbeiten, können Sie in jedem Sprint eine Funktion entwickeln. Nachdem jede Funktion (Sprint) fertiggestellt ist, können Sie Ihre Kunden bitten, sie auszuprobieren und Ihnen Feedback zu geben, was ihnen gefällt und was nicht.

Nachdem Sie die Rückmeldungen eingearbeitet haben, können Sie mit dem nächsten Feature-Set (Sprint) fortfahren!

wie kann das helfen?

Da Sie nicht annehmen, was ein Kunde möchte, können Sie ihm ein Endprodukt liefern, das eigentlich mit seinem Input entwickelt wurde!

Die agile Teamstruktur

Agile Teams sind in der Regel kleine, leistungsstarke Teams mit 5-11 Mitgliedern, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. Im Gegensatz zu anderen Projektteams müssen agile Projektteams sehr anpassungsfähig und autark sein.

Warum?

Weil sie in jeder Phase des Projekts mit den sich ändernden Kundenanforderungen zurechtkommen müssen!

Um diese Teamdynamik zu erreichen, sind sie in der Regel wie folgt strukturiert:

A. Produktverantwortlicher

Der Product Owner ist das Bindeglied zwischen dem Kunden und dem Team. Er beaufsichtigt den gesamten Vorgang und sammelt Kundenfeedback. Er gibt die Kundenwünsche an das Projektteam weiter und sorgt dafür, dass sich das Team auf diese Wünsche konzentriert.

B. Projektleiter

Der Projektmanager hält die Teammitglieder in der Verantwortung und hilft ihnen bei Bedarf. Manager erhalten das Kundenfeedback vom Product Owner und führen das Team durch den Sprint.

C. Teammitglieder

Die Teammitglieder sind diejenigen, die an dem Projekt arbeiten. Obwohl sie größtenteils autark sind, kann der Projektmanager sie anleiten, sich auf ihre Aufgaben und Aktivitäten zu konzentrieren.

D. Projektbeteiligte

Sind zwar nicht unbedingt an der Entwicklung des Projekts beteiligt, projektbeteiligte haben eine Verbindung zu ihm.

Zu den Stakeholdern gehören Mitglieder mit unterschiedlichen Qualifikationen wie leitende Projektmanager, Marketingfachleute und Mitglieder des Supportteams, deren Beiträge das Projekt in die richtige Richtung lenken.

Ein Hinweis auf die Scrum-Team Denken Sie daran, dass agiles Projektmanagement ein weit gefasster Managementstil ist, der viele Variationen aufweist.

Von diesen Varianten ist der Scrum-Ansatz eine der beliebtesten agilen Methoden. Im Gegensatz zu anderen Varianten von Agile hat Scrum eine sehr spezifische Teamstruktur.

Hier ein genauerer Blick auf den Scrum-Prozess und seinen Teamaufbau:

Der Scrum-Prozess - Wie der Agiler Prozess zerlegt Scrum ein großes Projekt in mundgerechte Stücke, die von den Projektteams (Scrum-Teams) nacheinander bearbeitet werden.

Wie der Agiler Prozess zerlegt Scrum ein großes Projekt in mundgerechte Stücke, die von den Projektteams (Scrum-Teams) nacheinander bearbeitet werden. Das Scrum-Team Das perfekte Scrum-Team ist in der Regel ein kleines Team mit 5-6 Mitgliedern. Der Projektleiter wird zum "Scrum Master" und kümmert sich um das tägliche Scrum-Besprechungen um die Teammitglieder auf Kurs zu halten.



Wie ist ein agiles Team im Vergleich zu anderen Teams?

Traditionelles Projekt team-Aktivitäten sind sehr starr und strukturiert.

In der Regel sind an diesen Systemen ganze Abteilungen beteiligt - was die Lebensdauer eines Projekts auf über drei bis vier Monate verlängern kann!

Hier sehen Sie, wie Agile diese traditionellen Methoden verbessert:

A. Bessere Anpassung an sich ändernde Kundenbedürfnisse

Bei traditionellen Projekten wird das Kundenfeedback in der Regel erst berücksichtigt, wenn das Produkt bereits fertiggestellt und freigegeben ist.

Dadurch können die Teams zwar ungestört arbeiten, aber die Kunden erhalten möglicherweise ein Produkt, das nicht ihren Anforderungen entspricht.

Da der agile Entwicklungsprozess Ihren Kunden reichlich Gelegenheit zum Feedback gibt, ist es einfach, das Endprodukt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Sie erstellen kein Produkt, von dem Sie denken, dass sie es wollen - Sie beziehen sie tatsächlich mit ein!

Traditionelle Teams haben nicht die Möglichkeit, häufige Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Agile Teams hingegen sind - nun ja - 'agil'! Sie sind so strukturiert, dass sie sich schnell an Richtungsänderungen entsprechend dem Kundenfeedback anpassen können.

B. Bessere Rechenschaftspflicht

Eines der Hauptprobleme des traditionellen Projektmanagements ist der Mangel an Verantwortlichkeit. Bei großen Projekten, die von großen Gruppen durchgeführt werden, ist es für die Mitarbeiter leicht, ihre genaue Rolle nicht zu kennen oder zu wissen, was von ihnen erwartet wird.

Bei agilen Praktiken hingegen weiß jeder genau, was er zu tun hat.

warum?

Da das Team so klein ist, ist es für jeden leicht zu wissen, was genau zu tun istzugewiesen zugewiesen wurde Mit einem Projektmanager (oder Scrum Master) und einem Product Owner, die die Dinge überwachen, können sie sofort ein schnelles Feedback zu ihrer Arbeit erhalten

Da sich ein agiles Projekt innerhalb eines so kurzen Zeitrahmens ständig ändern kann, muss jeder auf dem Laufenden sein, um die Dinge rechtzeitig zu erledigen!

Wie kann ein agiles Team Ihre Produktivität steigern?

agile Teams sind kleine, autarke Teams, in denen die Beiträge jedes Mitglieds geschätzt werden. Da die agile Teamstruktur schnelle Durchlaufzeiten ermöglicht, ist es einfacher, das Budget einzuhalten

Während der agile Ansatz früher auf die Softwareentwicklung beschränkt war, ist das heute nicht mehr der Fall. Agile Software-Entwicklung ist nicht die einzige Möglichkeit, von diesem Ansatz zu profitieren.

*Agile kann jedem Team helfen!

Und so geht's:

1. Schnellere Durchlaufzeiten

Wenn Sie Ihre Projekte in kleinere, überschaubare Teile aufteilen, sind sie leichter zu bewältigen.

Da die agilen Methoden so konzipiert sind, dass sie mit sich ändernden Projektanforderungen zurechtkommen, verlangsamen Rückmeldungen die agile Umsetzung nicht in dem Maße, wie dies bei herkömmlichen Projekten der Fall ist.

2. Kosten-Nutzen-Verhältnis von agilen Teams

Da die agile Teamstruktur schnelle Durchlaufzeiten ermöglicht, ist es einfacher, das Budget einzuhalten.

denken Sie darüber nach.

Da Sie über die Fähigkeiten verfügen, mit wechselnden Anforderungen umzugehen, wirken sich Umfangserweiterungen bei einem agilen Team nicht so stark aus wie bei einem traditionellen Team.

3. Bessere Mitarbeitermoral

Da es sich bei agilen Teams um kleine, autarke Teams handelt, werden die Beiträge jedes Mitglieds geschätzt. Jeder, von den Mitgliedern des agilen Teams bis hin zu seinen Stakeholdern, spielt eine wichtige Rolle, was das Gefühl der Erfüllung steigern kann.

Da die Projektmanager das Team nur in die richtige Richtung lenken sollen, liegt es am Team, die Dinge selbst zu erledigen. Dadurch wird ihr Selbstvertrauen gestärkt, was sich positiv auf ihre allgemeine Arbeitsmoral auswirkt.

4. Liefern Sie qualitativ hochwertige Projekte, die die Kundenbedürfnisse befriedigen

Der ultimative Test für Produktivität ist ein Endprodukt, das den Kunden gefällt!

Da Ihre leistungsstarken Teams ständig Kundenfeedback zu allen Sprint-Releases erhalten, können Sie Ihren Kunden ein Endprodukt liefern, das ihre Bedürfnisse erfüllt.

messen Sie die Produktivität Ihres agilen Teams mit diesen_ *12 Agile Metriken* _! 💜**_

Wie man ein agiles Team wird

Eine aktuelle Fallstudie von ClickUp ergab, dass 51% der amerikanischen Arbeitnehmer haben das Gefühl, dass sie jeden Tag mindestens eine Stunde durch ineffiziente Arbeit verlieren.

Wenn Sie diese agilen Best Practices befolgen, können Sie leistungsstarke Teams aufbauen, die schnell und effizient arbeiten können.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie ein agiles Team werden können:

1. Die Methodik und die Regeln einführen

bevor Ihr Team ein _Agiles Team wird, muss es verstehen, was die Agilen Praktiken _ sind, richtig?

Erklären Sie die Methodik und die Teamrollen und gehen Sie darauf ein, warum Sie zu dieser Managementmethode wechseln. Stellen Sie die Vorteile heraus und erläutern Sie, inwiefern sie sich von der bisherigen Vorgehensweise unterscheidet.

Wenn Sie dies von Anfang an klären, wird die Übernahme der Agile Denkweise einfacher für Ihr Team.

2. Planen Sie Ihren ersten Monat

Nachdem Sie Ihrem Team den agilen Prozess erklärt haben, können Sie damit beginnen, eine agile Umgebung aufzubauen

Der erste Schritt besteht darin, ein Projekt auszuwählen, Ihr Produkt zu bauen rückstand und unterteilen ihn in sprints (Ihr Produkt-Backlog ist die Gesamtheit der Elemente, an denen Sie in einem Projekt arbeiten werden). Besprechen Sie auch, wie viele Sprint-Teams Sie haben werden und woran jedes arbeiten wird.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Team in diesen Sprint-Planungsprozess einbeziehen und seine Beiträge einholen.

Warum?

Indem Sie sie hier einbeziehen, machen Sie sie damit vertraut, dass sie selbst mehr Verantwortung für die Erledigung von Aufgaben übernehmen.

3. Entscheiden Sie sich für Team-Rollen

Legen Sie als Nächstes die Rollen für die Mitglieder Ihres Sprint-Teams fest.

Es ist wichtig, dass Sie zunächst einen Product Owner und dann die Projektmanager für jeden Sprint auswählen. In der Regel sollte Ihr Product Owner jemand sein, der mit der agilen Methodik vertraut ist und Erfahrung im Umgang mit Kunden und der Weitergabe von Feedback hat.

Ihre Projektmanager können erfahrene Mitarbeiter sein, die Sie später zu Managern oder Scrum-Mastern machen möchten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr agiles Projektteam unerfahren sein sollte.

Denken Sie daran, dass Ihre Sprint-Teammitglieder selbständig sein müssen und über komplementäre Fähigkeiten verfügen.

Deshalb ist es eine gute Idee, ein Testprojekt durchzuführen, um allen zu helfen, die agile Denkweise in einer risikofreien agilen Umgebung zu übernehmen. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen und hilft ihnen, ihre Teamrollen besser zu verstehen und mit den Anforderungen eines agilen Projekts zurechtzukommen teamleitung.

4. Regelmäßige Treffen durchführen

Ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus einer agilen Umgebung ist die Durchführung regelmäßiger Besprechungen.

So bleibt jeder über den Entwicklungsprozess auf dem Laufenden und wird zur Verantwortung gezogen.

Das agile Management hat in der Regel zwei verschiedene Arten von regelmäßigen Teambesprechungen:

Daily Standups: Das sind tägliche Besprechungen, bei denen besprochen wird, was man gestern gemacht hat, was man heute versucht und wofür man Hilfe braucht. Dies ist ein guter Ort, um zu bewerten, wie die Dinge laufen, und um die Teamdynamik aufzubauen.

Das sind tägliche Besprechungen, bei denen besprochen wird, was man gestern gemacht hat, was man heute versucht und wofür man Hilfe braucht. Dies ist ein guter Ort, um zu bewerten, wie die Dinge laufen, und um die Teamdynamik aufzubauen. Retrospektiven: Dies sind Rückblicke, die nach Abschluss eines Sprints stattfinden. Hier besprechen Sie, wie der Sprint gelaufen ist, was schief gelaufen ist, was Ihnen gefallen hat und vieles mehr. Dies ist eine hervorragende Methode, um die Daten zu erhalten, die Sie benötigen, um in Zukunft neue User Stories (Sprints) in Angriff zu nehmen.

5. Verwenden Sie eine Agile-basierte Projektmanagement-Software

Wenn Sie alle diese Schritte umsetzen möchten, benötigen Sie die richtige Projektmanagement-Software. Sie hilft Ihnen dabei, alle Ihre agilen Prozesse zu zentralisieren, damit Sie immer den Überblick behalten.

Eine gute Werkzeug für agiles Projektmanagement wird Ihnen helfen:

Entwickeln und pflegen Sie Ihr Product Backlog

Ihre Sprints zu planen und zu verfolgen

Mit Ihrem Team zu kommunizieren

Auf diese Weise werden Sie keine Probleme haben, die agile Methode in all Ihren Projekten umzusetzen!

Wie man ein agiles Team mit ClickUp managt: Die führende Plattform für agiles Projektmanagement

man kann ein agiles Team nicht ohne das richtige agile Tool managen, oder?

Deshalb wurde ClickUp für das agile Projektmanagement entwickelt!

ClickUp ist die weltweit größte höchste Bewertung kostenlose Projektverwaltung werkzeug. Es wird sowohl von Privatpersonen als auch von großen und kleinen Unternehmen genutzt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, um Ihre agilen Projekte auf Kurs zu halten!

Die Verwendung von ClickUp ist super einfach und wird Ihnen helfen, in kürzester Zeit ein agiles Team zu werden.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihrem agilen Team hilft:

1. Anpassung an unterschiedliche Management-Präferenzen mit mehreren Ansichten

Eine ideale agile Umgebung ist sehr anpassungsfähig an Veränderungen.

Deshalb muss Ihr Agile Management Tool dies auch widerspiegeln!

Glücklicherweise ist es genau das, was Sie mit ClickUp bekommen.

Anstatt ein starres Management-Tool zu verwenden, das Sie zwingt, sich an seine Oberfläche anzupassen, bietet ClickUp Ihnen mehrere Ansichten, die sich an Ihr Team anpassen!

So sehen diese Ansichten aus:

1) Erforderliche Aufgabenansichten

ClickUp hat zwei erforderliche Aufgabenansichten, die sich an unterschiedliche Projektmanagement-Ansätze anpassen:

A. Board-Ansicht

Die Board-Ansicht von ClickUp ist ideal für Fans der Kanban Agiler Ansatz. Es hilft Ihnen, Aufgaben schnell zu verschieben, um mit den Prinzipien der agilen Entwicklung Schritt zu halten. Sie brauchen nur einen kurzen Blick, um festzustellen, in welchen Phasen sich Ihre Projekte befinden, und können sie sofort verschieben!

B. Listenansicht Diese Ansicht ist ideal für Projektmanager, die ihre Arbeit mit GTD-ähnlichen Aufgabenlisten erledigen. Hier werden die Aufgaben Ihrer Teammitglieder in einer einfachen Liste checkliste . Wenn Sie Fortschritte machen, können Sie Ihre Aufgaben abhaken und zum nächsten Sprint übergehen.

ClickUp

2) Box-Ansicht

Die Box-Ansicht ist die perfekte Ansicht für jedes agile Team. Sie bietet einen Überblick über alle Aufgaben, die Ihr Team gerade bearbeitet.

Wie Sie diese Ansicht für agile Teams verwenden

Projektmanager können diese Ansicht verwenden, um sich einen Überblick über alle laufenden Aufgaben zu verschaffen. Da die Aufgaben des Sprints sortiert sind nach zuweiser können die Projektleiter sofort feststellen, woran die einzelnen Teammitglieder arbeiten, und die notwendigen Änderungen vornehmen.

3) Kalender-Ansicht Die Kalenderansicht von ClickUp hilft Projektmanagern bei der schnellen Planung und Verwaltung ihres Arbeitsplans. Sie können alle anstehenden Aufgaben überprüfen und sich schnell darauf vorbereiten.

Verwendung dieser Ansicht mit agilen Teams:

Sie können diese Ansicht für die Sprint-Planung und zur Überwachung Ihrer anstehenden Aufgaben verwenden. Sie können sie sogar verwenden, um zu ermitteln, wann Sie Elemente aus Ihrem Backlog hinzufügen können.

Da es bei der agilen Entwicklung vor allem darum geht, sich zu verändern und anzupassen, kann ein Projektmanager sogar zwischen verschiedenen Kalenderansichten hin- und herschalten.

Projektmanager können ihren Kalender wie folgt anzeigen:

Tage: Zur Anzeige der für ein bestimmtes Datum geplanten Projektaufgaben

4-Tage: Um geplante Aufgaben über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen zu sehen

Woche: Zur Ansicht Ihres wöchentlichen Sprintplans

Monatlich: Um Ihr Projekt zu betrachten fahrplan für den nächsten Monat

4) Mein Modus Der "Ich"-Modus von ClickUp hebt nur Kommentare hervor,

teilaufgaben und die Ihnen zugewiesenen Aufgabenlisten. Dadurch werden Ablenkungen minimiert und Sie können sich besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

2. Verfolgen Sie Ihre agilen Sprints mit Sprint-Listen wenn Sie Sprints effektiv verwalten wollen, müssen Sie Sprintlisten erstellen, richtig?

Hier ist, wie Sie es in ClickUp tun:

Mit ClickUp behalten Sie den Überblick über alle Ihre Projekte, Aufgaben und Teilaufgaben mit Checklisten. Auf diese Weise können Sie Sprint-Listen erstellen, die die zu erbringenden Leistungen für einen Abschnitt aufschlüsseln. Streichen Sie die Punkte auf diesen Listen einfach ab, wenn Sie zum nächsten Sprint übergehen.

Sie können Ihre Sprint-Planung ganz einfach durchführen und sogar Folgendes hinzufügen scrum-Punkte zu jeder dieser Listen, um Ihr Product Backlog einfach zu bearbeiten.

Agile Team-Manager können diese Checklisten auch als Referenz in ihren Scrum-Meetings mit ihren Entwicklungsteams verwenden. So richten Sie einen agilen Arbeitsablauf ein!

3. Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte mit Agile Dashboards

Bei der Anwendung agiler Praktiken ist es wichtig, alle Daten visuell im Auge zu behalten. So können Sie sich schnell einen Überblick über Ihre Ergebnisse verschaffen und darauf reagieren.

So machen Sie es in ClickUp: ClickUp's Dashboards sind ideal, um sich einen Überblick über die Aktivitäten Ihres agilen Teams zu verschaffen. Sie können Ihre Sprintlisten und Aufgaben zu diesen Dashboards hinzufügen, um zu sehen, wie die Dinge vorankommen.

Hier ein genauerer Blick auf die verschiedenen Dinge, die Sie verfolgen können:

A. Geschwindigkeitsdiagramme Mit dem Velocity Chart von ClickUp können Sie schnell die Erledigungsrate Ihrer Aufgaben ermitteln. Es unterteilt Ihre Aufgaben in wöchentliche oder zweiwöchentliche Intervalle, deren durchschnittliche Geschwindigkeit hier angezeigt wird.

ClickUp gruppiert auch automatisch die Daten Ihrer Sprint-Liste, damit Sie sie leichter zu Ihren Diagrammen hinzufügen können!

B. Burndown-Diagramme

Mit den Burndown-Charts von ClickUp können Sie sehen, wie gut Ihr Team im Vergleich zu einer Ziellinie abschneidet. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist.

Hier sehen Sie, was ein ausbruchsdiagramm höhepunkte:

Zielfortschritt : Das ideale Tempo der Aufgabenerledigung, um Ihre Fristen einzuhalten

: Das ideale Tempo der Aufgabenerledigung, um Ihre Fristen einzuhalten Geplanter Fortschritt : Ihre aktuelle Tendenzrate, basierend auf den aktuell abgeschlossenen Aufgaben

: Ihre aktuelle Tendenzrate, basierend auf den aktuell abgeschlossenen Aufgaben Aktiv: Die tatsächliche Anzahl der derzeit erledigten Aufgaben

C. Verbrennungsdiagramme Abbranddiagramme zeigen Ihnen, was im Vergleich zu Ihrem verbleibenden Umfang bereits abgeschlossen wurde

Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über das bisher Erreichte und können Ihr Team motivieren, die Ziellinie zu erreichen.

D. Kumulative Flussdiagramme Mit dem kumulativen Flussdiagramm von ClickUp können Sie den Projektfortschritt über die Zeit visualisieren und verfolgen. Da Ihre Aufgaben nach ihrem Status farblich kodiert sind, können Sie schnell feststellen, wo die Dinge stehen und Engpässe sofort erkennen!

was aber, wenn Ihr Team zu lange braucht, um auf Ihre Kommentare zu reagieren?

Wie werden Sie Ihre Projekte auf Kurs halten?

Hier ist, wie Sie ClickUp verwenden können, um dies zu verhindern:_

Mit der Projektmanagement-Software können Sie einen Kommentar sofort in eine Aufgabe umwandeln und sie einem Teammitglied zuweisen. Die Teammitglieder werden darüber benachrichtigt, und die Aufgabe wird sogar in ihrem Aufgabenbereich angezeigt, damit sie sofort loslegen können.

Sobald sie damit fertig sind, können sie den Kommentar als erledigt markieren, um unnötige Nachfragen zu vermeiden.

5. Erleichtern Sie die Projektzusammenarbeit mit Kommentarabschnitten

Die aktive Zusammenarbeit im Team ist eines der wichtigsten Elemente jeder agilen Projektmanagement-Software. Ihr Team muss sie schnell nutzen, um Projektaktualisierungen zu kommunizieren und im Entwicklungsprozess zusammenzuarbeiten.

Hier erfahren Sie, wie das geht *implementiere es* mit ClickUp:

Jede Aufgabe verfügt über einen eigenen Kommentarbereich, in dem Ihr Team Dateien und Ideen austauschen kann. Sie können sogar Personen markieren und Projektaktualisierungen teilen, um das Projekt am Laufen zu halten.

Die Projektmanagementsoftware kann auch integrieren mit einer Vielzahl von Kommunikationstools wie Slack und Skype, um sicherzustellen, dass eine effiziente Projektkommunikation immer nur einen Klick entfernt ist!

6. Verwalten Sie unterschiedliche agile Projektstadien mit Benutzerdefinierte Zustände Das Schöne an den agilen Methoden ist, dass sie auf viele verschiedene Bereiche angewendet werden können.

Es spielt keine Rolle, ob es sich um verkäufe , marketing , oder website-/Softwareentwicklung trichter - man kann Agile auf alles anwenden!

Aber nur weil man dieselbe Methodik für verschiedene Projekte verwenden kann, heißt das nicht, dass sie identisch sind.

Jedes Projekt hat seine eigenen nischenspezifischen Phasen und Anforderungen. Unser agiles Werkzeug muss mit diesen Unterschieden zurechtkommen.

Wie ClickUp Ihnen dabei hilft:

Traditionell projektmanagement-Tools geben Ihnen normalerweise einen Standardsatz von Projektstatus. Mit ClickUp können Sie diese jedoch anpassen!

Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mit einem vorgefertigten Satz von Statusmeldungen begnügen, die Ihre Projektphasen nicht genau widerspiegeln.

Warum sollte das ein Problem sein?

stellen Sie sich vor, Sie verwenden denselben Satz von Statusangaben sowohl für Ihre Blogbeiträge als auch für Ihre _Softwareentwicklungs Projekte!

Mit den anpassbaren Status von ClickUp ist das jedoch kein Problem.

Sie können so kreativ und detailliert werden, wie Sie wollen - "Redaktionelle Prüfung", "Beta-Test", "Wireframing", "Qualitätsprüfung" - es liegt ganz bei Ihnen!

Dies sind jedoch nicht alle Funktionen von ClickUp.

Dieses Projektmanagement-Tool bietet Ihnen auch hilfreiche Funktionen wie:

Schlussfolgerung

Die Bildung eines agilen Teams ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Produktivität zu steigern, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Kunden besser zu verstehen.

Wenn Sie die agile Methodik einführen wollen, warum probieren Sie nicht eine Projektmanagement-Software wie ClickUp aus?

Sie hat alles, was Sie brauchen, um Ihr agiles Team und Ihre Projekte mühelos zu verwalten! Melden Sie sich noch heute für ClickUp's an !