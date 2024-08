Die 16 besten agilen Tools für das Projektmanagement im Jahr 2024

Scrum dies. Agile das.

Oder sollten wir es ganz mit Kanban machen???

Dies sind die Fragen, die jedes agile Team beantworten möchte!

Mit 94% der Befragten bestätigen, dass ihr Unternehmen im Jahr 2021 irgendeine Form der agilen Methodik eingeführt hat, ist es kein Wunder, dass Teams die richtigen agilen Tools verwenden müssen, um ihren Projektfortschritt zu maximieren.

Wenn Ihr Agile

projektmanagement-Tools

lassen Sie im Stich? Na, dann viel Glück.

Glücklicherweise lieben wir es, die Zusammenarbeit im Team mit einem

agilen Denkweise

deshalb haben wir hier bei ClickUp eine Sammlung der besten agilen Software-Tools zusammengestellt, die derzeit auf dem Markt sind.

suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihr agiles Team an einem Ort zu verwalten? Holen Sie sich ClickUp's Agile Management Template _kostenlos hier!

Durchstöbern Sie diese Liste, um die besten agilen Tools für Ihr Team von Entwicklern und Projektmanagern zu finden.

Erstellen Sie den perfekten agilen Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern

Steigern Sie Ihre Produktivität und Zusammenarbeit mit ClickUp - einer All-in-One-Lösung für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit. ClickUp wurde für Unternehmen und Teams in jeder Branche entwickelt, rationalisiert Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität in Ihrem Unternehmen.

Was also macht ClickUp zum Besten

agile Projektmanagement-Lösung

?

Zum einen ist ClickUp so konzipiert, dass es sich leicht an viele Arbeitsabläufe anpassen lässt, insbesondere an Entwicklungsabläufe wie Kanban, Scrum und Agile. Diese flexible All-in-One-App bietet Hunderte von fortschrittlichen Funktionen und eine vollständig anpassbare Plattform, mit der Teams ClickUp so konfigurieren können, dass eine

modernen agilen Ansatz

und geht auf ihre einzigartigen Bedürfnisse, komplexen Arbeitsabläufe und persönlichen Vorlieben ein.

Und mit diesem Maß an Flexibilität und fortschrittlichen Funktionen in ClickUp können Sie und Ihr agiles Team:

einen strukturierten und automatisierten Agile-Scrum-Workflow einzurichten : Maximieren Sie die Produktivität mit einer Sprintplanung, die auf die Arbeitsbelastung Ihres Teams zugeschnitten ist. Minimieren Sie das Mikromanagement, indem Sie die Zuweisung von Sprint-Punkten automatisieren und nicht abgeschlossene Aufgaben in zukünftige Sprints verschieben

: Maximieren Sie die Produktivität mit einer Sprintplanung, die auf die Arbeitsbelastung Ihres Teams zugeschnitten ist. Minimieren Sie das Mikromanagement, indem Sie die Zuweisung von Sprint-Punkten automatisieren und nicht abgeschlossene Aufgaben in zukünftige Sprints verschieben Agile Entwicklung verwalten Projekte mit Leichtigkeit verwalten: Größere Projekte in kleinere Teile (Sprints) aufteilen und diese mit Hilfe der Sprints effektiv verwalten ClickApp

Größere Projekte in kleinere Teile (Sprints) aufteilen und diese mit Hilfe der Sprints effektiv verwalten ClickApp Verwaltung von Sprints und Backlogs : Planen, organisieren und verwalten Sie Sprints und Backlogs effektiv mit der benutzerdefinierten Ansicht Ihrer Wahl, und nutzen Sie die Backlog und Sprints Vorlage von ClickUp um Ihr Backlog-Management zu verbessern

: Planen, organisieren und verwalten Sie Sprints und Backlogs effektiv mit der benutzerdefinierten Ansicht Ihrer Wahl, und nutzen Sie die Backlog und Sprints Vorlage von ClickUp um Ihr Backlog-Management zu verbessern Visualisieren und verwalten Sie Ihre agilen Arbeitsabläufe : Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise, indem Sie benutzerdefinierte Ansichten wie Kanban, Gantt-Diagramm, Box-Ansicht und andere Arbeitsansichten in ClickUp verwenden

: Betrachten Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise, indem Sie benutzerdefinierte Ansichten wie Kanban, Gantt-Diagramm, Box-Ansicht und andere Arbeitsansichten in ClickUp verwenden Problem- und Fehlerverfolgungsprozesse rationalisieren : Erstellen Sie Erfassungsformulare, die Fehlermeldungen in umsetzbare Aufgaben umwandeln und sie Einzelpersonen oder Teams zuweisen. Verknüpfen Sie verwandte Probleme miteinander, fügen Sie Tags hinzu, um Fehler zu verfolgen, und verwalten Sie Ihr Backlog mit benutzerdefinierten Zuständen

: Erstellen Sie Erfassungsformulare, die Fehlermeldungen in umsetzbare Aufgaben umwandeln und sie Einzelpersonen oder Teams zuweisen. Verknüpfen Sie verwandte Probleme miteinander, fügen Sie Tags hinzu, um Fehler zu verfolgen, und verwalten Sie Ihr Backlog mit benutzerdefinierten Zuständen Zusammenarbeit bei Roadmaps und mehr: Zeichnen Sie Ihre Roadmap übersichtlich auf digitalen Whiteboards auf und teilen Sie sie mit Ihrem Team und erhalten Sie Zugang zu projekt-Roadmap-Vorlagen um Ihre Arbeit zu strukturieren und zu beschleunigen

Zeichnen Sie Ihre Roadmap übersichtlich auf digitalen Whiteboards auf und teilen Sie sie mit Ihrem Team und erhalten Sie Zugang zu projekt-Roadmap-Vorlagen um Ihre Arbeit zu strukturieren und zu beschleunigen Feedback verbinden und Engineering Tools : Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 Arbeitstools, einschließlich Kundenfeedback, um bessere technische Entscheidungen mit Integrationen für Zendesk, Intercom und Zapier zu treffen. Verfolgen Sie dann den Entwicklungsfortschritt mit nativen Integrationen für GitHub, GitLab und Bitbucket

: Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 Arbeitstools, einschließlich Kundenfeedback, um bessere technische Entscheidungen mit Integrationen für Zendesk, Intercom und Zapier zu treffen. Verfolgen Sie dann den Entwicklungsfortschritt mit nativen Integrationen für GitHub, GitLab und Bitbucket Visualisieren Sie den Fortschritt mit Agile Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards um einen Überblick über Ihre Arbeit auf höchster Ebene zu geben und den Fortschritt des Teams mit anpassbaren Dashboards und Sprint-Widgets zu verfolgen, um agile Metriken wie Burnup-Diagramme, Geschwindigkeitsdiagramme und kumulative Flussdiagramme zu zeigen und sie einfach als visuelles Element für sprint-Planung , retrospektive Meetings , und mehr

passen Sie Ihr Dashboard an und verfolgen Sie Sprints mit den Widgets in ClickUp. Diese Ansicht eignet sich hervorragend zur Verfolgung und Überwachung von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt - alles an einem Ort

ClickUp Agile-Funktionen

ClickUp Docs : Dokumentieren Sie Ihre Technik wiki, das Produktbacklog undsprint-Backlogund verwenden dieClickUp AI in Docs, um Ihre Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten, zu verbessern und zusammenzufassen

: Dokumentieren Sie Ihre Technik wiki, das Produktbacklog undsprint-Backlogund verwenden dieClickUp AI in Docs, um Ihre Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten, zu verbessern und zusammenzufassen Benutzerdefinierte Dashboards mit Echtzeit-Berichten : Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für jedes beliebige Geschäftsszenario, und teilen Sie es ganz einfach mit anderen digital in Ihrem Arbeitsbereich

: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für jedes beliebige Geschäftsszenario, und teilen Sie es ganz einfach mit anderen digital in Ihrem Arbeitsbereich Über 15 benutzerdefinierte Arbeitsansichten: Visualisieren und verfolgen Sie Sprints auf Ihre Weise mit über 15benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp, einschließlich der Gantt-Diagramm-Ansicht mit Meilensteinen, Box und Timeline-Ansicht, um das agile Projektmanagement Ihres Teams zu verbessern

Visualisieren und verfolgen Sie Sprints auf Ihre Weise mit über 15benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp, einschließlich der Gantt-Diagramm-Ansicht mit Meilensteinen, Box und Timeline-Ansicht, um das agile Projektmanagement Ihres Teams zu verbessern Meilensteine : Verwandeln Sie Aufgaben in Fortschrittsmarkierungen, um wichtige Punkte in einem Projekt zu identifizieren. Zeigen Sie an, dass eine Funktion bereit für die Freigabe ist oder dass sie live gehen kann mitmeilensteine *Teamzusammenarbeit: Kommunizieren Sie Fortschritte, stellen Sie Aktualisierungen bereit und bleiben Sie mit Ihren Teams in Echtzeit oder asynchron in Verbindung - mit Funktionen zur Zusammenarbeit wie zugewiesenen Kommentaren, mehreren Beauftragten, Chat-Ansicht, Beobachtern, Benachrichtigungen, gemeinsamer Bearbeitung inClickUp Docs unddigitale Whiteboardsund vieles mehr

: Verwandeln Sie Aufgaben in Fortschrittsmarkierungen, um wichtige Punkte in einem Projekt zu identifizieren. Zeigen Sie an, dass eine Funktion bereit für die Freigabe ist oder dass sie live gehen kann mitmeilensteine *Teamzusammenarbeit: Kommunizieren Sie Fortschritte, stellen Sie Aktualisierungen bereit und bleiben Sie mit Ihren Teams in Echtzeit oder asynchron in Verbindung - mit Funktionen zur Zusammenarbeit wie zugewiesenen Kommentaren, mehreren Beauftragten, Chat-Ansicht, Beobachtern, Benachrichtigungen, gemeinsamer Bearbeitung inClickUp Docs unddigitale Whiteboardsund vieles mehr Arbeitsablauf-Automatisierung : Sprinten Sie durch Ihren Workflow und maximieren Sie Ihre Produktivität mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Automatisierungen in ClickUp.Arbeitsabläufe automatisierenwie z. B. Sprint-Punkte, und verschieben Sie unerledigte Aufgaben in zukünftige Sprints

: Sprinten Sie durch Ihren Workflow und maximieren Sie Ihre Produktivität mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Automatisierungen in ClickUp.Arbeitsabläufe automatisierenwie z. B. Sprint-Punkte, und verschieben Sie unerledigte Aufgaben in zukünftige Sprints Ziele : Ziele setzen und verfolgen Sie wichtige Ergebnisse mit Aufgaben, numerischen Werten oder Wahr/Falsch-Eingaben. Behalten Sie den Schwung bei, indem Sie Ziele in Meilensteine unterteilen, und verwenden Sie Ordner, um Ziele nach Sprint, Projekt, Beauftragten und mehr zu organisieren

: Ziele setzen und verfolgen Sie wichtige Ergebnisse mit Aufgaben, numerischen Werten oder Wahr/Falsch-Eingaben. Behalten Sie den Schwung bei, indem Sie Ziele in Meilensteine unterteilen, und verwenden Sie Ordner, um Ziele nach Sprint, Projekt, Beauftragten und mehr zu organisieren Sprint-Punkte : Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams mit einem vollständig anpassbarenSprint-Punktesystem. Sammeln Sie Punkte aus Teilaufgaben, unterteilen Sie sie nach Beauftragten und sortieren Sie sie, um Ihre Sprints auf einen Blick zu verfolgen

: Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams mit einem vollständig anpassbarenSprint-Punktesystem. Sammeln Sie Punkte aus Teilaufgaben, unterteilen Sie sie nach Beauftragten und sortieren Sie sie, um Ihre Sprints auf einen Blick zu verfolgen Bilder und Anwenderberichte : Nehmen Sie größere Projekte in Angriff, halten Sie Ihr Team auf die Ziele fokussiert und verbessern Siesprint-Planung mit Epics undStory-Punkte in ClickUp

: Nehmen Sie größere Projekte in Angriff, halten Sie Ihr Team auf die Ziele fokussiert und verbessern Siesprint-Planung mit Epics undStory-Punkte in ClickUp Vorlagen: Sie haben Zugriff auf über 1.000 vorgefertigte und anpassbare Vorlagen für jedes Team und jeden Anwendungsfall, darunterAgiles Management,Agile Sprint-Planung, und mehr

Preisgestaltung

Freier Forever-Plan : Funktionsreicher kostenloser Plan

: Funktionsreicher kostenloser Plan Unlimited Plan: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business Plan: $12 pro Benutzer pro Monat

Über Jira Eines der bekanntesten agilen Projektmanagement-Tools ist Atlassian Jira, eine agile Entwicklungslösung. Teams auf der ganzen Welt lieben diese agile Projektmanagement-Software, aber sie hat auch ihre Schwächen. Lesen Sie mehr über Alternativen zu Jira und unser ausführlicher Jira-Bericht .

Wir lieben Rätsel genauso wie jeder andere auch. Aber Jira ist viel zu komplex und erfordert sogar Entwickler, nur um es einzurichten! Wenn Sie außerdem möchten, dass Ihr Team funktionsübergreifend arbeitet, müssen Sie mehrere Jira-Integrationen .

Es ist eines der teureren 💸 agilen Tools, und selbst kleine Teams können den Preis in den Tausenderbereich treiben.

Agile Software Eigenschaften:

Fehlerverfolgung

Gremien

Agile Epics

Benutzerdefinierte Felder

Preisgestaltung: Kostenlos bis $14 pro Benutzer/pro Monat

Sehen Sie sich unser Angebot an *Überblick über Jira vs. Linear* !

3. Businessmap

Über Geschäftsübersicht Businessmap ist eine unternehmenstaugliche Plattform für das agile Projekt-, Produkt- und Portfoliomanagement. Entwickelt mit Blick auf Skalierbarkeit, können Sie dieses agile Tool für Ihre software-Entwicklungspläne , Programme, Aufgabenverwaltung und Portfolio-Management.

Diese Kanban-Werkzeug ist die erste Wahl für agile Teams und Unternehmen, die eine bessere Priorisierung der Arbeit, die Verwaltung mehrerer Projekte und die Verbesserung ihrer arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Innerhalb des Systems können die Teammitglieder ihre tägliche Arbeit strukturieren und visualisieren. Sie können Scrum-Team-Initiativen und Projekte auf hoher Ebene planen, sie in überschaubare Aufgaben aufteilen, Abhängigkeiten visualisieren und mehrere Workflows für funktionsübergreifende Teams erstellen.

das Problem?

Dieses agile Tool ist recht teuer.

Agile Software Features:

Timeline-Workflow für die agile Planung

Anpassbare Kanban-Boards und -Karten zur Darstellung verschiedener User Stories

Kanban-Karten-Links fürgliederungsstruktur und Visualisierung von Abhängigkeiten

Integrierte Vorlagen für Kanban-Tafelansichten

Verwalten mehrerer Arbeitsabläufe auf einer Kanban-Tafel

Management-Workspaces zur Skalierung von Kanban im gesamten Unternehmen

Regeln für die Geschäftsautomatisierung

Preisgestaltung: Ab $149/Monat bis $179/Monat für 15 Benutzer

4. GitHub Projekt Management

Über Github GitHub ist der größte gehostete Git-Server....aber was bedeutet das?

Im Grunde können Ihre Entwickler dort ihren gesamten Code für eine Vielzahl von Projekten speichern. GitHub ist deshalb so großartig, weil es Bearbeitungen im gesamten Team in Echtzeit aufzeichnet.

Dieses Agile projektmanagementsoftware auch integriert mit vielen anderen Tools, so dass mehrere Teammitglieder (von Ihren Entwicklern bis hin zum Product Owner) gleichzeitig am selben Code arbeiten können, was es zu einem der besseren agilen Tools für Entwicklungsteams macht.

GitHub bietet Ihnen einen privaten Bereich für jedes Teammitglied und einen öffentlichen Bereich, in dem Mitglieder der Community Ihnen helfen können, Ihren Code zu verbessern.

GitHub enthält auch viele agile Projektmanagement-Tools, die den Projektmanagern helfen, die Arbeit der Teammitglieder zu verwalten.

Agile Software-Funktionen:

Fehlerverfolgung

Erwähnungen für Teamarbeit

Kennzeichnungen

Verknüpfung von Issues und Pull Requests

Preisgestaltung: Kostenlos bis $21 pro Benutzer/pro Monat

5. Planview AgilePlace

Über Planview AgilePlace Wenn Sie auf der Suche nach dem ultimativen Agile projektmanagement-Tool das als Kanban-Tafel für Ihre Sprints, ist Planview AgilePlace Ihre Antwort.

Diese Agile software-Entwicklungswerkzeug hält Ihren Arbeitsablauf mit Karten zur Darstellung von Arbeitsaufgaben und Live-Status schlank.

Die agile Projektmanagement-Software von Planview AgilePlace ist perfekt, wenn Sie ein Remote-Team haben, denn sie stellt sicher, dass jeder die Kanban-Tafel in Echtzeit sehen kann. Verhindern Sie, dass dieselben Aufgaben zweimal erledigt werden, und stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes Team auf derselben Seite (oder Karte) steht.

Dieses Kanban-Tool eignet sich auch hervorragend für teamübergreifende Plattformen und kann zur Überwachung von Abhängigkeiten verwendet werden. Es eignet sich auch gut für funktionsübergreifende Teams einsatz von Scrum- oder Kanban-Boards in der Agilen Prozess .

Agile Software-Funktionen:

Aufgabenvorlagen

Kanban-Tafeln

Verfolgen von Problemen und Fehlern während agiler Testphasen

Verwalten von Projektportfolios

Schlanke Metriken und Berichte

Preisgestaltung: Kostenlos bis $20 pro Benutzer/Monat

6. Planbox

Über Planbox Jeder weiß gerne, wie weit er noch vom Ziel entfernt ist, außer einigen Leuten, die den Lauf einfach nur genießen.

Aber bei einem agilen Projekt ist die Verfolgung von Sprints alles.

Planbox macht dies mit seiner ausbruchsdiagrammen . Auf diese Weise weiß jeder, wie weit man vom Abschluss des Sprints entfernt ist.

Planbox integriert auch das Kundenfeedback, fehlerberichte und Fehlerbehebungen, so dass es für eine Vielzahl von Benutzern nützlich ist. Diese Scrum-Werkzeug verfügt über großartige Bewertungswerkzeuge, die Sprint-Retrospektiven noch gründlicher machen.

Es ist in hohem Maße konfigurierbar, so dass agile Teams es an ihre spezifischen Gegebenheiten anpassen können. Erweiterte Berichtsfunktionen erleichtern die Überprüfung des Status und der Bereiche, in denen Verbesserungen erforderlich sind.

Und schon wird Ihr Projekt wie eine _Plan-_Schachtel voller Pralinen sein! 🍫

Agile Software-Funktionen:

Zeitschätzungen zur Priorisierung von Backlog-Elementen

Projekt mit externen Mitarbeitern teilen

Detaillierte Auswertungen

Planbox Work Management API zur Unterstützung plattformübergreifender Unterstützung

Preisgestaltung: Kontaktieren Sie Planbox für Preisinformationen

7. Aktive Kollaboration

Über Aktive Kollaboration Wenn Sie nach einer erschwinglichen Lösung für die Verwaltung von Dokumenten und sehr einfachen Aufgaben suchen, sind Sie hier genau richtig.

Active Collab ist eines der besten agilen Tools für das Dokumentenmanagement, budgetierung und Berichtsfunktionen. Der scheinbar einzige Nachteil ist, dass Active Collab eine Zeitleiste und eine Spaltenansicht für die Aufgaben anstelle eines Gantt-Diagramms hat.

Agile Software Features:

Etiketten

Projektfortschritt

Wiederkehrende Aufgaben festlegen

Verwaltung der Arbeitslast berichte

Preisgestaltung: Ab $8 pro Benutzer/Monat

8. Proggio

Über Proggio Proggio ist ein agiles Projektmanagement-Tool der nächsten Generation, das sich auf die Scrum-Team anstelle von Aufgaben.

Mit einer erstklassigen visuellen Präsentation gibt Proggio den Projektmanagern ein agiles Werkzeug an die Hand, mit dem sie vollständige Projektpläne erstellen können, um die Planungsmöglichkeiten und die Klarheit im Team zu verbessern. Proggio ist auch für Ihr agiles Team geeignet, da es fortschrittliche Analysen und tools für kollaboratives Aufgabenmanagement .

Das agile Projektmanagement-Tool bietet auch eine Integration mit Jira, die Informationen aus Jira über die Zeitachse in Proggio präsentiert und damit das Silo der Softwareentwicklung beendet.

Agile Software-Funktionen:

Zeitleisten

Board- und Listenansichten

Visuelle Verfolgung

Preisgestaltung: Kostenlos bis $500/Monat bis $1500/Monat

9. Codegiant

Über Codegiant Codegiant ist ein Liebesbrief an alle Programmierer. 💕

Diese agile Entwicklungssoftware konzentriert sich in erster Linie darauf, das Leben der Entwickler entspannter zu gestalten. Sie tun dies mit einem unkomplizierten und einfach zu bedienenden Issue Tracker, der eine übersichtliche Agile Umgebung zu arbeiten.

Außerdem ist der Issue Tracker in hohem Maße anpassbar und flexibel, so dass Sie die Aufgaben in Ihrem Team klar verteilen können. Auf diese Weise vergeudet Ihr Scrum-Team keine Zeit mit irrelevanten Aufgaben, sondern konzentriert sich auf die Hauptaufgaben.

Agile Software Features:

Mühelose Aufgabenverwaltung mit der Drag-and-Drop-Funktionalität

Eingebautes Scrum-Board

Fahrpläne

Berichte

Preisgestaltung: Kostenlos bis $6/Benutzer/Monat.

Besuchen Sie Codegiant

10. ProProfs Projekt

Über ProProfs-Projekt Eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen wie Aufgabenmanagement, Projektvisualisierung und aussagekräftigen Berichten macht ProProfs zu einem beliebten Tool für agiles Projektmanagement.

Mit dem Dashboard des Tools können Sie das Backlog effizient verwalten und Sprints von Anfang bis Ende planen. Dank der Drag-and-Drop-Funktionalität können Sie das Dashboard anpassen und Aufgaben und Ressourcen mühelos verschieben, um den Anforderungen eines sich entwickelnden Projekts gerecht zu werden.

ProProfs bietet Projektansichten wie das Gantt-Diagramm, die Kanban-Ansicht, die Kalenderansicht und die Listenansicht. Mit diesen Ansichten können Sie auf Projektinformationen zugreifen, wie Sie es wünschen, indem Sie einfach die Projektansicht innerhalb des Tools wechseln.

Egal, ob Sie Aufgaben, Ressourcen, Meilensteine oder das Budget verfolgen möchten, Sie können dies alles von einem einzigen Ort aus tun, und zwar auf einen Blick. Außerdem können Sie aufgaben nach Prioritäten ordnen und stellen Sie mit wenigen Klicks Abhängigkeiten zwischen Aufgaben her, damit Sie den Überblick behalten und nie wieder einen Termin verpassen.

Agile Software-Funktionen:

Ressourcenmanagement zur Optimierung der Ressourcenauslastung

Automatisierungsfunktionen für wiederkehrende Aufgaben

Verfolgung von Meilensteinen zur Überwachung von Fristen

Zeiterfassung zur Erfassung der produktiven Stunden

Preisgestaltung: Ab $2 bis $4 pro Benutzer und Monat

11. Axosoft

Über Axosoft Axosoft ist ein weiteres Werkzeug für agiles Projektmanagement.

Damit können Sie alles verwalten, von der Sprintplanung bis hin zu Ihren Agile Produktfreigabe . Axosoft hilft Ihnen, jeden Schritt des Softwareentwicklungsprozesses zu visualisieren und erstellt sogar einige beeindruckende Grafiken.

Mit Axosoft können Sie Features in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit planen, so dass die wichtigsten Features zuerst fertiggestellt werden. Es gibt auch ein tolles Scrum-Tool, mit dem der Scrum-Master planen kann, wann bestimmte Features fertiggestellt werden.

Agile Software-Funktionen:

Zeitschätzungen

Product Backlog Management

Täglicher Scrum-Modus

Burndown-Diagramme

Preisgestaltung: Beginnt bei $20.83/5 Benutzer

12. Assembla

Über Assembla Sichere Entwicklung, die alle Ihre Git- und SVN-Anforderungen miteinander verbindet? Ja, bitte! Dies ist die Unternehmenslösung, auf die große Unternehmen für die Sicherheit ihrer Codebasen setzen.

Sie bieten auch robuste unternehmensprojekt managementfunktionen für Scrum-, Wasserfall-, Gantt-, Kanban-Boards oder andere projektmanagement-Methodologien . Durch das Angebot mehrerer Sichten können die Teams ihre Tickets verwalten so bearbeiten, wie sie es brauchen.

Agile Software Features:

Git-Integrationen

Repo-Integrationen

Product Backlog Management

Unterstützt Git, SVN und Perforce

Preisgestaltung: $12 pro Benutzer/Monat bis $960/Jahr für fünf Benutzer

13. Zoho Projekte

Über ZohoZoho-Projekte ist ein beliebtes cloudbasiertes Projektmanagement-Tool. Mit einer Vielzahl von Projektmanagement-Funktionen kann es Ihnen bei Ihren agilen Softwareentwicklungsabläufen helfen.

Zoho Project selbst kann den Grundstein für grundlegende Funktionen wie Zeiterfassung, Gantt-Diagramm und ressourcenauslastung . Aber für die Kernarbeit von Scrum, wie Sprint-Planung und -Verfolgung, müssen Sie Zoho Sprint herunterladen.

Und die Redundanz hört hier noch nicht auf. Sie haben auch eine Zoho-App für die Rechnungsstellung, die Personalverwaltung, die Analyse und das CRM. Sobald Sie also einen beliebigen Arbeitsablauf verlassen müssen, fordert Zoho Sie auf, eine weitere App herunterzuladen.

Agile Software-Funktionen:

Gantt-Diagramme

Projektplanung

Chat, Feed und Forum für die Kommunikation

Aufgabenberichte

Integrationen für die Fehlerverfolgung

Preisgestaltung: Kostenlos bis $9 pro Benutzer/Monat

14. Asana

Über AsanaAsana ist ein Projektmanagement-Tool mit einer Vielzahl von Integrationen, die Ihnen helfen, Ihr Team effizient zu verwalten.

Diese Projektmanagement-Software ist im Vergleich zu den meisten anderen Projektmanagement-Softwarelösungen einfach zu bedienen. Sie können Ihre Aufgaben schnell verschieben und Arbeit mit der Drag-and-Drop-Funktion zuweisen.

Agile Teams verbinden Asana, weil es Projekte und Abschnitte verwendet, um die Arbeit auf visuelle Weise zu organisieren und dem Team Klarheit darüber zu verschaffen, wer für was in Ihrer Projektplanung zuständig ist.

Mit der zunehmenden Popularität von Asana hatte das Unternehmen jedoch Probleme, mit dem schnellen Wachstum Schritt zu halten. Es kommt häufig zu Ausfallzeiten, die Arbeitsabläufe stören und die Agile-Benutzer frustrieren.

Agile Software-Funktionen:

Betrachten Sie Ihre Aufgaben in einer Kanban-Tafel, Liste oder Zeitleistenansicht

Gantt-Diagramme mit Zeitleisten

Automatisieren Sie allgemeine Aufgaben

Erstellen von Stories zum Hinzufügen zu Ihrem Sprint

Preise: Kostenlos bis $30.49 pro Benutzer/Monat

15. Wrike

Über WrikeWrike ist ein Projektmanagement-Tool das sich gut für kleine agile Teams eignet.

Halten Sie Ihr agiles Team mit dem Aktivitätsstrom-Dashboard von Wrike auf Kurs, das Ihnen hilft zu sehen, wer an was arbeitet. Die Problemverfolgung kann auch agilen Entwicklungsteams helfen, den Überblick über Bugs zu behalten.

**Aber die kostenlose Version von Wrike ist sehr begrenzt und die Einrichtung der Tools kann ein langer Prozess mit einer steilen Lernkurve sein.

Agile Software-Funktionen:

Board-Ansicht und Spreadsheet-Ansicht

iOS- und Android-Anwendungen

Aufgaben- und Unteraufgaben-Management

Keine Zeitbeschränkungen

Preisgestaltung: Kostenlos bis $24.80 pro Benutzer/Monat

16. Trello

Über TrelloTrello ist ein beliebtes Werkzeug für agiles Projektmanagement .

Trello verwendet eine Kanban-Board-Ansicht, mit der Sie Ihr agiles Team leicht verwalten können.

Wenn Sie einfache Kanban-Boards erstellen möchten, um Sprints zu verfolgen und an Projekten zusammenzuarbeiten, ist Trello ein großartiges Tool. Allerdings fehlt eine wichtige Funktion: die Berichterstellung.

Agile Software-Funktionen:

Automatisieren Sie fast jede Aktion mit Trello's Butler

Board-, Zeitleisten-, Tabellen-, Kalender-, Dashboard- und Kartenansicht

Power-Ups zur Integration mit anderen Tools

Preise: Kostenlos bis 17,50 $ pro Benutzer/Monat Besuchen Sie Trello

Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen agilen Tools kann die Auswahl schwer fallen. Stellen Sie diese Fragen, um zu entscheiden, welches Tool für Sie am besten geeignet ist:

An welcher Art von Projekten arbeitet Ihr Team?

Wie groß ist Ihr Team?

Wie hoch ist Ihr monatliches Budget für ein Agile-Tool?

Welche Art von Berichten und Daten benötigen Sie?

Welche Erfahrungen hat Ihr Team mit agilem Projektmanagement?

Welches Agile Tool ist das Beste für Ihr Team?

Es gibt eine Vielzahl von Tools für die agile Softwareentwicklung, die Ihnen bei der Einführung des agilen Projektmanagements helfen. Der Schlüssel liegt darin, herauszufinden, was für Ihre Teammitglieder am besten funktioniert.

Denken Sie daran, dass jedes agile Entwicklungsteam und jedes Projekt unterschiedliche Anforderungen hat.

Aber es gibt nur ein einziges agiles Werkzeug, das alle diese Anforderungen erfüllt: ClickUp!

Verfolgen Sie Sprints mit einem hochmodernen Dashboard, verbessern Sie Ihre Sprintplanung, team verwalten kommunikation, und verfolgen Sie Ihren Fortschritt, alles an einem Ort.

Und hey, nicht vergessen: Es ist kostenlos!

Es spielt keine Rolle, ob Sie ein kleines oder ein großes Team sind. Der Erfolg beginnt hier.