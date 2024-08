50 Agile Scrum-Begriffe, die jeder kennen muss (detailliertes Glossar)

Sie suchen ein umfassendes Agile-Glossar ?

Obwohl es Agile erst seit knapp 2 Jahrzehnten gibt, hat es einen großen Einfluss auf die Welt der Softwareentwicklung gehabt.

Benötigen Sie einen Beweis?

Heute, 86% aller Entwickler verwenden bei ihrer Arbeit die agile Methode!

Da Millionen von Mitarbeitern in Büros und virtuellen Teams agile hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und zahlreiche agile Grundsätze, Methoden und Praktiken hervorgebracht.

Infolgedessen haben agile Teams ihre eigene Agile Terminologie geschaffen, um zu verwalten alle diese Grundsätze und Praktiken.

Und da nichts in software-Entwicklung ist nie einfach, denn diese Wörter können manchmal klingen, als kämen sie aus einer ganz anderen Sprache!

Aber keine Sorge.

In diesem Agile-Glossar erklären wir 50 wichtige Agile-Begriffe, die Ihnen helfen werden, diese Softwareentwicklungsmethode zu entschlüsseln.

blättern wir also durch dieses Agile Terminologie _Wörterbuch, ja?

A-E: Akzeptanzkriterien bis Epic

1. Akzeptanzkriterien

Definition

Abnahmekriterien sind eine Anzahl von Bedingungen, die eine Software erfüllen muss, um von einem Kunden abgenommen zu werden oder stakeholder. und wie werden diese Bedingungen festgelegt?

Das hängt ganz von der produktbesitzer . Sie müssen feststellen, ob die Funktion das tut, was die Nutzer wollen ( benutzergeschichte) .

Synonyme

Kunde akzeptiert

Definition von Erledigt (DoD)

Bonus: Storyboarding-Vorlagen

2. Abnahmetest

Definition

Ein Abnahmetest stellt sicher, dass eine Softwarefunktion richtig funktioniert und die Abnahmekriterien erfüllt. Er wird normalerweise nach der Entwicklung der Software durchgeführt.

Synonyme

Benutzertest, Funktionstest

3. Agiles Manifest

Definition

Die Agiles Manifest ist ein Dokument, das die 12 agilen Prinzipien zusammenfasst, die die Agiles Rahmenwerk. Jede agile Methodik hält sich streng an die im Agilen Manifest dargelegten Grundsätze und Praktiken.

Synonyme

Keine

4. Agiles Marketing

Definition

Es handelt sich um eine Marketingtechnik, die sich stark an agilen Praktiken und Werten orientiert. Agiles Marketing fachleute arbeiten in Sprints, damit ihr Team hochwertige Projekte in sehr kurzer Zeit abschließen kann.

Nach jedem Sprint messen sie, wie gut ihr Projekt gelaufen ist, und sehen, welche Änderungen sie vornehmen können, um ihre Leistung im nächsten Sprint zu verbessern.

Agiles Marketing ist auch eine gute Möglichkeit für Ihr Marketingteam, schnell auf die sich schnell verändernden Märkte von heute zu reagieren.

Synonyme

Keine

5. Agile Denkweise

Definition

Ein Agile Denkweise ist eine Anordnung von Einstellungen, die ein Agiler oder Scrum-Team für ihre Arbeit haben sollten.

Diese Einstellungen sind von agilen Werten und Prinzipien inspiriert, wie z. B.:

Respekt

Zusammenarbeit

Kontinuierliche Verbesserung

Konzentration auf die Bereitstellung von Werten

wie entwickelt man eine _Agile Denkweise?_

Ein Agile Praktiker oder ein Agile Coach kann Ihrem Team helfen, Agile anzunehmen.

Synonyme

Keine

6. Agiles Prinzip

Definition

Ein agiles Prinzip ist eine leitende Praxis, die Teams dabei hilft, zu verstehen und anzunehmen Agil. Es gibt 12 agile Prinzipien, die sich um die Kundenzufriedenheit, die Erhöhung der Geschwindigkeit der Softwareentwicklung und die Flexibilität drehen.

werfen Sie einen genaueren Blick auf alle 12 Agile Prinzipien ._

Synonyme

Keine

7. Agile Release Train

Definition

Ein Agiler Freigabezug ist eine Kombination von mehreren Agilen Softwareentwicklungsteams, die zur Bewältigung großer Unternehmensprojekte eingesetzt werden.

Stellen Sie es sich als ein Mega Scrum-Team vor!

Im Durchschnitt besteht ein Agile Release Train aus etwa 50-125 Teammitgliedern, die gemeinsam an verschiedenen Teilen des Projekts arbeiten. Genau wie ein Scrum-Team arbeitet auch ein Agile Release Train in kurzen Zeitabschnitten, die iterationen .

Ihre Iterationen (Programminkremente genannt) sind jedoch 5x so lang wie eine normale Iteration!

Sie sind ein wesentlicher Teil der Skaliertes Agiles Rahmenwerk .

Synonyme

ART

8. Agile Software-Entwicklung

Definition Agile Software-Entwicklung ist eine Projektmanagementtechnik, die es Entwicklern ermöglicht, ein funktionierendes Softwaremodell in nur wenigen Wochen zu erstellen

moment mal, ist das nicht zu schnell? Wie ist das möglich?_

Eine Agiles Team unterteilt sein Projekt in kleinere Entwicklungszyklen, die iterationen oder Sprints.

Am Ende der Iteration ist das agile Team in der Lage, funktionierende Software mit nur den wesentlichen Funktionen zu liefern, wie wir! Dieser Zyklus setzt sich fort, bis Sie eine endgültige Software geschaffen haben, die Ihre Kunden begeistert.

Im Laufe der Jahre hat sich dieser Kreislauf in verschiedene Frameworks und Methoden aufgeteilt, z. B Scrum,Kanban , Mager und XP. So wie die einen Müsli bevorzugen und die anderen Speck und Eier zum Frühstück, so haben auch verschiedene Teams unterschiedliche Geschmäcker, wenn es um das Agile Framework geht!

möchten Sie mehr über die verschiedenen Geschmacksrichtungen von Agile erfahren? Klicken Sie hier.

Synonyme

Agiles Softwaremanagement, Agiles Projektmanagement, Agile Methodik, Agile Methode, Agiler Ansatz, Agiler Weg

9. Agile Transformation

Definition Agile Transformation ist der Prozess der Umstellung Ihrer gesamten Organisation zur Anpassung an die

Agile Denkweise .

Dazu gehört die Schaffung eines Arbeitsumfelds, das Innovation und Flexibilität fördert und es Ihrem Projektteam ermöglicht, sich funktionsübergreifend (mit Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten).

Hinweis: Agile Transformation bedeutet nicht, Ihrem Team die Anwendung agiler Softwareentwicklungsmethoden beizubringen.

Synonyme

Keine

Bonus: Lesen Sie unseren Leitfaden über Agile Scrum Artefakte ! 💜

10. Rückstand

Definition

Es handelt sich um eine Liste neuer Produktfunktionen, Aktualisierungen, Fehlerbehebungen usw., die von den Benutzern benötigt werden.

Zu Beginn eines jeden iteration , die produktbesitzer entscheidet, an welchen Backlog-Elementen das Team arbeiten muss. Nach jeder Iteration wird das Backlog regelmäßig mit Vorschlägen der Benutzer und neuen Funktionen aktualisiert.

sprint-Backlog

11. Backlog-Verfeinerung

Definition

Es ist eine Scrum-Besprechung bei dem das Scrum-Team das Backlog organisiert, um sicherzustellen, dass es für den nächsten Sprint oder die nächste Iteration bereit ist. mit anderen Worten, es ist wie ein Frühjahrsputz... aber für Scrum-Teams!

Sie wird normalerweise am Ende des Sprints durchgeführt.

Das macht das Team während dieser Besprechung:

Entfernt unnötigebenutzergeschichten* Erstellt neue Benutzergeschichten auf der Grundlage von Benutzerfeedback

Priorisierung von Funktionen, die im nächsten Sprint aufgenommen werden müssen

Synonyme

Backlog-Pflege

12. Engpass

Definition

Engpässe sind Probleme, die den Entwicklungsprozess vollständig verlangsamen können.

lassen Sie uns erklären:_

Eine Sprintaufgabe durchläuft während des Entwicklungsprozesses mehrere Stadien, wie z. B.: 'Zu erledigen', 'In Bearbeitung', 'Überprüfung'. Ein Engpass entsteht, wenn zu viele Aufgaben in einer Phase feststecken, wie ein Stau von Projektaufgaben!

Das Ergebnis ist, dass die projektablauf verlangsamt sich zu einem Kriechgang, etwas, das Sie in einem schnellen agilen Prozess nicht wollen!

keiner mag Staus, oder?

Deshalb verwendet ein agiles Team normalerweise eine Kanban-Tafel um dies zu verhindern.

Synonyme

Hindernis, hindernis

13. Abbrandtabelle

Definition Ein Ausbrenndiagramm ist ein wichtiges Diagramm, das agilen Projektmanagern hilft, den Überblick zu behalten:

Den Umfang der im Projekt verbleibenden Arbeit

Die verbleibende Zeit bis zur Fertigstellung der Arbeit

Die x-Achse stellt die verbleibende Zeit in einem Sprint dar, die y-Achse die Anzahl der Aufgaben.

Ein agiles Projektmanagement-Tool wie ClickUp kann eine projizierte Fortschrittslinie anzeigen, die verdeutlicht, wie der Projektfortschritt aussehen würde, wenn Ihr Team im gleichen Tempo arbeitet.

Synonyme

Release-Burndown-Diagramm, Sprint-Burndown-Diagramm

14. Burnup Chart

Definition

A abbranddiagramm ein wichtiges Diagramm, das Projektmanagern bei der Visualisierung hilft:

Die Arbeit, die das Scrum-Team im Sprint abgeschlossen hat

Den Gesamtumfang der Arbeit im Projekt

Die x-Achse steht für die verbleibende Zeit im Sprint, und die y-Achse steht für die Arbeitsmenge ( story-Punkte ).

Hier stellt die grüne Linie die Arbeit dar, die die Scrum-Team bereits abgeschlossen hat, und die graue Linie steht für die noch zu erledigende Arbeit.

Synonyme

Keine

15. Kontinuierliche Integration (CI)

Definition

Kontinuierliche Integration ist eine Agile Praxis, bei der Entwickler ihren Code konstant zum Hauptsystem hinzufügen.

Wie funktioniert das?

Entwicklungsfachleute arbeiten unabhängig an einer Funktion. Sobald eine Funktion fertiggestellt ist, wird sie auf Fehler getestet.

Erst wenn sie den automatisierten Test bestanden hat, wird sie der endgültigen Software hinzugefügt.

Synonyme

Kontinuierliche Lieferung, CI

16. Tägliches Scrum

Definition

Es handelt sich um ein tägliches Meeting, das normalerweise von der Scrum-Meister . Jeden Morgen wird der Scrum-Team kommt für 15 Minuten zusammen, um den bevorstehenden Tag zu besprechen.

Jedes Mitglied spricht kurz über die folgenden Themen:

Was sie heute zu tun gedenken

Was sie gestern gemacht haben

Probleme, auf die sie gestoßen sind

Der Scrum Master tritt an, um jedes Problem zu lösen hindernisse die das Scrum-Team haben könnte.

Hinweis: Die Mitglieder des Scrum-Teams sollten während der gesamten Dauer dieses Scrum-Meetings aufrecht stehen.

Ja, Keanu!

So bleibt das Team während dieses kurzen Films konzentriert und aufmerksam Scrum-Besprechung.

Synonyme

Tägliches Standup, Tägliches Scrum-Meeting

Bonus: Typen von Meetings !

17. DSDM (Dynamische Systementwicklungsmethode)

Definition

Es handelt sich um eine geschäftsorientierte Agiles Rahmenwerk das sich auf das gesamte Projekt von Anfang bis Ende konzentriert. Der Kerngedanke von DSDM ist, dass die Arbeit an einem agilen Projekt mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmen sollte.

Synonyme

Keine

18. Epen

Definition

Ein epos ist eine große Idee oder ein Merkmal, das in kleinere Teile zerlegt werden kann benutzergeschichten Ähnlich wie große "Epen" wie "Herr der Ringe" in 3 Bücher aufgeteilt werden.

Ein Beispiel: Ein Epos mit dem Titel "Verbesserung der mobilen Benutzeroberfläche" kann aus 3 User Stories bestehen: "Mobilen Warenkorb hinzufügen", "Geschwindigkeit optimieren" und "Konsistente Schriftart".

Jede Benutzergeschichte kann wiederum in überschaubare Aufgaben unterteilt werden.

So kann eine episch sieht in ClickUp so aus:

Aufgrund ihrer Größe werden Epos über mehrere Iterationen geliefert.

Synonyme

Epische Geschichten

F-J: Gantt-Diagramm zur Iteration

19. Gantt-Diagramm

Definition

Es handelt sich um ein horizontales Balkendiagramm, das die Abfolge der Aufgaben innerhalb der Projektzeitachse visualisiert. Jede Aufgabe hat ein Startdatum und ein Enddatum, damit Ihr Team die Fristen nicht überschreitet.

Verwenden Sie ein Gantt-Diagramm, um zu sehen, welche Aufgaben abhängig sind voneinander ab.

**Mehr über Gantt Charts erfahren !

Synonyme

Projektzeitplan

20. Beeinträchtigung

Definition

Es handelt sich um ein Hindernis, das die Produktivität eines agilen Teams verringert oder es daran hindert, ein agiles Projekt vollständig abzuschließen.

Zum Beispiel:

Kommunikationsprobleme, Ablenkungen am Arbeitsplatz, Kater nach einem Teamausflug 😉, etc.

Während einer Scrum-Besprechung ist es die Scrum-Master's ist dafür verantwortlich, alle Hindernisse zu beseitigen, die ein Team haben könnte, auch wenn das bedeutet, es mit einer Katerkur zu behandeln!

Synonyme

Straßenblockaden, Probleme

21. Iteration

Definition

Es handelt sich um eine Zeitspanne, in der ein agiles Team funktionierende Software entwickeln muss. Eine Iteration dauert in der Regel etwa 2-4 Wochen für Kanban und Scrum-Teams .

Synonyme Sprint, timebox

K-O: Von Kanban zu Lean

22. Kanban

Definition

Es ist ein hochgradig visuelles agiles Framework.

Anstatt in festen und geplanten Iterationen wie bei Scrum zu arbeiten, arbeiten Kanban-Teams arbeiten an vorrangigen Aufgaben wann immer sie eintreffen. Das Ziel von Kanban ist es, einen konstanten Strom von Arbeit zu haben, ohne irgendwelche engpässe .

wie machen sie das?

Teams setzen eine Grenze für die Anzahl der Aufgaben, an denen gleichzeitig gearbeitet werden kann (bekannt als WIP-Limit), damit das Team kein Multitasking betreibt und die Produktivität verlangsamt.

Teams setzen eine Grenze für die Anzahl der Aufgaben, an denen gleichzeitig gearbeitet werden kann (bekannt als WIP-Limit), damit das Team kein Multitasking betreibt und die Produktivität verlangsamt.

Synonyme

Keine

23. Kanban-Tafel

Definition

A Kanban-Tafel visualisiert die gesamte Arbeit innerhalb des Projekts.

Es ist ein physisches oder visuelles Korkbrett, das in 3-4 Spalten unterteilt ist

Jede Spalte in einer Kanban-Tafel stellt einen Status der Aufgabe dar, der von "Zu erledigen" über "In Arbeit" bis hin zu "Erledigt" reicht.

In Kanban wird jede Aufgabe als Klebezettel oder Karte visualisiert. Jedes Mal, wenn ein Teammitglied eine Aufgabe abschließt, wird die Karte in die entsprechende Spalte verschoben, etwa so:

schön, nicht wahr? Sie können sehen 20 weitere Beispiele von ihnen _hier.

Synonyme

Arbeitstafel, Whiteboard, Korkplatte

24. Schlank

Definition

Es handelt sich um eine Gruppe von Prinzipien und Praktiken, die den Entwicklungsprozess optimieren. Es wurde inspiriert von der ansatz der schlanken Produktion wurde von Toyota in den 50er Jahren eingeführt.

erfahren Sie mehr über Lean-Projektmanagement _und Schlanke Prinzipien in unseren speziellen Artikeln.

Synonyme

Schlanke Software-Entwicklung

P-T: Product Backlog zu Task Board

25. Produkt-Backlog

Definition

A produktrückstand ist eine Scrum-Terminologie, die sich auf eine Liste von neuen Funktionen, Aktualisierungen, Fehlerbehebungen usw. bezieht, die vom Benutzer benötigt werden. Der Product Owner ist zuständig für priorisierung der Elemente im Produkt-Backlog . Sie entscheiden zu Beginn jeder Iteration über jedes Element des Produktrückstandes, an dem das Team arbeiten muss.

Schauen Sie sich diese product Backlog Tools !

Synonyme

Rückstand

26. Produktmanager

Definition

Ein Produktmanager unterstützt das Agile Team beim Entwicklungsprozess von Anfang bis Ende.

Zu seinen Hauptaufgaben gehören:

die Lösung von Problemen im Entwicklungsprozess

sicherstellen, dass das Team die Projektfristen einhält

zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens wie Vertrieb, Marketing und Kundendienst

Hinweis: Produktmanager und Product Owner sind keine austauschbaren agilen Begriffe.

erfahren Sie wie Produktmanager ClickUp verwenden ._

Synonyme

Projektleiter

Bonus: Schauen Sie sich unser Produktmanagement-Glossar !

27. Produkteigentümer

Definition

Sie sind die Schlüsselmitglieder eines Agile oder Scrum team.

Sie entscheiden über die Vision und die Merkmale der endgültigen Software, aber die Merkmale werden nicht aus einer Laune heraus ausgewählt!

Sie verstehen sorgfältig die Kunden bedürfnisse und Anforderungen und fügen Sie diese Elemente in die produktrückstand. aber das ist noch nicht alles!

Sie nehmen auch Feedback von den Kunden entgegen und leiten es an das Entwicklungsteam weiter.

Synonyme

Keine

28. Umstrukturierung

Definition

Refactoring ist eine extreme programmierpraxis .

Hier "bereinigen" agile Softwareentwicklungsteams den Code, indem sie:

Redundante Teile des Codes werden entfernt

Unnötige Funktionen herausschneiden

Das Ergebnis ist ein einfacherer Code, der von jedem Entwickler verstanden werden kann.

Anmerkung: Refactoring ändert nicht die Funktionsweise des Codes, sondern verbessert nur seine interne Struktur und Architektur.

Synonyme

Umstrukturierung

29. Plan zur Freigabe

Definition

Ein Release-Plan zeigt alle Funktionen, die in der nächsten Version enthalten sein werden, zusammen mit einem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum.

Er ist so etwas wie der Filmtrailer eines agilen Projekts!

Ein Veröffentlichungsplan erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von einigen Monaten.

Synonyme

Keine

30. Skaliertes Agiles Framework

Definition

Es handelt sich um eine agile Methodik, die es großen Unternehmen ermöglicht, die Lean und Agil praktiken in der gesamten Organisation. SAFe vereinigt alle Softwareentwicklungs Teams innerhalb eines Unternehmens, um auf die Entwicklung software für große Unternehmen. wie macht sie das?

Es organisiert mehrere agile Teams in einem großen Team namens Agiler Release-Zug , damit sie effektiv zusammenarbeiten können.

neugierig auf Scaled Agile Framework? Klick hier um mehr über diese agile Methode zu erfahren.

Synonyme

SAFe

31. Scrum

Definition

Scrum ist eine Agile Methodik bei der ein Team in kurzfristigen Arbeitsphasen von 2-4 Wochen arbeitet, genannt sprints . Am Ende des Sprints liefern sie das Produkt an die Kunden, und die Kunden wiederum geben den Entwicklern ihr Feedback

was läuft in einem Scrum-Sprint ab?

A Scrum-Team legt einen strengen Plan für den Sprint fest, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Außerdem veranstalten die Teams regelmäßig Scrum-Besprechungen um die Prozesse innerhalb des Sprints zu verwalten.

in der Welt von _Agile, Scrum ist das beliebte Kind.

In der Tat, um 66% der agilen Teams verwenden Scrum oder eine Form von Scrum!

Klicken Sie hier um mehr über dieses superberühmte Agile Framework zu erfahren

Synonyme Scrum-Projektmanagement ### 32. Scrumban

Definition

Scrumban ist eine hybride Agile Methodik, die Elemente von, Sie haben es erraten... Scrum und Kanban kombiniert!

Es hat die Struktur von Scrum und den kontinuierlichen Arbeitsablauf von Kanban. Das ist praktisch, wenn das Kanban-Team einige Scrum-Praktiken befolgen will und das Scrum-Team die Kanban-Methode ausprobieren möchte.

möchten Sie mehr über diese faszinierende _Agile Methode erfahren?_ Klicken Sie hier .

Synonyme

Keine

33. Scrum-Tafel

Definition

Ein virtuelles oder physisches Board, das die Aufgaben anzeigt, die in einem Sprint erledigt werden müssen.

Das Scrum-Board ist fast identisch mit einer Kanban-Tafel. aber lassen Sie sich nicht täuschen!

Im Gegensatz zu einem Kanban-Board gibt es beim Scrum-Board keine Begrenzung für die Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig in einer Spalte stehen können.

für einen genaueren Blick auf das _Scrum-Board, klicken Sie hier.

Synonyme

Arbeitstafel, Whiteboard, Korkplatte.

34. Scrum-Meister

Definition

Die Scrum-Meister ist der Leiter des Scrum-Projekts. Er organisiert Meetings, beseitigt Hindernisse und arbeitet mit dem Product Owner zusammen, um sicherzustellen, dass das Product Backlog auf dem neuesten Stand ist.

Anmerkung: Sie kommandieren ihre Teammitglieder nicht herum.

Stattdessen lösen sie Probleme, die Teammitglieder haben könnten.

Synonyme

Keine

35. Scrum-Besprechung

Definition

Ein Scrum-Meeting ist ein wesentlicher Bestandteil des Scrum-Frameworks. Ohne sie hätte der Sprint keine Struktur oder einen Projektplan!

Es gibt fünf Arten von Scrum-Meetings, die während des Sprints stattfinden.

Jedes Scrum-Meeting ermöglicht es dem gesamten Team, wichtige Sprint-Aufgaben zu erledigen, wie z.B.:

Erstellen eines Plans für den Sprint in einemsprint-Planungbesprechung

Lösen Sie Probleme gemeinsam imTägliches Scrum* Organisieren Sie das Backlog in derbacklog-Verfeinerungbesprechung

Demonstration einer funktionierenden Software für den Kunden in einemsprint-Review* Analysieren Sie die Leistung des Sprints in einemsprint-Retrospektive möchten Sie einen genaueren Blick auf Scrum Meetings werfen? Klicken Sie hier. #### Synonyme

Scrum-Zeremonien, Agile Zeremonien

36. Scrum der Scrums

Definition

Es ist ein spezielles Scrum-Meeting für große Scrum-Teams.

Hier werden große agile Teams (mehr als 12 Teammitglieder) in kleinere Scrum-Teams (etwa 5-10 Mitglieder) aufgeteilt. Jedes kleine Scrum-Team ernennt ein Mitglied zum "Botschafter".

Jeden Tag treffen sich alle Botschafter im Scrum of Scrums, um ihre Fortschritte zu aktualisieren und ihre Probleme zu lösen.

wenn ich so darüber nachdenke, klingt das _Scrum of Scrums mit all diesen Botschaftern eher wie eine UN-Versammlung!

Synonyme

Meta Scrum

37. Scrum-Team

Definition

Es handelt sich um ein funktionsübergreifendes Team von 5-10 Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten wie Grafikdesign, UX, Codierung usw. Sie arbeiten zusammen, um ein Produkt im Rahmen von Scrum zu entwickeln.

Jedes Scrum-Team besteht normalerweise aus 3 schlüsselrollen:Eigentümer des Produkts .

Synonyme

Keine

45. Punkte der Geschichte

Definition

Es handelt sich um ein Maß für den Aufwand, den Ihr Team benötigt, um Projekt Aufgaben (User Story) zu erledigen.

Wie werden sie berechnet?

keine Sorge, es ist nicht so kompliziert wie Algebra!

Die Zeit, die für die Fertigstellung der einfachsten Benutzergeschichte benötigt wird, gilt als Basiswert und wird mit 1 Punkt bewertet. Andere User Stories werden wie folgt bewertet story-Punkte proportional zur Grundlinie.

Wenn z. B. eine Funktion, deren Entwicklung 2 Stunden dauert, 1 Punkt erhält, dann erhält eine Funktion, die 4 Stunden dauert, 2 Punkte.

Synonyme

Keine

46. Aufgabentafel

Definition

Ist ein allgemeiner Agile-Begriff, der sich entweder auf ein Kanban-Tafel oder Scrum-Board.

Synonyme

Kanban-Tafel, Scrum-Tafel, Kork-Tafel, Whiteboard.

U-Z: User Story bis XP

47. Benutzergeschichte

Definition

Es ist ein Kurzbericht beschreibung einer bestimmten produkts merkmal oder eine Funktion, die für die Kunden hilfreich wäre.

Eine User Story sieht etwa so aus:

' Als (Benutzername/-typ), will ich (etwas tun), damit ich (ein Ziel erreichen) kann.

Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben den Auftrag, eine App für Batman! zu entwickeln.

Ein Beispiel für eine Benutzergeschichte wäre also wie folgt:

'Als Bruce Wayne möchte ich in meiner App eine 'Bat Signal'-Benachrichtigung erhalten, damit ich den Tag retten kann.'

Während der sprint-Planungstreffen, die produktbesitzer ist für die Aufteilung eines Product Backlog Elements in verschiedene User Stories verantwortlich.

Synonyme

Benutzerziele

48. Arbeitsaufgabe

Definition

Ein Workitem ist ein agiler Begriff, der sich auf die unterschiedlichen Arten von Arbeit bezieht, die im Rahmen des Projekts erledigt werden müssen.

Hier sind ein paar Beispiele: Benutzer-Geschichte .

Synonyme

Extrem-Scrum

Schlussfolgerung

erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie Fahrrad gefahren sind? Agilität lernen terminologie ist sehr ähnlich!

Beide scheinen auf den ersten Blick komplex und anspruchsvoll zu sein.

Aber wenn man sich erst einmal mit ihnen vertraut hat, ist es eine zweite Natur!

und wenn du einmal weißt, wie man Fahrrad fährt, fängst du an, es öfter zu tun, richtig?

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie Agile gelernt haben und daran interessiert sind, die agile Methodik auf Ihre Projekte anzuwenden.

