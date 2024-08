Crashkurs zur Scrumban-Methodik: Schlüsselkonzepte, Vorteile und Tipps zur Implementierung

Was haben die Wörter Brunch, Motel, Webinar und Scrumban gemeinsam? Nun, sie sind alle Portmanteaus - Kombinationen aus zwei separaten Wörtern mit einer einzigartigen neuen Bedeutung! 🦄

Scrumban verbindet zwei leistungsstarke Frameworks in agiles Projektmanagement -Scrum und Kanban-, um eine hybride Managementmethode zu schaffen, die Ihnen hilft, die Projektflexibilität zu erhöhen, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und kontinuierliche Verbesserungen zu unterstützen.

Aber was genau bietet diese relativ neue Methode den Projektmanagern, und wann sollten Sie sie einsetzen? In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Scrumban-Methode und ihre Best Practices wissen müssen. Außerdem stellen wir Ihnen eine praktische visuelle Management-Software vor, mit der Sie die Scrumban-Prinzipien mühelos umsetzen können.

Was ist Scrumban?

Scrumban ist eine projektleitung Rahmenwerk, das die besten Prinzipien und Werkzeuge von Scrum und Kanban . Es behält das visuelle Workflow-Management von Kanban bei und integriert es mit der stabilen Sprint-Struktur von Scrum, um eine hybride Methodik zu schaffen, die flexibel ist und sich für agile Teams jeder Größe eignet.

Scrumban wurde ursprünglich entwickelt, um Teams den Übergang von Scrum zu Kanban und umgekehrt zu erleichtern. Es hat sich jedoch zu einer eigenständigen Methode entwickelt, die perfekt für Teams geeignet ist, die den goldenen Mittelweg zwischen der Time-Box-Struktur von Scrum und der Flexibilität und den Aspekten der kontinuierlichen Verbesserung von Kanban finden möchten.

Aber wie kombiniert Scrumban diese beiden agilen Methoden? Um diese Frage zu beantworten, lassen Sie uns zunächst tiefer in Scrum und Kanban eintauchen und ihre Hauptmerkmale auspacken. 📦

Die Scrum-Methodik

Scrum ist eine der beliebtesten agilen Methoden für die schlanke Softwareentwicklung, die Projekte in kleinere Zyklen, so genannte Sprints, unterteilt. Jeder Sprint dauert eine bis vier Wochen und ermöglicht es Ihnen, an einzelnen Projektabschnitten individuell zu arbeiten.

Nach Abschluss eines Sprints präsentieren Sie ihn Ihrem kunden für ein Feedback und dann ihre Wünsche einarbeiten, bevor sie zum nächsten Sprint übergehen. Auf diese Weise können sich Scrum-Teams schnell an Veränderungen anpassen und bei Bedarf Prioritäten verschieben. Scrum-Teams sind in der Regel klein und selbstorganisiert und bestehen aus:

Einem Scrum Master (einem Teamleiter) Einem Produktverantwortlichen Das Produktentwicklungsteam

Wenn Sie glauben, dass Ihr Team mit Scrum erfolgreich sein wird, können Sie Ihre Managementbemühungen mit dem ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management -ein vorgefertigtes Framework mit allen wesentlichen Scrum-Elementen!

Verwenden Sie das ClickUp Agile Scrum Management Template, um die Scrum-Umgebung zu simulieren, ohne bei Null anfangen zu müssen

Scrum Vorteile

Die Scrum-Methodik verdankt ihre Beliebtheit unter den Projektmanagern ihren zahlreichen Vorteilen, darunter:

Mehr Anpassungsfähigkeit: Wenn Projekte in kleinere Zyklen unterteilt werden, ist es einfacher, Änderungen vorzunehmen, die den Wünschen der Beteiligten entsprechen. Wenn es Probleme gibt, müssen Sie nur einen Zyklus statt des gesamten Projekts neu aufsetzen

Wenn Projekte in kleinere Zyklen unterteilt werden, ist es einfacher, Änderungen vorzunehmen, die den Wünschen der Beteiligten entsprechen. Wenn es Probleme gibt, müssen Sie nur einen Zyklus statt des gesamten Projekts neu aufsetzen Verbesserte Kundenzufriedenheit: Da Ihre Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden sind, können Sie ihr Feedback auf allen Ebenen zur kontinuierlichen Verbesserung einbeziehenein Produkt schaffen das ihre Bedürfnisse perfekt erfüllt

Da Ihre Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden sind, können Sie ihr Feedback auf allen Ebenen zur kontinuierlichen Verbesserung einbeziehenein Produkt schaffen das ihre Bedürfnisse perfekt erfüllt Einfachere Zusammenarbeit: Da Scrum-Teams klein sind undfunktionsübergreifendsind, können sieeffektiver kommunizieren und dinge zu erledigen schneller

Da Scrum-Teams klein sind undfunktionsübergreifendsind, können sieeffektiver kommunizieren und dinge zu erledigen schneller Erhöhte Motivation: Scrum-Teams arbeiten an kleineren, kurzfristigen Zielen, was am Ende jedes Sprints zu einem stärkeren Gefühl der Erfüllung führt

Scrum Einschränkungen

Die Projektmanagement-Methode Scrum hat zwar viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile:

Sie erfordert Erfahrung : Für einenScrum-Zeremonie erfolgreich zu sein, braucht es einen erfahrenen Projektleiter oder einen agiler Coach . Unerfahrene Projektteammitglieder können die Dinge verlangsamen, was zu erfolglosen Sprints führt

: Für einenScrum-Zeremonie erfolgreich zu sein, braucht es einen erfahrenen Projektleiter oder einen agiler Coach . Unerfahrene Projektteammitglieder können die Dinge verlangsamen, was zu erfolglosen Sprints führt Es ist hauptsächlich für kleine Teams konzipiert : Ein Scrum-Team besteht idealerweise aus drei bis neun Mitgliedern; wenn Sie also ein größeres Team haben, müssen Sie es in mehrere einzelne Teams aufteilen

: Ein Scrum-Team besteht idealerweise aus drei bis neun Mitgliedern; wenn Sie also ein größeres Team haben, müssen Sie es in mehrere einzelne Teams aufteilen Es hat eine steile Lernkurve: Scrum ist ein relativ komplexes Rahmenwerk, bei dem die Teammitglieder mit folgenden Themen vertraut sein müsseneinzigartigen Begriffen wie Zykluszeit, Vorlaufzeit, Work Item, User Story und Story Point

Die Kanban-Methodik

Kanban ist eine Mischung aus den japanischen Wörtern für Zeichen und Brett. Es ist ein weiteres beliebtes agiles Framework, aber im Gegensatz zu Scrum fördert Kanban die kontinuierliche Verbesserung, d. h. die kontinuierliche Planung, Überprüfung und Messung der Ergebnisse jeder Aufgabe.

Bei dieser Methodik werden die Aufgaben durch Karten dargestellt und auf einem Kanban-Tafel die es Ihnen ermöglicht, die verschiedenen Stadien des Fortschritts zu visualisieren. Eine Kanban-Tafel hat normalerweise drei Hauptspalten:

To-Do: Die Aufgaben, mit deren Bearbeitung Sie noch nicht begonnen haben Laufende Arbeiten (WIP): Die Aufgaben, die gerade bearbeitet werden Erledigt: Die Aufgaben, die Sie abgeschlossen haben

Um den Status einer Aufgabe zu ändern, verschieben Sie einfach die Karte in die entsprechende Spalte auf dem Spielbrett, um sicherzustellen, dass das gesamte Team über den Fortschritt der Aufgabe informiert ist.

Kanban-Teams begrenzen die Anzahl der gleichzeitig zu bearbeitenden Aufgaben, indem sie Grenzen für den Arbeitsfortschritt (WIP) festlegen. WIP-Grenzen reduzieren die Unordnung und fördern die Konzentration. 🧐

Möchten Sie Kanban-Tafeln ausprobieren, ohne bei Null anzufangen? Sehen Sie sich die ClickUp Einfache Kanban-Tafel-Vorlage mit der Sie Ihre Aufgaben vollständig anpassen und in einer übersichtlichen Ansicht visualisieren können.

ClickUp Simple Kanban Board Template bietet alle Grundlagen, um so schnell wie möglich mit Kanban-Boards zu arbeiten

Vorteile von Kanban

Zu den wichtigsten Vorteilen der Kanban-Projektmanagement-Methodik gehören:

Bessere Fokussierung: Kanban-Teams müssen sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren, was zu einer Prozessverbesserung und einer insgesamt höheren Qualität der Arbeit führt

Kanban-Teams müssen sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren, was zu einer Prozessverbesserung und einer insgesamt höheren Qualität der Arbeit führt Erhöhte Flexibilität: Der Projektleiter kann Aufgaben umschichten, ohne den Arbeitsablauf des Teams zu stören, da sich das Team nur auf die aktuelle Aufgabe konzentriert

Der Projektleiter kann Aufgaben umschichten, ohne den Arbeitsablauf des Teams zu stören, da sich das Team nur auf die aktuelle Aufgabe konzentriert Einfache Anwendung: Kanban macht es einfachihren Arbeitsablauf zu visualisieren um Schwachstellen in den Prozessen aufzudecken, und erfordert keine großen Vorkenntnisse. Jedes Teammitglied kann schnell sehen, was vor sich geht und wer an was arbeitet

Kanban macht es einfachihren Arbeitsablauf zu visualisieren um Schwachstellen in den Prozessen aufzudecken, und erfordert keine großen Vorkenntnisse. Jedes Teammitglied kann schnell sehen, was vor sich geht und wer an was arbeitet Einsparung von Engpässen: Es hilft, Rückstände zu verringern, da die Anzahl der gleichzeitig laufenden Aufgaben durch die Begrenzung des Arbeitsfortschritts begrenzt wird

Einschränkungen von Kanban

Jedes System hat seine Schwächen, und Kanban ist da keine Ausnahme. Hier sind einige Probleme mit der Kanban-Methode:

Risiko einer unzureichenden Priorisierung: Da Sie Aufgaben einfach von einer Spalte zur anderen auf der Kanban-Tafel verschieben, vergessen Sie möglicherweise, die Aufgaben zu priorisieren

Da Sie Aufgaben einfach von einer Spalte zur anderen auf der Kanban-Tafel verschieben, vergessen Sie möglicherweise, die Aufgaben zu priorisieren Potenzielle Fehlkommunikation: Kanban konzentriert sich mehr auf den Arbeitsablauf als auf die Teamdynamik, so dass es zu Kommunikationsproblemen aufgrund schlechter Überwachung kommen kann

Kanban konzentriert sich mehr auf den Arbeitsablauf als auf die Teamdynamik, so dass es zu Kommunikationsproblemen aufgrund schlechter Überwachung kommen kann Fehlender Zeitrahmen: Im Gegensatz zu Scrum enthält Kanban keine Zeitrahmen, was es schwierig machen kann, Fristen einzuhalten

Das Scrumban-Framework verstehen

Scrum und Kanban sind bemerkenswerte Projektmanagement-Methoden, die von Software-Entwicklungsteams aller Größenordnungen gerne eingesetzt werden. Sie haben jedoch auch ihre Nachteile und zwingen Sie zu Kompromissen, wenn Sie sich für eine der beiden Methoden entscheiden. Hier kommt Scrumban ins Spiel, ein hybrider Ansatz der das Beste aus beiden Welten vereint! 🌍

Lassen Sie uns untersuchen, was genau Scrumban von jedem dieser beiden agilen Frameworks übernimmt und wie es sich von beiden unterscheidet.

Der Scrum-Teil von Scrumban

Scrumban übernimmt die folgenden drei Schlüsselkomponenten aus dem Scrum-Framework:

Sprints: Wie das Scrum-Framework unterteilt Scrumban sehr komplexe Projekte in kleinere Entwicklungszyklen von fester Länge. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Iterationen statt Sprints genannt werden und in der Regel zwei Wochen dauern Planungstreffen: Ähnlich wie bei Scrum hat jedes Scrumban-Projekt einplanungstreffen in dem die Teams ein Backlog erstellen - eine Liste von Aufgaben, die im gesamten Projekt angegangen werden müssen Retrospektive: Am Ende jedes Zyklus trifft sich das Team, um seine Leistung zu analysieren und diese Informationen zur Verbesserung der Iterationsplanung zu nutzen

Scrumban übernimmt jedoch nicht viele der charakteristischen Elemente von Scrum, wie z. B. tägliche Stand-up-Meetings, kontinuierliches Kundenfeedback und die spezielle Teamstruktur.

Der Kanban-Teil von Scrumban

Kanban spielt im Scrumban-System eine wichtige Rolle, vor allem durch seinen Board-Ansatz, der den Teams hilft, ihre Arbeitsabläufe in Aktion zu sehen. Allerdings werden die Aufgaben nicht auf einer Kanban-Tafel, sondern auf einer Scrumban-Tafel visualisiert.

Die Tafeln sehen sich sehr ähnlich, wobei die Spalten den Status und die Karten die Projektaufgaben darstellen. Während Ihre Aufgaben voranschreiten, können Sie die entsprechenden Karten einfach in die entsprechenden Spalten verschieben, um anzuzeigen, ob sie in Bearbeitung oder erledigt sind. ✅

Scrumban lehnt sich an das Kanban-Spielbuch an, indem es das Pull-System einbezieht. Teams verwenden sogenannte Pull-Signale, um anzuzeigen, dass neue Aufgaben zur Bearbeitung bereit sind. Ein Pull-Signal wird innerhalb des Pull-Systems ausgelöst, wenn die Anzahl der Karten in einer Spalte unter eine bestimmte Grenze fällt. Andererseits kann bei Erreichen der Work-in-Progress-Grenze keine andere Aufgabe im Pull-System vorangebracht werden, bis die laufende Aufgabe abgeschlossen ist.

Wie unterscheidet sich Scrumban von Kanban und Scrum?

Obwohl Scrumban unweigerlich Ähnlichkeiten mit Kanban und Scrum aufweist, ist es eine einzigartige Methodik mit besonderen Merkmalen. So bestehen Scrumban-Teams in der Regel aus weniger als zwölf Mitgliedern, es gibt keine starren Teamrollen und abgesehen von der ersten Planungsbesprechung, tägliche Treffen sind fakultativ.

Hier ist ein schneller Überblick über die Unterschiede zwischen Scrumban, Scrum und Kanban:

Scrumban

Scrum

Kanban

Teamgröße

Keine bestimmte Teamgröße, aber es wird empfohlen, dass Teams nicht mehr als 12 Mitglieder haben

Scrum-Teams sind klein und bestehen normalerweise aus drei bis neun Mitgliedern

Im Gegensatz zu anderen agilen Teams die Größe eines Kanban-Teams ist nicht begrenzt

Rollen

Während es normalerweise eine projektleiter es gibt keine starren Teamrollen

Ein Scrum-Team hat drei Schlüsselrollen: Scrum Master Produktverantwortlicher Entwicklungsteam

In der Regel gibt es einen Projektleiter, aber es gibt keine festen Teamrollen

Projekt-Meetings

Es gibt ein erstes Planungstreffen, ähnlich wie bei einem sprint-Planungsmeeting . Alle anderen täglichen Besprechungen sind jedoch optional

Es gibt fünf obligatorische Sitzungen:

Product Backlog Planung Sprint-Planung Tägliches Scrum Sprint-Review Sprint-RetrospektiveTägliche Stand-ups (kurze Besprechungen) vor der Kanban-Tafel

Arbeitszyklen

Beinhaltet kurze Arbeitszyklen, die Iterationen genannt werden und bis zu zwei Wochen dauern

Beinhaltet kurze Arbeitszyklen, die Sprints genannt werden und 2-4 Wochen dauern

Der Arbeitsfluss ist nicht in einzelne Zyklen aufgeteilt

Wie funktioniert der Scrumban-Prozess?

Scrumban kombiniert die Visualisierung von Arbeitsabläufen und die Flexibilität von Kanban mit dem Sprint-Modell von Scrum. Scrumban ist jedoch nicht so starr wie Scrum, so dass die Teams ihre Arbeitsabläufe individuell anpassen können produktentwicklung ansatz.

Hier erfahren Sie, wie Sie ein Produkt mit der Scrumban-Methode entwickeln:

Erstellen Sie eine Liste der Elemente, die Sie für die Entwicklung eines Produkts benötigen Wandeln Sie diese Punkte in Aufgaben um und platzieren Sie sie in der To-Do-Spalte auf der Scrumban-Tafel Begrenzen Sie die Menge der Arbeit, die Ihr Team zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen kann Bestimmen Sie, welche Punkte auf der Tafel priorisiert werden sollten, damit Ihr Team sie zuerst in Angriff nehmen kann Planen Sie die Iteration jedes Punktes - er muss eine Frist und eine Liste von Aufgaben enthalten, die erledigt werden müssen Verschieben Sie die Aufgaben in die Spalte "In Bearbeitung", sobald Sie mit der Arbeit daran beginnen, oder in die Spalte "Erledigt", wenn sie abgeschlossen sind Nachdem Sie alle für eine Iteration geplanten Aufgaben erledigt haben, beginnen Sie mit der Arbeit an der nächsten und wiederholen den Vorgang, bis das Produkt fertig ist

Vorteile der Scrumban-Methodik

**Hier sind die wichtigsten Vorteile von Scrumban, die es zu einer so beliebten Methode im Projektmanagement machen:

Benutzerfreundlichkeit: Anders als die Scrum-Methode beinhaltet Scrumban keine komplizierten Prozesse, täglichen Meetings und Terminologie, die Ihr Team beherrschen muss, was die Einführung erleichtert

Anders als die Scrum-Methode beinhaltet Scrumban keine komplizierten Prozesse, täglichen Meetings und Terminologie, die Ihr Team beherrschen muss, was die Einführung erleichtert Erhöhte Flexibilität: Da Scrumban Projekte in Iterationen oder Sprint-Zyklen unterteilt, können Sie auch mitten im Prozess Änderungen vornehmen und gleichzeitig Fortschritte in Richtung Projektabschluss machen

Da Scrumban Projekte in Iterationen oder Sprint-Zyklen unterteilt, können Sie auch mitten im Prozess Änderungen vornehmen und gleichzeitig Fortschritte in Richtung Projektabschluss machen Kontinuierlicher Workflow: Ermöglicht es Teams, Features zu liefern, wenn sie sie fertigstellen, ohne auf das Ende eines Sprints zu warten

Ermöglicht es Teams, Features zu liefern, wenn sie sie fertigstellen, ohne auf das Ende eines Sprints zu warten Erhöhte Motivation: Berücksichtigt die Fähigkeiten des Teams und setzt dementsprechend Grenzen für die laufende Arbeit (WIP)hält Ihr Team motiviert und reduziert das Risiko eines Burnouts *schnellere Problemlösung: Die Darstellung von Aufgaben als Karten auf einer Scrumban-Tafel erhöht die Klarheit undfördert die Zusammenarbeitund hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu lösen 🏃

Wann sollte man die Scrumban-Methodik anwenden?

Scrumban eignet sich am besten für Projekte, bei denen weder Scrum noch Kanban allein ausreichen. So kann Scrum beispielsweise für einige Teams aufgrund von Problemen im Arbeitsablauf, Prozessschwächen oder Ressourcenbeschränkungen nicht effizient funktionieren. Gleichzeitig kann es für Teams mit Kanban schwierig sein, klare Prioritäten zu setzen.

Genauer gesagt ist die Einführung von Scrumban eine ausgezeichnete Idee für software-Entwicklungsprojekte mit sich ändernden Anforderungen, häufigen Änderungen der Benutzergeschichten oder Fehlern. Das liegt daran, dass der Scrumban-Prozess sowohl zeitlich begrenzte Iterationen als auch kontinuierliche Entwicklung umfasst, was es den Teams ermöglicht, inkrementell zu arbeiten, selbst wenn bugs behoben werden müssen oder die Anforderungen ändern sich.

Projekte mit mehreren gleichzeitigen Initiativen können ebenfalls von der Anwendung der Scrumban-Prinzipien profitieren. Große Unternehmen haben oft mehrere Projekte zur gleichen Zeit laufen, und manchmal sind dieselben Teams daran beteiligt. Die Flexibilität von Scrumban erlaubt gleichzeitige Initiativen und ermöglicht es kleinen Teams, mehrere Anforderungen zu bewältigen.

Wie implementiert man Scrumban in 4 einfachen Schritten?

Auch wenn Scrumban einfacher zu implementieren ist als Scrum oder Kanban, benötigen Sie dennoch die richtigen Tools, um es effektiv umzusetzen. Eine leistungsstarke Scrum- und Kanban-Projektmanagementsoftware kann Ihnen dabei helfen:

Entwerfen Sie Ihr Scrumban-Board Organisieren Sie Ihre Aufgaben Verfolgen Sie Ihren Fortschritt ClickUp ist die ultimative Projektmanagement-Lösung die alle Werkzeuge und Funktionen bietet, um Scrumban in Ihrem nächsten Projekt mühelos zu implementieren.

Von benutzerfreundlichen Kanban-Boards und leicht nachverfolgbaren Aufgaben bis hin zu einfachen Funktionen zum Setzen von Prioritäten und tools für die Zusammenarbeit clickUp hat alles! Schauen wir uns genauer an, wie Sie die Prinzipien von Scrumban in vier einfachen Schritten übernehmen können.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Scrumban-Board

Ein Scrumban-Projekt ohne Board zu managen ist wie Kochen ohne Topf - fast unmöglich! 🍲

Glücklicherweise können Sie die ClickUp Board-Ansicht als perfekte Scrumban-Tafel für Ihr Team. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Aufgaben und Projekte genau wie mit einem normalen Kanban-Board zu visualisieren. Und doch ist es vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen, die Ihr Team lieben wird!

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick auf einer Kanban-Tafel und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop mit ClickUp

Die Kanban-Tafeln von ClickUp helfen Ihnen, Ihre Aufgaben zu visualisieren, indem sie als interaktive Karten dargestellt werden. Ziehen Sie eine Karte einfach per Drag-and-Drop in eine entsprechende Spalte, die Status wie "Zu erledigen", "In Arbeit" oder "Erledigt" symbolisiert.

Diese Tafeln sind vollständig anpassbar, so dass sie zu jedem Arbeitsablauf passen, auch wenn dieser mehrere Tafeln erfordert! Öffnen Sie einfach die Alles-Ansicht für eine Momentaufnahme aller Ihrer Kanban-Tafeln. 📸

Sind Sie es leid, Aufgaben einzeln zu aktualisieren? Die Symbolleiste für Bulk-Aktionen spart Zeit, da Sie Statusänderungen, das Löschen von Aufgaben und das Hinzufügen von Beauftragten vornehmen können, ohne die Vorstandsansicht zu verlassen.

Schritt 2: Organisieren Sie Ihre Aufgaben

Die meisten Scrumban-Boards haben nur drei Spalten für den Aufgabenstatus: Zu erledigen, In Arbeit und Erledigt. Aber was ist, wenn Sie eine Spalte dazwischen brauchen, z. B. In Review oder Running? 🤔

Die* ClickUp Benutzerdefinierte Aufgabenstatus Mit dieser Option können Sie so viele Status erstellen, wie Sie möchten, und sie als wiederverwendbare Vorlagen speichern! Auf diese Weise können alle Ihre Scrumban-Projekte mehrere Spalten haben, um die Fortschrittsverfolgung einfacher und genauer zu machen.

Verwenden Sie in jeder Projektphase einen anderen Status für Ihre Aufgaben mit ClickUp

Neben Status können Sie organisieren ClickUp-Aufgaben unter anderem nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Tags und Aufgabenname. Mit diesen Kategorisierungsfunktionen müssen Sie nicht mehr alle Karten auf Ihrer Scrumban-Tafel durchforsten, um die gesuchte Aufgabe zu finden!

Schritt 3: Setzen Sie klare Prioritäten.

Verwenden Sie ClickUp, um Aufgabenprioritäten mit vier Dringlichkeitsstufen festzulegen und zu kommunizieren, was zuerst erledigt werden muss

Bei Kanban dreht sich alles um Visualisierung, während Scrum die Bedeutung der Priorisierung hervorhebt. Was ist mit Scrumban? Wie üblich ist es eine perfekte Kombination aus beidem!

Mit ClickUp können Sie einstellen Prioritäten für jede Aufgabe, damit Ihr Scrumban-Team immer weiß, was es als erstes direkt in der Board-Ansicht in Angriff nehmen muss. 🚩

Das Prioritätensystem von ClickUp ist für eine einfachere Navigation farbcodiert:

Rot (Dringend): Die dringendsten Aufgaben Gelb (Hoch): Sehr wichtige Aufgaben Blau (Normal): Aufgaben, die warten können Grau (Niedrig): Aufgaben mit niedriger Priorität

Sobald Sie die Prioritätsstufen festgelegt haben, fügen Sie Abhängigkeiten um sicherzustellen, dass sich Ihr Team auf die Aufgaben mit höherer Priorität konzentriert, bevor es sich an die Aufgaben mit niedrigerer Priorität macht!

Fügen Sie Abhängigkeiten direkt in die Aufgabe ein, um sicherzustellen, dass die Arbeit mit ClickUp in der richtigen Reihenfolge erledigt wird

Schritt 4: Behalten Sie den Überblick über Ihre Arbeit

Das Erstellen einer Liste von Aufgaben, an denen Sie während Ihrer Iterationen arbeiten werden, und das Behalten dieser Aufgaben ist ein wesentlicher Bestandteil der Scrumban-Methodik. Um dies effizient zu tun, verwenden Sie die ClickUp Aufgaben-Checklisten um Ihre Sprint-Backlog-Elemente aufzuschlüsseln oder deliverables für jede Iteration ✔️

Einfaches Erstellen und Organisieren von detaillierten Checklisten mit verschachtelten Unteraufgaben in ClickUp

Da es sich im Grunde um einfache to-Do-Listen können Sie jede Aufgabe schnell abhaken, während Sie vorankommen. Sie können sogar die Verschachtelungsfunktion verwenden, um Unterpunkte in Ihrer Checkliste zu erstellen und diese mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktion zu organisieren.

Dies ist besonders nützlich für Scrumban-Teams - Sie können für jede Iteration eine eigene Checkliste erstellen und Unteraufgaben hinzufügen, die in jeder Iteration erledigt werden müssen. Auf diese Weise können Sie ganz einfach überwachen, wie viele Aufgaben Sie in der aktuellen Iteration noch zu erledigen haben. ⏳

Werde ein Scrumban-Profi mit ClickUp

Neben Kanban-Boards, Aufgabenprioritäten und Aufgaben-Checklisten bietet ClickUp ein ganzes suite von Funktionen zur Unterstützung jedes agilen Teams . Von 15+ anpassbare Ansichten und vielseitig Dashboards zu Automatisierungen und zahlreiche optionen für die Verwaltung Ihrer Sprints kann ClickUp Ihnen helfen, jedes Scrumban-Projekt perfekt zu planen und zu verwalten!

Sind Sie bereit, den Scrumban-Ansatz zu implementieren und alle Vorteile der Scrum- und Kanban-Methoden zu nutzen? Melden Sie sich für ClickUp an und entdecken Sie alle Funktionen, um Ihre Scrumban-Reise mit Stil zu beginnen! ⚡