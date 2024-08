Die Kunst von Scrum beherrschen: Ein umfassender Leitfaden für die Einführung eines Scrum-Workflows

Produktentwicklung umfasst eine Vielzahl beweglicher Teile, von der Forschung und Planung bis hin zum Prototyping und der Beschaffung. Um sicherzustellen, dass jede Aufgabe und jeder Schritt bestmöglich von Ihrem Team bewältigt wird, ist es entscheidend, sie gleich zu behandeln und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen.

Wenn Sie jedoch ein komplexes Projekt durchführen, besteht die Gefahr, dass bestimmte Aufgaben Vorrang vor anderen haben, was zu unzureichenden Ergebnissen führen kann. Das Scrum-Framework löst dieses Problem, indem es die detaillierten Entwicklungsprozesse in Zyklen unterteilt, wodurch die Arbeitsbelastung leichter zu bewältigen ist und die scrum-Team s motiviert und die Produktqualität erhöht. 👌

Wenn Sie das Gefühl haben, dass dieser agile Rahmen die Antwort auf Ihre Gebete ist, haben Sie Glück! In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über wissen müssen Scrum-Workflow s, Vorteile, Ereignisse und Rollen, um das Scrum-Projektmanagement vollständig zu begreifen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie einen Scrum-Workflow starten und welche Tools Sie verwenden können, um den Prozess zu rationalisieren.

Was ist ein Scrum-Workflow?

Ein Scrum-Workflow, oft auch als agiler Arbeitsablauf oder Sprint, orientiert sich an Scrum, einem Rahmenwerk innerhalb der Methodik des agilen Projektmanagements .

Bei dieser Art von Arbeitsablauf geht es um Rollen und Ereignisse, die es Ihrem Team ermöglichen, seine Arbeit zu organisieren und Aufgaben in kurzen Zyklen, auch Sprints genannt, zu erledigen. Jeder Sprint dauert in der Regel bis zu vier Wochen, nach denen das Team eine Sprint-Besprechung durchführt - ein retrospektives Treffen, bei dem besprochen wird, was gut gelaufen ist, und Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermittelt werden. 🏃

Durch die Aufteilung großer Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile hilft der Scrum-Workflow-Prozess den Teams, sich weniger überfordert zu fühlen und infolgedessen produktiver und reaktionsschneller zu sein.

Sie können Sprint-Zyklen von Grund auf neu erstellen - oder sofort mit der Planung beginnen, und zwar mit dem ClickUp Scrum Sprint-Planungsvorlage mit speziellen Listen und Tafeln, die jeden Schritt Ihres Plans unterstützen!

Planen Sie Sprints mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage, um Teams agil und effizient zu halten

Hauptvorteile der Verwendung eines Scrum-Workflows

Diese Workflows erfreuen sich in der Geschäftswelt großer Beliebtheit, und die Mitglieder von Scrum-Teams schätzen diese agile Methodik aus zahlreichen Gründen. Hier sind die wichtigsten Vorteile der Implementierung von Scrum-Workflows:

Unterwegs lernen: Da der Scrum-Workflow es Ihnen ermöglicht, die Arbeit in kleinere Abschnitte zu unterteilen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Arbeit während der Arbeit reflektieren und die notwendigen Verbesserungen vornehmen

Da der Scrum-Workflow es Ihnen ermöglicht, die Arbeit in kleinere Abschnitte zu unterteilen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Arbeit während der Arbeit reflektieren und die notwendigen Verbesserungen vornehmen Kundenorientierung: Das Hauptziel von Scrum ist es, qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern, mit der Ihre Kunden zufrieden sind. Wenn Sie Scrum in Ihren Abläufen einsetzen, neigen Sie dazu, häufiger über die Auswirkungen Ihrer Arbeit nachzudenken und ständige Verbesserungen vorzunehmen, um die Kunden zufrieden zu stellen

Das Hauptziel von Scrum ist es, qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern, mit der Ihre Kunden zufrieden sind. Wenn Sie Scrum in Ihren Abläufen einsetzen, neigen Sie dazu, häufiger über die Auswirkungen Ihrer Arbeit nachzudenken und ständige Verbesserungen vorzunehmen, um die Kunden zufrieden zu stellen Verbesserung funktionsübergreifende Zusammenarbeit**Scrum steht für Teamarbeit - es motiviert Teams, eng zusammenzuarbeiten und bei jedem Schritt zu kooperieren, um gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen

funktionsübergreifende Zusammenarbeit**Scrum steht für Teamarbeit - es motiviert Teams, eng zusammenzuarbeiten und bei jedem Schritt zu kooperieren, um gemeinsame Ziele effektiver zu erreichen Fördert die Verantwortlichkeit: Da die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Scrum-Workflows klar definiert sind, ist sich jedes Teammitglied der zu erledigenden Arbeit bewusst und fühlt sich für seine Aufgaben verantwortlich

Was sind die wichtigsten Ereignisse in einem Scrum-Workflow?

Jeder Sprint-Zyklus besteht aus vier Hauptereignissen oder Zeremonien -hier ist aufgeführt, was zu jedem gehört:

Sprintplanung: Das erste Treffen, das die Anwesenheit des gesamten Scrum-Teams erfordert. Auf der Tagesordnung steht die Planung der Aufgaben, die im nächsten Sprint-Zyklus erledigt werden müssen, um das definierte Ziel zu erreichen

Das erste Treffen, das die Anwesenheit des gesamten Scrum-Teams erfordert. Auf der Tagesordnung steht die Planung der Aufgaben, die im nächsten Sprint-Zyklus erledigt werden müssen, um das definierte Ziel zu erreichen Daily Scrum: Eine kurzetägliches Treffen um den Arbeitsfortschritt zu überprüfen. Sie hilft dem Team, diearbeitsergebnisse auf dem richtigen Weg sind und die notwendigen Anpassungen vornehmen, wenn sie in Verzug geraten

Eine kurzetägliches Treffen um den Arbeitsfortschritt zu überprüfen. Sie hilft dem Team, diearbeitsergebnisse auf dem richtigen Weg sind und die notwendigen Anpassungen vornehmen, wenn sie in Verzug geraten Sprint-Review: Dieser findet am Ende eines jeden Sprint-Zyklus statt. Er hilft dem Scrum-Team festzustellen, ob der Sprint erfolgreich war, indem es die geleistete Arbeit überprüft und das Feedback der Stakeholder analysiert

Dieser findet am Ende eines jeden Sprint-Zyklus statt. Er hilft dem Scrum-Team festzustellen, ob der Sprint erfolgreich war, indem es die geleistete Arbeit überprüft und das Feedback der Stakeholder analysiert Sprint-Retrospektive: Sie wird vor dem nächsten Sprint-Zyklus organisiert, um Verbesserungen in der zukünftigen Sprint-Planung vorzunehmen. Das Ziel ist es, die Dinge zu besprechen, die gut gelaufen sind, und die, die nicht so gut gelaufen sind

Was sind die Hauptrollen in einem Scrum-Workflow?

Scrum-Workflows funktionieren deshalb so gut, weil die Rollen und Verantwortlichkeiten immer klar definiert sind und jeder für seine Arbeit verantwortlich gemacht wird. Schauen wir uns die drei Rollen an, aus denen ein Scrum-Team besteht. 🧐

Product Owner

Der Product Owner ist die zentrale Figur in einem Scrum-Workflow. Seine Aufgabe ist es, den Produktwert für das Unternehmen und den Kunden zu maximieren. Diese Rolle ist mit den folgenden Aufgaben verbunden:

Zielsetzung Pflege des Product Backlogs Sammlung von Feedback Darüber hinaus müssen Product Owner Antworten auf Fragen wie Warum der Prozess wichtig ist, was er beinhalten sollte und für wen er bestimmt ist haben, um eine hohe Qualität des Produkts zu gewährleisten.

Scrum Master

Die Aufgabe des Scrum Masters ist es, den Sprint-Zyklus zu überwachen und den Scrum-Workflow zu unterstützen. Er sollte sich gut mit dem Scrum-Framework auskennen, um andere Teammitglieder anzuleiten und ihnen beizubringen, wie sie es effektiver umsetzen können.

Scrum Master sollten außerdem:

Das Team motiviert halten um den Sprint-Zyklus erfolgreich abzuschließen Entfernen Sie alles, was das Team von der Zielerreichung ablenken könnte Fördern Sie die Scrum-Werte während des gesamten Zyklus

Entwicklungsteam Software-Entwicklungsteams sind

funktionsübergreifende Teams . Sie umfassen in der Regel Entwickler, Tester und Designer, neben anderen relevanten Rollen. Sie sind im Wesentlichen für alle Aktivitäten innerhalb des Arbeitsablaufs verantwortlich, wie z. B.:

Ändern der Arbeit auf der Grundlage dererhaltenen Rückmeldungen2. Verwaltung der Sprint-Backlog-Elemente Auf das gemeinsame Sprint-Ziel hinarbeiten

In den meisten Fällen bestehen diese Teams aus drei bis neun Mitgliedern, um sicherzustellen, dass die Sprints nicht zu komplex zu verwalten sind.

Wie man einen Scrum-Workflow in 5 Schritten einführt

Um einen Scrum-Workflow erfolgreich zu starten, ist es wichtig, die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge durchzuführen. Alle Teammitglieder müssen ihre Rollen jederzeit kennen, und das gesamte Team muss über den Fortschritt informiert sein, damit es Änderungen einführen und den Arbeitsablauf verbessern kann, bevor der Sprint-Zyklus endet.

Die Verwaltung all dieser beweglichen Teile mag schwierig erscheinen, aber wir zeigen Ihnen, wie Sie sie wie ein Profi handhaben können - mit der Hilfe von ClickUp -das ultimative Werkzeug für agiles Projektmanagement ! Es hat eine ganze Reihe von Funktionen, ClickUp-Sprints zur Unterstützung von Scrum und agile Teams um effizient auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. 🛠️

Schauen wir uns die Schlüsselschritte an, die Sie unternehmen müssen, um einen erfolgreichen Scrum-Workflow zu starten.

Schritt 1: Identifizieren von Rollen

Klar definierte Rollen sorgen dafür, dass die Teammitglieder verantwortlich sind und sich darauf konzentrieren, ihren Beitrag zu leisten und das Ziel so schnell und effektiv wie möglich zu erreichen.

Wenn Sie Ihr Scrum-Team zusammenstellen, sollten Sie die Personen auswählen, die über das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung verfügen, um in der Rolle, für die sie rekrutiert wurden, erfolgreich zu sein. Denken Sie daran, dass die Scrum-Rollen nicht unbedingt mit den Jobtiteln übereinstimmen müssen, die diese Personen bereits in Ihrem Unternehmen haben. Wenn Sie zum Beispiel der Meinung sind, dass ein bestimmter Mitarbeiter das Potenzial hat, ein hervorragender Scrum Master zu sein, weil er profunde Kenntnisse des Scrum-Frameworks dann geben Sie ihnen die Rolle! 👍

Vergewissern Sie sich, dass alle Rollen eindeutig zugewiesen sind mit dem ClickUp Projektmanagement Rollen und Verantwortlichkeiten Vorlage ! Dieses praktische Werkzeug hilft Ihnen, die Aufgaben, Ziele und Verantwortlichkeiten Ihres Teams festzulegen. Sie können die entscheidenden Projektdetails in den vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern für dokumentieren:

Projektübersicht

Ziele

Ziele

Zeitplan für das Projekt

Budget und Ressourcen

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement, um Ihr Team zu organisieren und seine Aufgaben zu definieren

Nutzen Sie den Abschnitt Mit dem Team, um die Aufgaben jedes Teammitglieds zusammen mit einer kurzen Rollenbeschreibung zu definieren. Außerdem können Sie Fotos der Teammitglieder einfügen, um das Dokument zu personalisieren und sicherzustellen, dass jeder eine Kopie erhält, um Verwechslungen zu vermeiden. 😏

Schritt 2: Veranstalten Sie eine Sprint-Planungssitzung

Wenn alle Rollen verteilt sind, ist es Zeit für eine sprint-Planungssitzung ! In diesem Schritt der Einführung eines Scrum-Workflows teilt der Product Owner dem gesamten Team die Projektaktualisierungen mit. Er stellt auch das Product Backlog vor und informiert das Team über welche Aufgaben priorisiert werden müssen . Diese Aufgaben bilden dann eine sprint Backlog .

Als Nächstes überprüft das Scrum-Team jedes Backlog-Element und die verfügbaren Ressourcen, um zu entscheiden, ob das Backlog umgesetzt werden kann. Wenn alles machbar erscheint, werden die Abhängigkeiten und die Sprintlänge festgelegt - in der Regel zwischen einer Woche und einem Monat. Gute Kommunikation im Team ist in dieser Planungsphase unerlässlich. Profitieren Sie von ClickUps erstklassigen kollaborations-Tools zur Zentralisierung der kollaborativen Bemühungen!

Verwenden Sie ClickUp-Whiteboards zum Brainstorming, mind Maps erstellen und Flussdiagramme, um Ihren Sprintplan zu veranschaulichen, und teilen Sie Ihren digitalen Arbeitsbereich mit dem Team zur Echtzeitkoordination. 🤝

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards visuell zusammen, um Ideen zu sammeln und in umsetzbare Elemente zu verwandeln

Um Zeit zu sparen und Ihren Sprintplan für alle zugänglich zu machen, verwenden Sie die ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage . Dieses leistungsstarke Tool ist ideal für die Zuweisung von Aufgaben, die Bewertung des Teamfortschritts und die Verfolgung des für jeden Sprint erforderlichen Aufwands durch benutzerdefinierte Felder für Fristen und Arbeitszeiten.

Nutzen Sie das ClickUp Agile Sprint Planning Template, um einen detaillierten Sprintplan an einem zentralen Ort zu erstellen und einfach nachzuverfolgen

Tragen Sie Ihre Sprint-Backlog-Elemente in die bereitgestellte Liste ein und überwachen Sie deren Entwicklung auf einem Kanban-Board per Drag-and-Drop. Auf dem Entwicklungsstatus-Board sehen Sie, ob sich die Elemente in der Planungs-, Implementierungs- oder Review-Ready-Phase befinden, so dass Sie den Überblick über den Sprint-Zyklus behalten können.

Bonustipp: SMARTe Ziele setzen ist ein Muss, wenn Sie die Leistung des Sprint-Zyklus objektiv messen wollen. Verwenden Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage und seine vorgefertigten Custom Fields, um spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitgebundene Scrum-Ziele zu setzen. 🥅

Schritt 3: Starten Sie den Sprint

Nach einer detaillierten Planung ist es nun endlich an der Zeit, loszulegen! Mit einem klaren Plan sollte der Start des Sprints ein Kinderspiel sein - das Team weiß, was zu tun ist, ist mit den Fristen vertraut und strebt alle nach demselben Ziel.

Dennoch kann es auf dem Weg dorthin zu Herausforderungen kommen, sodass der Scrum Master jetzt in Aktion treten muss. Für den Fall, dass die Dinge nicht nach Plan laufen, sollte der Scrum Master die Unterstützung und Maßnahmen bereitstellen, die das Projekt wieder auf den richtigen Weg bringen. Dazu muss er immer über den Fortschritt des Sprint-Zyklus informiert sein.

Mit dem ClickUp Agile Scrum Management Vorlage vereinfacht den Prozess, indem es alle wesentlichen Scrum-Workflows bereitstellt - Backlog-Tracking, Sprint- und testmanagement und eine Übersicht über Retrospektiven. Sie können alle Scrum-Ereignisse organisieren und mit Hilfe von Ordnern wie z.B.:

Ceremonies: Enthält Listen und Boards fürüberwachung von Sprint-Retrospektiven undverfolgung von Meetings *Backlog: Mit verschiedenen Ansichten zur Verfolgung von Product Backlog und Bugs

Enthält Listen und Boards fürüberwachung von Sprint-Retrospektiven undverfolgung von Meetings *Backlog: Mit verschiedenen Ansichten zur Verfolgung von Product Backlog und Bugs Sprints: Ermöglicht die Verwaltung von Sprint-Zyklen und täglichen Stand-ups

Ermöglicht die Verwaltung von Sprint-Zyklen und täglichen Stand-ups QA: Bietet einen Überblick über Testläufe

Diese Ordner-Vorlage ist vollständig anpassbar - fügen Sie Ihre Sprint-Details ein, erstellen Sie personalisierte benutzerdefinierte Felder, und behalten Sie den Überblick über den gesamten Zyklus, damit Ihnen nichts durch die Lappen geht! 💥

Verwenden Sie das ClickUp Agile Scrum Project Management Template, um Zeremonien, Backlog, Quellen und QA in einem einzigen Tool zu verfolgen

Schritt 4: Organisieren Sie tägliche Stand-up-Meetings

Ein erfolgreicher Scrum-Workflow setzt voraus, dass alle Beteiligten während des Sprint-Zyklus auf der gleichen Seite stehen. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und stellt sicher, dass die notwendigen Änderungen sofort umgesetzt werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie tägliche Stand-ups und jedem die Möglichkeit geben, seine Fortschritte mitzuteilen.

Um Ihre Besprechungen kurz, aber informativ zu halten, empfehlen wir die folgenden Best Practices:

Halten Sie sich an den Zeitrahmen: Niemand mag eine Besprechung, die ewig zu dauern scheint. Um dies zu vermeiden, halten Sie es kurz und bündig - behandeln Sie die wichtigsten Updates und lassen Sie Zeit für die Arbeit am Sprint. Im Idealfall sollte die Besprechung nicht länger als 10-15 Minuten dauern

Niemand mag eine Besprechung, die ewig zu dauern scheint. Um dies zu vermeiden, halten Sie es kurz und bündig - behandeln Sie die wichtigsten Updates und lassen Sie Zeit für die Arbeit am Sprint. Im Idealfall sollte die Besprechung nicht länger als 10-15 Minuten dauern Besprechungen jeden Tag zur gleichen Zeit abhalten: Durch die Entwicklung von Gewohnheiten werden Routineaufgaben weniger beängstigend empfunden. Wenn Sie die täglichen Besprechungen immer zur gleichen Zeit abhalten, sei es am Anfang oder am Ende des Tages, entsteht eine Gewohnheit, die die Produktivität steigert und die Verantwortlichkeit fördert

Durch die Entwicklung von Gewohnheiten werden Routineaufgaben weniger beängstigend empfunden. Wenn Sie die täglichen Besprechungen immer zur gleichen Zeit abhalten, sei es am Anfang oder am Ende des Tages, entsteht eine Gewohnheit, die die Produktivität steigert und die Verantwortlichkeit fördert Bleiben Sie auf dem richtigen Weg: Sobald die Besprechung beginnt, halten Sie sich an den Plan und lassen Sie die Diskussion nicht abschweifen. Wenn es zu Abschweifungen kommt, wechseln Sie schnell zum ursprünglichen Thema zurück, damit Sie die Besprechung in optimaler Zeit beenden können, ohne wichtige Informationen zu überstürzen

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie in den täglichen Besprechungen alle Punkte abdecken, ist, sie in einem handlichen Notizbuch festzuhalten ClickUp Vorlage für tägliche Standup-Meetings ! Neben den Namen und Profilfotos der einzelnen Teammitglieder enthält diese Whiteboard-Vorlage Abschnitte für Echtzeit-Updates, Planung, Notizen und Fortschrittskontrolle. Sie haben jedoch alle Freiheiten, die Vorlage an die Bedürfnisse Ihres Sprint-Zyklus anzupassen - ändern Sie Farben, Formen und Schriftart und fügen Sie Text und Abschnitte hinzu oder entfernen Sie sie. 🎨

Rationalisieren Sie Ihre täglichen Besprechungen, indem Sie die wichtigsten Diskussionspunkte mit der ClickUp Daily Standup Meeting-Vorlage notieren

Sobald Sie die Vorlage an Ihre Vorstellungen angepasst haben, teilen Sie sie mit Ihren Teamkollegen. Sie können auf Haftnotizen notieren, was sie in der nächsten Besprechung besprechen möchten. Auf diese Weise haben Sie eine klare Vorstellung davon, was auf der Tagesordnung steht tagesordnung der Sitzung was weniger Spielraum für ein Abweichen vom Thema lässt.

Schritt 5: Durchführen einer Scrum-Retrospektive

Am Ende eines jeden Sprint-Zyklus kommt die Zeit für eine Retrospektive. In dieser Phase sollten Sie auf Ihre Arbeit zurückblicken, um zu sehen, was gut gelaufen ist, was verbessert werden könnte und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um in Zukunft die notwendigen Änderungen vorzunehmen.

Es ist nicht notwendig, diesen Prozess von Grund auf neu zu beginnen, da die ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage deckt alle wichtigen Abschnitte ab, die Sie für Diskussionen benötigen. Sie müssen sie nur noch anpassen, indem Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen hinzufügen und jeden Abschnitt nach Ihren Wünschen farblich kennzeichnen.

Verwenden Sie das ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template für eine effektivere Sprint Retrospektive, indem Sie Haftnotizen mit abschließenden Gedanken auf einem farblich gekennzeichneten Whiteboard platzieren

Geben Sie die Vorlage an Ihr Team weiter und weisen Sie sie an, ihre Notizen zu überprüfen, damit sie ihre Gedanken und Schlussfolgerungen auf dem Whiteboard nach gemeinsamen Themen ordnen können. Dazu gehören:

Was ist gut gelaufen: Heben Sie alle erfolgreichen Bereiche hervor - diskutieren Sie, ob dieteams effektiv zusammengearbeitet haben, bewerten Sie den Erfolg des Projekts hinsichtlich der Zielerreichung und beurteilen Sie, ob die Kunden mit dem Endprodukt zufrieden waren

Heben Sie alle erfolgreichen Bereiche hervor - diskutieren Sie, ob dieteams effektiv zusammengearbeitet haben, bewerten Sie den Erfolg des Projekts hinsichtlich der Zielerreichung und beurteilen Sie, ob die Kunden mit dem Endprodukt zufrieden waren Was nicht gut gelaufen ist: Identifizieren Sie Bereiche für Verbesserungen indem Sie Engpässe, Probleme mit der Lieferzeit und Probleme mit dem Endprodukt (falls es welche gab) aufzeigen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit in Zukunft zu verbessern, damit Sie die gleichen Fehler nicht wiederholen

Identifizieren Sie Bereiche für Verbesserungen indem Sie Engpässe, Probleme mit der Lieferzeit und Probleme mit dem Endprodukt (falls es welche gab) aufzeigen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit in Zukunft zu verbessern, damit Sie die gleichen Fehler nicht wiederholen Aktionsplan: Betrachten Sie sowohl Erfolge als auch Misserfolge und entscheiden Sie auf dieser Grundlage, wie Sie künftige Projekte angehen wollen. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die gut gelaufen sind, und versuchen Sie, sie im nächsten Zyklus umzusetzen, aber widmen Sie auch wertvolle Zeit der Verbesserung der Dinge, die hätten besser laufen können

Betrachten Sie sowohl Erfolge als auch Misserfolge und entscheiden Sie auf dieser Grundlage, wie Sie künftige Projekte angehen wollen. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die gut gelaufen sind, und versuchen Sie, sie im nächsten Zyklus umzusetzen, aber widmen Sie auch wertvolle Zeit der Verbesserung der Dinge, die hätten besser laufen können Retrospektive Ziele: Erstellen Sie eine Liste von Zielen, die Sie im nächsten Sprint-Zyklus erreichen wollen, und nehmen Sie sich diese vor. Sie können sogaraktionsplan-Elemente zuweisen verschiedenen Teammitgliedern zuweisen, um die Verantwortlichkeit für die Aufgaben nach der Besprechung festzulegen

Halten Sie Ihr Team eng zusammen und diese Vorlage noch enger! Überprüfen Sie sie von Zeit zu Zeit während des nächsten Sprint-Zyklus, um zu sehen, ob alles nach Plan läuft und ob das Team sich an die vorgegebenen Ziele hält und gelernte Lektionen . 👨‍🏫

Scrum-Workflow mit ClickUp optimieren

Bevor Sie Ihren nächsten Sprint-Zyklus starten, nutzen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einführung eines Scrum-Workflows als Checkliste, um zu sehen, ob Sie alle Prozesse abgedeckt haben. Und denken Sie daran: Kein Überspringen - jeder Schritt ist genauso wichtig wie der nächste, wenn Sie wollen, dass Ihre Arbeit reibungslos abläuft.

Rationalisieren Sie Ihre Arbeit noch weiter, und melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an ! Von sprint-Planung und scrum-Verwaltung zu produkt-Backlog-Vorlagen werden Sie es lieben, seine benutzerfreundlichen Funktionen in jeder Phase Ihres Scrum-Workflows zu nutzen. 💖