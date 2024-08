10 beste 360-Feedback-Software für Mitarbeiter-Feedback

die 360-Feedback-Software spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung einer positiven Arbeitskultur. 🏅

Diese Feedback-Strategie konzentriert sich auf die Entwicklung der Mitarbeiter durch kontinuierliche konstruktive Beiträge von Kollegen und Vorgesetzten, was letztlich zu einer engagierten, produktiven und erfolgreichen Belegschaft führt.

Mit benutzerfreundlichen Oberflächen, dynamischen Funktionen und fortschrittlichen Analysen sind 360-Feedback-Tools darauf ausgelegt, die Reibung bei manuellen 360-Feedback-Übungen . Das richtige Produkt wird Ihnen helfen, ein faires und transparentes Kommunikationsumfeld zu schaffen. 🧑‍🤝‍🧑

Sie wissen nicht, welches Tool Sie wählen sollen? Wir haben uns die Mühe gemacht, Ihnen die 10 leistungsfähigsten 360-Feedback-Softwarelösungen vorzustellen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, um Ihrem Unternehmen verwertbare Erkenntnisse zu liefern, die Leistung Ihrer Mitarbeiter nahtlos zu bewerten und das Potenzial Ihres Teams besser zu verstehen.

Worauf sollten Sie bei 360-Feedback-Software achten?

Erstellen Sie SMART-Ziele in ClickUp mit mehreren Möglichkeiten, den Fortschritt zu verfolgen und Ihre Ziele zu erreichen

Bevor Sie in irgendeine Feedback-Plattform investieren, suchen Sie nach einer Software, die diese Schlüsseleigenschaften unterstützt:

Benutzerfreundlichkeit : Die Software sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die Sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen können

: Die Software sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die Sie an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen können Klare und umsetzbare Berichtsoptionen : Manager und Mitarbeiter sollten in der Lage sein, die Feedback-Perspektive zu verstehen und ohne Probleme durch die Berichtsfunktionen zu navigieren

: Manager und Mitarbeiter sollten in der Lage sein, die Feedback-Perspektive zu verstehen und ohne Probleme durch die Berichtsfunktionen zu navigieren Integrationsmöglichkeiten : Die nahtlose Integration mit bestehenden HR-Systemen ist entscheidend für einen reibungslosen Feedback-Workflow, der mit Ihren etablierten Prozessen harmoniert

Starke Sicherheitsmaßnahmen : Die Software sollte die Sicherheit durch Datenverschlüsselung und rollenbasierten Zugriff in den Vordergrund stellen. Sie sollte sensible Mitarbeiterdaten schützen und die Vertraulichkeit wahren, falls Sie einen anonymen und konstruktiven Feedbackzyklus durchführen

: Die Software sollte die Sicherheit durch Datenverschlüsselung und rollenbasierten Zugriff in den Vordergrund stellen. Sie sollte sensible Mitarbeiterdaten schützen und die Vertraulichkeit wahren, falls Sie einen anonymen und konstruktiven Feedbackzyklus durchführen Eingehende Analysetools: Das Tool muss eine aussagekräftige Datenvisualisierung und -analyse bieten, damit Sie fundierte Entscheidungen zur Teamentwicklung und -bindung treffen können

Die 10 besten 360-Feedback-Software für 2024

Diese 10 hochmodernen 360-Feedback-Plattformen bieten praktische Funktionen für eine nahtlose Leistungsbewertung, wobei jede etwas Einzigartiges mitbringt. Schauen Sie genauer hin und finden Sie Ihren Favoriten!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein unglaublich vielseitiges Produktivitätswerkzeug, das dafür entwickelt wurde, Ihre Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg zu zentralisieren und verschiedene Arbeitsabläufe zu optimieren HR-Team-Prozesse -einschließlich Leistungsbewertungen und Beurteilungen. Diese leistungsstarke Plattform verfügt über Hunderte von dynamischen Funktionen, mit denen Sie Ihren internen Feedback-Zyklus optimieren und das Engagement Ihres Teams verbessern können. Sie können sogar messbare Leistungsstandards und Zeitvorgaben für jeden Mitarbeiter festlegen, indem Sie ClickUp-Ziele und überwachen ihre Fortschritte anhand wöchentlicher Scorecards und anderer Metriken. 📈

Mit ClickUp's Formular-Ansicht können Sie sich von klobigen Systemen zur Erfassung von Bewertungen verabschieden. Erstellen Sie umfassende Umfragen, um die Beiträge aller am 360-Feedback-Prozess beteiligten Teammitglieder zu erfassen. Selbst neue Benutzer können auf der Plattform mit nur wenigen Klicks anpassbare Formulare erstellen. Fügen Sie Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihre Antworten zu strukturieren und zu organisieren, und verwenden Sie dann Automatisierungen in ClickUp um die Formulare in kürzester Zeit automatisch an die richtigen Teamkollegen zu verteilen.

Brauchen Sie Hilfe bei den ersten Schritten? Verwenden Sie das ClickUp Leistungsüberprüfung oder Feedback-Formular-Vorlage um eine Umfrage zu entwerfen, die für Ihr Team geeignet ist. Die Formularvorlage ist mit vielseitigen benutzerdefinierten Feldern für die Art der Dienstleistung und den Verbesserungsbereich vorgeladen, um sich an jeden internen oder externen Feedback-Prozess anzupassen.

ClickUp beste Eigenschaften

Die Formularansicht dient als integrierte Formularerstellung für Feedback und Umfragen

15+ Ansichtstypen zur Verwaltung Ihrer Arbeit aus jedem Blickwinkel

Überwachung der Mitarbeiter und Engagement-Tools

HR-freundliche Vorlagen um Zeit zu sparen (wie dieStart-Stopp-Fortsetzen-Vorlage)

Detaillierte Produktivitäts- und Leistungsberichte

Integration mit über 1.000 anderen Arbeitsmitteln

ClickUp Docs zum Erstellen detaillierterMitarbeiterhandbücher* Die kostenlose Version von ClickUp übertrifft die kostenpflichtigen Versionen anderer ähnlicher Software

ClickUp Einschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, alle Funktionen von ClickUp zu erlernen

Es werden noch nicht alle Ansichten in der ClickUp Mobile App unterstützt

ClickUp Preise

Kostenlose Version

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Gitternetz

Über: Lattice Lattice ist die ultimative Leistung Management-System das die Überwachung, das Engagement, den Erfolg und die Entwicklung von Mitarbeitern revolutionieren soll. Es kombiniert kontinuierliches Leistungsmanagement, Umfragen, Vergütung und Karriere Entwicklungswerkzeuge zu einer zusammenhängenden Lösung.

Als umfassende Personalmanagement-Plattform vereint sie leistungsstarke Analysen, um eine erfolgreiche Kultur mit engagierten und leistungsstarken Mitarbeitern zu fördern. Mit ihren skalierbaren Berichtsfunktionen eignet sie sich perfekt für expandierende Unternehmen und HR-Teams

Nutzen Sie das Tool, um Top-Performer zu identifizieren, den Input der Mitarbeiter zu verfolgen und jeden Mitarbeiter für den Erfolg zu rüsten. Von 360-Grad-Bewertungen bis hin zu projektbezogenen Beurteilungen können Sie mühelos Feedback-Zyklen einrichten und verwalten, die sowohl von Mitarbeitern als auch von Managern geschätzt werden 😊

Lattice beste Eigenschaften

Automatische Regeln, Inline-Notizen und Tags

Vorgefertigte Vorlagen

Integration mit über 20 HR- und Produktivitätsanwendungen

Option zur Belohnung von Mitarbeitern durch öffentliche Anerkennungen

Unterstützt umsetzbare, zielorientierte Planung

Zeiterfassung

Einschränkungen von Lattice

Einige Benutzer finden die Software verwirrend und manchmal schwer zu navigieren

Der Kundensupport könnte besser sein

Lattice Preise

Leistungsmanagement & OKRs & Ziele : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Engagement : $4/Monat pro Nutzer

: $4/Monat pro Nutzer Wachstum : $4/Monat pro Nutzer

: $4/Monat pro Nutzer Vergütung: $6/Monat pro Nutzer

Lattice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (3.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

3. 360 Entwickeln

Über: 360 Develop 360 Develop ist ein Tool, bei dem es um die Feinabstimmung der 360-Feedback-Struktur geht! Die hochgradig angepasste Lösung verfügt über Design-, Bereitstellungs- und Berichtsfunktionen, die sich auf die Einrichtung eines robusten Peer-Review-Prozesses konzentrieren.

Dieses leistungsstarke Tool hebt Ihr internes Beurteilungsverfahren auf die nächste Stufe und bietet Vorteile gegenüber der herkömmlichen Kommunikation aus einer Hand. Sie können mit präzisen und zeitnahen Beiträgen aus verschiedenen Quellen rechnen, einschließlich Managern, Kunden und Kollegen, ohne dass die täglichen Aufgaben eines jeden gestört werden.

Was die Berichterstattung betrifft, so liefert 360 Develop Zusammenfassungen für Ihre Mitarbeiter, in denen hoch und niedrig bewertete Verhaltensweisen und Kompetenzen hervorgehoben werden. Der Beurteiler kann auch qualitatives Feedback hinzufügen, um dem Mitarbeiter zu helfen, langfristig zu wachsen.💡

360 Develop beste Eigenschaften

Spezielles 360-Feedback-Tool

Ermöglicht die Erstellung eigener Umfragen, Bewertungsskalen und offener Fragen

Kombiniert quantitatives und qualitatives Feedback

Bietet vielseitige Berichtsoptionen

Grenzen von 360 Develop

Unterstützt keine vielseitigen Feedback-Modelle

Begrenzte Preistransparenz

360 Develop Preisgestaltung

360 Direct : $380/Jahr pro Benutzer (Startpreis)

: $380/Jahr pro Benutzer (Startpreis) 360 Create: $500/Jahr pro Benutzer (Startpreis)

360 Develop Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

4. Trakstar

Über: Trakstar Durch die nahtlose Integration von vier branchenführenden Produkten in eine leistungsstarke Lösung unterstützt Trakstar HR-Teams während der gesamten Employee Journey.

Trakstar Hire rationalisiert Einstellungsverfahren, während Trakstar Learn berufliches Wachstum und Entwicklung fördert.

Trakstar Perform ist eine umfassende Leistungsmanagement-Tool das unbegrenzte Online-Bewertungen, automatisierte Arbeitsabläufe und aufschlussreiche Berichte bietet. Es kann Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre vorhandenen Fähigkeiten zu verbessern und neue zu entwickeln. Motivieren und engagieren Sie sie je nach Bedarf mit Echtzeit- oder 360-Feedback. 🤝

Nutzen Sie die Macht der datengestützten Entscheidungen mit Trakstar Insights, der Analyse von Mitarbeiterdaten zur Optimierung Ihrer Personalstrategie.

Trakstar beste Eigenschaften

SMART-Zielfunktion zum Setzen von Zielen, Verfolgen des Fortschritts und Bewerten der Leistung Ihrer Mitarbeiter

Personalisierte Zielverfolgung, Leistungsüberprüfungen, endlose Überprüfungszyklen und laufendes Feedback

360°-Feedback fördert das Engagement, die Verantwortlichkeit und die Entwicklung der Mitarbeiter durch eine Echtzeit-Feedbackschleife

Automatische E-Mail-Erinnerungen

Einschränkungen von Trakstar

Kein Fortschritts-Tracker für Ziele

Schwierig zu erkennen, ob ein Mitarbeiter seine Beurteilung zur Kenntnis genommen hat

Preise für Trakstar

Auf Anfrage

Trakstar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (640+ Bewertungen)

: 4.4/5 (640+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

5. Qualtrics Mitarbeitererfahrung

Über: Qualtrics EmployeeXM Qualtrics EmployeeXM (EX) bietet einen umfassenden Überblick über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters mit einem Fokus auf die Priorisierung der wichtigsten Faktoren für das Engagement und die Erfahrung der Mitarbeiter. Es ermöglicht Ihnen, kohärente Teams aufzubauen, die Produktivität zu steigern und die Fluktuationsrate effektiv zu senken.

Mit Qualtrics können Sie Engagement-Programme auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden, von regelmäßigen Mitarbeiter-Feedback-Umfragen bis hin zu Ad-hoc-Umfragen. 📊

Qualtrics 360 Development ist sowohl für einzelne Manager als auch für Mitarbeiter aller Ebenen geeignet und gibt ihnen die Werkzeuge, Bewertungen und Berichte, die sie brauchen, um ihre Karriere voranzutreiben. Diese 360-Grad-Feedback-Software hilft direkten Mitarbeitern, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln und ihren Beitrag zum Unternehmen zu maximieren, indem sie personalisierte, datengestützte und umsetzbare Erkenntnisse sammelt.

Qualtrics Employee Experience beste Eigenschaften

Hervorragend geeignet für Marketing- und Personalverantwortliche

Unterstützt die Entwicklung von Führungskräften

Großartiger Kundensupport

Die Voreinstellungen sehen gut aus, mit erweiterten Anpassungsoptionen

Einschränkungen der Qualtrics Employee Experience

Der Prozess des Datenexports kann schwierig sein

Die Benutzeroberfläche kann klobig erscheinen, insbesondere bei der Erstellung von Formularen

Preise für Qualtrics Employee Experience

Ein Angebot von Qualtrics Employee Experience anfordern

Qualtrics Employee Experience Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (440+ Bewertungen)

: 4.4/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

6. 15Fünf

Über: 15Five 15Five ist eine Full-Service-Software für das Leistungsmanagement, die HR-Teams eine umfassende Plattform bietet, um die Effektivität von Managern zu verbessern, hohe Leistung und Engagement zu fördern und die Mitarbeiterbindung zu stärken.

Diese benutzerfreundliche Software für die Schulung von Führungskräften hilft Personalleitern bei der kontinuierlichen Messung von Engagement und Leistung und ermöglicht es ihnen, positive Veränderungen voranzutreiben. 💼

15Five ist einfach einzurichten und zu verwalten. Es bietet vier einzigartige Produkte:

Engage: Enthält Umfragen zur Erfassung von Feedback Perform: Hilft bei der Bewertung der Leistung im Kontext der Rolle, der Abteilung und der demografischen Daten Transform: Bietet Funktionen, die Arbeitgebern helfen, ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm zu erstellen Outcomes Dashboard: Hilft bei der Verfolgung von Team-Leistungsmetriken

15Fünf beste Funktionen

Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder, Objekte, Regeln und Ansichten zu erstellen

Zugriff auf bestimmte Daten, Funktionen oder Objekte

Optionen für persönliche Zielüberprüfungen und Echtzeit-Feedback

Entwicklungsverfolgung in Echtzeit

15Five Einschränkungen

Es gibt keine statistische Funktion zur Verfolgung von Zielen

Nicht geeignet für die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten

15Five Preise

Engage: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Perform: $10/Monat pro Nutzer

$10/Monat pro Nutzer Gesamtplattform: $16/Monat pro Nutzer

$16/Monat pro Nutzer Transform: $99/Monat pro Nutzer

15Five Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (1,750+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,750+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (880+ Bewertungen)

7. Kultur Amp

Über: Culture Amp Mit dieser intuitiven Plattform können Sie wirkungsvolle Programme umsetzen für Mitarbeiterengagement , Leistungsmanagement und Kompetenzentwicklung, alles an einem Ort. Geben Sie Managern, Einzelpersonen und Teams handlungsorientiertes 360 Feedback an die Hand, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Culture Amp vereinfacht den Prozess des Aufbaus einer sicheren, datengesteuerten Personalstrategie, die den Mitarbeitern zugute kommt und den Geschäftserfolg sichert. 📈

Die Schnittstelle ist benutzerfreundlich, und Sie können jederzeit Feedback erhalten und Ihre Ziele mit denen Ihrer Abteilung und des gesamten Unternehmens vergleichen. Das Kompetenzlabor ermöglicht es Ihnen, verschiedene Kurse zu belegen, die nur fünf Minuten pro Tag in Anspruch nehmen und sich somit hervorragend in eine arbeitsreiche Woche einfügen lassen.

Culture Amp beste Eigenschaften

Ermöglicht die Anpassung an spezifische Anforderungen

Ermöglicht Mitarbeitern oder ManagernFeedback anfordern von Mitarbeitern

Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftsmetriken anzeigen und die Entwicklung verfolgen

Kultur Amp Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann eine Herausforderung sein

Die feste Lerngröße pro Tag ist für manche Benutzer nicht optimal

Culture Amp Preise

Entwickeln : $4/Monat pro Nutzer

: $4/Monat pro Nutzer Einbinden : $5/Monat pro Nutzer

: $5/Monat pro Nutzer Leistung : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Employee Experience Platform: $16/Monat pro Person

Kultur Amp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (650+ Bewertungen)

: 4.6/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

8. Spidergap 360 Bewertungen

Über: Spidergap Die Funktionen und Preise von Spidergap sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, egal ob Sie eine 360 Feedback-Tool das sofort einsatzbereit ist, oder bevorzugen Sie ein vollständig personalisiertes Verfahren. Spidergap bietet Flexibilität und Personalisierung für Organisationen, die zeitgemäße, einfach zu überprüfende und umsetzbare 360-Feedback-Berichte für ihre Führungskräfte wünschen. 💻

Für Unternehmen, die aussagekräftiges Feedback sammeln und aggregierte individuelle Berichte für das berufliche Wachstum erstellen möchten, ist Spidergap eine hervorragende Option. Die Plattform bietet eine End-to-End-Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihr 360-Feedback-Prozess mit den Best Practices der Branche übereinstimmt.

Zusätzlich erhalten Sie Feedback-Experten, die Sie mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Unternehmen unterstützen.

Spidergap 360 Feedback beste Eigenschaften

Einfache Navigation des Feedback-Prozesses in jeder Größenordnung

Ansprechende Oberfläche mit hervorragenden Berichts- und Anpassungsoptionen

Hilfreich für die berufliche und persönliche Entwicklung sowie für kurz- und langfristige Ziele

Hilft bei der Messung des Return on Investment des Feedback-Zyklus für Ihr Team

Einschränkungen von Spidergap 360 Feedback

360 Berichte und Feedback befinden sich noch in der Beta-Phase

Preise für Spidergap 360 Feedback

Kostenlose Version

Beginnend von: $99/pro Jahr

Spidergap 360 Feedback Bewertungen und Rezensionen:

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

9. PerformYard

Über: PerformYard PerformYard ist ein umfassendes Toolkit zur Verbesserung der Mitarbeiterleistung. Zielmanagement, Leistungsbeurteilungen, Check-Ins, kontinuierliches Feedback und Umfragen zum Mitarbeiterengagement sind bequem an einem Ort verfügbar und ermöglichen Ihnen die Schaffung einer Hochleistungskultur.

Ganz gleich, ob Sie einen vorhandenen 360°-Bewertungsprozess optimieren oder einen neuen Prozess entwickeln möchten, PerformYard ist flexibel genug, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Verwalten Sie kontinuierliches Feedback, Zielsetzung, Jahresgespräche, projektbezogene Beurteilungen, Anerkennung und Kundenfeedback auf einer einzigen Plattform! 🎯

PerformYard beste Eigenschaften

Unbegrenzter kostenloser Support

Zahlreiche Funktionen, die Ihnen bei der Erstellung einerLeistungsfeedback schleife

Benachrichtigungen und Leistungsdaten für detaillierte Berichte

PerformYard Einschränkungen

Sendet keine Erinnerungen an Mitarbeiter

Preise für PerformYard

Engagement: $1-$3/Monat pro Benutzer

$1-$3/Monat pro Benutzer Professionell: $5-$10/Monat pro Benutzer

$5-$10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Angebot von PerformYard anfordern

PerformYard Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (690+ Bewertungen)

: 4.7/5 (690+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

10. Wöchentlich10

Über: Weekly10 Das Weekly10-Check-in bietet den perfekten Rahmen, um den Fortschritt zu reflektieren, Feedback zu erhalten und Ziele abzustimmen - und das alles in nur 10 Minuten. Manager haben die Möglichkeit, sofortige Unterstützung anzubieten, und Mitarbeiter können ihre Leistung mit den Erwartungen vergleichen.

Integriert mit Microsoft Teams und Outlook stellt Weekly10 sicher, dass Ihr Team einen ununterbrochenen Arbeitsablauf aufrechterhält, mit einfachem Zugriff auf Check-Ins, 1-on-1s und Ziele.

Diese Software ist einfach zu bedienen und zu verstehen. Die Mitarbeiter füllen ihre Besprechungspläne mühelos aus, indem sie aus ihren Check-in-Reflexionen schöpfen und Feedback erhalten. Der ausgeklügelte Prozess spart 90 % der Zeit, die für die Vorbereitung von Besprechungen aufgewendet wird. 🌞

Weekly10 zeigt Ihre dynamische Agenda direkt in Ihrem Microsoft Teams-Meeting an und konzentriert sich dabei auf Ergebnisse und umsetzbare Schritte für Manager und Mitarbeiter.

Und hier ein zusätzlicher Vorteil: Die KI-gestützte Analyse der Check-Ins ermöglicht ein tiefes Verständnis der Stimmungen Ihrer Mitarbeiter und des Grads ihres Engagements. Dies wird durch Echtzeit-Dashboards ermöglicht, die wertvolle Einblicke bieten.

Wöchentlich10 beste Funktionen

Verfolgung von Feedback, Entwicklung und Moral an einem Ort

Klare und vernünftige Ziele setzen

OKRs erstellen für bestimmte Teammitglieder

Wöchentliche10 Einschränkungen

Es kann schwierig sein herauszufinden, welche Fragen zu stellen sind

Einige Nutzer berichten, dass die Fehlerbehebung unzureichend ist

Preise für Weekly10

Connect2 : $7/Monat pro Nutzer

: $7/Monat pro Nutzer Momentum: $12.5/Monat pro Benutzer

Weekly10 Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (120 Bewertungen)

: 4.5/5 (120 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (15 Bewertungen)

Warum sollten Sie 360 Feedback Software für Mitarbeiter-Feedback nutzen?

Mit reduzierter Voreingenommenheit und erhöhter Objektivität gewährleistet 360 Feedback eine faire Bewertung von Personen, die eng mit bestimmten Mitarbeitern zusammenarbeiten. Durch Förderung einer offenen Kommunikation und die Zusammenarbeit fördert sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung im Team. 🤝

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex

Manager können wesentliche Stärken und Schwächen identifizieren, während datengestützte Erkenntnisse strategische Entscheidungen im Talentmanagement unterstützen. Engagierte Mitarbeiter fühlen sich durch regelmäßiges und ehrliches Feedback wertgeschätzt, was sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit und die Mitarbeiterbindung auswirkt. Da Remote-Arbeit immer häufiger vorkommt, ermöglicht die 360-Feedback-Software die nahtlose Erfassung von Feedback von verstreuten Teams.

Wenn Sie verschiedene Feedback-Modelle ausprobieren möchten, beginnen Sie am Anfang unserer Liste und Melden Sie sich für ClickUp an um Ihre Feedback-Praktiken auf ein neues Niveau zu heben! ⭐️