10 kostenlose Produkt-Backlog-Vorlagen in Excel und ClickUp

Die klügsten Agile-Akteure beginnen oft mit einer einfachen Aussage: "_Vertrauen Sie mir, es steht im Backlog." Ist es das? 🤔

Sie können die ehrgeizigsten Projekte erstellen roadmaps für die Produktentwicklung mit High-End-Themen und Konzepten, aber ohne Backlogs sind sie unpraktisch.

Backlogs sind Dokumente, die eine schwere Last für Teams tragen, die ihren nächsten Entwicklungszyklus planen. Wir sprechen von kritischen Berichten mit Informationen über Fehlerbehebungen , Funktions- und Designänderungen, Kundenwünsche und Anwenderberichte.

Sie Helfen Ihrem Team bei der Priorisierung von Aufgaben für künftige Sprints zu priorisieren und Wege zu finden, die Anforderungen der Beteiligten zu erfüllen. Ohne die Bearbeitung von Backlogs ist Ihr Projekt praktisch zum Scheitern verurteilt. 🚆

Damit die Backlog-Pflege produktiv ist, muss Ihre Dokumentation auf den Punkt gebracht werden - hier kommen die Product Backlog Templates ins Spiel. In diesem Artikel finden Sie die 10 besten Vorlagen für die Erstellung wertorientierter Produkt-Backlogs und die Geschwindigkeit des Teams zu verbessern! 🚄

Was ist eine Product Backlog Vorlage?

Eine Produkt-Backlog-Vorlage ist eine Kollaboratives Dokument zur Verankerung einer Backlog-Grooming-Sitzung. Es hilft einem Product Owner und/oder Manager, vergangene Entwicklungszyklen in einem agilen Rahmen zusammenzufassen und die Ziele zu definieren, die im nächsten Sprint abgeschlossen werden müssen. 🏃

Der Hauptzweck dieser Projektmanagement-Vorlagen ist die Reduzierung unstrukturierter, sich ständig weiterentwickelnder Backlog-Elemente in Überschaubare To-Do-Listen und umsetzbare Aufgaben. Anstatt Zeit mit der Frage zu verschwenden, woran in einem bevorstehenden Sprint gearbeitet werden soll, erhalten Ihre Teammitglieder einen präzisen Satz von Regeln, Rollen und Verantwortlichkeiten, um das Produkt entsprechend den vorrangigen Bedürfnissen zu entwickeln.

Vorlagen für das Product Backlog können viele Formen annehmen, je nach Art des Backlogs, das Sie bearbeiten. In den meisten Fällen behandelt das Dokument eine oder mehrere der folgenden Backlog-Komponenten:

Epicsfunktionen und Anwenderberichte Änderungswünsche Defekte und Bugs Technische Schulden (die Kosten für die kurzfristige Implementierung von mittelmäßigem Code) Tech Spikes oder Forschungsgegenstände Geschäftliche Anforderungen

Was macht eine gute Sprint Product Backlog Vorlage aus?

Eine effektive Product Backlog Vorlage sollte:

Anpassbar sein: Die Vorlage sollte sich an verschiedene Produkte, Entwicklungsnischen und Branchen anpassen lassen. Im Idealfall sollte eine gute Sprint-Backlog-Vorlage ein "lebendes Dokument" sein, das Raum für plötzliche und unerwartete Änderungen bietet, wenn sich das Produkt weiterentwickelt ♻️

Die Vorlage sollte sich an verschiedene Produkte, Entwicklungsnischen und Branchen anpassen lassen. Im Idealfall sollte eine gute Sprint-Backlog-Vorlage ein "lebendes Dokument" sein, das Raum für plötzliche und unerwartete Änderungen bietet, wenn sich das Produkt weiterentwickelt ♻️ Eine klare Struktur haben: Sie sollte übersichtliche Abschnitte und Überschriften enthalten, um dem vorgesehenen Team spezifische Backlog-Elemente ohne Unordnung zu liefern

Sie sollte übersichtliche Abschnitte und Überschriften enthalten, um dem vorgesehenen Team spezifische Backlog-Elemente ohne Unordnung zu liefern **Die besten Backlog-Vorlagen helfen dabei, die Erwartungen der einzelnen Teammitglieder zu definieren und fördern die gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Zielen

Erlauben eine Priorisierung : Es sollte Ihnen ermöglichen, die Wichtigkeit von Backlogs auf der Grundlage der Komplexität, der Größe oder des erforderlichen Aufwands hervorzuheben

Visuelle Elemente einbeziehen: Es sollte das Hinzufügen von Diagrammen, Grafiken, Diagrammen, Story Points und anderen visuellen Elementen unterstützen, die Kontext hinzufügen und Aufgaben unterstützen 📊

Die Sprint Velocity Card ermöglicht es einem Entwicklungsteam, die Sprint-Punkte in Bezug auf das zu messen, was im Sprint Backlog prognostiziert oder aktuell fertiggestellt wurde

10 kostenlose Product Backlog Templates für 2024

Es gibt Tausende von Product-Backlog-Vorlagen im Internet, aber es ist schwierig, diejenige zu finden, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Um Ihnen Zeit zu sparen, haben wir 10 beeindruckende Optionen von ausgewählt ClickUp und Excel, das verschiedene Backlog-Übungen aufnehmen kann! ❤️‍🔥

1. ClickUp Produkt-Backlog-Vorlage

ClickUp Backlog-Vorlage

Sie suchen ein vielseitiges Dokument, um Ihre Sprints zu rationalisieren, Produktanforderungen zu priorisieren und die Zusammenarbeit im Team zu fördern? Greifen Sie auf die ClickUp Backlog-Vorlage ! 😌

Diese anfängerfreundliche Vorlage ist ein Muss für entfernte oder verteilte Softwareentwicklungsteams. Jeder, der Zugriff darauf hat, kann Änderungsanfragen, Fehlerberichte, Forschungsvorschläge, Anwenderberichte, Funktionen und vieles mehr erstellen!

Die Vorlage wird mit einem Ticket Submission Form geliefert, das Sie mit den teilnehmenden internen Teammitgliedern oder Stakeholdern teilen müssen. Die Magie beginnt, sobald sie das Formular mit vorrangigen Backlog-Elementen ausfüllen. 🪄

Die Elemente erscheinen automatisch in den Ansichten der Vorlage, so dass Sie mit der Arbeit beginnen können Sprint-Planung und stellen Sie umsetzbare Aufgaben zusammen. Sie haben sechs Ansichtstypen zur Verfügung, die verschiedene Perspektiven widerspiegeln, darunter:

Product Backlog View : zur Anzeige von Terminen, Prioritäten, Zuweisern und epischen Kategorien

: zur Anzeige von Terminen, Prioritäten, Zuweisern und epischen Kategorien Schedule ( Gantt-Diagramm ) Ansicht: zur Fokussierung auf geplante Termine, Produkt-Roadmaps und Dauern

Gantt-Diagramm ) Ansicht: zur Fokussierung auf geplante Termine, Produkt-Roadmaps und Dauern ansicht Sprint (Liste): für die Anzeige von Elementen entsprechend dem Sprint, zu dem sie gehören

für die Anzeige von Elementen entsprechend dem Sprint, zu dem sie gehören Ansicht "Backlog-Status": zur Umwandlung eingereichter Elemente in Kanban-Karten

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder der Vorlage, um das Backlog in Sprints oder Epics zu sortieren und sie in kleinere Aufgaben zu unterteilen. Ändern Sie den Status von Aufgaben in Erledigt, Storniert, In Bearbeitung oder In Wartestellung, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. ➿ Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Product Backlog & Sprints Vorlage

ClickUp Backlog & Sprints Vorlage

Agil Projektentwicklung ist unglaublich schnelllebig, was dazu führen kann, dass sich Scrum-Master jedes Mal, wenn sie mit Backlogs konfrontiert werden, wie ein Peitschenhieb fühlen. 🙀

Die ClickUp Backlog & Sprints Vorlage richtet sich an Agile Manager und Scrum-Master, die innerhalb kürzester Zeit das Beste erreichen wollen. Das drei-stufige Format ermöglicht es Ihnen, klare und konsistente Prioritäten zu setzen, zusammenhängende Backlogs zu entwickeln und Aktualisierungen an Teamkollegen und Entwickler in einem einzigen Dokument weiterzuleiten.

Mit dieser agilen Product Backlog-Vorlage können Sie:

Auf vorgefertigte Listen für Sprints zugreifen,Fehlerverfolgungund Backlogs

Priorisierung von Backlog-Elementen

Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder

Tägliche Stand-ups durchführen

Verfolgen Sie den Fortschritt der zugewiesenen Aufgaben mit einer Produkt-Roadmap

Identifizieren Sie Probleme in Echtzeit

Andere vorgefertigte Projektmanagement-Vorlagen in ClickUp verwenden

Lassen Sie sich nicht von der breiten Abdeckung der Vorlage überwältigen - die Verwaltung des Inhalts Ihres Backlogs ist dank mehrerer Ansichtstypen und mehr als 20 Statusoptionen mühelos.

Die vier Projektansichten der Vorlage - Liste, Formular, Board und Chat - verfügen über vorgefertigte benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie nachverfolgen können, wie sich die Aufgaben entwickeln. Sie können Details hinzufügen wie Story-Punkte oder Feature-Informationen zur Unterstützung der Entwickler.

Passen Sie Ihr Backlog weiter an, indem Sie Warnungen zu Aufgabenabhängigkeiten, Zeitschätzungen, Grenzen für den Arbeitsfortschritt und Meilensteine hinzufügen. Diese Vorlage dient auch als Produktmanagement dokument, das jeden Aspekt von der Entwicklung bis zur Markteinführung erfasst! 🛸 Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Produkt-Sprint-Backlog-Vorlage

ClickUp Sprint-Backlog-Vorlage

Hatte Ihr tägliche Scrum-Besprechung und festgestellt, dass einige Aufgaben im Backlog umfangreiche Aktualisierungen erfordern? Das kann eine beängstigende Situation sein, wenn man nicht weiß, wie man vorgehen soll. 🦌

Aber kein Stress! Mit dem ClickUp Sprint Backlog Vorlage mit dem ClickUp Sprint Backlog Template haben Sie die absolute Kontrolle über Ihr Backlog-Vehikel, egal wie es sich dreht und wendet! 🚗

Diese Vorlage ist so konzipiert, dass Sie angesichts beweglicher Ziele das große Ganze im Blick behalten. Sprint Backlogs sind in der Regel detailliert und an einen bestimmten Zeitplan gebunden - selbst die kleinsten Änderungen können Ihren Zeitplan durcheinander bringen. Mit dieser Vorlage für das agile Product Backlog können Sie den Entwicklungsstatus der einzelnen Elemente täglich verfolgen. 📅

Besorgt über Personal und Ressourcenzuweisung wenn neue Informationen auftauchen? Kein Grund zur Sorge - das Benutzerdefinierte Feld für Aufwand in der Vorlage hilft Ihnen, ein Team mit genügend Flexibilität zu führen, um neue Aufgaben aufzunehmen.

Das Navigieren in der Vorlage ist auch für unerfahrene Leiter recht einfach. Wenn Sie die Vorlage öffnen, erhalten Sie standardmäßig die Listenansicht, die sich ideal für die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben, die Festlegung von Fälligkeitsdaten, die Überprüfung des Fortschritts und die Zeiterfassung eignet. Die Rückstände werden im Allgemeinen in vier Kategorien eingeteilt:

Benutzergeschichte Aufgabe Fehler Verbesserung

Sie können weitere Kategorien hinzufügen oder zu anderen Ansichtsarten wechseln! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projekt Backlog Vorlage

ClickUp Projekt-Backlog-Vorlage

Wenn Ihre Backlog-Übung fortgeschrittene langfristige Ziele enthält, wie z.B. die Erforschung des Verkaufspotenzials im Urlaub und die Erstellung von Datenbanken, fügen Sie die ClickUp Projekt-Backlog-Vorlage zu Ihrem Toolkit! 🧰

Diese Vorlage hilft Ihnen, Rückstände unter dem Gesichtspunkt der Zeitinvestitionen und Kosten zu bewältigen. Sie kann an jede groß angelegte strategische Aktivität in einem Unternehmen angepasst werden Lebenszyklus eines Projekts . Ob es um die Überprüfung von Verkaufstrends oder die Verbesserung von Zahlungsgateways geht, verwenden Sie die Vorlage, um umfangreiche Ziele in kleinere, verdauliche Aufgaben zu zerlegen.

Im Kern geht es bei dieser Vorlage um die Schätzung von Zeiträumen, Priorisierung von Aufgaben und Verfeinerung der im Backlog enthaltenen Elemente. Sie erhalten sechs Ansichtsarten, um die Zeitpläne für die Fertigstellung zu überwachen und einzelne Tage im Rückstand, das verwendete Budget und die Fälligkeitstermine für jede Aufgabe zu kontrollieren. ⏳

Mit der Vorlage können Sie Backlogs in fünf Gruppen sortieren:

Rückstand (für allgemeine Rückstände) Genehmigung Entwurf Forschung Ausführung

Die Kategorisierung macht es einfach für Funktionsübergreifende Teams um Elemente, die sie betreffen, sofort zu finden. Sie können auch knackige Backlog-Zusammenfassungen hinzufügen, um den Teammitgliedern, die sich mit der Aufgabe befassen, einen umfassenden Kontext zu bieten. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Vorlage für agile Sprintplanung

ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage

Mastermind-Planung erhöht die Erfolgsrate von Agile Sprints und verleiht jeder bisher erledigten Aufgabe einen Mehrwert. Wenn Sie das nicht tun, lassen Sie ein Schiff loslaufen - Ihr gesamtes Team wird nicht wissen, was es priorisieren soll, und seine Effizienz wird abnehmen. ↘️

Vertrauen Sie dem ClickUp Vorlage für agile Sprintplanung um das Schiff über Wasser zu halten und die Matrosen zu synchronisieren. ⚓

Die Vorlage hilft Ihnen, realistische Erwartungen auf der Grundlage der aktuellen Kapazitäten festzulegen. So können Sie Rechenschaft ablegen, wenn es eine Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Stunden gibt.

Um den Überblick über die Aufgaben zu behalten, erhalten Sie drei Ansichten: Backlog Items, Entwicklungsstatus und Ressourcen.

Die Sprint Backlog Items View bietet einen Überblick über Aufgaben, die nach Typen wie User Story, Bug und Feature klassifiziert sind. Sie können Beauftragte hinzufügen oder entfernen, Fälligkeitsdaten festlegen und Zeitschätzungen abgeben.

Die Entwicklungsstatus-Ansicht zeigt Ihre Aufgaben nach ihrem Entwicklungsstatus und ihrer Priorität in einer Kanban-ähnlichen Anordnung an. Da die Vorlage das Ziehen und Ablegen erlaubt, können Sie die Aufgabenkarten nahtlos verschieben.

Die Ressourcenansicht funktioniert wie ein Kalender zur Planung und Überprüfung der Arbeitsbelastung Ihres Teams. Beobachten Sie Unterschiede zwischen der geschätzten und der tatsächlichen Zeit für eine Aufgabe sofort und teilen Sie die Daten mit Ihren Mitarbeitern während der Retrospektiven Besprechungen . Dies wird Ihrem Team helfen, gemeinsam an Plänen zur Verbesserung der Effizienz zu arbeiten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Produktanforderungen Vorlage

ClickUp Produkt-Anforderungsvorlage

Wenn Ihr nächstes Sitzung zur Aufarbeitung des Rückstands geht es vor allem darum, Ihr Produkt auf die Bedürfnisse der Stakeholder zuzuschneiden, daher ist es am besten, wenn Sie ClickUp's Vorlage für Produktanforderungen . 🪡

Anstelle eines umfangreichen Dokuments mit allgemeinen Abschnitten erhalten Sie eine einsteigerfreundliche Vorlage, die alles über ein Produkt zusammenfasst, einschließlich der Merkmale, Funktionen und Werte. Das spart viel Zeit, da es in einem einzigen Fenster eine Übersicht über frühere Optimierungen und Änderungswünsche bietet. ⏲️

Sie haben mehrere Produkteinführungen zu bewältigen? Legen Sie für jedes Produkt einen Ordner an und nutzen Sie den Platz, um aktuelle und geplante Funktionen, ihre Werte und Marktannahmen zu diskutieren. Sie können auch Aufgaben für jede Funktion/Benutzergeschichte hinzufügen, Fristen setzen und die Entwicklung in verschiedenen Phasen verfolgen.

Je nach Art des Produkts, an dem Sie arbeiten, erhalten Sie 17 verschiedene Statusaktualisierungen für Aufgaben. Die Vorlage bietet nicht nur einen klaren Überblick, sondern umfasst auch eine Zeiterfassung, um Änderungsanfragen vor dem Veröffentlichungsdatum zu beschleunigen.

Die Vorlage schafft ein kollaboratives Umfeld, indem sie es internen und externen Beteiligten ermöglicht, ihre Beiträge zu erfassen. Für die Aufgabenzuweiser können Sie Details und Anweisungen hinzufügen, um sie anzuleiten und das Risiko von Missverständnissen oder Fehlkommunikation zu minimieren. 😇 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Checkliste zur Produkteinführung

ClickUp Checkliste Produkteinführung

Drei, zwei, eins, los! Die Produkteinführung (oder der Relaunch) ist wahrscheinlich die aufregendste Teil des Produktmanagements vorausgesetzt, sie wird gut durchgeführt. Eine erfolgreiche Markteinführung vergrößert Ihren Kundenstamm und Ihren Umsatz, aber eine erfolglose Markteinführung könnte genauso gut das Todesurteil für Ihr Produkt bedeuten. ⚰️

Die ClickUp Checkliste zur Produkteinführung verhindert Worst-Case-Szenarien und verhilft Ihrer Produkteinführung zu einem epischen Erfolg. Die Checkliste ist vollgepackt mit praktischen Funktionen, mit denen Sie unbearbeitete Rückstände und potenzielle Risikofaktoren schon lange vor dem Starttermin abarbeiten können.

In der Aktivitäten-Ansicht der Vorlage erstellen Sie einen Überblick über alle mit dem Start verbundenen Aktivitäten. Passen Sie die Aufgaben mit Zuweisern, Kommentaren, Start- und Fälligkeitsdaten und Prioritätsstatus an. ⛳

Weitere Ansichten sind Meilensteine, Nach Kategorie und Zeitleiste, die sich perfekt für die Sortierung von Rückständen auf der Grundlage des Entwicklungsstadiums oder für eine visuelle Einschätzung der laufenden Aufgaben eignen.

Diese Vorlage für Fortgeschrittene wurde entwickelt, um alles vor einer Produkteinführung bis ins kleinste Detail zu verwalten, von Aufgabenreihenfolgen bis hin zu Abhängigkeiten. Wir empfehlen sie immer dann, wenn Sie viel zu tun haben und eine zentralisierte Vorlage benötigen, um die Markteinführung in die richtige Richtung zu lenken. ☸️ Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

ClickUp Sprint Retrospektive Vorlage

Jede Sprint-Retrospektive endet mit einer aktualisierten Liste von Backlogs. Die frühzeitige Bearbeitung dieser Rückstände ist der beste Weg, um jedes Treffen aufzuwerten und die Produktivität des Teams zu steigern. 🏋️

Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, mit den Produktrückständen aus den häufigen Retrospektiven Schritt zu halten, kann die ClickUp Vorlage für Sprint-Retrospektiven kann den Tag retten. Die Vorlage hilft Ihnen, lose Sprint-Ergebnisse in Aktionslisten umzuwandeln - aber mit dem zusätzlichen Komfort Brainstorming-Unterstützung dank an ClickUp-Whiteboards .

Mit dieser Whiteboard-basierten Vorlage haben Sie eine anpassbare Spielwiese, um Ihr Team für Zusammenarbeit in Echtzeit . Besprechen Sie, wie Sie die neuesten Backlogs verwalten und Ihren Standpunkt zu den ausstehenden Backlogs aus älteren Retrospektiven neu bewerten können.

Die Teilnehmer können ihre Perspektiven zu vier Abschnitten hinzufügen:

Was ist gut gelaufen Was könnte besser sein Aktionspunkte Retrospektive Ziele

Prioritäre Backlog-Aufgaben können unter Aktionspunkte abgelegt werden, während nicht prioritäre Aktivitäten unter Was könnte besser sein geparkt werden können. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Projektrückblick Vorlage

ClickUp Projekt-Rückblick-Vorlage

Jedes abgeschlossene Projekt, ob erfolgreich oder gescheitert, ist eine wertvolle Lektion - und eine Goldmine, um wichtige Rückstände zu beseitigen. 🪙

Haben Sie die ClickUp Projekt Rückblick Vorlage an Ihrer Seite, wenn Sie abgeschlossene Projekte Revue passieren lassen und darüber nachdenken, was richtig oder falsch gelaufen ist. 🔍

Der beste Weg, Rückstände mit dieser Vorlage zu extrahieren, ist der Zugriff auf das Agenda-Formular. Leiten Sie es an Ihre Projektteammitglieder weiter und sehen Sie, welche Einträge auftauchen. Die Informationen können in fünf verschiedenen Ansichten angezeigt werden - verwenden Sie die Retrospect Board-Ansicht, um einen Überblick über die wichtigsten Backlog-Bereiche zu erhalten:

Was ist gut gelaufen?

Was lief schief?

Gelernte Lektionen

Alternative Lösungen

Klarstellungen

Mit der Vorlage können Sie Aufgaben erstellen, Belege hinzufügen und Mitglieder mit Aktivitäten betrauen, die zu einer verfeinerten Durchführung künftiger Projekte führen können. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Eigenschaften Backlog Vorlage von Spreadsheet.com

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihren Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass jedes Teammitglied seine Rolle versteht

Die Arbeit an einem neuen Produkt kann Ihnen schlaflose Nächte bereiten, wenn Sie geistige Blockaden in Bezug auf die Funktionsanforderungen und den erwarteten Arbeitsaufwand haben. Stärken Sie Ihr produktstrategien mit der Excel-Features-Backlog-Vorlage von Spreadsheet.com.

Das herausragende Merkmal dieser Produkt-Backlog-Vorlage ist, dass sie auf Excel basiert, was sie ideal für diejenigen macht, die Spreadsheets und Tabellen bevorzugen.

Die produkt-Backlog-Werkzeug wird mit voreingestellten Zeilen geliefert, um die Entwicklung neuer Funktionen zu verfolgen. Fügen Sie Zeilen hinzu, um Produkt- und Benutzerkategorien, Prioritäten, Kriterien für erfolgreiche Aktualisierungen und Teamkapazitäten zu definieren.

Die Vorlage ist einfach zu benutzen - sie hilft Ihnen, neue Funktionen zu überwachen und festzustellen, wie sie sich auf den Entwicklungsprozess auswirken. Erstellen Sie Aufgaben, setzen Sie Prioritäten und Fristen, und hinterlassen Sie Notizen, um Rückstände sorgfältig abzuarbeiten.

Sie können Backlogs auch nach Funktionen gruppieren, wenn Sie sie in großen Mengen abarbeiten möchten. Neben Tabellen mit Daten setzt diese Vorlage auf Balken und Diagramme, um Informationen für visuelle Lernende leichter verständlich zu machen.

Diese Vorlage herunterladen

Beherrschen Sie Ihr Backlog - oder lässt es Sie beherrschen?

Teams, die eine agile Methodik anwenden, befinden sich oft in einem Teufelskreis aus Rückständen und Zeitverlusten, der so weit geht, dass alle Beteiligten nicht mehr ruhig schlafen können. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, den Backlog-Zähler leicht und gut verwaltet zu halten. 🎛️

Die von uns zur Verfügung gestellten Vorlagen helfen Ihnen beim Aufbau einer starken Backlog-Kultur, die letztendlich die Einführung von abgerundeten, getesteten Produkten unterstützt, die den Anforderungen der Stakeholder entsprechen! ✌️